2025'te Denemeniz Gereken En İyi 10 Hello Bonsai Alternatifi

Serbest çalışanlar ve küçük işletme sahipleri, müşterileri, projeleri ve görevleri sürekli olarak yönetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Doğru araçlar, bu iş akışlarını basitleştirebilir ve her şeyi yolunda tutabilir.

Hello Bonsai, artık Bonsai olarak bilinen, sözleşmeler, faturalandırma ve zaman takibi konusunda birçok kişinin tercih ettiği bir çözümdür, ancak iş ihtiyaçlarınızı her zaman karşılamayabilir.

Ş Akışınıza daha uygun veya daha fazla esneklik sunan bir şey arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Müşterilerinizi daha etkili bir şekilde yönetmenize, operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza ve işinizi büyütmeye odaklanmanıza yardımcı olmak için Bonsai'nin en iyi 10 alternatifini bir araya getirdik.

⏰ 60 saniyelik özet İşte mevcut en iyi Hello Bonsai alternatifleri: : Kapsamlı proje yönetimi ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla işbirliği için en iyisi ClickUp: Kapsamlı proje yönetimi ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla işbirliği için en iyisi

Monday. com: Uyarlanabilir görsel proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi

FreshBooks: Basit faturalandırma ve finans yönetimi için en iyisi

PandaDoc: Belge otomasyonu ve e-imza çözümleri için en iyisi

HoneyBook: Yaratıcı girişimciler için müşteri yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi

Dubsado: Küçük işletmeler için özelleştirilebilir CRM için en iyisi

Proposify: Teklif oluşturma ve yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi

Harvest: Zaman takibi ve gider yönetimi için en iyisi

Invoice Ninja: Faturaları ve ödemeleri yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi

Teamwork. com: Gelişmiş işbirliği özellikleriyle karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi

👀 Biliyor muydunuz? Salesforce raporuna göre, küçük işletmeler her gün 96 dakikaya kadar verimlilik kaybediyor. Görev yönetiminin yetersizliği ve dağınık iletişim gibi sorunların üstesinden gelmek için küçük işletme sahiplerinin %59'u yeni teknolojilere yöneldi.

Hello Bonsai alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Hello Bonsai'ye alternatif bir araç seçerken aşağıdaki parametreleri göz önünde bulundurmalısınız:

Kapsamlı özellikler : Proje yönetimi , faturalandırma, zaman takibi, gider takibi, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri portallarını bir araya getiren bir araç arayın, böylece platformlar arasında geçiş yapmadan birden fazla projeyi yönetebilirsiniz

Kullanıcı dostu arayüz : Ş Akışınızı basitleştirmek için sezgisel bir arayüze ve : Ş Akışınızı basitleştirmek için sezgisel bir arayüze ve sözleşme şablonları , otomatik hatırlatıcılar ve tekrarlayan ödemeler gibi araçlara sahip bir yazılım seçin

Özelleştirme ve esneklik : İş ihtiyaçlarınıza göre faturaları, teklifleri ve sözleşmeleri özelleştirmenize olanak tanıyan bir yazılım tercih edin

Entegrasyon özellikleri : Birleşik bir iş yönetimi çözümü için muhasebe yazılımı ve iletişim araçları gibi üçüncü taraf platformlarla entegre olan araçları seçin

Ölçeklenebilirlik ve büyüme desteği : İşinizle birlikte büyüyen, sınırsız müşteri, proje ve planları barındırabilen bir çözüm seçin

Müşteri iletişimi : Müşteri portalları, canlı mesajlaşma ve ilişkileri yönetme ve profesyonel faturalar oluşturma özellikleriyle müşteri memnuniyetini artırın.

İş Akışı Otomasyonu: Müşteri ilişkileri yönetimi takımınızın tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceği bir araç arayın. E-posta yanıtlarından takip mesajlarına kadar, alternatif araç takımınızın işini kolaylaştırmalıdır Müşteri ilişkileri yönetimi takımınızın tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceği bir araç arayın. E-posta yanıtlarından takip mesajlarına kadar, alternatif araç takımınızın işini kolaylaştırmalıdır

Bulut tabanlı erişilebilirlik : Projeleri ve müşteri ilişkilerini her zaman, her yerden yönetmek için esnek, çoklu platform erişimi sunan bulut tabanlı yazılımı seçin

Fiyatlandırma ve fiyat-performans : İhtiyaçlarınıza göre ücretsiz deneme sürümleri veya özel fiyatlandırma gibi esnek fiyatlandırma planlarını değerlendirin

Müşteri desteği ve kaynaklar: Aracın, kurulum sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olacak güvenilir destek ve kaynaklar sunduğundan emin olun

👀 Biliyor muydunuz: Mezopotamya'nın erken dönemlerinde (MÖ 2150 civarı), bakır bir ticaret para birimi olarak kullanılıyordu, ancak kısa sürede gümüşün gölgesinde kaldı. Dış ticaretin çoğunu denetleyen finans merkezi olarak görev yapan tapınak, arpa, gümüş ve diğerleri gibi anahtar emtiaların döviz kurlarını belirliyordu. Bu akıllı sistem, ödemelerin farklı formlarda yapılmasına olanak tanıyarak işlem esnekliği sağladı; bu kavram, günümüzün modern iş araçlarında aradığımız esneklikten çok da uzak değildir.

En İyi 10 Hello Bonsai Alternatifi

İşte freelancerlar, ajanslar veya küçük işletme sahipleri için benzersiz özellikleri ve avantajları öne çıkan en iyi Hello Bonsai alternatifleri. Size en uygun olanı bulun.

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ta tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için özel otomasyon kuralları oluşturun

ClickUp, iş akışlarını optimize etmek isteyen serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için güçlü bir araçtır. İş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Evet, gerçekten!

ClickUp'ın hepsi bir arada yaklaşımı, görevleri yönetmenize, faturalandırılabilir saatleri izlemenize ve güçlü müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olmak için proje yönetimi, zaman takibi ve CRM özelliklerini bir araya getirir.

İş akışınızı düzenli tutarken birden fazla projeyi kolayca yönetebilir ve müşteri faturalarını takip edebilirsiniz.

CRM tarafında, ClickUp, ClickUp CRM aracılığıyla iletişim bilgilerini, proje ilerlemelerini ve iletişim geçmişini tek bir yerde depolayarak müşteri ilişkilerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur. ClickUp ile bir müşteri portalı bile kurabilir, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak ve şeffaflığı teşvik ederek sorunsuz müşteri iletişimi sağlayabilirsiniz.

Görev yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp Tasks anahtar ayrıntıları yakalamanızı, her öncelik için belirli görevler oluşturmanızı, bunları takım üyelerine atamanızı ve sorunları verimli bir şekilde izlemenizi sağlar.

Öte yandan, ClickUp Docs belge yönetimini basitleştirerek belgeleri ve proje yönetimini tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar. Belgelerinizi görevlere bağlayın, iç içe sayfalar oluşturun veya zengin metin biçimlendirme özelliğini kullanarak çarpıcı proje teklifleri oluşturun. Ayrıca, biraz biçimlendirme sihrini kullanarak toplantı notlarınızın deposu veya muhasebe defteriniz olarak da kullanılabilir.

Sıfırdan bir müşteri teklifi veya içerik oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp Belgelerinizdeki AI yazara bir tane hazırlamasını isteyin!

ClickUp'ı deneyin Brain ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ile teklifler oluşturun, içerik üretin, görevleri otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın!

Proje ilerlemesini izlemek veya müşteri ilişkilerini yönetmek için ClickUp, iş akışlarını kolaylaştıran ve verimliliği artıran güçlü bir iş yönetimi aracıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, yeni kullanıcılar için başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Görev yönetimimiz ve CRM olarak ClickUp kullanıyoruz. Takımımızın ofis içindeki görevleri takip etmesine ve her bir müşterimizin özel ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı oluyor. Farklı işlerin finansmanıyla uğraştığımız için, birinin başka birinin işini devralması tarihsel olarak zor olmuştur, ancak ClickUp ile takımdaki herkes her müşteri için tam olarak ne yapıldığını görebilir. Ayrıca, takımımın ne üzerinde çalıştığını ve zaman takibi ile işlerin ne kadar zaman aldığını görmek için bana, sahibi olarak çok fazla görünürlük sağlar.

Görev yönetimimiz ve CRM olarak ClickUp kullanıyoruz. Takımımızın ofisdeki görevleri takip etmesine ve her bir müşterimizin özel ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı oluyor. Farklı işletmelerin finanslarıyla uğraştığımız için, birinin başka birinin işini devralması tarihsel olarak zor olmuştur, ancak ClickUp ile takımdaki herkes her müşteri için tam olarak ne yapıldığını görebilir. Ayrıca, takımımın ne üzerinde çalıştığını ve zaman takibi ile işlerin ne kadar zaman aldığını görmek için bana, sahibi olarak çok fazla görünürlük sağlar.

2. Monday. com (Uyarlanabilir görsel proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Son derece özelleştirilebilir görsel arayüzü ile Monday.com'da iş akışlarını benzersiz ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Özelleştirilebilir panoları, görevleri kolayca oluşturmanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanırken, projenizin ilerlemesinin net bir özetini sunar

Müşteri ilişkilerini yönetmek, birden fazla projeyi aynı anda yürütmek veya takımınızı takip etmek için Monday.com'un esnekliği, işinize mükemmel şekilde uyum sağlar.

Monday. com en iyi özellikler

Tekrarlayan görevleri, bildirimleri ve durum güncellemelerini otomatikleştirerek zaman kazanın ve manuel hataları azaltın

Slack, Zoom ve Google Drive dahil 200'den fazla üçüncü taraf uygulamayla bağlantı kurarak iş operasyonlarınızı kolaylaştırın

Doğru müşteri faturalandırma ve kaynak yönetimi için yerleşik zaman takibi ile faturalandırılabilir saatleri izleyin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve grafikler aracılığıyla verileri görselleştirin, bilinçli karar verme ve proje denetimini kolaylaştırın

Monday.com sınırlamaları

Koltuk başına fiyatlandırma modeli, ölçek büyüdükçe büyük takımlar için pahalı hale gelebilir

Son derece özelleştirilebilir platform, kullanıcıların kapsamlı özelliklerinden tam olarak yararlanabilmesi için bir öğrenme dönemi gerektirebilir

Monday. com fiyatlandırma

Bireysel : 2 koltuk için ücretsiz

Temel : Koltuk başına aylık 12 $

Standart : Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro : Koltuk başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Müşteri Veritabanı Yazılım Sistemlerini Test Ettik

3. FreshBooks (Basit faturalandırma ve finans yönetimi için en iyisi)

freshBooks aracılığıyla

FreshBooks, serbest çalışanlar, ajanslar ve küçük işletmeler için tasarlanmış güçlü bir bulut tabanlı finansal yönetim platformudur. Faturalandırma, gider izleme ve zaman takibini basitleştirerek, finansmanınızı kontrol altında tutarken projelerinizi yönetmek için ideal bir seçimdir.

FreshBooks'u öne çıkaran, sezgisel arayüzü ve kullanışlı otomasyon araçlarıdır. Dakikalar içinde profesyonel faturalar oluşturabilir, faturalandırılabilir saatleri izleyebilir ve hiç uğraşmadan giderlerinizi takip edebilirsiniz. Diğer platformlarla sorunsuz entegrasyonu, onu iş operasyonlarınızı yönetmek için tek noktadan bir çözüm haline getirir.

FreshBooks'un en iyi özellikleri

Otomatik faturalandırma ile otomatik ödeme hatırlatıcıları içeren özel faturalar oluşturun ve gönderin

Banka hesabınızı bağlayarak ve giderleri gider izleme ile kategorilere ayırarak gider yönetimini basitleştirin

Zaman takibi ile faturalandırılabilir saatleri doğrudan platform içinde takip edin

İş performansınız hakkında ayrıntılı bilgiler içeren finansal raporlar oluşturun

Stripe, PayPal ve GSuite gibi popüler üçüncü taraf araçlarla entegre edin

FreshBooks sınırlamaları

Hepsi bir arada çözümlerle karşılaştırıldığında sınırlı proje yönetimi yetenekleri

Daha yüksek fiyatlandırma kademeleri, küçük işletmeler veya bireysel serbest çalışanlar için uygun olmayabilir

Kapsamlı müşteri iletişimi için gelişmiş müşteri portalları yoktur

FreshBooks fiyatlandırması

Lite: Aylık 4,75 $

Artı: Ayda 8,25 $

Premium: Aylık 15 $

Seçim: Özel fiyatlandırma

FreshBooks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (850+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.400+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Operasyon Yönetimi Yazılım Araçları

4. PandaDoc (Belge otomasyonu ve e-imza çözümleri için en iyisi)

pandaDoc aracılığıyla

İşletmelerin önemli belgeleri oluşturma, paylaşma ve izleme işlemlerini basitleştiren çok yönlü bir belge yönetim platformu mu arıyorsunuz? PandaDoc size yardımcı olabilir.

Teklif ve sözleşmeler oluşturmak için güçlü araçlar, entegre e-imzalar ve gerçek zamanlı işbirliği ile iş akışlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Serbest çalışanlar, ajanslar ve küçük işletmeler için ideal olan PandaDoc, iş operasyonlarını kolaylaştırırken belge yönetimini ve müşteri iletişimini geliştirir.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Profesyonel belgeleri hızlı bir şekilde oluşturmak için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir teklif ve sözleşme şablonlarına erişin

Gerçek zamanlı bildirimler ve belge izleme ile belge durumunu takip edin

İşbirliği araçlarını kullanarak belge üzerinde doğrudan takım üyeleri ve müşterilerle işbirliği yapın

İçerik kitaplığından sık kullandığınız belge bileşenlerini saklayın ve yeniden kullanın

PandaDoc sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Bazı entegrasyonlar ek ücret gerektirebilir

Bazı CRM platformlarıyla sınırlı yerel entegrasyon

PandaDoc fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.100+ yorum)

🧠 Eğlenceli Bilgi: Japon tapınak inşaat şirketi Kongo Gumi, değişen zamanlara uyum sağlayarak 14 yüzyıl boyunca faaliyet göstermiştir. 2006 yılına kadar, dünyanın en eski kesintisiz faaliyet gösteren aile şirketiydi.

5. HoneyBook (Yaratıcı girişimciler için müşteri yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, yaratıcı girişimciler ve küçük işletme sahipleri için tasarlanmış bir müşteri yönetim platformudur. Bu platform, projeleri, faturaları ve sözleşmeleri tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.

Sezgisel arayüzü ve hayati otomasyon araçları, kullanıcıların müşteri iletişimini kolaylaştırmasına, iş akışlarını basitleştirmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak tanır.

Bu nedenle, yaratıcı işleri yönetmek için Hello Bonsai'ye mükemmel bir alternatiftir.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Müşterilere proje güncellemelerine, faturalara ve sözleşmelere erişebilecekleri merkezi bir müşteri portalı platformu sağlayın

Otomatik iş akışları ile takip e-postaları, ödeme hatırlatıcıları ve proje ilerleme güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Faturalandırma ve ödeme izleme özelliklerini kullanarak platform üzerinden doğrudan profesyonel faturalar gönderin, ödemeleri takip edin ve talep edin

Sözleşmeler, teklifler ve anketler için özelleştirilebilir şablonlarla zaman kazanın

Entegre planlama ile müşterilerin randevu veya danışmanlık hizmetleri için sorunsuz bir şekilde rezervasyon yapmalarını sağlayın

HoneyBook sınırlamaları

Karmaşık ihtiyaçları olan büyük işletmeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Bazı kullanıcılar, önceden tasarlanmış şablonların ötesinde özelleştirme konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Entegrasyon seçenekleri rakiplere kıyasla daha az kapsamlıdır

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 36 $

Essentials Plan: 59 $/ay

Premium Plan: 129 $/ay

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

6. Dubsado (Küçük işletmeler için özelleştirilebilir CRM için en iyisi)

dubsado aracılığıyla

Esnekliğe ve özelleştirmeye ihtiyaç duyan serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için Dubsado her ikisini de sunar. İşletme yönetim platformu, sözleşmeleri, faturaları ve planlamayı yönetmek için araçlarla birlikte gelir.

İşlemleri basitleştirir ve müşterilerinize belgeleri, sözleşmeleri ve faturaları görüntüleyebilecekleri merkezi bir portal ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar

Ş Akışı uyarlanabilirliği ve müşteri ilişkileri yönetimi önceliklerinizse, Dubsado Hello Bonsai'ye güçlü bir alternatiftir.

Dubsado'nun en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir formlar ve CRM şablonlarını kullanarak markanıza uygun kişiselleştirilmiş sözleşmeler, teklifler ve anketler oluşturun

İş akışı otomasyonu ile takip, ödeme hatırlatıcıları ve müşteri kaydı gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Planlayıcı entegrasyonu sayesinde Dubsado üzerinden doğrudan randevu alın ve toplantıları yönetin

Dubsado sınırlamaları

İlk kurulum karmaşık ve zaman alıcı olabilir

Arayüz, yeni başlayanlar için biraz karmaşık görünebilir

Diğer rakiplere kıyasla entegrasyonlar sınırlıdır

Dubsado fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 20 $

Premier Plan: Aylık 40 $

Dubsado puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %90'ından fazlası HBR'ye otomasyon araçlarının daha akıllı çalışmalarına yardımcı olduğunu söyledi. Dahası, %85'i bu araçların ekip çalışmasını daha sorunsuz ve işbirliğine dayalı hale getirdiğini belirtti. Otomasyon, günümüz iş dünyasında sadece moda bir kelime değil!

7. Proposify (Teklif oluşturma ve yönetimini kolaylaştırmak için en iyisi)

via Proposify

İş teklifleri oluşturmak, özelleştirmek ve izlemek söz konusu olduğunda, Proposify işinizi yapar. Sözleşmeleri ve teklifleri yönetmek için tasarlanmış sezgisel bir arayüz ile birlikte gelir.

Ayrıca, popüler CRM ve ödeme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iş akışınızı daha da verimli hale getirir. Kazanan teklifler hazırlamak ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak odak noktanızsa, Proposify mükemmel bir Hello Bonsai alternatifi olarak öne çıkıyor.

Proposify'ın en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış teklif şablonlarına erişerek profesyonel ve görsel olarak çekici teklifler oluşturun

Müşterilerin tekliflerinizi ne zaman açtığını, görüntülediğini ve etkileşimde bulunduğunu takip edin ve belge izleme özelliği ile zamanında takip yapın

Müşterilerin daha hızlı onaylar için e-İmza eklemesine olanak tanıyın

Özel markalama ile teklifleri markanızın renkleri, logoları ve mesajlarıyla kişiselleştirin

Teklifleri iyileştirmek ve anlaşmaları kapatmak için takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Proposify sınırlamaları

Hepsi bir arada platformlara kıyasla sınırlı proje yönetimi aracı kullanılabilirliği

Bazı kullanıcılar, gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Gelişmiş analitik gibi üst düzey özellikler premium planlarda kilitlidir

Proposify fiyatlandırması

Temel Plan: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Planı: Kullanıcı başına aylık 49 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 65 $

Proposify puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (290+ yorum)

💡Pro İpucu: Net iletişim, serbest çalışmada başarının anahtarıdır. Projelere, teslim edilecekler, zaman çizelgeleri ve sorumlulukları özetleyen ayrıntılı bir İş Kapsamı (SOW) ile başlayın. Bu, karşılıklı anlayışı geliştirir ve yanlış anlamaları en aza indirir.

8. Harvest (Zaman takibi ve gider yönetimi için en iyisi)

harvest aracılığıyla

Serbest çalışan veya küçük işletme sahibi olarak, zaman ve giderleri sorunsuz bir şekilde izlemek için bir araç büyük bir nimettir. Harvest bunu basitlikle yapar.

Faturalandırılabilir saatlerin izlenmesinden proje bütçelerinin yönetimine ve ayrıntılı finansal raporların oluşturulmasına kadar, sizin gibi profesyonellerin finanslarını kolayca kontrol altında tutmalarına yardımcı olur.

Yenilikçi tasarımı ve sorunsuz entegrasyonları, Harvest'ı özellikle işleri karmaşıklaştırmadan finansal iş akışlarını kolaylaştırmak isteyenler için Hello Bonsai'nin öne çıkan bir alternatifi haline getiriyor.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri cihazlar arasında ayrı ayrı izleyin

Gider yönetimi ile giderlerin kategorize edilmesini ve raporlanmasını basitleştirerek doğru faturalandırma ve finansal denetim sağlayın

Özelleştirilebilir ayrıntılı raporlarla proje karlılığı ve takım verimliliği hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

QuickBooks, Trello ve Slack gibi 50'den fazla araçla entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Şablonları kullanarak platform üzerinden profesyonel faturalar oluşturun ve ödemeleri doğrudan platform üzerinden kabul edin

Harvest sınırlamaları

Hepsi bir arada araçlarda bulunan sağlam proje yönetimi özellikleri yoktur

Fiyatlandırma, büyük takımları veya karmaşık ihtiyaçları olan işletmeler için daha az uygun olabilir

Gelişmiş raporlama özellikleri için ek kurulum veya harici araçlar gerekebilir

Harvest fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 13,75 $

Premium Plan: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Harvest puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

9. Invoice Ninja (Faturalar ve ödemeleri yöneten serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyisi)

via Invoice Ninja

Fatura oluşturma ve ödeme takibi size tam zamanlı bir iş gibi mi geliyor? İşte Invoice Ninja, takımınızın ihtiyaç duyduğu ekstra personel olabilir.

Platform, tekrarlayan faturaları, esnek ödeme seçeneklerini ve projeler genelinde kapsamlı ödeme izlemeyi yönetmek için araçlarla ödeme sürecini uçtan uca basitleştirir.

Invoice Ninja'nın en iyi özellikleri

Fatura yönetimi ile özel markalama özelliği sayesinde sınırsız sayıda profesyonel fatura oluşturun ve gönderin

Tekrar eden faturalar ve tekrar eden ödemelerle ödeme süreçlerini otomatikleştirin

Proje giderlerini izleyin ve gider izleme özelliğini kullanarak faturalara entegre edin

Stripe, PayPal ve Square dahil 45'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla müşterilere fatura keserek ödemeleri kabul edin

Daha fazla kontrol ve esneklik için ücretsiz, kendi sunucunuzda barındırılan, açık kaynaklı sürüme erişin

Invoice Ninja sınırlamaları

ClickUp gibi gelişmiş platformlara kıyasla sınırlı proje yönetimi özellikleri

Açık kaynak sürümündeki seçenekleri özelleştirmek için teknik uzmanlık gerektirir

Entegrasyonları en üst düzeye çıkarırken öğrenme eğrisi vardır

Invoice Ninja fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza kadar ücretsiz

Ninja Pro Plan: Aylık 12 $

Enterprise Planı: Aylık 16 $

Premium Business+: Özel fiyatlandırma

Invoice Ninja puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine sonuçlanıyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

10. Teamwork.com (Gelişmiş işbirliği özellikleriyle karmaşık projeleri yönetmek için en iyisi)

Teamwork.com, küçük işletmeler için popüler bir proje yönetimi platformu olarak hızla ortaya çıkmıştır. Her boyuttaki müşteri odaklı şirketler için tasarlanmış olan bu platform, çeşitli görev yönetimi, takım işbirliği ve zaman takibi özellikleri sunar.

Hello Bonsai'nin bir alternatifi olan Teamwork.com, gelişmiş müşteri yönetimi özellikleri sunarak güçlü iletişim ve işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan şirketler için idealdir.

Teamwork.com'un en iyi özellikleri

Görev yönetimi araçlarını kullanarak görevleri son tarihler ve bağımlılıklar ile atayın, önceliklendirin ve izleyin

Verimliliği optimize etmek için zaman takibi özelliğini kullanarak faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri izleyin

Daha iyi müşteri işbirliği için proje güncellemelerini, dosyaları ve geri bildirimleri doğrudan müşterilerle paylaşın

Platformda bulunan takım sohbeti özelliğini kullanarak takım içinde gerçek zamanlı iletişim ve beyin fırtınası yapın

Proje kurulumunu ve yürütmeyi kolaylaştırmak için özelleştirilebilir proje şablonlarını kullanın

Teamwork.com sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Gelişmiş özellikler, daha yüksek fiyatlı planlarda kilitlidir

Entegrasyon seçenekleri, ClickUp gibi rakiplere kıyasla sınırlıdır

Teamwork.com fiyatlandırması

Deliver Plan: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow Plan: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçeklendirme Planı: Kullanıcı başına aylık 69,99 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Teamwork.com puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

İşinizi Geliştirmek İçin Mükemmel Hello Bonsai Alternatifi?

Doğru iş yönetimi aracını seçmek, operasyonlarınızı ne kadar verimli yönettiğiniz ve işinizi ne kadar büyüttüğünüz konusunda büyük fark yaratır. Hello Bonsai popüler bir seçim olsa da, piyasadaki tek seçenek değildir.

Alternatiflerimiz, gelişmiş proje yönetiminden müşteri iletişim araçlarına ve finansal izlemeye kadar çeşitli ihtiyaçlar için benzersiz özellikler sunar.

Zaman takibi ve CRM özelliklerini entegre ederken proje ve görev yönetiminde üstün bir performans sergileyen, son derece özelleştirilebilir bir araç arıyorsanız, ClickUp güçlü bir rakiptir. Çok yönlü özellikleri, onu serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için olağanüstü bir seçim haline getirir.

İş hedeflerinize uygun ve daha akıllı, daha az yorucu bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak bir araç bulmak. ClickUp tam da bunu sunuyor! Hemen ClickUp'a kaydolun ve büyüme ve başarı potansiyelinizi ortaya çıkarın!