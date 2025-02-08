2025'te İşi Dönüştürecek En İyi 10 Kurumsal Üretken Yapay Zeka Aracı

Günümüzde kurumsal yapay zeka araçları, "olması iyi olur" kategorisinden "olmazsa olmaz" kategorisine geçmiştir.

Küresel AI harcamalarının bu yıl 307 milyar dolara ulaşacağı ve 632 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu araçların rolü yadsınamaz. 📈

Ancak işin püf noktası şudur: Büyük güç, daha fazla incelemeyi de beraberinde getirir. Kurumsal liderler ve BT uzmanları , dönüştürücü potansiyeli kusursuz uyumluluk ve güvenlik ile dengelemelidir.

Size yardımcı olmak için, çığır açan yenilikleri sağlam güvenilirlikle birleştiren en iyi üretken AI uygulamalarını bir araya getirdik.

Öncelikle, işiniz için mükemmel kurumsal yapay zeka aracını seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi gen-AI araçlarından seçtiklerimiz: 1. ClickUp: AI odaklı kurumsal verimlilik ve inovasyon için en iyisi 2. OpenAI: Metin, görüntü ve gelecekteki ses fonksiyonlarına sahip multimodal AI için en iyisi 3. Google Cloud Vertex AI: Kurumsal kullanıma hazır yapay zeka geliştirme için en iyisi 4. Microsoft Azure OpenAI Hizmeti: Güçlü güvenlik ile AI'yı ölçeklendirmek için en iyisi 5. Cohere: Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip doğal dil AI modelleri için en iyisi 6. Anthropic: Gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip etik yapay zeka sistemleri için en iyisi 7. GitHub Copilot: AI destekli geliştirici verimliliği ve akıllı kodlama için en iyisi 8. Glean AI: Bilgi yönetimi ve uygulamalar arası arama için en iyisi 9. Stability AI: Açık kaynaklı AI modeli özelleştirme ve üretken AI için en iyisi 10. NVIDIA AI: Yüksek performanslı bilgi işlem ve GPU hızlandırmalı yapay zeka için en iyisi

Kurumsal bir yapay zeka aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru üretken AI platformunu seçmek, en son teknolojiyi seçmekten öte, iş akışınızla kolayca uyum sağlayan platformu seçmek anlamına gelir.

Dikkate alınması gerekenler:

Özelleştirme: İş akışınıza ve sektörünüzün özel ihtiyaçlarına uygun bir araç arayın, özellikleri ve ayarları maksimum verimlilik için kolayca değiştirin

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte ölçeklenebilen ve artan veri, kullanıcı ve görevleri yönetebilen bir çözüm seçin

Veri güvenliği: Güçlü şifreleme , uyumluluk sertifikaları (GDPR, HIPAA gibi) ve güvenli veri depolama uygulamalarına sahip araçlara öncelik vererek hassas iş bilgilerini koruyun

Entegrasyon kolaylığı: Mevcut yazılım yığınınız ve sistemlerinizle kolayca bağlantı kuran bir araç tercih edin ve uygulama sırasında kesintileri en aza indirin

Destek ve eğitim: Kapsamlı destek (örneğin, başlangıç kaynakları, öğreticiler ve müşteri etkileşimleri) sunan bir araç seçin, böylece takımınız hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir

Kurumsal proje yönetiminden karar verme sürecinin iyileştirilmesine ve daha fazlasına kadar, iş ihtiyaçlarınızla birlikte gelişmek üzere tasarlanmış bu en iyi AI araçlarını keşfedin.

1. ClickUp (AI odaklı kurumsal verimlilik ve inovasyon için en iyisi)

ClickUp'ın AI araçlarıyla, yazınızı yönlendirmek ve iyileştirmek için akıllı ipuçlarını kullanarak müşterilere hazır iletişim metinlerini anında taslak haline getirin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, birleşik çalışma alanı zekasıyla iş akışlarınızı kolaylaştırır.

Örneğin, ClickUp'ın Enterprise AI Solutions , daha büyük takımlar için proje ve bilgi yönetimini SSO ve HIPAA uyumluluğu dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlikle entegre eder.

Platformun size nasıl zaman kazandırdığı ve daha fazlasını yapmanıza nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır:

🚀 AI destekli proje yönetimi

ClickUp'ın AI ajanları geçmiş proje verilerini analiz ederek gelecekteki iş akışlarını şu şekilde basitleştirir:

Takım iş yüklerine göre görev atamaları için akıllı öneriler sunar

Takımınızı gerçek zamanlı proje ilerleme güncellemeleri ile bilgilendirin

Proje zaman çizelgeleri , son tarihler ve potansiyel darboğazlar hakkında içgörüler sağlar

Belge incelemeleri ve güncellemeleri için otomatik hatırlatıcılar

ClickUp Beyaz Tahtalar, ClickUp Belgeler ve ClickUp Sohbet çözümleriyle entegrasyon yoluyla işbirliğini artırın

🚀 Gelişmiş bilgi yönetimi

Platformun yerel AI asistanı ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki etkinliklerden öğrenerek zaman içinde aldığı bilgilerin alaka düzeyini artırır.

Özetle, AI sinir ağı verimliliğinizi şu şekilde artırır:

Görevler, belgeler ve tartışmalardan içerik sentezleyerek merkezi bir bilgi merkezi oluşturun

Kısa özetler için bilgi tabanı makalelerinin taslağını hazırlama ve özetleme

Daha iyi organizasyon ve takip için toplantı gündemleri ve toplantı tutanakları oluşturma

İş akışlarını ve eylemleri otomatikleştirme tetikleyiciler ve koşullar için doğal dil kullanma

ClickUp'tan doğrudan görevle ilgili e-postalar oluşturun veya yanıtlayın

ClickUp Brain ile e-postalar için uzun özellik sürüm belgelerinden içgörüleri özetleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli Soru-Cevap özelliği, takım alanlarını, projeleri ve belgeleri arayarak sorular sormanıza ve anında, bağlamsal cevaplar almanıza olanak tanır

AI yazma asistanı içerik oluşturmak için role özel komutlar sağlar ve oluşturulan içerikten doğrudan görevler veya belgeler oluşturmanıza yardımcı olur içerik oluşturmak için role özel komutlar sağlar ve oluşturulan içerikten doğrudan görevler veya belgeler oluşturmanıza yardımcı olur

Otomatik görev oluşturma , doğal dil kullanarak AI tarafından oluşturulan alt görevlerin ve otomatik proje özetlerinin oluşturulmasını sağlar

Bağlamsal çeviri ve yerelleştirme, içeriği farklı dillere çevirerek projelerde erişilebilirliği ve iletişimi iyileştirir

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda araç ve ayar ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

Zaman Takibi özelliğini kullanmayı öğrenmek biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar

ClickUp, sadece yalın kalmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgili kalmamızı, yenilikler sunmamızı ve müşterilerimiz için katma değer yaratmamızı da sağlar

2. OpenAI (Metin, görüntü ve gelecekteki ses fonksiyonlarına sahip multimodal AI için en iyisi)

openAI aracılığıyla

OpenAI, içerik oluşturma ve chatbot geliştirme gibi görevleri basitleştirmek için doğal dil işlemeyi kullanan GPT-4 ve GPT-4o gibi dil modelleri sunar. Yeni piyasaya sürülen O1 serisi, bilgileri mantıklı ve sıralı bir şekilde işlemek için "düşünce zinciri" mantığını kullanır.

ChatGPT, OpenAI'nin amiral gemisi aracı, bu yetenekleri sezgisel kurumsal iletişim için merkezileştirir ve AI komut şablonları ile tutarlı çıktılar sağlar.

OpenAI'nin en iyi özellikleri

GPT-4 multimodal modeli, metin, görüntü, ses ve kodu işleyen gelişmiş yapay zeka sunar

Kurumsal sınıf API karmaşık görevlere ve iş akışlarına hızlı AI entegrasyonu için ölçeklenebilir altyapı sağlar

Özelleştirilebilir AI akıl yürütme , özel verilerle modelleri ince ayarlamaya yardımcı olarak akıllı sistemler oluşturur

Gerçek zamanlı bağlamsal anlayış, insan benzeri yanıtlar üretmeye yardımcı olur

OpenAI sınırlamaları

Yanıtların kalitesi, özellikle yoğun kullanım saatlerinde önemli ölçüde değişebilir

Premium kullanıcılar hala mesaj sınırlarıyla karşılaşmaktadır (ör. GPT-4 için saatte 25 mesaj)

OpenAI fiyatlandırması

ChatGPT Ücretsiz Plus: 20 $/ay Pro: 200 $/ay Takım: Kullanıcı başına 30 $/ay Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OpenAI API Belirteç başına fiyat: Modele göre değişir

Belirteç başına fiyat: Model seçimine göre değişir

Ücretsiz

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Belirteç başına fiyat: Model seçimine göre değişir

OpenAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Verimliliğinizi artırmak için ChatGPT kullanım örneklerini otomasyon araçlarıyla birleştirin. Örneğin, ChatGPT, yeni müşteri talepleri veya görevlerin tamamlanması gibi etkinlikler tarafından tetiklenerek yanıtları veya teklifleri otomatik olarak taslak olarak hazırlayacak şekilde ayarlanabilir.

3. Google Cloud Vertex AI (Kurumsal kullanıma hazır AI geliştirme için en iyisi)

google Cloud Vertex AI aracılığıyla

Google Cloud Vertex AI, çeşitli sektörlerde yapay zeka çözümleri oluşturmak, dağıtmak ve ölçeklendirmek için birleşik bir geliştirme ortamı sunar. Ayrıca BigQuery ve Dataflow gibi Google'ın kapsamlı veri hizmetleriyle kolayca entegre olarak büyük veri kümelerini yönetmenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Google Cloud Vertex AI'nın en iyi özellikleri

Tüm makine öğrenimi (ML) yaşam döngüsü için tek bir entegre ortam sağlar

Google'ın Gemini'si, Gemma gibi açık kaynaklı modeller ve Claude 3 gibi iş ortağı modelleri dahil olmak üzere 160'tan fazla temel modele erişim sunar

Hem AutoML (kodsuz model eğitimi) hem de özel eğitim verilerini destekler

giriş akıl yürütme'yi mümkün kılar Prompt mühendisliği gibi gelişmiş üretken AI fonksiyonlarıyla'yi mümkün kılar

Google Cloud Vertex AI sınırlamaları

Uygulamaların bir süre kullanılmadığında yanıt vermesinin uzun sürmesi gibi soğuk başlatma sorunları olabilir

Kullanıcılar, özellikle etki alanı paylaşımı konusunda belgelerin yetersiz olduğunu bildiriyor

Google Cloud Vertex AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Vertex AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (480+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

🤖 Biliyor muydunuz: Google Cloud Vertex AI, ML modellerini eğitmek için %80 daha az kod satırı gerektirerek veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendisleri için geliştirme sürecini basitleştirir.

4. Microsoft Azure OpenAI Hizmeti (Güçlü güvenlik ile AI'yı ölçeklendirmek için en iyisi)

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti, OpenAI'nin gelişmiş dil modellerini Microsoft Azure'un sağlam bulut altyapısı ile entegre ederek, kuruluşların kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk ile akıllı AI çözümleri geliştirmesine, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur.

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti'nin en iyi özellikleri

GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo ve DALL-E dahil olmak üzere gelişmiş AI modellerine erişim sağlar

Gizli ağ oluşturma, sorumlu AI içerik filtreleme ve rol tabanlı erişim kontrolü sunarak veri koruma ve uyumluluğu sağlar

Özel verilerle önceden eğitilmiş modelleri ince ayarlamanıza yardımcı olur ve özel AI çözümleri oluşturur

İçerik oluşturma, semantik arama ve doğal dil anlama dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekler

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti sınırlamaları

Bazı modeller yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur

Genel OpenAI'dan Microsoft'un çözümüne geçiş daha sorunsuz olabilir

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti fiyatlandırması

Standart (isteğe bağlı) : Kullandıkça öde

Provisioned ve Batch API: Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure OpenAI Hizmeti derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🤖 Biliyor muydunuz: AI'nın etkisi ve geleceği üzerine yapılan araştırmalar, Generative AI'nın önümüzdeki on yıl içinde 1,3 trilyon dolarlık bir pazara ulaşacağı tahminiyle, AI'nın dönüştürücü potansiyelini vurgulamaktadır.

5. Cohere (Gelişmiş özelleştirme özelliklerine sahip doğal dil AI modelleri için en iyisi)

cohere aracılığıyla

Cohere, metin oluşturma, sınıflandırma ve özetleme dahil olmak üzere çeşitli NLP görevleri için özel olarak tasarlanmış öğrenme dili modelleri sunar. Çoklu model desteği, çeşitli AI kullanım örnekleri ve uygulamaları için esneklik sağlar.

Ayrıca, etik AI yaklaşımı şeffaflığı ön plana çıkararak hem işletmeler hem de geliştiriciler için güvenilir bir seçim olmasını sağlar.

Cohere'nin en iyi özellikleri

16.000 belirteç bağlam uzunluğuna kadar destek ile ayrıntılı ince ayar yetenekleri sağlar

Konuşma ajanları ve duygusal analiz dahil olmak üzere birden fazla dili ve kullanım örneğini destekleyen komut ailesi modelleri sunar

Gelişmiş erişim denetimleri ve AI çıktılarını özel kurumsal verilere dayandırma yeteneği ile güvenlik çerçeveleri sunar

Oracle GenAI Service ve AWS Bedrock dahil olmak üzere birden fazla bulut platformunda dağıtımı destekler

Cohere sınırlamaları

Model bazen metin sınıflandırmasında başarısız olur ve yanlış sonuçlar üretir

Ajan kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi daha kullanıcı dostu olabilir

Cohere fiyatlandırması

Ücretsiz katman

Belirteç başına fiyat: Model seçimine göre değişir

Cohere puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Daha fazla bilgi: Dikkat Edilmesi Gereken En İyi AI Startupları

6. Anthropic (Gelişmiş akıl yürütme yeteneklerine sahip etik AI sistemleri için en iyisi)

Anthropic, sorumlu teknolojik ilerlemeyi önceliklendiren güvenli, yorumlanabilir ve etik ilkelere uygun yapay zeka sistemleri geliştirmeye kendini adamıştır.

Anthropic'in en iyi özellikleri

Etik ilkeleri doğrudan model davranışına entegre eden benzersiz bir AI eğitim metodolojisi uygular

Bağlamsal anlayışa sahip, karmaşık akıl yürütme görevlerini yerine getirebilen Claude AI modelleri sunar

Model yorumlanabilirliği sağlayarak, AI karar verme iş süreçlerini incelemenize ve anlamanıza yardımcı olur

Potansiyel zararlı çıktıları proaktif olarak en aza indiren yerleşik güvenlik önlemlerine sahip AI sistemleri geliştirir

Anthropic sınırlamaları

Claude, kapsamlı veri eğitimi almamıştır, bu da bazen eksik içerik üretilmesine neden olmaktadır

Kullanıcılar, sınırların net olmaması nedeniyle ücretsiz kullanım sınırlarına hızlı bir şekilde ulaştıklarını bildirdi

Anthropic fiyatlandırma

Claude. ai planları Ücretsiz Pro: 20 $/ay Takım: Kullanıcı başına 30 $/ay Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Anthropic API planları Ücretsiz katman Belirteç başına fiyat: Modele göre değişir

Ücretsiz katman

Belirteç başına fiyat: Model seçimine göre değişir

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Ücretsiz katman

Belirteç başına fiyat: Model seçimine göre değişir

Anthropic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Hızlı İpucu: Veri gizliliği ihlalleri ve veri zehirlenmesi gibi GenAI teknolojileriyle ilişkili etik riskleri ele almak için bir şirket AI politikası oluşturun.

7. GitHub Copilot (AI destekli geliştirici verimliliği ve akıllı kodlama için en iyisi)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, kurumsal yazılım geliştirme sürecinde bağlam farkındalı kodlama desteği sunarak geliştiricilerin verimliliğini artıran gelişmiş AI destekli kodlama asistanıdır.

OpenAI'nin Codex modeline dayanan Copilot, belirli projelere özel olarak uyarlanmış ilgili kod parçacıkları, fonksiyonlar ve algoritmalar önerir.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Geliştiricilerin karmaşık kod segmentlerini daha hızlı yazmasına yardımcı olan çok satırlı fonksiyon önerileri ve gerçek zamanlı kod oluşturma özellikleri sunar

Visual Studio Code, JetBrains IDE'leri ve GitHub dahil olmak üzere birden fazla kod düzenleyici ve arayüze bağlanın. com

Zaman içinde bireysel kodlama stillerine ve tercihlere uyum sağlayarak önerilerin alaka düzeyini ve doğruluğunu artırır

Kurumsal düzeyde politika yönetimi, erişim denetimleri, kullanım izleme ve ayrıntılı denetim günlükleri sağlar

GitHub Copilot sınırlamaları

Bulut tabanlı bir araç olan Copilot, optimum performans için kararlı bir internet bağlantısı gerektirir

Kod güvenliği, özellikle lisanslama ve olası telif hakkı sorunları konusunda endişeler vardır

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Eğlenceli Bilgi: Geliştiriciler GitHub Copilot'u kullanarak IDE'lerinden doğrudan tweet gönderebilirler. Twitter API ile ilgili yorumlar yazarak Copilot, gerekli kod parçacıklarını oluşturabilir ve sosyal medyayı kodlama iş akışlarıyla birleştirebilir.

8. Glean AI (Bilgi yönetimi ve uygulamalar arası arama için en iyisi)

glean AI aracılığıyla

Glean AI, bağlam farkındalığı ve AI destekli arama yetenekleri ile kurumsal bilgi erişimini dönüştüren kurumsal düzeyde bir bilgi yönetimi platformudur.

Glean AI'nın en iyi özellikleri

100'den fazla iş uygulamasıyla entegrasyon sunarak birleşik arama ve bilgi erişimini mümkün kılar

Kurumsal veri yönetişimine uygun, güvenli ve bağlama özgü arama sonuçları sunar

Kullanıcı rolleri ve projelere göre özelleştirilmiş arama sonuçları sağlamak için gelişmiş bilgi grafiği teknolojisi kullanır

Mühendislik, destek ve satış fonksiyonlarında tekrar eden görevlerin akıllı otomasyonunu ve karmaşık sorguların çözümlenmesini sağlar

Glean AI sınırlamaları

Platformu etkili bir şekilde kullanmak için bir öğrenme süreci vardır

Arama sonuçları, özellikle karmaşık sorgularda bazen alakasız olabilir

Glean AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean AI derecelendirmelerini ve incelemelerini inceleyin

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri en aza indirmek için, önceden oluşturulmuş AI API'lerini mevcut araçlarınıza entegre etmeyi ve ekstra altyapı veya kodlama uzmanlığı gerektirmeden AI as a Service (AIaaS) hizmetinden yararlanmayı düşünün.

9. Stability AI (Açık kaynaklı AI modeli özelleştirme ve üretken AI için en iyisi)

stability AI aracılığıyla

Stability AI, açık kaynaklı Gen AI aracıdır ve gelişmiş AI teknolojilerini birden fazla modal pencerede demokratikleştirmeye adanmıştır. Yaratıcı içerik üretimi, veri sentezi veya diğer yenilikçi uygulamalar için ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış esnek AI modellerini benimsemenize yardımcı olur.

Stability AI'nın en iyi özellikleri

Görüntü, video, ses ve dil alanlarını kapsayan kapsamlı üretken AI modelleri sunar

Ticari ve ticari olmayan kullanıma olanak tanıyan esnek lisanslama modelleri sunar; kendi sunucunuzda barındırma ve kurumsal entegrasyon seçenekleri mevcuttur

Metin komutlarından yüksek kaliteli görüntüler oluşturan Stable Diffusion 3. 5 gibi uyarlanabilir yapay zeka modelleri sunar

AWS gibi büyük bulut platformları aracılığıyla kurumsal dağıtımı mümkün kılar

Stability AI sınırlamaları

Modeller, önemli hesaplama kaynakları ve donanım özellikleri gerektirir

Farklı stillerde karmaşık görüntüler oluşturmada zorluk yaşayabilir

Stability AI fiyatlandırması

Ticari olmayan lisans : Ücretsiz

Topluluk lisansı: Ücretsiz

Kurumsal lisans: Özel fiyatlandırma

Stability AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: LLM'ler ve Üretken AI arasında seçim yaparken, aracı belirli hedeflerinizle uyumlu hale getirin. Metin ağırlıklı görevlerde hassasiyet için LLM'leri, yaratıcı iş akışları için Üretken AI çözümlerini kullanın.

10. NVIDIA AI (Yüksek performanslı bilgi işlem ve GPU hızlandırmalı yapay zeka için en iyisi)

nVIDIA AI aracılığıyla

NVIDIA AI'nın GPU teknolojisi, kuruluşların gelişmiş AI modellerini eğitmesine ve dağıtmasına yardımcı olan yüksek performanslı bilgi işlem kaynakları sağlar. Derin öğrenme, doğal dil işleme, bilgisayar görme ve robotik gibi çeşitli uygulamaları destekler ve sektörler genelinde süreçlerin optimize edilmesine yardımcı olur.

Ayrıca NVIDIA ekosistemi, TensorRT for inference optimization ve NVIDIA Deep Learning SDK gibi AI uygulamalarının geliştirilmesini basitleştiren araçlar da içerir.

NVIDIA AI'nın en iyi özellikleri

Donanım (GPU'lar), yazılım (AI çerçeveleri) ve hizmetleri kapsayan uçtan uca AI altyapısı sağlar

NVIDIA NIM mikro hizmetleri sunar ve AWS, Google Cloud ve Azure gibi bulut platformları arasında entegrasyonu destekler AI uygulamalarının dağıtım sürelerini kısaltansunar ve AWS, Google Cloud ve Azure gibidestekler

TensorFlow ve PyTorch gibi popüler makine öğrenimi ve derin öğrenme çerçeveleriyle uyumludur ve geliştiricilere esneklik sunar

Güçlü güvenlik protokolleri, API kararlılığı ve kapsamlı destek ile üretime hazır AI platformları sunar

NVIDIA AI sınırlamaları

Platformun kurulumu ve yönetimi, özellikle derinlemesine AI veya BT uzmanlığı olmayan takımlar için karmaşık olabilir

AI, alternatif donanım platformlarında sınırlı esnekliğe sahip NVIDIA GPU'lar için optimize edilmiştir

NVIDIA AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NVIDIA AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

İlginç Bilgi: Geçmiş satış verileri, NVIDIA'nın toplam gelirinin %50'sinden fazlasının veri merkezi işinden geldiğini ortaya koyarak, yapay zeka ve bulut bilişim çözümlerine yönelik stratejik bir dönüşümü vurgulamaktadır.

ClickUp Brain ile AI-Smart Çalışma Alanını Etkinleştirin

Üretken AI sistemlerini benimsemek, iş akışlarınızı her zamankinden daha sorunsuz, daha hızlı ve daha bağlantılı hale getirir. Ancak dürüst olalım: Piyasadaki çoğu araç, aynı anda yalnızca bir sorunu çözüyor.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp'ın AI görev yöneticisi ve Brain bir araya gelerek sihir yaratıyor: çoklu görevlerden beyin fırtınası fikirlerine, görev otomasyonuna ve projelerinizi yolunda tutmaya kadar her şeyi tek bir platformda.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam işbirliği araçlarıyla ClickUp, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve sizinle birlikte büyüyen yapay zeka ile iş yapma şeklinizi dönüştürün.