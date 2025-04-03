odaklanmak ve Düzenli Kalmak için En İyi 11 DEHB Verimlilik Aracı

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

Dizüstü bilgisayarınızı açarsınız, o görevi başlatmaya hazırsınız. Ama önce bir şeyler içmeniz gerekiyor. Mutfağa giderken, açmayı unuttuğunuz paketi hatırlarsınız. Paketi açarken bir fatura görürsünüz ve "Gerçekten mali durumumu düzenlemeliyim" diye düşünürsünüz.

Banka uygulamanızı kontrol etmek için telefonunuzu elinize alıyorsunuz, ancak 20 dakika boyunca ekranı kaydırıp duruyorsunuz. Şimdi mutfakta duruyorsunuz, elinizde telefon, içecek yok, ilerleme yok ve oraya nasıl geldiğinizi bilmiyorsunuz.

Beyniniz bu şekilde çalışıyorsa, işlerinizi yolunda tutmanın ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Ancak doğru ADHD araçları fark yaratabilir.

Görevleri düzenlemek, zamanı yönetmek veya dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için olsun, bu 11 ADHD verimlilik aracı işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi ADHD verimlilik araçları için önerilerimiz: ClickUp (Dijital ADHD planlama ve görev yönetimi için en iyisi) (Dijital ADHD planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

Todoist (Hızlı görev yakalama ve düzenleme için en iyisi)

Forest (Telefonun dikkatinizi dağıtmasını önlemek için en iyisi)

Evernote (Notları kaydetmek ve dijital içeriği düzenlemek için en iyisi)

Habitify (Tutarlı günlük rutinler oluşturmak için en iyisi)

RescueTime (Kişisel verimlilik kalıplarını anlamak için en iyisi)

Trello (Görsel görev planlama için en iyisi)

Due (Zaman açısından hassas görevleri asla kaçırmamak için en iyisi)

Brain Focus (Odak aralıklarını özelleştirmek için en iyisi)

Remember The Milk (Yineleyen görevleri yönetmek için en iyisi)

Brain. fm (Odaklanmak için tasarlanmış müzikler için en iyisi)

Her verimlilik aracı DEHB beyni için işe yaramaz. Temiz bir arayüz güzel görünebilir, ancak ihtiyacınız olanı bulmak için çok fazla tıklama gerekiyorsa, sizi yavaşlatabilir.

En iyi görev yönetimi yazılımı, sürtüşmeleri azaltır, dikkat dağınıklığını kontrol altında tutar ve ilerleme izlemeyi kolaylaştırır. Aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Hızlı ve kolay gezinme: Karışıklığı önler, menüleri basit tutar ve sorunsuz Karışıklığı önler, menüleri basit tutar ve sorunsuz ADHD proje yönetimi için sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlar

Esnek görev organizasyonu: Kişiselleştirilmiş görev yapılarını destekler, temel yapılacaklar listelerinin ötesine geçer ve bireysel iş akışlarına uyum sağlar

Yerleşik hatırlatıcılar: Görev uyarılarını otomatikleştirir, unutkanlığı önler ve odaklanmaya yardımcı olur

Dikkat dağınıklığı yönetimi: İşe odaklanamadığınızda yardımcı olur, kesintileri bloke eder ve zamanlayıcılar kullanarak görevleri yönetilebilir parçalara ayırır, böylece görevler tamamlandığında bir başarı hissi tetiklenir

Özelleştirme seçenekleri: Kullanılabilirliği ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için etiketler, temalar ve ş Akışlarında özelleştirilebilir ayarlar sunar

📖 Ayrıca okuyun: Nörolojik çeşitliliğe sahip kişiler işverenlerinin bilmesini istedikleri şeyler

Kullanımı zahmetli olan başka bir uygulamaya ihtiyacınız yok. En iyi ADHD verimlilik araçları, görevleri görünür tutarak, dikkat dağınıklığını azaltarak ve takip etmeyi kolaylaştırarak gerçekten yardımcı olur.

İşte gerçekten işe yarayanlardan bazıları. 📝

1. ClickUp (Dijital ADHD planlama ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp, sizi katı verimlilik sistemlerine zorlamadan veya birden fazla uygulamayı denemeden planlama, görev yönetimi ve ADHD proje yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış iş için her şeyi içeren uygulamadır.

Projeleri, son teslim tarihlerini ve günlük yapılacak işleri takip etmekte zorlanıyor musunuz?

ClickUp Kişisel Proje Yönetimi Yazılımı her şeyi tek bir yerde düzenler, böylece ihtiyacınız olanı bulmak için hafızanıza güvenmenize veya uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile Başlayın ClickUp'ta görevleri düzenleyin ve ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile ayrıntılara ayırın

ClickUp Görevleri, projeleri net eylem öğelerine ayırır. Büyük hedefler, net sahiplik ve son teslim tarihleri ile daha küçük adımlara bölündüğünde yönetilebilir hale gelir. Özel Alanlar, durumlar ve öncelik düzeyleri ile görevleri özelleştirebilir, böylece işlerinizi daha kolay takip edebilirsiniz.

Bu görevlerin içinde, ClickUp Görev Kontrol Listeleri her küçük adımı izlemenize yardımcı olur.

Yakında teslim etmeniz gereken bir araştırma ödevi olduğunu varsayalım. "Kağıt üzerinde çalış" yazmak pek yardımcı olmaz, ancak ödevi kaynakları toplamak, anahtar noktaları belirlemek, taslak hazırlamak ve düzeltmek gibi adımlara bölmek, işe başlamayı kolaylaştırır. Her adımı tamamladıkça ilerlemeyi hissedersiniz ve beyninize o çok istediğiniz dopamin patlaması gelir.

ClickUp Takvim

Görevleri size uygun bir şekilde görüntüleyin ve düzenleyin — ClickUp Takvim'de AI planlamayı kullanın

ClickUp Takvim 'in öncelikli görevler için odaklanma süresini otomatik olarak bloklama özelliği, dikkatin dağılmayacağı özel dönemler oluşturmaya yardımcı olur. Zaman yönetimi ile zorluk çeken ADHD'li kişiler için, takvimin görsel yapısı ve görev entegrasyonu, ne kadar zamanın mevcut olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini tam olarak görmeyi kolaylaştırır. Bu, işyerinde kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

👉🏼 Örneğin, ADHD'li bir pazarlama uzmanı, gününe ClickUp Takvimini kontrol ederek başlayabilir. Burada, toplantılar arasında odak blokları olarak planlanan üç öncelikli görevini görebilir.

Sabah toplantısı bittiğinde, Takvim'e entegre olan ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı notlarından görevler oluşturmuş ve bunları bekleyen işler listesine eklemiştir. Takvim, bir sonraki odak bloğu başlamadan 5 dakika önce bir bildirim göndererek, öncelikli projelerine derinlemesine çalışmaya geçmelerini ister.

Bu net görsel ipuçları ve otomatik planlama, sürekli olarak "sırada ne var" kararını vermekten kaynaklanan karar verme yorgunluğunu ve felci azaltır. Diğer takvim uygulamalarının aksine, ClickUp esnek ve sürükle ve bırak planlama ile yeniden düzenlenmesi kolaydır, ayrıca Google Takvim ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Ayrıca ClickUp'taki Takvim'i kullanarak ADHD için bir rutin oluşturabilir, tutarlılık sağlayabilir, son teslim tarihlerini görselleştirebilir ve kendinizi bunalmış hissetmeden önceliklerinizi takip edebilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak özetler ve görev bilgileri oluşturun ve işlerinizi daha hızlı tamamlayın

ClickUp Brain, AI destekli görev ve sohbet özetleri ve işleri daha hızlı halletmek için akıllı öneriler sunarak, ADHD'li bireylerin organize olmalarına yardımcı olur ve proje yönetiminin zihinsel yükünü azaltır.

ClickUp çalışma alanınızdan bilgileri hızlı bir şekilde almak için kullanın, notları, belgeleri veya proje ayrıntılarını aramak için harcadığınız zamanı en aza indirin. ClickUp Brain ayrıca karmaşık görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölerek odaklanmanızı ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Otomasyons

ClickUp Otomasyon ile tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

Tekrarlayan görevler zihinsel alanda çok fazla yer kaplar ve bu da unutulmalarını kolaylaştırır. ClickUp Otomasyonları, sürekli hatırlatıcılara gerek kalmadan bu görevleri halleder ve bilişsel aşırı yüklenmeyi azaltır. Görev atama, durum güncelleme, hatırlatıcı gönderme ve daha fazlası gibi yinelenen eylemler için belirli koşullar karşılandığında devreye giren otomatik tetikleyiciler ayarlayın.

Her Cuma bir raporun sunulması gerektiğini varsayalım. ClickUp görevi oluşturur, yüksek öncelikli olarak işaretler ve tamamlanmamışsa bir bildirim gönderir. Bu şekilde, manuel olarak hatırlamanıza gerek kalmaz.

Hala gözden kaçan şeyler için ClickUp Hatırlatıcılar devreye girer. Bunlar, göz ardı edilen genel pop-up'lar değildir; tam olarak ihtiyaç duyulduğunda görünürler. Tarayıcılarda, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda kullanılabilen bu hatırlatıcılar, önemli yapılacakları izlemek, görevleri delege etmek ve anahtar konuşmaları takip etmek için sorunsuz bir yol sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Önceliklerinizi tek bir yerde görün: ClickUp Ana Sayfasını açarak acil görevler, yaklaşan son tarihler ve günlük hedefler hakkında anında genel bir bakış elde edin ClickUp Ana Sayfasını açarak acil görevler, yaklaşan son tarihler ve günlük hedefler hakkında anında genel bir bakış elde edin

Dağınık düşünceleri düzenleyin: ClickUp Not Defteri'ne fikirlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve hızlı notlarınızı yazın, ardından harekete geçmeye hazır olduğunuzda bunları görevlere dönüştürün ClickUp Not Defteri'ne fikirlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve hızlı notlarınızı yazın, ardından harekete geçmeye hazır olduğunuzda bunları görevlere dönüştürün

Zamanınızın gerçekte nereye gittiğini takip edin: ClickUp'ı ClickUp'ı zaman takibi yazılımı olarak kullanarak çalışma saatlerinizi kaydedin, odaklanma düzeninizi görün ve tek bir göreve çok fazla zaman harcamayın

Dikkatinizin dağılmasını önleyin: ClickUp'ta Odak Modunu etkinleştirerek dikkatinizin dağılmasını en aza indirin ve dikkatinizi tek bir göreve odaklayın

İlerlemeyi bir bakışta görün: Özel Özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturarak, listeleri taramadan verimlilik eğilimleri, görev tamamlama oranları ve anahtar metrikleri görüntüleyin

Şablonlarla verimliliği artırın: Projeleri sıfırdan başlatmadan planlama, öncelik belirleme ve görevlerin üstesinden gelme için ClickUp'ın Projeleri sıfırdan başlatmadan planlama, öncelik belirleme ve görevlerin üstesinden gelme için ClickUp'ın ADHD şablonlarını deneyin

ClickUp sınırlamaları

Hatırlatıcılar görev yönetimine yardımcı olur, ancak bazı kullanıcıların tercih edebileceği şekilde ekranda kalmazlar

Mobil uygulama güçlüdür, ancak daha küçük bir ekranda birden fazla özellik arasında gezinmek biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.040+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

*ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. En sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve taahhütlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Kontrol edildi. Kahve randevusu? Kontrol edildi. Annemin doğum günü? O da kontrol edildi! Ancak bunu geçecek bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı planlamak için ne zaman boş olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Akıl almaz, değil mi?

*ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. En sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve taahhütlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Kontrol edildi. Kahve randevusu? Kontrol edildi. Annemin doğum günü? O da kontrol edildi! Ancak bunu geçecek bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı için ne zaman ücretsiz olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Akıllarımı başımdan aldı

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Tüm bu bilgilerin belgelenmiş ve anında erişilebilir olduğunu hayal edin. ClickUp yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

2. Todoist (Hızlı görev yakalama ve düzenleme için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, görev yönetimini neredeyse fiziksel bir deftere not almak gibi sorunsuz ve doğal bir sürece dönüştürür. Bu yapılacaklar listesi uygulaması, klavye kısayolları ve doğal dil işleme yetenekleri ile öne çıkıyor.

"Perşembe günü saat 3'te Sam ile toplantı" yazın, Todoist bunu otomatik olarak planlasın. Arayüzü temiz ve düzenli olduğundan, görev girdileri tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Karma sistemi, görevleri tamamladığınızda ve aralıksız çalıştığınızda puan vererek verimliliğe eğlenceli bir boyut katar.

Todoist'in en iyi özellikleri

Görevleri özel bölümlere ve alt projelere ayırarak, benzersiz iş akışınıza ve düşünme sürecinize uygun bir hiyerarşi oluşturun

İş alışkanlıklarınızdaki tamamlanan görevleri, serileri ve kalıpları gösteren verimlilik görselleştirmeleriyle ilerlemeyi izleyin

Belirli yerlere vardığınızda tetiklenen konum tabanlı hatırlatıcılar oluşturun, bağlamla ilgili görevleri hatırlamanıza yardımcı olur

Sahiplik ve tamamlanma durumunu net bir şekilde takip ederken, görevleri takım panolarında paylaşın ve delege edin

Todoist sınırlamaları

Takvim görünümünde sürükle ve bırak gibi gelişmiş özellikler ve tam hafta/ay görünümü yoktur

Harici takvimlerle (Google Takvim, Outlook, Apple Takvim) sınırlı senkronizasyon ve yerel iki yönlü senkronizasyon yok

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Todoist, tüm görevleri önceliklerine göre düzenleyerek daha acil görevlere öncelik vermenizi kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü çok iyi tasarlanmış ve sezgisel bir şekilde gezinip çalıştırılabildiği için çok beğendim

Todoist, tüm görevleri önceliklerine göre düzenleyerek daha acil görevlere öncelik vermenizi kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzü çok iyi tasarlanmış ve sezgisel bir şekilde gezinip çalıştırılabildiği için çok beğendim

🧠 Eğlenceli Bilgi: Görev izleme için sıklıkla kullanılan yapışkan notlar, bir 3M bilim adamının süper güçlü bir yapıştırıcı yaratmaya çalışırken kazara icat edildi. Bunun yerine, notlar için mükemmel olan zayıf, yeniden kullanılabilir bir yapıştırıcı yarattı!

3. Forest (Telefonun dikkatinizi dağıtmasını önlemek için en iyisi)

forest aracılığıyla

Forest, verimliliği ağaç yetiştirme macerasına dönüştürerek odaklanma süresini oyunlaştırır. Bu oyunlaştırma, dopamin kaynaklı motivasyonu harekete geçirerek görevleri daha ilgi çekici ve ödüllendirici hale getirdiği için DEHB'li beyinler için mükemmeldir.

İşe başladığınızda sanal bir tohum ekin ve odaklandığınız oturum boyunca ağaca dönüşmesini izleyin. Oturumun ortasında telefonunuza bakarsanız, ağacınız ölür. Uygulama, besleme ve yaratma konusundaki doğal arzumuzu kullanarak odaklanma oturumlarını sıkıcı bir iş gibi hissettirmemektedir.

En iyi yanı ne mi? Sanal ağaçlarınız, Forest'un Trees for the Future ile olan ortaklığı sayesinde gerçek ağaçlara dönüştürülüyor.

Forest'ın en iyi özellikleri

Odaklanma oturumlarının uzunluğunu özelleştirin ve iş düzeninize ve tercihlerinize göre farklı ağaç türleri dikin

Arkadaşlarınızla veya takım arkadaşlarınızla grup ağaçları dikerek işbirliği yapın, odaklanma sürenize sosyal sorumluluk ekleyin

Ayrıntılı analizler ve orman görselleştirme ile günlük, haftalık ve aylık odaklanma kalıplarını izleyin

Ağaç dikme girişimi ile odaklandığınız zamanı gerçek çevresel etkiye dönüştürün

Orman sınırlamaları

Minimum zaman yönetimi entegrasyonu ile ödül sistemleri için sınırlı özelleştirme

Temel istatistikler ve sınırlı raporlama; ücretsiz sürüm çoklu cihaz senkronizasyonunu desteklemez

Orman fiyatlandırması

iOS: 3,99 $ (tek seferlik ödeme)

Android: Ücretsiz, 1,99 $ karşılığında Pro sürümüne yükseltme seçeneği (tek seferlik ödeme)

Forest puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Forest hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Ben de ADHD hastasıyım ve bu uygulama bana yardımcı oluyor. Uygulamayı 2 saate ayarlıyorum ve uygulama telefonumu kullanmayı durdurmamı sağlıyor. 2 saat boyunca büyüyen bir ağacı öldürmek kötü hissettiriyor. Sonunda uygulamayı satın aldım, böylece beyaz liste fonksiyonunu kullanabiliyorum ve hesap makinesi veya sözlük gibi yararlı uygulamaları kullanmaya devam ederken ağaçları büyütebiliyorum.

Ben de DEHB'im ve bu uygulama bana yardımcı oluyor. Uygulamayı 2 saate ayarlıyorum ve uygulama telefonumu kullanmayı durdurmamı sağlıyor. 2 saat boyunca büyüyen bir ağacı öldürmek kötü bir his. Sonunda uygulamayı satın aldım, böylece beyaz liste fonksiyonunu kullanabiliyorum ve hesap makinesi veya sözlük gibi yararlı uygulamaları kullanmaya devam ederken ağaçları büyütebiliyorum.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir göreve 25 dakika boyunca odaklanıp ardından 5 dakika ara verdiğiniz bir verimlilik yöntemi olan Pomodoro Tekniği, 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo tarafından geliştirildi. Cirillo, üniversite yıllarında iş oturumlarını izlemek için kullandığı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısından esinlenerek bu tekniğe İtalyanca'da domates anlamına gelen "Pomodoro" adını verdi.

4. Evernote (Notları kaydetmek ve dijital içeriği düzenlemek için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote, rastgele düşünce ve fikirleri düzenli bilgiye dönüştürmede mükemmeldir. Uygulama, makaleleri, görüntüleri, ses kliplerini ve el yazısı notları tek bir arama merkezinde toplamanıza yardımcı olur.

Her bilgi parçasının doğru yeri bulduğu dijital dosya dolabınız olarak düşünün. Web kesici, biçimlendirmeyi koruyarak makalelerin tamamını veya belirli bölümlerini kaydeder. Gelişmiş arama özellikleri sayesinde, o tarif, toplantı notu veya sabahın 3'ünde not aldığınız parlak fikirleri asla kaybetmezsiniz.

Evernote'un en iyi özellikleri

Metin, görüntü, ses ve dosyaları birleştirerek dinamik notlar oluşturun ve bunları kişiselleştirilmiş bir hiyerarşiye göre düzenleyin

Resimlerdeki metinleri okuyan optik karakter tanıma (OCR) teknolojisini kullanarak el yazısı notları ve resimleri arayın

Takım üyeleri veya müşterilerle işbirliği yaparken paylaşılabilir not defteri bağlantıları oluşturun ve erişim düzeylerini kontrol edin

Yazarken sesli notlar kaydedin ve ses ile metin arasında mükemmel senkronizasyon sağlayın

Evernote sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Senkronizasyon, uygulamanın ücretsiz sürümünde iki cihazla sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Kişisel: 14,99 $/ay kullanıcı başına

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.010+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.275+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Not defterlerini tutmak için bu Evernote'u basit bir yaklaşımla kullanıyorum. Bu minimalist yapı, işleri karmaşıklaştırmadan tamamen düzenli kalmamı sağlıyor... Uygulama basit ve kullanımı kolay, ancak geleneksel bir not defterinin tam anlamıyla yerine geçecek kadar iyi değil. Bazı araçların eksikliği, işlevselliğini sınırlıyor.

Not defterlerini tutmak için bu Evernote'u basit bir yaklaşımla kullanıyorum. Bu minimalist yapı, işleri karmaşıklaştırmadan tamamen düzenli olmamı sağlıyor... Uygulama basit ve kullanımı kolay, ancak geleneksel bir not defterinin tam anlamıyla yerine geçmesi için yetersiz. Bazı araçların eksikliği, işlevselliğini sınırlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? ADHD, genetik faktörlerin gelişiminde yaklaşık %70 ila %80 oranında rol oynadığı, en kalıtsal psikiyatrik bozukluklar arasındadır.

5. Habitify (Tutarlı günlük rutinler oluşturmak için en iyisi)

habitify aracılığıyla

Habitify, veriye dayalı içgörülerle alışkanlık oluşumuna yaklaşır. Uygulama, ayrıntılı analizler aracılığıyla ilerlemenizi izlerken soyut hedefleri somut günlük eylemlere dönüştürür. Hafta içi, hafta sonu veya belirli günler için farklı rutinlere uyum sağlayan esnek alışkanlık programları oluşturmanıza yardımcı olur.

Sabah meditasyonu, öğleden sonra yürüyüşleri, akşam okumaları gibi doğal ritminize uygun özel alışkanlık programları oluşturun. Sezgisel arayüz, alışkanlık izleme sürecindeki gereksiz sürtüşmeleri ortadan kaldırır. Renk kodlu ilerleme çubukları ve seriler, tutarlılığınız hakkında hızlı görsel geri bildirim sağlar.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli grafikler aracılığıyla alışkanlıkların tamamlanmasını izleyin ve zaman içinde davranışlarınızda ortaya çıkan kalıpları keşfedin

İlgili bağlamlarda belirli eylemleri gerçekleştirmenizi hatırlatan konum tabanlı alışkanlık tetikleyicileri ayarlayın

Ayrıntılı alışkanlık verilerini dışa aktarın ve kapsamlı istatistikler ve eğilimler aracılığıyla ilerlemenizi analiz edin

Hayatın farklı alanlarına veya ulaşmak istediğiniz belirli hedeflere göre özel alışkanlık grupları tasarlayın

Habitify sınırlamaları

Uygulama sınırlı sosyal özellikler sunar

Benzer uygulamalara kıyasla, Habitify daha az önceden ayarlanmış alışkanlık önerisi sunar ve kullanıcıların daha fazla özel alışkanlığı manuel olarak girmelerini gerektirir

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 2,49 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Premium (Ömür boyu): 59,99 $ (tek seferlik ödeme)

Habitify puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Tutarlı rutinler oluşturmak, öngörülebilirliğin kaygıyı azaltıp odaklanmayı artırmasına yardımcı olduğu için DEHB'li bireylerin semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

6. RescueTime (Kişisel verimlilik kalıplarını anlamak için en iyisi)

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, dijital etkinliklerinizi sessizce izleyerek zamanınızı nasıl geçirdiğinizi ortaya çıkarır. Uygulama, kullandığınız web sitelerini ve uygulamaları otomatik olarak kategorilere ayırarak verimli saatlerinizi hangi etkinliklerin tükettiğini gösterir.

Geleneksel zaman izleyicilerinden farklı olarak RescueTime arka planda çalışır ve manuel giriş yapmaya gerek kalmadan doğru verileri toplar. Gösterge paneli, ham zaman verilerini en verimli çalışma saatleriniz, sık karşılaştığınız dikkat dağıtıcı unsurlar ve iş düzeniniz hakkında eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

En odaklandığınız iş dönemlerini otomatik olarak izleyerek verimliliğin en yüksek olduğu saatleri belirleyin

Kişiselleştirilmiş verimlilik hedeflerinize göre odaklanma oturumları sırasında dikkatinizi dağıtan web sitelerini bloklayın

Farklı günlerin verimlilik puanlarını karşılaştırın ve dış faktörlerin işinizi nasıl etkilediğini anlayın

Belirli uygulamalarda veya kategorilerde çok fazla zaman geçirdiğinizde özel uyarılar ayarlayın

RescueTime sınırlamaları

Mobil uygulaması, hatalar ve performans sorunları nedeniyle eleştirilmiştir

Aracın API yetenekleri çok sınırlıdır

RescueTime fiyatlandırması

Lite: Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

RescueTime puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? DEHB'si olan kişiler, gerekli eğitimi aldıklarında işyerlerinde başarılı olabilirler. Kuruluşların %61'i çalışanlarına proje yönetimi eğitimi vermektedir.

7. Trello (Görsel görev planlama için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, kart tabanlı sistemi sayesinde görsel organizasyonu görev yönetimi ile birleştirir. Her pano, görevleri farklı tamamlanma aşamaları arasında sürükleyip bırakabileceğiniz bir tuval haline gelir. Görsel yapı, proje ilerlemesini anında görünür hale getirir; darboğazları tespit edin, görev hareketlerini izleyin ve iş akışlarını anında ayarlayın.

Trello'nun öne çıkan bir özelliği, kullanıcı arayüzünü karmaşık hale getirmeden işlevselliği artıran entegrasyonlar olan Power-Ups sayesinde uyarlanabilir olmasıdır. Bu Power-Ups, kullanıcıların ihtiyaç duydukları ek özellikleri eklemelerine ve platformu belirli iş akışlarına göre özelleştirmelerine olanak tanır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Benzersiz ş Akışı aşamalarınızı yansıtan özelleştirilebilir panolar aracılığıyla görevleri görsel olarak düzenleyin

Kontrol listeleri, ek dosyalar ve yorumlar aracılığıyla kartlara bağlam ekleyin

Belirli pano etkinliklerine yanıt veren Butler komutlarını kullanarak tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Tekrarlayan projeler için şablon panolar oluşturun ve farklı iş akışlarında tutarlılığı sağlayın

Trello sınırlamaları

Sınırlı raporlama yetenekleri

Yerleşik zaman bloklama veya izleme özellikleri yoktur

Karmaşık projeler birden fazla panoya ihtiyaç duyar

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (50 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.410+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin merkezi bir konumdan yönetimini basitleştirir. Ücretsiz sürümü harika olsa da, bazı kullanışlı özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur. Ücretsiz planda birkaç seçenek daha olması iyi olurdu.

Trello, organizasyonu ve ilerlemeyi sürdürmek için harika bir araçtır ve oldukça etkili olduğunu gördüm. Google Drive ve Slack gibi diğer araçlarla sorunsuz entegrasyonu, çeşitli görevlerin merkezi bir konumdan yönetimini basitleştirir. Ücretsiz sürümü harika olsa da, bazı kullanışlı özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur. Ücretsiz planda birkaç seçenek daha olması iyi olurdu.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Trello'nun dayandığı popüler proje yönetimi yöntemi olan Kanban, verimlilik ve iş akışı yönetimi için vazgeçilmez bir araç haline gelmeden çok önce, 1940'larda Toyota tarafından üretim süreçlerini optimize etmek için geliştirilmiştir!

8. Due (Zaman açısından hassas görevleri takip etmek için en iyisi)

via Due

Due, hatırlatıcıları çok ciddiye alır (gerçekten çok ciddiye). Uygulama, önemli görevleri tamamladığınızı işaretleyene veya yeniden planlayana kadar size hatırlatmaya devam eder.

Due'yu öne çıkaran şey, basitliği ve güvenilirliğidir — karmaşık görev yönetimi özellikleri yoktur, sadece hatırlatıcı gücü vardır. Çevrimdışı çalışır, iCloud veya Dropbox aracılığıyla cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar ve hatta ekstra bir hatırlatma için hatırlatıcı seslerini özelleştirmenize olanak tanır.

Otomatik erteleme seçenekleri, görevleri takip etmeden hatırlatıcı sıklığını yönetmenize yardımcı olur. Hızlı girdi sistemi, hatırlatıcıları saniyeler içinde ayarlamanıza yardımcı olurken, doğal dil ayrıştırma özelliği "Yarın öğlen 1'de öğle yemeği" gibi metinleri doğru zamanlanmış uyarılar haline dönüştürür. Ayrıca, konum tabanlı hatırlatıcılarla Due, doğru yerde doğru uyarıyı almanızı sağlar.

En iyi özelliklere göre

Görevi onaylayana veya yeniden planlayana kadar devam eden otomatik tekrarlanan hatırlatıcılar oluşturun

Doğal dil girişi kullanarak hatırlatıcılar planlayın ve yaygın zamanlama kalıpları için akıllı öneriler alın

Görev önceliğine ve kişisel yanıt kalıplarınıza göre hatırlatıcı aralıklarını özelleştirin

Belirli yerlere vardığınızda veya bu yerlerden ayrıldığınızda hatırlatıcıları etkinleştiren konum tabanlı tetikleyiciler ayarlayın

Sınırlamalar

Kullanıcılar, yalnızca günün belirli saatlerinde birkaç saatte bir tekrarlananlar gibi karmaşık tekrarlanan hatırlatıcılar ayarlayamadıklarını belirtmişlerdir

Uygulamanın otomatik saat ve tarih ayrıştırma özelliği bazen kullanıcı girdilerini yanlış yorumlayabilir

Fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Premium: 10 $/ay

Değerlendirme ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: İş oturumları arasında düzenli ve kısa aralar vermek zihninizi dinç tutar ve tükenmişlik riskini azaltır. 25 dakika odaklanarak çalışıp ardından 5 dakika ara vermek gibi bir "iş-ara" oranı deneyin.

9. Brain Focus (Odak aralıklarını özelleştirmek için en iyisi)

via Brain Focus

Brain Focus, doğal iş ritminize uyan ve yorulmadan üretken kalmanıza yardımcı olan bir Pomodoro uygulamasıdır. Enerji seviyenize ve görev gereksinimlerinize göre iş ve mola aralıklarını özelleştirmenize olanak tanır, böylece size uymuyorsa ön tanımlı 25/5 Pomodoro döngüsüne bağlı kalmak zorunda kalmazsınız.

Basit zamanlayıcıların ötesinde, Brain Focus odaklanma oturumları sırasında dikkat dağıtıcı uygulamaları ve bildirimleri bloke ederek bir adım daha ileri gider ve sizi odaklanmanızı sağlar. Ayrıca oturum geçmişinizi izler ve ayrıntılı istatistikler sunarak iş alışkanlıklarınızı analiz etmenize ve zaman içinde verimlilik rutininizi ince ayarlamanıza yardımcı olur.

Brain Focus'un en iyi özellikleri

Enerji seviyenize ve farklı görev türlerine göre iş ve mola aralıklarını özelleştirin

Odaklanma oturumlarınızın tamamlanma oranları hakkında ayrıntılı istatistikler aracılığıyla verimlilik modellerini izleyin

Çalışma, yazma veya derin çalışma oturumları gibi çeşitli etkinlikler için farklı zamanlayıcı ön ayarları oluşturun

Odak oturumu verilerini dışa aktarın, eğilimleri analiz edin ve verimlilik programınızı optimize edin

Brain Focus sınırlamaları

Arayüz tasarımı oldukça basittir

Yalnızca Android cihazlarda çalışır

Brain Focus fiyatlandırması

Ücretsiz

Brain Focus puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Remember The Milk (Yineleyen görevleri yönetmek için en iyisi)

via Remember The Milk

Remember The Milk (RTM), adını basit ama herkesin başına gelebilecek bir durumdan alıyor: süt almayı unutmak gibi önemli görevleri unutmak! Adı, temel misyonunu yansıtıyor: kullanıcıların günlük sorumluluklarını zahmetsizce hatırlamasına ve yönetmesine yardımcı olmak.

Eğlenceli isminin ötesinde, RTM akıllı liste yönetimi ve yinelenen görevlerin işlenmesiyle öne çıkıyor. Uygulama, basit günlük hatırlatıcılardan "her üçüncü Perşembe" gibi karmaşık kalıplara kadar tekrarlanan görevleri yönetmede mükemmeldir

Akıllı listeler, kriterlerinize göre görevleri otomatik olarak düzenlerken, güçlü arama komutları tüm listelerdeki görevleri anında filtrelemenize yardımcı olur. Görev paylaşımı ve delegasyon özellikleri, hem kişisel hem de takım kullanımı için pratik hale getirir.

Remember The Milk'in en iyi özellikleri

Öncelik, son teslim tarihi veya etiketler gibi seçtiğiniz kriterlere göre görevleri otomatik olarak sıralayan dinamik listeler oluşturun

Özel kriterlere ve etiketlere göre görevleri otomatik olarak düzenleyen akıllı listeler oluşturun

Gelişmiş arama operatörlerini (ör. dueBefore:today AND tag:urgent) kullanarak tüm listelerde ilgili görevleri anında bulun

İnternet bağlantısı olmasa bile görevler üzerinde çalışın, çevrimiçi olduğunuzda otomatik senkronizasyon ile devam edin

Remember The Milk sınırlamaları

Uygulamanın arayüz tasarımı oldukça eski görünüyor

Sınırlı ek dosya seçenekleri sunar

Remember The Milk fiyatlandırması

Yıllık: 49,99 $/yıl

Remember The Milk puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Bazen, bitmek bilmeyen bir ADHD yapılacaklar listesinin baskısı çok ağır gelebilir. Bunun yerine, tamamlanan görevleri kaydettiğiniz bir "tamamlandı" listesi oluşturun. İlerlemenizi görsel olarak görmek motivasyonunuzu artırabilir ve başarılarınızı hatırlatabilir.

Öncelik listenizi daha iyi oluşturmak mı istiyorsunuz? Bu videoda en iyi ipuçlarımızı alın👇🏽

11. Brain. fm (Odaklanmak için tasarlanmış müzikler için en iyisi)

Brain. fm, odaklanma ve verimliliği artırmak için özel olarak tasarlanmış AI tarafından üretilen müzikler oluşturur. Bilişsel performansı artırmak için AI ses manzaraları oluşturarak normal arka plan müziğinin ötesine geçer.

Statik çalma listelerinden farklı olarak, Brain. fm her parçayı dinleme alışkanlıklarına ve oturum süresine göre gerçek zamanlı olarak ayarlar. Bu, farklı zihinsel durumlar için konsantrasyonu ve optimal beyin dalgası modellerini korumaya yardımcı olur.

Uygulama, derinlemesine çalışma, rahatlama ve meditasyon için özel ses manzaraları sunar. Bu ses parçaları, belirli sinirsel kalıpları uyarmak için nöroakustik ilkeleri izler ve kullanıcıların dakikalar içinde derin bir odaklanma durumuna girmesine yardımcı olur.

Brain.fm'nin en iyi özellikleri

Mevcut etkinliğinize ve istediğiniz zihinsel duruma göre odaklanma müziği seçin

Optimum odaklanma düzenini korumak için ses özelliklerini gerçek zamanlı olarak ayarlayın

Ayrıntılı dinleme geçmişi ile odaklanma oturumlarının süresini ve etkinliğini izleyin

Seyahat sırasında veya bağlantının zayıf olduğu durumlarda çevrimdışı dinlemek için parçaları indirin

Brain.fm sınırlamaları

Sınırlı müzik çeşitliliği

İşbirliği özellikleri yok

Temel mobil uygulama fonksiyonları

Brain.fm fiyatlandırması

Aylık: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Yıllık: 69,99 $/yıl, kullanıcı başına

Brain.fm puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Brain.fm hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir oturumdan sonra satın aldım. Yüksek lisans eğitimim sırasında uzun süre binaural ritimleri kullandım, yardımcı oluyor gibiydiler. En azından, ödevlerimi yaparken dinlediğimde daha verimli ve odaklanabiliyordum. Bu ne olursa olsun, plasebo etkisi olsun ya da olmasın, bu tür sesler odaklanmama yardımcı oluyor.

Bir oturumdan sonra satın aldım. Binaural ritimleri lisansüstü eğitimimde uzun süre kullandım, yardımcı oluyor gibi görünüyordu. En azından, ödevlerim üzerinde çalışırken dinlediğimde daha verimli ve odaklanabiliyordum. Bu ne olursa olsun, plasebo olsun ya da olmasın, bu tür sesler odaklanmama yardımcı oluyor.

🤝 Hatırlatıcı: Tek bir göreve aşırı odaklanmak yerine, birkaç ilgi çekici görev arasında geçiş yaparak ivmeyi koruyun ve tükenmeden verimliliği artırın. Bu yapılandırılmış çeşitlilik, ilerleme kaydederken beyninizi uyarır.

Sekmelerde kayboldunuz mu? ClickUp sizi geri getirir

Doğru verimlilik aracını bulmak, ADHD'li beyinler için büyük bir fark yaratır. Yapılandırılmış görev yönetimi, alışkanlık izleme ve akıllı hatırlatıcılar, bilişsel yükü azaltmaya ve odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olur.

Her araç belirli bir alanda mükemmeldir, ancak ClickUp, temel görev yönetiminin çok ötesine geçen güçlü özellikler sunan, nihai hepsi bir arada çözüm olarak öne çıkmaktadır.

ClickUp Brain, işleri zahmetsizce önceliklendirmenize ve organize etmenize yardımcı olan AI destekli içgörüler sunarken, Otomasyonlar tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak zaman ve zihinsel enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, akıllı Takvim özelliği, görevleri, son teslim tarihlerini ve programları tek bir yerde görselleştirmek için net ve özelleştirilebilir bir yol sunar.

Beyniniz hızlı çalışır, verimlilik aracınız da öyle olmalı. ClickUp'a bugün kaydolun! ✅