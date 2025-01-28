2025'in En İyi 10 Ajans Zaman Çizelgesi Yazılımı

Zaman hırsızlığı, ajansınızın zaman ve verimliliğine mal olur. Çalışanlara çalışmadıkları saatler, yetersiz performans veya kaçırılan fırsatlar için ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz.

İşte bu noktada ajans zaman çizelgesi yazılımı devreye girer: bu sorunları ortadan kaldırır ve çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyerek, aldığınız hizmetin karşılığını ödeyebilmenizi sağlar.

Ancak bu kadar çok zaman takibi aracı varken hangisini seçeceksiniz? Bu yazıda, 2024'ün en iyi 10 ajans zaman çizelgesi yazılım aracını, her birinin en iyi özellikleri, fiyatları ve ideal müşterileriyle birlikte inceleyeceğiz.

Başlayalım.

Ajans zaman çizelgesi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Her ajans zaman çizelgesi aracı farklıdır. Mükemmel bir platform olsaydı, aşağıdakilerin tümünü sunardı:

Otomasyon : Faturalandırma ve zaman takibi otomasyonu arayın. Zaman takibi otomasyonu, bir aracın tetikleyicilere (belirli bir dosyanın açılması gibi) göre zamanı otomatik olarak izlemeye başlaması ve fatura otomasyonunun müşteri projeleri için faturalandırılabilir saatleri izlemesi ve faturalandırmasıdır

Uyumluluk ve entegrasyon: Mevcut araçlarınızla uyumlu ve diğer uygulamalarınızla (QuickBooks gibi bordro yazılımları, Asana veya Trello gibi proje yönetimi platformları ve Slack gibi iletişim araçları) sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç seçin

*özelleştirme seçenekleri: Zaman çizelgesi şablonları , kullanıcı izinleri, hatırlatıcılar ve bildirimler, tema özelleştirme gibi ajansınızın benzersiz kullanım durumlarına uyum sağlamak için özelleştirilebilir özellikler sunan bir ajans zaman takibi yazılımı arayın

Zaman takibi sistemi: Yerleşik zaman takipçisi, basit giriş/çıkış fonksiyonu, manuel zaman girişi, GPS izleme ve görevlere dayalı otomatik izleme sunan bir çözüm seçin

Mobil erişilebilirlik: Bir mobil uygulama, uzaktaki takım üyelerinizin ve sahada çalışan çalışanlarınızın saatlerini kolayca kaydetmelerine, programları görüntülemelerine ve hareket halindeyken zaman çizelgelerini göndermelerine yardımcı olur

Raporlama ve analiz: Ekibinizin zamanını nasıl harcadığını, kayıt saatlerini ve saatlik ücretleri anlamak için görev tamamlama oranları, Gantt grafiği ve müşteri karlılığı gibi gelişmiş raporlama özelliklerini arayın ve bütçeleri izlemek ve verimliliği optimize etmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ajans Zaman Çizelgesi Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp, zaman izleme özelliklerine sahip, bulut tabanlı, popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. Her görev için harcanan zamanı saat ve dakika olarak takip edebilirsiniz. Mobil/masaüstü uygulamasında zamanlayıcıyı etkinleştirmeniz veya Chrome uzantısını kullanmanız yeterlidir.

Ücretsiz Chrome uzantısı ile ClickUp'ta zamanı takip edin ve zaman dağılımınızın ayrıntılı özetlerini alın

Ayrıca, zaman yönetimi hedefleri belirlemenizi sağlayan zaman tahmini özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Bir görev atarken, bu özelliği kullanarak ekibinizin görev için harcaması gereken tahmini süreyi ekleyin.

ClickUp, zaman raporlaması sunar, izlenen zaman ve faturalandırılabilir saatlerin raporlarını gerektiği gibi otomatik olarak oluşturur, manuel kayıt tutma ve görev yönetimi zahmetinden kurtarır.

Hepsi bu kadar değil — ClickUp, izlenen zamanı etiketler, notlar ve filtrelerle düzenlemenizi sağlar. Bu özellikler, zaman girdilerinin proje, müşteri veya görev türüne göre kategorize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar. Zaman girdilerini istediğiniz zaman düzenleyebilir veya izlenen zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliği de farklı görüntüleme seçenekleri sunar. ClickUp Zaman Yönetimi Panonuzu takvim, Gantt, zaman çizelgesi ve iş yükü görünümlerinde görüntüleyebilirsiniz. ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerinin aralığı ve derinliği göz önüne alındığında, serbest çalışanlar, tek başına çalışan girişimciler, kurumsal müşteriler ve her boyuttaki büyüyen takımlar için en uygun seçenektir.

ClickUp'ın Gantt Görünümü ile projenizin aşamalarını görsel olarak izleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu, hizmet saatlerini ve faturalandırılabilir zamanı tek bir, kolay erişilebilir yerde takip etmenize yardımcı olur

Verimliliği analiz etmek için zamanı gün, hafta, ay veya göreve göre görünümünde izleyin

ClickUp'ı özel bir zaman takibi uygulamasına (Toggl veya Harvest gibi) bağlayın ve birden fazla platformdan girdileri içe aktarın

Tahmini zamanı izlenen zamanla karşılaştırarak takımınızın genel ve bireysel görevlerdeki verimliliğini anlayın ve kaynak yönetimini iyileştirin

İhtiyaç duyduğunuzda otomatik zaman takibinden manuel zaman takibine geçin

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz planda yalnızca 100 MB depolama alanı

Alışmak için öğrenmeniz gereken birçok fonksiyon olduğu için ilk başta biraz zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Hubstaff

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, zaman takibi yazılımı, çalışan verimlilik yazılımı ve işgücü analizi yazılımı olmak üzere üç çözüm sunan bir işgücü yönetimi yazılım paketidir.

Bu araç, zaman takibi yazılımı içinde çevrimiçi zaman çizelgeleri, kağıt zaman kartlarının dijital sürümleri veya Excel sayfaları sunar. Çalışanların giriş ve çıkış saatlerini, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri doğru bir şekilde kaydeder. Ancak, bu zaman çizelgeleri ClickUp tarafından sunulanlara göre daha az özelleştirilebilir.

Ayrıca, zaman takibi verilerine dayalı ve tercihlerinize göre otomatik olarak oluşturulan zaman raporları da alırsınız (günlük, haftalık, iki haftalık, aylık veya yıllık). Kolay okunur grafikler dahil olmak üzere ilgili verileri toplar ve özet olarak sunar.

Hepsi bu kadar değil — Hubstaff, otomatik süreçlere güvenlik katan zaman çizelgesi onayları da sunar. Hubstaff faturaları otomatik olarak oluşturmadan veya çalışanlara faturalandırılabilir saatleri için ödeme yapmadan önce, onaylar zaman çizelgelerini gözden geçirmenize ve faturalandırma sürecini onaylamanıza veya reddetmenize olanak tanır.

Hubstaff, orta ve büyük ölçekli takımlara ve birden fazla departmana sahip işletmeler (özellikle yazılım şirketleri) için uygundur. Bu takımlar verimlilik, bütçe izleme, analiz paketleri ve zaman takibi özelliklerinden yararlanabilir.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Coğrafi konum izleme özelliğini kullanarak çalışanların konumlarını doğrulayın ve farklı saat dilimlerinde çalışan uzaktan çalışanları yönetin

Geç değişiklikleri önlemek için zaman girdilerini kilitleyin

Ara sıra çalışanların ekran görüntülerini alın ve boş zamanlarını izleyin

Ayrıntılı gerçek zamanlı raporlarla çalışan verimliliğini ve proje karlılığını değerlendirin

Hubstaff sınırlamaları

Zayıf uzaktan dağıtım ve bakım

Boşta kalma zamanlayıcısını açma veya kapatma seçeneği yoktur

Yalnızca zaman takibi paketini satın alma seçeneğiniz yoktur

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık koltuk başına 4,99 $

Grow : Aylık koltuk başına 7,50 dolar

Takım : Aylık koltuk başına 10 dolar

Enterprise: Aylık koltuk başına 25 dolar

Hubstaff derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1400+ yorum)

3. Toggl İzleme

toggl Track aracılığıyla

Toggl Track, belirli bir görev için harcanan zamanı saniyeye kadar takip etmenize yardımcı olan özel bir zaman yönetimi aracıdır.

Yazılım ve BT şirketleri için Toggl Track, kullanıcıların faturalandırılan her saat için ayrıntılı bir rapor göndermelerine olanak tanır. Çoğu şirket haftalık/aylık olarak görev açıklaması içermeyen kör faturalar göndermeye alışkınken, bu zaman takibi yazılımı proje bütçelerini ve performansı gerçek zamanlı olarak izler.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Asana, Evernote, GitLab ve Google ve Outlook takvimleri gibi 100'den fazla diğer yönetim ve çalışan verimlilik aracıyla entegre olur

Hızlı başvuru veya ilham için süreleri veya tamamlanma oranlarını ekranın üst kısmına sabitleyin

Tarayıcı veya uygulama etkinliğini izleyerek bir görev üzerinde çalışırken zamanınızı nasıl harcadığınızı analiz edin

Toggl İzleme sınırları

Müşteriler için görevlere ayrıntılar ekleyemezsiniz

Beş dakika gibi belirli aralıklar için zamanlayıcı ayarlayamama

Toggl Fiyatları izle

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 18 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl İzleme puanı ve yorumları

G2 : 4,6/5 (1500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)

4. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp, manuel ve otomatik zaman takibi sunan bir verimlilik aracıdır. Bir projeye harcanan zamana göre zaman çizelgeleri, bütçe çizelgeleri ve faturalar oluşturun.

TimeCamp ayrıca, tüm makbuzların bir kopyasını saklamanıza ve müşterilere doğru fatura kesmek için proje giderlerini izlemenize olanak tanıyan bir gider izleme özelliği de sunar.

Ancak, TimeCamp'ın özelleştirme özellikleri sınırlıdır. Etiket oluşturamaz, not ekleyemez veya kaydedilen zamanları kategorilere ayıramazsınız. Bu nedenle, TimeCamp temel zaman izleme ihtiyaçları olan küçük takımlar için iyi bir seçimdir. İzlemeniz gereken birden fazla projeniz varsa ve izlenen zamanı bunlara göre düzenlemeniz gerekiyorsa bu zaman saati uygulamasını tercih etmeyin.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

İş saatleri dışında zaman girdilerini kilitleyin ve ekibinize ödeme yapmadan önce zaman çizelgelerini inceleyin ve onaylayın

Kişilere veya projelere göre ayarlanabilir oranlar belirleyin ve maliyet ve gelirlerinizi doğru bir şekilde görün

Tekrarlanan zaman girdilerini kopyalayın, manuel girdilerle zaman kaybetmeyin

TimeCamp sınırlamaları

Planlama veya görev karşılaştırma araçları yok

Mobil uygulama, yeni kullanıcılar için kullanılabilirlik sorunları yaşıyor

TimeCamp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

TimeCamp derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (550+ yorum)

5. Everhour

everhour aracılığıyla

Everhour, zamanı yönetmeye, doğru faturalar ve fatura oluşturmaya, giderleri izlemeye, takımları yönetmeye ve verimlilik raporları derlemeye yardımcı olan küçük takımlar için bir araçtır.

Dezavantajı nedir? Zaman çizelgeleri oluşturamaz ve özelleştiremezsiniz veya gösterge panelinizi istediğiniz gibi renk kodlarıyla işaretleyemezsiniz. Bu, kayıtlarınızı ve takım faaliyetlerinizi düzenlemeyi zorlaştırır, yani Everhour yalnızca serbest çalışanlar veya iki ila üç kişilik küçük takımlar için uygundur.

Everhour'un en iyi özellikleri

Proje yönetimi araçlarıyla müşteri profilleri oluşturun ve faturalandırılmamış girdileri tespit edin

Vardiya izleme, takımınız için program oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirir

Everhour sınırlamaları

Zaman yuvarlanır ve tam olarak kaydedilmez

Raporların tasarımı çok iyi değil

Everhour fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Aylık koltuk başına 10 $, minimum beş koltuk

EverHour derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

6. Harvest

harvest aracılığıyla

Harvest, tek tıklamayla çalışan bir zamanlayıcıyla saatleri ve dakikaları izlemek yerine zamanınızın maliyetini takip eder. İzlenen zamanı grafikler ve raporlar aracılığıyla görselleştirebilir ve ardından uygulama tarafından hesaplanan iç zaman maliyetlerini, ilerleme oranlarını ve diğer önemli metrikleri analiz edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca, müşterilere otomatik olarak fatura oluşturup gönderebilmenizi sağlar, bu da tek başına çalışan girişimciler ve serbest çalışanlar için zaman tasarrufu sağlar. Harvest, gider izlemeye odaklandığından, hizmet tabanlı işler için en uygun seçenektir.

Harvest'ın en iyi özellikleri

Takım üyelerini ve kapasitelerini (maksimum çalışma saatleri) ekleyin ve kimin az, kimin fazla çalıştığını izleyin

Faturalandırılabilir saatler için otomatik fatura oluşturun ve müşterilere otomatik olarak gönderin

Zaman çizelgesi verilerinizi görsel raporlara dönüştürün ve faturalandırılabilir saatleri izlemek için özelleştirilebilir raporlar oluşturun

Harvest sınırlamaları

API ve entegrasyon özelliklerinin kurulumu zordur

Çevrimdışı zaman takibi yok

Onaylanmış ve onaylanmamış zamanları raporlamaz

Harvest fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Harvest Pro: Aylık koltuk başına 12 dolar

Harvest derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,3/5 (800 yorum)

Capterra: 4,6/5 (550+ yorum)

7. Verimli

Productive, küçük ve orta ölçekli takımların çıktılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan bir verimlilik yönetim aracıdır. Finansal verileri, proje karını, proje akışını ve takım verimliliğini görselleştirmek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ve düzenlenebilir panolar edinin. Ayrıca, gerektiğinde proje güncellemelerini paylaşarak müşteri ile şeffaflığı koruyan bir müşteri portalı da sunar.

Productive, çalışmaya başlar başlamaz izlemeye başlayan bir masaüstü zamanlayıcı sunar. Ayrıca görevler içindeki zamanı ayrı ayrı da izleyebilirsiniz. Planlanmış toplantılarınız veya görevleriniz varsa, Productive bu zamanı sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak izler.

Productive, dijital pazarlama, danışmanlık ve yazılım geliştirme gibi sektörlerde, fikir oluşturma ve uygulama aşamalarında müşterilerle işbirliği yapmanız ve aynı anda çalışanların faturalandırılabilir saatlerini izlemeniz gereken yaratıcı ajanslar ve küçük takımlar için uygun bir seçimdir.

Verimli en iyi özellikler

Günlük iş günlüğü, haftalık zaman çizelgeleri, masaüstü zamanlayıcı gibi zaman takibi için gelişmiş özellikleri kullanın ve önceden planlanmış zaman rezervasyonlarıyla zaman takibini otomatikleştirin

Tüm ekip arkadaşlarınızın takip edilen ve izinli zamanlarını tek bir yerde görselleştirin ve Productive içinde tatil taleplerini onaylayın

Yalnızca faturalandırılabilir saatler için otomatik fatura oluşturma

Verimlilik sınırlamaları

Navigasyon mantıklı ve sezgisel değil

Belge aracı için sınırlı özellikler (altyazı, içindekiler tablosu veya genel paylaşım bağlantıları yok)

Kullanıcıların aboneliklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olacak eğitim veya oryantasyon içeriğinin eksikliği

Verimli fiyatlandırma

Temel : Aylık 9 dolar

Profesyonel : Aylık 24 dolar

Ultimate : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Verimli derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

8. RescueTime

via RescueTime

RescueTime, bireysel kullanım için ideal bir zaman izleme uygulamasıdır. Uygulama, çalışmaya başlar başlamaz zamanlayıcıyı otomatik olarak açarak çalışma saatlerinizi izlemenizi sağlar. Ayrıca, çevrimdışı olduğunuzu algılar ve geri döndüğünüzde hemen çevrimdışı çalışma saatlerinizi sorar.

RescueTime'ın bir başka harika özelliği, dikkat dağıtıcı uygulamaları ve web sitelerini bloklayabilmesidir. Bu özellik, evden çalışan profesyoneller veya odaklanma sorunu olanlar için yararlıdır.

RescueTime, serbest çalışanların kendilerini yalnız hissetmemeleri için sanal ortak çalışma alanları da sunmaktadır.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Zamanınızı boşa harcayan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın

Zamanınızı nasıl harcadığınız hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun, böylece daha disiplinli olabilirsiniz

Daha iyi verimlilik için hedef önerileri alın

RescueTime sınırlamaları

Verileri sunucularında toplar ve saklar, bu da veri gizliliği endişelerini artırır

Çevrimdışı zaman takibi yapmak zordur

Yavaş güncellemeler

RescueTime fiyatlandırması

RescueTime Lite : Sonsuza kadar ücretsiz

RescueTime: Aylık 12 dolar

RescueTime derecelendirme ve yorumlar

G2 : 4. 1/5 (90 yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

9. HiveDesk

hiveDesk aracılığıyla

HiveDesk, kurumsal bir zaman izleme uygulamasıdır. Şirketler, çalışanlarının her bir görevde ne kadar zaman harcadıklarını yakından izleyerek verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak için bu uygulamayı kullanır. Uygulama, çalışanlarınızın konumunu, mola sürelerini, proje ve müşteri başına harcanan zamanı, klavye ve fare aktivitelerini izlemenizi sağlar.

İlk bakışta, bu ajans zaman çizelgesi yazılımı çalışanlar için çok müdahaleci görünebilir. Ancak HiveDesk, zaman takibinin iş kanunlarına uygun olduğunu garanti eder, yani veri gizliliği sorunlarıyla karşılaşmazsınız.

HiveDesk'in en iyi özellikleri

Ekran görüntüleri ve GPS ile çalışanların konumunu, zamanını ve faaliyetlerini takip ederek doğru zaman takibi yapın

Takvim, Kanban panosu, liste ve proje zaman çizelgesi dahil olmak üzere birden fazla pano görünümünü kontrol edin

Doğru zaman çizelgeleri oluşturun

Programlar oluşturarak, vardiyaları ve çalışma saatlerini tahsis ederek ve tatiller, fazla mesai ve çalışanların devamsızlıklarını izleyerek takım saatlerini yönetin

HiveDesk sınırlamaları

Çalışanlar mobil uygulamalar üzerinden giriş yapamaz

Canlı destek veya müşteri desteği numarası yok

Yavaş rapor oluşturma

HiveDesk fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 5 $ — en az üç kullanıcı

HiveDesk derecelendirme ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests, formlar ve faturalandırma (faturalandırma ve müşteri kaydı araçları dahil) ile bir arka ofis (müşteri talepleriyle ilgili özellikler, müşteri portalı ve müşteri yönetim araçları dahil) sunan bir müşteri yönetim platformudur.

ManyRequest'in zaman takibi aracı, arka ofis paketinin bir parçasıdır ve rapor oluşturma, müşteri planlarından saatleri düşme ve takım performansına ilişkin içgörüler gibi özellikleri içerir.

Bu uygulama, müşterilerin katılımını gerektiren yaratıcı ve web tasarım ajansları için en uygunudur. Ancak, proje yönetimini iyileştirmek için iç takım zamanını izlemek ve verimliliği yönetmek için en iyi seçim olmayabilir.

ManyRequests en iyi özellikleri

Özel bir müşteri portalı oluşturun ve müşterilerinizi kişiselleştirilmiş bir şekilde karşılayın

Kimin hangi proje üzerinde çalıştığı ve her projenin durumunu net bir şekilde görebilir, ilerlemeyi izleyebilirsiniz

Koşullu kurallar uygulayarak yeni projeleri ilgili/belirli takım üyelerine otomatik olarak atayın

ManyRequests sınırlamaları

Başlangıç fiyatı, listedeki diğer seçeneklerden çok daha yüksektir

Birçok entegrasyon (Mailchimp ve ActiveCampaign gibi) hala geliştirme aşamasındadır

ManyRequests fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 99 $ — iki koltuk

Temel : Aylık 149 $ — beş koltuk

Pro : Aylık 399 $ — 10 koltuk

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ManyRequests derecelendirme ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Zaman Takibinden Daha Fazlasını Eldere

Zaman izleme yazılımı, zamanı kaydeden ve çalışanlara toplam çalışma saatlerine göre ödeme yapan her türlü iş veya sektör için en iyi yatırımdır.

ClickUp, faturalandırılabilir saatleri takip etmenize ve takım verimlilik raporları oluşturmanıza yardımcı olan kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır. Temel zaman takibinden çok daha fazlasını sunar.

ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Masaüstü, mobil veya web tarayıcısından zamanı kaydedin

İzlenen zamanı ClickUp Görevlerine bağlayın

Zaman girdilerini manuel olarak ekleyin veya silin

Girdilere notlar, etiketler, filtreler ve faturalandırılabilir zaman ekleyin

Tüm bunları tek bir platformda yapabilirsiniz, bu da ClickUp'ı işiniz için doğru zaman takibi yazılımı yapar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve zaman takibi ve verimlilik yönetimini bugün bir üst seviyeye taşıyın.