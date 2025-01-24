2025'te Takım Yönetimi için En İyi 13 AI Aracı

Şık yeni bir dizüstü bilgisayar mı, yoksa işlem gücünün üçte birine sahip 90'lardan kalma kutu gibi bir masaüstü bilgisayar mı seçerdiniz? Ya da daha da iyisi, metin mesajları göndermek mi, yoksa posta güvercinlerine mi güvenirdiniz?
"Bunlar ne tür sorular?"
Kesinlikle, kim işleri yapmak için eski ve verimsiz bir yöntemi seçer ki?
Peki, neden bu kadar çok takım hala daha fazla zaman ve çaba gerektiren ve yanlış anlaşılmalara yol açabilen eski usul takım yönetimi yöntemlerine bağlı kalıyor?
İhtiyacınız olan şey, takım yönetimi için AI araçlarıdır.
🧠 Biliyor muydunuz: Proje yöneticilerinin %77'si AI'nın işlerini olumlu etkilediğini söylüyor.
Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Verimliliği artırmak ve takımınızın işbirliğini geliştirmek için en iyi 13 yapay zeka destekli aracı içeren bu LineUp'a göz atın.
⏰ 60 saniyelik özet
Takım yönetimi için en iyi AI araçlarının ve en iyi oldukları alanların kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:
- ClickUp : Kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi
- Asana: Sezgisel görev yönetimi için en iyisi
- Notion AI: Bilgi yönetimi ve takım dokümantasyonu için en iyisi
- Wrike: Gelişmiş proje görselleştirme için en iyisi
- Trello: Basit ve görsel görev yönetimi için en iyisi
- Monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları ve takım koordinasyonu için en iyisi
- Taskade: Hafif takım işbirliği ve AI ile geliştirilmiş iş akışları için en iyisi
- Motion: AI destekli görev otomatik planlama ve optimizasyon için en iyisi
- Todoist: Çapraz platform desteği ile basit görev yönetimi için en iyisi
- Lattice: Performans değerlendirmesi ve çalışan bağlılığı için en iyisi
- Slack: Takım iletişimi ve proje güncellemeleri için en iyisi
- Workday: Kapsamlı İK ve finans yönetimi için en iyisi
- Jira: Yazılım geliştirme ve sorun izleme için en iyisi
Takım yönetimi için yapay zeka araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Takımınızla sohbet ederken veya üst yöneticilere AI araçlarını tanıtırken, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi algoritmaları gibi karmaşık terimler duyacaksınız.
Elbette, bu araçlar uzun vadede size yardımcı olacaktır, ancak başlangıçta odak noktanız bu olmamalıdır.
💡 Profesyonel İpucu: Basit başlayın — sizi ve takımınızı yavaşlatan ş akışı sorunlarını belirleyin.
Görev önceliklendirme, proje izleme veya takım işbirliğini iyileştirme gibi sorunları doğrudan ele alan bir araç seçin. AI aracı bazı bonus işlevler (otomatik görev yönetimi veya uygulamalarla çoklu entegrasyonlar gibi) ekliyorsa ve o kadar sezgiselse, diğer proje yönetimi araçlarıyla nasıl çalıştığınızı merak edeceksiniz.
Takım yönetimi için ideal AI aracında hedeflemeniz gereken bazı anahtar hedefler:
- Sezgisel ve kullanımı kolaydır
- Projeleri, görev yönetimi süreçlerini ve alt görevleri bir profesyonel gibi yönetin
- Takımın karmaşıklık içinde boğulmasını önleyin, motivasyonunu yüksek tutun
- Projeler ve görevler için iletişimi basitleştirir
- İşinizle birlikte ölçeklenebilen entegrasyon seçenekleri sunar
Dikkate alınması gereken diğer hususlar arasında, insan girdisini ne kadar iyi taklit ettiği veya geliştirdiği, AI işlevselliğinin derinliği ve, dürüst olmak gerekirse, fiyatlandırma yer almaktadır.
Bu özellikleri karşılayan bir araç bulun ve zamandan tasarruf edin, tekrarlayan rutin görevleri azaltın ve verimliliği kolayca artırın.
Takım Yönetimi için En İyi 13 AI Aracı
Biliyor muydunuz? Otomatikleştirilen görevler sayesinde günde 2 saat 24 dakika kazanabilirsiniz.
Bunun takımınız için ne kadar harika olacağına ikna oldunuz mu? Bunu başarmanıza yardımcı olabilecek en iyi 13 AI aracına göz atalım.
1. ClickUp (Kapsamlı AI proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
Takım çatışmalarını önlemenin en iyi yolu, her bireyin sorumluluk almasını sağlamaktır.
Ancak, aklınızı kaçırmadan herkesin ilerlemesini manuel olarak izlemek mümkün mü? Evet, ClickUp kullanıyorsanız mümkün.
Günümüzde işler yolunda gitmiyor, zamanımızın %60'ını farklı araçlarda bilgi paylaşmak, aramak ve güncellemekle geçiriyoruz. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren işiniz için her şeyin uygulamasını sunarak bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, takımınız için görevleri otomatikleştirerek daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile destekleniyor.
Ancak görevlere dalmadan önce, takımınızın net bir hedefe ihtiyacı vardır.
ClickUp Hedefleri, büyük hedefleri günlük, haftalık ve hatta yıllık zaman çizelgelerinde daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölebilmenizi sağlar.
Ayrıca, görevleri öncelik sırasına koymak için kontrol listeleri oluşturabilir ve herkesin en önemli işleri bilmesini sağlayabilirsiniz.
Görev önceliklendirme söz konusu olduğunda, ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain'den daha iyisi yoktur.
Geçmiş verileri ve son teslim tarihlerini analiz ederek en alakalı görevleri önerir, güncellemeleri özetler ve saniyeler içinde yeni görevler oluşturur. Bu öneriler, hedeflerinizle mükemmel uyum sağlayan, anında eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir.
Ayrıca, ClickUp'ın Takım Yönetimi Planı Şablonunu kullanarak projenizi organize edebilir ve takımınızın ortak başarı için en önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olabilirsiniz.
Şimdi geriye kalan tek şey, bu görevleri takımınızla iletmek. ClickUp'ın güzelliği, hedefleri doğrudan fonksiyonlara entegre etme yeteneğinde yatıyor. Bu, kimsenin neden bir şeyi yaptığını merak ederek kafasını kaşımaması anlamına gelir — her şey kristal berraklığında.
ClickUp Brain, hedefleri, e-postaları ve mesajları bir düğmeye tıklayarak görevlere dönüştürerek bunu kolayca başarır. En iyi yanı nedir? Bu bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz — Brain'e basit bir İngilizce soru sorun ve çalışma alanınızdan saniyeler içinde doğru bilgileri alın.
Mesajlardan bahsetmişken, ClickUp Sohbet ile takım üyelerini etiketleyebilir, öncelikleri ayarlayabilir ve hatta güncellemeleri, dosyaları veya hızlı notları paylaşabilirsiniz. Takım yönetim sisteminize entegre bir anlık mesajlaşma uygulaması gibi. Bu, sorunsuz takım işbirliği için mükemmel bir reçetedir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özetleme: Uzun konuları, proje güncellemelerini veya belgeleri anında bağlam içinde özetleyin
- Toplantı transkripsiyonu: Toplantı tartışmalarını gerçek zamanlı işbirliği ile eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün
- Anında iletişim: ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri, dosyaları ve bağlantıları sorunsuz bir şekilde paylaşın
- Eyleme geçirilebilir geri bildirim: Dosyalara veya görevlere doğrudan yorumlar ekleyerek kesin ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayın
- Entegrasyonlar: Merkezi iletişim için Slack, Zoom ve Google Çalışma Alanı ile bağlantı kurun
🧠 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, işbirliği verimsizliğinin çalışanların %64'üne haftada en az üç saat, %20'sine ise altı saate kadar zaman kaybına mal olduğunu ortaya koymaktadır.
ClickUp sınırlamaları
- Geniş özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
✨ Kullanıcı yorumları: Kullanıcılar, proje yönetimi, bilgi organizasyonu ve AI destekli yardımı sorunsuz bir deneyime dönüştüren hepsi bir arada özelliğini takdir ediyor. Birçok kişinin de belirttiği gibi, "ClickUp sizin iş akışınıza uyum sağlar, tersi değil. "
2. Asana (Sezgisel görev yönetimi için en iyisi)
Son teslim tarihleri yaklaşırken ve işler birikiyorsa, Asana her şeyi düzenler ve hatta sıkıcı işleri otomatikleştirir.
Bu araç, stratejik hedefleri günlük görevlerle bağlantılandırarak herkesin neyin önemli olduğunu bilmesini sağlar.
Ayrıca, manuel tekrarlayan işleri azaltan ve takımların diğer önemli işlere odaklanmasına yardımcı olan yetenekli AI özelliklerine sahiptir.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Stratejik hedefleri görevlerle bağlantılandırarak takımın şirket hedeflerine odaklanmasını sağlayın
- İş akışlarını otomatikleştirerek gereksiz iş yükünü azaltın ve verimliliği artırın
- Slack, Google Drive ve Microsoft Teams dahil 300'den fazla entegrasyona erişin
- Yorumlar, gerçek zamanlı güncellemeler ve kişisel görevlere ilişkin görünürlük sayesinde ekip çalışmasını geliştirin
- Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak projeleri başlatın ve görevleri etkin bir şekilde yönetin
Asana sınırlamaları
- Çok sayıda özellik, basit görevlerin gereğinden fazla karmaşık hale gelmesine neden olabilir
- Bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir, bu da paylaşılan sorumluluklarda işbirliğini engelleyebilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Asana değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)
✨ Kullanıcı yorumları: Asana, kullanım kolaylığı, çok yönlülüğü ve sorunsuz AI özellikleriyle övgü topluyor. Slack ve Everhour gibi popüler uygulamalarla entegrasyonları verimliliği artırırken, özelleştirilebilir düzenler ve raporlama özellikleri çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılıyor.
3. Notion AI (Bilgi yönetimi ve takım dokümantasyonu için en iyisi)
Şunu hayal edin: Yeni bir çalışan, takımınızın iş akışıyla ilgili 20 soru soruyor ve takımın yarısı cevap veremeyecek kadar meşgul. Bilgi yönetimi için yapay zeka kişisel asistanınız Notion AI'yı kullanın.
Takım belgelerini merkezileştirmenize, paylaşımlı wiki'ler oluşturmanıza ve izinleri yönetmenize olanak tanır, böylece her üye neyin ne zaman yapılacağını bilir.
Ayrıca, AI destekli Soru-Cevap özelliği, takım üyelerinin sade bir dille soru sormasını ve doğru, kaynaklı cevaplar almasını sağlayarak, arama veya yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırır.
🧠 Biliyor muydunuz: İletişim hataları, teslim tarihlerinin kaçırılmasının %28'inden sorumludur. Bu da, takım uyumu ve verimliliği sağlamak için yapılandırılmış iletişim kanallarının önemini vurgulamaktadır.
Notion AI'nın en iyi özellikleri
- Takım bilgilerini kolay erişilebilir wiki'lerde merkezileştirin ve düzenleyin
- Etkili takım koordinasyonu için görevleri atayın, güncellemeleri paylaşın ve izinleri yönetin
- Oryantasyon, süreç yönetimi ve takım planlaması için özelleştirilebilir şablonlar kullanın
- Slack ve GitHub gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın
Notion AI sınırlamaları
- Bilgi yönetimi araçlarını ilk kez kullanan takımlar için zor olabilir
- Büyük veritabanlarını işlerken yavaşlayabilir
- Çoğu özellik için sürekli internet erişimi gerekir
Notion AI fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion AI değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.930+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.430+ yorum)
✨ Kullanıcı yorumları: Notion, bilgi yönetimi ve görev organizasyonunu sorunsuz hale getiren esnekliği, kullanım kolaylığı ve yenilikçi AI yetenekleriyle yüksek beğeni topluyor. Şablonları, AI Yazma Asistanı ve Slack gibi araçlarla entegrasyonu, ister profesyonel görevler ister kişisel projeler için olsun, işbirliğini geliştirir.
🧠 Biliyor muydunuz: Çalışanların %41'i, kendi ekipleri içinde çalışmaktan çok departmanlar arası işbirliğinde daha fazla zorluk çekiyor. Bu durum, daha iyi koordinasyon için organizasyonel siloları yıkmanın gerekliliğini vurguluyor.
4. Wrike (Gelişmiş proje görselleştirme için en iyisi)
Bir projenin farklı yönleri üzerinde, her biri kendi iş akışları ve öncelikleri olan birden fazla takımın çalıştığını hayal edin. Yine de herkesin ilerlemesi tek bir platformda uyumlu ve görünür. İşte Wrike böyle çalışır.
Wrike, projeleri merkezileştirme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi dinamik görselleştirme araçları sağlama becerisiyle öne çıkar. Takımlar, iş akışlarını özelleştirebilir, proje planları oluşturabilir ve AI destekli içgörülerden yararlanarak veriye dayalı kararlar alabilir.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- İş akışlarını belirli takım ve proje ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- Onaylar ve bildirimler gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın
- Dosya ve görevler üzerinde doğrudan yorum yapma olanağı sağlayarak geri bildirim ve güncellemeleri kolaylaştırın
- Microsoft Teams, Slack ve Adobe Creative Cloud gibi araçlarla bağlantı kurun
Wrike sınırlamaları
- Premium özellikler, tek başına çalışan kullanıcılar veya küçük takımlar için pahalı olabilir
- Outlook gibi bazı entegrasyonlarda bildirim gecikmeleri yaşanabilir
- Yerleşik sohbet özelliği yoktur; üçüncü taraf iletişim araçları gerekir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Wrike değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.730+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.740+ yorum)
Ayrıca okuyun: Takımlar için Etkili İşbirliği Yönetimi Stratejileri
5. Trello (Basit ve görsel görev yönetimi için en iyisi)
Trello'yu dijital çağın yapışkan not sistemi olarak düşünün.
İş akışlarını karmaşık hale getirmeden görevleri yönetmek için basit bir yol arayan takımlar için iyi bir seçenektir. Panolar, listeler ve kartlar kullanarak Trello, ilerlemeyi izlemek ve görevleri herkes için sezgisel bir şekilde düzenlemek için görsel bir yol sunar.
Ayrıca, gerçek zamanlı güncellemeler, kodsuz otomasyon ve Slack ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyonları destekler.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel pano, liste ve kart sistemi ile görevleri görselleştirin
- Görevlerdeki değişiklikleri anında yansıtarak tüm takım üyelerini aynı sayfada tutun
- Trello'nun yerleşik Butler otomasyonu ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurun
- Bireyler ve küçük takımlar için uygun fiyat planları bulun
Trello sınırlamaları
- Karmaşık projeler için Gantt grafikleri ve kapsamlı raporlama gibi araçlar eksik
- Daha büyük takımlar veya yüksek görev hacimleri ile mücadeleler
- İşlevsellik eksikliklerini gidermek için üçüncü taraf uygulamalar veya Power Ups gerekir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları
Trello değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.310+ yorum)
✨ Kullanıcı yorumları: Trello, görev organizasyonunu ve işbirliğini kolaylaştıran sezgisel Kanban tarzı panolarıyla büyük beğeni topluyor. Kullanıcılar, esnekliğini, takım yönetimi özelliklerini ve Slack gibi araçlarla entegrasyon yeteneğini takdir ediyor. Butler otomasyonu gibi özellikler zaman kazandırırken, Trello'nun basitliği onu hem kişisel hem de profesyonel kullanım için favori haline getiriyor.
Ayrıca okuyun: Operasyon Yönetimi için AI Nasıl Kullanılır?
6. Monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları ve takım koordinasyonu için en iyisi)
Monday.com, her boyutta ve sektördeki takımların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, son derece özelleştirilebilir bir proje yönetimi platformudur.
Bireysel görevlerin izlenmesinden kurumsal düzeydeki projelerin yönetimine kadar, Monday özelleştirilebilir panolar, kural tabanlı otomasyon ve 200'den fazla uygulama ile entegrasyonlar gibi bir dizi araç sunar.
Monday.com'un en iyi özellikleri
- Proje panolarını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirin
- Monday AI'yı kullanarak tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek zaman kazanın
- Hızlı proje kurulumu için 200'den fazla şablona erişin
- Sorunsuz görev izleme ve paylaşılan panolarla tüm takım üyelerini güncel tutun
- Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak operasyonlarınızı kolaylaştırın
Monday.com sınırlamaları
- Filtreleme seçenekleri bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir
- Mobil sürüm, masaüstü uygulamasına kıyasla bazı özelliklerden yoksundur
- Monday AI yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur ve temel kullanıcıların erişimini sınırlar
Monday. com fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (12.680+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (5.360+ yorum)
7. Taskade (Hafif takım işbirliği ve AI ile geliştirilmiş iş akışları için en iyisi)
Taskade, işbirliğini geliştirmek ve proje yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle, kullanıcılar görevleri yönetirken entegre sohbet ve video görüşmeleri aracılığıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilir.
AI İş Akışı Oluşturucu, rutin görevleri otomatikleştirirken, özel AI ajanları içerik oluşturma ve belge düzenlemede yardımcı olur. Kullanımı kolay arayüzü, esnek kurulumları ve işbirliği araçları, onu küçük takımlar veya proje yönetimine yeni başlayanlar için güçlü bir rakip haline getirir.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Entegre AI özellikleriyle görevleri otomatikleştirin ve içerik oluşturun
- Görev listeleri, zihin haritaları, akış şemaları, Kanban panoları ve takvimler kullanarak projeleri daha iyi görselleştirin
- Özelleştirilebilir çalışma alanları ve klasörlerle projeleri düzenleyin
Taskade sınırlamaları
- Karmaşık projeler için eksik Gantt grafikleri ve zaman takibi araçları
- Çok fazla belge yüklemek, hatalara veya yavaşlamalara neden olabilir
- Tüm fonksiyonlar için internet bağlantısı gereklidir
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (65+ yorum)
🧠 Biliyor muydunuz: Belirsiz iletişim, çalışanların %80'ini strese sokarken, %46'sı her gün 40 dakikaya kadar zamanını karışıklıkları gidermek için harcıyor ve bu da verimlilik ve refahı olumsuz etkiliyor.
8. Motion (AI destekli görev otomatik planlama ve optimizasyon için en iyisi)
Takımınız bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri, çakışan son teslim tarihleri ve günün yarısını alan toplantıların kurbanı olduysa, Motion size yardımcı olabilir.
Motion, görevleri otomatik olarak yeniden düzenler, iş akışlarını optimize eder ve teslimat zaman çizelgelerini tahmin eder, böylece siz gerçekten önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: işleri halletmek.
AI destekli planlama ve ş Akışı otomasyonu ile Motion, takımların manuel planlamanın kaosundan kurtulmasını sağlar.
Motion'ın en iyi özellikleri
- Görevleri otomatik olarak önceliklendirip planlayarak takım verimliliğini en üst düzeye çıkarın
- Tekrarlayan süreçleri basitleştirin ve manuel işleri azaltın
- Proje ilerlemesini ve son teslim tarihlerini görsel olarak izleyin
- Takım programları ve görev öncelikleri hakkında değerli bilgiler edinin
- Zoom, Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları elde edin
Hareket sınırlamaları
- Proje ve görev görüntüleme için az sayıda özelleştirme seçeneği
- Ara sıra meydana gelen aksaklıklar kullanılabilirliği etkileyebilir
- Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla işlevsellik açısından yetersizdir
Hareketli fiyatlandırma
- Bireysel: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Pro: Özel fiyatlandırma
Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,0/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (45+ yorum)
✨ Kullanıcı yorumları: Motion, görev önceliklendirme yükünü ortadan kaldıran ve kullanıcıların hem küçük hem de büyük hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan otomatik planlama özelliği ile beğeni topladı. Kaçırılan son tarihler için uyarılar, dinamik yeniden planlama ve proje tetikleyicileri gibi özellikler, kullanıcıların iş akışlarına değer katıyor.
Ayrıca okuyun: En İyi AI Görev Yöneticileri
9. Todoist (Çapraz platform desteği ile basit görev yönetimi için en iyisi)
Temiz ve minimalist arayüzüyle tanınan Todoist, bireylerin ve takımların görevlerini tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Todoist'in öne çıkan özelliği, kullanıcıların "yarın saat 3'te raporu gönder" gibi ifadelerle görevler oluşturup listelere eklemelerine olanak tanıyan doğal dil girişi
Ayrıca, paylaşılan projeler, görev atamaları ve verimlilik izleme araçları ile bir AI işbirliği aracı olarak da fonksiyon görür, bu da onu kişisel ve profesyonel kullanım için çok yönlü hale getirir.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Masaüstü, mobil ve tarayıcı uzantıları dahil olmak üzere tüm cihazlarda görevleri sorunsuz bir şekilde senkronize edin
- Projeler oluşturun, etiketler atayın ve verimli görev yönetimi için öncelikler belirleyin
- Görsel grafikler ve istatistiklerle hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
Todoist sınırlamaları
- Bazı temel işlevler ücretli planlarda kilitlidir
- Gelişmiş görev ayrıntıları gerektiren kullanıcılar için ideal değildir
- Fiyatlandırma, büyük gruplar için pahalı olabilir
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
Todoist değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.530+ yorum)
Ayrıca okuyun: Takım Yönetimi Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?
10. Lattice (Performans değerlendirmesi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)
Yüksek bağlılığa sahip çalışanlar, başarılı kuruluşların can damarıdır. Araştırmalar, çalışan bağlılığı yüksek işlerin karlılıkta %21 artış sağladığını göstermektedir.
Bunu sürdürmek için performans değerlendirmeleri, çalışan geri bildirimleri, hedef ayarları ve bağlılık anketleri için bir platforma ihtiyacınız var.
Lattice'e girin. OKR ve Hedefler özelliği, işletmelerin bireyleri ve takımları şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olurken, 1:1 görüşmeler ve bağlılık anketleri gibi araçlar verimli tartışmalar ve anlamlı geri bildirimler sağlar.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Şeffaf ve ölçülebilir hedeflerle şirket önceliklerine yönelik ilerlemeyi izleyin
- Önerilen gündemler ve eylem öğeleriyle verimli toplantılar düzenleyin
- Çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve eğilimleri analiz ederek işyeri memnuniyetini artırın
- Adil değerlendirmeler için belgelenmiş örnekleri kullanarak yapılandırılmış incelemeler gerçekleştirin
- Stratejik kararlar almak için anahtar iş gücü metriklerini görselleştirin ve anlayın
Lattice sınırlamaları
- Otomatik anketler gereksiz hissedilebilir ve ilgisizliğe yol açabilir
- Kapsamlı İK yönetimi için bordro ve zaman takibi modülleri yoktur
- 50'den az çalışanı olan kuruluşlar için kapsamlı doğrudan destek sunmayabilir
Lattice fiyatlandırması
- Yetenek Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Katılım: Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti
- Büyüyün: Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti
- Ücret: Kullanıcı başına aylık 6 $ ek ücret
- HRIS Core: Kullanıcı başına aylık 5 $ (Erken Kayıt Fiyatı)
Lattice derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.890+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)
11. Slack (Takım iletişimi ve proje güncellemeleri için en iyisi)
Yıllar boyunca Slack, takımların iletişim kurma ve uyum içinde çalışma şeklini yeniden tanımladı.
Başlangıçta bir mesajlaşma aracı olarak piyasaya sürülen Slack, takım iletişimi ile görevleri yönetme, güncellemeleri paylaşma ve iş akışlarını entegre etme özelliklerini bir araya getiren güçlü bir platforma dönüştü.
İster listeler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ister İş Akışı Oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirin, Slack tüm bunları tek bir dijital çalışma alanında gerçekleştirerek takımların bağlantılı ve üretken kalmasını sağlar.
Slack'in en iyi özellikleri
- Özel kanallarla tartışmaları projeler, departmanlar veya konularına göre düzenleyin
- Listelerle hesap verebilirliği artırmak için görevleri doğrudan Slack'te izleyin ve yönetin
- Onaylar ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin
- Google Drive, ClickUp ve Jira gibi uygulamalarla bağlantı kurarak sorunsuz bir işbirliği sağlayın
- Canlı tartışmalar düzenleyin veya hızlı video güncellemelerini paylaşarak e-posta karmaşasını azaltın
Slack sınırlamaları
- Büyük kuruluşlar, birden fazla kanalı yönetmenin kaotik olduğunu düşünebilir
- Gantt grafikleri veya Kanban panoları yoktur, gelişmiş proje yönetimi için entegrasyonlar gerektirir
- Bildirimler, özellikle aktif çalışma alanlarında dikkatinizi kolayca dağıtabilir
- Takım boyutu arttıkça maliyetler önemli ölçüde artabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $
- Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (33.745+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.481+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Paneli'ni kullanarak proje metriklerini grafikler ve çizelgelerle görselleştirin, etkileşimli araçlarla verileri filtreleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.
12. Workday (Kapsamlı İK ve finans yönetimi için en iyisi)
Workday, insan kaynakları, finansal planlama ve bordro alanlarında uzmanlaşmış işletmeler için, çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan kullanıcı dostu bir arayüz ve sektöre özel özelleştirilebilirlik sunar.
Uyarlanabilirliğe odaklanan bu araçlar, şirketlerin sürükle ve bırak araçları ve gerçek zamanlı modelleme kullanarak organizasyonel değişiklikleri zahmetsizce yönetmelerini sağlar.
Ayrıca, Workday'in bordro, kaynak tahsisi ve İK görevleri için mobil uygulamaları, çalışanların ve yöneticilerin her yerden bağlantıda kalmasını sağlar.
Workday'in en iyi özellikleri
- Sorunsuz yeniden yapılandırma için sürükle ve bırak işlevselliği ile organizasyon şemaları oluşturun ve değiştirin
- İş hiyerarşinize uygun denetim, matris veya coğrafi organizasyonlar için benzersiz modeller oluşturun
- Dinamik gösterge panelleri aracılığıyla çalışan performansına ve maliyetlerine ilişkin eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- IOS ve Android için yüksek puan alan mobil uygulamalar, bordro, zaman takibi ve İK görev yönetimi sağlar
- ADP gibi bordro sağlayıcıları dahil olmak üzere 600'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon, sorunsuz veri bağlantısı sağlar
Workday sınırlamaları
- Workday fiyatlarını kamuya açıklamamaktadır, bu nedenle işletmelerin özel bir teklif talep etmesi gerekmektedir
- Özellikle zaman takibi sırasında sık sık yaşanan çökmeler, kullanıcı geri bildirimlerine rağmen çözülmemiştir
Workday fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Workday değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 0 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5 (1.500'den fazla yorum)
13. Jira (Yazılım geliştirme ve sorun izleme için en iyisi)
Her görevi izleyen, olası darboğazları öngören ve takımınızı zahmetsizce uyumlu hale getiren sanal bir komut merkezi ister misiniz? O halde Jira'yı inceleyin.
Atlassian'ın Agile takımlarını güçlendirme misyonundan doğan Jira, her boyuttaki projeyi yönetmek için güçlü bir araç haline geldi.
Jira'nın en iyi özellikleri
- İş akışlarını herhangi bir takım veya proje gereksinimine uyacak şekilde uyarlayın
- Özel alanlar ve ek dosyalar gibi zengin özelliklerle sorunları oluşturun, önceliklendirin ve izleyin
- Küçük takım görevlerinden kurumsal düzeydeki karmaşık işlere kadar her şeyi halledin
- Veriye dayalı kararlar almak için özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanın
- Slack, Zoom ve Figma gibi araçlarla zahmetsizce bağlantı kurun
Jira sınırlamaları
- Zengin özelliklere sahip kurulum, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir
- Küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için fiyatlar yüksek olabilir
- Bazı kullanıcılar, daha basit araçlara kıyasla navigasyonun daha az sezgisel olduğunu düşünüyor
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,2 (770+ yorum)
- Capterra: 4,4 (14.990+ yorum)
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Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Birlikte kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır.
Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Birlikte kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır.
Hayatta uygulanması gereken bilgece sözler, ancak gerçekçi olalım: Etkili bir şekilde birlikte çalışmak, söylemesi yapmaktan daha kolaydır.
Örneğin VMware'i ele alalım. Şirket, birden fazla kanala dağılmış proje talepleri, bağlantısız iş akışları ve sınırlı görünürlükle mücadele ediyordu. Bu da dağınık görev devreleri ve gecikmelere yol açıyordu.
Sonrasında olanlar şöyleydi: ClickUp, AI destekli otomasyon, şablonlar kullanarak standartlaştırılmış süreçler ve gösterge panelleri aracılığıyla veriye dayalı içgörüler sağlayarak VMWare için iş akışlarını basitleştirdi ve liderliğe destek oldu. Sonuç olarak, proje alımı ve önceliklendirme 8 kat iyileşti.
Bir başka başarı öyküsü ise ICM.S'den geliyor. Burada proje yöneticilerinin %90'ı, önceki araçlarına kıyasla ClickUp'ın esnekliğinden çok memnun olduklarını belirtiyor.
Özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda, ClickUp mantıklı bir seçimdir. Otomatikleştirilmiş iş akışları, hedef uyumu, görev önceliklendirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile hem proje hem de görev yönetimi aracı olarak lider olması şaşırtıcı değildir.
Peki, bir sonraki adıma geçmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı yaşayın.