2025'te Projeler için 10 Honeybook Alternatifi ve Rakibi

Honeybook, proje, müşteri rezervasyonları, sözleşmeler ve faturaları yönetirken, tipik iş sahipleri veya proje yöneticileri için vazgeçilmez bir müşteri veritabanı yazılımı olmuştur. Ancak dijital ortam geliştikçe, uyarlanabilir araçlara olan ihtiyaç da artmaktadır.

Belki de benzersiz gereksinimlerinizi karşılamak için bir Honeybook alternatifi arıyorsunuz veya sadece araç setinizi çeşitlendirmek istiyorsunuz. Her iki durumda da, bu makale size yardımcı olacaktır.

Honeybook alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Honeybook'un proje yönetimi yazılımına uygun alternatifi seçmek, aşağıdakilere odaklanmak anlamına gelir:

Sezgisel tasarım ve kullanıcı dostu arayüz : Küçük işletme sahiplerinden çok uluslu şirketlere kadar herkesin kolayca öğrenip kullanmaya başlamasını sağlar

Proje yönetimi yeteneklerinde esneklik: Böylece kuruluşunuzdaki birden fazla kullanım durumunu karşılayabilirsiniz

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın Birden Çok Listede Görevler (TIML) özelliği, geliştiricilerin görevleri kuruluş genelindeki diğer takımlarla bağlantılandırmasına olanak tanır

Güçlü müşteri yönetimi ve rezervasyon özellikleri : Müşterilerinizle olan ilişkilerinizi, sadece sözleşme yenileme zamanı geldiğinde değil, sizinle çalıştıkları süre boyunca sürdürün ve geliştirin

Kapsamlı faturalama ve sözleşme araçları : Ödeme, sizin ve müşterileriniz için basit ve sorunsuz olmalıdır

Sorunsuz entegrasyonlar: Tüm teknoloji yığınınızın gücünü en üst düzeye çıkarın

Güvenilir müşteri desteği : Bir araç ne kadar basit olursa olsun, bir sorunuz olduğunda hızlı bir şekilde yanıt almak istersiniz

Uygun fiyat: Bütçenizi aşmak istemiyorsunuz, ancak yine de ihtiyaçlarınıza uygun bir araca ihtiyacınız var

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Honeybook Alternatifi

İşte en iyi Honeybook alternatifleri ve her bir proje yönetimi platformunu seçme nedenlerimiz.

Kişileri, müşterileri ve anlaşmaları yönetmek için ideal sisteminizi oluşturun ve görevler ile belgeler arasında kolayca bağlantılar ekleyerek işlerinizi kolaylaştırın

ClickUp, yaratıcı profesyoneller ve HoneyBook alternatifi arayan herkes için en iyi hepsi bir arada çözümdür. Bu platform, iş süreçlerinde verimlilik nirvanasına ulaşmak isteyen takımlar için proje yönetimi ve CRM özelliklerini tek bir bütünsel çözümde birleştirir.

Birden fazla projeyi aynı anda yürütenler için tasarlanan ClickUp, süreç haritalama, görevler, belgeler, hedefler ve sohbetleri tek bir iş yönetimi yazılımında sorunsuz bir şekilde entegre eder. CRM özellikleri, iletişim yönetimi ile ilişkileri geliştirmek isteyen tüm küçük işletme sahipleri için vazgeçilmez bir araçtır. Bu sözleşme şablonlarıyla müşterileri hızlı bir şekilde sisteme dahil edin, pazarlama otomasyon araçlarımızla potansiyel müşteri yönetimini basitleştirin ve çok sayıda satın alma siparişi şablonuyla tedarikçilerinizi yönetin.

Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş özelleştirme seçenekleriyle, dünya çapındaki profesyonellerin projelerini yönetmek için en iyi HoneyBook alternatifi olarak ClickUp'ı tercih etmesi şaşırtıcı değil.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Proje yönetimi araçları, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi içerebilir

Mobil uygulama (henüz!) masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir

Müşteri portalı, bazı Honeybook alternatifleri kadar yeterli fatura ve faturalandırma özelliklerine sahip olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Merhaba Bonsai

via Hello Bonsai

Serbest çalışanlar, yeni en iyi arkadaşınızla tanışın: Hello Bonsai (artık sadece Bonsai olarak bilinir). Bağımsız profesyoneller için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada iş yönetimi paketi, sözleşme imzalamak, teklif sunmak ve ödeme faturalandırmak gibi anahtar özellikleriyle proje iletişim planınızın ayrıntılarındaki zorlukları ortadan kaldırır.

En öne çıkan özelliği, bu görevlerin sorunsuz entegrasyonu olup, serbest çalışanların yönetici işleri yerine işlerine odaklanabilmelerini sağlar.

Hello Bonsai, işlevsellikten ödün vermeden sadelik isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Hello Bonsai'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı müşteri CRM ve proje yönetimi tek bir yerde

Otomatik faturalar, teklifler ve sözleşmeler

Yerleşik zaman takibi ve gider yönetimi

Proje görevlerinizi yönetmek için basit araçlar

Üçüncü taraf entegrasyon yetenekleri

Çeşitli belgeler için özelleştirilebilir şablonlar

Hareket halindeyken erişim ve görev yönetimi için sezgisel mobil uygulama

Hello Bonsai sınırlamaları

Diğer iş yönetimi platformlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Kullanıcı arayüzü, ileri düzey kullanıcılar için biraz basit gelebilir

Proje yönetimi yok Gantt grafik görünümü

Ücretsiz sürüm yok

Hello Bonsai fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 24 $

Profesyonel : Aylık 39 $

İş: Aylık 79 $

Merhaba, Bonsai puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Hello Bonsai alternatiflerine göz atın!

3. Plutio

plutio aracılığıyla

Plutio, en iyi HoneyBook alternatiflerinden biri olmanın ötesinde, iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir çalışma alanıdır. Projeleri, görevleri ve faturaları tek bir gösterge panelinde entegre eden Plutio, tek başına çalışan girişimciler ve küçük işletmeler için güçlü bir araçtır.

Platformun uyarlanabilirliği, kullanıcı deneyimine verdiği önemle birleştiğinde, onu verimlilik alanında zorlu bir rakip haline getiriyor.

Öğrenmesi kolay, şık bir proje yönetimi yazılımı arayanlar, Plutio'yu özellikle küçük işletme sahipleri için cazip bulacaklar.

Plutio'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı tercihlerine göre tamamen özelleştirilebilir çalışma alanı

Takımlar ve müşteriler için merkezi iletişim merkezi ve müşteri portalı

Entegre görev, zaman ve proje yönetimi araçları

Yerleşik faturalandırma ve sözleşme oluşturma

Her bir özel hesap yöneticisi için çok yönlü rol tabanlı erişim kontrolü

Kapsamlı bir müşteri portalı

Çoklu dil desteği

Plutio'nun hepsi bir arada tasarımı hem verimli hem de kullanıcı dostudur, proje yönetimini çocuk oyuncağına çevirir

Plutio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar iş yönetimi kullanıcı arayüzünü sezgisel bulmayabilir

Rapor oluşturmak için bazı gelişmiş özellikler eksik

Daha büyük platformlara kıyasla daha küçük bir topluluk

Plutio fiyatlandırması

Solo : Aylık 19 $

Studio : Aylık 39 $

Ajans: 99 $/ay

Plutio puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

4. Salesforce

salesforce aracılığıyla

CRM platformlarının devine girin: Salesforce. Dünya çapında tanınan Salesforce, büyümeyi hedefleyen işletmeler için tasarlanmış benzersiz bir araç seti sunar.

Satış, hizmet veya pazarlama olsun, Salesforce'un dinamik gösterge panelleri veriye dayalı karar vermeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Sağlamlığıyla kazandığı itibarı, kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için ideal bir seçimdir.

SalesForce'un en iyi özellikleri

Büyüyen işletmelerle birlikte ölçeklenebilen sağlam CRM platformu

Salesforce Einstein ile AI destekli içgörüler

Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyon olanakları

Dinamik gösterge panelleri ve raporlama araçları

Liderlik ve fırsat yönetimi

Satış tahmini ve analizi

Veri koruması için çok katmanlı güvenlik özellikleri

Salesforce'un önde gelen CRM çözümü olarak ünü, kapsamlı özellikleri ve ölçeklenebilirliği ile daha da güçlenmiştir

SalesForce sınırlamaları

Bu SalesForce alternatiflerini değerlendirmek isteyen küçük işletmeler için bu durum çok zor olabilir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Daha gelişmiş özellikler için yüksek fiyatlandırma

SalesForce fiyatlandırması

SalesForce'un fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek, sundukları her araç ve özellik için farklı paketleri ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyin

SalesForce puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)

5. FreshBooks

via Freshbooks

Muhasebe korkutucu olmak zorunda değil; FreshBooks yanınızda olduğunda değil. Freelancerlar ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bu uygulama, karmaşık finansal görevleri sezgisel eylemlere dönüştürür. Faturalandırmadan gider izlemeye kadar FreshBooks, finansmana akıcı bir yaklaşım sunar.

Bulut tabanlı erişim, verilerinizin her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.

FreshBooks, muhasebe jargonundan çekinenler için adeta bir nefes gibi.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlarla sezgisel faturalandırma

Zaman takibi ve gider yönetimi

Çift girişli muhasebe raporları

Müşterileri ve proje bütçelerini yönetin

Sorunsuz çevrimiçi ödeme çözümleri

Hareket halindeyken faturalandırma ve giderler için mobil uygulama

Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon

FreshBooks sınırlamaları

Karmaşık muhasebe ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için uygun değildir

Sınırlı envanter yönetimi özellikleri

Bazı kullanıcılar yeni kullanıcı arayüzünü daha az sezgisel buluyor

FreshBooks fiyatlandırması

Lite : 13,60 $/ay

Artı : Aylık 24 $

Premium : 44 $/ay

Seçim: Fiyatlandırma için Freshbook ile iletişime geçin

FreshBooks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

6. 17hats

via 17hats

İş operasyonlarınızı tek bir tutarlı gösterge paneline birleştirmeyi hayal edin. İşte size 17hats. Tek başına çalışan girişimciler için titizlikle tasarlanmış bu uygulama, sorunsuz bir deneyim için kişileri, projeleri ve takvimleri entegre eder.

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve entegre sözleşmelerle 17hats, profesyonellerin proje ilerlemesini yönetmek için daha az zaman harcayıp müşteriler için değer yaratmaya daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

İşinizde birçok farklı rol üstleniyorsanız, bu platform tam size göre.

17hats'ın en iyi özellikleri

Kişiler, projeler ve takvim için birleşik gösterge paneli

Tekrarlayan görevler için otomatikleştirilmiş iş akışları

Entegre sözleşmeler ve faturalar

Şeffaf iletişim için müşteri portalları

Popüler takvim uygulamalarıyla rezervasyon senkronizasyonu

Zaman takibi ve yapılacaklar listeleri

Hızlı belge oluşturma için şablon kitaplığı

17hats sınırlamaları

Gelişmiş CRM fonksiyonları yoktur

Yerel mobil uygulama yok

Diğer Honeybook alternatiflerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar

17hats fiyatlandırma

Temel özellikler : Aylık 13 $

Standart : Aylık 25 $

Premier: Aylık 50 $

17hats puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)

7. ClientVenue

clientVenue aracılığıyla

Müşteri yönetimi dünyasında ClientVenue dalgalar yaratıyor. Özel müşteri portalları ve birleşik proje görünümleri sunan ClientVenue, genellikle karmaşık olan müşteri ilişkilerini basitleştirir.

Şeffaflık ilkesiyle tasarlanan ClientVenue, işler ve müşterileri arasında net bir iletişim sağlar.

Müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler bu platformu çok değerli bulacaklar.

ClientVenue'nin en iyi özellikleri

Özel portallarla özelleştirilmiş müşteri yönetimi

Tek bir görünümde görev ve proje izleme

Basit ama güçlü faturalama özellikleri

Görevler ve toplantılar için otomatik hatırlatıcılar

Güvenli belge depolama ve paylaşım

Hızlı içgörüler için kullanıcı dostu gösterge paneli

Popüler araçlarla entegrasyon yetenekleri

ClientVenue sınırlamaları

Piyasaya yeni girdiğinden, diğer Honeybook alternatiflerine kıyasla daha az topluluk desteği var

Belge oluşturma için sınırlı şablonlar

Bazı gelişmiş otomasyon özellikleri eksik olabilir

ClientVenue fiyatlandırması

Başlangıç : 47 $/ay

Profesyonel : 97 $/ay

Kurumsal: 247 $/ay

ClientVenue puanları ve yorumları:

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Paymo

paymo aracılığıyla

Proje yönetimini faturalandırma ile dengeleyen Paymo, her boyuttaki işletme için bir hazinedir. Gücü, zaman takibi ile görev yönetimini birleştirerek projelerin planlandığı gibi ve bütçe dahilinde ilerlemesini sağlamasından gelir. Yerel mobil uygulamalar sayesinde takım üyeleri hareket halindeyken de güncel bilgilere erişebilir.

İşlevsellik ve kullanılabilirliğin uyumlu bir karışımını arayan işletmeler, Paymo'yu radarlarına almalıdır.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Zaman takibi ile kapsamlı proje yönetimi

Görev yönetimi için Kanban panoları, liste görünümü ve Gantt grafikleri

Gider izleme ile gelişmiş faturalandırma

Takım planlama ve kaynak yönetimi

Projeler ve finanslar için ayrıntılı raporlama

Diğer araçlar ve proje yönetimi yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon

IOS ve Android için yerel mobil uygulamalar

Paymo sınırlamaları

Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi biraz zor olabilir

Bazı gelişmiş özellikler daha yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir

Kullanıcılar, mobil uygulamada ara sıra senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,95 $

Küçük Ofis : Kullanıcı başına aylık 9,95

İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 ABD doları

Paymo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

9. Quickbooks

quickbooks aracılığıyla

Muhasebe ile eş anlamlı bir isim olan Quickbooks, yıllardır işletmelerin vazgeçilmez çözümü olmuştur. Karmaşık muhasebe görevlerini basitleştirerek, kurumsal müşterilerin sayılara değil büyümeye odaklanmalarını sağlar.

Quickbooks, giderleri izlemekten maaş bordrosunu yönetmeye kadar, banka düzeyinde güvenlik sunan sağlam bir araç seti sunar.

Quickbooks, güvenilir finansal yönetim arayan yeni kurulan şirketlerden köklü kurumsal şirketlere kadar tüm işletmeler için en çok tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor.

Quickbooks'un en iyi özellikleri

Bulut tabanlı erişime sahip sağlam muhasebe yazılımı

Müşteri portalı seçenekleriyle özelleştirilebilir faturalar ve anında ödeme özellikleri

Makbuz tarama ile gider izleme

Finansal içgörüler için gelişmiş raporlama araçları

Vergi hesaplamalı bordro şablonları ve işlevleri

Yüzlerce üçüncü taraf uygulamayla entegrasyon

Veri koruması için banka düzeyinde güvenlik

Quickbooks sınırlamaları

Muhasebeye yeni başlayanlar için çok zor olabilir

Müşteri desteği bazen yavaş olabilir

Uygun fiyatlı Honeybook alternatifleri arayan küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir

Quickbooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 30 $

Temel özellikler: 55 $/ay

Artı: Aylık 85 $

Gelişmiş: 200 $/ay

Quickbooks puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

10. Dynamics 365

dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft'un Dynamics 365'i sadece bir araç değildir; işleri dönüştüren entegre çözümler paketidir. Satıştan hizmete kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve Microsoft ekosisteminin güvenilirliğiyle desteklenir. AI destekli içgörüler ve Power BI entegrasyonu, veri analizini zahmetsiz hale getirerek onu diğerlerinden ayırır.

Dijital dönüşümü hedefleyen kurumsal müşteriler, Dynamics 365'in oyunun kurallarını değiştirdiğini görecekler.

Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Satış, hizmet, finans ve daha fazlasını kapsayan entegre çözümler

Daha iyi kararlar almak için yapay zeka destekli içgörüler

İş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen modüler uygulamalar

Diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon

Power BI entegrasyonu ile gelişmiş analitik

Büyüyen iş ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek ölçeklenebilirlik

Güçlü güvenlik ve uyumluluk özellikleri

Dynamics 365 sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı olabilir

Tam olarak kullanabilmek için uygun eğitim gerektirir

Özelleştirme karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir

Dynamics 365 fiyatlandırması

Dynamic 365'in fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek, sundukları her araç ve özellik için farklı paket ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyin

Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

ClickUp Neden En İyi Honeybook Alternatifi Olarak Öne Çıkıyor?

Honeybook alternatifi ararken, sadece bir araç aramıyorsunuz; projelerinizi, rezervasyonlarınızı, sözleşmelerinizi ve daha fazlasını kolaylaştırmak için verimli bir çözüm arıyorsunuz.

ClickUp, kapsamlı özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimine verdiği önemle de diğerlerinden sıyrılıyor. Platform, esneklik, verimlilik ve netlik sunarak işlerin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yerleşik CRM özellikleri, form görünümleri, otomasyonlar ve faturalandırma için özel şablonlarla ClickUp, görevleri daha kolay ve sezgisel hale getirmeye olan bağlılığını defalarca kanıtlamıştır. Bu sadece bir araç değil, verimlilikte bir ortaktır.

Geçiş yapmayı veya yeni bir platforma dalmayı düşünüyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Farkı ilk elden deneyimleyin ve neden dünya çapında profesyonellerin tercih ettiği seçim olduğunu anlayın.