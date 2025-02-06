Takım İşbirliği için En İyi 11 İç İletişim Mobil Uygulaması

Takımınızın iletişiminin kaotik bir telefon oyunu gibi olduğunu, mesajların yanlış anlaşıldığını ve görevlerin gözden kaçtığını hissettiğiniz oldu mu? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır!
Uzaktan çalışmayı idare etmek veya küresel takımları yönetmek gibi işlerle uğraşırken, iç iletişim uygulamaları herkesin aynı sayfada (ve aklı başında) kalması için anahtar rol oynar.
Takımınızın işbirliğini dönüştürecek en iyi 11 iç iletişim mobil uygulamasını bir araya getirdik.
Daha az e-posta konusu, daha hızlı güncellemeler ve hatta daha az "acil" gece yarısı mesajları düşünün. Bu uygulamalar, bunlardan önce nasıl çalıştığınızı merak etmenize neden olacak.
Önemli olan, mükemmel iç iletişim aracını bulmaktır. İletişime geçelim!
⏰ 60 saniyelik özet
Bu blogda inceleyeceğimiz en iyi 11 iç çalışan iletişimi uygulamasına hızlıca göz atın:
- ClickUp: Proje yönetimi ve işbirliği için en iyi hepsi bir arada uygulama
- Slack: Anlık mesajlaşma ve dinamik takım iletişimi için entegrasyonlar için en iyisi
- Workvivo: Çalışan bağlılığını ve şirket kültürünü geliştirmek için en iyisi
- Microsoft Teams: Microsoft Office araçları ve video konferans ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi
- Trello: Kanban panolarıyla görsel görev yönetimi için en iyisi
- Chanty: Uygun fiyatlı, hepsi bir arada iletişim uygulaması arayan küçük işletmeler için en iyisi
- Connecteam: Masa başı olmayan ve ön saflarda çalışanları etkin bir şekilde yönetmek için en iyisi
- RingCentral: Güçlü video konferans ve bulut tabanlı iletişim için en iyisi
- Staffbase: Şirket genelindeki güncellemeler ve iç haber bültenleri için en iyisi
- monday.com: Proje yönetimi ve ş Akışı özelleştirme için en iyisi
- Troop Messenger: Basit arayüzlere ihtiyaç duyan takımlarda güvenli iletişim için en iyisi
İç iletişim mobil uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru iç iletişim uygulamasını seçmek, takımınızın verimliliğini artırmak için çok önemlidir. Ancak piyasada sayısız seçenek varken, kuruluşunuz için en uygun uygulamayı nasıl belirleyeceksiniz?
Seçeneklerinizi değerlendirirken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
- Gerçek zamanlı iletişim özellikleri: İletişimi sorunsuz hale getiren anlık mesajlaşma, video görüşmeleri ve grup sohbetleri arayın. Sesli mesajlaşma ve ekran paylaşımını destekleyen araçlar, uzaktan veya karma takımlar için özellikle değerlidir
- Görev ve proje yönetimi entegrasyonu: Görev yönetimi ve Kanban panolarını entegre eden uygulamaları bulun, takımların görevleri verimli bir şekilde yönetirken hedefleri senkronize etmesine yardımcı olun
- Basit arayüz: Herkesin kolayca kullanabileceği sezgisel bir uygulama tercih edin. Basit bir arayüz, uygulamaya alışma süresini en aza indirir ve uygulamanın bir engel olmaktan çıkıp verimliliği artıran bir araç haline gelmesini sağlar
- Güvenlik ve uyumluluk: Gelişmiş şifreleme, Azure Active Directory gibi güvenli oturum açma ve sektör standartlarına uyumluluk özelliklerine sahip takım iletişimi uygulamalarını arayın
- Özelleştirilebilir özellikler: Uzaktan çalışanlarınız veya ön saflarda çalışanlarınız için ihtiyaç duyabileceğiniz dosya paylaşımı, ekran paylaşımı, yapılacaklar listesi veya diğer iletişim araçlarını sağlayan uygulamaları kullanın
Peki, tüm bu özellikleri bir arada nerede bulabilirsiniz?
En İyi 11 İç İletişim Mobil Uygulaması
İşte ekibinizin ihtiyaçlarını karşılayacak, işbirliğini teşvik edecek ve uzun vadeli iş hedeflerinizi destekleyecek iç iletişim uygulamalarının kapsamlı bir listesi:
1. ClickUp (Proje yönetimi ve işbirliği için en iyi hepsi bir arada uygulama)
ClickUp, bir proje yönetim aracından daha fazlasıdır; proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için hepsi bir arada mesajlaşma uygulamasıdır ve daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
ClickUp Sohbet, takımınızın yerleşik mesajlaşma süperstarıdır. Üçüncü taraf sohbet araçlarının aksine, tüm projeyle ilgili tartışmaları doğrudan görevlerle bağlantılı tutar.
Bu, önemli bilgileri bulmak için artık e-postaları aramak veya platformlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.
Sohbet ile proje güncellemelerini tartışabilir, fikirler üretbilir veya hızlı güncellemeler paylaşabilir, tüm bunları yaparken mesajları doğrudan ilgili görevlere veya projelere bağlayabilirsiniz.
Önemli mesajları kolayca başvurabilmek için sabitleyin ve konuşmaların tek bir yerde sorunsuz bir şekilde akışını sağlayın.
Bu tartışma noktalarını bir yerde belgelemek ister misiniz? ClickUp Belgeler, belge işbirliğini geliştirir. Kullanıcılar, belgeleri doğrudan ClickUp içinde oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, kolay erişilebilirlik için görevlere veya projelere bağlayabilir.
Gerçek zamanlı düzenleme, takım üyelerinin aynı anda katkıda bulunmasına olanak tanır ve görevleri belgelere gömme özelliği, planlama ve uygulama arasındaki boşluğu doldurur.
İster bir teklif taslağı hazırlıyor ister bir proje özeti oluşturuyor olun, ClickUp Docs, sürüm geçmişi sayesinde her şeyi şeffaf tutarak takımınızın daha akıllı bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.
Kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda, ClickUp Clips imdadınıza yetişir. Bu ekran kaydetme özelliği, ekranınızı yakalamanızı, süreçleri anlatmanızı veya görsel görev talimatları vermenizi sağlar.
Güncellemeleri paylaşmak, karmaşık iş akışlarını açıklamak veya uzun e-postalar veya toplantılar olmadan yeni takım üyelerini işe almak için mükemmeldir. Kaydedin, paylaşın ve görsellerinizin konuşmasını sağlayın.
ClickUp İşbirliği Algılama, takımınızı gerçek zamanlı olarak senkronize halde tutar. Bu özellik, başka bir kullanıcı aynı görevi veya belgeyi düzenlediğinde kullanıcıları bilgilendirerek çakışan değişiklikleri önler ve koordinasyonu iyileştirir.
İster bir proje planı ister paylaşılan bir belge olsun, kimin ne üzerinde çalıştığını her zaman bilerek ekip çalışmasını ve şeffaflığı teşvik edin.
Esneklik, etkili proje yönetimine katkıda bulunan bir diğer anahtar faktördür ve ClickUp'ın Özel Görünümleri tam da bunu sağlar. Liste, Pano, Takvim, Zaman Çizelgesi ve daha fazlası arasından seçim yapın ve görevleri takımınız için en uygun şekilde görselleştirin.
Panolar Kanban tarzı bir iş akışı sunarken, Gantt görünümleri bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini izlemeye yardımcı olur. Görünümler arasında geçiş yapma özelliği, çalışma tarzları ne olursa olsun takımınızdaki herkesin senkronize kalmasını sağlar.
Uzun, kopuk e-posta zincirlerinin günleri geride kaldı. ClickUp'ın @Bahsetmeler ve Yorumları Atama özellikleri, görevler içinde doğrudan takım üyelerini etiketlemenize, sorumluluklar atamanıza veya güncellemelere dikkat çekmenize olanak tanır.
Konu başlıklı yorumları kullanarak tartışmaları düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirin, herkesin kendisinden ne beklendiğini karışıklık olmadan tam olarak bilmesini sağlayın.
Takımınız sohbet etmek, plan yapmak veya beyin fırtınası yapmak isterse, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutarak sorunsuz bir işbirliği sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın Yineleyen Görevler özelliği ile tekrarlayan işleri zahmetsizce yönetin. Haftalık takım toplantıları, aylık raporlar veya yıllık planlamalar gibi görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve son teslim tarihlerini kaçırma riskini azaltın
- ClickUp Hedefleri aracılığıyla takım ve bireysel hedefleri doğrudan platform içinde tanımlayın, izleyin ve görselleştirin. Daha büyük hedefleri daha küçük hedeflere bölün, bunları görevlere bağlayın ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin
- ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla Slack, Zoom, Google Drive ve Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla araçla entegre edin. Bu entegrasyonlar, favori uygulamalarınızı platforma getirmenize, iş akışlarını iyileştirmenize ve birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmanıza olanak tanır
- ClickUp'ın Görev Bağımlılıkları ile görev ilişkilerini görselleştirin ve yönetin. Görevleri "bloklu", "beklemede" veya "bağlı" olarak işaretleyerek, herkesin bir sonraki adıma geçmeden önce neyin tamamlanması gerektiğini bilmesini sağlayabilirsiniz
- ClickUp'taki Zaman Takibi ile görevlere harcanan zamanı doğrudan platform içinde ölçün. Faturalandırılabilir saatleri yönetiyor veya verimliliği optimize ediyor olun, bu özellik zamanın nereye ayrıldığına dair içgörüler sağlar
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın öğrenme eğrisi oldukça yüksektir. Bu nedenle, geniş özellik yelpazesi yeni kullanıcılar için bazen zorlayıcı olabilir ve alışmak için biraz zaman gerektirebilir
- Mobil uygulama, tüm fonksiyonlara sahip olmakla birlikte, masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikleri henüz eklememiştir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Aylık 7 $/kullanıcı ücretle herhangi bir ücretli plana ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)
🧠 Biliyor muydunuz: ClickUp, G2 2024 Kış Raporu'nda 18 kategoride 1 numaralı yazılım seçildi! En üst sırada yer aldığı 18 kategoriden ikisi Proje İşbirliği ve Ş Akışı Yönetimi idi.
2. Slack (Anlık mesajlaşma ve takım iletişimi için en iyisi)
Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma özellikleri ve kapsamlı entegrasyonlarıyla tanınan lider bir iç iletişim uygulamasıdır. Çalışanların iletişim ve işbirliğini geliştirmek isteyen takımlar için idealdir.
Slack mobil uygulaması, temel fonksiyonlara hızlı erişim sağlayan bir sekme çubuğu özelliği ile kullanıcı dostu bir navigasyon sunar. Böylece, mesajları takip edebilir, doğrudan bahsetmelere yanıt verebilir ve görevleri mobil cihazınız üzerinden yönetebilirsiniz.
Slack'in en iyi özellikleri
- Konuşmaları belirli projeler ve takımlar için özel alanlarda düzenleyin ve tüm takım iletişiminin yapılandırılmış olmasını sağlayın
- Takım üyeleri arasında gizli, bire bir konuşmaları kolaylaştırın
- Huddles ile hafif sesli veya görüntülü konuşmalar yapın ve Clips kullanarak önceden kaydedilmiş video mesajları paylaşın
- Belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları doğrudan konuşmalar içinde paylaşın
Slack sınırlamaları
- Kanalların ve mesajların çokluğu, aşırı bildirimlere yol açabilir
- Uçtan uca şifreleme her zaman mevcut değildir ve veri riskleri oluşturur
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $
- Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise tablosu: Özel fiyatlandırma
Slack puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.500+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: İşyerinizdeki İletişim Boşluklarını Nasıl Kapatabilirsiniz?
3. Workvivo (Çalışan bağlılığını ve şirket kültürünü geliştirmek için en iyisi)
Workvivo ile geleneksel araçları, çalışan bağlılığını artıran özelliklerle birleştirin.
Workvivo mobil uygulamasıyla, kişiselleştirilmiş etkinlik akışı ile güncel kalabilir, resim ve videolar içeren paylaşımlar yapabilir ve övgü mesajlarıyla iş arkadaşlarınızın başarılarını takdir edebilirsiniz.
Çalışanların konumlarından bağımsız olarak işlerine ve kuruluşun misyonuna daha bağlı hissetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Workvivo'nun en iyi özellikleri
- Merkezi Hub'da güncellemeler yayınlayın, haberleri paylaşın ve tartışmalara katılın
- Geleneksel intranet fonksiyonlarını sosyal özelliklerle birleştirerek çalışanların belgelere ve uygulamalara erişmesini sağlayın
- İlgi alanlarına veya projelere göre gruplar oluşturun, işbirliğini teşvik edin
- Çalışan bağlılığını, duygularını ve davranışlarını ölçün
Workvivo sınırlamaları
- Fiyatlandırma yapısı bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar, iş akışlarını bozabilecek üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon konusunda zorluklar yaşadıklarını bildiriyor
Workvivo fiyatlandırması
- İş Planı: Özel fiyatlandırma
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
Workvivo puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
4. Microsoft Teams (Microsoft Office araçları ve video konferans ile entegrasyon için en iyisi)
Microsoft Teams, Microsoft Office paketi ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir iç iletişim mobil uygulaması sunar. Takım iletişimi, işbirliği ve video konferans için bazı harika özelliklere sahip birleşik bir platform sağlar.
Microsoft Teams mobil uygulaması, kullanıcıların tek bir dokunuşla toplantılara katılmalarını, içerikleri doğrudan mobil cihazlarından paylaşmalarını ve diğer Office uygulamalarını kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını sağlar.
Uygulama ayrıca, kullanıcılara önemli mesajları anında bildiren push bildirimlerini de destekler.
Microsoft Teams'in en iyi özellikleri
- Microsoft Office içinde belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar oluşturun ve paylaşın
- Konuşmaları kanallere ve takımlara göre düzenleyin
- Ekran paylaşımı ve toplantı kaydetme gibi özelliklerle yüksek kaliteli video görüşmeleri ve toplantılar düzenleyin
- Bahsetme ve konu başlıklı konuşma gibi özelliklere sahip bu iş mesajlaşma uygulamasıyla gizli veya grup sohbetlerine katılın
Microsoft Teams sınırlamaları
- Takımlar cihazlardan çok şey talep edebilir ve bu da eski sistemlerin performansını etkileyebilir
- Kapsamlı özellik setinin yeni kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılması zaman alabilir
Microsoft Teams fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4,00 $ (yıllık abonelik)
- Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $ (yıllık abonelik)
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/ay
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/ay
- Microsoft 365 Business Standard: Aylık 12,50 $/kullanıcı (yıllık abonelik)
Not: Microsoft Teams, Microsoft 365 paketi kapsamında sunulmaktadır. Listelenen fiyatlar Microsoft 365 paketi içindir.
Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (9.700+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Yalnızca en alakalı güncellemeleri almak için uyarıları özelleştirerek bildirim yükünü azaltın. Örneğin, Slack veya Microsoft Teams'i yalnızca doğrudan bahsetmeler veya önemli kanal güncellemeleri için bildirimde bulunacak şekilde ayarlayın.
5. Trello (Kanban panolarıyla görsel görev yönetimi için en iyisi)
Görsel görevlerde ve takım yönetiminde mükemmel bir kullanıcı dostu iç iletişim uygulaması mı arıyorsunuz? Trello, sezgisel Kanban panolarıyla sağlam bir çözüm sunar.
Takımların projeleri ve görevleri görsel olarak organize etmelerini sağlayarak işbirliğine dayalı iletişimi teşvik eder.
Trello mobil uygulaması, yeni kartlar oluşturmanıza, son teslim tarihleri belirlemenize ve dosyaları doğrudan mobil cihazlarınızdan eklemenize olanak tanır. Uygulama, gerçek zamanlı senkronizasyonu destekler ve değişikliklerin tüm cihazlarda ve tüm takım üyeleri için anında yansıtılmasını sağlar.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Görevleri temsil eden listeler ve kartlarla panolar oluşturun, ş Akışını net bir şekilde görselleştirin
- Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla entegre ederek işlevselliği artırın
- Butler otomasyonu ile kod yazmaya gerek kalmadan tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Trello sınırlamaları
- Ek fonksiyonlar için Power-Ups'a büyük ölçüde bağımlıdır ve bu da maliyetli olabilir
- Karmaşık projeler için gerekli olan bağımlılıklar gibi gelişmiş özelliklerin eksikliği
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 6 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 17,50 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)
📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor.
Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (artı AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!
6. Chanty (Uygun fiyatlı, hepsi bir arada iletişim uygulaması arayan küçük işletmeler için en iyisi)
Chanty, takım işbirliği için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir çözüm arayan küçük işletmeler için tasarlanmış bir iç iletişim uygulamasıdır.
Chanty'nin iOS ve Android'de kullanılabilen mobil uygulaması, takım üyelerinin hareket halindeyken bile bağlantıda kalmalarını ve görevleri verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.
Uygulamanın sezgisel arayüzü, sohbetler ve görevler arasında gezinmenizi sağlayarak, iletişim stratejinize göre etkili işbirlikleri ve sorunsuz iş akışları sağlar.
Chanty'nin en iyi özellikleri
- Halka açık ve gizli sohbetler aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun
- Ekran paylaşımı ile yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşmeler yapın
- Mesajlardan görevler oluşturun ve Kanban panosu kullanarak ilerlemeyi izleyin
Chanty sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu
- Bazı kullanıcılar video görüşmeleri sırasında sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir
Chanty fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 4 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Chanty puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)
➡️ Ayrıca okuyun: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu: Excel, Word ve ClickUp
7. Connecteam (Masa başı olmayan ve ön saflarda çalışanları etkin bir şekilde yönetmek için en iyisi)
Ön saflarda çalışan takımlarla veya sahada çalışan personel ile yoğun bir şekilde çalışıyorsanız, Connecteam vazgeçilmez bir uygulamadır. Operasyonları optimize etmek ve takım iletişimini güçlendirmek için kapsamlı bir araç seti sunan hepsi bir arada bir iletişim uygulamasıdır.
Connecteam mobil uygulaması, çalışanların temel araçlara erişmelerini ve çalışma saatlerini kaydetme, programlara erişme ve takım üyeleriyle doğrudan akıllı telefonlarından iletişim kurma gibi görevleri yerine getirmelerini sağlar.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Sohbet, güncellemeler ve bildirimler aracılığıyla tüm ön saflardaki çalışanlarınızı gerçek zamanlı takım iletişimi ile senkronize halde tutun
- Tüm çalışanlarınızla hızlı bir şekilde programlar oluşturun, paylaşın ve zaman çizelgelerini otomatikleştirin
- Çalışanlara görevler atayın ve bunları izleyin, sorumluluklara görünürlük sağlayın ve iletişim boşluklarını kapatın
Connecteam sınırlamaları
- Rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyat aralığı ve daha gelişmiş işlevler yalnızca daha yüksek seviyeli planlarda mevcuttur
- Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu
Connecteam fiyatlandırması
- Küçük İşletme Planı: 10 kullanıcıya kadar ücretsiz
- Operasyonlar Temel: İlk 30 kullanıcı için aylık 35 $ (her ek kullanıcı için aylık 0,6 $)
- Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 59 $ (her ek kullanıcı için aylık 1,8 $)
- Operasyon Uzmanı: İlk 30 kullanıcı için aylık 119 $ (her ek kullanıcı için aylık 3,6 $)
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (340+ yorum)
👀 Biliyor muydunuz? Connecteam'in coğrafi sınırlama özelliği, masa başı çalışmayan çalışanlar için, çalışanların yalnızca belirli bir konumda olduklarında giriş yapmalarına izin vererek doğru saatte giriş yapılmasını sağlar.
8. RingCentral (Güçlü video konferans ve bulut tabanlı iletişim için en iyisi)
RingCentral, sağlam video konferans ve bulut tabanlı araçlarla takımınızı birbirine bağlayan güvenilir bir iletişim uygulamasıdır. Ölçeklenebilir bir çözüme ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.
Bu mobil uygulama, hareket halindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır ve size ve takımınıza uyumlu ve bağlantılı bir iş akışı sağlar. Uygulama kullanıcıları, video toplantılarına katılabilir, mesaj gönderip alabilir ve doğrudan cep telefonlarından telefon görüşmelerini yönetebilir.
RingCentral'ın en iyi özellikleri
- 500 katılımcıya kadar destekleyen yüksek çözünürlüklü video görüşmeleri yapın
- ABD ve Kanada'da sınırsız arama için bulut tabanlı Özel Dal Değişimi (PBX) kullanın
- Popüler uygulamalarla 300'den fazla entegrasyonla çalışın
RingCentral sınırlamaları
- Kapsamlı özelliklerin öğrenilmesi ve bunlara uyum sağlanması zaman alabilir
- Bazı kullanıcılar destek yanıt hızıyla ilgili sorunlar yaşadığını bildirmiştir
RingCentral fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ (en fazla 100 kullanıcı)
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $ (en fazla 100 kullanıcı)
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $ (en fazla 100 kullanıcı)
RingCentral puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1.200'den fazla yorum)
9. Staffbase (Şirket genelindeki güncellemeler ve iç haber bültenleri için en iyisi)
Staffbase ile şirket genelinde güncellemeler ve iç haber bültenleri gönderin ve çalışanların bilgilendirilmesini ve katılımını sağlayın.
Staffbase mobil uygulaması, çalışanların uzaktan çalışıyor olsalar bile şirket haberlerine, güncellemelere ve kaynaklara anında erişebilmelerini sağlar.
Çalışanlar, mobil uygulama aracılığıyla önemli belgelere erişebilir ve anketler ve geri bildirim mekanizmaları gibi etkileşimli özelliklere katılabilir.
Staffbase'in en iyi özellikleri
- Önemli haberleri ve bilgileri doğrudan çalışanların mobil cihazlarına iletin
- Ayrıntılı metriklerle otomatik ve görsel olarak ilgi çekici haber bültenleri oluşturun
- Takım iletişimi ve şirket kaynaklarına erişim için merkezi bir hub'dan yararlanın
Staffbase sınırlamaları
- Açılış sayfaları ile haber sayfaları arasında ayrım yapmak zor olabilir
- Kurumsal düzeydeki şirketler için tasarlanmıştır, daha küçük kuruluşlar için maliyetli olabilir
Staffbase fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Staffbase puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (220+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)
10. monday. com (Proje yönetimi ve iş akışı özelleştirme için en iyisi)
monday. com, proje yönetimi araçları ve ş Akışı özelleştirme sunan dinamik bir platformdur. Süreçleri optimize etmek, görevleri görselleştirmek veya etkili bir şekilde işbirliği yapmak isteyen takımlar için idealdir.
Monday.com mobil uygulamasıyla panolar oluşturabilir ve düzenleyebilir, görevler atayabilir, önemli etkinlikleri ayarlayabilir ve takımınızın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.
Uygulama, masaüstü sürümünde yapılan tüm görünümleri destekler, Kanban ve Takvim dahil, böylece iş akışlarınızı ihtiyaçlarınıza göre görselleştirebilirsiniz.
monday. com en iyi özellikler
- Çapraz fonksiyonlu takımlarınızın proje gereksinimlerine uygun iş akışları tasarlayın
- Görsel işbirliği için Kanban panoları, Gantt grafikleri ve takvimler gibi perspektifleri kullanın
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek manuel çabayı azaltın
monday. com sınırlamaları
- Web sürümüne kıyasla mobil sürümde sınırlı özellikler
- Belirli sayıda kullanıcı için ödeme gerektirir, bu da küçük takımlar için maliyet açısından uygun olmayabilir
monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 12 $/koltuk (en az üç kullanıcı)
- Standart: Koltuk başına aylık 14 $ (en az üç kullanıcı)
- Pro: Koltuk başına aylık 24 $ (en az üç kullanıcı)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Yeni çalışanların işe alımı veya haftalık sprint planlaması gibi sık tekrarlanan iş akışları için görev şablonları oluşturarak zaman kazanın. Çoğu uygulama, önceden tanımlanmış alt görevler ve son tarihlerle görevleri çoğaltmanıza olanak tanır.
11. Troop Messenger (Basit arayüzlere ihtiyaç duyan takımlarda güvenli iletişim için en iyisi)
Şirket içi görüşmelerin ve mesajların (kazaen veya kasıtlı olarak) sızması, her yönetici ve üst düzey yöneticinin en büyük kabusudur. Ancak, önlem almak tedbir almaktan daha iyidir ve Troop Messenger, böyle bir senaryonun gerçeğe dönüşmesini önlemeye yardımcı olmak için vardır.
Güvenlik ve basit arayüzleri ön planda tutan, takımlar için özel olarak tasarlanmış güvenli bir iç iletişim mobil uygulamasıdır.
Bire bir veya grup sohbetleri için kullanabilir, çeşitli biçimlerde dosya paylaşabilir ve mobil cihazlarınızdan doğrudan sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.
Troop Messenger mobil uygulaması, mobil biçiminde ekran paylaşımı ve konum izleme gibi özellikleri de destekleyerek takımınızın işbirliği çabalarını geliştirir.
Troop Messenger'ın en iyi özellikleri
- Gizli mesajlar için "kendini imha zamanlayıcısı" sağlayan tükenmişlik özelliğini kullanın
- Forkout özelliği ile birden fazla kullanıcıya veya gruba aynı anda mesaj veya ek dosya gönderin, iletişim verimliliğini artırın
- Etkili sunumlar ve tartışmalar için video görüşmeleri sırasında ekranları paylaşın
Troop Messenger sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla daha az üçüncü taraf entegrasyonu sunar
- Mobil uygulama arayüzü, web sürümüne kıyasla daha az kullanıcı dostudur
Troop Messenger fiyatlandırması
- Premium: Kullanıcı başına aylık 2,50 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yakında)
Troop Messenger puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: Puanlama mevcut değil
➡️ Ayrıca okuyun: Örneklerle Takımlar için 10 AKILLI İletişim Hedefi
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Başlangıçta verdiğimiz telefon oyunu örneğini hatırlıyor musunuz? Tıpkı o örnekte olduğu gibi, yanlış iletişim bir takımı felce uğratabilir.
Yukarıda bahsettiğimiz her araç, farklı iş akışlarına ve önceliklere uyacak benzersiz özellikler sunar. Ancak, görev yönetimi, proje iş akışları, yapay zeka ve otomasyonu takım iletişimi ile entegre eden, iş için her şeyi içeren bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Çok yönlü, kullanımı kolay ve takımınızın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
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