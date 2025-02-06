Takım İşbirliği için En İyi 11 İç İletişim Mobil Uygulaması

Takımınızın iletişiminin kaotik bir telefon oyunu gibi olduğunu, mesajların yanlış anlaşıldığını ve görevlerin gözden kaçtığını hissettiğiniz oldu mu? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır!

Uzaktan çalışmayı idare etmek veya küresel takımları yönetmek gibi işlerle uğraşırken, iç iletişim uygulamaları herkesin aynı sayfada (ve aklı başında) kalması için anahtar rol oynar.

Takımınızın işbirliğini dönüştürecek en iyi 11 iç iletişim mobil uygulamasını bir araya getirdik.

Daha az e-posta konusu, daha hızlı güncellemeler ve hatta daha az "acil" gece yarısı mesajları düşünün. Bu uygulamalar, bunlardan önce nasıl çalıştığınızı merak etmenize neden olacak.

Önemli olan, mükemmel iç iletişim aracını bulmaktır. İletişime geçelim!

İç iletişim mobil uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru iç iletişim uygulamasını seçmek, takımınızın verimliliğini artırmak için çok önemlidir. Ancak piyasada sayısız seçenek varken, kuruluşunuz için en uygun uygulamayı nasıl belirleyeceksiniz?

Seçeneklerinizi değerlendirirken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Gerçek zamanlı iletişim özellikleri : İletişimi sorunsuz hale getiren anlık mesajlaşma, video görüşmeleri ve grup sohbetleri arayın. Sesli mesajlaşma ve ekran paylaşımını destekleyen araçlar, uzaktan veya : İletişimi sorunsuz hale getiren anlık mesajlaşma, video görüşmeleri ve grup sohbetleri arayın. Sesli mesajlaşma ve ekran paylaşımını destekleyen araçlar, uzaktan veya karma takımlar için özellikle değerlidir

Görev ve proje yönetimi entegrasyonu : Görev yönetimi ve Kanban panolarını entegre eden uygulamaları bulun, takımların görevleri verimli bir şekilde yönetirken hedefleri senkronize etmesine yardımcı olun

Basit arayüz : Herkesin kolayca kullanabileceği sezgisel bir uygulama tercih edin. Basit bir arayüz, uygulamaya alışma süresini en aza indirir ve uygulamanın bir engel olmaktan çıkıp verimliliği artıran bir araç haline gelmesini sağlar

Güvenlik ve uyumluluk : Gelişmiş şifreleme, Azure Active Directory gibi güvenli oturum açma ve sektör standartlarına uyumluluk özelliklerine sahip takım iletişimi uygulamalarını arayın

Özelleştirilebilir özellikler: Uzaktan çalışanlarınız veya ön saflarda çalışanlarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz dosya paylaşımı, ekran paylaşımı, yapılacaklar listesi veya diğer iletişim araçlarını sağlayan uygulamaları kullanın

Peki, tüm bu özellikleri bir arada nerede bulabilirsiniz?

En İyi 11 İç İletişim Mobil Uygulaması

İşte ekibinizin ihtiyaçlarını karşılayacak, işbirliğini teşvik edecek ve uzun vadeli iş hedeflerinizi destekleyecek iç iletişim uygulamalarının kapsamlı bir listesi:

1. ClickUp (Proje yönetimi ve işbirliği için en iyi hepsi bir arada uygulama)

ClickUp, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp Sohbet, takımınızın yerleşik mesajlaşma süperstarıdır. Üçüncü taraf sohbet araçlarının aksine, tüm projeyle ilgili tartışmaları doğrudan görevlerle bağlantılı tutar.

Bu, önemli bilgileri bulmak için artık e-postaları aramak veya platformlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

ClickUp Sohbet'i deneyin ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi merkezileştirin ve iş akışlarına bağlayın

Sohbet ile proje güncellemelerini tartışabilir, fikirler üretbilir veya hızlı güncellemeler paylaşabilir, tüm bunları yaparken mesajları doğrudan ilgili görevlere veya projelere bağlayabilirsiniz.

Önemli mesajları kolayca başvurabilmek için sabitleyin ve konuşmaların tek bir yerde sorunsuz bir şekilde akışını sağlayın.

Bu tartışma noktalarını bir yerde belgelemek ister misiniz? ClickUp Belgeler, belge işbirliğini geliştirir. Kullanıcılar, belgeleri doğrudan ClickUp içinde oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, kolay erişilebilirlik için görevlere veya projelere bağlayabilir.

ClickUp Belgeler ile birkaç tıklamayla oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Gerçek zamanlı düzenleme, takım üyelerinin aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır ve görevleri belgelere gömme özelliği, planlama ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur.

İster bir teklif taslağı hazırlıyor ister bir proje özeti oluşturuyor olun, ClickUp Docs, sürüm geçmişi sayesinde her şeyi şeffaf tutarak takımınızın daha akıllı bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

Kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda, ClickUp Clips imdadınıza yetişir. Bu ekran kaydetme özelliği, ekranınızı yakalamanızı, süreçleri anlatmanızı veya görsel görev talimatları vermenizi sağlar.

ClickUp Clips ile kolay işbirliği için ekranınızı paylaşın ve kaydedin

Güncellemeleri paylaşmak, karmaşık iş akışlarını açıklamak veya uzun e-postalar veya toplantılar olmadan yeni takım üyelerini işe almak için mükemmeldir. Kaydedin, paylaşın ve görsellerinizin konuşmasını sağlayın.

ClickUp İşbirliği Algılama, takımınızı gerçek zamanlı olarak senkronize halde tutar. Bu özellik, başka bir kullanıcı aynı görevi veya belgeyi düzenlediğinde kullanıcıları bilgilendirerek çakışan değişiklikleri önler ve koordinasyonu iyileştirir.

ClickUp ile belgeleri düzenleyin ve içerik üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın İşbirliği Algılama

İster bir proje planı ister paylaşılan bir belge olsun, kimin ne üzerinde çalıştığını her zaman bilerek ekip çalışmasını ve şeffaflığı teşvik edin.

Esneklik, etkili proje yönetimine katkıda bulunan bir diğer anahtar faktördür ve ClickUp'ın Özel Görünümleri tam da bunu sağlar. Liste, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi ve daha fazlası arasından seçim yapın ve görevleri takımınız için en uygun şekilde görselleştirin.

ClickUp Görünümleri ile bilgileri istediğiniz şekilde paylaşarak takım üyelerinizle işbirliği yapın

Panolar Kanban tarzı bir iş akışı sunarken, Gantt görünümleri bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini izlemeye yardımcı olur. Görünümler arasında geçiş yapma özelliği, çalışma tarzları ne olursa olsun takımınızdaki herkesin senkronize kalmasını sağlar.

Uzun, kopuk e-posta zincirlerinin günleri geride kaldı. ClickUp'ın @Bahsetmeler ve Yorumları Atama özellikleri, görevler içinde doğrudan takım üyelerini etiketlemenize, sorumluluklar atamanıza veya güncellemelere dikkat çekmenize olanak tanır.

ClickUp Yorumlar ve Bahsetmeler ile daha akıllı iletişim kurun ve daha iyi işbirliği yapın

Konu başlıklı yorumları kullanarak tartışmaları düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin, herkesin kendisinden ne beklendiğini karışıklık olmadan tam olarak bilmesini sağlayın.

Takımınız sohbet etmek, plan yapmak veya beyin fırtınası yapmak isterse, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliği ile tekrarlayan işleri zahmetsizce yönetin. Haftalık takım toplantıları, aylık raporlar veya yıllık planlamalar gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve son teslim tarihlerini kaçırma riskini azaltın

ClickUp Hedefleri aracılığıyla takım ve bireysel hedefleri doğrudan platform içinde tanımlayın, izleyin ve görselleştirin. Daha büyük hedefleri daha küçük hedeflere bölün, bunları görevlere bağlayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla Slack, Zoom, Google Drive ve Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla araçla entegre edin. Bu entegrasyonlar, favori uygulamalarınızı platforma getirmenize, iş akışlarını iyileştirmenize ve birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmanıza olanak tanır

ClickUp'ın Görev Bağımlılıkları ile görev ilişkilerini görselleştirin ve yönetin. Görevleri "bloklu", "beklemede" veya "bağlı" olarak işaretleyerek, herkesin bir sonraki adıma geçmeden önce neyin tamamlanması gerektiğini bilmesini sağlayabilirsiniz

ClickUp'taki Zaman Takibi ile görevlere harcanan zamanı doğrudan platform içinde ölçün. Faturalandırılabilir saatleri yönetiyor veya verimliliği optimize ediyor olun, bu özellik zamanın nereye ayrıldığına dair içgörüler sağlar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın öğrenme eğrisi oldukça yüksektir. Bu nedenle, geniş özellik yelpazesi yeni kullanıcılar için bazen zorlayıcı olabilir ve alışmak için biraz zaman gerektirebilir

Mobil uygulama, tüm fonksiyonlara sahip olmakla birlikte, masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikleri henüz eklememiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Aylık 7 $/kullanıcı ücretle herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: ClickUp, G2 2024 Kış Raporu'nda 18 kategoride 1 numaralı yazılım seçildi! En üst sırada yer aldığı 18 kategoriden ikisi Proje İşbirliği ve Ş Akışı Yönetimi idi.

2. Slack (Anlık mesajlaşma ve takım iletişimi için en iyisi)

sla ck aracılığıyla

Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleri ve kapsamlı entegrasyonlarıyla tanınan lider bir iç iletişim uygulamasıdır. Çalışanların iletişim ve işbirliğini geliştirmek isteyen takımlar için idealdir.

Slack mobil uygulaması, temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlayan bir sekme çubuğu özelliği ile kullanıcı dostu bir navigasyon sunar. Böylece, mesajları takip edebilir, doğrudan bahsetmelere yanıt verebilir ve görevleri mobil cihazınız üzerinden yönetebilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Konuşmaları belirli projeler ve takımlar için özel alanlarda düzenleyin ve tüm takım iletişiminin yapılandırılmış olmasını sağlayın

Takım üyeleri arasında gizli, bire bir konuşmaları kolaylaştırın

Huddles ile hafif sesli veya görüntülü konuşmalar yapın ve Clips kullanarak önceden kaydedilmiş video mesajları paylaşın

Belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan konuşmalar içinde paylaşın

Slack sınırlamaları

Kanalların ve mesajların çokluğu, aşırı bildirimlere yol açabilir

Uçtan uca şifreleme her zaman mevcut değildir ve veri riskleri oluşturur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise tablosu: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: İşyerinizdeki İletişim Boşluklarını Nasıl Kapatabilirsiniz?

3. Workvivo (Çalışan bağlılığını ve şirket kültürünü geliştirmek için en iyisi)

workvivo aracılığıyla

Workvivo ile geleneksel araçları, çalışan bağlılığını artıran özelliklerle birleştirin.

Workvivo mobil uygulamasıyla, kişiselleştirilmiş etkinlik akışı ile güncel kalabilir, resim ve videolar içeren paylaşımlar yapabilir ve övgü mesajlarıyla iş arkadaşlarınızın başarılarını takdir edebilirsiniz.

Çalışanların konumlarından bağımsız olarak işlerine ve kuruluşun misyonuna daha bağlı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Merkezi Hub'da güncellemeler yayınlayın, haberleri paylaşın ve tartışmalara katılın

Geleneksel intranet fonksiyonlarını sosyal özelliklerle birleştirerek çalışanların belgelere ve uygulamalara erişmesini sağlayın

İlgi alanlarına veya projelere göre gruplar oluşturun, işbirliğini teşvik edin

Çalışan bağlılığını, duygularını ve davranışlarını ölçün

Workvivo sınırlamaları

Fiyatlandırma yapısı bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, iş akışlarını bozabilecek üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon konusunda zorluklar yaşadıklarını bildiriyor

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, Microsoft Office paketi ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir iç iletişim mobil uygulaması sunar. Takım iletişimi, işbirliği ve video konferans için bazı harika özelliklere sahip birleşik bir platform sağlar.

Microsoft Teams mobil uygulaması, kullanıcıların tek bir dokunuşla toplantılara katılmalarını, içerikleri doğrudan mobil cihazlarından paylaşmalarını ve diğer Office uygulamalarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlar.

Uygulama ayrıca, kullanıcılara önemli mesajları anında bildiren push bildirimlerini de destekler.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Microsoft Office içinde belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar oluşturun ve paylaşın

Konuşmaları kanallere ve takımlara göre düzenleyin

Ekran paylaşımı ve toplantı kaydetme gibi özelliklerle yüksek kaliteli video görüşmeleri ve toplantılar düzenleyin

Bahsetme ve konu başlıklı konuşma gibi özelliklere sahip bu iş mesajlaşma uygulamasıyla gizli veya grup sohbetlerine katılın

Microsoft Teams sınırlamaları

Takımlar cihazlardan çok şey talep edebilir ve bu da eski sistemlerin performansını etkileyebilir

Kapsamlı özellik setinin yeni kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılması zaman alabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4,00 $ (yıllık abonelik)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $ (yıllık abonelik)

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Family: 9,99 $/ay

Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık abonelik)

Not: Microsoft Teams, Microsoft 365 paketi kapsamında sunulmaktadır. Listelenen fiyatlar Microsoft 365 paketi içindir.

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yalnızca en alakalı güncellemeleri almak için uyarıları özelleştirerek bildirim yükünü azaltın. Örneğin, Slack veya Microsoft Teams'i yalnızca doğrudan bahsetmeler veya önemli kanal güncellemeleri için bildirimde bulunacak şekilde ayarlayın.

5. Trello (Kanban panolarıyla görsel görev yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Görsel görevlerde ve takım yönetiminde mükemmel bir kullanıcı dostu iç iletişim uygulaması mı arıyorsunuz? Trello, sezgisel Kanban panolarıyla sağlam bir çözüm sunar.

Takımların projeleri ve görevleri görsel olarak organize etmelerini sağlayarak işbirliğine dayalı iletişimi teşvik eder.

Trello mobil uygulaması, yeni kartlar oluşturmanıza, son teslim tarihleri belirlemenize ve dosyaları doğrudan mobil cihazlarınızdan eklemenize olanak tanır. Uygulama, gerçek zamanlı senkronizasyonu destekler ve değişikliklerin tüm cihazlarda ve tüm takım üyeleri için anında yansıtılmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevleri temsil eden listeler ve kartlarla panolar oluşturun, ş Akışını net bir şekilde görselleştirin

Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla entegre ederek işlevselliği artırın

Butler otomasyonu ile kod yazmaya gerek kalmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Trello sınırlamaları

Ek fonksiyonlar için Power-Ups'a büyük ölçüde bağımlıdır ve bu da maliyetli olabilir

Karmaşık projeler için gerekli olan bağımlılıklar gibi gelişmiş özelliklerin eksikliği

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 6 $/kullanıcı

Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!

6. Chanty (Uygun fiyatlı, hepsi bir arada iletişim uygulaması arayan küçük işletmeler için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Chanty, takım işbirliği için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir çözüm arayan küçük işletmeler için tasarlanmış bir iç iletişim uygulamasıdır.

Chanty'nin iOS ve Android'de kullanılabilen mobil uygulaması, takım üyelerinin hareket halindeyken bile bağlantıda kalmalarını ve görevleri verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

Uygulamanın sezgisel arayüzü, sohbetler ve görevler arasında gezinmenizi sağlayarak, iletişim stratejinize göre etkili işbirlikleri ve sorunsuz iş akışları sağlar.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Halka açık ve gizli sohbetler aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun

Ekran paylaşımı ile yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeler yapın

Mesajlardan görevler oluşturun ve Kanban panosu kullanarak ilerlemeyi izleyin

Chanty sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu

Bazı kullanıcılar video görüşmeleri sırasında sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

7. Connecteam (Masa başı olmayan ve ön saflarda çalışanları etkin bir şekilde yönetmek için en iyisi)

connecteam aracılığıyla

Ön saflarda çalışan takımlarla veya sahada çalışan personel ile yoğun bir şekilde çalışıyorsanız, Connecteam vazgeçilmez bir uygulamadır. Operasyonları optimize etmek ve takım iletişimini güçlendirmek için kapsamlı bir araç seti sunan hepsi bir arada bir iletişim uygulamasıdır.

Connecteam mobil uygulaması, çalışanların temel araçlara erişmelerini ve çalışma saatlerini kaydetme, programlara erişme ve takım üyeleriyle doğrudan akıllı telefonlarından iletişim kurma gibi görevleri yerine getirmelerini sağlar.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sohbet, güncellemeler ve bildirimler aracılığıyla tüm ön saflardaki çalışanlarınızı gerçek zamanlı takım iletişimi ile senkronize halde tutun

Tüm çalışanlarınızla hızlı bir şekilde programlar oluşturun, paylaşın ve zaman çizelgelerini otomatikleştirin

Çalışanlara görevler atayın ve bunları izleyin, sorumluluklara görünürlük sağlayın ve iletişim boşluklarını kapatın

Connecteam sınırlamaları

Rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyat aralığı ve daha gelişmiş işlevler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur

Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz

Operasyonlar Temel: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $ (her ek kullanıcı için aylık 0,6 $)

Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $ (her ek kullanıcı için aylık 1,8 $)

Operasyon Uzmanı: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $ (her ek kullanıcı için aylık 3,6 $)

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (340+ yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Connecteam'in coğrafi sınırlama özelliği, masa başı çalışmayan çalışanlar için, çalışanların yalnızca belirli bir konumda olduklarında giriş yapmalarına izin vererek doğru saatte giriş yapılmasını sağlar.

8. RingCentral (Güçlü video konferans ve bulut tabanlı iletişim için en iyisi)

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, sağlam video konferans ve bulut tabanlı araçlarla takımınızı birbirine bağlayan güvenilir bir iletişim uygulamasıdır. Ölçeklenebilir bir çözüme ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

Bu mobil uygulama, hareket halindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır ve size ve takımınıza uyumlu ve bağlantılı bir iş akışı sağlar. Uygulama kullanıcıları, video toplantılarına katılabilir, mesaj gönderip alabilir ve doğrudan cep telefonlarından telefon görüşmelerini yönetebilir.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

500 katılımcıya kadar destekleyen yüksek çözünürlüklü video görüşmeleri yapın

ABD ve Kanada'da sınırsız arama için bulut tabanlı Özel Dal Değişimi (PBX) kullanın

Popüler uygulamalarla 300'den fazla entegrasyonla çalışın

RingCentral sınırlamaları

Kapsamlı özelliklerin öğrenilmesi ve bunlara uyum sağlanması zaman alabilir

Bazı kullanıcılar destek yanıt hızıyla ilgili sorunlar yaşadığını bildirmiştir

RingCentral fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ (en fazla 100 kullanıcı)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $ (en fazla 100 kullanıcı)

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $ (en fazla 100 kullanıcı)

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1.200'den fazla yorum)

staffbase aracılığıyla

Staffbase ile şirket genelinde güncellemeler ve iç haber bültenleri gönderin ve çalışanların bilgilendirilmesini ve katılımını sağlayın.

Staffbase mobil uygulaması, çalışanların uzaktan çalışıyor olsalar bile şirket haberlerine, güncellemelere ve kaynaklara anında erişebilmelerini sağlar.

Çalışanlar, mobil uygulama aracılığıyla önemli belgelere erişebilir ve anketler ve geri bildirim mekanizmaları gibi etkileşimli özelliklere katılabilir.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Önemli haberleri ve bilgileri doğrudan çalışanların mobil cihazlarına iletin

Ayrıntılı metriklerle otomatik ve görsel olarak ilgi çekici haber bültenleri oluşturun

Takım iletişimi ve şirket kaynaklarına erişim için merkezi bir hub'dan yararlanın

Staffbase sınırlamaları

Açılış sayfaları ile haber sayfaları arasında ayrım yapmak zor olabilir

Kurumsal düzeydeki şirketler için tasarlanmıştır, daha küçük kuruluşlar için maliyetli olabilir

Staffbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

10. monday. com (Proje yönetimi ve iş akışı özelleştirme için en iyisi)

monday. com, proje yönetimi araçları ve ş Akışı özelleştirme sunan dinamik bir platformdur. Süreçleri optimize etmek, görevleri görselleştirmek veya etkili bir şekilde işbirliği yapmak isteyen takımlar için idealdir.

Monday.com mobil uygulamasıyla panolar oluşturabilir ve düzenleyebilir, görevler atayabilir, önemli etkinlikleri ayarlayabilir ve takımınızın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Uygulama, masaüstü sürümünde yapılan tüm görünümleri destekler, Kanban ve Takvim dahil, böylece iş akışlarınızı ihtiyaçlarınıza göre görselleştirebilirsiniz.

monday. com en iyi özellikler

Çapraz fonksiyonlu takımlarınızın proje gereksinimlerine uygun iş akışları tasarlayın

Görsel işbirliği için Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvimler gibi perspektifleri kullanın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın

monday. com sınırlamaları

Web sürümüne kıyasla mobil sürümde sınırlı özellikler

Belirli sayıda kullanıcı için ödeme gerektirir, bu da küçük takımlar için maliyet açısından uygun olmayabilir

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $/koltuk (en az üç kullanıcı)

Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (en az üç kullanıcı)

Pro: Koltuk başına aylık 24 $ (en az üç kullanıcı)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yeni çalışanların işe alımı veya haftalık sprint planlaması gibi sık tekrarlanan iş akışları için görev şablonları oluşturarak zaman kazanın. Çoğu uygulama, önceden tanımlanmış alt görevler ve son tarihlerle görevleri çoğaltmanıza olanak tanır.

11. Troop Messenger (Basit arayüzlere ihtiyaç duyan takımlarda güvenli iletişim için en iyisi)

troop Messenger aracılığıyla

Şirket içi görüşmelerin ve mesajların (kazaen veya kasıtlı olarak) sızması, her yönetici ve üst düzey yöneticinin en büyük kabusudur. Ancak, önlem almak tedbir almaktan daha iyidir ve Troop Messenger, böyle bir senaryonun gerçeğe dönüşmesini önlemeye yardımcı olmak için vardır.

Güvenlik ve basit arayüzleri ön planda tutan, takımlar için özel olarak tasarlanmış güvenli bir iç iletişim mobil uygulamasıdır.

Bire bir veya grup sohbetleri için kullanabilir, çeşitli biçimlerde dosya paylaşabilir ve mobil cihazlarınızdan doğrudan sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.

Troop Messenger mobil uygulaması, mobil biçiminde ekran paylaşımı ve konum izleme gibi özellikleri de destekleyerek takımınızın işbirliği çabalarını geliştirir.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Gizli mesajlar için "kendini imha zamanlayıcısı" sağlayan tükenmişlik özelliğini kullanın

Forkout özelliği ile birden fazla kullanıcıya veya gruba aynı anda mesaj veya ek dosya gönderin, iletişim verimliliğini artırın

Etkili sunumlar ve tartışmalar için video görüşmeleri sırasında ekranları paylaşın

Troop Messenger sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu sunar

Mobil uygulama arayüzü, web sürümüne kıyasla daha az kullanıcı dostudur

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yakında)

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

➡️ Ayrıca okuyun: Örneklerle Takımlar için 10 AKILLI İletişim Hedefi

ClickUp ile Takımınızla Bağlantı Kurun

Başlangıçta verdiğimiz telefon oyunu örneğini hatırlıyor musunuz? Tıpkı o örnekte olduğu gibi, yanlış iletişim bir takımı felce uğratabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz her araç, farklı iş akışlarına ve önceliklere uyacak benzersiz özellikler sunar. Ancak, görev yönetimi, proje iş akışları, yapay zeka ve otomasyonu takım iletişimi ile entegre eden, iş için her şeyi içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Çok yönlü, kullanımı kolay ve takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

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