Midjourney vs. DALL·E: Hangi AI Sanat Oluşturucu Daha İyi?

Dijital sanat, yapay zeka sayesinde daha erişilebilir hale geldikçe, oluşturucular yeni bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Vizyonlarını hayata geçirmek için hangi yapay zeka sanat oluşturucusunu kullanmalılar?

Midjourney ve DALL·E gibi platformlar benzersiz özellikler sunar, ancak seçim her zaman net değildir.

Projelerini bir üst seviyeye taşımak isteyen dijital sanatçılar ve içerik oluşturucular için Midjourney ile DALL·E arasındaki farkları anlamak, işe uygun doğru aracı seçmek açısından çok önemlidir.

Peki, ne bekliyoruz? Hadi başlayalım! 🖼️

⏰ 60 saniyelik özet Midjourney ve DALL·E, en popüler yapay zeka sanat oluşturucularından ikisi, dijital sanatçılar, tasarımcılar ve içerik oluşturucular için benzersiz avantajlar sunar. İşte anahtar karşılaştırmalar: DALL·E: Hızlı, kullanıcı dostu AI görüntü oluşturma, sorunsuz ChatGPT entegrasyonu ve basit düzenlemeler için idealdir Midjourney: Discord aracılığıyla gelişmiş özelleştirme ile son derece ayrıntılı, stilize görseller için en iyisi

DALL·E: Hızlı, kullanıcı dostu AI görüntü oluşturma, sorunsuz ChatGPT entegrasyonu ve basit düzenlemeler için idealdir

Midjourney: Discord aracılığıyla gelişmiş özelleştirme ile son derece ayrıntılı, stilize görseller için en iyisi DALL·E: Hızlı, kullanıcı dostu AI görüntü oluşturma, sorunsuz ChatGPT entegrasyonu ve basit düzenlemeler için idealdir

Midjourney: Discord aracılığıyla gelişmiş özelleştirme ile son derece ayrıntılı, stilize görseller için en iyisi Midjourney ve DALL·E'nin özelliklerinin karşılaştırması: Kullanım kolaylığı: DALL·E sezgisel bir sohbet tabanlı arayüze sahiptir; Midjourney ise Discord ve hızlı uzmanlık gerektirir Görüntü stili: Midjourney yüksek kaliteli, sanatsal görüntüler üretir; DALL·E yapılandırılmış, canlı görsellerde mükemmeldir Özelleştirme: Midjourney sanatsal detaylar üzerinde daha derin kontrol sağlar; DALL·E hızlı düzenleme ve genişletme imkanı sunar

Kullanım kolaylığı: DALL·E sezgisel bir sohbet tabanlı arayüze sahiptir; Midjourney ise Discord ve hızlı uzmanlık gerektirir

Görüntü stili: Midjourney, yüksek kaliteli, sanatsal görüntüler üretir; DALL·E, yapılandırılmış, canlı görsellerde mükemmeldir

Özelleştirme: Midjourney, sanatsal ayrıntılar üzerinde daha derin kontrol sağlar; DALL·E, hızlı düzenlemeler ve genişletmeler yapmanızı sağlar Kullanım kolaylığı: DALL·E sezgisel bir sohbet tabanlı arayüze sahiptir; Midjourney ise Discord ve hızlı uzmanlık gerektirir

Görüntü stili: Midjourney, yüksek kaliteli, sanatsal görüntüler üretir; DALL·E, yapılandırılmış, canlı görsellerde mükemmeldir

Özelleştirme: Midjourney, sanatsal ayrıntılar üzerinde daha derin kontrol sağlar; DALL·E, hızlı düzenlemeler ve genişletmeler yapmanızı sağlar ClickUp, aşağıdakilerle yaratıcı projeleri düzenlemenize, işbirliği yapmanıza ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur: AI destekli görev yönetimi ve görüntü oluşturma için ClickUp Brain Gerçek zamanlı beyin fırtınası, AI görüntü oluşturma ve görsel planlama için ClickUp Beyaz Tahtalar Geri bildirimleri, son teslim tarihlerini ve yaratıcı iş akışlarını izlemek için Tasarım Takımları için ClickUp AI sanatı sadece başlangıç.

ClickUp Brain AI destekli görev yönetimi ve görüntü oluşturma için

ClickUp Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı beyin fırtınası, AI görüntü oluşturma ve görsel planlama için

Tasarım Takımları için ClickUp geri bildirimleri, son teslim tarihlerini ve yaratıcı iş akışlarını izlemek için ClickUp Brain AI destekli görev yönetimi ve görüntü oluşturma için

ClickUp Beyaz Tahtalar gerçek zamanlı beyin fırtınası, AI görüntü oluşturma ve görsel planlama için

Tasarım Takımları için ClickUp geri bildirimleri, son teslim tarihlerini ve yaratıcı iş akışlarını izlemek için

DALL·E nedir?

DALL·E, OpenAI tarafından geliştirilen ve kullanıcıların metin komutlarından görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka (AI) teknolojisidir. Metin açıklamalarını görsel temsillere dönüştürmek için gelişmiş metin-grafik teknolojileri kullanır.

ChatGPT üzerinden DALL·E arayüzüne erişin

AI görüntü oluşturucu, doğal dil komutlarını anlamak ve görüntüler oluşturmak için derin öğrenme modelleri ve büyük bir dil modeli (LLM) kullanır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: OpenAI, sürrealist sanatçı Salvador Dalí ve Pixar'ın robotu WALL ·E'yi birleştirerek, basit metin komutlarından rüya gibi görüntüler oluşturma yeteneğini yansıtan "DALL·E" adını yarattı .

DALL·E özellikleri

Metin komutlarını ayrıntılı görsellere dönüştürmekten yüksek kaliteli görüntü çıktıları sunmaya kadar, DALL ·E kapsamlı özelliklere sahiptir. Platform, özel tasarımlar oluşturmanıza, mevcut görüntüleri düzenlemenize, benzersiz konsept kombinasyonlarını denemenize ve grafik tasarım trendlerini keşfetmenize olanak tanır.

Öne çıkan özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. 💁

Özellik #1: Yüksek kaliteli görüntü oluşturma

DALL·E, görüntü çözünürlüğü açısından büyük ölçüde geliştirildi. En son sürüm olan DALL·E 3, önceki sürümüne göre önemli bir sıçrama yaparak 1024 x 1024 piksel çözünürlükte görüntüler oluşturabilir. Bu, pazarlama materyalleri, oyun varlıkları veya yüksek kaliteli sanat eserleri gibi profesyonel uygulamalar için çok önemli olan daha keskin ve ayrıntılı görsellerle sonuçlanır.

AI modelinden, spesifikasyonlarınıza göre görüntüler oluşturmasını isteyin

Ayrıca, kullanıcılar "standart" ve "HD" kalite arasında seçim yapabilir; HD kalite, biraz daha yüksek bir maliyetle daha yüksek ayrıntı sunar.

📖 Ayrıca okuyun: AI Görüntüler Oluşturmak için DALL·E Alternatifleri

Özellik #2: Düzenleme, rötuş ve özelleştirme

DALL·E tarafından oluşturulmuş görüntüleri özelleştirin

DALL·E, mevcut görüntüleri değiştirmenize olanak tanır.

*Inpainting olarak bilinen bu özellik, bir görüntü yüklemenizi ve ardından bir metin komutuyla değişiklikleri belirlemenizi sağlar. Örneğin, bir odanın resmini yükleyebilir ve AI'dan masaya bir vazo çiçek eklemesini isteyebilirsiniz. Bu, görüntü düzenlemeyi daha hızlı ve sezgisel hale getirir.

Ayrıca, son derece özelleştirilmiş görüntüler oluşturur. Renk, stil, doku ve ışıklandırma gibi özellikleri belirtebilirsiniz. Bu düzeyde kontrol, markalaşma, karakter tasarımı ve ürün prototipleri için tam spesifikasyonlara uyan görseller oluşturmak için mükemmeldir. Ayrıca, yatay ve dikey dahil olmak üzere birden fazla görüntü yönelimini destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? Küresel AI görüntü oluşturucu pazarının boyutunun 2024'ten 2030'a kadar yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %17,7 ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu, derin öğrenme ve AI algoritmalarında hızlı bir ilerleme olduğunu göstermektedir.

Özellik #3: Kavramsal füzyon, ince ayar kontrolü ve görüntü genişletme fonksiyonları

DALL·E, birden fazla konsepti, stili ve özelliği tek bir görüntüde harmanlamada mükemmeldir.

Van Gogh tarzında resmedilmiş, ormanda saksafon çalan bir robot mu istiyorsunuz? DALL·E bunu yapabilir. Bu esneklik, oluşturucuların karmaşık kompozisyonlar ve yaratıcı fikirler denemelerine olanak tanır.

Ayrıntılı komutlarla mevcut görüntüyü daha da değiştirin

Ayrıca, Outpainting özelliği, bir görüntüyü orijinal sınırlarının ötesine genişletmenizi sağlar. AI, mevcut görsele uyan yeni içerikleri sorunsuz bir şekilde oluşturur, bu da görüntülerin daha büyük sürümlerini oluşturmak veya sahneleri doğal bir şekilde genişletmek için mükemmeldir.

⚙️ Bonus: Dijital pazarlama stratejinizi mükemmelleştirmek için sosyal medya AI araçları hakkında bilgi edinin.

DALL·E fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? 2023 yılında, Pentagon yakınlarında sahte bir patlama görüntüsü AI tarafından oluşturuldu ve kısa sürede viral oldu. Bu görüntü, sahte olduğu ortaya çıkmadan önce borsada kısa süreli bir kargaşaya neden oldu.

Midjourney nedir?

Midjourney, bağımsız bir araştırma laboratuvarı tarafından geliştirilen bir metin-resim yapay zeka hizmetidir. Metin açıklamalarından görüntüler oluşturarak, gerçekçi ve soyut stillerden çeşitli sanat formları yaratmanıza olanak tanır. Yüksek kaliteli, iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı fotoğraflar üretmesiyle bilinir.

midjourney aracılığıyla

AI modeli, makine öğrenimini kullanarak metin komut örneklerine dayalı görüntüler oluşturur ve büyük dil ve yayılma modellerine dayanır.

Midjourney'i kullanmak için bir Discord hesabınız olması gerekir. AI, isteği işler ve bir kanalda istenen görüntünün açıklamasını içeren "/imagine" komutunu yazarak görüntüler oluşturur.

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI modelleri mevcut sanat eserlerinden öğrendiği için, AI tarafından oluşturulan görüntülerin telif hakkı alınıp alınamayacağı ve bunların gerçek sahibi kim olduğu (AI geliştiricisi, kullanıcı, orijinal fikri ödünç alınmış olabilecek oluşturucu veya hiç kimse) konusunda hukuki tartışmalar devam etmektedir.

Midjourney özellikleri

Midjourney, yaratıcı vizyonları hassas ve kolay bir şekilde hayata geçirmek için tasarlanmış güçlü özelliklere sahiptir. Bazı öne çıkan özelliklere göz atalım. 👇

Özellik #1: Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme seçenekleri

Öncelikle Discord üzerinden çalışan kullanıcılar, sohbette basit komutlar yazarak AI ile kolayca etkileşime girebilir. Bu basit yaklaşım, teknik uzmanlık veya kodlama becerisi gerektirmez, böylece herkes kolayca AI sanat eserleri oluşturmaya başlayabilir.

Discord'daki Midjourney arayüzü

Kullanıcılar, oluşturduklarını paylaşabilir, sorular sorabilir ve diğerleriyle işbirliği yapabilir. Ayrıca Midjourney, çeşitli komutlar ve parametrelerle kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Belirli sanatsal stiller için en boy oranını ve stilizasyonu ayarlayarak, oluşturduğunuz her şeyi ince ayar yapabilirsiniz.

⚙️ Bonus: İçerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanacağınızı öğrenin ve görevleri otomatikleştirerek, kişiselleştirilmiş içerik oluşturarak ve etkileşimi artırarak içerik oluşturmayı nasıl dönüştürdüğünü görün.

Yaratıcılıklarını daha da ileriye taşımak isteyen kullanıcılar için Midjourney, güçlü kompozisyon araçları sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Katmanlama teknikleri derinlik ve karmaşıklık içeren görüntüler oluşturmak ve görsel hiyerarşi hissi eklemek için

Perspektif ayarlamaları dinamik ve ilgi çekici kompozisyonlar için görüntülerin perspektifini ayarlamak için

Uzamsal muhakeme farklı nesnelerin göreceli pozisyonları ve boyutlarıyla mantıksal olarak tutarlı görüntüler oluşturmak için

Oluşturulan görüntüyü kolaylıkla özelleştirin

🧠 İlginç Bilgi: 2018 yılında, GAN (Generative Adversarial Networks) adlı bir makine öğrenimi modeli kullanılarak oluşturulan AI tablosu Portrait of Edmond de Belamy, Christie's müzayede evinde 7.000-10.000 dolarlık tahmini fiyatını çok aşarak 432.500 dolara satıldı.

Özellik #3: İşbirliği özellikleri ve çapraz modal pencere oluşturma yetenekleri

Midjourney'in Discord sunucusu, yaratıcı süreci geliştiren canlı bir topluluk oluşturur. Paylaşılan çalışma alanları sayesinde kullanıcılar projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, geri bildirim alışverişinde bulunabilir ve hatta Trello ve Asana gibi proje yönetimi araçlarını entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırabilir.

Discord'da Midjourney botuna doğrudan mesaj gönderin

Ayrıca, metin, görüntü ve eskiz gibi farklı modlardan öğeleri sentezlemek için çapraz modal pencere özellikleri sunar. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Görüntü tabanlı AI sanat komutları

Eskiz tabanlı komutlar

Karışık modal pencereler

📖 Ayrıca okuyun: AI görüntü oluşturma için en iyi Midjourney alternatifleri ve rakipleri

Midjourney fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 10 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 60 $

Mega: Kullanıcı başına aylık 120 $

🧠 İlginç Bilgi: Bir AI modeli, "DeepWear" adlı tamamen dijital bir moda koleksiyonu oluşturarak, 3D yazıcıyla basılabilen veya metaverse gibi sanal alanlarda giyilebilen benzersiz giysi tasarımları üretti.

DALL·E vs. Midjourney: Özelliklerin Karşılaştırması

DALL·E ve Midjourney'i ayrı ayrı inceledikten sonra, şimdi bunları yan yana karşılaştırmanın zamanı geldi.

Burada, iki araç arasındaki anahtar farklılıkları karşılaştırarak, sanatsal vizyonunuza en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız. ⚒️

Özellik DALL·E Midjourney Kullanım kolaylığı Basit arayüzüyle yeni başlayanlar için uygun Discord tabanlı arayüzü nedeniyle öğrenme eğrisi daha dik Görüntü kalitesi İnce ayrıntılar ve canlı renklerle fotogerçekçi görüntüler üretir Öne çıkan dokular ve cesur yaratıcılıkla sanatsal, stilize görüntüler sunar Görüntü stili Çok yönlü, tüm sanat stillerine uyum sağlar Tüm sanat stillerini destekler ve benzersiz sanat eserleri yaratmada mükemmeldir Görüntü boyutu Kare, uzun ve geniş Tamamen özelleştirilebilir boyutlar AI görüntülerin telif hakkı Oluşturduğunuz tüm görüntülerin tam sahipliği Oluşturulan görüntülerin tam sahipliği Özelleştirme seçenekleri Sınırlı özelleştirme seçenekleri Giriş parametreleri üzerinde kontrol ile daha fazla özelleştirme seçeneği Arayüz Basit web tabanlı arayüz Tamamen Discord içinde çalışır Yinelemeli geliştirme Görüntü girişi iyileştirme ile yinelemeli oluşturma sağlar İlk komutlara göre varyasyonlar sunar

Özellik #1: Sahiplik ve içerik denetimi

AI ile içerik oluştururken, nihai ürünün kime ait olduğunu ve platformun uygunsuz içeriği nasıl ele aldığını anlamak çok önemlidir. Bu üretken AI araçlarının sahiplik ve moderasyon konularını nasıl ele aldığını inceleyelim.

DALL·E

DALL·E, kapsamlı politikaları ve tazminat hükümleri sayesinde sahiplik ve içerik denetimi konusunda mükemmeldir. OpenAI, hizmetler, veri işleme ve eklentiler için ayrıntılı kullanım koşulları, gizlilik politikaları ve yönergeler belirlemiştir.

Midjourney

Midjourney, sıkı bir içerik denetim politikası uygular ve görüntü gizliliği özellikleri sunar. Ancak, platformda oluşturulan görüntüler, kullanıcılar Gizli Mod özelliği için daha üst düzey planlara geçmedikçe, diğer aboneler tarafından ön tanımlı olarak görülebilir.

🏆 Kazanan: DALL·E, sıkı gizlilik politikaları ve tazminat politikası ile.

Özellik #2: Görüntü kalitesi

AI tarafından oluşturulan görüntülerin kalitesi, yaratıcı projelerinizin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Bu araçların ayrıntı, netlik ve stil açısından nasıl bir performans sergilediğini görelim.

DALL·E

1024 x 1024 piksel standart kalitede, ince ayrıntılara sahip büyüleyici ve canlı görüntüler oluşturur. DALL·E, gerçekçiliği vurgulayan fotogerçekçi, ayrıntılı fotoğraflar da oluşturabilir. Ancak, resimleri zengin bir şekilde işlenmiş olsa da, daha stilize ve animasyonlu görünebilirler.

Midjourney

Bu araç genellikle yüksek kaliteli, gerçekçi ve keskin görüntüler üretir ve hassas nüansları büyük bir doğrulukla yakalar. Fotogerçekçilikte mükemmeldir ve süslü görsellerle profesyonel kalitede görüntüler sunar. Midjourney'in maksimum görüntü çözünürlüğü 1664 x 1664 pikseldir ve AI araçlarıyla yükseltebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Midjourney, daha yüksek gerçekçilik ve hassasiyet derecesi ile.

🧠 İlginç Bilgi: 2022 yılında, Théâtre D'opéra Spatial başlıklı bir AI tarafından üretilen sanat eseri, Colorado Eyalet Fuarı'nda dijital sanat kategorisinde birinci oldu ve AI tarafından üretilen eserlerin insan tarafından yaratılan sanat eserleriyle rekabet edip etmemesi gerektiği konusunda tartışmalar başlattı.

Özellik #3: Kullanım kolaylığı

Bir aracın kullanılabilirliği, ş Akışınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Her platformun farklı kullanıcı deneyimi tercihlerine nasıl cevap verdiğine bakalım.

DALL·E

DALL·E, ChatGPT ile minimalist bir arayüze sahiptir, bu da onu konuşma tarzında ve birden fazla platformda kullanımı kolay hale getirir. Sistemle sıradan bir dilde etkileşime girebilirsiniz ve ChatGPT, DAL L·E 3 için özel komut istemleri oluşturur veya AI komut şablonları sağlar, böylece sezgisel görüntü oluşturmayı teşvik ede r.

Midjourney

Öte yandan, Midjourney, istenen sonuçları elde etmek için komut isteme tekniklerini iyi anlamanızı gerektirir. Görüntü oluşturmayı basitleştiren bir web arayüzü sunsa da, Discord'u doğru şekilde kullanmayı ve komut istemeyi bilmeniz gerekir.

🏆 Kazanan: ChatGPT tabanlı basit arayüzüyle DALL·E.

Reddit'te DALL·E ve Midjourney karşılaştırması

Reddit'e giderek DALL·E ve Midjourney tartışmasını araştırdık ve kullanıcı deneyimleri ve görüşleriyle dolu çeşitli konulara daldık.

Bazı kullanıcılar, kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle DALL·E'yi tercih ediyor.

DALL·E3'ün eksiklikleri, Midjourney ve Discord'a özel entegrasyonunun yarattığı baş ağrısına değiyor. Çalışmak için bir API bile yok, bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Yapmak istediğim herhangi bir uygulama, kuralları çiğneyen bir Discord "kendi kendine bot" yapmamı gerektirecek ve bu da, olası olmasa da, yasaklanmamla sonuçlanabilir. Ahhh, neyse, DALL-E olsun.

DALL·E3'ün eksiklikleri, Midjourney ve Discord'a özel entegrasyonunun baş ağrısına değer. Çalışmak için bir API bile yok, bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Yapmak istediğim herhangi bir uygulama, kuralları çiğneyen bir Discord "kendi kendine bot" yapmamı gerektirecek ve bu da, olası olmasa da, yasaklanmamla sonuçlanabilir. Ahhh, neyse, DALL-E olsun.

Bazı Reddit kullanıcıları , DALL·E'nin Midjourney'den daha az sansür sorunu olduğunu düşünüyor :

Midjourney şu anda kesinlikle daha az sansürlenmiş görünüyor, ancak 6'dan önce birçok sansür sorunundan şikayet eden insanlar gördüm (hatta Treasure Chest (Hazine Sandığı) ifadesi bile Chest kelimesinin göğüs anlamına gelmesi nedeniyle sorunlara neden oluyordu).

Midjourney şu anda kesinlikle daha az sansürlenmiş görünüyor, ancak 6'dan önce birçok sansür sorunundan şikayet eden insanlar gördüm (hatta "Treasure Chest" (hazine sandığı) ifadesi bile "Chest" kelimesinin göğüs anlamına gelmesi nedeniyle sorun yaratıyordu).

Ancak, diğer yandan, birkaç Reddit kullanıcısı buna karşı çıkıyor:

DALL·E'ye aşırı kilolu kişilerin stok fotoğrafını çekmesini söyledim ama reddetti. Bu kişileri bu görüntüden alıp aşırı kilolu hale getirmek bile değil, yeni bir grup aşırı kilolu kişi oluşturmasını istedim. Aslında, potansiyel fotoğrafın kendisinden çok, aşırı kilolu insanların fotoğrafını çekmeyi rahatsız edici bulması daha rahatsız edici.

DALL·E'ye aşırı kilolu kişilerin stok fotoğrafını çekmesini söyledim ama reddetti. Bu kişileri bu görüntüden alıp aşırı kilolu hale getirmek bile değil, yeni bir grup aşırı kilolu kişi oluşturmasını istedim. Aslında, aşırı kilolu kişilerin fotoğrafını çekmeyi potansiyel fotoğrafın kendisinden daha rahatsız edici bulması daha da rahatsız edici.

Birçok kullanıcı, her iki aracın da farklı yeteneklere sahip olduğuna inanıyor.

*DALL·E 3, ChatGPT ile bağlantılıdır, bu da ona bir insanla konuşur gibi konuşma şeklinde komutlar verebileceğiniz anlamına gelir. Midjourney'de ek bir büyük dil modeli bulunmadığından, çok basit bir sözdizimi kullanmanız ve komut verirken son derece açık olmanız gerekir. Ancak diğer yandan, komutlara ekleyebileceğiniz parametreler sayesinde çok özel yeteneklere sahiptir. Bunlar arasında en son karakter ve stil referans fonksiyonları da bulunmaktadır

*DALL·E 3, ChatGPT ile bağlantılıdır, bu da ona bir insanla konuşur gibi konuşma şeklinde komutlar verebileceğiniz anlamına gelir. Midjourney'de ekli büyük bir dil modeli bulunmadığından, çok basit bir sözdizimi kullanmanız ve komut verirken çok açık olmanız gerekir. Ancak diğer yandan, komutlara ekleyebileceğiniz parametreler sayesinde çok özel yeteneklere sahiptir. Bunlar arasında en son karakter ve stil referans fonksiyonları da bulunmaktadır

🔍 Biliyor muydunuz? Bir araştırma takımı, bir AI'yı 346 Rembrandt tablosunu analiz etmek ve ardından Hollandalı ustanın tarzında tamamen yeni bir sanat eseri üretmek için eğitti. Sonuç, The Next Rembrandt adlı, Rembrandt'ın fırça darbeleri taklit edilen 3D baskılı bir tablo oldu.

ClickUp ile tanışın — DALL·E ve Midjourney'e en iyi alternatif

AI tarafından oluşturulan görüntüler harika, ama genel tablo nasıl? DALL·E ve Midjourney gibi araçlar çarpıcı görseller oluşturmada mükemmeldir, ancak bu görselleri akıcı bir ş Akışına entegre ederken yetersiz kalırlar.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, sizin yanınızda. 🤩

Fikirlerinizi kolaylıkla planlamanıza, işbirliği yapmanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. Tasarım varlıklarını yönetiyor, geri bildirimleri izliyor veya hatta AI görüntüleri oluşturuyor olsanız da, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar.

Grafik tasarımda veya diğer alanlarda AI kullanmak için mükemmel olabilecek bazı özelliklere göz atalım. 🎨

ClickUp'ın Bir Adım Önde #1: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak net eylem öğeleri içeren düzenli görev özetleri oluşturun

Gününüzün yarısını güncellemeleri takip etmek, dosyaları aramak veya dağınık geri bildirimleri bir araya getirmekle geçirdiğinizi hissettiğiniz oldu mu? ClickUp Brain, sanal proje yöneticiniz, bilgi merkezi ve iş akışı optimize ediciniz olarak devreye girer.

Tasarımcılar için AI aracı, görevleri, belgeleri ve konuşmaları birbirine bağlayarak bilgilere anında erişim sağlar, böylece siz daha fazla zamanınızı yaratıcılığa ayırabilirsiniz.

Örnek: AI tarafından oluşturulan bir sanat projesi tasarlıyorsunuz ve birden fazla paydaşın onayına ihtiyacınız var. Sonsuz takip mesajları göndermek yerine, Brain'den eylem öğelerini içeren bir görev özeti oluşturmasını ve görevleri son teslim tarihlerine göre otomatik olarak önceliklendirmesini isteyin.

Ayrıca, kolay başvuru için ClickUp Belgelerinden ilgili belgeleri ve notları alır ve AI Writer ile e-posta takip taslakları oluşturur.

🔍 Biliyor muydunuz? AI destekli araçlar, çizikleri kaldırarak ve ayrıntıları iyileştirerek eski, hasarlı fotoğrafları restore edebilir. Ayrıca, tarihsel referanslara göre siyah-beyaz görüntüleri doğru bir şekilde renklendirebilirler.

ClickUp'ın One Up #2: ClickUp Beyaz Tahtalar

Beyin fırtınası, planlama ve fikirlerin uygulanması, birden fazla araca dağılmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşmelidir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların fikirleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmeleri, tartışmaları ve üzerinde çalışabilmeleri için etkileşimli bir dijital alan sağlar. Geleneksel beyaz tahta araçlarından farklı olarak, Beyaz Tahtalar görevlere, belgelere ve iş akışlarına doğrudan bağlanır ve harika fikirlerin eyleme dönüşmesini sağlar.

Beyaz Tahtaları ayıran özellik, AI destekli görüntü oluşturma özelliğidir. Pazarlama kampanyası, ürün tasarımı veya yaratıcı strateji üzerinde çalışırken metin istemlerine dayalı görseller anında oluşturabilirsiniz; hepsi Beyaz Tahta içinde.

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde ClickUp Brain ile görüntüler oluşturun

📌 Örnek komut: Neon ışıkları ve uçan arabaların olduğu, siberpunk tarzında bir gün batımı manzarası yaratın.

ClickUp Brain anında bir görüntü oluşturarak takımın yaratıcı akışını kesintiye uğratmadan konseptlerini görselleştirmesine yardımcı olur. Son halini aldıktan sonra, ilgili takım üyelerini etiketleyebilir, görevler ekleyebilir ve projenin ilerlemesini izleyebilirler.

Beyaz Tahtalarda ClickUp Brain tarafından oluşturulan görüntülerle yapışkan notlar ekleyin

⚙️ Bonus: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı yeni mi kullanmaya başladınız? Görsel proje planlamasına başlamak için ClickUp Yeni Beyaz Tahta Şablonu'nu kullanın.

ClickUp One Up #3: Tasarım proje yönetimi

Tasarım takımları yaratıcılıkla gelişir, ancak projeleri, geri bildirimleri ve son teslim tarihlerini yönetmek? İşte işler karışabilir.

Tasarım Takımları için ClickUp'ı kullanarak takımınızla işbirliği yapın

ClickUp for Design Teams, kaosu ortadan kaldıran ve yaratıcı kişilere işbirliği yapmak, ilerlemeyi izlemek ve işlerin sorunsuz akışını sağlamak için tek bir yer sunan bir tasarım işbirliği yazılımıdır. Artık dağınık geri bildirimler veya yanlış yere gönderilen tasarım talepleri yok.

Takımınız en iyi yaptıkları işe odaklanabilir: yaratıcılık. Daha da iyisi, bunu Pazarlama Takımları için ClickUp ile birleştirerek etkili pazarlama kampanyaları tasarlayabilirsiniz.

ClickUp, kimin ne üzerinde çalıştığını kolayca görmenizi sağlar, böylece bir tasarımcı aşırı yüklenirken diğerinin boşta kalması gibi bir durum yaşanmaz. Ayrıca, Beyaz Tahta, Belgeler ve ClickUp Sohbet gibi yerleşik araçlarla fikirlerinizi çizebilir, ilham toplayabilir ve tasarımlarınızı gerçek zamanlı olarak geliştirebilirsiniz.

Yeni bir web sitesi tasarlıyorsunuz diyelim. ClickUp Görevleri oluşturarak projeyi yönetilebilir adımlara bölebilir, takım üyelerine sorumluluklar atayabilir ve ilerlemeyi kolayca izleyebilirsiniz. Paydaşların görüşlerine mi ihtiyacınız var? Beyaz Tahta'ya maketler ekleyin, geri bildirimleri tek bir yerde toplayın ve Sohbet ile şirket içinde işbirliği yaparken revizyonları devam ettirin.

📮 ClickUp Insight: AI'nın benimsenmesi herkes için farklıdır. %28'i iş akışlarını kolaylaştırmak için düzenli olarak kullanırken, %27'si potansiyelini tam olarak kullanmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor ve gizlilik ve güvenle ilgili endişeler kullanıcıların %11'ini engelliyor. ClickUp, tasarım takımlarının AI'yı sorunsuz bir şekilde entegre etmesine yardımcı olur. Yaratıcı süreçleri iyileştiriyor, fikirleri daha hızlı üretiyor veya daha etkili bir şekilde işbirliği yapıyor olsanız da, ClickUp'ın AI destekli araçları, tahminlere gerek kalmadan yaratıcılığı artırmak için gereken desteği, otomasyonu ve güvenliği sağlar.

Resim Mükemmelliğine Giden Yol—ClickUp

Midjourney ve DALL·E arasında seçim yapmak, yaratıcı ihtiyaçlarınıza neyin uygun olduğuna bağlıdır. Her iki araç da, basit görsellerden sanatsal kompozisyonlara kadar her şeyi oluşturmanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler sunar.

Ama neden görüntü oluşturmayla yetinelim? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tasarım fikirlerinizi ve projelerinizi zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur. Görevleri, son teslim tarihlerini ve yaratıcı süreçleri tek bir yerden izlemenizi sağlar.

Entegre AI asistanı ClickUp Brain, sizin adınıza görüntüler oluşturur, fikirleri düzenler, beyin fırtınası yapar ve referansları saklar. Beyaz Tahtalar ise işbirliğini geliştirir ve görsel planlamayı daha sezgisel ve etkili hale getirir.

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