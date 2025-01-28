2025'in En İyi 10 Ajans Zaman Çizelgesi Yazılımı

Zaman hırsızlığı, ajansınızın zaman ve verimliliğine mal olur. Çalışanlara çalışmadıkları saatler, yetersiz performans veya kaçırılan fırsatlar için ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.
İşte bu noktada ajans zaman çizelgesi yazılımı devreye girer: bu sorunları ortadan kaldırır ve çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyerek, aldığınız hizmetin karşılığını ödeyebilmenizi sağlar.
Ancak bu kadar çok zaman takibi aracı varken hangisini seçeceksiniz? Bu yazıda, 2024'ün en iyi 10 ajans zaman çizelgesi yazılım aracını, her birinin en iyi özellikleri, fiyatları ve ideal müşterileriyle birlikte inceleyeceğiz.
Başlayalım.
Ajans zaman çizelgesi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Her ajans zaman çizelgesi aracı farklıdır. Mükemmel bir platform olsaydı, aşağıdakilerin tümünü sunardı:
- Otomasyon: Faturalandırma ve zaman takibi otomasyonu arayın. Zaman takibi otomasyonu, bir aracın tetikleyicilere (belirli bir dosyanın açılması gibi) göre zamanı otomatik olarak izlemeye başlaması ve fatura otomasyonunun müşteri projeleri için faturalandırılabilir saatleri izlemesi ve faturalandırmasıdır
- Uyumluluk ve entegrasyon: Mevcut araçlarınızla uyumlu ve diğer uygulamalarınızla (QuickBooks gibi bordro yazılımları, Asana veya Trello gibi proje yönetimi platformları ve Slack gibi iletişim araçları) sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin
- *özelleştirme seçenekleri: Zaman çizelgesi şablonları, kullanıcı izinleri, hatırlatıcılar ve bildirimler, tema özelleştirme gibi ajansınızın benzersiz kullanım durumlarına uyum sağlamak için özelleştirilebilir özellikler sunan bir ajans zaman takibi yazılımı arayın
- Zaman takibi sistemi: Yerleşik zaman takipçisi, basit giriş/çıkış fonksiyonu, manuel zaman girişi, GPS izleme ve görevlere dayalı otomatik izleme sunan bir çözüm seçin
- Mobil erişilebilirlik: Bir mobil uygulama, uzaktaki takım üyelerinizin ve sahada çalışan çalışanlarınızın saatlerini kolayca kaydetmelerine, programları görüntülemelerine ve hareket halindeyken zaman çizelgelerini göndermelerine yardımcı olur
- Raporlama ve analiz: Ekibinizin zamanını nasıl harcadığını, kayıt saatlerini ve saatlik ücretleri anlamak için görev tamamlama oranları, Gantt grafiği ve müşteri karlılığı gibi gelişmiş raporlama özelliklerini arayın ve bütçeleri izlemek ve verimliliği optimize etmek için ayrıntılı raporlar oluşturun
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ajans Zaman Çizelgesi Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, zaman izleme özelliklerine sahip, bulut tabanlı, popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Her görev için harcanan zamanı saat ve dakika olarak takip edebilirsiniz. Mobil/masaüstü uygulamasında zamanlayıcıyı etkinleştirmeniz veya Chrome uzantısını kullanmanız yeterlidir.
Ayrıca, zaman yönetimi hedefleri belirlemenizi sağlayan zaman tahmini özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Bir görev atarken, bu özelliği kullanarak ekibinizin görev için harcaması gereken tahmini süreyi ekleyin.
ClickUp, zaman raporlaması sunar, izlenen zaman ve faturalandırılabilir saatlerin raporlarını gerektiği gibi otomatik olarak oluşturur, manuel kayıt tutma ve görev yönetimi zahmetinden kurtarır.
Hepsi bu kadar değil — ClickUp, izlenen zamanı etiketler, notlar ve filtrelerle düzenlemenizi sağlar. Bu özellikler, zaman girdilerinin proje, müşteri veya görev türüne göre kategorize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar. Zaman girdilerini istediğiniz zaman düzenleyebilir veya izlenen zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilirsiniz.
ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği de farklı görüntüleme seçenekleri sunar. ClickUp Zaman Yönetimi Panonuzu takvim, Gantt, zaman çizelgesi ve iş yükü görünümlerinde görüntüleyebilirsiniz. ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin aralığı ve derinliği göz önüne alındığında, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler, kurumsal müşteriler ve her boyuttaki büyüyen takımlar için en uygun seçenektir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu ve zaman kaydı şablonları gibi özel veya önceden hazırlanmış zaman çizelgelerinde zamanı izleyin
- Verimliliği analiz etmek için zamanı gün, hafta, ay veya göreve göre görünümünde izleyin
- ClickUp'ı özel bir zaman takibi uygulamasına (Toggl veya Harvest gibi) bağlayın ve birden fazla platformdan girdileri içe aktarın
- Tahmini zamanı izlenen zamanla karşılaştırarak takımınızın genel ve bireysel görevlerdeki verimliliğini anlayın ve kaynak yönetimini iyileştirin
- İhtiyaç duyduğunuzda otomatik zaman takibinden manuel zaman takibine geçin
ClickUp sınırlamaları
- Ücretsiz planda yalnızca 100 MB depolama alanı
- Alışmak için öğrenmeniz gereken birçok fonksiyon olduğu için ilk başta biraz zor gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Hubstaff
Hubstaff, zaman takibi yazılımı, çalışan verimlilik yazılımı ve işgücü analizi yazılımı olmak üzere üç çözüm sunan bir işgücü yönetimi yazılım paketidir.
Bu araç, zaman takibi yazılımı içinde çevrimiçi zaman çizelgeleri, kağıt zaman kartlarının dijital sürümleri veya Excel sayfaları sunar. Çalışanların giriş ve çıkış saatlerini, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri doğru bir şekilde kaydeder. Ancak, bu zaman çizelgeleri ClickUp tarafından sunulanlara göre daha az özelleştirilebilir.
Ayrıca, zaman takibi verilerine dayalı ve tercihlerinize göre otomatik olarak oluşturulan zaman raporları da alırsınız (günlük, haftalık, iki haftalık, aylık veya yıllık). Kolay okunur grafikler dahil olmak üzere ilgili verileri toplar ve özet olarak sunar.
Hepsi bu kadar değil — Hubstaff, otomatik süreçlere güvenlik katan zaman çizelgesi onayları da sunar. Hubstaff faturaları otomatik olarak oluşturmadan veya çalışanlara faturalandırılabilir saatleri için ödeme yapmadan önce, onaylar zaman çizelgelerini gözden geçirmenize ve faturalandırma sürecini onaylamanıza veya reddetmenize olanak tanır.
Hubstaff, orta ve büyük ölçekli takımlara ve birden fazla departmana sahip işletmeler (özellikle yazılım şirketleri) için uygundur. Bu takımlar verimlilik, bütçe izleme, analiz paketleri ve zaman takibi özelliklerinden yararlanabilir.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Coğrafi konum izleme özelliğini kullanarak çalışanların konumlarını doğrulayın ve farklı saat dilimlerinde çalışan uzaktan çalışanları yönetin
- Geç değişiklikleri önlemek için zaman girdilerini kilitleyin
- Ara sıra çalışanların ekran görüntülerini alın ve boş zamanlarını izleyin
- Ayrıntılı gerçek zamanlı raporlarla çalışan verimliliğini ve proje karlılığını değerlendirin
Hubstaff sınırlamaları
- Zayıf uzaktan dağıtım ve bakım
- Boşta kalma zamanlayıcısını açma veya kapatma seçeneği yoktur
- Yalnızca zaman takibi paketini satın alma seçeneğiniz yoktur
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık koltuk başına 4,99 $
- Grow: Aylık koltuk başına 7,50 dolar
- Takım: Aylık koltuk başına 10 dolar
- Enterprise: Aylık koltuk başına 25 dolar
Hubstaff derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1400+ yorum)
3. Toggl İzleme
Toggl Track, belirli bir görev için harcanan zamanı saniyeye kadar takip etmenize yardımcı olan özel bir zaman yönetimi aracıdır.
Yazılım ve BT şirketleri için Toggl Track, kullanıcıların faturalandırılan her saat için ayrıntılı bir rapor göndermelerine olanak tanır. Çoğu şirket haftalık/aylık olarak görev açıklaması içermeyen kör faturalar göndermeye alışkınken, bu zaman takibi yazılımı proje bütçelerini ve performansı gerçek zamanlı olarak izler.
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Asana, Evernote, GitLab ve Google ve Outlook takvimleri gibi 100'den fazla diğer yönetim ve çalışan verimlilik aracıyla entegre olur
- Hızlı başvuru veya ilham için süreleri veya tamamlanma oranlarını ekranın üst kısmına sabitleyin
- Tarayıcı veya uygulama etkinliğini izleyerek bir görev üzerinde çalışırken zamanınızı nasıl harcadığınızı analiz edin
Toggl İzleme sınırları
- Müşteriler için görevlere ayrıntılar ekleyemezsiniz
- Beş dakika gibi belirli aralıklar için zamanlayıcı ayarlayamama
Toggl Fiyatları izle
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl İzleme puanı ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)
4. TimeCamp
TimeCamp, manuel ve otomatik zaman takibi sunan bir verimlilik aracıdır. Bir projeye harcanan zamana göre zaman çizelgeleri, bütçe çizelgeleri ve faturalar oluşturun.
TimeCamp ayrıca, tüm makbuzların bir kopyasını saklamanıza ve müşterilere doğru fatura kesmek için proje giderlerini izlemenize olanak tanıyan bir gider izleme özelliği de sunar.
Ancak, TimeCamp'ın özelleştirme özellikleri sınırlıdır. Etiket oluşturamaz, not ekleyemez veya kaydedilen zamanları kategorilere ayıramazsınız. Bu nedenle, TimeCamp temel zaman izleme ihtiyaçları olan küçük takımlar için iyi bir seçimdir. İzlemeniz gereken birden fazla projeniz varsa ve izlenen zamanı bunlara göre düzenlemeniz gerekiyorsa bu zaman saati uygulamasını tercih etmeyin.
TimeCamp'ın en iyi özellikleri
- İş saatleri dışında zaman girdilerini kilitleyin ve ekibinize ödeme yapmadan önce zaman çizelgelerini inceleyin ve onaylayın
- Kişilere veya projelere göre ayarlanabilir oranlar belirleyin ve maliyet ve gelirlerinizi doğru bir şekilde görün
- Tekrarlanan zaman girdilerini kopyalayın, manuel girdilerle zaman kaybetmeyin
TimeCamp sınırlamaları
- Planlama veya görev karşılaştırma araçları yok
- Mobil uygulama, yeni kullanıcılar için kullanılabilirlik sorunları yaşıyor
TimeCamp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6,99 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
TimeCamp derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)
5. Everhour
Everhour, zamanı yönetmeye, doğru faturalar ve fatura oluşturmaya, giderleri izlemeye, takımları yönetmeye ve verimlilik raporları derlemeye yardımcı olan küçük takımlar için bir araçtır.
Dezavantajı nedir? Zaman çizelgeleri oluşturamaz ve özelleştiremezsiniz veya gösterge panelinizi istediğiniz gibi renk kodlarıyla işaretleyemezsiniz. Bu, kayıtlarınızı ve takım faaliyetlerinizi düzenlemeyi zorlaştırır, yani Everhour yalnızca serbest çalışanlar veya iki ila üç kişilik küçük takımlar için uygundur.
Everhour'un en iyi özellikleri
- Proje yönetimi araçlarıyla müşteri profilleri oluşturun ve faturalandırılmamış girdileri tespit edin
- Vardiya izleme, takımınız için program oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirir
Everhour sınırlamaları
- Zaman yuvarlanır ve tam olarak kaydedilmez
- Raporların tasarımı çok iyi değil
Everhour fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Takım: Aylık koltuk başına 10 $, minimum beş koltuk
EverHour derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
6. Harvest
Harvest, tek tıklamayla çalışan bir zamanlayıcıyla saatleri ve dakikaları izlemek yerine zamanınızın maliyetini takip eder. İzlenen zamanı grafikler ve raporlar aracılığıyla görselleştirebilir ve ardından uygulama tarafından hesaplanan iç zaman maliyetlerini, ilerleme oranlarını ve diğer önemli metrikleri analiz edebilirsiniz.
Uygulama ayrıca, müşterilere otomatik olarak fatura oluşturup gönderebilmenizi sağlar, bu da tek başına çalışan girişimciler ve serbest çalışanlar için zaman tasarrufu sağlar. Harvest, gider izlemeye odaklandığından, hizmet tabanlı işler için en uygun seçenektir.
Harvest'ın en iyi özellikleri
- Takım üyelerini ve kapasitelerini (maksimum çalışma saatleri) ekleyin ve kimin az, kimin fazla çalıştığını izleyin
- Faturalandırılabilir saatler için otomatik fatura oluşturun ve müşterilere otomatik olarak gönderin
- Zaman çizelgesi verilerinizi görsel raporlara dönüştürün ve faturalandırılabilir saatleri izlemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun
Harvest sınırlamaları
- API ve entegrasyon özelliklerinin kurulumu zordur
- Çevrimdışı zaman takibi yok
- Onaylanmış ve onaylanmamış zamanları raporlamaz
Harvest fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Harvest Pro: Aylık koltuk başına 12 dolar
Harvest derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,3/5 (800 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (550+ yorum)
7. Verimli
Productive, küçük ve orta ölçekli takımların çıktılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan bir verimlilik yönetim aracıdır. Finansal verileri, proje karını, proje akışını ve takım verimliliğini görselleştirmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve düzenlenebilir panolar edinin. Ayrıca, gerektiğinde proje güncellemelerini paylaşarak müşteri ile şeffaflığı koruyan bir müşteri portalı da sunar.
Productive, çalışmaya başlar başlamaz izlemeye başlayan bir masaüstü zamanlayıcı sunar. Ayrıca görevler içindeki zamanı ayrı ayrı da izleyebilirsiniz. Planlanmış toplantılarınız veya görevleriniz varsa, Productive bu zamanı sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak izler.
Productive, dijital pazarlama, danışmanlık ve yazılım geliştirme gibi sektörlerde, fikir oluşturma ve uygulama aşamalarında müşterilerle işbirliği yapmanız ve aynı anda çalışanların faturalandırılabilir saatlerini izlemeniz gereken yaratıcı ajanslar ve küçük takımlar için uygun bir seçimdir.
Verimli en iyi özellikler
- Günlük iş günlüğü, haftalık zaman çizelgeleri, masaüstü zamanlayıcı gibi zaman takibi için gelişmiş özellikleri kullanın ve önceden planlanmış zaman rezervasyonlarıyla zaman takibini otomatikleştirin
- Tüm ekip arkadaşlarınızın takip edilen ve izinli zamanlarını tek bir yerde görselleştirin ve Productive içinde tatil taleplerini onaylayın
- Yalnızca faturalandırılabilir saatler için otomatik fatura oluşturma
Verimlilik sınırlamaları
- Navigasyon mantıklı ve sezgisel değil
- Belge aracı için sınırlı özellikler (altyazı, içindekiler tablosu veya genel paylaşım bağlantıları yok)
- Kullanıcıların aboneliklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak eğitim veya oryantasyon içeriğinin eksikliği
Verimli fiyatlandırma
- Temel: Aylık 9 dolar
- Profesyonel: Aylık 24 dolar
- Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Verimli derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
8. RescueTime
RescueTime, bireysel kullanım için ideal bir zaman izleme uygulamasıdır. Uygulama, çalışmaya başlar başlamaz zamanlayıcıyı otomatik olarak açarak çalışma saatlerinizi izlemenizi sağlar. Ayrıca, çevrimdışı olduğunuzu algılar ve geri döndüğünüzde hemen çevrimdışı çalışma saatlerinizi sorar.
RescueTime'ın bir başka harika özelliği, dikkat dağıtıcı uygulamaları ve web sitelerini bloklayabilmesidir. Bu özellik, evden çalışan profesyoneller veya odaklanma sorunu olanlar için yararlıdır.
RescueTime, serbest çalışanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için sanal ortak çalışma alanları da sunmaktadır.
RescueTime'ın en iyi özellikleri
- Zamanınızı boşa harcayan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın
- Zamanınızı nasıl harcadığınız hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun, böylece daha disiplinli olabilirsiniz
- Daha iyi verimlilik için hedef önerileri alın
RescueTime sınırlamaları
- Verileri sunucularında toplar ve saklar, bu da veri gizliliği endişelerini artırır
- Çevrimdışı zaman takibi yapmak zordur
- Yavaş güncellemeler
RescueTime fiyatlandırması
- RescueTime Lite: Sonsuza kadar ücretsiz
- RescueTime: Aylık 12 dolar
RescueTime derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4. 1/5 (90 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
9. HiveDesk
HiveDesk, kurumsal bir zaman izleme uygulamasıdır. Şirketler, çalışanlarının her bir görevde ne kadar zaman harcadıklarını yakından izleyerek verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak için bu uygulamayı kullanır. Uygulama, çalışanlarınızın konumunu, mola sürelerini, proje ve müşteri başına harcanan zamanı, klavye ve fare aktivitelerini izlemenizi sağlar.
İlk bakışta, bu ajans zaman çizelgesi yazılımı çalışanlar için çok müdahaleci görünebilir. Ancak HiveDesk, zaman takibinin iş kanunlarına uygun olduğunu garanti eder, yani veri gizliliği sorunlarıyla karşılaşmazsınız.
HiveDesk'in en iyi özellikleri
- Ekran görüntüleri ve GPS ile çalışanların konumunu, zamanını ve faaliyetlerini takip ederek doğru zaman takibi yapın
- Takvim, Kanban panosu, liste ve proje zaman çizelgesi dahil olmak üzere birden fazla pano görünümünü kontrol edin
- Doğru zaman çizelgeleri oluşturun
- Programlar oluşturarak, vardiyaları ve çalışma saatlerini tahsis ederek ve tatiller, fazla mesai ve çalışanların devamsızlıklarını izleyerek takım saatlerini yönetin
HiveDesk sınırlamaları
- Çalışanlar mobil uygulamalar üzerinden giriş yapamaz
- Canlı destek veya müşteri desteği numarası yok
- Yavaş rapor oluşturma
HiveDesk fiyatlandırması
- kullanıcı başına aylık 5 $ — en az üç kullanıcı
HiveDesk derecelendirme ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. ManyRequests
ManyRequests, formlar ve faturalandırma (faturalandırma ve müşteri kaydı araçları dahil) ile bir arka ofis (müşteri talepleriyle ilgili özellikler, müşteri portalı ve müşteri yönetim araçları dahil) sunan bir müşteri yönetim platformudur.
ManyRequest'in zaman takibi aracı, arka ofis paketinin bir parçasıdır ve rapor oluşturma, müşteri planlarından saatleri düşme ve takım performansına ilişkin içgörüler gibi özellikleri içerir.
Bu uygulama, müşterilerin katılımını gerektiren yaratıcı ve web tasarım ajansları için en uygunudur. Ancak, proje yönetimini iyileştirmek için iç takım zamanını izlemek ve verimliliği yönetmek için en iyi seçim olmayabilir.
ManyRequests en iyi özellikleri
- Özel bir müşteri portalı oluşturun ve müşterilerinizi kişiselleştirilmiş bir şekilde karşılayın
- Kimin hangi proje üzerinde çalıştığı ve her projenin durumunu net bir şekilde görebilir, ilerlemeyi izleyebilirsiniz
- Koşullu kurallar uygulayarak yeni projeleri ilgili/belirli takım üyelerine otomatik olarak atayın
ManyRequests sınırlamaları
- Başlangıç fiyatı, listedeki diğer seçeneklerden çok daha yüksektir
- Birçok entegrasyon (Mailchimp ve ActiveCampaign gibi) hala geliştirme aşamasındadır
ManyRequests fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 99 $ — iki koltuk
- Temel: Aylık 149 $ — beş koltuk
- Pro: Aylık 399 $ — 10 koltuk
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ManyRequests derecelendirme ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
ClickUp ile Zaman Takibinden Daha Fazlasını Eldere
Zaman izleme yazılımı, zamanı kaydeden ve çalışanlara toplam çalışma saatlerine göre ödeme yapan her türlü iş veya sektör için en iyi yatırımdır.
ClickUp, faturalandırılabilir saatleri takip etmenize ve takım verimlilik raporları oluşturmanıza yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Temel zaman takibinden çok daha fazlasını sunar.
ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:
- Masaüstü, mobil veya web tarayıcısından zamanı kaydedin
- İzlenen zamanı ClickUp Görevlerine bağlayın
- Zaman girdilerini manuel olarak ekleyin veya silin
- Girdilere notlar, etiketler, filtreler ve faturalandırılabilir zaman ekleyin
Tüm bunları tek bir platformda yapabilirsiniz, bu da ClickUp'ı işiniz için doğru zaman takibi yazılımı yapar.
ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve zaman takibi ve verimlilik yönetimini bugün bir üst seviyeye taşıyın.