etkili geri bildirim için en iyi 12 değerlendirme formu şablonu

Hepimiz bize geri bildirimde bulunacak insanlara ihtiyaç duyarız. Bu sayede gelişiriz.

Hepimiz bize geri bildirimde bulunacak insanlara ihtiyacımız var. Bu sayede gelişiriz.

Geri bildirim, bireylerin, takımların veya tüm kuruluşların büyümesinin temelidir. Bir yönetici olarak bunu çok iyi anlıyorsunuz.

Çalışan performansını önceliklendiren şirketler, %30'a varan gelir artışı ve %5'e varan personel kaybı azalması elde ediyor. Etkili performans yönetiminin gücü budur.

Ancak, tüm geri bildirimlerin iyileştirmeye yol açmadığını da biliyorsunuz. Fark, geri bildirimleri nasıl topladığınız, yapılandırdığınız ve bunlara göre nasıl hareket ettiğinizde yatmaktadır. İşte bu noktada doğru değerlendirme formu şablonu büyük bir fark yaratabilir.

Bu blog yazısı, geri bildirimleri daha etkili bir şekilde toplamanıza ve kuruluşunuz genelinde iyileştirmeler gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek en iyi on iki değerlendirme formu şablonunu incelemektedir.

Değerlendirme Formu Şablonları Nedir?

Değerlendirme formu şablonları, geri bildirim toplamak, performansı değerlendirmek veya çeşitli süreçleri değerlendirmek için kullanılan önceden tasarlanmış şablonlardır.

Performans değerlendirme şablonları aracılığıyla ilgili çalışan verilerini toplamaktan, müşteri geri bildirimlerini verimli bir şekilde toplamaktan, müşteri memnuniyetini ölçmeye ve profesyonel gelişim ve eğitimi değerlendirmeye kadar çeşitli ayarlarda kullanışlıdır.

Bu şablonlar genellikle değerlendirme sürecini basitleştirmek için özelleştirilebilir soru alanları, puanlama sistemleri, otomatik hesaplamalar ve görsel veri raporları içerir.

İşte birkaç tür değerlendirme formu şablonu: Çalışan değerlendirme şablonları: İK uzmanlarının her çalışanın performansını, gelişimini ve gelecek potansiyelini gözden geçirmesine yardımcı olun

Proje değerlendirme şablonları: Bir projenin başarısını ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanılır

Değerlendirme planı şablonları: Anahtar bölümleri ve bileşenleri özetleyerek kapsamlı bir değerlendirme planı oluşturmanıza yardımcı olur

Anket şablonları : Araştırma çalışmaları, anketler ve değerlendirmeler için içgörüler toplamak amacıyla kullanılır Araştırma çalışmaları, anketler ve değerlendirmeler için içgörüler toplamak amacıyla kullanılır

İyi bir değerlendirme formu şablonu nedir?

Tüm değerlendirme formu şablonları amacınıza uygun olmayabilir. İyi tasarlanmış değerlendirme formu şablonları, etkili olabilmek için aşağıdaki gibi belirli kriterleri karşılamalıdır:

Netlik: Sorular anlaşılması kolay olmalı ve karışıklığa yer bırakmamalıdır

Amaç odaklı tasarım: Her bölüm, değerlendirme kriterlerinizin hedefleriyle doğrudan uyumlu olmalı ve yanıt verenlerin ilgili bilgileri sağlamasını sağlamalıdır

Özelleştirilebilirlik: Şablon, kuruluşunuzun değerlendirme kriterlerinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek kadar esnek olmalıdır

Kullanım kolaylığı: Basit ve sezgisel bir arayüz, katılımcıların kendilerini zorlanmış hissetmeden ayrıntılı yanıtlar vermesini sağlar

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Formdaki sorular, kararları veya iyileştirmeleri doğrudan etkileyebilecek geri bildirimleri toplamalıdır

Örneğin, iyi bir müşteri memnuniyeti anketi şablonu, kullanıcı davranışını anlamanıza, NPS'nizi (net tavsiye skoru) değerlendirmenize ve müşteri deneyimini iyileştirmenize yardımcı olur.

Değerlendirme formu şablonlarını öğrendiğinize göre, şimdi bazı senaryoya özel şablonları inceleyelim.

👀 Biliyor muydunuz? Microsoft, çalışanlarını değerlendirmek için çok tartışmalı bir "yığın sıralama" yöntemi kullandı. Bu yöntemde, yöneticiler yıllık değerlendirmeler sırasında çalışanları birbirleriyle karşılaştırarak bir ila beş arasında puanlandırıyordu.

12 Değerlendirme Formu Şablonu

Tüm değerlendirmelerinizi, geri bildirimlerinizi ve performans incelemelerinizi düzenli ve stressiz bir şekilde saklayan bir araç hayal edin. Ve bununla da bitmiyor.

Gösterge paneli, anlık görüntüler ve görünümler o kadar kullanıcı dostudur ki, hiç zorlanmadan doğru içgörüler elde edebilirsiniz.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, dünyanın en uyumlu yapay zekası ile desteklenen iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

Akkadian Labs'tan Martha Kumi, performans iyileştirme için ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliriz.

Tüm takımlar uzaktan çalıştığı için bilgi paylaşımı ve işbirliği artık çok kolay. Proje güncellemelerini paylaşmak ve takım üyelerine geri bildirim vermek çok kolay. Takımlar arasında görevleri ve projeleri takip edebilir ve gerçek zamanlı güncellemeler verebiliriz.

İşte kullanım durumunuza göre on iki ClickUp değerlendirme formu şablonu.

1. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile çalışanların performansı, etkinlikler veya projeler hakkında geri bildirim toplayın

Geri bildirim toplama konusunda kafanız mı karışık? ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu, geri bildirim toplama sürecini daha az kaotik hale getirmek için aradığınız şeydir.

Çalışan performansını değerlendiriyor, etkinlik geri bildirimi topluyor veya projeleri değerlendiriyor olsanız da, bu şablon tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Özel Alanlar, nicel ve nitel verileri istediğiniz biçimde yakalamanızı sağlar.

Hızlı değerlendirmeler için derecelendirme ölçekleri ayarlayabilir, daha derin içgörüler için açık uçlu sorular ekleyebilir ve ayrıntılı değerlendirmeler için özel bölümler oluşturabilirsiniz—hepsi tek bir yerden. Doğru yapı ile geri bildirim yönetimi süreciniz verimli ve etkili hale gelir.

İdeal kullanıcılar: Basit ve özelleştirilebilir bir değerlendirme formuna ihtiyaç duyan yöneticiler, İK takımları ve etkinlik planlayıcıları

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için on performans değerlendirme ipucu

2. ClickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu ile ürünün benimsenmesi veya iyileştirilmesi hakkında bilinçli kararlar alın

Biliyor muydunuz? Elon Musk, CEO'lara ürünlerini " mümkün olduğunca harika" hale getirmek için "her yönden olumsuz geri bildirim almayı" tavsiye etti. Ve Tesla CEO'su bir şey tavsiye ettiğinde, onu takip edersiniz. ClickUp Ürün Değerlendirme Formu Şablonu, ürünleriniz hakkında eyleme geçirilebilir geri bildirimler toplamanıza yardımcı olur.

Şablon, kullanılabilirlik, işlevsellik ve genel memnuniyetle ilgili içgörüler toplamanızı sağlar. Ölçülebilir veriler için yapılandırılmış derecelendirme ölçekleri ve ayrıntılı yorumlar için açık uçlu bölümler içerir, böylece müşteri görüşlerini kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Özelleştirilebilir Durumlar, Alanlar ve Görünümler ile ilerlemeyi izleyebilir, anahtar ayrıntıları yakalayabilir ve ürün değerlendirme sürecinin eksiksiz bir görünümünü elde edebilirsiniz. Bu şablon ve ürün geri bildirim anketleriniz, kapsamlı bir geri bildirim toplama sistemi için mükemmeldir.

İdeal kullanım alanları: Ürünleri iyileştirmek veya piyasaya sürmek isteyen ürün yöneticileri ve takımlar

3. ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu, herkesin uyumlu çalışmasını sağlayarak görev yönetiminde verimliliği ve şeffaflığı artırır

Görev yönetimi çok zor bir iş haline geldiyse, ClickUp Değerlendirme Formu Görev Şablonu tam size göre. İlerlemeyi izlemek için durumlar ve son tarihler, öncelik düzeyleri ve tamamlanan dönüm noktaları gibi görevle ilgili ölçümleri ayrıntılı olarak girebileceğiniz alanlar gibi özelliklerle değerlendirme sürecini basitleştirir.

Şablon, takımların darboğazları belirlemesine, iş akışlarını basitleştirmesine ve görevlerin proje hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamasına yardımcı olarak verimliliği optimize etmek için değerli bir kaynak oluşturur.

Ayrıca, şablon, görevleri daha iyi görselleştirmek için dinamik Görünümler (Liste, Pano ve Belge) gibi özellikler içerir ve ilgili paydaşlardan geri bildirim toplayarak işbirliğini kolaylaştırır.

İdeal kullanım alanları: Bireysel görevlerin tamamlanmasını ve takımın ilerlemesini değerlendirmek için basit bir araca ihtiyaç duyan proje yöneticileri, işbirliği yapan takımlar ve takım liderleri

4. ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin Dijital ürün tasarımınızı muhteşem hale getirmek için ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonunu kullanın

Ampirik bir çalışma, sezgisel değerlendirmenin kullanılabilirlik sorunlarını bulmada kullanıcı testlerinden daha verimli olduğunu ortaya koymuştur. Kullanıcı araştırmasının yerini almamakla birlikte, kullanılabilirliği değerlendirmek ve UX içgüdülerinizi keskinleştirmek için güvenilir bir yoldur.

Web uygulamaları, mobil uygulamalar veya web siteleri için mükemmel olan ClickUp Sezgisel Değerlendirme Şablonu, sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlamaya yardımcı olur. Hata önleme, görsel netlik ve sistem geri bildirimi gibi kullanılabilirlik ilkelerine odaklanması, bu şablonu diğerlerinden ayırır.

Sistem görünürlüğü, kullanıcı kontrolü ve tutarlılık gibi önemli alanları değerlendirmek için yapılandırılmış bölümler içerir. Bu, kullanıcıların ürününüzle etkileşimlerini etkileyebilecek kullanılabilirlik kusurlarını ve tasarım tutarsızlıklarını tespit etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, takımların geliştirme aşamasının erken safhalarında hataları, uyumsuzlukları ve tutarsızlıkları tespit etmelerine olanak tanır.

Bu sorunları doğru zamanda gidermek, daha sonra çaba harcamayı önler ve kullanıcı dostu ve güvenilir bir ürün elde edilmesini sağlar.

İdeal kullanım alanları: Dijital ürünlerinin kullanılabilirliğini değerlendirmek ve optimize etmek isteyen UX tasarımcıları, ürün geliştiriciler ve dijital takımlar

5. ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu ile verileri etkili bir şekilde toplayın, düzenleyin ve analiz edin, ham içgörüleri eyleme geçirilebilir geri bildirimlere dönüştürün

Verilerin, net bir hikayesi olmayan bir dizi sayı ve kelimeden ibaret olduğunu hissettiğiniz oldu mu? İşte bu noktada ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu devreye girer. Performans değerlendirmeleri, müşteri geri bildirimleri veya proje metrikleri dahil olmak üzere değerlendirme verilerini özetlemek ve sunmak için idealdir.

Bu şablon, bulgularınızı kısa bir raporda düzenlemenize yardımcı olur, böylece sonuçları paydaşlarla paylaşmak veya toplantılarda veriye dayalı içgörüler sunmak için mükemmeldir.

Şablon, metrikleri izlemek için Özel Alanlar ve daha iyi görselleştirme için birden çok Görünüm (Gantt ve Liste gibi) gibi özellikler içerir.

İdeal kullanım alanları: Değerlendirme sonuçlarını belgeleme ve paylaşma konusunda şeffaflık, tutarlılık ve hassasiyet sağlamak isteyen süpervizörler, İK uzmanları veya proje yöneticileri

6. ClickUp Form Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Form Şablonu, etkinlikler, seminerler ve atölye çalışmalarında kullanıcı ve katılımcı verilerini toplamak için zahmetli süreçleri ortadan kaldırır

Web semineri, atölye çalışması veya LinkedIn Live mı planlıyorsunuz? ClickUp Form Şablonu, katılımcı bilgilerini en az zaman harcayarak toplamak için ihtiyacınız olan şeydir.

Bu şablon, formları son derece kolay ve verimli hale getirmeye odaklanmıştır. Herkes aynı biçimi kullanır, böylece veriler doğru kalır ve formları doldurmak daha hızlı olur. Hatta sektör standartlarına uymanızı da sağlar. Ayrıca, hem zamandan hem de paradan tasarruf edersiniz!

Doğru verileri topladığınızdan emin olmak için derecelendirme ölçekleri, açılır menüler ve metin kutuları dahil olmak üzere birden fazla soru türü arasından seçim yapabilirsiniz. Ve işte bu kadar! Özel formları hızlıca oluşturun, güvenli yanıtları toplayın ve gönderiyi düzenleyin, hepsi sorunsuz!

İdeal kullanım alanları: Çeşitli kullanım durumları için esnek, genel amaçlı bir geri bildirim formuna ihtiyaç duyan takımlar veya işler

7. ClickUp Performans Değerlendirmeleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirmeleri Değerlendirme Şablonu ile çalışanların veya öğrencilerin ilerlemesini takip edin, başarıları vurgulayın ve eyleme geçirilebilir değerlendirmeler sağlayın

ClickUp Performans Değerlendirmeleri Şablonu, derecelendirme ölçekleri, yetkinlik değerlendirmeleri ve açık uçlu geri bildirim bölümlerini bir araya getirir.

İlerlemeyi izleme ve başarıları vurgulama için yerleşik özellikler sayesinde performansı ölçmek, verimliliği artırmak ve takımın moralini yükseltmek çok kolaydır.

Çalışanları bilgi, iletişim, takım çalışması ve problem çözme gibi çeşitli yetkinliklere göre derecelendirebilirsiniz. Ayrıca geri bildirimleri belgelemek, performans hedefleri ve karşılaştırmalar belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için araçlar da sağlar.

Bu, yıllık değerlendirmeler, deneme süresi değerlendirmeleri veya hedef izleme sırasında performansı ölçmek için mükemmeldir.

İdeal kullanım alanları: Çalışan performans değerlendirmeleri yapan İK uzmanları, yöneticiler ve takım liderleri

🧠 Eğlenceli Bilgi: Antik Atina'nın Agorasında, tüccarlar hakkında olumsuz geri bildirimler, halkın alay konusu olmaya veya dışlanmaya neden olabilirdi.

8. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu ile yapılandırılmış ve eyleme geçirilebilir veriler toplayarak müşteri memnuniyetini artırın

Başarısızlık yoktur. Sadece geri bildirim vardır.

Başarısızlık yoktur. Sadece geri bildirim vardır.

Müşterilerden, kullanıcılardan veya çalışanlardan doğru geri bildirim toplamak zaman alıcı bir iştir. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, derecelendirme ölçekleri, çoktan seçmeli ve açık uçlu seçenekler dahil olmak üzere özelleştirilebilir sorular sunarak anlamlı veriler elde etmenize yardımcı olur

Müşterilerinize fikirlerini ifade etme, sadakatlerini ve bağlılıklarını artırma, potansiyel sorunları belirleme ve son ürününüzü iyileştirme fırsatı vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Bu tamamen özelleştirilebilir şablon, bir geri bildirim döngüsü oluşturmanıza ve bu değerli içgörüleri tekliflerinizi iyileştirmek için kullanmanıza olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Çalışan geri bildirim anketleri, müşteri memnuniyeti anketleri veya ürün geri bildirim formları

9. ClickUp Ürün Değerlendirme Geri Bildirim Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Değerlendirme Geri Bildirim Anketi Şablonu ile ürününüzde yapabileceğiniz iyileştirmeleri anlamak için kullanıcı dostu ve etkili anketler oluşturun

Müşterilerin sorunları ile sunduğunuz ürün veya hizmet arasındaki uçurumu kapatamayan bir ürünün ne faydası olabilir? ClickUp Ürün Değerlendirme Geri Bildirim Anketi Şablonu, ürünleriniz hakkında ayrıntılı geri bildirimler toplamanıza yardımcı olur. Basit araştırma ve testlerin ötesine geçerek müşterilerinizin endişelerini yakalar.

Özelleştirilebilir Alanlar, Görünümler ve Durumlar, memnuniyet derecelendirmeleri ve ürün kullanım verileri dahil, anketleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar. Anket biçimi, yanıtları analiz etmeyi ve zaman içinde müşteri memnuniyetini izlemeyi kolaylaştırır.

Bu değerli bilgiler, iyileştirme alanlarını belirlemenize ve ürün geliştirme çabalarınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Sonuçta, müşterilerinizin kendilerini gerçekten dinlendiğini hissettiren bir ürün yaratmanın daha iyi bir yolu yoktur.

İdeal kullanım alanları: Ürün özellikleri ve kullanıcı deneyimleri hakkında geri bildirim toplamak isteyen pazarlama uzmanları ve ürün yöneticileri

Ayrıca okuyun: En İyi On Müşteri Geri Bildirim Aracı

10. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Anketi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Anketi Şablonunu kullanarak müşterilerinizi en iyi şekilde anlayın ve her zaman en yüksek kalitede ürün veya hizmet sunun

Müşteri her zaman haklıdır, bu yüzden geçici stratejileri ve tahminleri bir kenara bırakın ve doğrudan müşterilerinizden dinleyin. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Anketi Şablonunu kullanarak, siz ve takımınız müşterilerinizin içeriği ne kadar beğendiğini ve memnuniyet düzeyini daha iyi ölçebilirsiniz.

Bu şablon, doğru soruları sormak için anketleri özelleştirmenize ve özelleştirilebilir Durumlar aracılığıyla yanıtları izlemenize olanak tanır, böylece her zaman bilgilendirilmiş olursunuz.

Birden fazla görünüm seçeneği ile anket verilerini verimli bir şekilde yönetebilir, analiz edebilir ve bunlara göre harekete geçebilirsiniz. İyileştirme alanlarını hızlı bir şekilde değerlendirin ve iyileştirme için hemen adımlar atın.

İdeal kullanım alanları: Hizmet veya ürünlerinde iyi gidenleri belirleyerek ve iyileştirme alanlarını anlayarak müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen işletmeler

11. ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu ile çalışanlarınızı daha iyi anlayın ve geri bildirimlerinin gücünü ortaya çıkarın

Çalışan geri bildirimi çok önemlidir. Bunun iki yolu yoktur. Daha iyi bir iş ortamı yaratmaya yardımcı olur ve herkesin daha bağlı kalmasını sağlar. Çalışanlarınızı daha iyi tanımak istiyorsanız, ClickUp Çalışan Geri Bildirim Değerlendirme Şablonu tam size göre.

İş-yaşam dengesi, takım dinamikleri ve iş memnuniyetini kapsayan bölümleri ile bu şablon, organizasyonel kültürünüzü yansıtan değerli içgörüler sağlar.

İletişim, liderlik ve iş tatmini gibi konulara da odaklanır, böylece neyin işe yaradığını ve neyin düzeltilmesi gerektiğini anlayabilirsiniz. Karışıma öz değerlendirme performans incelemeleri eklemek, herkesin nasıl iş çıkardığına dair eksiksiz bir resim sunar — bu, herkes için kazançlı bir durumdur!

İdeal kullanıcılar: İşyeri kültürünü iyileştirmek için çalışanların geri bildirimlerini toplamak isteyen İK uzmanları ve yöneticiler

Ayrıca okuyun: Yöneticiler için 360 Değerlendirme Soruları ve Örnekleri

12. ClickUp Müşterinin Sesi Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Müşteri Değerlendirme Şablonunu kullanarak müşteri geri bildirimlerini toplayın ve analiz edin

ClickUp Müşteri Değerlendirme Şablonu, müşteri geri bildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde toplamanıza ve analiz etmenize yardımcı olur.

Bu değerlendirme aracı, farklı kaynaklardan içgörüler toplamanızı sağlayarak müşteri ihtiyaçlarını anlamanıza, sorunları belirlemenize ve duyarlılığı izlemenize yardımcı olur. Düzenli geri bildirimler, bilinçli kararlar almanızı sağlayarak ürün ve hizmetlerinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

Ücretsiz değerlendirme formu şablonu, müşteri geri bildirimlerini kolayca kategorize etmek ve yönetmek için Özel Alanlar, Görünümler ve Durumlar içerir. Ayrıca, geri bildirim izlemeyi iyileştirmek için zaman takibi, bağımlılık uyarıları, etiketler ve e-postalar gibi diğer özelliklere de sahiptir.

İdeal kullanım alanları: Müşteri deneyimi takımları, pazarlama uzmanları ve müşteri yolculuğunu özel kılmak isteyen ürün yöneticileri

ClickUp ile Değerlendirme Formlarınızı Güçlendirin

Gallup'a göre, performansları hakkında iş arkadaşlarından değerli geri bildirim aldığını kesinlikle kabul eden çalışanlar, işlerine bağlı olma olasılığı beş kat daha yüksektir. Bu ne kadar harika bir şey?

İşte burada iki E devreye girer: Değerlendirme ve Etkinlik. İlk olarak, performans değerlendirme formları, herkesin performansını değerlendirip, gelişebileceği alanları belirlememize olanak tanır ve böylece daha verimli bir takım oluşturulur.

Ardından, geri bildirimin etkinliği, çalışanların gelişmesini, kendilerini değerli ve bağlı hissetmesini ve çabalarının gerçekten önemli olduğunu bilmesini sağlar.

ClickUp'ın geri bildirim formu şablonları, herkesin aynı sayfada olması, takım olarak birlikte çalışması ve aynı hedeflere yönelmesi için şirketinizin ihtiyacı olan şeydir.

Değerlendirmenizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!