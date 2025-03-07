stratejik bilgiler için en iyi 10 yazılım inceleme sitesi

Size bir soru sorayım: Potansiyel müşterileriniz, iş yazılımınızın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını nasıl belirliyor? Cevabınız "incelemeleri kontrol etmek" değilse, masada para bırakıyor olabilirsiniz.

Doğru yazılımı seçmek, yeni bir araba satın almak gibi hissettirebilir: sayısız seçenek, kullanışlı olabilecek veya olmayabilecek parlak özellikler ve harika görünen ancak en çok ihtiyaç duyduğunuz anda bozulan bir ürünle karşılaşma riski. İşte bu noktada yazılım inceleme siteleri gerçekten kullanışlı hale gelir.

Pazarlama sloganlarına güvenmek yerine, gerçek kullanıcıların deneyimlerini, özellikler, fiyatlandırma ve pratikte gerçekten işe yarayan şeyleri içeren ayrıntılı incelemelerini paylaşmalarını dinleyin.

❗️ %90 oranında kişi, olumlu incelemelerin satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor

SaaS işiniz için satışları ve müşteri başarısını artırmak için, en iyi yazılım inceleme sitelerinde listelenmek ve derecelendirilmek isteğe bağlı değildir. Bu, çözüm alıcılarının tercih ettiği çözüm olmakla, gözden kaçmak arasındaki farktır.

Bu blog yazısı, yazılım listelemesinin bir kumar gibi hissettirmemesi için en iyi yazılım inceleme sitesini akıllıca seçmenize yardımcı olacaktır.

⏰ 60 saniyelik özet İşte aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi 10 yazılım inceleme sitesi: G2: Kapsamlı kullanıcı bilgileri ve kurumsal görünürlük açısından en iyisi Capterra: Yazılım karşılaştırmaları arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi Software Advice: Kişiselleştirilmiş yazılım önerileri için en iyisi GetApp: Yazılım seçeneklerini filtrelemek ve karşılaştırmak için en iyisi Gartner Peer Insights: Kurumsal düzeyde yazılım alıcıları için en iyisi TrustRadius: Derinlemesine ve şeffaf yazılım incelemeleri için en iyisi PeerSpot, eski adıyla IT Central Station: Kurumsal BT uzmanları ve karar vericiler için en iyisi Trustpilot: Kullanıcıların oluşturduğu incelemelerle güven oluşturmak için en iyisi SoftwareReviews: Veriye dayalı içgörüler ve duygusal ayak izi puanları için en iyisi OMR Yorumları: Almanca konuşulan pazarı hedefleyen işletmeler için en iyisi

Yazılım inceleme sitelerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yazılım satıcısı olarak doğru inceleme platformunu seçmek, ürününüzün pazarda nasıl algılandığını doğrudan etkileyen stratejik bir harekettir. Müşteri sadakatini önemli ölçüde etkileyebilir.

Harika inceleme sitelerini diğerlerinden ayırmak için dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır.

Doğrulanmış kullanıcı yorumları: Alıcılar , yazılımı gerçekten kullanmış kişilerden geri bildirim almak ister . Bazı sitelerde aşırı övgü dolu veya şüphe uyandıran olumsuz yorumlar olabilir, bu nedenle yorumcuların kimlik doğrulamasını yapan platformları tercih edin

Ayrıntılı bilgiler: Yorumcuların Yorumcuların kapsamlı geri bildirimler sağladığı platformları arayın — neyin işe yaradığı, neyin yaramadığı ve yazılımınızın onların işlerine nasıl uyduğu gibi

Filtreleme ve karşılaştırma araçları: Alıcılar genellikle özellikleri, fiyatları ve diğer işlevleri karşılaştırır. Müşterilerin yazılımınızı değerlendirmesine yardımcı olmak için, sağlam karşılaştırma tabloları ve filtreleme seçenekleri sunan bir platform seçin

Güçlü pazar araştırması: En iyi inceleme siteleri, yazılım kategorinizde önemli bir yere sahip olacaktır

Satıcı desteği: Bazı platformlar, kullanıcılar tarafından oluşturulan incelemelerden daha fazlasını sunar; analitik gösterge panelleri, potansiyel müşteri oluşturma veya reklam fırsatları gibi ürününüzün görünürlüğünü artırabilecek kaynaklar sağlar

🧠 Eğlenceli Bilgi: Tüketicilerin yaklaşık %61'i satın almadan önce iki ila üç inceleme sitesini kontrol ediyor. Karar vermeden önce ikinci (veya üçüncü) bir görüş almayı kim sevmez ki?

En İyi 10 Yazılım İnceleme Sitesi

Sayısız saatler süren araştırmaların ardından, bir sonraki adımınızda size rehberlik edecek en iyi 10 yazılım inceleme sitesi listesini hazırladım. İşte liste:

1. G2 (kapsamlı kullanıcı bilgileri ve kurumsal görünürlük için en iyisi)

g2 aracılığıyla

G2, yazılım çözümlerini değerlendirirken kullanıcılar tarafından oluşturulan gerçek geri bildirimler sunan güvenilir bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Birden fazla kategoride kapsamlı bir inceleme koleksiyonuna sahip olan site, yazılım ürünleri hakkında gerçekçi bir bakış açısı sunar. G2'nin etkileşimli arayüzü ve güçlü filtreleme araçları, ilgili bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlar ve bu da onu satıcıların ve alıcıların favorisi haline getirir.

Platform, dürüst ve ayrıntılı bilgiler içeren tarafsız incelemeler sunarak kullanıcıların güvenle bilinçli kararlar almasını sağlar. Kullanım kolaylığının deneyimi nasıl geliştirdiğini ve potansiyel müşterilerin sorunsuz bir şekilde belirli geri bildirimlere erişmesine yardımcı olduğunu takdir ediyorum.

G2 şunları sunar:

İncelemeler: 2 milyondan fazla

Kategoriler: 1.100+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 9 milyon+

G2'nin en iyi özellikleri

Gerçek kullanıcıların araçlar hakkındaki doğrulanmış incelemeleri ve geri bildirimleriyle yazılımınızın güvenilirliğini artırın

G2 Grid ile ürün sıralamalarını görselleştirin, memnuniyet ve pazar varlığını kolayca karşılaştırın

Alıcıların ürününüzü rakiplerinizle karşılaştırmasına yardımcı olmak için 1.000'den fazla yazılım kategorisinde gezin

Satıcı analizlerini kullanarak trendleri izleyin, potansiyel müşteriler oluşturun ve pazarlama stratejilerinizi geliştirin

G2 sınırlamaları

Bazı kategorilerde binlerce ürünün bulunduğu bir ortamda, özellikle yeni başlayanlar için öne çıkmak zor olabilir

Analitik ve reklamcılık gibi gelişmiş özellikler pahalı bir abonelik gerektirir ve bu da yeni başlayanlar için zor olabilir

G2 fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

G2 puanları ve incelemeleri

G2 : 4,7/5 (3.900'den fazla inceleme)

Capterra: İnceleme bulunmamaktadır

G2 hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2'nin uygulama kolaylığına ve müşteri desteği ile anahtar özelliklere ilişkin düzenli güncellemelere verdiği önemi takdir ediyorum. Özellik karşılaştırmaları ve entegrasyon ayrıntıları özellikle değerlidir ve mevcut sistemlerle iyi çalışan araçları seçmeyi kolaylaştırır. Genel olarak, G2 hızlı ve güvenilir yazılım önerileri için başvurulacak bir kaynaktır. Yeni incelemelerin sıklığı etkileyicidir ve düzenli güncellemeler platformun güncelliğini korumasına yardımcı olur. G2.com ile ilgili biraz zor bulduğum bir şey, çok fazla inceleme olması nedeniyle, özellikle belirli kullanım örnekleri hakkında bilgi ararken, hepsini incelemek bazen zor olabiliyor.

G2'nin uygulama kolaylığına ve müşteri desteği ile anahtar özelliklere ilişkin düzenli güncellemelere verdiği önemi takdir ediyorum. Özellik karşılaştırmaları ve entegrasyon ayrıntıları özellikle değerlidir ve mevcut sistemlerle iyi çalışan araçları seçmeyi kolaylaştırır. Genel olarak, G2 hızlı ve güvenilir yazılım önerileri için başvurulacak bir kaynaktır. Yeni incelemelerin sıklığı etkileyicidir ve düzenli güncellemeler platformun güncelliğini korumasına yardımcı olur. G2.com ile ilgili biraz zor bulduğum bir şey, çok fazla inceleme olması nedeniyle, özellikle belirli kullanım örnekleri hakkında bilgi ararken, hepsini incelemek bazen zorlayıcı olabiliyor.

➡️ Ayrıca okuyun: Veri Toplamak için En İyi Microsoft Form Şablonları

👀 Biliyor muydunuz? G2'nin En İyi Yazılım Ödülleri, teknoloji dünyasının Oscar'larıdır ve sektörler genelinde önemli satın alma kararlarına rehberlik etmek için takdir edilir ve güvenilir kabul edilir!

2. Capterra (yazılım karşılaştırmaları arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyisi)

capterra aracılığıyla

Yazılım seçeneklerinin karmaşık dünyasında gezinirken, genellikle güvenilir bir rehber olarak Capterra'ya başvuruyorum.

2 milyondan fazla doğrulanmış inceleme ve kullanımı kolay arayüzü ile işletmelerin daha akıllı ve hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Kullanıcılar, yazılımları fiyat, özellikler, dağıtım türü ve daha fazlasına göre sıralamalarına olanak tanıyan gelişmiş filtreleme seçeneklerini takdir ediyor

Satıcılar için Capterra, çözüm arayan geniş bir kitleye ürünlerinizi tanıtabileceğiniz bir platform sunar.

Capterra şunları sunar:

İncelemeler: 2 milyondan fazla

Kategoriler: 8+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 5,1 milyon

Capterra'nın en iyi özellikleri

Dört adede kadar aracı yan yana karşılaştırarak anahtar özellikleri, fiyatları ve derecelendirmeleri görebilir ve daha akıllı kararlar alabilirsiniz

Orijinalliği sağlayan ve metin kalitesini analiz ederek intihal ve sahte incelemeleri tespit eden inceleme moderatörlerinden yararlanın

Sponsorlu listeler ve reklam seçenekleriyle potansiyel müşteriler oluşturun

Alıcıları bilgilendirmek ve yazılım seçim sürecini basitleştirmek için ayrıntılı kılavuzlara ve makalelere erişin

Capterra sınırlamaları

gözden kaçma ve ürününüzün itibarını olumsuz etkileme riski her zaman vardır Gerçekliği sağlamak için gösterilen çabalara rağmen, sahte ve olumsuz yorumların gözden kaçma ve ürününüzün itibarını olumsuz etkileme riski her zaman vardır

Temel liste ücretsizdir, ancak gelişmiş görünürlük ve ayrıntılı analizler gibi premium özellikler için abonelik gerekir

Capterra fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Capterra puanları ve incelemeleri

G2 : 3,8/5 (120'den fazla inceleme)

Capterra: İnceleme bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar Capterra hakkında ne diyor?

Capterra, tüm incelemelerin yazılımı gerçekten kullanmış olan gerçek kullanıcılar tarafından doğrulandığı için en iyi yazılım inceleme platformlarından biridir. Capterra en iyi müşteri desteği hizmetine sahiptir. Fiyatlandırma, özellikler gibi bazı bilgiler capterra'da her zaman doğru olmayabilir ve herhangi bir yazılım satın almadan önce bunu bilmeniz önemlidir.

Capterra, tüm incelemelerin yazılımı gerçekten kullanmış olan gerçek kullanıcılar tarafından doğrulandığı için en iyi yazılım inceleme platformlarından biridir. Capterra en iyi müşteri desteği hizmetine sahiptir. Fiyatlandırma, özellikler gibi bazı bilgiler capterra'da her zaman doğru olmayabilir ve herhangi bir yazılım satın almadan önce bunları bilmeniz önemlidir.

➡️ Ayrıca okuyun: Yaygın Müşteri Hizmetleri Sorunlarını Çözme

3. Software Advice (kişiselleştirilmiş yazılım önerileri için en iyisi)

software Advice aracılığıyla

2005 yılından bu yana işletmelerin doğru yazılımı bulmasına yardımcı olan Software Advice, kişiselleştirilmiş öneriler sunarak öne çıkıyor. Sadece seçenekleri listeleyen diğer inceleme sitelerinin aksine, Software Advice sizi belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler öneren özel danışmanlarla eşleştirir.

Kişiselleştirilmiş dokunuşu, özellikle platformun doğrulanmış incelemeleri ve anahtar yazılım özelliklerinin yan yana karşılaştırmalarıyla kullanıcıların karar verme sürecini basitleştirir.

Software Advice şunları sunar:

İncelemeler: 2 milyondan fazla

Kategoriler: 900+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 2,5 milyon

Software Advice'ın en iyi özellikleri

İş ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak için yazılım danışmanlarıyla bire bir görüşmeler ayarlayın

Sektöre özel satın alma kılavuzlarından ve makalelerden yararlanarak satıcıları hedef kitleleriyle buluşturun

Özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı geri bildirimleri dahil olmak üzere birden fazla yazılım çözümünü yan yana karşılaştırın

Software Advice sınırlamaları

Rakiplere göre daha küçük inceleme havuzu ve kurumsal yazılımlara daha az odaklanma

Öncelikle ABD pazarına hitap eder, küresel erişimi sınırlar

Software Advice fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Software Advice derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: İnceleme bulunmamaktadır

4. GetApp (yazılım seçeneklerini filtrelemek ve karşılaştırmak için en iyisi)

getApp aracılığıyla

GetApp, giderek rekabetin arttığı pazarda görünürlük kazanmanıza yardımcı olan bir başka tanınmış inceleme sitesidir. Gartner'ın sahibi olduğu site, yazılım alıcılarına çeşitli yazılım çözümlerini aramak, karşılaştırmak ve kullanıcı yorumlarını okumak için bir platform sunar.

GetApp'i farklı kılan, küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanmasıdır. Bütçenize, takımınızın boyutuna ve hedeflerinize uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacak özel bir deneyim sunar.

GetApp şunları sunar:

İncelemeler: 2 milyondan fazla

Kategoriler: 850+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 1,8 milyon

GetApp'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak ihtiyaçlarınıza göre filtreleyin ve seçenekleri derecelendirmelere, özelliklere, fiyatlara ve sektör gereksinimlerine göre daraltın

Kullanılabilirlik, fiyatlandırma, destek ve genel değer hakkında içgörüler içeren kapsamlı incelemeleri okuyun ve daha kolay değerlendirin

Potansiyel müşteri oluşturma araçlarını kullanarak ürün performansını izleyin ve eyleme geçirilebilir analizlerle pazarlama stratejilerinizi geliştirin

GetApp sınırlamaları

Temel satıcı profili özelleştirmesi, ürün farklılaşmasını sınırlayabilir

G2 veya Capterra gibi büyük inceleme sitelerine kıyasla daha küçük kullanıcı tabanı

GetApp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GetApp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: İnceleme bulunmamaktadır

5. Gartner Peer Insights (kurumsal düzeyde yazılım alıcıları için en iyisi)

gartner Peer Insights aracılığıyla

Kurumsal düzeyde çözümler için tasarlanan bu platform, doğrulanmış BT uzmanları ve karar vericilerin incelemelerini içerir. Gartner Peer Insights, Gartner ekosistemiyle entegre olarak, netlik arayan alıcılar ve etkileşim hedefleyen satıcılar için yararlı olan değerli içgörüler ve pazar erişimi sunar.

Gartner Peer Insights şunları sunar:

İncelemeler: 595.000+

Kategoriler: 495+

Listelenen ürünler: 20.000+

Gartner Peer Insights'ın en iyi özellikleri

Orta ve büyük ölçekli iş ihtiyaçlarına odaklanan ayrıntılı incelemelerle kurumsal alıcıları hedefleyin

Tüm geri bildirimlerin gerçek kullanıcılardan geldiğini doğrulamak için titiz bir doğrulama süreci uygulayın

İnceleme verilerini kullanarak kullanıcıların demografik özelliklerini, tercihlerini ve memnuniyetlerini anlayın

Gartner'ın kapsamlı ağı aracılığıyla küresel olarak genişleyin ve uluslararası kitlelere ulaşın

Gartner Peer Insights sınırlamaları

Daha küçük ölçekli veya niş ürünlere sahip satıcılar listeye girmekte zorlanabilir

Ayrıntılı ve zaman alıcı inceleme süreçleri, daha az gönderiye neden olabilir

Gartner Peer Insights fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Gartner Peer Insights derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: İnceleme bulunamadı

6. TrustRadius (derinlemesine ve şeffaf yazılım incelemeleri için en iyisi)

trustRadius aracılığıyla

Yazılım alıcılarınız yüzeysel bilgiler yerine özü arıyorsa, muhtemelen TrustRadius incelemelerini okuyorlardır. Platform, yazılım çözümlerinin artılarını, eksilerini ve gerçek dünyadaki performansını inceleyen ayrıntılı ve şeffaf incelemelere odaklanmaktadır. Platformdaki incelemeler, sadece hızlı görüşler değil, bir ürünün gerçek iş senaryolarında nasıl değer sağladığına (veya sağlamadığına) dair kapsamlı hikayelerdir.

TrustRadius şunları sunar:

İncelemeler: 490.000+

Kategoriler: 550+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 1 milyon+

TrustRadius'un en iyi özellikleri

Gerçek kullanıcılardan gerçek içgörüler elde etmek için doğrulanmış incelemelere erişin

Özel Satıcı Portalı'nı kullanarak incelemeleri yönetin ve müşteri geri bildirimlerini analiz edin

Yazılımları yan yana karşılaştırarak özellikleri, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmelerini değerlendirin

TrustRadius sınırlamaları

Daha küçük kullanıcı tabanı ve niş kitle, belirli ürünler için daha az inceleme ile sonuçlanabilir

Kapsamlı incelemelere önem verilmesi, zaman alıcı süreç nedeniyle daha az gönderiye yol açabilir

TrustRadius fiyatlandırması

Ürün başına yıllık 30.000 $'dan başlayan fiyatlarla

TrustRadius derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 3,5/5 (30'dan fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (80+ inceleme)

Gerçek kullanıcılar TrustRadius hakkında ne diyor?

TrustRadius, kullanıcılar, danışmanlar, yöneticiler vb. tarafından yazılmış gerçek ve ayrıntılı incelemeleri bulabileceğiniz güvenilir ve güvenilir bir platformdur. Çalışmak istediğiniz iş ortağını belirlerken veya karar verirken karar verme sürecine yardımcı olur. Çok az sayıda örnekte, gerçek olmayan, başka inceleme platformlarından kopyalanıp yapıştırılmış gibi görünen bazı incelemelerle karşılaştım. TrustRadius bu sorunları gidermek için çalışmalıdır.

TrustRadius, kullanıcılar, danışmanlar, yöneticiler vb. tarafından yazılmış gerçek ve ayrıntılı incelemeleri bulabileceğiniz güvenilir ve güvenilir bir platformdur. Çalışmak istediğiniz iş ortağını belirlerken veya karar verirken karar verme sürecine yardımcı olur. Çok az sayıda örnekte, gerçek olmayan, başka inceleme platformlarından kopyalanıp yapıştırılmış gibi görünen bazı incelemelerle karşılaştım. TrustRadius bunların düzeltilmesi için çalışmalıdır.

7. PeerSpot, eski adıyla IT Central Station (kurumsal BT uzmanları ve karar vericiler için en iyisi)

peerSpot aracılığıyla

PeerSpot, eski adıyla IT Central Station, kurumsal yazılım alıcılarının araçları gerçekten kullanmış kişilerden içeriden bilgi alabileceği bir platformdur.

Kurumsal teknolojiye odaklanır ve IT yöneticileri, teknik liderler ve sistem yöneticileri gibi alanında uzman, doğrulanmış profesyonellerin derinlemesine incelemelerini ve gerçek dünya deneyimlerini sunar.

PeerSpot şunları sunar:

İncelemeler: Açıklanmadı

Kategoriler: 700+

Yıllık Ziyaretçi Sayısı: 3,5 Milyon+

PeerSpot'un en iyi özellikleri

LinkedIn profilleri ve topluluk denetimi dahil olmak üzere üçlü kimlik doğrulama süreciyle kullanıcı yorumlarını doğrulayın

Müşteri görüşmelerinden ve PeerPaper raporlarından yararlanarak özenle seçilmiş içgörüler edinin ve pazar araştırması yapın

Alıcılar ve yorumcularla doğrudan iletişime geçerek geri bildirim toplayın ve daha güçlü bağlantılar kurun

PeerSpot sınırlamaları

Kurumsal teknolojiye odaklanır, kurumsal olmayan satıcıların görünürlüğünü sınırlar

Gelişmiş özellikler ve analizler ücretli abonelik gerektirir ve bu da küçük satıcılar için maliyetli olabilir

PeerSpot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PeerSpot puanları ve incelemeleri

G2 : Yeterli inceleme yok

Capterra: İnceleme bulunamadı

➡️ Ayrıca okuyun: Müşteri Odaklı Nasıl Olunur?

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderin ister elektronik tablolar kullanın, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

8. Trustpilot (kullanıcıların oluşturduğu incelemelerle güven oluşturmak için en iyisi)

trustpilot aracılığıyla

Bu dünya çapında tanınan platform, dürüst ve kullanıcılar tarafından yazılan yorumlar aracılığıyla işletmeleri müşterilerle buluşturur. Trustpilot, yazılımla sınırlı bir platform olmasa da, müşteri hizmetlerinden teknolojiye kadar her sektörde güven ve itibar oluşturmak için değerli bir araçtır.

Kullanıcıların en çok sevdiği özellikleri erişilebilirliği ve özgünlüğüdür. İncelemeler ayrıntılıdır ve doğrulanmış kullanıcılardan gelir, böylece bir ürünün performansı hakkında gerçek bilgiler edinilebilir. Alıcılar sektör, derecelendirme veya anahtar kelimelere göre filtreleme yapabilir, böylece ilgili geri bildirimleri kolayca bulabilir.

Trustpilot şunları sunar:

İncelemeler: 167 milyondan fazla

Kategoriler: 20'den fazla üst düzey kategori, 150'den fazla ikinci düzey kategori ve binlerce üçüncü düzey kategori

Listelenen ürünler: 790.000'den fazla web sitesi

Trustpilot'un en iyi özellikleri

Trustpilot bileşenlerini web sitenize entegre ederek olumlu yorumları sergileyin ve güvenilirliğinizi artırın

Trustpilot'un pazarlama varlıkları özelliğini kullanarak yorumları e-posta kampanyalarına, reklamlara ve açılış sayfalarına ekleyin

Trustpilot'un geniş sektör varlığından yararlanarak erişiminizi genişletin

Trustpilot sınırlamaları

Trustpilot'un geniş sektör odaklanması, G2 veya Capterra gibi platformlara kıyasla hedef görünürlüğü sınırlayabilir

İnceleme doğrulamasına rağmen, açık platform, yazılımınızın özelliklerini tam olarak yansıtmayan daha az ayrıntılı geri bildirimlere izin verebilir

Trustpilot fiyatlandırması

Artı: Aylık 259 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 629 $'dan başlayan fiyatlarla

Gelişmiş: Aylık 1.059 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Trustpilot puanları ve incelemeleri

G2: 3,5/5 (200'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (1.100'den fazla inceleme)

Gerçek kullanıcılar Trustpilot hakkında ne diyor?

Yıldızların dağılımını izleyebilmenizi ve Trustpilot sayfanızda çok çeşitli analizlere erişebilmenizi seviyorum. Bu, olumsuz yorumları önlemek için anahtar iyileştirmeleri belirlememizi sağlıyor. Güven puanının tahmin fonksiyonunu sevmiyorum. Size belirli bir tarih veremiyor ve puanınızı yükseltmek için ne yapmanız gerektiğini tahmin edemiyorsunuz.

Yıldızların dağılımını izleyebilmenizi ve Trustpilot sayfanızda çok çeşitli analizlere erişebilmenizi seviyorum. Bu, olumsuz yorumları önlemek için anahtar iyileştirmeleri belirlememizi sağlıyor. Güven puanının tahmin fonksiyonunu sevmiyorum. Size belirli bir tarih veremiyor ve puanınızı yükseltmek için ne yapmanız gerektiğini tahmin edemiyorsunuz.

via SoftwareReviews

Info-Tech Research Group'un bir bölümü olan SoftwareReviews, yazılım değerlendirmesine veri odaklı bir yaklaşımla önde gelen bir yazılım inceleme sitesidir.

Kullanıcılara bir ürün hakkında ne düşündüklerini anlatan ayrıntılı, doğrulanmış geri bildirimler ve benzersiz ölçümler sağlar. SoftwareReview sadece derecelendirmelerle ilgili değildir; özelliklerden desteğe ve duygusal memnuniyete kadar tüm resmi anlamakla ilgilidir.

SoftwareReviews şunları sunar:

İncelemeler: Binlerce inceleme

Kategoriler: 200+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 30.000+

SoftwareReviews'un en iyi özellikleri

Kullanıcı memnuniyeti ve satıcı yetenekleri hakkında içgörüler için ayrıntılı Data Quadrant raporlarına erişin

Duygusal Ayak İzi Puanları ile müşteri duyarlılığını ölçün ve kullanıcıların satıcılara karşı duygusal tepkilerini ortaya çıkarın

Her çözüm için 100'den fazla veri noktası sunan Ürün Puan Kartları ile satıcıları derinlemesine keşfedin

Birden fazla yazılım çözümünü yan yana karşılaştırın

SoftwareReviews sınırlamaları

Kurumsal teknolojiye odaklanır, diğer niş pazarlardaki satıcıların görünürlüğünü sınırlar

Ayrıntılı incelemelere verilen önem, daha basit platformlara kıyasla daha az gönderi ile sonuçlanabilir

SoftwareReviews fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SoftwareReviews derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: İnceleme bulunmamaktadır

Capterra: İnceleme bulunamadı

10. OMR Reviews (Almanca konuşulan pazarı hedefleyen işletmeler için en iyisi)

oMR Reviews aracılığıyla

OMR Reviews, Avrupa dijital medya şirketi OMR'nin bir parçasıdır. Hedef kitlesi DACH bölgesine (Almanya, Avusturya ve İsviçre) aittir.

Platform, yazılım satıcılarının sonuçlar sunan çözümleri aktif olarak arayan, yüksek düzeyde etkileşimli, niş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Almanca konuşan pazarı hedefliyorsanız ve güvenilirlik ve görünürlük kazanmak istiyorsanız, OMR Reviews dikkate almanız gereken platformdur.

OMR Reviews şunları sunar:

İncelemeler: 34.000+

Kategoriler: 140+

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 300.000+

OMR Yorumları en iyi özellikler

200'den fazla kategoride 7.500'den fazla araç arasında hedef kitlenize ulaşmak için ürünlerinizi rakiplerinizle birlikte listeleyin

Almanca incelemelerden yararlanarak DACH pazarını etkili bir şekilde hedefleyin

Ek görünürlük ve etkileşim için bloglar ve podcast'lerle entegre edin

OMR İncelemeleri sınırlamaları

DACH bölgesine odaklanmak, daha geniş bir uluslararası kitleye ulaşmak isteyen satıcıların maruz kalma sınırlarını azaltır

Almanca içerik, Almanca bilmeyen satıcılar veya pazarlamacılar için zor olabilir

OMR Reviews fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

OMR Yorumları ve değerlendirmeleri

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: İnceleme bulunamadı

OMR Reviews hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Ürün sayfaları son derece iyi düzenlenmiş ve kullanıcı dostudur, ayrıca çok sıkıcı da değildir. Ancak asıl önemli nokta, diğer büyük karşılaştırma sitelerine kıyasla DACH pazarına odaklanmış ürünleri bulabilmemdir.

Ürün sayfaları son derece iyi düzenlenmiş ve kullanıcı dostudur, ayrıca çok sıkıcı da değildir. Ancak asıl önemli nokta, diğer büyük karşılaştırma sitelerine kıyasla DACH pazarına odaklanmış ürünleri bulabilmemdir.

Yazılım İnceleme Bilgileri için ClickUp'ı entegre edin

Birden fazla inceleme sitesinde geri bildirimleri yönetmek ve düzenli kalmak zor olabilir. Ancak ClickUp sizin için her şeyi halleder. İşiniz için her şeyi yapan uygulama, tüm iş görevlerinizi tek bir sekmede tutar.

Müşteri geri bildirimlerinin izlenmesinden tüm takımınız için eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturulmasına kadar, ClickUp işlerinizi halledebilir. Ayrıca, Google'da arama yapıp birçok yazılım inceleme makalesini sıralamak yerine, tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görebilmeniz için harika bir yoldur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile inceleme verilerinizi birleştirin

ClickUp Dashboards, merkezi bir hub görevi görebilen hayati bir özelliktir. Bu, G2, Trustpilot ve GetApp gibi yazılım sitelerinden veri toplamak ve görselleştirmek için referans sayfanızdır.

Bağlantıları gömerek veya entegrasyon araçlarını kullanarak, yorum sayısı, ortalama puanlar ve duygu analizi gibi gerçek zamanlı metrikleri tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Yazılım inceleme bilgilerini yönetmek için bir başka harika özellik ise ClickUp Otomasyonları .

ClickUp Otomasyonları ile incelemeleri izleyin

Yeni bir inceleme yayınlandığında, otomasyonlar oluşturarak görevleri doğru takım üyesine atayın

Örneğin, bir inceleme olumluysa, görev bunu sosyal medyada paylaşmak veya bir pazarlama kampanyasında öne çıkarmak olabilir. Kritik bir geri bildirimse, otomasyon düşünceli bir yanıt taslağı hazırlamak ve olası iyileştirmeleri işaretlemek için bir görev oluşturur.

Bu sayede hiçbir inceleme gözden kaçmaz ve yanıtlarımız hızlı ve profesyonel olur.

AI ve otomasyonun gücünü birleştirin. Otomasyon kuralları oluşturmanıza yardımcı olması için ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'e danışın

ClickUp'ı inceleme stratejinize entegre edin

ClickUp'ı inceleme stratejinize entegre ederek inceleme sitelerindeki varlığınızı yönetmek çok kolay hale gelebilir.

ClickUp klasörleriyle inceleme iş akışınızı düzenleyin

İnceleme sitesi verilerini yönetmek ve her şeyi düzenli tutmak için ClickUp'ta özel bir Proje Klasörü oluşturmanızı öneririz. Bu, özel ürün inceleme Alanınızın içine yerleştirilebilir, böylece tüm ilgili veriler tek bir merkezi konumda bulunur.

ClickUp'taki proje klasörleri ile inceleme yönetiminde ustalaşın

İnceleme siteleriyle ilgili tüm görevleri, gösterge panellerini ve belgeleri tek bir klasörde bulundurmak, ilerlemeyi izlemeyi ve sorumlulukları yönetmeyi kolaylaştırır.

💡Profesyonel İpucu: Capterra, TrustRadius ve PeerSpot gibi platformlar için ayrı bölümler oluşturabilir, her birine kendi görev listesini ve performans ölçütlerini ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile incelemeleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Klasör kurulduktan sonra, görev yönetimi araçlarını kullanarak sorumlulukları delege edebilirsiniz. ClickUp Görevleri'ni kullanarak incelemelere yanıt verin, geri bildirimleri analiz edin, üç aylık raporlar için içgörüler elde edin ve daha fazlasını yapın.

Her görev önceliklendirilir, bir son tarih atanır ve ilgili inceleme sitesiyle etiketlenir. Herkesin sorumluluk almasını sağlayan basit bir sistemdir.

Clickup, yorumlar ve kullanıcılar etiketlendiğinde otomatik bildirimler gibi özellikler sunarak bir projeyi yönetmek için birden fazla yazılıma ihtiyaç duyulmasını azaltır. Ayrıca, Miro ve GDrive gibi araçlarla entegre olarak bu sistemlerde görevleri/içeriği çoğaltma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Clickup, yorumlar ve kullanıcılar etiketlendiğinde otomatik bildirimler gibi özellikler sunarak bir projeyi yönetmek için birden fazla yazılıma ihtiyaç duyulmasını azaltır. Ayrıca, Miro ve GDrive gibi araçlarla entegre olarak bu sistemlerde görevleri/içeriği çoğaltma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Takım işbirliği, inceleme yönetimi için çok önemlidir ve ClickUp Belgeleri bu konuda mükemmeldir.

Tüm takımınızla işbirliği yaparak ClickUp Belgeleri'nde beyin fırtınası yapın ve incelemeleri yönetin

Belgeler'i kullanarak zorlu incelemelere yanıtlar için beyin fırtınası yapabilir, puanları iyileştirmek için stratejiler tasarlayabilir ve içgörüleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürebilirsiniz. Takımınızdaki herkes gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabileceğinden, daha verimli çalışabilirsiniz.

ClickUp, görevleri ve öncelikleri düzenlemek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanların ve listelerin esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

ClickUp, görevleri ve öncelikleri düzenlemek, takım işbirliği ve veri yönetimi için harika bir araçtır. Alanların ve listelerin esnekliği, neredeyse her sektöre uyarlanabilir olmasını sağlar.

💡Pro İpucu: Belirli bir özellik hakkındaki incelemelerde bir eğilim tespit ederseniz, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak güncellemeler önerebilir, geri bildirim toplayabilir ve yaklaşımınızı tek bir yerden son haline getirebilirsiniz.

ClickUp ile İnceleme Sitesi Stratejinizi Geliştirin

Bu 10 harika yazılım inceleme sitesini keşfettikten sonra, bir şey çok netleşti: incelemeler, ürününüzün nasıl algılandığı ve seçildiğini şekillendirebilir.

İyi tasarlanmış bir inceleme stratejisinin potansiyel alıcıları sadık müşterilere nasıl dönüştürebileceğini ilk elden gördüm. G2'deki ayrıntılı geri bildirimler veya Trustpilot'un küresel erişimi olsun, her platform yazılımınızın güçlü yönlerini güçlendirmek için benzersiz bir yol sunar.

Birden fazla platformda incelemeleri yönetmek, hokkabazlık yapmak gibi hissettirebilir, ancak ClickUp tüm ağır işi sizin için yapabilir. İncelemeleri izlemek veya takımımla koordinasyon sağlamak gibi kaotik ve zaman alıcı görevler, ClickUp ile organize ve zahmetsiz hale gelir.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve yazılımınızın hak ettiği hassasiyet ve kolaylıkla incelemelerinizi yönetmeye başlayın.