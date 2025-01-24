2025'te Takım Yönetimi için En İyi 13 AI Aracı

Şık yeni bir dizüstü bilgisayar mı, yoksa işlem gücünün üçte birine sahip 90'lardan kalma kutu gibi bir masaüstü bilgisayar mı seçerdiniz? Ya da daha da iyisi, metin mesajları göndermek mi, yoksa posta güvercinlerine mi güvenirdiniz?

"Bunlar ne tür sorular?"

Kesinlikle, kim işleri yapmak için eski ve verimsiz bir yöntemi seçer ki?

Peki, neden bu kadar çok takım hala daha fazla zaman ve çaba gerektiren ve yanlış anlaşılmalara yol açabilen eski usul takım yönetimi yöntemlerine bağlı kalıyor?

İhtiyacınız olan şey, takım yönetimi için AI araçlarıdır.

🧠 Biliyor muydunuz: Proje yöneticilerinin %77'si AI'nın işlerini olumlu etkilediğini söylüyor.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, size yardımcı olabiliriz. Verimliliği artırmak ve takımınızın işbirliğini geliştirmek için en iyi 13 yapay zeka destekli aracı içeren bu LineUp'a göz atın.

⏰ 60 saniyelik özet Takım yönetimi için en iyi AI araçlarının ve en iyi oldukları alanların kısa bir özetini burada bulabilirsiniz: ClickUp : Kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi : Kapsamlı proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi Asana: Sezgisel görev yönetimi için en iyisi Notion AI: Bilgi yönetimi ve takım dokümantasyonu için en iyisi Wrike: Gelişmiş proje görselleştirme için en iyisi Trello: Basit ve : Basit ve görsel görev yönetimi için en iyisi Monday. com: Özelleştirilebilir iş akışları ve takım koordinasyonu için en iyisi Taskade: Hafif takım işbirliği ve AI ile geliştirilmiş iş akışları için en iyisi Motion: AI destekli görev otomatik planlama ve optimizasyon için en iyisi Todoist: Çapraz platform desteği ile basit görev yönetimi için en iyisi Lattice: Performans değerlendirmesi ve çalışan bağlılığı için en iyisi Slack: Takım iletişimi ve proje güncellemeleri için en iyisi Workday: Kapsamlı İK ve finans yönetimi için en iyisi Jira: Yazılım geliştirme ve sorun izleme için en iyisi

Takımınızla sohbet ederken veya üst yöneticilere AI araçlarını tanıtırken, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi algoritmaları gibi karmaşık terimler duyacaksınız.

Elbette, bu araçlar uzun vadede size yardımcı olacaktır, ancak başlangıçta odak noktanız bu olmamalıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Basit başlayın — sizi ve takımınızı yavaşlatan ş akışı sorunlarını belirleyin.

Görev önceliklendirme, proje izleme veya takım işbirliğini iyileştirme gibi sorunları doğrudan ele alan bir araç seçin. AI aracı bazı bonus işlevler (otomatik görev yönetimi veya uygulamalarla çoklu entegrasyonlar gibi) ekliyorsa ve o kadar sezgiselse, diğer proje yönetimi araçlarıyla nasıl çalıştığınızı merak edeceksiniz.

Takım yönetimi için ideal AI aracında hedeflemeniz gereken bazı anahtar hedefler:

Sezgisel ve kullanımı kolaydır

Projeleri, görev yönetimi süreçlerini ve alt görevleri bir profesyonel gibi yönetin

Takımın karmaşıklık içinde boğulmasını önleyin, motivasyonunu yüksek tutun

Projeler ve görevler için iletişimi basitleştirir

İşinizle birlikte ölçeklenebilen entegrasyon seçenekleri sunar

Dikkate alınması gereken diğer hususlar arasında, insan girdisini ne kadar iyi taklit ettiği veya geliştirdiği, AI işlevselliğinin derinliği ve, dürüst olmak gerekirse, fiyatlandırma yer almaktadır.

Bu özellikleri karşılayan bir araç bulun ve zamandan tasarruf edin, tekrarlayan rutin görevleri azaltın ve verimliliği kolayca artırın.

Biliyor muydunuz? Otomatikleştirilen görevler sayesinde günde 2 saat 24 dakika kazanabilirsiniz.

Bunun takımınız için ne kadar harika olacağına ikna oldunuz mu? Bunu başarmanıza yardımcı olabilecek en iyi 13 AI aracına göz atalım.

1. ClickUp (Kapsamlı AI proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

Takım çatışmalarını önlemenin en iyi yolu, her bireyin sorumluluk almasını sağlamaktır.

Ancak, aklınızı kaçırmadan herkesin ilerlemesini manuel olarak izlemek mümkün mü? Evet, ClickUp kullanıyorsanız mümkün.

Günümüzde işler yolunda gitmiyor, zamanımızın %60'ını farklı araçlarda bilgi paylaşmak, aramak ve güncellemekle geçiriyoruz. ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren işiniz için her şeyin uygulamasını sunarak bu sorunu çözüyor. Tüm bunlar, takımınız için görevleri otomatikleştirerek daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile destekleniyor.

Ancak görevlere dalmadan önce, takımınızın net bir hedefe ihtiyacı vardır.

ClickUp Hedefleri, büyük hedefleri günlük, haftalık ve hatta yıllık zaman çizelgelerinde daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölebilmenizi sağlar.

ClickUp'ı kullanmaya başlayın ClickUp Hedefleri ile takımınız için hedeflerinizi görselleştirin ve ölçün, hedeflerinize her zaman ulaşın

Ayrıca, görevleri öncelik sırasına koymak için kontrol listeleri oluşturabilir ve herkesin en önemli işleri bilmesini sağlayabilirsiniz.

Görev önceliklendirme söz konusu olduğunda, ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain'den daha iyisi yoktur.

Geçmiş verileri ve son teslim tarihlerini analiz ederek en alakalı görevleri önerir, güncellemeleri özetler ve saniyeler içinde yeni görevler oluşturur. Bu öneriler, hedeflerinizle mükemmel uyum sağlayan, anında eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir.

ClickUp Brain'i Kullanmaya Başlayın ClickUp Brain'in öncelikli görevleri belirlemenize ve bunları uygun şekilde düzenlemenize yardımcı olmasına izin verin

Ayrıca, ClickUp'ın Takım Yönetimi Planı Şablonunu kullanarak projenizi organize edebilir ve takımınızın ortak başarı için en önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Şimdi geriye kalan tek şey, bu görevleri takımınızla iletmek. ClickUp'ın güzelliği, hedefleri doğrudan fonksiyonlara entegre etme yeteneğinde yatıyor. Bu, kimsenin neden bir şeyi yaptığını merak ederek kafasını kaşımaması anlamına gelir — her şey kristal berraklığında.

ClickUp Brain, hedefleri, e-postaları ve mesajları bir düğmeye tıklayarak görevlere dönüştürerek bunu kolayca başarır. En iyi yanı nedir? Bu bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz — Brain'e basit bir İngilizce soru sorun ve çalışma alanınızdan saniyeler içinde doğru bilgileri alın.

ClickUp'ta görevleri ve hedefleri birbirine bağlayarak her zaman uyumlu ve bilgili kalın

Mesajlardan bahsetmişken, ClickUp Sohbet ile takım üyelerini etiketleyebilir, öncelikleri ayarlayabilir ve hatta güncellemeleri, dosyaları veya hızlı notları paylaşabilirsiniz. Takım yönetim sisteminize entegre bir anlık mesajlaşma uygulaması gibi. Bu, sorunsuz takım işbirliği için mükemmel bir reçetedir.

Takımınızla her zaman bağlantıda kalın ClickUp Sohbet ile

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özetleme : Uzun konuları, proje güncellemelerini veya belgeleri anında bağlam içinde özetleyin

Toplantı transkripsiyonu : Toplantı tartışmalarını gerçek zamanlı işbirliği ile eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün

Anında iletişim : ClickUp Sohbet'i kullanarak güncellemeleri, dosyaları ve bağlantıları sorunsuz bir şekilde paylaşın

Eyleme geçirilebilir geri bildirim : Dosyalara veya görevlere doğrudan yorumlar ekleyerek kesin ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlayın

Entegrasyonlar: Merkezi iletişim için Slack, Zoom ve Google Çalışma Alanı ile bağlantı kurun

🧠 Biliyor muydunuz: Araştırmalar, işbirliği verimsizliğinin çalışanların %64'üne haftada en az üç saat, %20'sine ise altı saate kadar zaman kaybına mal olduğunu ortaya koymaktadır.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özelleştirme seçenekleri, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

✨ Kullanıcı yorumları: Kullanıcılar, proje yönetimi, bilgi organizasyonu ve AI destekli yardımı sorunsuz bir deneyime dönüştüren hepsi bir arada özelliğini takdir ediyor. Birçok kişinin de belirttiği gibi, "ClickUp sizin iş akışınıza uyum sağlar, tersi değil. "

2. Asana (Sezgisel görev yönetimi için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Son teslim tarihleri yaklaşırken ve işler birikiyorsa, Asana her şeyi düzenler ve hatta sıkıcı işleri otomatikleştirir.

Bu araç, stratejik hedefleri günlük görevlerle bağlantılandırarak herkesin neyin önemli olduğunu bilmesini sağlar.

Ayrıca, manuel tekrarlayan işleri azaltan ve takımların diğer önemli işlere odaklanmasına yardımcı olan yetenekli AI özelliklerine sahiptir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Stratejik hedefleri görevlerle bağlantılandırarak takımın şirket hedeflerine odaklanmasını sağlayın

İş akışlarını otomatikleştirerek gereksiz iş yükünü azaltın ve verimliliği artırın

Slack, Google Drive ve Microsoft Teams dahil 300'den fazla entegrasyona erişin

Yorumlar, gerçek zamanlı güncellemeler ve kişisel görevlere ilişkin görünürlük sayesinde ekip çalışmasını geliştirin

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak projeleri başlatın ve görevleri etkin bir şekilde yönetin

Asana sınırlamaları

Çok sayıda özellik, basit görevlerin gereğinden fazla karmaşık hale gelmesine neden olabilir

Bir göreve yalnızca bir kullanıcı atanabilir, bu da paylaşılan sorumluluklarda işbirliğini engelleyebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Asana değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

✨ Kullanıcı yorumları: Asana, kullanım kolaylığı, çok yönlülüğü ve sorunsuz AI özellikleriyle övgü topluyor. Slack ve Everhour gibi popüler uygulamalarla entegrasyonları verimliliği artırırken, özelleştirilebilir düzenler ve raporlama özellikleri çeşitli takım ihtiyaçlarını karşılıyor.

3. Notion AI (Bilgi yönetimi ve takım dokümantasyonu için en iyisi)

Notion AI aracılığıyla

Şunu hayal edin: Yeni bir çalışan, takımınızın iş akışıyla ilgili 20 soru soruyor ve takımın yarısı cevap veremeyecek kadar meşgul. Bilgi yönetimi için yapay zeka kişisel asistanınız Notion AI'yı kullanın.

Takım belgelerini merkezileştirmenize, paylaşımlı wiki'ler oluşturmanıza ve izinleri yönetmenize olanak tanır, böylece her üye neyin ne zaman yapılacağını bilir.

Ayrıca, AI destekli Soru-Cevap özelliği, takım üyelerinin sade bir dille soru sormasını ve doğru, kaynaklı cevaplar almasını sağlayarak, arama veya yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırır.

🧠 Biliyor muydunuz: İletişim hataları, teslim tarihlerinin kaçırılmasının %28'inden sorumludur. Bu da, takım uyumu ve verimliliği sağlamak için yapılandırılmış iletişim kanallarının önemini vurgulamaktadır.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Takım bilgilerini kolay erişilebilir wiki'lerde merkezileştirin ve düzenleyin

Etkili takım koordinasyonu için görevleri atayın, güncellemeleri paylaşın ve izinleri yönetin

Oryantasyon, süreç yönetimi ve takım planlaması için özelleştirilebilir şablonlar kullanın

Slack ve GitHub gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışı entegrasyonu sağlayın

Notion AI sınırlamaları

Bilgi yönetimi araçlarını ilk kez kullanan takımlar için zor olabilir

Büyük veritabanlarını işlerken yavaşlayabilir

Çoğu özellik için sürekli internet erişimi gerekir

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.930+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.430+ yorum)

✨ Kullanıcı yorumları: Notion, bilgi yönetimi ve görev organizasyonunu sorunsuz hale getiren esnekliği, kullanım kolaylığı ve yenilikçi AI yetenekleriyle yüksek beğeni topluyor. Şablonları, AI Yazma Asistanı ve Slack gibi araçlarla entegrasyonu, ister profesyonel görevler ister kişisel projeler için olsun, işbirliğini geliştirir.

🧠 Biliyor muydunuz: Çalışanların %41'i, kendi ekipleri içinde çalışmaktan çok departmanlar arası işbirliğinde daha fazla zorluk çekiyor. Bu durum, daha iyi koordinasyon için organizasyonel siloları yıkmanın gerekliliğini vurguluyor.

4. Wrike (Gelişmiş proje görselleştirme için en iyisi)

via Wrike

Bir projenin farklı yönleri üzerinde, her biri kendi iş akışları ve öncelikleri olan birden fazla takımın çalıştığını hayal edin. Yine de herkesin ilerlemesi tek bir platformda uyumlu ve görünür. İşte Wrike böyle çalışır.

Wrike, projeleri merkezileştirme, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi dinamik görselleştirme araçları sağlama becerisiyle öne çıkar. Takımlar, iş akışlarını özelleştirebilir, proje planları oluşturabilir ve AI destekli içgörülerden yararlanarak veriye dayalı kararlar alabilir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını belirli takım ve proje ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Onaylar ve bildirimler gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırın

Dosya ve görevler üzerinde doğrudan yorum yapma olanağı sağlayarak geri bildirim ve güncellemeleri kolaylaştırın

Microsoft Teams, Slack ve Adobe Creative Cloud gibi araçlarla bağlantı kurun

Wrike sınırlamaları

Premium özellikler, tek başına çalışan kullanıcılar veya küçük takımlar için pahalı olabilir

Outlook gibi bazı entegrasyonlarda bildirim gecikmeleri yaşanabilir

Yerleşik sohbet özelliği yoktur; üçüncü taraf iletişim araçları gerekir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wrike değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (3.730+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.740+ yorum)

Ayrıca okuyun: Takımlar için Etkili İşbirliği Yönetimi Stratejileri

5. Trello (Basit ve görsel görev yönetimi için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello'yu dijital çağın yapışkan not sistemi olarak düşünün.

İş akışlarını karmaşık hale getirmeden görevleri yönetmek için basit bir yol arayan takımlar için iyi bir seçenektir. Panolar, listeler ve kartlar kullanarak Trello, ilerlemeyi izlemek ve görevleri herkes için sezgisel bir şekilde düzenlemek için görsel bir yol sunar.

Ayrıca, gerçek zamanlı güncellemeler, kodsuz otomasyon ve Slack ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyonları destekler.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel pano, liste ve kart sistemi ile görevleri görselleştirin

Görevlerdeki değişiklikleri anında yansıtarak tüm takım üyelerini aynı sayfada tutun

Trello'nun yerleşik Butler otomasyonu ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurun

Bireyler ve küçük takımlar için uygun fiyat planları bulun

Trello sınırlamaları

Karmaşık projeler için Gantt grafikleri ve kapsamlı raporlama gibi araçlar eksik

Daha büyük takımlar veya yüksek görev hacimleri ile mücadeleler

İşlevsellik eksikliklerini gidermek için üçüncü taraf uygulamalar veya Power Ups gerekir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 ABD doları

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.310+ yorum)

✨ Kullanıcı yorumları: Trello, görev organizasyonunu ve işbirliğini kolaylaştıran sezgisel Kanban tarzı panolarıyla büyük beğeni topluyor. Kullanıcılar, esnekliğini, takım yönetimi özelliklerini ve Slack gibi araçlarla entegrasyon yeteneğini takdir ediyor. Butler otomasyonu gibi özellikler zaman kazandırırken, Trello'nun basitliği onu hem kişisel hem de profesyonel kullanım için favori haline getiriyor.

6. Monday. com (Özelleştirilebilir iş akışları ve takım koordinasyonu için en iyisi)

Monday.com, her boyutta ve sektördeki takımların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, son derece özelleştirilebilir bir proje yönetimi platformudur.

Bireysel görevlerin izlenmesinden kurumsal düzeydeki projelerin yönetimine kadar, Monday özelleştirilebilir panolar, kural tabanlı otomasyon ve 200'den fazla uygulama ile entegrasyonlar gibi bir dizi araç sunar.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Proje panolarını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Monday AI'yı kullanarak tekrarlayan görevleri ve süreçleri otomatikleştirerek zaman kazanın

Hızlı proje kurulumu için 200'den fazla şablona erişin

Sorunsuz görev izleme ve paylaşılan panolarla tüm takım üyelerini güncel tutun

Slack, Google Drive ve Microsoft Teams gibi araçlarla bağlantı kurarak operasyonlarınızı kolaylaştırın

Monday.com sınırlamaları

Filtreleme seçenekleri bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

Mobil sürüm, masaüstü uygulamasına kıyasla bazı özelliklerden yoksundur

Monday AI yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur ve temel kullanıcıların erişimini sınırlar

Monday. com fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.680+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.360+ yorum)

7. Taskade (Hafif takım işbirliği ve AI ile geliştirilmiş iş akışları için en iyisi)

via Taskade

Taskade, işbirliğini geliştirmek ve proje yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği gibi özelliklerle, kullanıcılar görevleri yönetirken entegre sohbet ve video görüşmeleri aracılığıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilir.

AI İş Akışı Oluşturucu, rutin görevleri otomatikleştirirken, özel AI ajanları içerik oluşturma ve belge düzenlemede yardımcı olur. Kullanımı kolay arayüzü, esnek kurulumları ve işbirliği araçları, onu küçük takımlar veya proje yönetimine yeni başlayanlar için güçlü bir rakip haline getirir.

Taskade'in en iyi özellikleri

Entegre AI özellikleriyle görevleri otomatikleştirin ve içerik oluşturun

Görev listeleri, zihin haritaları, akış şemaları, Kanban panoları ve takvimler kullanarak projeleri daha iyi görselleştirin

Özelleştirilebilir çalışma alanları ve klasörlerle projeleri düzenleyin

Taskade sınırlamaları

Karmaşık projeler için eksik Gantt grafikleri ve zaman takibi araçları

Çok fazla belge yüklemek, hatalara veya yavaşlamalara neden olabilir

Tüm fonksiyonlar için internet bağlantısı gereklidir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Taskade puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (65+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz: Belirsiz iletişim, çalışanların %80'ini strese sokarken, %46'sı her gün 40 dakikaya kadar zamanını karışıklıkları gidermek için harcıyor ve bu da verimlilik ve refahı olumsuz etkiliyor.

8. Motion (AI destekli görev otomatik planlama ve optimizasyon için en iyisi)

via Motion

Takımınız bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri, çakışan son teslim tarihleri ve günün yarısını alan toplantıların kurbanı olduysa, Motion size yardımcı olabilir.

Motion, görevleri otomatik olarak yeniden düzenler, iş akışlarını optimize eder ve teslimat zaman çizelgelerini tahmin eder, böylece siz gerçekten önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: işleri halletmek.

AI destekli planlama ve ş Akışı otomasyonu ile Motion, takımların manuel planlamanın kaosundan kurtulmasını sağlar.

Motion'ın en iyi özellikleri

Görevleri otomatik olarak önceliklendirip planlayarak takım verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Tekrarlayan süreçleri basitleştirin ve manuel işleri azaltın

Proje ilerlemesini ve son teslim tarihlerini görsel olarak izleyin

Takım programları ve görev öncelikleri hakkında değerli bilgiler edinin

Zoom, Google Takvim ve Zapier gibi araçlarla bağlantı kurarak sorunsuz iş akışları elde edin

Hareket sınırlamaları

Proje ve görev görüntüleme için az sayıda özelleştirme seçeneği

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar kullanılabilirliği etkileyebilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla işlevsellik açısından yetersizdir

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket değerlendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4,0/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (45+ yorum)

✨ Kullanıcı yorumları: Motion, görev önceliklendirme yükünü ortadan kaldıran ve kullanıcıların hem küçük hem de büyük hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan otomatik planlama özelliği ile beğeni topladı. Kaçırılan son tarihler için uyarılar, dinamik yeniden planlama ve proje tetikleyicileri gibi özellikler, kullanıcıların iş akışlarına değer katıyor.

Ayrıca okuyun: En İyi AI Görev Yöneticileri

9. Todoist (Çapraz platform desteği ile basit görev yönetimi için en iyisi)

Todoist aracılığıyla

Temiz ve minimalist arayüzüyle tanınan Todoist, bireylerin ve takımların görevlerini tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Todoist'in öne çıkan özelliği, kullanıcıların "yarın saat 3'te raporu gönder" gibi ifadelerle görevler oluşturup listelere eklemelerine olanak tanıyan doğal dil girişi

Ayrıca, paylaşılan projeler, görev atamaları ve verimlilik izleme araçları ile bir AI işbirliği aracı olarak da fonksiyon görür, bu da onu kişisel ve profesyonel kullanım için çok yönlü hale getirir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Masaüstü, mobil ve tarayıcı uzantıları dahil olmak üzere tüm cihazlarda görevleri sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Projeler oluşturun, etiketler atayın ve verimli görev yönetimi için öncelikler belirleyin

Görsel grafikler ve istatistiklerle hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Todoist sınırlamaları

Bazı temel işlevler ücretli planlarda kilitlidir

Gelişmiş görev ayrıntıları gerektiren kullanıcılar için ideal değildir

Fiyatlandırma, büyük gruplar için pahalı olabilir

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Todoist değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.530+ yorum)

10. Lattice (Performans değerlendirmesi ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

via Lattice

Yüksek bağlılığa sahip çalışanlar, başarılı kuruluşların can damarıdır. Araştırmalar, çalışan bağlılığı yüksek işlerin karlılıkta %21 artış sağladığını göstermektedir.

Bunu sürdürmek için performans değerlendirmeleri, çalışan geri bildirimleri, hedef ayarları ve bağlılık anketleri için bir platforma ihtiyacınız var.

Lattice'e girin. OKR ve Hedefler özelliği, işletmelerin bireyleri ve takımları şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olurken, 1:1 görüşmeler ve bağlılık anketleri gibi araçlar verimli tartışmalar ve anlamlı geri bildirimler sağlar.

Lattice'in en iyi özellikleri

Şeffaf ve ölçülebilir hedeflerle şirket önceliklerine yönelik ilerlemeyi izleyin

Önerilen gündemler ve eylem öğeleriyle verimli toplantılar düzenleyin

Çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve eğilimleri analiz ederek işyeri memnuniyetini artırın

Adil değerlendirmeler için belgelenmiş örnekleri kullanarak yapılandırılmış incelemeler gerçekleştirin

Stratejik kararlar almak için anahtar iş gücü metriklerini görselleştirin ve anlayın

Lattice sınırlamaları

Otomatik anketler gereksiz hissedilebilir ve ilgisizliğe yol açabilir

Kapsamlı İK yönetimi için bordro ve zaman takibi modülleri yoktur

50'den az çalışanı olan kuruluşlar için kapsamlı doğrudan destek sunmayabilir

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Katılım : Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti

Büyüyün : Kullanıcı başına aylık 4 $ karşılığında eklenti

Ücret : Kullanıcı başına aylık 6 $ ek ücret

HRIS Core: Kullanıcı başına aylık 5 $ (Erken Kayıt Fiyatı)

Lattice derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.890+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (180+ yorum)

Ayrıca okuyun: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi Görev Yönetimi Yazılım Araçları

Slack aracılığıyla

Yıllar boyunca Slack, takımların iletişim kurma ve uyum içinde çalışma şeklini yeniden tanımladı.

Başlangıçta bir mesajlaşma aracı olarak piyasaya sürülen Slack, takım iletişimi ile görevleri yönetme, güncellemeleri paylaşma ve iş akışlarını entegre etme özelliklerini bir araya getiren güçlü bir platforma dönüştü.

İster listeler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ister İş Akışı Oluşturucu ile iş akışlarını otomatikleştirin, Slack tüm bunları tek bir dijital çalışma alanında gerçekleştirerek takımların bağlantılı ve üretken kalmasını sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Özel kanallarla tartışmaları projeler, departmanlar veya konularına göre düzenleyin

Listelerle hesap verebilirliği artırmak için görevleri doğrudan Slack'te izleyin ve yönetin

Onaylar ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Google Drive, ClickUp ve Jira gibi uygulamalarla bağlantı kurarak sorunsuz bir işbirliği sağlayın

Canlı tartışmalar düzenleyin veya hızlı video güncellemelerini paylaşarak e-posta karmaşasını azaltın

Slack sınırlamaları

Büyük kuruluşlar, birden fazla kanalı yönetmenin kaotik olduğunu düşünebilir

Gantt grafikleri veya Kanban panoları yoktur, gelişmiş proje yönetimi için entegrasyonlar gerektirir

Bildirimler, özellikle aktif çalışma alanlarında dikkatinizi kolayca dağıtabilir

Takım boyutu arttıkça maliyetler önemli ölçüde artabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (33.745+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.481+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Paneli'ni kullanarak proje metriklerini grafikler ve çizelgelerle görselleştirin, etkileşimli araçlarla verileri filtreleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.

12. Workday (Kapsamlı İK ve finans yönetimi için en iyisi)

via Workday

Workday, insan kaynakları, finansal planlama ve bordro alanlarında uzmanlaşmış işletmeler için, çeşitli sektörlerdeki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan kullanıcı dostu bir arayüz ve sektöre özel özelleştirilebilirlik sunar.

Uyarlanabilirliğe odaklanan bu araçlar, şirketlerin sürükle ve bırak araçları ve gerçek zamanlı modelleme kullanarak organizasyonel değişiklikleri zahmetsizce yönetmelerini sağlar.

Ayrıca, Workday'in bordro, kaynak tahsisi ve İK görevleri için mobil uygulamaları, çalışanların ve yöneticilerin her yerden bağlantıda kalmasını sağlar.

Workday'in en iyi özellikleri

Sorunsuz yeniden yapılandırma için sürükle ve bırak işlevselliği ile organizasyon şemaları oluşturun ve değiştirin

İş hiyerarşinize uygun denetim, matris veya coğrafi organizasyonlar için benzersiz modeller oluşturun

Dinamik gösterge panelleri aracılığıyla çalışan performansına ve maliyetlerine ilişkin eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

IOS ve Android için yüksek puan alan mobil uygulamalar, bordro, zaman takibi ve İK görev yönetimi sağlar

ADP gibi bordro sağlayıcıları dahil olmak üzere 600'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon, sorunsuz veri bağlantısı sağlar

Workday sınırlamaları

Workday fiyatlarını kamuya açıklamamaktadır, bu nedenle işletmelerin özel bir teklif talep etmesi gerekmektedir

Özellikle zaman takibi sırasında sık sık yaşanan çökmeler, kullanıcı geri bildirimlerine rağmen çözülmemiştir

Workday fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 0 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5 (1.500'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp için En İyi Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonları

13. Jira (Yazılım geliştirme ve sorun izleme için en iyisi)

Jira aracılığıyla

Her görevi izleyen, olası darboğazları öngören ve takımınızı zahmetsizce uyumlu hale getiren sanal bir komut merkezi ister misiniz? O halde Jira'yı inceleyin.

Atlassian'ın Agile takımlarını güçlendirme misyonundan doğan Jira, her boyuttaki projeyi yönetmek için güçlü bir araç haline geldi.

Jira'nın en iyi özellikleri

İş akışlarını herhangi bir takım veya proje gereksinimine uyacak şekilde uyarlayın

Özel alanlar ve ek dosyalar gibi zengin özelliklerle sorunları oluşturun, önceliklendirin ve izleyin

Küçük takım görevlerinden kurumsal düzeydeki karmaşık işlere kadar her şeyi halledin

Veriye dayalı kararlar almak için özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanın

Slack, Zoom ve Figma gibi araçlarla zahmetsizce bağlantı kurun

Jira sınırlamaları

Zengin özelliklere sahip kurulum, yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir

Küçük takımlar veya yeni kurulan şirketler için fiyatlar yüksek olabilir

Bazı kullanıcılar, daha basit araçlara kıyasla navigasyonun daha az sezgisel olduğunu düşünüyor

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,53 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,53 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2 (770+ yorum)

Capterra: 4,4 (14.990+ yorum)

Sadece ayak uydurmayın, ClickUp ile oyununuzu geliştirin

Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Birlikte kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Birlikte kalmak ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır.

Hayatta uygulanması gereken bilgece sözler, ancak gerçekçi olalım: Etkili bir şekilde birlikte çalışmak, söylemesi yapmaktan daha kolaydır.

Örneğin VMware'i ele alalım. Şirket, birden fazla kanala dağılmış proje talepleri, bağlantısız iş akışları ve sınırlı görünürlükle mücadele ediyordu. Bu da dağınık görev devreleri ve gecikmelere yol açıyordu. Sonrasında olanlar şöyleydi: ClickUp, AI destekli otomasyon, şablonlar kullanarak standartlaştırılmış süreçler ve gösterge panelleri aracılığıyla veriye dayalı içgörüler sağlayarak VMWare için iş akışlarını basitleştirdi ve liderliğe destek oldu. Sonuç olarak, proje alımı ve önceliklendirme 8 kat iyileşti. Bir başka başarı öyküsü ise ICM.S'den geliyor. Burada proje yöneticilerinin %90'ı, önceki araçlarına kıyasla ClickUp'ın esnekliğinden çok memnun olduklarını belirtiyor.

Özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda, ClickUp mantıklı bir seçimdir. Otomatikleştirilmiş iş akışları, hedef uyumu, görev önceliklendirme ve gerçek zamanlı işbirliği ile hem proje hem de görev yönetimi aracı olarak lider olması şaşırtıcı değildir.

Peki, bir sonraki adıma geçmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve farkı yaşayın.