ClickUp ve Capacities: Verimlilik için Hangi Araç Daha İyi?

Hiç bir makbuzun arkasına harika bir fikir yazdınız veya yapışkan bir nota toplantı notları karaladınız, sonra da kaybettiğiniz oldu mu?

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır.

Görev yönetiminde not almak sıradan bir iş gibi görünebilir, ancak bu, son teslim tarihlerine uymak, projeleri yönetmek ve düzenli kalmak için bir sırdır.

ClickUp ve Capacities, not alma ve görev yönetimini kolaylaştıran iki araçtır.

Bir takımı yönetiyor veya kişisel verimlilik arıyorsanız, bu ClickUp ve Capacities karşılaştırması doğru aracı seçmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp nedir?

ClickUp ile işlerinizi optimize edin, görevlerinizi tamamlayın ve daha fazlasını başarın

ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi işbirliğine dayalı, yapay zeka destekli bir çalışma alanına bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Güçlü özelliklerinin her biri, görevleri yönetmenizi, birden fazla projeyi düzenlemenizi ve takımınızla işbirliği yapmanızı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Profesyonellerin ve öğrencilerin yapılacaklar listelerini ele almasına, son teslim tarihlerini izlemesine ve en karmaşık projeleri bile sorunsuz bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Zaman takibi, görev kartları ve paylaşılan belgeler gibi araçlarla her şeyi merkezileştirir, böylece daha akıllı çalışabilir ve önemli işlere odaklanabilirsiniz. 🛠️

ClickUp özellikleri

Bilgi tabanlarını düzenlemekten izlenebilir iş akışları oluşturmaya kadar, ClickUp ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan esnek araçlar sunar. Öne çıkan özelliklerine bir göz atalım:

Özellik #1: Bilgi yönetimi ve belgeler

ClickUp'ın Bilgi Yönetimi özellikleri, bilgileri depolamaya ve bunları eyleme geçirilebilir ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olur. İster bir takım wiki'si oluşturun, ister SOP'lar taslaklayın veya proje yol haritaları oluşturun, ClickUp bilgilerinizi merkezi, aranabilir ve güncellenmesi kolay hale getirir.

ClickUp Belgeleri, bilgileri belgeleme, paylaşma ve erişme şeklinizi değiştirerek işi oyun gibi hissettirir.

ClickUp Belgeleri ile fikirler oluşturun, üzerinde işbirliği yapın ve bağlantı kurun

İşte bu ürünü farklı kılan özellikler:

Kullanıma hazır şablonlarla herhangi bir belgeyi tam işlevsel bir wiki'ye dönüştürün

Daha iyi okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için afişler, resimler, videolar ve hatta kod blokları ekleyerek biçimlendirin

Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, iş arkadaşlarınızı etiketleyin ve görevleri doğrudan belgeden atayarak verimliliğinizi koruyun

Merkezi Belgeler Merkezi'ni kullanarak her şeyi arayın, sıralayın ve filtreleyin

Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha Word kullanmak istemiyorum.

Belgeler o kadar iyi ki, süreçleri özetlemek veya not almak için bir daha asla Word kullanmak istemiyorum.

Bu referans, özellikle dokümantasyon yönetiminde verimlilik ve basitlik arayan profesyoneller için Belgeler özelliğinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli görev otomasyonu, özetleri ve anlık yanıtları ile verimliliği artırın

ClickUp Brain, bilgi yönetimini basitleştiren ve belgelerinizin kalitesini artıran yapay zeka destekli asistanınızdır. ClickUp içindeki görevlerinizi, belgelerinizi ve projelerinizi birbirine bağlayarak sorularınıza anında, bağlam odaklı yanıtlar verir.

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

"Tatil politikamız nedir?" veya "Giderlerimi geri almak için nasıl başvurabilirim?" gibi sorular sorabilirsiniz ve çalışma alanınızdaki politika ana hatlarına göre doğru yanıtı alırsınız.

Çalışma alanınızdaki görevler, belgeler ve kişilerle ilgili sorularınızı ClickUp Brain'e sorun ve anında yanıt alın

Otomatik güncellemeler, belge özetleri ve şablon oluşturma gibi anahtar özellikler, bilgi tabanınızı dinamik ve eyleme geçirilebilir bir kaynağa dönüştürür.

➡️ Daha fazla bilgi: Bilgi tabanı oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu ücretsiz bilgi tabanı şablonları, bilgilerinizi etkili bir şekilde yapılandırmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza yardımcı olacaktır.

Özellik #2: Görev yönetimi

ClickUp'ın Görev Yönetimi, görevleri tek bir yerden planlamanıza, düzenlemenize ve takip etmenize olanak tanır. Görevler tamamen özelleştirilebilir, böylece iş akışınıza uyacak şekilde şekillendirebilirsiniz. İlerleme veya Onay Bekliyor gibi Özel Durumlar ekleyin, böylece herkes işlerin tam olarak nerede olduğunu bilir. Ayrıca, hızlı karar verme için renk kodlu Acil, Yüksek, Orta veya Düşük gibi öncelik etiketleri de kullanabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın Özel Alanları, görev ayrıntılarını (bağlantılar, dosyalar, son tarihler vb.) elinizin altında tutmanızı sağlar. Ayrıca, görev bağımlılıkları her adımın doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak darboğazları önler. 🚦

ClickUp Görevleri ile bağlamsal yorumlar, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı geri bildirimlerle zahmetsizce işbirliği yapın

Ayrıca, ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını sorunsuz hale getirir. Bir belgeyi düzenliyor, yorum bırakıyor veya görev ayrıntılarını güncelliyor olsanız da, her şey anında senkronize edilir; yenilemeye gerek yoktur. Takım arkadaşlarınızın ne zaman yazdığını veya düzenleme yaptığını bile görebilirsiniz, böylece birbirinizin işine karışmadan her zaman aynı sayfada olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın odak modunu kullanarak dikkatinizi dağıtan unsurları bloklayabilir ve Belgeler'de yazmaya odaklanabilirsiniz. İster tek bir satırı ister tüm bölümü doğru yazmaya çalışıyor olun, odaklanmanızı sağlar.

Özellik #3: Notlar ve kontrol listeleri

ClickUp'ın zengin biçimlendirme ve kontrol listesi araçlarıyla düşüncelerinizi ve eylem öğelerinizi düzenleyin

ClickUp'ın Not Defteri, düşüncelerinizi, görevlerinizi ve fikirlerinizi düzenli ve erişilebilir tutmak için tasarlanmıştır. Başlıklar, madde işaretleri ve birden çok yazı tipi rengi gibi zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak stilinize uygun, güzel yapılandırılmış notlar oluşturun. Basit notları, son teslim tarihleri ve atanan kişilerle görevlere dönüştürerek eyleme geçirebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, kontrol listeleri eylem öğelerinize netlik kazandırır. Sürükle ve bırak fonksiyonu, öğeleri kolayca yeniden sıralamanıza veya iç içe yerleştirmenize olanak tanır ve takip etmesi kolay bir görsel hiyerarşi oluşturur.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Bu ücretsiz yapılacaklar listesi şablonlarıyla düzenli ve üretken kalın. Günlük görevlerden proje yönetimi özelliklerine kadar, iş akışınızı nasıl basitleştirebileceğinizi ve hiçbir teslim tarihini kaçırmayacağınızı öğrenin.

Özellik #4: Proje yönetimi

ClickUp'ın özel görünümleriyle karmaşık projeleri planlayın, yürütün ve otomatikleştirin

Proje Yönetimi Takımları için ClickUp, görevleri tek bir yerden planlayarak, yürütür ve izleyerek projenizi basitleştirir. Gantt grafikleri, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi özelleştirilebilir görünümler sayesinde takımlar projeleri en sezgisel şekilde görselleştirebilir.

ClickUp Otomasyonları, görev durumu güncellemeleri ve onayları gibi manuel tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak takımınızın etkili işlere odaklanmasını sağlar. OKR'lerle hedeflerin tanımlanmasından bağımlılıkların yönetilmesine kadar, ClickUp projelerin zamanında ve kapsam içinde kalmasını sağlar. 📊

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Kapasiteler nedir?

Kapasiteler aracılığıyla

Capacities, düşünme, organize etme ve yaratma şeklinizi dönüştüren, özenle tasarlanmış bir uygulamadır. Zihniniz için bir stüdyo olarak konumlandırılmış olan uygulama, fikirleri, günlük notları ve bilgileri yönetmek için sakin ve dikkatinizi dağıtmayacak bir alan sağlar.

Capacities, katı dosya ve klasörler yerine, beyninizin bilgileri doğal olarak düzenleme şeklini taklit ederek kitaplar, fikirler ve toplantılar gibi birbiriyle bağlantılı nesnelerle çalışmanıza olanak tanır.

Kapasite özellikleri

Capacities, notlarınızı düşünme tarzınıza göre uyarlanmış dinamik ve bilgi açısından zengin bir ortama dönüştürür. İşte bazı popüler özellikler:

Özellik #1: Günlük notlar

capacities aracılığıyla

Capacities'in Günlük Notlar özelliği, planlama, kayıt ve değerlendirme için merkezi çalışma alanınızdır. Hızlı fikirleri not almak, gününüzü planlamak veya toplantılardan ya da medyadan önemli anları yakalamak için bu özellik gününüzü düzenli ve verimli hale getirir.

Tüm işbirliğine dayalı not alma çabalarınız, daha geniş bilgi ağınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Zamanla, günlük notlarınız ek bağlamlarla zenginleşir ve fikirlerinizin ve düşüncelerinizin gelişimini net bir şekilde kaydeder.

➡️ Daha fazla bilgi: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama

Özellik #2: Özel nesne türleri

capacities aracılığıyla

Katı klasör ve dosyalara veda edin.

Capacities, çalışma şeklinize uygun Özel Nesne Türleri oluşturmanıza olanak tanır. Kitapları düzenlerken, toplantıları izlerken veya projeleri yönetirken, iş akışınıza uygun özelliklere ve etiketlere sahip nesne şablonları oluşturabilirsiniz.

Bu nesneler dinamik araçlar olarak işlev görür ve Kapasiteleri ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmenize olanak tanır. Sizinle birlikte gelişen esnek bir çerçeve, işinizde yapı ve yaratıcılığı harmanlamak için mükemmeldir.

Özellik #3: AI asistanı

capacities aracılığıyla

Capacities'teki AI Asistanı, not alma ve bilgi yönetiminize bir zeka katmanı ekler. Fikir üretmek, rutin görevleri otomatikleştirmek ve notlarınızda gizli bağlantıları keşfetmek için kullanın. İçeriğinize dayalı sorular sorabilirsiniz ve anında bağlam açısından zengin cevaplar alırsınız.

Bu bağlantılı yapay zeka, hızlı beyin fırtınası yardımı, içerik önerileri veya otomatik güncellemeler gibi ihtiyaçlarınıza göre iş akışınıza uyum sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: AI, dokümantasyon alanında oyunun kurallarını değiştiriyor ve özetleme, taslak hazırlama ve düzenleme gibi görevleri daha hızlı ve akıllı hale getiriyor. Dokümantasyon alanında AI kullanmayı öğrenmek sadece yararlı değil, aynı zamanda verimli ve düzenli çalışmak için de gereklidir.

Özellik #4: Bağlantıları keşfedin

Capacities'in Bağlantıları Keşfet özelliği, düşünceleriniz, fikirleriniz ve projeleriniz arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Toplantılar, kitaplar veya kavramlar gibi nesneleri birbirine bağlayarak, beyninizin doğal işleyişini yansıtan bir bilgi ağı oluşturabilirsiniz.

Bu özellik, karmaşık konuları ele almak, kalıpları ortaya çıkarmak ve yeni içgörüler elde etmek için idealdir. Bir araştırma projesi işbirliğinde çalışıyor veya yaratıcı bir girişim için beyin fırtınası yapıyor olsanız da, yeniliği besleyen bütünsel bir görünüm sağlar.

Kapasite fiyatlandırması

Ücretsiz

Capacities Pro: 11,99 $/ay

Capacities Believer: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla

ClickUp ve Capacities: Proje Yönetimi Özellikleri Karşılaştırması

Şimdiye kadar, ClickUp'ın takımlar için bir görev ve proje yönetimi çözümü olarak mükemmelliğini, Capacities'in ise kişisel bilgi organizasyonu için yaratıcı ve sakin bir alan sunduğunu öğrendiniz.

Bu karşılaştırmaya ayrıntılı olarak geçmeden önce, iş akışınıza en uygun not alma aracını seçmenize yardımcı olacak ClickUp ve Capacities'in hızlı bir genel bakışını inceleyin! 👀

Özellik ClickUp Kapasiteler Ana odak noktası Takım odaklı görev ve proje yönetimi Kişisel bilgi organizasyonu ve yaratıcı not alma Bilgi yönetimi Merkezi bilgi merkezleri, wiki'ler, gerçek zamanlı işbirliği Birbirine bağlı notlarla nesne tabanlı organizasyon Görev yönetimi Bağımlılıklar, atanan kişiler ve durum izleme ile son derece özelleştirilebilir Nesne tabanlı sistemde temel görev izleme İşbirliği Güçlü takım işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı düzenleme Sınırlı işbirliği, daha çok kişisel kullanıma odaklanma Not alma Zengin biçimlendirme, kontrol listesi oluşturma, görev dönüştürme Günlük notlar, yansıtıcı not alma AI yetenekleri Ş Akışı otomasyonu, görev özetleri, içerik oluşturma Fikir üretme, bağlantı keşfi Benzersiz güçlü yönler Kapsamlı proje yönetimi, takım ş Akışları Yaratıcı bilgi bağlantıları, minimalist tasarım Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar Mobil uyumluluk Tam mobil uygulama desteği Sınırlı mobil erişilebilirlik En uygun Takımlar, karmaşık proje yönetimi Bireysel yaratıcılık, kişisel bilgi yönetimi Görünümler Birden fazla görünüm (Gantt, Kanban, Takvim vb.) Esnek nesne tabanlı görünümler Özelleştirme Son derece özelleştirilebilir iş akışları ve görev türleri Özel nesne türleri ve şablonlar

Bu özellikleri ayrıntılı olarak inceleyerek birbirlerinden ayıran özellikleri görelim!

1. Bilgi yönetimi ve dokümantasyon

ClickUp, bilgileri depolamak ve düzenlemek için merkezi bir hub sağlar ve wiki, gerçek zamanlı işbirliği yazılımı ve bilgilere anında erişim için AI destekli cevaplar gibi özellikler sunar. Takım işbirliğini iyileştirmek ve bilgileri eyleme geçirilebilir hale getirmek için tasarlanmıştır.

Size yardımcı olur:

Notları, takımlar arasında erişilebilir paylaşımlı wiki'lere ve bilgi merkezlerine dönüştürün

Belgelerden doğrudan etiketleme, yorum ekleme ve görev oluşturma ile birlikte gerçek zamanlı düzenleme yapın

AI destekli içgörülerle takım tarafından oluşturulan içeriği birbirine bağlayın ve özetleyin

İç ve dış işbirliği için paylaşılabilir ve izinle kontrol edilen belgelere erişin

Buna karşılık, Capacities düşünceleri nesneler ve geri bağlantılarla düzenleyerek bilgiyi yapılandırmak için esnek ve yaratıcılık odaklı bir yol sunar.

Capacities ile şunları yapabilirsiniz:

Toplantılar veya görevler gibi paylaşılan nesneler aracılığıyla tek tek notları daha geniş fikirlerle ilişkilendirin

İşbirliğine dayalı AI ile paylaşılan notlar ve projeler arasındaki bağlantıları ortaya çıkarın

Yaratıcı bir takım içinde küçük ölçekli paylaşıma odaklanın

Hangi araç daha iyi bilgi yönetimi ve dokümantasyon sunar?

🏆 Kazanan ClickUp! Merkezi hub'ları ve gerçek zamanlı işbirliği araçları, takım bilgilerini eyleme geçirilebilir hale getirirken, AI destekli içgörüler ve izin kontrollü Belgeler, iş akışları genelinde erişilebilirliği ve organizasyonu geliştirir.

Capacities, nesneler ve geri bağlantılarla yaratıcılık odaklı bir yapı sunar, ancak büyük ölçekli takım işbirliği söz konusu olduğunda sınırlıdır.

🔍 Biliyor muydunuz? ClickUp Belgeleri'ni kullanan takımlar, işbirliği etkinliğinde %30 artış bildirdi; bu sayede bilgi paylaşımı ve projeler arasında sorunsuz iş birliği daha kolay hale geldi.

2. Temel görev yönetimi

ClickUp, özelleştirilebilir iş akışları ve görev bağımlılıkları ile görev yönetiminde öne çıkar.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve öncelik ayarları gibi işbirliği özellikleri, çok sayıda projeyi büyük ölçekte yönetmek için idealdir. Şu konularda yardımcı olur:

Takım notlarını son teslim tarihleri, atanan kişiler ve durum güncellemeleriyle eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Notları doğrudan görevlere bağlayarak roller, son tarihler ve güncellemelerin herkes için net ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın

Kanban ve Liste gibi işbirliğine dayalı görünümleri kullanarak ilerlemeyi izleyin ve takım önceliklerini gerçek zamanlı olarak ayarlayın

Görevleri bağımlılıkları olan daha küçük alt görevlere bölerek, takım genelinde sorunsuz geçişler ve hesap verebilirlik sağlayın

Capacities, görev odaklı olmasa da, kullanıcıların nesne tabanlı sisteminde görevler oluşturmasına olanak tanır ve bu da onu kişisel görev izleme için daha uygun hale getirir. Capacities ile şunları yapabilirsiniz:

Notları ve nesneleri daha büyük projelere bağlayarak takım üyelerinin birbiriyle bağlantılı veriler arasında gezinmesini sağlayın

Kişisel ve takım iş akışlarını düzenlemek için paylaşılan şablonları kullanın

Görev yönetiminde hangi araç daha başarılı?

🏆 Kazanan ClickUp! Capacities yalnızca bireysel görev izleme için hizmet verirken, bu yazılım hem bireysel hem de takım odaklı görev yönetimi yazılımı olarak mükemmeldir.

🤓 Trivia: CEMEX, ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak görevlerin tamamlandığını bildirme süresini 24 saatten saniyelere indirdi.

3. Günlük notlar ve kişisel organizasyon

ClickUp'ın not alma özellikleri, kullanıcıların notları biçimlendirmelerine, kontrol listeleri oluşturmalarına ve notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmelerine olanak tanır; bu da kişisel verimlilik için idealdir. ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Zengin biçimlendirilmiş notları takım üyeleriyle paylaşın, yorumlara izin verin ve sorunsuz görev entegrasyonuyla işbirliğini geliştirin

Günlük görevleri atamak ve izlemek için eyleme geçirilebilir kontrol listeleri oluşturun, böylece her takım üyesinin sorumluluklarını yerine getirdiğinden emin olun

Odak Modu'nu kullanarak dikkat dağınıklığını ortadan kaldırın ve paylaşılan görevler ve notlar üzerinde kesintisiz ekip çalışması yapın

Daha fazla şeffaflık ve birleşik bir iş akışı için notları takım projelerine bağlayın

Capacities, günlük notlar için düşüncelerin daha bütünsel ve yaratıcı bir yaklaşım için daha büyük projelere veya fikirlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebileceği yansıtıcı bir alan sunar. Capacities ile şunları yapabilirsiniz:

İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak kimin düzenleme yaptığını görün ve çakışan katkıları önleyin

Paylaşılan notlara doğrudan yorum ekleyerek herkesin sorumluluklarını bilmesini sağlayın

Hangi araç günlük notlar ve kişisel organizasyon konusunda işbirliğini geliştirir?

⚖️ Beraberlik! ClickUp'ın zengin biçimlendirilmiş paylaşılan notları, kontrol listeleri ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı Odak Modu, hesap verebilirliği ve takım şeffaflığını artırır. Capacities, İşbirliği Algılama ve küçük gruplar için atanan yorumlar gibi araçlarla yaratıcı beyin fırtınasına odaklanır.

🤓 Trivia: Lulu Press'e göre, ClickUp Otomasyonları çalışan başına günde yaklaşık bir saat tasarruf sağlayarak iş verimliliğinde %12 artış sağlar.

4. AI özellikleri

ClickUp, iş akışlarını otomatikleştirerek, özetler oluşturarak ve alt görevler oluşturarak verimliliği artırmak için yapay zeka kullanır. Yoğun iş yükünü azaltmaya ve takımların verimliliğini artırmaya yöneliktir. ClickUp AI'yı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Takım tartışmalarını ve notları özetleyerek takım genelinde anında uyum sağlayın

Görev atamalarını otomatikleştirin ve paylaşılan içeriğe göre sonraki adımları önerin

Yeniden kullanılabilir takım şablonları oluşturun ve verimlilik için tekrarlayan dokümantasyon görevlerini otomatikleştirin

Capacities, fikir üretme için yapay zeka kullanır, kullanıcıların nesneler arasındaki bağlantıları bulmasına ve yaratıcı içgörüler oluşturmasına yardımcı olur, böylece bilgi keşfi için daha uygun hale gelir. Bu, aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

Takım tarafından paylaşılan notlar arasındaki bağlantıları belirleyerek yenilikçi içgörüler elde edin

Grup beyin fırtınası oturumlarını iyileştirmek için yaratıcı öneriler sunun

Hangi araç daha iyi işbirliği için yapay zekayı kullanıyor?

🏆 ClickUp kazanır! ClickUp'ın yapay zekası iş akışlarını otomatikleştirir, takım tartışmalarını uyumlu hale getirir ve belgeleri optimize eder (yaratıcı öneriler sunmanın yanı sıra), Capacities ise yapay zekayı yaratıcı içgörüler için kullanır ve görev odaklı takım çalışması için daha az fayda sağlar.

➡️ Daha fazla bilgi: İçerik oluşturmayı dönüştüren en iyi AI yazma araçlarını keşfedin. Bloglardan iş raporlarına kadar, AI'yı kullanarak yazınızı geliştirmeyi ve zamandan tasarruf etmeyi öğrenin.

5. Fiyat karşılaştırması

ClickUp, ücretsiz bir plan ve aylık 7 $'dan başlayan ücretli seçeneklerle ölçeklenebilir fiyatlandırma sunar. Bu, takımlar ve bireyler için bütçe dostu bir seçimdir. ClickUp AI, üye başına aylık 7 $ ek ücret karşılığında bir çalışma alanına eklenebilir ve kullanıcıların bütçelerini zorlamadan gelişmiş özelliklere erişmelerini sağlar

Capacities ise ücretsiz bir plan sunar, ancak Pro planı aylık 11,99 $'dan başlar ve bu, ClickUp'a kıyasla oldukça yüksektir

Hangi araç fiyatlandırmada daha iyi değer sunuyor?

🏆 Cevap ClickUp! ClickUp'ın uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir planları, rekabetçi fiyatlarla gelişmiş özellikler de dahil olmak üzere bireyler ve takımlar için uygundur, Capacities'in ise daha yüksek fiyatları, daha geniş kullanım alanları için erişilebilirliği sınırlamaktadır.

Reddit'te ClickUp ve Capacities karşılaştırması

Size adil bir inceleme sunmak için Reddit'e giderek ClickUp ve Capacities hakkında gerçek kullanıcı yorumlarını bulduk. Her iki aracın da güçlü yanları var, ancak görüşler kişisel iş akışlarına ve önceliklere göre değişiyor.

Bir Redditor, Capacities'in benzersiz yaklaşımını şöyle vurguladı:

Her şeyi veritabanlarında (Notion tarzı) düzenleyebilmem ve ayrıca notları bir grafik görünümü oluşturarak birbirine bağlayabilmem (Obsidian tarzı) beni çok şaşırttı. Sanki Notion ve Obsidian'ın mükemmel bir çocuğu olmuş gibi.

Her şeyi veritabanlarında (Notion tarzı) düzenleyebilmem ve ayrıca notları bir grafik görünümünde birleştirebilmem (Obsidian tarzı) beni çok şaşırttı. Sanki Notion ve Obsidian'ın mükemmel bir çocuğu olmuş gibi.

Ancak, bazı kullanıcılar performansla ilgili endişelerinden bahsetmiş, bunlardan biri şöyle not düşmüştür:

Son denediğimde performans çok kötüydü

Son denediğimde performans çok kötüydü

Başka bir kullanıcı şunları ekledi:

Mobil uygulama olmaması bir anlaşma kırıcıdır. Notlarınıza hareket halindeyken erişebilmek önemlidir.

Mobil uygulama olmaması bir anlaşma kırıcıdır. Notlarınıza hareket halindeyken erişebilmek önemlidir.

Öte yandan, ClickUp çok yönlülüğü ve fiyatı ile övgü aldı. Bir kullanıcı şunları paylaştı:

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı kullanmaya karar vermeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra iş akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bir bakış açısı kazandım.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. Clickup'ı kullanmaya karar vermeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte her şey daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla Clickup tüm beklentilerimi kesinlikle aştı. Clickup'ı etkili bir şekilde kullanmayı öğrendikten sonra iş akışı süreçlerimiz hakkında kesinlikle yeni bir bakış açısı kazandım.

Ancak, bazı kullanıcılar ClickUp'ın karmaşıklığının bazen çok fazla olduğunu düşündü. Bir kullanıcı şöyle not etti:

ClickUp'ın çok fazla özelliği var. Takım, her şeyin sorunsuz ve hatasız çalışması için uğraşıyor gibi görünüyor...

ClickUp'ın çok fazla özelliği var. Takım, her şeyin sorunsuz ve hatasız çalışması için uğraşıyor gibi hissediyorum...

Hangi Proje Yönetimi Aracı En Üstün?

ClickUp ve Capacities arasında doğru seçim, ihtiyacınıza bağlıdır: güçlü özellikler, çok yönlülük veya ölçeklenebilirlik.

Capacities, bilgi yönetimine nesne tabanlı yaklaşımıyla yeni bir bakış açısı sunarak fikirleri, kitapları ve insanları birbirine bağlı nesnelere dönüştürür. Yaratıcı ve derin düşünürlerin noktaları birleştirip yeni fikirler üretmesi için sakin ve düşünmeye elverişli bir alan sunar.

Ancak, Capacities, daha güçlü proje yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir süper kahraman olmaktan çok bir yardımcı gibi hissettiriyor.

ClickUp ise sadece bir araç değil, bir verimlilik gücü.

Özelleştirilebilir görev iş akışlarından gerçek zamanlı işbirliği araçlarına ve yapay zeka destekli özelliklere kadar, ClickUp kişisel organizasyondan büyük ölçekli takım projelerine kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmıştır. Belgeleri, görevleri ve otomasyonu tek bir platformda birleştirme özelliği ile rakiplerinden ayrılır. Ayrıca, büyümenize göre ölçeklenen fiyatlandırması ile güçlü olduğu kadar erişilebilir de.

Peki, taç kimin olacak? ClickUp, eşsiz çok yönlülüğü ve her türlü iş akışına uyum sağlama yeteneği ile üstünlüğünü koruyor. Kaosu netliğe dönüştürerek, en üst düzey verimlilik aracı haline geliyor.

Farkı görmek için hazır mısınız? ClickUp'ı bugün deneyin ve herkesin bahsettiği aracın neden bu olduğunu keşfedin!