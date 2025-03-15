Dubsado ve HoneyBook: İşiniz için en uygun CRM hangisi?

Küçük işletme sahipleri bu mücadelenin farkındadır: müşterilerin e-postaları gelen kutunuzu doldurur, ödenmemiş faturalar birikir ve sözleşmeler masaüstünüzde dağınık halde kalır. Cuma günü geldiğinde, sevdiğiniz işi yapmak yerine yönetici işleriyle boğuşursunuz.

Dubsado ve HoneyBook CRM sistemleri bu senaryoyu tersine çevirir. Siz uyurken potansiyel müşterileri yakalar, takipleri otomatikleştirir ve ödemeleri toplar. İş gününüzü boş bir yapılacaklar listesi ve işinizi gerçekten büyütmek için zihinsel alanla bitirdiğinizi hayal edin.

Ama asıl soru şu: Bu CRM'ler beklentilerinizi karşılayabilir mi? İş ihtiyaçlarınıza uygun bir CRM seçmeyi düşünüyorsanız, Dubsado ve HoneyBook'u karşılaştırdığımız bu yazıyı mutlaka okuyun.

🌟 Spoiler Uyarısı: Her ikisinden de daha iyi bir seçenek görmek için sonuna kadar izleyin! 😉

Dubsado nedir?

Dubsado, küçük işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet tabanlı profesyoneller için tasarlanmış bir CRM'dir. Müşteri kazanımı, sözleşmeler, faturalandırma ve iş akışlarını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Dubsado'nun özelleştirilmiş iletişim formları ve yerleşik zamanlayıcı, işletmelerin müşteri etkileşimlerini zahmetsizce yönetmesini ve işin büyümesine odaklanmak için daha fazla zaman kazanmasını sağlar.

via Dubsado

Dubsado özellikleri

Dubsado, müşteri yönetimi, otomasyon ve finansal araçları bir araya getirerek iş operasyonlarını basitleştirir. Özelliklerini keşfedelim.

🌟 Özellik #1: Her müşteri etkileşimi için özelleştirilebilir formlar ve şablonlar

via Dubsado

Dubsado'nun özelleştirilebilir şablonları ve formları, müşteri yolculuğunun her aşamasında müşteri evrak işlerini basitleştirir. Tutarlı müşteri iletişimi ve hızlı potansiyel müşteri yakalama için potansiyel müşteri yakalama formlarını, müşteri tekliflerini, iş sözleşmelerini ve anketleri kolayca özelleştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Müşteriler tek bir adımda inceleme, imza ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir, böylece serbest çalışanlar için gidip gelme süresi azalır.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri kabul akışınız, ilerideki ilişkinizin tonunu belirler. ClickUp Formları bunu nasıl yapar? 👇🏼

🌟 Özellik #2: Otomatik faturalandırma ve çevrimiçi ödeme izleme

via Dubsado

Küçük işletmeler genellikle müşteri faturalarını ve ödeme durumlarını izlemekte zorlanır. Dubsado, özel faturalandırma, otomatik ödeme hatırlatıcıları ve tekrarlayan faturalandırma ile bu işlemi kolaylaştırır.

Ticari faturalar oluşturabilir, bir ödeme işlemcisi bağlayabilir ve bunları doğrudan müşterilere gönderebilirsiniz; manuel takip gerekmez.

🌟 Özellik #3: Tekrarlayan görevleri ve müşteri takiplerini otomatikleştirme

via Dubsado

Dubsado'nun iş akışı otomasyonu, kişisel dokunuşu kaybetmeden müşteri iletişimi, planlama ve faturalandırma işlemlerini halleder.

Projelerin ilerlemesini sağlamak için otomatik e-postalar, ödeme hatırlatıcıları ve görev tetikleyicileri ayarlayabilirsiniz. Akıllı alanlar, manuel çabayı azaltmak için müşteri bilgilerini otomatik olarak doldurur. Bu arada, özel iş akışları takip işlemlerini, sözleşmeleri ve anahtar görevleri yolunda tutar.

Bunun gibi yapılandırılmış bir CRM süreci, işletmelerin daha verimli müşteri yönetimi iş akışları oluşturmasına yardımcı olur.

🌟 Özellik #4: Sorunsuz müşteri rezervasyonu için entegre planlama

via Dubsado

Dubsado ayrıca randevu rezervasyonlarını otomatikleştirmek için yerleşik bir planlayıcı sunar. Takviminizi bağlayın, uygunluk durumunuzu ayarlayın ve müşterilerin oturumları doğrudan web sitenizden rezerve etmelerine izin verin.

Sistem, ücretsiz zaman dilimlerini sunmadan önce çakışmaları kontrol eder ve müşteri bilgilerini önceden toplamak için randevulara kayıt formları ekler. Bu, daha sorunsuz ve verimli toplantılar sağlar.

Dubsado fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç planı: Aylık 20 $

Premier plan: Aylık 40 $

🧠 Biliyor muydunuz? ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, küçük işletmelerin %23'ü ilk yıl içinde başarısız oluyor ve neredeyse yarısı beş yılı geçemiyor. Bunun nedeni genellikle zayıf finansal ve müşteri yönetim sistemleri.

HoneyBook nedir?

HoneyBook, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve müşteri iletişimini yönetmek için bir CRM çözümüdür.

Bulut tabanlı bir CRM yazılımı olan HoneyBook, müşteri etkileşimlerini her yerden yönetmenizi sağlar. Böylece, tek bir cihaza bağlı kalmadan sorunsuz bir işbirliği elde edersiniz.

via HoneyBook

HoneyBook özellikleri

HoneyBook, küçük işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve müşteri etkileşimlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için müşteri yönetimi ve faturalama araçlarını bir araya getirir. Potansiyel müşterileri yakalamak, iş teklifleri göndermek, müşteri projelerini yönetmek, müşteri faturalarını oluşturmak ve ödemeleri kolayca kabul etmek için kullanabilirsiniz.

Özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

🌟 Özellik #1: Daha akıllı iş yönetimi için yapay zeka destekli asistan

via HoneyBook

Birden fazla platforma dağılmış potansiyel müşteri verileri ve merkezi bir bilgi deposunun olmaması, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşterileri belirlemesini zorlaştırabilir. İşte burada HoneyBook'un AI asistanı devreye girer.

Yüksek değerli potansiyel müşterileri bulur, iletişim bilgilerini, sosyal medya bağlantılarını ve diğer ilgili bilgileri toplar ve dönüşüm olasılıklarını tahmin eder.

Ayrıca, AI aracı, müşteri bilgilerini ve görüşmeleri özetleyerek keşif görüşmelerine hazırlanmanıza yardımcı olur. AI oluşturucu ile kişiselleştirilmiş e-postalar da oluşturabilirsiniz.

🌟 Özellik #2: Gerçek zamanlı uygunluk ile esnek planlama

via HoneyBook

Toplantı planlamak tahmin oyunu gibi olmamalı. HoneyBook'un planlama aracıyla uygunluk durumunuzu ayarlayabilir, rezervasyon bağlantılarını paylaşabilir ve Google Takvim ile gerçek zamanlı senkronizasyon yapabilirsiniz.

Çakışmaları önlemek için toplantı türlerini, sürelerini ve tampon sürelerini özelleştirebilirsiniz, otomatik hatırlatıcılar ve yeniden planlama seçenekleri ise randevulara gelmeme durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu, hem sizin hem de müşterileriniz için rezervasyonları kolaylaştırır.

📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Verilerini Düzenlemek için CRM Tablosu Oluşturma

🌟 Özellik #3: eİmzalar ile özelleştirilebilir çevrimiçi sözleşmeler

via HoneyBook

HoneyBook, sadece birkaç tıklamayla e-imza için sözleşmeler oluşturmanıza, özelleştirmenize ve göndermenize olanak tanır. Müşteriler herhangi bir cihazdan sözleşmeleri inceleyip imzalayabilirken, etkileşimli kılavuz her adımı tamamlamalarını sağlar.

Marka özelleştirme, imza izleme ve avukatlar tarafından onaylanmış şablonlara erişim ile anlaşmaları profesyonel ve yasal olarak sağlam tutarken aynı zamanda kolaylaştırabilirsiniz.

🌟 Özellik #4: Müşteri iletişimi ve görev yönetimini otomatikleştirin

via HoneyBook

Müşteri iletişimi ile uğraşmak tüm zamanınızı almamalı. HoneyBook'un otomasyon araçları, e-postaları, dosyaları ve takip mesajlarını otomatik olarak gönderen özel iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. Müşteri eylemlerine veya anahtar tarihlere göre tetikleyiciler ayarlayarak yanıtları planlayabilir, rezervasyon bağlantılarını paylaşabilir veya pazarlama materyallerini anında gönderebilirsiniz.

🌟 Özellik #5: Daha hızlı ödemeler için basitleştirilmiş çevrimiçi faturalandırma

via HoneyBook

Faturalar nakit akışınızı hızlandırmalı, yavaşlatmamalıdır. HoneyBook mobil uygulamasıyla, sadece birkaç tıklamayla profesyonel faturalar gönderebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir cihazdan kredi kartı, banka havalesi veya otomatik ödeme ile ödeme kabul etmenizi sağlar

Artık ödemeleri takip etmek zorunda kalmayacaksınız! Doğrudan para yatırma, bekleme süresini günlerden dakikalara indirerek ödemeleri daha hızlı almanızı sağlar. Faturaların yanı sıra, HoneyBook aracılığıyla müşterilere doğrudan teklif gönderme seçeneğiniz de vardır.

İş modelinize göre farklı özellikler ve esneklik sunan HoneyBook alternatiflerini de keşfetmek isteyebilirsiniz.

HoneyBook fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 7 gün

Başlangıç: Aylık 36 $

Temel özellikler: Aylık 59 $

Premium: Aylık 129 $

🧠 Biliyor muydunuz? HoneyBook, mevcut teklif ve sözleşme şablonlarınızı yüklemenize yardımcı olan ücretsiz bir concierge hizmeti sunarak işlerinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenizi sağlar.

Dubsado ve HoneyBook: Özelliklerin Karşılaştırması

HoneyBook ve Dubsado, her ikisi de güçlü gerçek dünya CRM örnekleridir, ancak farklı ihtiyaçlara hizmet ederler.

Dubsado, özel iş akışlarına ihtiyaç duyan işletmeler için ideal olan özelleştirme ve otomasyon konusunda mükemmeldir. HoneyBook, daha sezgisel bir müşteri deneyimi için basitlik, faturalandırma, planlama ve ödemeleri kolaylaştırmaya odaklanır.

Dubsado ve HoneyBook'un anahtar özelliklerini özetleyen hızlı bir tablo:

Özellik Dubsado HoneyBook Bonus: ClickUp ✨ Müşteri yönetimi Özel iş akışları, potansiyel müşteri izleme ve müşteri deneyimini iyileştiren müşteri portalları Merkezi müşteri gösterge paneli, otomatik takip Satış boru hattını, müşteri yaşam boyu değerini ve ortalama anlaşma boyutlarını izlemek için Özel Görünümler ile merkezi çalışma alanı E-posta entegrasyonu ile konsolide müşteri erişimi Faturalandırma ve ödemeler Özel faturalar, ödeme planları ve ödeme işlemleri için otomatik hatırlatıcılar Kredi kartı, banka havalesi ve otomatik ödeme seçenekleriyle çevrimiçi faturalandırma Müşteri verilerini almak için otomatik doldurulan alanlara sahip fatura şablonları Otomasyon E-postalar, formlar ve görev tetikleyicileri için özel iş akışları AI destekli otomatik takip, e-posta şablonları ve toplantı özetleri Tetikleyici tabanlı iş akışı otomasyonu için yapay zeka destekli otomasyon oluşturucu Kullanıcı arayüzü Zengin özelliklere sahip ancak öğrenme eğrisi var Sezgisel ve yeni başlayanlar için kolay kullanımlı arayüz İş hedeflerinize göre ayarlanabilen özel iş akışları Ücretsiz sürüm Ücretsiz deneme (süre sınırı yok) Ücretsiz deneme (7 gün) Cömert özellikler ve şablonlar içeren ücretsiz plan En iyisi Derinlemesine özelleştirme ve otomasyona ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve işletmeler Kullanımı kolay, hepsi bir arada bir CRM arayan küçük işletmeler Müşteri yönetimi, görev otomasyonu ve gelişmiş analitik için hepsi bir arada bir çözüm arayan serbest çalışanlar ve işletmeler

Şimdi, HoneyBook ve Dubsado'yu özellik özellik karşılaştırarak analiz etme zamanı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.

🌟 Özellik #1: Müşteri kazanımı ve yönetimi

Dubsado: Özel iş akışlarıyla yapılandırılmış onboarding

Dubsado, son derece özelleştirilebilir bir müşteri kazanma deneyimi sunarak, ayrıntılı kabul süreçleri gerektiren işler için idealdir. Yeni bir müşteri eklendiğinde hoş geldiniz e-postaları, sözleşmeler, faturalar ve anketler gibi müşteri kazanma adımlarını otomatikleştirmek için özel iş akışları ayarlayabilirsiniz.

Müşteri yolculuğu üzerinde tam kontrol sahibi olması gereken işletmeler ve diğer hizmet sağlayıcılar için Dubsado'nun yapılandırılmış iş akışı otomasyonu büyük bir avantaj olabilir.

HoneyBook: Daha basit, daha rehberli bir başlangıç

HoneyBook, kullanım kolaylığına odaklanarak müşteri kazanımında daha akıcı bir yaklaşım benimser. Teklifler, sözleşmeler ve faturalar için önceden oluşturulmuş müşteri şablonları sunarak işletmelerin hızlı bir şekilde işe başlamasına yardımcı olur.

Platformun boru hattı görünümü, her müşterinin kayıt durumunu bir bakışta izlemenize yardımcı olur. Adımları manuel olarak yönetmek yerine, HoneyBook takip e-postaları, hatırlatıcılar ve ödeme talepleri gibi anahtar temas noktalarını otomatikleştirir.

Ellerini kullanmadan, rehberli bir yaklaşımı tercih eden işletmeler ve hizmet sağlayıcılar için HoneyBook'un basitliği, müşteri yönetimini zahmetsiz hale getirir.

🏆 Kazanan: Onboarding sürecinde tam kontrol ve özelleştirme istiyorsanız Dubsado kazanır. Ancak, kullanıma hazır, sezgisel bir sistem tercih ediyorsanız, HoneyBook rehberli onboarding özelliği ile kazanır.

🌟 Özellik #2: Ş Akışı otomasyonu ve görev yönetimi

Dubsado: Otomatikleştirilmiş iş akışları için gelişmiş özelleştirme

Dubsado hesabı, kapsamlı otomasyon kontrolü ihtiyacı olan işletmeler için tasarlanmıştır. Yeni müşteri talebi veya tamamlanan ödeme gibi belirli eylemlere göre e-postaları, sözleşmeleri, faturaları ve hatırlatıcıları tetikleyen özel iş akışları oluşturabilirsiniz.

Öne çıkan özelliklerden biri, müşteri eylemlerine göre iş akışını ayarlayan koşullu mantık. Örneğin, bir müşteri sözleşmeyi imzalarsa, bir sonraki adım otomatik olarak fatura gönderilmesi olabilir. İmzalamazlarsa, Dubsado bunun yerine bir takip e-postası tetikleyebilir.

Dubsado ayrıca otomasyonu görev yönetimi ile entegre ederek kullanıcıların iç görevleri atamasına, son tarihleri ayarlamasına ve projeler içinde hatırlatıcılar almasına olanak tanır.

HoneyBook: Basitleştirilmiş, müdahalesiz otomasyon

HoneyBook, otomasyona daha sezgisel bir yaklaşım sergiliyor. Karmaşık iş akışları yerine, müşteri iletişimlerini, takipleri ve ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştiren önceden oluşturulmuş diziler sunuyor.

Akıllı bildirimleri, görevleri manuel olarak izlemenize gerek kalmadan müşteri etkinlikleri hakkında sizi güncel tutar. HoneyBook, Dubsado gibi koşullu mantık sunmasa da, kullanıcıları zorlamadan her gün müşteri tarafındaki etkileşimleri otomatikleştiren, daha yapılandırılmış ve yeni başlayanlar için uygun bir sistem sağlar.

🏆 Kazanan: Müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek için basit ve zahmetsiz bir sistem arıyorsanız HoneyBook'u tercih edin. Koşullu mantığa sahip gelişmiş, özelleştirilebilir iş akışlarına ihtiyacınız varsa Dubsado'yu tercih edin.

🌟 Özellik #3: Raporlama ve iş içgörüleri

Dubsado: İş analitiği için ayrıntılı raporlama

Dubsado müşteri portalı, işletmelerin gelirleri, ödenmemiş faturaları ve potansiyel müşteri kaynaklarını izlemelerine olanak tanıyan kapsamlı raporlama araçları sunar. Gelir eğilimlerini analiz etmek ve en fazla gelir getiren hizmetleri veya müşterileri belirlemek için finansal raporlar oluşturabilirsiniz.

Bir başka yararlı özellik ise, işletmelerin potansiyel müşteri kaynakları, proje türleri veya ödeme geçmişi gibi kriterlere göre müşterileri segmentlere ayırmasına yardımcı olan özel etiketler ve filtrelerdir.

Ancak, Dubsado'nun raporlaması kapsamlıdır, ancak daha derin içgörüler için manuel kurulum gerektirir. Otomatik analiz gösterge panelleri isteyen kullanıcılar, platformu biraz daha az sezgisel bulabilir.

HoneyBook: Basit, kullanıma hazır raporlar

HoneyBook, raporlamayı basit ve erişilebilir hale getirir. Platform, toplam gelir, ödenmemiş ödemeler ve aylık kazançları kolay okunur bir biçimde gösteren önceden oluşturulmuş finansal raporlar sağlar.

Müşteri etkinlik izleme özelliği, etkileşimleri, bekleyen sözleşmeleri ve yaklaşan ödemeleri gösterir, bu da derinlemesine özelleştirme yapmadan işlemlerine hızlı bir genel bakış isteyen işletmeler için kullanışlıdır.

HoneyBook'un raporlama özelliği Dubsado'nun derinliği ve esnekliğine sahip olmasa da, manuel kurulum gerektirmeyen, daha kullanıcı dostu ve tak-çalıştır bir deneyim sunar.

🏆 Kazanan: Derinlemesine analizler için Dubsado. Hazır, okunması kolay finansal özetleri tercih ediyorsanız, HoneyBook daha kullanıcı dostu bir seçenektir.

Dubsado ve HoneyBook, Reddit'te

Gerçek kullanıcı deneyimleri, özellik listelerinin ötesinde değerli bilgiler sağlayabilir. Dubsado ve HoneyBook'un günlük iş operasyonlarında nasıl performans gösterdiğini anlamak için, kullanıcıların ilk elden deneyimlerini paylaştıkları Reddit tartışmalarını inceledik. İşte kullanıcıların yorumları.

Bir Reddit kullanıcısı, özellikle ayrıntılı iş akışlarına ihtiyaç duyan işletmeler için Dubsado'nun yüksek düzeyde özelleştirme ve esnekliği övdü:

Dubsado'yu çok seviyoruz, ancak bu gerçekten kişiliğinize ve detaylara verdiğiniz öneme bağlı. Biz çok detaylı ve her şeyi özelleştirebilen bir sistem istiyorduk ve Dubsado bunu bize gerçekten sağladı. Dubsado, birden fazla marka, yerleşik bir planlayıcı ve müşteri portalı ve kurulumunu çok sevdiğimiz inanılmaz bir sürükle ve bırak form oluşturucu sunuyor.

Dubsado'yu çok seviyoruz, ancak bu gerçekten kişiliğinize ve detaylara verdiğiniz öneme bağlı. Biz çok detaylı ve her şeyi özelleştirebilen bir sistem istiyorduk ve Dubsado bunu bize gerçekten sağladı. Dubsado, birden fazla marka, yerleşik bir planlayıcı ve müşteri portalı ve kurulumunu çok sevdiğimiz inanılmaz bir sürükle ve bırak form oluşturucu sunuyor.

Benzer şekilde, HoneyBook'u birkaç aydır kullanan bir küçük işletme sahibi, sözleşme özelleştirme ve genel kullanım kolaylığını öne çıkardı:

HoneyBook'u birkaç aydır kullanıyorum ve oldukça iyi. Önerdiğim bazı iyileştirmeler var, ancak genel olarak gerçek bir şikayetim yok. Sözleşme özellikleri oldukça güzel ve özelleştirilebilir. İsteğinize göre özelleştirmek biraz zaman alabilir, ancak bir şablon kaydederek bir dahaki sefere süreci hızlandırabilirsiniz.

HoneyBook'u birkaç aydır kullanıyorum ve oldukça iyi. Önerdiğim bazı iyileştirmeler var ama genel olarak gerçek bir şikayetim yok. Sözleşme özellikleri oldukça güzel ve özelleştirilebilir. İsteğinize göre özelleştirmek biraz zaman alabilir, ancak bir şablon kaydederek bir dahaki sefere süreci hızlandırabilirsiniz.

🏆 Son karar? Dubsado özelleştirme sunarken, HoneyBook hızlı kurulum için basitliğe odaklanıyor. Seçim, esnekliğe mi yoksa kullanım kolaylığına mı değer verdiğinize bağlıdır.

ClickUp ile tanışın: Dubsado ve HoneyBook'a en iyi alternatif

Peki, müşteri yönetimi, proje izleme ve otomasyonu bir araya getiren bir yazılım kullanabilseydiniz ne olurdu?

ClickUp, bu "ya bu ya o" ikilemini ortadan kaldırır. Özelleştirme ve kullanım kolaylığı sunan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp, CRM görevlerini yerine getirmenin ötesine geçerek proje yönetimi yeteneklerini, otomasyonu ve takım işbirliğini tek bir hesapta bir araya getirir.

ClickUp'ın Dubsado ve HoneyBook ile karşılaştırıldığında nasıl öne çıktığını ve birçok işletmenin işleri için her şeyi içeren uygulama olarak neden onu seçtiğini görelim!

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Formları ile daha akıllı onboarding

ClickUp Formları ile kullanıcılar, müşteriler veya takım üyelerinden veri toplayın ve düzenleyin

ClickUp Formları, müşterilerden yanıtları kolayca toplamanızı ve görevleri anında doğru iş akışına yönlendirmenizi sağlar. Satış soruları, BT talepleri, yaratıcı onaylar veya müşteri geri bildirimleri olsun, ClickUp form gönderilerini anında eyleme geçirmek için izlenebilir görevlere dönüştürür.

ClickUp'ın yeni sezgisel form oluşturma deneyimi, bilgilendirici bloklar, soru açıklamaları, merkezi Form Merkezi ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri ile bilgi toplama ve kullanma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Sadece veri toplamakla kalmayın, ClickUp Formları'nın yapay zeka destekli analizi ile verileri işinize koyun ve yanıt verenlere net talimatlar ve görsel öğeler sağlayın.

ClickUp Formları içindeki bilgi bloklarını kullanarak daha fazla bağlam sağlayın

Herhangi bir iş akışı için tüm formları özelleştirin

Satış fırsatı yönlendirme: Yanıtlara göre form alanlarını dinamik olarak güncelleyin ve fırsatları anında doğru hesap yöneticisine atayın

Ürün geri bildirimi: Yaratıcı gereksinimleri, özellik önerilerini veya müşteri görüşlerini toplayın ve bunları anında eyleme geçirmek için izlenebilir görevlere dönüştürün

Anketler: Çalışanların, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin ilgili geri bildirimlerini paylaşmalarını sağlayın, ardından yanıt verilerini otomatik olarak düzenleyin ve analiz edin

ClickUp Formları ile verimliliği artırın

Koşullu mantık: Formlar, ilgili bilgileri daha hızlı toplamak için kullanıcı yanıtlarına göre dinamik olarak ayarlanır

Otomasyona hazır: Yanıtlar otomatik olarak iş akışlarını tetikler, takımların uyumunu sağlar ve manuel takipleri ortadan kaldırır

Sorunsuz işbirliği: Gönderilen formlar doğrudan ClickUp görevlerine bağlanır ve alımdan tamamlanmaya kadar sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar

ClickUp Formları ile işletmeler, potansiyel müşteri formlarını sorunsuz bir şekilde istek aşamasından çözüme taşıyarak operasyonların sorunsuz ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlayabilir.

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerini yönetin

ClickUp CRM, iş akışlarını kolaylaştırmak için merkezi bir müşteri veritabanı oluşturmanıza yardımcı olur

Müşteri ilişkilerini yönetmek, anlaşmaları izlemekten daha fazlasını gerektirir. İş akışlarını kolaylaştırmanız, işbirliğini geliştirmeniz ve müşteri verilerini düzenli tutmanız gerekir. Geleneksel CRM'lerden farklı olarak, ClickUp CRM işletmelerin proje akışını görselleştirmesine, müşteri etkileşimlerini izlemesine ve hesapları tek bir yerden yönetmesine olanak tanır

Özelleştirilebilir CRM yazılımının esnekliği ile iş akışlarını, gösterge panellerini ve otomasyonları benzersiz süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirebilir, katı sınırlamalar olmadan verimlilik sağlayabilirsiniz.

Büyüme için tasarlanmış CRM

Pipeline yönetimi: Özel Durumları kullanarak potansiyel müşterilerden kapanışa kadar tüm işlemleri izleyin ve hiçbir işlemin gözden kaçmamasını sağlayın

Gelişmiş raporlama: ClickUp Dashboards ile yerleşik sayısal alanlar ve gösterge paneli bileşenleri sayesinde anlaşma boyutlarını, gelir tahminlerini ve müşteri ömür boyu değerini hesaplayın

Görev bağımlılıkları: Bağımlılıklar içeren otomatik iş akışları oluşturun, böylece satış ve müşteri başarı takımları bir sonraki adımda neye öncelik vereceklerini tam olarak bilir

Özel Alanlar ve filtreler: Özel Etiketleri kullanarak kişileri, müşterileri ve anlaşmaları düzenleyin ve verileri hızlıca filtreleyerek anahtar hesapları bulun

Belge yönetimi: ClickUp Docs ile müşteri wiki'leri, teklifler, SOP'ler ve sözleşmeler oluşturun ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Konum tabanlı izleme: Müşterilerinizin konumlarını görselleştirmek ve bölgesel performansı izlemek için coğrafi veri alanı ekleyin

ClickUp CRM ile işletmeler, katı ve herkese uyan platformları terk edip ihtiyaçlarına göre büyüyen ölçeklenebilir bir sistem kurabilirler.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden halletmenizi sağlar.

ClickUp, karşılaştığım en iyi proje yönetimi ve CRM aracıdır. Çok yönlülüğü, diğer hizmetlere çok sayıda abonelik yapmanıza gerek kalmadan tüm görevlerinizi tek bir yerden halletmenizi sağlar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Otomasyonları ile müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

ClickUp Otomasyonları ile tetikleyici tabanlı iş akışları ayarlayarak görevleri otomatikleştirin

Tekrarlayan görevler takımların işlerini yavaşlatır, peki ya bunları saniyeler içinde otomatikleştirebilseydiniz? ClickUp Otomasyonları ile işletmeler manuel işleri ortadan kaldırabilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve etkili görevler için zaman kazanabilir.

Projeler, pazarlama kampanyaları, finansal iş akışları veya müşteri devirleri yönetiyor olun, ClickUp, kullanımı kolay "Ne zaman-Ne zaman otomasyon kuralları" ile her şeyin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

Daha akıllı otomasyon, daha az çaba

AI destekli otomasyon oluşturucu: ClickUp Brain , ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, basit İngilizce kullanarak otomasyon oluşturmanıza olanak tanır — karmaşık kurulum gerektirmeden, doğal dilde tanımlamanız yeterlidir

100'den fazla hazır şablon: Görev atama, durum güncelleme, yorum gönderme ve daha fazlası için kullanıma hazır otomasyon şablonlarını anında uygulayın

Dinamik atanan kişiler: Rol değişikliklerine göre görev sahiplerini otomatik olarak ayarlayarak iş akışlarının güncel kalmasını sağlar

E-posta otomasyonu: Parmaklarınızı kıpırdatmadan anında yanıtlar, müşteri güncellemeleri ve proje bildirimleri gönderin

Proje kısayolları: Takım üyelerini ve izleyicileri projelerdeki yeni görevlere otomatik olarak atayarak iş akışlarını hızlandırın

ClickUp Brain'i kullanarak tetikleyiciler ayarlayın ve rutin görevleri otomatikleştirin

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemek için yapay zeka kullanmak istiyor. %15'i ise rutin görevleri ve idari işleri yapay zekanın halletmesini istiyor. Bunu yapmak için, bir AI şunları yapabilmelidir: bir iş akışındaki her görevin öncelik düzeylerini anlamak, görevleri oluşturmak veya görevleri ayarlamak için gerekli adımları çalıştırmak ve otomatik iş akışları kurmak. Çoğu araç, bu adımlardan bir veya ikisini gerçekleştirir. Ancak ClickUp, kullanıcıların platformumuzu kullanarak 5'ten fazla uygulamayı birleştirmelerine yardımcı oldu! Görevlerin ve toplantıların öncelik düzeylerine göre takviminizdeki açık zaman dilimlerine kolayca atanabildiği AI destekli planlamayı deneyimleyin. Ayrıca, rutin görevleri yönetmek için ClickUp Brain aracılığıyla özel otomasyon kuralları da oluşturabilirsiniz. Yoğun işlere veda edin!

ClickUp'ın 4. Avantajı: Önceden hazırlanmış şablonlarla fatura gönderin

Müşterileri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek denklemin sadece bir parçasıdır; zamanında ödeme almak da aynı derecede önemlidir. Dubsado ve HoneyBook faturalandırma özellikleri sunarken, ClickUp bunu bir adım daha ileri götürerek faturalandırmayı proje iş akışlarına entegre eder.

ClickUp Fatura Şablonu, faturalandırmayı basitleştirir. Otomatik doldurulan alanlar, CRM veritabanından müşteri ve proje bilgilerini çıkarır, böylece her ayrıntıyı manuel olarak eklemek için saatler harcamak zorunda kalmazsınız.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Fatura Şablonu ile dakikalar içinde profesyonel faturalar gönderin

Bu şablon size şunları sağlar:

Takvim Görünümü ile faturaları ne zaman göndereceğinizi ve ödemeleri ne zaman alacağınızı planlayın ve yönetin

Ödenen Gelir Görünümü ile aldığınız tüm ödemeleri yönetin

Müşteri Görünümü ile bireysel müşterilerin faturalarını izleyin

Verimliliğimizi kesinlikle basitleştirdi ve bunun büyük bir kısmı ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApp'ler sayesinde oldu. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, bizim ve tüm şirket için gerçekten faydalı.

Verimliliğimizi kesinlikle basitleştirdi ve bunun büyük bir kısmı ClickUp'ın sunduğu tüm farklı entegrasyonlar ve ClickApp'ler sayesinde oldu. Hayatımızı kolaylaştıran ve elimizdeki gerçek projelere odaklanmamızı sağlayan otomasyonlar, bizim ve tüm şirket için gerçekten faydalı.

ClickUp ile Müşterileri ve Projeleri Sorunsuz Bir Şekilde Yönetin

Hem Dubsado hem de HoneyBook, müşteri yönetimi için güçlü rakiplerdir, ancak CRM fonksiyonlarıyla sınırlıdırlar ve iş akışı otomasyonu, işbirliği ve proje yönetimi alanlarında eksiklikler barındırırlar.

ClickUp, müşteri ilişkileri yönetiminin ötesine geçer. Müşteri ilişkilerini yönetmenize ve görevleri, otomasyonu, raporlamayı, faturalandırmayı ve takım işbirliğini tek bir merkezi veritabanında entegre etmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp CRM, Otomasyonlar, Form Görünümü ve yerleşik faturalandırma gibi özelliklerle ClickUp, her müşteri etkileşiminin işinizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. Müşteri yönetimini basitleştirirken verimliliği artıran bir çözüm istiyorsanız, ClickUp açık ara kazanan.

Tek platform, sonsuz olasılıklar. ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve işinizi hiç olmadığı kadar kontrol altına alın.