Trello vs. Monday: İş Akışınıza En Uygun Araç Hangisi?

"Projeler, zaman ve gelgitler gibi, kimseyi beklemez. "

"Projeler, zaman ve gelgitler gibi, kimseyi beklemez. "

Birden fazla projeyi yönettiyseniz, bunun ne kadar doğru olduğunu bilirsiniz. Son teslim tarihleri beklemez, görevler birikir ve herkesi aynı çizgide tutmak hiç bitmeyen bir hokkabazlık gösterisi gibi gelebilir. İletişim kopukluğu veya dağınıklık olduğunda, projeler dağılmaya başlar.

Bunun olmasını önlemek için bir proje yönetimi yazılımına ihtiyacınız var. Basitçe söylemek gerekirse, doğru proje yönetimi aracı her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlar, böylece sürekli güncellemeleri takip etmek veya sorunları çözmekle uğraşmazsınız. İşte burada Trello ve Monday.com devreye girer.

Her iki araç da iş akışlarını kolaylaştırmaya, işbirliğini geliştirmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur, ancak bunu farklı şekillerde yapar. Bu yazıda, iş akışınıza en uygun olanı belirlemenize yardımcı olmak için kullanılabilirlik, özellikler ve fiyatlandırma konularını ele alacağız.

Oh, ve her iki dünyanın en iyisini (ve daha fazlasını) sunan bir seçenek olup olmadığını merak ediyorsanız, sonuna kadar bekleyin. 😉

Trello nedir?

trello aracılığıyla

2017 yılında Atlassian tarafından satın alınan Trello, takımların projeleri kolayca organize etmesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Kanban tarzı bir sistem üzerine kurulu Trello panoları, planlama, görev yönetimi ve etkili işbirliği için esnek bir yol sunar.

Sezgisel pano sistemine ek olarak, Trello otomasyon, entegrasyonlar, güçlendiriciler ve şablonlar dahil olmak üzere bir dizi özellik sunar. Bu araçlar iş akışlarını basitleştirir ve takım verimliliğini artırarak her ölçekte proje yönetimini kolaylaştırır.

Trello özellikleri

Trello'nun anahtar özelliklerini ve yeteneklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

Özellik #1: Kanban panoları

Trello, basit ve yapılandırılmış bir Kanban panosu ile dağınık fikirleri eyleme dönüştürür. İçinde, görsel görev yönetimini kolaylaştıran Panolar, Listeler ve Kartlar bulacaksınız.

Trello Panosu, projenizin ana üssüdür ve her şeyi tek bir yerden yüksek düzeyde görmenizi sağlar. Her pano içinde, Listeler görevleri Yapılacaklar, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi farklı aşamalara ayırmanıza yardımcı olur. Bu kurulum, ilerlemeyi izlemeyi ve yapılması gerekenleri gözden kaçırmadan işleri ilerletmeyi kolaylaştırır.

Kartlar, gerçek eylemin gerçekleştiği yerdir. Her kart bir görevi, fikri veya iş parçasını temsil eder. İş akışınızı kolaylaştırmak için açıklamalar, son teslim tarihleri, ek dosyalar, kontrol listeleri ve hatta otomasyon ekleyebilirsiniz.

Listeye, hızlı kategorizasyon için göz alıcı görüntüler veya canlı renkler içeren Kart Kapakları da eklenmiştir.

Özellik #2: Harita görünümü

Trello, projelerinizi iş akışınıza uygun bir şekilde görselleştirmenize yardımcı olacak birden fazla görünüm sunar. Bunlar arasında Harita Görünümü, özellikle konum tabanlı görevler için oyunun kurallarını değiştiren bir özellik olarak öne çıkıyor.

Kullanıcıların kartları belirli coğrafi konumlarla ilişkilendirmelerine olanak tanır, Google Haritalar ile entegre olur ve kullanıcıların kartlarına belirli adresler veya koordinatlar eklemelerine izin verir.

Konumları manuel olarak yazarak veya Google Haritalar'da adres arayarak ekleyebilirsiniz. Bu, yüz yüze toplantılar ve ofisler veya konumlar arasında görevleri yönetmek için idealdir.

Özellik #3: Otomasyon

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı, Butler

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler, yinelenen görevleri otomatikleştirerek daha önemli görevlere odaklanmanızı sağlar. Özetle:

Etkinliklere göre eylemleri otomatik olarak tetikleyen kurallar belirleyin. Örneğin, tüm kontrol listesi öğeleri işaretlendiğinde bir kartı otomatik olarak "Tamamlandı" listesine taşıma

Tek bir tıklama ile kartlarınızda veya tüm panoda birden fazla eylemi tetikleyen kişiselleştirilmiş düğmeler oluşturun

Butler, Trello'yu diğer araçlarla bağlayabilir, e-postalar gönderebilir veya Trello'da belirli etkinlikler gerçekleştiğinde diğer yazılımlarda eylemleri tetikleyebilir

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $, yıllık olarak faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

🔍Biliyor muydunuz? Proje yönetiminde zamanlamaları görselleştirmek için kullanılan Gantt grafiği, 1910'larda Henry Gantt tarafından geliştirilmiştir. Bugün gördüklerimizin çoğunun aslında onlarca yıl önce düşünülmüş olması inanılmaz!

Monday.com nedir?

Trello'nun önemli bir alternatifi olan Monday.com, son derece özelleştirilebilir iş akışları, otomasyon ve entegrasyonlar sunan esnek bir iş yönetimi yazılımıdır.

Proje planlama, iş akışları ve özel uygulamalarda takımlara yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. İlk olarak 2012 yılında Dapulse adıyla piyasaya sürülen platform, 2017 yılında Monday.com olarak yeniden markalandı.

Bu araçla, panolar, zaman çizelgeleri ve Gantt grafikleri ile ilerlemeyi görselleştirebilir, dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini kolayca izleyebilirsiniz.

Monday.com özellikleri

Trello ve Monday karşılaştırmamıza daha derinlemesine girerek, Monday.com'un en önemli özelliklerini inceleyelim. 👇

Özellik #1 Panolar oluşturun ve bağlayın

Monday. com, işlerinizi düzenlemek ve görselleştirmek için Panolar'ı temel alan birçok yol sunar. Bu esnek çalışma alanları, öncelik düzeyleri, son tarihler, sahipler ve bütçe tahminleri gibi Özel Alanlar ile görevleri, projeleri ve iş akışlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

Bu aracı daha da güçlü kılan, çoklu görünümleridir. İşinize en uygun perspektifi elde etmek için Tablo, Kanban, Gantt, Takvim ve daha fazlası arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca, Pano Arama özelliği, tüm panolarınızda görevleri, güncellemeleri veya takım üyelerini hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Panoları Bağla, birden fazla panoyu birbirine bağlamanıza ve Ayna Sütun ile panolar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon yapmanıza olanak tanır.

Özellik #2: WorkForms ve WorkDocs

WorkForms, bilgileri zahmetsizce toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olan Monday.com'un yerleşik form oluşturucusudur. Müşteri geri bildirimlerini toplamak, iş başvurularını işlemek veya iç talepleri yönetmek için alanları kolayca özelleştirebilir ve gerekli soruları WorkForms kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Yanıtlar otomatik olarak panolarınızda yapılandırılmış verilere dönüştürülür, böylece sonsuz e-postaları veya elektronik tabloları sıralamanız gerekmez.

Benzer şekilde, takımınızın gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapabileceği, planlayabileceği ve fikirleri belgeleyebileceği bir işbirliği alanı olan WorkDocs da sunar. Normal belgelerden farklı olarak, WorkDocs panolarınıza doğrudan bağlanır, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan canlı verileri gömebilir, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve notları eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz.

Özellik #3: AI ve otomasyon

Monday.com, yerleşik otomasyon, akıllı içgörüler ve yapay zeka destekli asistanlarla yapay zekayı işin merkezine taşıyor.

Temelinde, içerik oluşturmaktan rutin görevleri otomatikleştirmeye kadar her şeyi yöneten AI Asistanı bulunur. Ardından, acil mesajları işaretleme veya duygu temelli görevleri yönlendirme gibi karmaşık süreçleri otomatikleştiren AI İş Akışları gelir.

Daha da derin otomasyon için AI Blokları, parmağınızı bile kıpırdatmadan anahtar ayrıntıları çıkarmanıza, metni iyileştirmenize ve içgörüler elde etmenize olanak tanır. Ayrıca AI ve otomasyona aşağıdakiler gibi birçok özellik daha ekler:

AI dijital çalışanlar

Proje analizörü

Satış danışmanı

AI hizmet temsilcisi

Monday.com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 9 $/koltuk/ay

Standart: 12 $/koltuk/ay

Pro: 19 $/koltuk/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trello ve Monday: Özellik Karşılaştırması

Şimdi Trello ve Monday.com'un özelliklerini karşılaştırarak hangisinin daha iyi olduğunu görelim.

Özellik Trello Monday Kullanım kolaylığı Minimalist bir yaklaşımı benimseyen basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü Gelişmiş özellikleri nedeniyle biraz daha fazla öğrenme gerektirir Görev yönetimi Panolar, listeler ve kartlar etrafında odaklanmıştır; zaman çizelgeleri, görev bağımlılıkları, zaman takibi veya karmaşık iş akışları gibi özelliklerden yoksundur Özelleştirilebilir sütunlar, bağımlılıklar, zaman takibi ve durum takibi gibi gelişmiş görev yönetimi seçenekleri sunar. İşbirliği Takım üyelerinin kişileri etiketlemesine, kartlara yorum yapmasına ve dosya eklemesine izin verir, ancak gerçek zamanlı sohbet özelliği yoktur Görev yorumları, bahsetmeler veya güncellemeler dahil olmak üzere daha güçlü işbirliği özellikleri sunar Otomasyon Butler aracılığıyla otomasyon yetenekleri sunar Otomasyon özelliklerine sahiptir, kullanıcıların platformun çeşitli bölümlerinde tetikleyiciler ve eylemler ayarlamasına olanak tanır Entegrasyonlar Power-ups aracılığıyla diğer araçlarla entegrasyonlar Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom ve Zapier dahil olmak üzere geniş bir entegrasyon seti sunar Raporlama ve analiz Power-Ups aracılığıyla temel raporlama araçları Özelleştirilebilir gösterge panelleri, gerçek zamanlı raporlar ve analizler Şablonlar Basit, önceden oluşturulmuş şablonlar Sektöre özel, özelleştirilebilir şablonlar AI Görev açıklamaları yazmaya ve yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltmeye yardımcı olur Veri çıkarma, kategorize etme, duygu analizi, yazma ve e-postaları yeniden ifade etme konusunda yardımcı olur

Biraz daha derinlemesine inceleyelim ve doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak ayrıntıları inceleyelim ⬇️

Özellik #1: Görev yönetimi

Trello, panolar, listeler ve kartlarla görev yönetimini basit tutar. Her kart bir görevdir ve iş ilerledikçe listeler arasında kolayca sürükleyebilirsiniz.

Son derece görsel olmasına rağmen, görev bağımlılıkları, zaman çizelgeleri ve karmaşık proje iş akışları gibi bazı gelişmiş özellikler eksiktir. Bunlara ihtiyacınız varsa, eksiklikleri gidermek için üçüncü taraf Power-Ups'a güvenmeniz gerekecektir.

Buna karşılık, Monday.com özelleştirilebilir sütunlar, bağımlılıklar, zaman takibi ve durum takibi gibi çok daha gelişmiş görev yönetimi seçenekleri sunar.

Bu, daha ayrıntılı iş akışları, görev bağımlılıkları ve alt görevler sağlar, böylece her tür proje için daha uygun hale gelir.

🏆Kazanan: Açıkça, Monday. com, özellikle ayrıntılı izleme gerektiren karmaşık, büyük projeler için bütünsel bir görev yönetimi özellikleri seti sunma yeteneği sayesinde burada kazanıyor.

Özellik #2: Otomasyon

Butler tarafından desteklenen Trello'nun otomasyonu, kurallar, tetikleyiciler ve zamanlanmış eylemler ayarlamanıza olanak tanır; kartları taşıma ve uyarılar gönderme gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek için idealdir.

Aynı zamanda, Monday.com'un otomasyonu, görev atamalarını, durum güncellemelerini ve entegrasyonları kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş şablonlar ve özel iş akışları sunar.

🏆Kazanan: Beraberlik! Hem Trello hem de Monday. com derinlemesine çalışır ve ihtiyacınıza göre otomasyon sağlar!

Özellik #3: AI

Trello, Atlassian Intelligence (AI) entegrasyonu ile oyununu bir adım öteye taşıdı ve kullanıcıların düzenli kalmasına yardımcı olmak için görev özetleme, son teslim tarihi yönetimi ve alt görev oluşturma gibi özellikler sunuyor. Özellikle iş akışını karmaşıklaştırmadan biraz otomasyon isteyenler için sağlam bir ekleme.

Monday.com ise yapay zekayı bir adım daha ileri götürüyor. AI Blocks özelliği, veri çıkarma, kategorizasyon, duygu analizi ve görev özetleme gibi güçlü otomasyon özellikleri sunuyor.

🏆 Kazanan: Monday. com daha geniş AI araç seti ile otomasyonu daha güçlü ve bir eklenti olmaktan öte yerleşik bir özellik haline getirerek burada birinci sırada yer alıyor.

Trello ve Monday, Reddit'te

Reddit'e gidip Trello ve Monday hakkında ne düşündüklerini gördük. Reddit'te Trello ve Monday'i aradığınızda, birçok kullanıcı Trello'nun küçük takımlar ve kişisel görev yönetimi için en uygun olduğunu düşünüyor.

Bir kullanıcı şöyle yazdı

Trello, projeleri yalnızca Kanban görünümünde takip etmenizi sağlayan oldukça basit ama çok etkili bir platformdur. Mükemmel çalışan ve fazla bakım gerektirmeyen basit bir şey istiyorsanız Trello'yu tercih edin.

Trello, projeleri yalnızca Kanban görünümünde takip etmenizi sağlayan oldukça basit ama çok etkili bir platformdur. Mükemmel şekilde çalışan ve fazla bakım gerektirmeyen basit bir şey istiyorsanız Trello'yu tercih edin.

Başka bir Reddit kullanıcısı ise şöyle düşünüyor

Trello, küçük kuruluşlar için görevleri ve küçük projeleri yönetmek için daha iyi bir seçenektir.

Trello, küçük kuruluşlar için görevleri ve küçük projeleri yönetmek için daha iyi bir seçenektir.

Monday.com ile Trello karşılaştırıldığında, aynı Reddit kullanıcısı, gelişmiş proje yönetimi özellikleri arıyorsanız Monday.com'un daha iyi bir seçim olduğunu belirtiyor.

O diyor ki,

Evet, bazı benzer özellikleri paylaşıyorlar ancak çok farklılar. Monday, Trello'dan daha ayrıntılı bir şekilde projeleri takip etmenizi sağlayan bir CRM'dir ve Monday'in en büyük avantajlarından biri, satış, İK, işe alım, pazarlama, veri raporlama vb. için sunduğu geniş şablon kütüphanesidir. Monday'in bir başka harika özelliği de, Trello ile tamamen aynı şeyi yapabilmenizdir (görevlerinizi kartlar ve listeler halinde bir boru hattında görmek için kanban panoları oluşturabilirsiniz).

Evet, bazı benzer özellikleri paylaşıyorlar ancak çok farklılar. Monday, Trello'dan daha ayrıntılı bir şekilde projeleri takip etmenizi sağlayan bir CRM'dir ve Monday'in en büyük avantajlarından biri, satış, İK, işe alım, pazarlama, veri raporlama vb. için sunduğu geniş şablon kütüphanesidir.

Monday'in bir başka harika özelliği de Trello ile tamamen aynı şeyi yapabilmenizdir (görevlerinizi kartlar ve listelerle bir boru hattında görmek için kanban panoları oluşturabilirsiniz).

Başka bir kullanıcı paylaşıyor

Trello, iç hedefleri ve görevleri izlemek için kullanışlıydı, ancak müşteri işlerinde ayrıntılı proje izleme için Monday'i kullandık

Trello, iç hedefleri ve görevleri izlemek için kullanışlıydı, ancak müşteri işlerinde ayrıntılı proje izleme için Monday'i kullandık

ClickUp ile tanışın — Trello ve Monday'e en iyi alternatif

Trello ve Monday.com, projeleri izlemek için iyi seçeneklerdir. Ancak, kapsamlı iş yönetimi söz konusu olduğunda her ikisinin de sınırlamaları vardır.

İşte bu noktada bir atılım yapmanız gerekiyor; her iki aracın yarattığı boşluğu doldurarak köprü görevi görecek bir şeye ihtiyacınız var.

İş için her şeyi içeren uygulama* ClickUp, takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir yerde toplayarak proje yönetimini basitleştirir. Farklı araçlar arasında geçiş yapmak yerine görevleri, iletişimi, otomasyonu ve yapay zekayı düzenli ve senkronize halde tutar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Proje ve görev yönetimi

ClickUp'ın Proje Yönetimi için en büyük avantajı esnekliğidir. İster birkaç hareketli parçadan oluşan büyük bir proje üzerinde çalışıyor ister sadece birkaç günlük görevi yönetiyor olun, iş akışlarınıza uyum sağlar.

Bu proje yönetimi çözümüyle elde edeceğiniz avantajlar 👇

Liste, Pano, Gantt ve Takvim gibi 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın ve projenizi size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevleri önceliğe göre düzenleyin, Özel Alanlar ekleyin, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi kolaylıkla izleyin

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve takım çabalarını şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm proje verilerinizi tek bir yerde görselleştirin ve hedefleri, dönüm noktalarını, zaman çizelgelerini, takım kapasitesini, iş yüklerini ve daha fazlasını izlemek için 50'den fazla özelleştirilebilir bileşene erişin

ClickUp Time Tracker ile yerleşik zaman takibi özelliği sayesinde herhangi bir cihazda zamanı takip edin ve doğrudan görevlerinize bağlayın

Bu gelişmiş özelliklerle ClickUp, projeleri yönetmek ve işyerinde işbirliğini geliştirmek için hepsi bir arada bir platform sunar.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp, görev yönetiminden daha fazlasıdır. Takımınızın işbirliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Belgeleri, belgeleri oluşturmanıza, paylaşmanıza ve takımınızla gerçek zamanlı olarak üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır. İş akışlarınıza mükemmel uyum sağlar ve planlamadan geri bildirime kadar her şeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Tüm takımınızı bir araya getirin ve ClickUp Belgeleri ile aynı belge üzerinde işbirliği yapın

Özetle:

Takım arkadaşlarınızla aynı belge üzerinde aynı anda çalışın, değişiklikler anında görünsün, böylece güncellemeleri beklemek veya sürüm karışıklığı yaşamak zorunda kalmayın ✅

Belirli bölümlere yorum bırakın, @bahsetmeler ile ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve araçlar arasında geçiş yapmadan belge içinde konuşmalar yapın, sorular sorun veya geri bildirim sağlayın ✅

Proje planları, toplantı notları, SOP'ler, bilgi tabanları ve daha fazlası için kullanıma hazır şablonlarla zaman kazanın (sıfırdan başlamanıza gerek yok) ✅

Belgeleri doğrudan görevlere, projelere veya iş akışlarına bağlayarak, önemli bilgilerin her zaman tek bir yerde eyleme geçirilebilir işlerle bağlantılı olmasını sağlayın ✅

Sizin için hazırlanmış bu ClickUp Belgeleri hile sayfası kullanın: AI desteği: /ai

Renk kodlu afişler : /banner

Yapı için başlıklar : /h1, /h2, /h3

Metin stili : /kalın, /italik, /altı çizili, /üzerini çizili, /kod

Metni vurgulayın : /highlight

Tıklanabilir düğmeler : /button

Yapılandırılmış veriler için tablolar : /table

Bölümleri ayırmak için bölücüler : /divider

İçerik tablosu (sabit) : /tableofcontents

Hızlı geçiş için yer imleri : /bookmark

Görüntü veya dosya ekleme : /attachment

Sözdizimi vurgulanmış kod blokları : /codeblock

Hızlı madde işaretleri ve kontrol listeleri : /bulleted list, /numbered list, /checklist

Vurgu için alıntılar: /quote

ClickUp Belgeleri ile kullanıma hazır araçların listesinden yararlanın

Projeleri yönetirken, iletişim kurmak için birden fazla platform arasında geçiş yapmak istemezsiniz. Bir görev sırasında bir araçta mesajları kontrol etmek, başka bir araçta belgeleri güncellemek ve başka bir yerde ilerlemeyi izlemek, tüm süreci yavaşlatır.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, çalışma günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı! ClickUp Chat ile takımınızı bilgilendirmek için uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Platformdan ayrılmadan takımınıza mesaj gönderin ve hiçbir bağlamı kaçırmayın.

ClickUp Sohbet, ClickUp içindeki gerçek zamanlı mesajlaşma aracı, platformdan ayrılmadan takımınızla anında iletişim kurmanızı sağlar. İster bire bir ister grup sohbeti yapın, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak uygulamadan çıkmadan güncellemeleri ve duyuruları paylaşın ve takımınızla sohbet edin

Özetle:

Takımınızla anında mesajlaşın, görevleri, güncellemeleri veya aklınıza gelen soruları anında tartışın

Takımlar veya projeler için grup sohbetleri oluşturun veya daha odaklı konuşmalar için birine doğrudan mesaj gönderin

Takdirinizi göstermek için 👍 veya 🔥, bir görevi onaylamak için ✅, bir şeyi incelediğinizi belirtmek için 👀 ve bir başarıyı kutlamak için 🎉 gibi emojiler kullanın

Görevleri doğrudan sohbette bahsedin, böylece herkes neyi tartıştığınızı bilir ve göreve kolayca erişebilir

İşbirliğini daha sorunsuz hale getirmek için dosya, resim veya bağlantıları doğrudan sohbet içinde paylaşın

ClickUp Bağlantılı Arama ile geçmiş konuşmaları, kararları veya paylaşılan dosyaları hızlıca bulun

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Otomasyonlar

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak iş akışlarını optimize edin, proje görevlerini yerine getirin, proje devralmalarını yönetin ve daha fazlasını yapın.

Tüm otomasyonlarınızı tek bir yerden takip edin ve ClickUp Otomasyonları ile ayrıntıları doğrulayın

ClickUp'ın otomasyon özellikleriyle yapabilecekleriniz şunlardır:

100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu ile tekrarlayan işleri otomatikleştirin. Kullanılabilirliğe göre görev atamaktan durum ve öncelik güncellemeye ve hatta listeleri taşımaya kadar, bir kez ayarlayın ve gerisini ClickUp Otomasyonlarına bırakın

Tüm otomasyonları tek bir yerden takip edin. Denetim günlükleri, otomasyonun adını, durumunu, yürütme zamanını ve daha fazlasını göstererek her eylemi izler, böylece ayrıntıları doğrulayabilir ve ayarları anında değiştirebilirsiniz

Otomasyonu sıfırdan oluşturmak çok zaman alıcı geliyorsa, ClickUp Brain'e danışın.

Her şeyi saniyeler içinde bulun. Brain'e belgeler, wiki'ler, görevler ve iş akışları hakkında her şeyi sorun ve ihtiyacınız olanı tam olarak istediğiniz zaman bulmasını sağlayın

ClickUp Brain ile görevleriniz, belgeleriniz, iş akışlarınız ve daha fazlası hakkında genel bir görünüm elde edin

Daha iyi, daha hızlı yazın. Taslak oluştururken, düzenlerken veya özetlerken, Brain iş bağlamınızı anlar ve zahmetsizce net, özlü içerikler oluşturmanıza yardımcı olur

Son olarak, ClickUp Otomasyonlarını HubSpot, GitHub ve Twilio gibi mevcut teknoloji yığınınızla entegre ederek tüm çalışma alanınızdaki görevleri tek bir yerden otomatikleştirin.

Örneğin, ClickUp Otomasyonlarını Gmail ile entegre ederek güncellemeleri otomatik olarak e-posta ile gönderin ve ortaklarınızı ve tedarikçilerinizi bilgilendirin.

*Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcıyorduk. Artık bu zamanı önceden plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz

*Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcıyorduk. Artık bu zamanı önceden plan yapmak ve takımın iş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz

ClickUp ile İş Akışlarınızı Kolaylaştırın ve Verimliliğinizi Artırın

Trello ve Monday.com karşılaştırması da gösterdiği gibi, hem Trello hem de Monday görevleri organize etmek ve takımlarla işbirliği yapmak için sağlam araçlardır. Ancak, kapsamlı iş yönetimi söz konusu olduğunda her ikisinin de kendi sınırlamaları vardır.

Trello'nun basitliği temel proje yönetimi için mükemmeldir ve Monday'in çok yönlülüğü bir dizi iş akışını barındırabilir. Ancak, ClickUp, görev yönetimi, dokümantasyon, işbirliği ve otomasyonu bir araya getiren hepsi bir arada bir çözüm arayan takımlar için diğerlerinden daha üstündür.

Sorunsuz işbirliği için ClickUp Belgeleri ve ClickUp Sohbet gibi sağlam özellikler ve AI destekli görev otomasyon yetenekleri ile ClickUp, anahtar vergisi olmadan verimli bir iş akışı arayanlar için en iyi seçimdir!

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin ve verimliliği artırmak ve işlerinizi yönetmek için neden en iyi araç olduğunu keşfedin.