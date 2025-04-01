Ücretsiz Google E-Tablolar Fatura Şablonları

Fatura oluşturmak için saatler harcayıp, sonunda 1990'lardan kalma gibi görünen faturalar elde etmek hayal kırıklığı yaratmaz mı? Sizi anlıyoruz.

Faturalarınızın profesyonel, sofistike ve markanıza uygun görünmesini istersiniz, ancak yeni başlıyorsanız veya kısıtlı bir bütçeyle çalışıyorsanız, pahalı fatura yazılımları büyük bir masraf gibi gelebilir.

Ancak bu ikilemin harika bir çözümü var: ücretsiz fatura şablonları! Bu önceden hazırlanmış e-tablolar, faturaları oluşturmak, sıralamak ve izlemek için sihirli değnek gibidir. Kullanımı kolaydır, tamamen özelleştirilebilir ve en önemlisi, size hiçbir maliyeti yoktur.

Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor? Okumaya devam edin, basit fatura şablonlarıyla fatura stresinden nasıl kurtulacağınızı göstereceğiz!

⏰ 60 Saniyelik Özet Basitlik, işlevsellik, profesyonellik ve netlik arasında dengeyi sağlayan beş şablon: Invoice Simple tarafından sunulan Google E-Tablolar Fatura Şablonu Wave tarafından sunulan Google Freelancer Fatura Şablonu FreshBooks tarafından sunulan Google E-Tablolar Fatura Şablonu Coefficient tarafından sunulan Google E-Tablolar Müteahhit Fatura Şablonu Invoicer.ai tarafından sunulan İş Faturası Şablonu ClickUp, sorunsuz entegrasyon, otomasyon ve gelişmiş güvenlik ile gelişmiş faturalandırma özellikleri sunar: ClickUp Fatura Şablonu ClickUp Fatura İzleme Şablonu ClickUp Teklif Talep Şablonu ClickUp Bağımsız Yüklenici Faturası ClickUp Müteahhit Fatura Şablonu ClickUp Serbest Meslek Fatura Şablonu ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu

İyi bir fatura şablonu nedir?

İyi bir fatura şablonu, basitlik ve işlevselliği profesyonellik ve netlikle dengeleyen önceden biçimlendirilmiş bir e-tablodur. Şu gibi temel fatura öğelerini içermelidir:

Şirket markası: İşletmenizin logosu ve iletişim bilgileri için alan

Müşteri Bilgileri: Müşteri adı, adresi ve iletişim bilgileri için açıkça etiketlenmiş bölümler

Fatura ayrıntıları : Benzersiz fatura sayısı, fatura tarihi ve son teslim tarihi

Ödeme koşulları : Kabul edilen ödeme yöntemleri [ör. çek, kredi kartı, çevrimiçi ödeme vb.] ve geç ödeme politikasının ayrıntıları

Öğeleme: Hizmetleri veya ürünleri açıklamaları, miktarları, fiyatları ve hesaplanan toplamlarıyla listeleyen tablo

Hesaplamalar: Alt toplamları, vergileri [varsa] ve genel toplamları otomatik olarak hesaplamak için yerleşik formüller

Özelleştirme: Yazı tiplerini, renkleri ve düzeni markanıza uyacak şekilde esnek bir şekilde ayarlama

Fatura şablonunuzun bilgileri mantıklı bir şekilde gruplandırdığından ve "Fatura Edilecek", "Gönderilecek" ve "Satır Öğeleri" gibi bölümler için belirgin başlıklar içerdiğinden emin olun

Tüm bu temel unsurlara dikkat etmek, sorunsuz bir ödeme süreci ve olumlu bir müşteri deneyimi sağlayacaktır.

Muhasebe şablonları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Satın Alma Siparişi Şablonları ve Genel Muhasebe Şablonları* başlıklı gönderilerimizi okumanızı öneririz

Ücretsiz Google E-Tablolar Fatura Şablonları

Şimdi, Google, Template.net, Coefficient ve Invoicer.ai'den bazı ücretsiz fatura şablonlarını inceleyelim:

1. Invoice Simple tarafından sunulan Google E-Tablolar Fatura Şablonu

invoice Simple aracılığıyla

Invoice'un Google E-Tablolar Şablonu, tasarım uzmanlığı gerektirmeyen temiz ve modern tasarımıyla zahmetsiz bir kullanıcı deneyimi sunar.

Şablon, tüm hesaplamaları sizin için yapan önceden doldurulmuş formüller ile birlikte gelir. Hizmet açıklamaları, miktarlar ve ücretler gibi ayrıntıları doldurun ve Invoice Simple'ın otomatik olarak alt toplamları, vergileri [varsa] ve toplamınızı oluşturmasını izleyin.

Artık hesap tablolarıyla uğraşmanıza veya hesap makinesi hatalarıyla uğraşmanıza gerek yok. Invoice Simple, zor işleri halleder, size değerli zaman kazandırır ve doğruluğu garanti eder.

2. Wave tarafından sunulan Google Freelancer Fatura Şablonu

wave aracılığıyla

Birden fazla projeyi aynı anda yürütmek, genellikle serbest çalışanların hizmetlerini doğru bir şekilde kaydetme ve faturalandırma konusunda zorluklar yaratır. Wave'in Google Serbest Çalışan Fatura Şablonu, temel faturalandırmanın ötesinde proje odaklı bir yaklaşım sunarak bu sorunu ortadan kaldırır.

Bu serbest çalışan fatura şablonu, ayrıntılı proje açıklamaları için özel bölümler sunarak işinizin kapsamını doğru bir şekilde haritalandırmanıza ve ay sonunda fatura kayıtlarını hesaplarken hiçbir projenin atlanmamasını sağlar.

Ama hepsi bu kadar değil! Wave, hizmetlerinizi görev veya dönüm noktasına göre ayrıştırmanıza olanak tanıyarak şeffaf müşteri faturalandırması sağlar

Ödeme izleme ve depozito seçenekleri gibi bonus özellikler de dahil edilmiştir, böylece proje finansmanınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve nakit akışı yönetimini basitleştirebilirsiniz.

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3. FreshBooks tarafından sunulan Google E-Tablolar Fatura Şablonu

freshBooks aracılığıyla

FreshBooks'un Google E-Tablolar Fatura Şablonu, Google E-Tablolar'da doğrudan profesyonel faturalar oluşturmanıza olanak tanıyan indirilebilir bir şablondur.

Tamamen özelleştirilebilir, böylece şablonu ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Logonuzu, renk düzeninizi ve yazı tiplerinizi ekleyerek marka kimliğinizi yansıtabilirsiniz. Hatta şablonu fiyatlandırma yapınız ve tercih ettiğiniz ödeme koşullarınızla kişiselleştirebilirsiniz, böylece müşterileriniz için netlik sağlarsınız.

Ayrıca, sektöre özel seçenekler sunarak bir adım daha ileri gider. Örneğin, Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış fatura şablonları vardır. Bu şablonlar, bölgesel düzenlemeleri veya biçimlendirme tercihlerini dikkate alarak faturalarınızın yerel standartlara uygun olmasını sağlar.

Alternatif olarak, şablon ücretsiz bir çevrimiçi fatura oluşturucuya da erişim sağlar. Bu, Google E-Tablolar'ı kullanmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde fatura oluşturmanıza olanak tanır. Serbest çalışan veya küçük bir işletme sahibiyseniz ve fatura oluşturmak için basit ve ücretsiz bir yol arıyorsanız, bu şablon mükemmel bir seçimdir.

4. Coefficient tarafından sunulan Google E-Tablolar Müteahhit Fatura Şablonu

coefficient aracılığıyla

Coefficient'in Google E-Tablolar Müteahhit Fatura Şablonu, müteahhitlik dünyasında "tek boyutun herkese uymadığını" kabul eder.

Bu şablonu, tesisatçı, elektrikçi veya başka bir alanda uzman olsanız da, sözleşmeli hizmetinize göre özelleştirebilirsiniz.

Seyahat süresi veya ekipman kiralama gibi özel mesleki gereksinimler için özel bölümler ekleyerek temel faturalandırmanın ötesine geçer. Bu, işinizin faturalandırılabilir her yönünü yakalamanızı sağlar, eksik ücretlerin riskini ortadan kaldırır ve hizmetleriniz için uygun ücret almanıza yardımcı olur.

5. Invoicer.ai tarafından sunulan İş Faturası Şablonu

Çeşitli ihtiyaçları olan bir iş yürütüyorsanız, Invoicer.ai'nin İş Faturası Şablonunu deneyebilirsiniz.

İlk olarak, şirket adınız, adresiniz ve telefon numaranız dahil olmak üzere iş bilgilerinizi girersiniz. Ardından, müşterinizin adı, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerini girersiniz.

Ardından fatura gelir. Başlığı, işlemlerin niteliğine göre ön tanımlı "FATURA"dan "MAKBUZ" veya "SATIS FATURASI" gibi daha belirgin bir başlığa düzenleyebilirsiniz.

Öğeleriniz için, faturalandırdığınız hizmet veya ürünün açıklamasını ve öğe başına uyguladığınız ücreti girersiniz. Miktar ön tanımlı olarak bir olarak ayarlanmıştır, ancak sağlanan gerçek miktara göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Platform, ücret ve miktara göre ödenecek toplam tutarı otomatik olarak hesaplar

Invoicer. ai, faturanızı daha da özelleştirmek için ek seçenekler sunar. Yüzde veya sabit bir dolar tutarı olarak indirim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, özel adlarla birden fazla vergi eklemenizi sağlayan bir vergi bölümü de vardır. Şeffaflık için iş vergi numaranızı buraya ekleyin.

Son olarak, notlar bölümüne müşteriniz için istediğiniz bilgileri ekleyebilir ve ödeme koşullarınızı belirtebilirsiniz. Gerekli tüm bilgileri girdikten ve faturayı istediğiniz gibi özelleştirdikten sonra, faturayı son haline getirip ödeme için müşterinize gönderebilirsiniz.

Faturalandırma için Google E-Tablolar'ı kullanmanın sınırlamaları

Google E-Tablolar birkaç ücretsiz fatura şablonu sunsa da, bunların her fatura ihtiyacını mükemmel şekilde karşılamayabileceğini unutmamak önemlidir.

Dikkate alınması gereken bazı olası sınırlamalara göz atın:

Sınırlı otomasyon: Bazı şablonlar önceden doldurulmuş formüller sunsa da, Google E-Tablolar özel fatura yazılımlarıyla aynı düzeyde otomasyon sağlamayabilir. Karmaşık iş akışlarına sahip veya otomatik ödeme hatırlatıcıları gibi özelliklere ihtiyaç duyan işletmeler için özel platformlar daha uygun olabilir

Ölçeklenebilirlikle ilgili endişeler: İşiniz büyüdükçe ve faturalandırma ihtiyaçlarınız karmaşıklaştıkça, Google E-Tablolar şablonları bu hızı yakalamakta zorlanabilir. Büyük hacimli faturaları yönetmek veya bunları diğer iş sistemleriyle entegre etmek zahmetli hale gelebilir

Güvenlik hususları: Google E-Tablolar temel güvenlik özellikleri sunsa da, hassas müşteri verilerini korumak söz konusu olduğunda özel fatura yazılımları kadar sağlam olmayabilir. Son derece gizli bilgileri işleyen işletmeler için güvenli fatura çözümlerini araştırmak daha iyi bir seçenek olabilir

Sınırlı özelleştirme: Bazı özelleştirme seçenekleri sunmasına rağmen, Google E-Tablolar şablonları çok özel faturalama ihtiyaçlarını karşılamayabilir. İşletmenizin benzersiz fatura düzenleri veya işlevleri gerekiyorsa, özel faturalama yazılımı daha fazla esneklik sağlayabilir

İşbirliği zorlukları: Google E-Tablolar işbirliği, gerçek zamanlı düzenleme ve sürüm kontrolü sağlasa da, birden fazla kullanıcı olduğunda karmaşık hale gelebilir. Özel fatura yazılımları, genellikle takımınızla faturaları yönetmek için daha akıcı işbirliği özellikleri sunar

Google E-Tablolar fatura şablonlarının serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için harika bir başlangıç noktası olduğunu unutmayın. Ancak, sınırlamalarını anlamak, faturalandırma ihtiyaçlarınız değiştikçe bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Bonus: Microsoft Word Satış Faturası Şablonları!

Alternatif Fatura Şablonları

Google E-Tablolar cazip bir ücretsiz seçenek sunsa da, fatura şablonları için başka bir güçlü rakip daha var: ClickUp.

ClickUp, proje yönetimi platformuyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış çeşitli fatura şablonları sunarak daha kapsamlı bir faturalandırma çözümü sağlar.

Fatura ihtiyaçlarınız için faydalı olabilecek bazı ClickUp fatura şablonlarına göz atın:

1. ClickUp Fatura Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Fatura Şablonu ile fatura sürecini özelleştirin

Fatura oluşturma sürecinizi basitleştirmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Fatura Şablonu tam da ihtiyacınız olan şey olabilir . Bu şablon, işletmelerin ve serbest çalışanların ClickUp platformunda hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel, ayrıntılı faturalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Şirket bilgileriniz, müşteri ayrıntıları, fatura numaraları ve tarihlerle özelleştirebilirsiniz. Hizmetleri veya ürünleri öğelere ayırmanıza ve açıklamaları, miktarları, fiyatları ve toplamları ayrıntılı olarak göstermenize olanak tanır. Ayrıca, fiyatlandırma ve vergileri de otomatik olarak hesaplar.

Ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda karışıklık olmaması için ödeme koşullarını da ayarlayabilirsiniz. Markalaşmayı da unutmayın: logonuzu ekleyebilir ve markanıza uygun özel renkler seçebilirsiniz.

Bu şablonu ClickUp Görevleri ile entegre ederek, taslak halinden ödeme alınana kadar faturalarınızın durumunu izleyebilir ve tüm süreci daha sorunsuz ve verimli hale getirebilirsiniz.

2. ClickUp Fatura İzleme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Fatura İzleme Şablonu ile tüm faturalarınızı zahmetsizce takip edin

Tüm faturalarınızı takip etmekte zorlanıyorsanız, ClickUp Fatura İzleme Şablonu size yardımcı olabilir. Faturalandırma işlemlerinize kapsamlı bir genel bakış sunar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Fatura numaraları, müşteri adları, sorun tarihleri, son teslim tarihleri ve tutarlar için sütunlar sayesinde her şeyi tek bir yerden izleyebilirsiniz. Şablonda, hangi faturaların beklemede, ödenmiş veya vadesi geçmiş olduğunu gösteren durum göstergeleri bulunur

Son teslim tarihleri için otomatik hatırlatıcılar ve gecikmiş ödemeler için takipler bile ayarlayabilirsiniz. Finansal durumunuzu analiz etmeniz mi gerekiyor? Bir düğmeye dokunarak raporlar oluşturun ve ödeme kalıplarını, ödenmemiş tutarları ve müşteri ödeme geçmişlerini görün.

Özelleştirilebilir görünümler sayesinde, faturaları istediğiniz kriterlere göre filtreleyip sıralayabilir, faturalama sürecinizi düzenli ve proaktif bir şekilde yönetebilirsiniz.

3. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Teklif İste Şablonu'nu kullanarak sorunsuz bir şekilde teklif isteyin

ClickUp Teklif Talep Şablonu'nu kullanarak satıcı tekliflerini talep edebilir ve karşılaştırabilirsiniz.

Bu şablon, proje gereksinimlerini, özelliklerini ve teslim edilecekleri açıkça tanımlamanıza yardımcı olur. Satıcı bilgilerini girebilir, teklif gönderimi ve proje tamamlanma tarihlerini belirleyebilir ve hatta değerlendirme kriterlerinizi özetleyebilirsiniz, hepsi tek bir yerden.

Birden fazla teklifi düzenlemek ve değerlendirmek için mükemmeldir. Bu şablon, teklifleri etkili bir şekilde talep etmenize ve değerlendirmenize yardımcı olur, böylece fiyat, yetenek ve proje gereksinimlerine göre en iyi satıcıyı seçebilirsiniz.

4. ClickUp Bağımsız Yüklenici Faturası

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Bağımsız Yüklenici Faturası ile bağımsız yüklenici olarak müşterilerinize fatura kesin

Serbest çalışan veya bağımsız yükleniciyseniz, ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu tam size göre tasarlanmıştır.

İletişim bilgileri ve vergi kimlik numarası gibi kişisel veya iş bilgilerinizi girebileceğiniz alanların yanı sıra müşterinizin iletişim bilgileri ve fatura adresi için bölümler de içerir.

Gerçekleştirdiğiniz görevleri, çalıştığınız saatleri, ücretlerinizi ve toplamları ayrıntılı olarak listeleyebilirsiniz. Ödeme talimatlarınızı ve koşullarınızı açıkça belirleyin, karışıklıkları önleyin.

Şablonu logonuz ve marka öğelerinizle özelleştirin ve müşterilerinizin işinize uyum sağlaması için özel notlar veya talimatlar ekleyin.

Bu şablonu ClickUp'ın proje ve zaman takibi araçlarıyla entegre ederek, faturalandırılan görevlerinizi doğrudan saatlik faturanıza bağlayabilir, faturalandırmanızda şeffaflık ve doğruluk sağlayabilirsiniz.

5. ClickUp Müteahhit Fatura Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Müteahhit Fatura Şablonu ile müteahhit ödemelerini kolaylaştırın

Genel bir müteahhit olarak, çeşitli hizmetler ve projeler için faturalandırmayı yönetmenin bir yoluna ihtiyacınız vardır. ClickUp Müteahhit Fatura Şablonu bunun için mükemmeldir.

Proje açıklamaları, müşteri bilgileri ve iş konumları için bölümler içerir, böylece ayrıntılı proje bilgileri sağlayabilirsiniz.

Malzemeler, işçilik, alt yükleniciler ve diğer iş giderlerinin maliyetlerini ayrıntılı olarak listeleyerek kapsamlı ve şeffaf faturalandırma sağlayın. Ayrıca, her proje için belirli dönüm noktaları ve koşullar içeren ödeme planları da tanımlayabilirsiniz.

Gider izleme özelliklerini kullanarak giderleri ve makbuzları ilgili satır öğelerine bağlayın. Bu şablon, şirketinizin markasını, logolarını ve müşterileriniz için özel talimatları içerecek şekilde özelleştirilebilir.

6. ClickUp Serbest Çalışan Fatura Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Freelance Fatura Şablonu ile serbest çalışanların faturalarını verimli bir şekilde yönetin

Bu, serbest çalışanlar için! ClickUp Serbest Çalışan Fatura Şablonu, müşterilerinize faturalandırmayı kolay ve verimli hale getirir

Bu basit fatura şablonu, kişisel veya iş bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve vergi kimlik numaranızı girmeniz için alanların yanı sıra müşterinizin iletişim bilgilerini ve fatura adresini girmeniz için bölümler içerir.

Hizmetlerinizi, sağladığınız hizmetleri, çalıştığınız saatleri, hizmet ücretlerinizi ve toplamları ayrıntılı olarak listeleyebilirsiniz. Karışıklık olmaması için net ödeme koşulları, yöntemleri ve son teslim tarihleri belirleyin.

7. ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu ile video prodüksiyon faturalandırmanızı profesyonelleştirin

Video prodüksiyon sektöründe çalışıyorsanız, ClickUp Video Prodüksiyon Fatura Şablonu tam size göre. Bu şablon, prodüksiyon şirketinizin ayrıntılarını, iletişim bilgilerini ve marka öğelerini içeren alanların yanı sıra müşterilerinizin iletişim bilgileri ve projeye özgü ayrıntılar için bölümler içerir.

Ön üretim, çekim, düzenleme ve post prodüksiyon dahil olmak üzere üretimin çeşitli aşamalarını ayrıntılı olarak listeleyerek ayrıntılı bir proje dökümü sağlayabilirsiniz.

Hizmet fatura şablonu, ekipman, işçilik, konum ücretleri ve diğer tüm giderleri içeren ayrıntılı maliyet izleme olanağı sunar. Projeyle ilgili ödeme planları ve yöntemleri dahil olmak üzere ödeme koşullarını belirtin.

Bu şablonu ClickUp'ın Proje Yönetimi özellikleriyle entegre ederek projenin her aşamasını ilgili maliyetlere bağlayın ve müşterilerinize kapsamlı ve şeffaf faturalandırma sağlayın.

Fatura İhtiyaçlarınıza Uygun Doğru Fatura Şablonunu Seçme

Google E-Tablolar ve Google Dokümanlar fatura şablonları, bütçeye duyarlı işletmeler veya basit faturalandırma ihtiyaçları olanlar için harika bir başlangıç noktası sunar. Kullanıcı dostu arayüzü, önceden doldurulmuş formülleri ve ücretsiz olarak kullanılabilmesi, bu şablonları cazip bir seçenek haline getirir.

Ancak işiniz büyüdükçe ve faturalandırma ihtiyaçlarınız değiştikçe, sınırlı otomasyon ve ölçeklenebilirlik gibi Google E-Tablolar'ın sınırları ortaya çıkabilir.

ClickUp fatura şablonları ise daha kapsamlı bir çözüm sunar. Yerleşik otomasyon, gelişmiş izleme özellikleri ve ClickUp'ın proje yönetimi platformuyla sorunsuz entegrasyon gibi özellikler sunar.

Bu özellikler, iş akışınızı kolaylaştırır, nakit akışı yönetimini iyileştirir ve faturalandırma performansınız hakkında değerli bilgiler sağlar. Ayrıca birçok ClickUp şablonu ücretsizdir.

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