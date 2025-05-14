2025'te Projeler için 10 Honeybook Alternatifi ve Rakibi

Honeybook, proje, müşteri rezervasyonları, sözleşmeler ve faturaları yönetirken, tipik iş sahipleri veya proje yöneticileri için vazgeçilmez bir müşteri veritabanı yazılımı olmuştur. Ancak dijital ortam geliştikçe, uyarlanabilir araçlara olan ihtiyaç da artmaktadır.
Belki de benzersiz gereksinimlerinizi karşılamak için bir Honeybook alternatifi arıyorsunuz veya sadece araç setinizi çeşitlendirmek istiyorsunuz. Her iki durumda da, bu makale size yardımcı olacaktır.
Honeybook alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Honeybook'un proje yönetimi yazılımına uygun alternatifi seçmek, aşağıdakilere odaklanmak anlamına gelir:
- Sezgisel tasarım ve kullanıcı dostu arayüz: Küçük işletme sahiplerinden çok uluslu şirketlere kadar herkesin kolayca öğrenip kullanmaya başlamasını sağlar
- Proje yönetimi yeteneklerinde esneklik: Böylece kuruluşunuzdaki birden fazla kullanım durumunu karşılayabilirsiniz
- Güçlü müşteri yönetimi ve rezervasyon özellikleri: Müşterilerinizle olan ilişkilerinizi, sadece sözleşme yenileme zamanı geldiğinde değil, sizinle çalıştıkları süre boyunca sürdürün ve geliştirin
- Kapsamlı faturalama ve sözleşme araçları: Ödeme, sizin ve müşterileriniz için basit ve sorunsuz olmalıdır
- Sorunsuz entegrasyonlar: Tüm teknoloji yığınınızın gücünü en üst düzeye çıkarın
- Güvenilir müşteri desteği: Bir araç ne kadar basit olursa olsun, bir sorunuz olduğunda hızlı bir şekilde yanıt almak istersiniz
- Uygun fiyat: Bütçenizi aşmak istemiyorsunuz, ancak yine de ihtiyaçlarınıza uygun bir araca ihtiyacınız var
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Honeybook Alternatifi
İşte en iyi Honeybook alternatifleri ve her bir proje yönetimi platformunu seçme nedenlerimiz.
1. ClickUp
ClickUp, yaratıcı profesyoneller ve HoneyBook alternatifi arayan herkes için en iyi hepsi bir arada çözümdür. Bu platform, iş süreçlerinde verimlilik nirvanasına ulaşmak isteyen takımlar için proje yönetimi ve CRM özelliklerini tek bir bütünsel çözümde birleştirir.
Birden fazla projeyi aynı anda yürütenler için tasarlanan ClickUp, süreç haritalama, görevler, belgeler, hedefler ve sohbetleri tek bir iş yönetimi yazılımında sorunsuz bir şekilde entegre eder. CRM özellikleri, iletişim yönetimi ile ilişkileri geliştirmek isteyen tüm küçük işletme sahipleri için vazgeçilmez bir araçtır. Bu sözleşme şablonlarıyla müşterileri hızlı bir şekilde sisteme dahil edin, pazarlama otomasyon araçlarımızla potansiyel müşteri yönetimini basitleştirin ve çok sayıda satın alma siparişi şablonuyla tedarikçilerinizi yönetin.
Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş özelleştirme seçenekleriyle, dünya çapındaki profesyonellerin projelerini yönetmek için en iyi HoneyBook alternatifi olarak ClickUp'ı tercih etmesi şaşırtıcı değil.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı CRM yönetimi için CRM şablonlarını kullanın ve üstün müşteri etkileşimlerinin keyfini çıkarın
- Özelleştirilebilir ClickUp Form Görünümü, gerekli tüm verileri yakalamanızı sağlar
- Tüm idari görevlerinizi kolaylaştırmak için gelişmiş ClickUp Otomasyon özellikleri
- Bu ClickUp Fatura Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlar, faturalandırma süreçlerini ve çevrimiçi ödemeleri basitleştirir
- Net iş akışı görselleştirme için ayrıntılı süreç haritalama araçları
- Çeşitli sektörlere özel sözleşme şablonları
- Etkili ilişki yönetimi için operasyon yönetimi yazılımı ve müşteri veritabanı yazılımını kapsamlı bir şekilde birleştirir
ClickUp sınırlamaları
- Proje yönetimi araçları, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi içerebilir
- Mobil uygulama (henüz!) masaüstü sürümü kadar zengin özelliklere sahip değildir
- Müşteri portalı, bazı Honeybook alternatifleri kadar yeterli fatura ve faturalandırma özelliklerine sahip olmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Merhaba Bonsai
Serbest çalışanlar, yeni en iyi arkadaşınızla tanışın: Hello Bonsai (artık sadece Bonsai olarak bilinir). Bağımsız profesyoneller için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada iş yönetimi paketi, sözleşme imzalamak, teklif sunmak ve ödeme faturalandırmak gibi anahtar özellikleriyle proje iletişim planınızın ayrıntılarındaki zorlukları ortadan kaldırır.
En öne çıkan özelliği, bu görevlerin sorunsuz entegrasyonu olup, serbest çalışanların yönetici işleri yerine işlerine odaklanabilmelerini sağlar.
Hello Bonsai, işlevsellikten ödün vermeden sadelik isteyenler için mükemmel bir seçimdir.
Hello Bonsai'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı müşteri CRM ve proje yönetimi tek bir yerde
- Otomatik faturalar, teklifler ve sözleşmeler
- Yerleşik zaman takibi ve gider yönetimi
- Proje görevlerinizi yönetmek için basit araçlar
- Üçüncü taraf entegrasyon yetenekleri
- Çeşitli belgeler için özelleştirilebilir şablonlar
- Hareket halindeyken erişim ve görev yönetimi için sezgisel mobil uygulama
Hello Bonsai sınırlamaları
- Diğer iş yönetimi platformlarına kıyasla sınırlı entegrasyonlar
- Kullanıcı arayüzü, ileri düzey kullanıcılar için biraz basit gelebilir
- Proje yönetimi yok Gantt grafik görünümü
- Ücretsiz sürüm yok
Hello Bonsai fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 24 $
- Profesyonel: Aylık 39 $
- İş: Aylık 79 $
Merhaba, Bonsai puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
Hello Bonsai alternatiflerine göz atın!
3. Plutio
Plutio, en iyi HoneyBook alternatiflerinden biri olmanın ötesinde, iş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir çalışma alanıdır. Projeleri, görevleri ve faturaları tek bir gösterge panelinde entegre eden Plutio, tek başına çalışan girişimciler ve küçük işletmeler için güçlü bir araçtır.
Platformun uyarlanabilirliği, kullanıcı deneyimine verdiği önemle birleştiğinde, onu verimlilik alanında zorlu bir rakip haline getiriyor.
Öğrenmesi kolay, şık bir proje yönetimi yazılımı arayanlar, Plutio'yu özellikle küçük işletme sahipleri için cazip bulacaklar.
Plutio'nun en iyi özellikleri
- Kullanıcı tercihlerine göre tamamen özelleştirilebilir çalışma alanı
- Takımlar ve müşteriler için merkezi iletişim merkezi ve müşteri portalı
- Entegre görev, zaman ve proje yönetimi araçları
- Yerleşik faturalandırma ve sözleşme oluşturma
- Her bir özel hesap yöneticisi için çok yönlü rol tabanlı erişim kontrolü
- Kapsamlı bir müşteri portalı
- Çoklu dil desteği
- Plutio'nun hepsi bir arada tasarımı hem verimli hem de kullanıcı dostudur, proje yönetimini çocuk oyuncağına çevirir
Plutio sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar iş yönetimi kullanıcı arayüzünü sezgisel bulmayabilir
- Rapor oluşturmak için bazı gelişmiş özellikler eksik
- Daha büyük platformlara kıyasla daha küçük bir topluluk
Plutio fiyatlandırması
- Solo: Aylık 19 $
- Studio: Aylık 39 $
- Ajans: 99 $/ay
Plutio puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)
4. Salesforce
CRM platformlarının devine girin: Salesforce. Dünya çapında tanınan Salesforce, büyümeyi hedefleyen işletmeler için tasarlanmış benzersiz bir araç seti sunar.
Satış, hizmet veya pazarlama olsun, Salesforce'un dinamik gösterge panelleri veriye dayalı karar vermeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
Sağlamlığıyla kazandığı itibarı, kapsamlı müşteri ilişkileri yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler için ideal bir seçimdir.
SalesForce'un en iyi özellikleri
- Büyüyen işletmelerle birlikte ölçeklenebilen sağlam CRM platformu
- Salesforce Einstein ile AI destekli içgörüler
- Kapsamlı üçüncü taraf entegrasyon olanakları
- Dinamik gösterge panelleri ve raporlama araçları
- Liderlik ve fırsat yönetimi
- Satış tahmini ve analizi
- Veri koruması için çok katmanlı güvenlik özellikleri
- Salesforce'un önde gelen CRM çözümü olarak ünü, kapsamlı özellikleri ve ölçeklenebilirliği ile daha da güçlenmiştir
SalesForce sınırlamaları
- Bu SalesForce alternatiflerini değerlendirmek isteyen küçük işletmeler için bu durum çok zor olabilir
- Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Daha gelişmiş özellikler için yüksek fiyatlandırma
SalesForce fiyatlandırması
- SalesForce'un fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek, sundukları her araç ve özellik için farklı paketleri ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyin
SalesForce puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (17.000'den fazla yorum)
5. FreshBooks
Muhasebe korkutucu olmak zorunda değil; FreshBooks yanınızda olduğunda değil. Freelancerlar ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmış bu uygulama, karmaşık finansal görevleri sezgisel eylemlere dönüştürür. Faturalandırmadan gider izlemeye kadar FreshBooks, finansmana akıcı bir yaklaşım sunar.
Bulut tabanlı erişim, verilerinizin her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.
FreshBooks, muhasebe jargonundan çekinenler için adeta bir nefes gibi.
FreshBooks'un en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir şablonlarla sezgisel faturalandırma
- Zaman takibi ve gider yönetimi
- Çift girişli muhasebe raporları
- Müşterileri ve proje bütçelerini yönetin
- Sorunsuz çevrimiçi ödeme çözümleri
- Hareket halindeyken faturalandırma ve giderler için mobil uygulama
- Çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon
FreshBooks sınırlamaları
- Karmaşık muhasebe ihtiyaçları olan büyük kurumsal şirketler için uygun değildir
- Sınırlı envanter yönetimi özellikleri
- Bazı kullanıcılar yeni kullanıcı arayüzünü daha az sezgisel buluyor
FreshBooks fiyatlandırması
- Lite: 13,60 $/ay
- Artı: Aylık 24 $
- Premium: 44 $/ay
- Seçim: Fiyatlandırma için Freshbook ile iletişime geçin
FreshBooks puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)
6. 17hats
İş operasyonlarınızı tek bir tutarlı gösterge paneline birleştirmeyi hayal edin. İşte size 17hats. Tek başına çalışan girişimciler için titizlikle tasarlanmış bu uygulama, sorunsuz bir deneyim için kişileri, projeleri ve takvimleri entegre eder.
Otomatikleştirilmiş iş akışları ve entegre sözleşmelerle 17hats, profesyonellerin proje ilerlemesini yönetmek için daha az zaman harcayıp müşteriler için değer yaratmaya daha fazla zaman ayırmasını sağlar.
İşinizde birçok farklı rol üstleniyorsanız, bu platform tam size göre.
17hats'ın en iyi özellikleri
- Kişiler, projeler ve takvim için birleşik gösterge paneli
- Tekrarlayan görevler için otomatikleştirilmiş iş akışları
- Entegre sözleşmeler ve faturalar
- Şeffaf iletişim için müşteri portalları
- Popüler takvim uygulamalarıyla rezervasyon senkronizasyonu
- Zaman takibi ve yapılacaklar listeleri
- Hızlı belge oluşturma için şablon kitaplığı
17hats sınırlamaları
- Gelişmiş CRM fonksiyonları yoktur
- Yerel mobil uygulama yok
- Diğer Honeybook alternatiflerine kıyasla sınırlı entegrasyonlar
17hats fiyatlandırma
- Temel özellikler: Aylık 13 $
- Standart: Aylık 25 $
- Premier: Aylık 50 $
17hats puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100+ yorum)
7. ClientVenue
Müşteri yönetimi dünyasında ClientVenue dalgalar yaratıyor. Özel müşteri portalları ve birleşik proje görünümleri sunan ClientVenue, genellikle karmaşık olan müşteri ilişkilerini basitleştirir.
Şeffaflık ilkesiyle tasarlanan ClientVenue, işler ve müşterileri arasında net bir iletişim sağlar.
Müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler bu platformu çok değerli bulacaklar.
ClientVenue'nin en iyi özellikleri
- Özel portallarla özelleştirilmiş müşteri yönetimi
- Tek bir görünümde görev ve proje izleme
- Basit ama güçlü faturalama özellikleri
- Görevler ve toplantılar için otomatik hatırlatıcılar
- Güvenli belge depolama ve paylaşım
- Hızlı içgörüler için kullanıcı dostu gösterge paneli
- Popüler araçlarla entegrasyon yetenekleri
ClientVenue sınırlamaları
- Piyasaya yeni girdiğinden, diğer Honeybook alternatiflerine kıyasla daha az topluluk desteği var
- Belge oluşturma için sınırlı şablonlar
- Bazı gelişmiş otomasyon özellikleri eksik olabilir
ClientVenue fiyatlandırması
- Başlangıç: 47 $/ay
- Profesyonel: 97 $/ay
- Kurumsal: 247 $/ay
ClientVenue puanları ve yorumları:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Paymo
Proje yönetimini faturalandırma ile dengeleyen Paymo, her boyuttaki işletme için bir hazinedir. Gücü, zaman takibi ile görev yönetimini birleştirerek projelerin planlandığı gibi ve bütçe dahilinde ilerlemesini sağlamasından gelir. Yerel mobil uygulamalar sayesinde takım üyeleri hareket halindeyken de güncel bilgilere erişebilir.
İşlevsellik ve kullanılabilirliğin uyumlu bir karışımını arayan işletmeler, Paymo'yu radarlarına almalıdır.
Paymo'nun en iyi özellikleri
- Zaman takibi ile kapsamlı proje yönetimi
- Görev yönetimi için Kanban panoları, liste görünümü ve Gantt grafikleri
- Gider izleme ile gelişmiş faturalandırma
- Takım planlama ve kaynak yönetimi
- Projeler ve finanslar için ayrıntılı raporlama
- Diğer araçlar ve proje yönetimi yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon
- IOS ve Android için yerel mobil uygulamalar
Paymo sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için öğrenme eğrisi biraz zor olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler daha yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir
- Kullanıcılar, mobil uygulamada ara sıra senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor
Paymo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $
- Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95
- İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 ABD doları
Paymo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
9. Quickbooks
Muhasebe ile eş anlamlı bir isim olan Quickbooks, yıllardır işletmelerin vazgeçilmez çözümü olmuştur. Karmaşık muhasebe görevlerini basitleştirerek, kurumsal müşterilerin sayılara değil büyümeye odaklanmalarını sağlar.
Quickbooks, giderleri izlemekten maaş bordrosunu yönetmeye kadar, banka düzeyinde güvenlik sunan sağlam bir araç seti sunar.
Quickbooks, güvenilir finansal yönetim arayan yeni kurulan şirketlerden köklü kurumsal şirketlere kadar tüm işletmeler için en çok tercih edilen seçenek olmaya devam ediyor.
Quickbooks'un en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı erişime sahip sağlam muhasebe yazılımı
- Müşteri portalı seçenekleriyle özelleştirilebilir faturalar ve anında ödeme özellikleri
- Makbuz tarama ile gider izleme
- Finansal içgörüler için gelişmiş raporlama araçları
- Vergi hesaplamalı bordro şablonları ve işlevleri
- Yüzlerce üçüncü taraf uygulamayla entegrasyon
- Veri koruması için banka düzeyinde güvenlik
Quickbooks sınırlamaları
- Muhasebeye yeni başlayanlar için çok zor olabilir
- Müşteri desteği bazen yavaş olabilir
- Uygun fiyatlı Honeybook alternatifleri arayan küçük işletmeler için fiyatlar yüksek olabilir
Quickbooks fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: Aylık 30 $
- Temel özellikler: 55 $/ay
- Artı: Aylık 85 $
- Gelişmiş: 200 $/ay
Quickbooks puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)
10. Dynamics 365
Microsoft'un Dynamics 365'i sadece bir araç değildir; işleri dönüştüren entegre çözümler paketidir. Satıştan hizmete kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve Microsoft ekosisteminin güvenilirliğiyle desteklenir. AI destekli içgörüler ve Power BI entegrasyonu, veri analizini zahmetsiz hale getirerek onu diğerlerinden ayırır.
Dijital dönüşümü hedefleyen kurumsal müşteriler, Dynamics 365'in oyunun kurallarını değiştirdiğini görecekler.
Dynamics 365'in en iyi özellikleri
- Satış, hizmet, finans ve daha fazlasını kapsayan entegre çözümler
- Daha iyi kararlar almak için yapay zeka destekli içgörüler
- İş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen modüler uygulamalar
- Diğer Microsoft ürünleriyle sorunsuz entegrasyon
- Power BI entegrasyonu ile gelişmiş analitik
- Büyüyen iş ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek ölçeklenebilirlik
- Güçlü güvenlik ve uyumluluk özellikleri
Dynamics 365 sınırlamaları
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı olabilir
- Tam olarak kullanabilmek için uygun eğitim gerektirir
- Özelleştirme karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir
Dynamics 365 fiyatlandırması
- Dynamic 365'in fiyatlandırma sayfasını ziyaret ederek, sundukları her araç ve özellik için farklı paket ve fiyatlandırma seçeneklerini inceleyin
Dynamics 365 puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)
ClickUp Neden En İyi Honeybook Alternatifi Olarak Öne Çıkıyor?
Honeybook alternatifi ararken, sadece bir araç aramıyorsunuz; projelerinizi, rezervasyonlarınızı, sözleşmelerinizi ve daha fazlasını kolaylaştırmak için verimli bir çözüm arıyorsunuz.
ClickUp, kapsamlı özelliklerinin yanı sıra kullanıcı deneyimine verdiği önemle de diğerlerinden sıyrılıyor. Platform, esneklik, verimlilik ve netlik sunarak işlerin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Yerleşik CRM özellikleri, form görünümleri, otomasyonlar ve faturalandırma için özel şablonlarla ClickUp, görevleri daha kolay ve sezgisel hale getirmeye olan bağlılığını defalarca kanıtlamıştır. Bu sadece bir araç değil, verimlilikte bir ortaktır.
Geçiş yapmayı veya yeni bir platforma dalmayı düşünüyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Farkı ilk elden deneyimleyin ve neden dünya çapında profesyonellerin tercih ettiği seçim olduğunu anlayın.