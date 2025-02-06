Takımlarınızın durumunu yeşil tutma ve işlerinizi yolunda tutma

Yeşil Microsoft Teams durumu, kuruluşunuza "Merhaba, buradayım ve müsaitim" mesajını verir. Bu aktif durum sayesinde ne zaman çevrimiçi olduğunuzu bilmek, işbirliği ve iletişimi kolaylaştırır.

Ne yazık ki, uygulama belirli koşullar altında durumunuzu otomatik olarak yeşil (Müsait) durumundan sarı (Yok) durumuna değiştirir. Bu durum, bilgisayarınız boşta olduğunda, kilit ekranı görüntülendiğinde, uyku moduna girdiğinde veya MS Teams arka planda çalıştığında gerçekleşir.

Çalışma saatleri boyunca durumunuzu aktif tutmak, çoğu kuruluşta genellikle iyi bir Microsoft Teams etiketi olarak kabul edilir. Bu, özellikle uzaktan çalışırken iş arkadaşlarınızın sizinle iletişime geçebileceğini gösterir.

Kısa bir süreliğine uzak olsanız bile Takımınızın durumunu yeşil tutarak aktif görünmenizi sağlayan yöntemlere göz atalım!

⏰ 60 saniyelik özet Microsoft Teams durumlarının kodunu çözme: Yeşil durum, kullanılabilirliği gösterir, ancak bilgisayarınız boşta kalırsa, kilit ekranı görünürse veya Teams arka planda çalışırsa otomatik olarak "Yok" olarak değişir

İyi davranış kurallarına uyun: Teams durumunuzu etkin olarak ayarlamak, çoğu kuruluşta sorunsuz iletişim sağlamak için iyi bir davranış kuralı olarak kabul edilir

Durumunuzu manuel olarak ayarlama: Uygulamada durumunuzu "Müsait" olarak ayarlayarak "Yok" olarak değişmesini önleyebilirsiniz. Bu, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda yapılabilir

Cihazın uyku moduna geçmesini önleme: Cihazınızın güç ayarları, uyku moduna geçmesini önleyecek şekilde ayarlanabilir, böylece molalar sırasında durumunuz aktif kalır

Durum mesajı kullanın: Özel bir durum mesajı, iş arkadaşlarınıza uygun olup olmadığınızı bildirebilir ve birkaç saat sonra silinebilir

Alternatifleri değerlendirin: Teams'in sınırlamaları sizi rahatsız ediyorsa, AI destekli özelliklere sahip iletişim ve işbirliği için hepsi bir arada bir platform olan ClickUp'ı deneyin

Microsoft Teams'deki Her Durum Ayarını Anlama

Teams durumunuzu yeşil tutmayı tartışmadan önce, her bir durum seçeneğinin ne anlama geldiğini anlayalım!

Kullanılabilir : Etkin ve ücretsizsiniz. Bilgisayarınız kilitlendiğinde veya boşta kaldığında "Yok" olarak değişir

Meşgul : Odaklanmış durumdasınız ancak bildirimleri almaya devam etmek istiyorsunuz

Toplantı veya Arama sırasında: "Rahatsız etmeyin" seçeneği etkin değilse, bu etkinliklerde olduğunuzda otomatik olarak ayarlayın

Rahatsız etmeyin : Konsantre olmanız mı gerekiyor? Bu, bildirimleri sizin için bloke eder

Hemen döneceğim : Kısa bir süre uzaklaşacağınız zamanlar için

Uzak görünüyor : Çalışıyorsunuz ancak hemen yanıt veremiyorsunuz

Çevrimdışı görün: Varlığınızı gizlemek, ancak mesajları almaya devam etmek istediğinizde kullanın

👀 Biliyor muydunuz? İş arkadaşlarınız, Teams durumunuz değiştiğinde bildirim almayı seçebilir. Tek yapmaları gereken sohbete gidip bir kişinin profilini seçmek, sağ tıklayıp Kullanılabilir Olduğunda Bildir seçeneğini seçmek.

Takımların durumunu yeşil olarak tutma

Çalışma gününüz, Teams'de mesajlara yanıt vermekten daha fazlasını içerir; sekmeler arasında geçiş yapmak, aramaları yanıtlamak ve kısa molalar vermek de buna dahildir.

Ne yazık ki Microsoft, cihazınızdan 10 dakikadan uzun süre ayrılmanızı veya Teams'in arka planda çalışmasını bile durumunuzu "Yok" olarak değiştirme nedeni olarak kabul ediyor

Reddit kullanıcısı da dahil olmak üzere birçok kişi, geçici Microsoft Teams durumu sorunundan şikayetçi. Kullanıcı şöyle diyor

İşle meşgul olduğumu, yıllık eğitim videolarımı izlediğimi ve başka bir yere tıklamam gerektiğini söyleyeceğim. Beni "uzakta" olarak gösteriyor. Yakında bir arama beklediğim için bu çok can sıkıcı. Süreceği kadar güzeldi.

İşle meşgul olduğumu, yıllık eğitim videolarımı izlediğimi ve başka bir yere tıklamam gerektiğini söyleyeceğim. Beni çevrimdışı olarak gösteriyor. Yakında bir arama beklediğim için bu durum canımı sıkıyor.

Süreceği kadar güzeldi.

Ancak endişelenmeyin. Size uygun bir çözümümüz var. Uygulamada "Müsait" olarak görünmenizi sağlamak için Microsoft Teams ipuçlarına hızlı bir göz atmanın zamanı geldi:

1. Uygulamada Teams durumunu manuel olarak Kullanılabilir olarak ayarlama

"Takım durumumu yeşil olarak nasıl koruyabilirim?" diye merak ediyorsanız, uygulamada durumunuzu "Müsait" olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Apple MacBook/ Windows PC için

Teams uygulamasını açın

Uygulamanın sağ üst köşesine gidin

Orada tam adınızı ve baş harflerinizi bulun (profil simgeniz/profil resminiz)

Farklı durumların bulunduğu açılır menüyü görmek için tıklayın

Yeşil noktalı "Müsait" durum seçeneğini seçin

microsoft Teams aracılığıyla

Mobil cihazlarda Teams Android/iOS uygulamasında etkin seçeneğini seçmek için:

Microsoft Teams uygulamanızı açın

Sol üst köşede profil simgenizi bulun

Microsoft Teams durum ayarlarınızı açmak için tıklayın

Durumunuzu "Müsait" (yeşil aktif durum simgesi) olarak ayarlayın

Ayrıca, MS Teams'in arama çubuğuna durum tercihinizi yazabilir ve hızlıca değiştirebilirsiniz.

Microsoft Teams uygulamasını açın

Arama çubuğuna (üst orta) gidin

Farklı komutların bulunduğu menüyü açmak için "/" (çizgi) girin

Menüden durumunuzu seçin

🧠 İlginç bilgi: Birden fazla cihazda Teams'de oturum açarsanız, durumunuz tüm cihazlarda senkronize edilir. Dolayısıyla, bilgisayarınızda "Yok" olarak işaretlerseniz, bu durum mobil uygulamanıza da yansıtılır.

2. Cihazınızın uyku moduna geçmesini önleyin

Pomodoro Tekniği, görevlerle daha iyi bir ilişki kurmaya yardımcı olmak için her 25 dakikada bir beş dakikalık bir mola verilmesini önerir. Elbette, Teams durumunuzun "Yok" olarak değişmesinden endişe duyuyorsanız, bu ilişki iyileşmek yerine bozulabilir!

Ara verdiğinizde Teams durumunuzu aktif tutmanın hızlı bir yolu, cihazınızın güç ayarlarını uyanık kalacak şekilde yapılandırmaktır.

Windows kullanıcıları için:

Başlat menüsünden veya Windows anahtarını kullanarak Ayarlar'ı açın

Sistem > Güç ve pil

Ekran, uyku ve hazırda bekletme zaman aşımları seçeneğinin altında, Asla seçeneğini veya en uzun süreyi seçerek sisteminizin uyanık kalmasını sağlayın

MacBook kullanıcıları için:

Ekranın sağ üst köşesindeki Apple simgesinden Sistem ayarlarını açın

Kilitle ekranı seçeneğine tıklayın

Güç adaptörü ve takılı durumlar için Ekranı Kapat seçeneğini maksimum süreye ayarlayarak cihazınızın uyku ayarlarını değiştirin.

👀 Biliyor muydunuz? MS Teams'te belirli bir durumun süresini ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki yüz yüze bir toplantınız var. Birkaç saat sürecek şekilde Rahatsız etmeyin seçeneğini seçin. Ne yazık ki, tahmin ettiğiniz gibi, bu Teams durumunuzu aktif hale getirmek için işe yaramaz.

3. Microsoft Teams uygulamasında durum mesajı ayarlama

İş arkadaşlarınızın Teams'te aktif kalmanın zorluğunu zaten biliyor olma ihtimali yüksektir. Uygulamadaki durumunuz ne olursa olsun, onlara uygunluğunuzu bildirmek için üzerinize düşeni yapabilirsiniz.

Teams uygulamasını açın

Sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın

Durum mesajını ayarla seçeneğine gidin

Müsait olduğunuzu belirtmek için bir mesaj yazın

Bu yöntemi mükemmel bir şekilde uygulamak için bir adım daha var.

İdeal olarak, belirli bir saat sayısından sonra durum mesajını silmelisiniz, böylece kalıcı olarak Kullanılabilir durumda kalmazsınız!

Metin kutusunun altındaki Durum mesajını temizle seçeneğine gidin

Açılır menüyü açın ve Asla, Bugün, 1 saat, 4 saat ve Bu hafta gibi seçeneklerden birini seçin

Tamamlandı'yı tıklayarak değişikliklerinizi kaydedin

Ayrıca okuyun: En İyi 20 Takım İletişimi Uygulaması

👀 Biliyor muydunuz? 2017 yılında Microsoft, Teams'in sonunda Skype for Business'ın yerini alacağını ve bir mesajlaşma platformundan kurumsal düzeyde bir iletişim aracına dönüşeceğini duyurdu.

Teams'i kullanmanın sınırlamaları

Microsoft Teams, aylık 320 milyondan fazla aktif kullanıcıyla son derece popüler bir araçtır!

Ancak platform, takım iletişimi zorlaştırabilecek bazı sınırlamalara sahiptir.

Sınırlı özelleştirme: Teams, kullanıcı arayüzünü ve bildirimleri kişiselleştirme konusunda sınırlı seçenekler sunar. Bu durum, daha özel bir deneyim tercih eden kullanıcılar için can sıkıcı olabilir

Karmaşık entegrasyonlar: Microsoft Teams'in Microsoft 365 paketi ile Microsoft Teams'in Microsoft 365 paketi ile entegrasyonları popüler olmakla birlikte, uygulama içindeki dosya yönetimi, özellikle büyük sayılarla çalışırken zahmetli olabilir

Arama sınırlamaları: Kullanıcılar sohbetler içinde belirli içeriği bulmakta zorlanabilir

Ses/video kalitesi : Genel olarak iyidir, ancak özellikle zayıf internet bağlantılarında arama sırasında ses ve video kalitesi bazen düşebilir

Tutarsız bildirim ayarları : Bildirim tercihleri cihazlar arasında doğru şekilde senkronize edilmezse, bir cihazda uyarılar alırken diğerlerinde almayabilirsiniz

Toplantılara katılma sorunları: Yeni Microsoft Teams müşterisi, kullanıcıların Outlook üzerinden toplantılara katılmasını engelleyebilir ve sorunu çözmek için genellikle cihazın yeniden başlatılması veya Teams'in yeniden başlatılması gerekir

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Sanal Toplantı Platformu

Sorunsuz İşbirliği için ClickUp Kullanma

Microsoft Teams, güçlü bir iletişim aracı ve ekran paylaşım yazılımıdır. Ancak, hantal entegrasyonlar, senkronizasyon sorunları ve kanal sınırlaması (200 genel ve 30 gizli) gibi sınırlamaları, kusursuz bir takım işbirliği platformu olmasını engellemektedir.

İşte ClickUp'ın daha iyi bir alternatif olarak ortaya çıktığı nokta. Takım iletişimi ve işbirliğini merkezine alan, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. İşte Teams'in yerine nasıl harika bir alternatif olabileceği:

1. Takımınızla sohbet edin

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ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık, takımdaki herkes eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

Ayrıca okuyun: Toplantılara Etkili Bir Şekilde Katılma

ClickUp ile daha iyi iletişim kurun

Microsoft 365 ekosistemindeyseniz Teams mükemmel bir iletişim aracıdır. Ancak durumlarda etkinlik olmaması gibi temel sorunlar, aynı sayfada kalmayı seven takımlar için bir hayal kırıklığı kaynağı olabilir.

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