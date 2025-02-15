Pasif adayları nasıl çekebilir ve işe alabilirsiniz?

Doğru adayı bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi olabilir. Sayısız başvuru sonrasında aynı sorunlar ortaya çıkar: Bazıları deneyimsizdir, bazıları ise şirketin vizyonuna uymaz.

Bazen en iyi adaylar iş aramıyor bile olabilir. Etkileyici deneyimleri ve keskin içgörüleriyle profilleri dikkat çekiyor, ancak iş piyasasında olduklarına dair hiçbir işaret yok.

Pasif adayları çekmek, onların başvurmasını beklemek değildir. Düşünceli ve ikna edici bir yaklaşım gerektirir; adayların kaçırdıklarını bile bilmedikleri fırsatlara ilgi duymalarını sağlayacak bir yaklaşım.

En iyi yetenekleri bulmak ve elde tutmak için pasif adayları nasıl çekebileceğinizi ve onları nasıl kazanabileceğinizi bilmelisiniz. İşe yarayan stratejileri ve ClickUp'ın bu süreci nasıl kolaylaştırabileceğini keşfedelim. 🔍

⏰ 60 saniyelik özet En iyi adaylar her zaman aktif olarak iş aramıyor olabilir, ancak bu onların ulaşılamaz olduğu anlamına gelmez. Pasif adayların ilgisini çekmek, faizlerini uyandırmak ve anlamlı bağlantılar kurmak için stratejik, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. İdeal adayı tanımlayın: Beceriler, motivasyonlar ve kariyer hedeflerine dayalı bir profil oluşturun

Sosyal medyadan yararlanın: LinkedIn, Instagram ve X'te kişiselleştirilmiş iletişim ve işveren markası ile etkileşim kurun

Gizli yetenek havuzlarından yararlanın: Geçmiş başvuru sahiplerini, tavsiye edilen adayları ve profesyonel toplulukları keşfedin

Etkileyici bir iletişim stratejisi oluşturun: Genel mesajlardan kaçının; kariyer gelişimini vurgulayın ve yaklaşımınızı kişiselleştirin

ClickUp ile işe alım sürecini kolaylaştırın: Adayları izlemek için ClickUp Görevleri'ni, yapay zeka destekli iletişim için ClickUp Brain'i ve işe alım sürecini basitleştirmek için İK şablonlarını kullanın

Pasif adaylar, aktif olarak yeni bir iş aramayan ancak doğru fırsatlara açık olan profesyonellerdir. Mevcut rollerinden memnun olan bu adaylar, iş ilanlarını taramıyor veya LinkedIn'i yeni ilanlar için yenilemiyor.

📌 İşte pasif adaylara birkaç örnek: 💻 Mevcut rolünde başarılı olan ancak çığır açan projeler için rakip bir şirkete katılmaya açık bir yazılım mühendisi 📊 Aktif olarak arama yapmayan, ancak uzmanlık alanlarına uygun üst düzey rollere yanıt veren, deneyimli bir pazarlama müdürü çevrimiçi olarak içgörülerini paylaşıyor 🎨 İşini seven, ancak daha fazla yaratıcı özgürlük ve üst düzey tasarımcılarla işbirliği imkanı sunan fırsatlara ilgi duyan bir grafik tasarımcı

Aktif iş arayanlar, sürekli hareket halinde olan kaşifler gibidir, pasif adaylar ise daha çok gizli ajanlara benzer; mükemmel fırsat ortaya çıkana kadar mevcut görevlerinden memnun olan kişiler.

Aralarındaki farklar şunlardır:

Aspect Aktif Adaylar Pasif Adaylar İş arama durumu Aktif olarak yeni fırsatlar arayın İş aramıyor ama doğru teklife açık Katılım düzeyi İş ilanlarına sık sık başvurun ve mülakatlara katılın Kişiselleştirilmiş iletişim ve ikna edici yaklaşıma mı ihtiyacınız var? Zihniyet Kariyer gelişimi veya iş değişikliğine odaklanmış Mevcut işlerinden memnun, ancak daha iyi seçenekler hakkında meraklı Beceri pazarı pozisyonu Junior, orta düzey veya bir ara verdikten veya geçiş döneminden sonra piyasayı keşfetmek isteyenler Rolleriyle öne çıkan yetenekli profesyoneller İşe alım çabası Hedef belirleme ve etkileşim kurma kolaylığı Proaktif kaynak bulma ve dikkatli ilişki yönetimi gerektirir İş değiştirme motivasyonu İşsizlik, memnuniyetsizlik veya kariyerinde ilerleme arayışı Daha iyi fırsatlar, kariyer gelişimi veya benzersiz zorluklar

Bunları anlamak, işe alım hedeflerinizi gerçekleştirmek ve en uygun adayı bulmak için yaklaşımınızı değiştirmenize olanak tanır.

Pasif adayları işe almak daha fazla çaba gerektirebilir, ancak sonuç buna değer.

İşte nedenleri:

🎯 Uzun vadeli düşünüyorlar: Pasif adaylar genellikle çok yetenekli ve seçicidir, bu da onların şirkette kalma olasılığını artırır.

🌟 Farklı bakış açıları getirirler: Çoğu farklı sektörlerden ve geçmişlerden geldiği için, takımınızı bir üst seviyeye taşıyabilecek benzersiz beceriler ve fikirler getirirler.

Ancak pasif adaylar kapınızı çalmayacaktır; onlara ulaşıp dikkatlerini çekmeniz gerekir.

Biliyor muydunuz? Küresel işgücünün %70'i pasif adaylardan oluşmaktadır. Bu, dikkate alınması gereken oldukça büyük bir yetenek havuzu demektir.

Peki, pasif adayları çekmek için işe alım kampanyanızı nasıl ayarlayabilirsiniz?

Hadi öğrenelim. 🔎

1. İdeal adayı tasarlayın

Bir rapora göre, 2023 yılında işverenlerin %90'ı işe alım hedeflerini gerçekleştiremedi ve %32'si bunun nedeninin aday havuzunun uygun olmaması olduğunu belirtti. Kötü iş tanımları ve düşük görünürlük yaygın sorunlardır, ancak aradığınız kişiyi bilmiyorsanız doğru yetenekleri bulmak karanlıkta el yordamıyla arama yapmaya benzer.

İşte burada aday profili oluşturma devreye girer. Nitelikli adayların kim olduğunu, ne istediklerini ve onları doğru role nasıl çekebileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

💪 Doğru yapmak için: Kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi veya belirli beceri setleri gibi ideal adaylarınızı motive eden unsurları anlayın

Geçmiş işe alımlardan elde edilen verileri, takımınızın geri bildirimlerini ve pazar araştırmalarını kullanarak gerçek içgörülerle kişiliğinizi şekillendirin

İş tanımlarınızı, tanıtım faaliyetlerinizi ve işveren markanızı ideal adaylarınızın ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlayın

İşte bir örnek:

Üst düzey ürün pazarlama müdürü için aday profili örneği

🚫 Kaçınılması gereken hatalar: Aşırı genelleme : Pasif adaylar, farklı motivasyon ve tercihlere sahip benzersiz kişilerdir. Bu nedenle, tek tip kişilik profillerinden vazgeçin

Önyargıların artması : Belirli derecelere veya sertifikalara çok fazla odaklanmak, istemeden farklı geçmişlere sahip yetenekli adayları eleyebilir

Durgunluk: Eski bir profil ile yetinmeyin. Pazarın ihtiyaçları ve adayların beklentileri değiştikçe profilinizi düzenli olarak güncelleyin

📽️ Bonus İzleme: İşe alım stratejinizin başarısız olacağından mı endişeleniyorsunuz? Doğru yetenekleri çekmek samanlıkta iğne aramak gibi mi geliyor? AI ile işe alımları hızlandırın. İşte nasıl:

2. Sosyal medyayı işinize yarayın

Sosyal medya, iş ilan panoları gibi "yayınla ve bekle" oyunu değildir. İletişim kurabilir, konuşmalar başlatabilir ve ilişkiler kurabilirsiniz. Ayrıca, adayların faiz alanlarını, kişiliklerini ve onları harekete geçiren şeyleri görebilirsiniz.

İşverenlerin %92'sinin pasif adayları bulmak için sosyal medya platformlarına yönelmesine şaşmamalı!

Her platformdan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

LinkedIn LinkedIn Sales Navigator'ı kullanarak beceri, sektör ve kariyer hareketleri için gelişmiş filtrelerle pasif yetenek havuzlarından yararlanın

Adayların alanlarındaki uzmanlık ve itibarlarını ölçmek için referans ve önerilere göz atın

"Merhaba, işe alım yapıyoruz!" gibi genel InMail'ler işe yaramaz. Onlara işlerini bildiğinizi gösterin

LinkedIn kişiselleştirilmiş Inmail örneği

Instagram Hikayeler ve Reels'leri kullanarak şirketinizi benzersiz kılan özellikleri sergileyin. Takım gezileri, havalı projeler veya hatta ofis evcil hayvanları gibi fikirler düşünebilirsiniz

Çalışanlarınızla işbirliği yaparak şirket profilinizde günlük yaşam içeriklerini paylaşın. Gerçek insanlar = gerçek etki

Görünürlüğü artırmak için #WeAreHiring veya #LifeAt[Şirketiniz] gibi hashtag'leri kullanın

X (Twitter) Pasif iş arayanları bulmak için #OpenToWork, #DesignJobs gibi hashtag'leri veya sektöre özgü anahtar kelimeleri arayın

Potansiyel adayların tweetlerini beğenerek veya yorum yaparak onlarla etkileşim kurun. Bu, iyi bir ilişki kurmak için harika bir yoldur (ve spam gibi görünmez)

İş ilanlarını farklı bir şekilde yayınlayın: mizah, GIF veya zekice kelime oyunları ekleyin

Potansiyel adayların güncellemelerini takip etmek ve zaman içinde onlarla anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için gizli listeler oluşturun

🚫 Kaçınılması gereken hatalar: Gizlilik ayarlarını atlama : İzin olmadan doğrudan mesaj göndermeyin. Gizlilik ayarlarına saygı gösterin

Platform kültürünü göz ardı etmek : Instagram'da işe yarayan bir şey LinkedIn'de başarısız olabilir. Bu nedenle, platformunuzun atmosferini tanıyın

Yalnızca iş ilanlarının paylaşımı : Özgeçmiş istemekten önce bir ilişki kurun

Mesajları kopyalayıp yapıştırma: Farklı platformlarda genel mesajlar kullanmaktan kaçının; mesajları her platforma göre özelleştirin

3. Farklı yetenek havuzlarından yararlanın

Doğru pasif iş adaylarını bulmak, nerede arayacağınızı bilmekle başlar. Grafik tasarımcı arıyorsanız, Dribble ve Behance gibi yerler en iyi yetenekleri bulabileceğiniz yerlerdir. Satış rolleri için ise ağ oluşturma etkinlikleri ve sektör konferansları mükemmel eşleşmeler sağlayabilir.

💪 Çabalarınızı yoğunlaştırmanız gereken alanlar: Geçmiş başvuru sahipleri : Bazen doğru aday zaten elinizin altında olabilir, bu nedenle : Bazen doğru aday zaten elinizin altında olabilir, bu nedenle başvuru takip sisteminizi kontrol edin. Son turlara kadar gelen ancak geçen sefer zamanlama açısından şanssız olan adaylarla iletişime geçin

Çalışan tavsiye programları : Çalışanlarınız en iyi yetenek avcılarınızdır. Onları, kendi ağlarından kişileri tavsiye etmeye teşvik edin. Tavsiye edilen adaylar genellikle daha iyi performans gösterir ve daha uzun süre kalır, bu da işe alım süreciniz için bir kazan-kazan durumu yaratır. Aslında, bu kaliteli işe alımların : Çalışanlarınız en iyi yetenek avcılarınızdır. Onları, kendi ağlarından kişileri tavsiye etmeye teşvik edin. Tavsiye edilen adaylar genellikle daha iyi performans gösterir ve daha uzun süre kalır, bu da işe alım süreciniz için bir kazan-kazan durumu yaratır. Aslında, bu kaliteli işe alımların 1 numaralı kaynağıdır

Profesyonel topluluklar: Discord veya Slack gibi platformlarda sektörünüze özel topluluklara katılın. Bu topluluklar, nişinizle ilgili anlamlı tartışmalara zaten katılan pasif adayları bulmak için mükemmel yerlerdir

🚫 Kaçınılması gereken hatalar: Çok fazla talep ile aşırı yükleme: Çalışanları sürekli tavsiye talepleriyle bombardımana tutmaktan kaçının. Bunun yerine, birkaç anahtar role odaklanın ve nicelik yerine nitelik açısından kaliteli tavsiyeleri teşvik edin

Topluluk kurallarını göz ardı etmek: Kimse spam'i sevmez. İşe alım ihtiyacınızı belirtmeden önce tartışmalara katılarak topluluğa saygı gösterin

4. Kişiselleştirme ile her e-postanın önemini artırın

Genel e-postalar göndermek, gönder düğmesine basmak ve sessizlikten başka bir şey duymadan beklemek, her işe alım uzmanının günlük işlerinin en zorlu kısmıdır.

Ancak gerçek şu ki, genel ulaşım yöntemleri artık eskide kaldı. Dikkat çekmek istiyorsanız, kişiselleştirme doğru yoldur, özellikle de iş arayanların %76'sı e-posta yoluyla işe alım uzmanlarından haber almaya açıkken.

💪 Mesajınızın öne çıkması için: Kopyala-yapıştırı bırakın: Kimse bir listede sadece bir isim gibi hissetmek istemez. Adayların son projelerine, başarılarına veya hatta seyahat sevgileriyle ilgili bir tweet'e bile atıfta bulunun

Maaşın ötesindeki avantajları gösterin: Ücret önemli, ancak bu sadece yapbozun bir parçası. Esnekliği, kariyer geliştirme fırsatlarını, kapsayıcı şirket kültürünü ve şirketinizi öne çıkaran benzersiz avantajları vurgulayın

Onların dilini konuşun: Bazı adaylar ayrıntılara önem verirken, diğerleri daha rahat bir sohbeti tercih eder. Neyin en iyi sonucu verdiğini belirleyin ve mesajınızı buna göre hazırlayın

🚫 Kaçınılması gereken hatalar: Aşırı sektör jargonu : Bilgi sahibi olduğunu göstermek iyidir, ancak alakasız jargon veya moda kelimeleri aşırı kullanmak adayları uzaklaştırabilir. Dilinizi açık ve basit tutun

Zamanlarına saygı göstermemek: Mesajınızı kısa ve öz tutun, ancak adayların ilgisini çekecek kadar çekici hale getirin

Takibi atlamak: Konuşmayı yarım bırakmayın. Nazik bir hatırlatma, hala faiziniz olduğunu gösterir ve potansiyel fırsatlar için kapıyı açık tutar

5. Doğru mülakat soruları sorun

Pasif bir adayın ilgisini çektiğinizde, motivasyonlarını ortaya çıkarmak için düşünceli mülakat soruları kullanın.

💪 Pasif bir adaya sorulacak sorular: Senaryo tabanlı soru : Sıkı bir teslim tarihi olan bir proje üzerinde çalıştığınızı ve müşterinin proje ortasında gereksinimlerini değiştirdiğini hayal edin. Bu durumu nasıl ele alırsınız?

Vizyoner soru : Yarın 10 kişilik bir takımı yönetiyor olsaydınız, onlar için nasıl bir vizyon belirlerdiniz ve bu vizyonu gerçekleştirmeleri için onları nasıl motive ederdiniz?

Kişilik testi : İş yerinde bulduğunuz en yaratıcı çözüm nedir ve bu çözüm ne gibi bir etki yarattı?

Kariyer gelişimi : 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz ve şirketimizin bu vizyonu nasıl destekleyebileceğini düşünüyorsunuz?

Kültürel uyum: Hangi iş ortamında başarılı olursunuz ve olumlu bir kültüre nasıl katkıda bulunursunuz?

🚫 Kaçınılması gereken hatalar: Evet/Hayır soruları: "Satış hedeflerinize ulaştınız mı?" gibi sorular size bir sayıdan fazlasını söylemez. Bunun yerine, "Satış hedeflerinizi aşmak için hangi stratejileri uyguladınız?" diye sorun

Sorgulama modu: Adayın kendini inceleme altında hissetmesine neden olacak çapraz sorgulama havasından kaçının

Mülakat sürecini aceleye getirmek: Pasif adayların bir değişikliği düşünmek için zamana ihtiyaçları vardır. Süreci aceleye getirmek, kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilir

Pasif adayları işe almak bazı engellerle karşılaşır ve bu engelleri aşmak, onları doğru fırsatlara yönlendirmek için yaratıcılık ve keskin işe alım becerileri gerektirir.

1. Etkili iş ilanları yazma

Pasif adaylar aktif olarak iş aramadıkları için, geleneksel iş ilanları onların dikkatini çekmeyebilir.

Çözüm: ✅ Yetenek yönetimi yazılımını kullanarak, yetenekli profesyonelleri çekmekle kalmayıp, misyonunuz, değerleriniz ve kültürünüzle de uyumlu iş ilanları oluşturun ✅ İş ilanlarını sektör forumları, LinkedIn veya niş topluluklar gibi sık ziyaret ettikleri yerlerde dağıtın

2. Sınırlı görüşme imkanı

Pasif adaylar, mevcut sorumluluklarını yerine getirirken mülakatlar için zaman bulmakta genellikle zorlanırlar.

Çözüm: ✅ Sabahın erken saatleri, akşamları veya hafta sonları dahil olmak üzere esnek görüşme saatleri sunun ✅ Adayların programlarına uyum sağlamak için önceden kaydedilmiş video görüşmeler veya eşzamansız değerlendirme araçlarını işe alım teknolojileriniz arasına ekleyin

3. Altın kelepçeleri aşmak

Pasif iş arayanlar, ayrılmalarını zorlaştıran hisse senedi, ikramiye veya parasal olmayan avantajlar gibi avantajlardan yararlanıyor olabilir.

Çözüm: ✅ Adaylarla iletişime geçmeden önce pazar trendlerini ve mevcut ücretleri araştırın. Matt Alder'ın " The Recruiting Future " podcast'i gibi işe alım kaynaklarını takip ederek güncel bilgileri edinin ✅ Teklifinizi, zaman içinde mevcut avantajlarından daha değerli olacak "geleceğe dönük" bir fırsat olarak konumlandırın

İşe alım uzmanları, diğer işe alım görevlerini yönetirken saatlerce profilleri inceler, soğuk e-postalar gönderir ve mesajlarını kişiselleştirir. Her şeyi belgeler ve elektronik tablolarla düzenlemek kısa sürede bir kabusa dönüşür.

AI işe alım araçları süreci basitleştirir, böylece siz en iyi adayları bulmaya odaklanabilirsiniz. Bu araçlar, makine öğrenimi ve gelişmiş algoritmalar kullanarak şunları yapar:

Tekrarlayan görevleri yönetin

Adaylarla sorunsuz iletişim kurarak ilgilerini canlı tutun

İşe alım stratejinizi ince ayarlamak için içgörüler sağlayın

ClickUp'ın İK Yönetimi Platformu bu tür bir çözümdür. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, işe alım yöneticilerinin işe alım stratejisini baştan sona yönetmelerini sağlayan birçok özellik sunar.

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

ClickUp Görevleri ile karmaşık iş akışlarını parçalara ayırın

ClickUp Görevleri her şeyi tek bir yerde merkezileştirir. Pasif bir adayı bulduğunuz andan ona teklifte bulunduğunuz ana kadar, sürecin her adımı için görevler oluşturabilirsiniz, örneğin:

Adayın portföyünü inceleyin

Tanıtım mesajı gönderin

Takip randevusu alın

Bir adaya 24 saat içinde ulaşmak mı istiyorsunuz? Size hatırlatması için bir son teslim tarihi belirleyin. Ayrıca, iş yükünüzü öncelik sırasına koymak ve öncelikli adaylara odaklanmak için öncelik etiketleri (ör. Acil, Yüksek, Orta, Düşük) ekleyin.

ClickUp Görevleri içinde daha küçük görevler oluşturarak işe alım iş akışlarını yönetin

Bazen görevler birden fazla adımdan oluşur veya daha ayrıntılı bilgiler gerektirir, bu durumda bunları alt görevlere bölebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bunun için endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Ayrıca, İlk İletişim, Mülakat Planlandı veya Teklif Uzatıldı gibi Özel Görev Durumlarını kullanarak her adayın her aşamada tam olarak nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp'ta bir Görev Kontrol Listesi oluşturarak öğeleri tamamlandı veya tamamlanmadı olarak işaretleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri ile her görevi tamamladıkça işaretleyin

Bir görüşmenin ardından takip yapmanız veya bir adayın profilini tekrar gözden geçirmeniz mi gerekiyor? ClickUp Hatırlatıcılar, ister tek seferlik bir hatırlatıcı ister yinelenen bir görev olsun, nazik hatırlatmalarla size yardımcı olur.

ClickUp Brain ile erişim mesajınızı mükemmelleştirin

ClickUp Brain ile adaylara iş tanımları veya e-postalar yazmak çok daha kolay hale geldi.

Sadece bir komut verin ve saniyeler içinde yüksek kaliteli içerik elde edin. Ayrıca, dilin profesyonel ancak ilgi çekici olmasını sağlayarak en iyi yetenekleri çekmenizi sağlar. ClickUp Brain, gramer ve üslubu kontrol ederek metninizi düzeltir ve her iletişimde keskin bir izlenim bırakmanızı sağlar.

📌 Örnek İpuçları: Kıdemli pazarlama müdürü için iş tanımı yazın

Yazılım mühendisi için yaratıcı ve ilgi çekici bir iş ilanı oluşturun

Dijital pazarlama alanında bir adaya özel bir fırsat sunan ve rolün avantajlarını vurgulayan bir e-posta yazın

İlk görüşmeden sonra yanıt vermeyen adaylar için takip e-postası taslağı hazırlayın

Bu e-postayı/iş tanımını gramer açısından kontrol edin ve profesyonel ancak samimi olduğundan emin olun

ClickUp Brain ile hatasız ve ilgi çekici iletişim kurun

ClickUp Takvim Görünümü ile görüşmeler planlayın

E-postalar, takvimler ve yapışkan notlar arasında birden fazla mülakatı takip etmek stresli olabilir. İşte ClickUp'ın Takvim Görünümü bu konuda yardımcı olur. İşte nasıl:

Her şeyi görselleştirin : Tüm işe alım görevlerinizi düzenleyin ve yalnızca mülakatlara odaklanmak için filtreleyin

Sürükle ve bırak planlama : Görevinizi başka bir zaman dilimine sürükleyerek mülakatın zamanını değiştirin

Zamanlama çakışmalarına son : Çakışmaları gerçek zamanlı olarak tespit edin ve düzeltin. Böylece, "Pardon, sizi aynı saatte planladığımızı fark etmedim" gibi utanç verici anlar yaşamazsınız

Düzenli kalmak için renk kodları: Mülakatlarınızı kolayca ayırt edebilmek için renk kodları kullanın; örneğin teknik mülakatları mavi, son turları mor ile işaretleyin

ClickUp Takvim Görünümü ile etkinlikleri ve görevleri görsel olarak temsil edin ve planlayın

ClickUp İK şablonlarıyla hızlı bir başlangıç yapın

ClickUp'ın hazır İK şablonlarını kullanarak her şeyi kolaylaştırabilecekken, neden işe alım süreçlerini sıfırdan oluşturmak için saatler harcayasınız? Bir şablon seçin, ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin ve hazırsınız.

ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu, adayların bulunmasından en uygun adayın işe alınmasına kadar her şeyi belirlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Eylem Planı Şablonu ile çalışanları bulma, işe alma ve işe başlatma sürecini kolaylaştırın

ClickUp'ın 15'ten fazla Özel Görünümü ile işe alım sürecinizi beş farklı şekilde inceleyebilirsiniz:

Uygun Değil Görünümü: Seçilmeyen adayları saklamak için

İşe Alım Liste Görünümü: Tüm adayları takip etmek için

Rol Görünümü: Birden fazla pozisyon için işe alım yapıyorsanız

Başvuru Formu Görünümü: Başvurulara kolay erişim için

Buradan başlayın Görünüm: Sürecin adımları boyunca size rehberlik etmek için

Ayrıca, "Cuma gününe kadar mülakatlar tamamlanacak" veya "Karar önümüzdeki hafta kesinleşecek" gibi anahtar tarihleri izlemek için dönüm noktaları belirleyebilirsiniz. Dahası, gösterge paneli, mülakat yaptığınız aday sayısı veya "Devam ediyor" aşamasında olan aday sayısı gibi ilerlemenizi gösterir.

ClickUp Adayları İşe Alma Şablonu, başvuru sahiplerini izlemenize, karşılaştırmanıza ve değerlendirmenize yardımcı olur. Özel durumlar kullanın, "Takvim Görünümü"nde görüşmeler planlayın ve "Tablo Görünümü"nde adayları karşılaştırın "Read Me HR Aday İzleme Görünümü" ilerlemeyi izler, "Sohbet Görünümü" iletişimi kolaylaştırır ve "Tam Galeri Görünümü" görsel bir genel bakış sunar. Daha fazla ayrıntı için, "Tam Liste Görünümü" adayları role veya becerilere göre düzenleyerek en uygun adayı bulmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Pasif İşe Alım Hedeflerinizi Aşın

Pasif iş adaylarını işe almak, birini rahat koltuğundan kalkıp dans partisine katılmaya ikna etmek gibidir. Zor bir iştir, ancak doğru yaklaşımla "belki sonra" cevabını "hadi yapalım!" cevabına dönüştürebilirsiniz

ClickUp gibi araçlar, en iyi yetenekler iş aramayı düşünmeden önce onlarla anlamlı ilişkiler kurmanıza odaklanmanızı sağlayan sorunsuz, otomatik bir ş Akışı oluşturur.

ClickUp Görevleri, "Oops, unuttum!" anları yaşamadan her adımı düzenli tutar. ClickUp Brain, işleri sizin için kolaylaştıran kişisel bir İK asistanıdır. Ve İK şablonlarını da unutmayın — karmaşık işe alım iş akışlarını kolaylaştırılmış bir sürece dönüştüren kullanıma hazır kurulumlar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve rekabetçi yetenek ortamında kolaylıkla yolunuzu bulun! 🙌