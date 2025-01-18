2025 için en iyi 11 Lark alternatifi ve rakibi

Buraya geldiyseniz, muhtemelen iş akışlarınızı kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir proje yönetimi aracı ve işbirliği platformu arıyorsanız.

Elbette, Lark iş operasyonlarını basitleştirmek için gerekli özelliklere sahiptir, ancak takımınızın benzersiz ihtiyaçlarını gerçekten karşılıyor mu? Belki daha iyi özellikler, daha güçlü entegrasyonlar veya kullanımı daha kolay ve ölçeklenebilir bir şey arıyorsunuz.

Mükemmel araç orada bir yerde, ancak onu bulmak için biraz araştırma yapmanız gerekiyor.

Zor işi biz yaptık ve en iyi 11 Lark alternatifini bir araya getirdik. İster bir startup ister büyük bir kurumsal şirketi yönetin, bu özenle hazırlanmış proje yönetimi ve iş akışı araçları listesi doğru çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.

⏰60 saniyelik özet İşte en iyi Lark alternatiflerinin özeti: ClickUp: Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi Zoom: Video konferans ve sanal işbirliği için en iyisi Microsoft Teams: Microsoft ekosisteminde takım iletişimi için en iyisi Slack: Dinamik takım mesajlaşması ve düzenli işyeri iletişimi için en iyisi Google Çalışma Alanı: Merkezi dosya yönetimi ve bulut tabanlı verimlilik için en iyisi Monday. com: Kolaylaştırılmış proje izleme ve işbirliğine dayalı takım yönetimi için en iyisi Notion: Proje yönetimi ve yaratıcı işbirliği için en iyisi Bitrix24: Gelişmiş CRM ve görev yönetimi için en iyisi Asana: Görev organizasyonu ve proje başarısı için en iyisi Coda: Belge işbirliği ve ş Akışı verimliliği için en iyisi Flock: Gerçek zamanlı iletişim ve görev koordinasyonu için en iyisi

Lark alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Lark alternatiflerini keşfederken, Lark ile aynı veya daha iyi özellikler ve işlevler sunan çözümler aramanız gerekir. İşte iş ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmek için dikkate alabileceğiniz bazı anahtar özellikler:

Proje yönetimi : Kanban panoları, Gantt grafikleri, zaman takibi ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özelliklere sahip çözümler arayın

İşbirliği : Gerçek zamanlı güncellemelerle takım işbirliğini geliştirebilecek bir araç bulun

Ölçeklenebilirlik : İşinizin gelişmesine göre ölçeklendirilebilen ve özelleştirilebilen platformları seçin

Kullanım kolaylığı : Sezgisel ve kullanıcı dostu bir çözüm seçin

Entegrasyonlar : Günlük iş akışlarınızda kullandığınız diğer uygulamalarla entegre edilebilen bir araç seçin

Müşteri desteği: Hızlı, duyarlı ve güvenilir bir destek ekibine sahip bir platform seçin

En İyi 11 Lark Alternatifi

Lark, işyeri verimliliğini ve takım iletişimini geliştirmek için sağlam bir araçtır. Ancak, gelişmiş entegrasyonlar, daha fazla özelleştirme veya gelişmiş işbirliği özellikleri arıyorsanız, dikkate alabileceğiniz en iyi Lark alternatiflerinden bazıları şunlardır.

1. ClickUp (Kapsamlı proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, görev yönetimini ve iş iletişimini merkezileştirmek için "iş için her şeyi içeren uygulama"dır

İster küçük projelerde çalışan bir danışman ister karmaşık, büyük ölçekli projeleri yöneten bir kurumsal olsun, ClickUp'ın Proje Yönetimi Aracı mükemmel bir seçimdir.

Projeyle ilgili faaliyetleri yönetmek, takım iletişimi kolaylaştırmak, özelleştirilebilir iş akışları oluşturmak, görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek ve işi daha hızlı yapmak için akıllı yapay zeka kullanmak için esneklik ve araçlar sunan iş için her şeyin bulunduğu uygulama.

100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonundan birini seçin veya rutin görevleri yerine getirmek için kendi iş akışınızı oluşturun. Görev güncellemelerini ve e-posta gönderimlerini otomatikleştirin, hatta projeler için AI özetlerini tetikleyin, böylece dikkatinizi gereken yere yönlendirebilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Sohbeti'ni kullanarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurun. Bir takım üyesini @bahsetme ile işaretleyerek onu konuşmaya davet edin. AI süper güçleriyle geliştirilmiş olan bu araç, sorulara otomatik olarak yanıt önerir, konuşma konularını özetler ve mesajlardan otomatik olarak görevler oluşturur.

ClickUp Sohbet'i kullanarak takım üyeleriyle güncellemeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın

ClickUp Atanan Yorumlar özelliğini kullanarak yorumlardan doğrudan kendiniz veya takım üyeleri için eylem öğeleri oluşturabilirsiniz. Çözülmemiş yorumlar, atanan kişinin görev listesinde takip hatırlatıcısı olarak yansıtılır ve eylem öğesi tamamlandığında çözülebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Merkezi dokümantasyon : Şık bir belge yönetim çözümü olan : Şık bir belge yönetim çözümü olan ClickUp Docs ile düzgün biçimlendirilmiş yardım makaleleri, SOP'ler, şirket wiki'leri vb. oluşturun. Takım üyelerini belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenlemeye davet edin, bilgi yönetimi kaynakları oluşturun ve kolay başvuru için belgeleri görevlere bağlayın

Görev yönetimi : Karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir görevlere bölün ve : Karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir görevlere bölün ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak bunları takım üyelerine atayın. Son teslim tarihlerini etkin bir şekilde karşılamak için görev açıklamaları, öncelik düzeyleri, Özel Alanlar ve son teslim tarihleri ekleyin

Raporlama ve gösterge panelleri : ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini izleyin, darboğazları görünür hale getirin ve performansı artırın. Ham verileri görsel olarak ilgi çekici grafiklere ve çizelgelere dönüştürerek daha kolay kullanılabilir hale getirin

Akıllı AI: ClickUp'ın kendi AI'sı olan : ClickUp'ın kendi AI'sı olan ClickUp Brain ile işlerinizi daha hızlı halledin. Proje ve görev güncellemeleri, durum değişiklikleri vb. gibi sıradan görevleri otomatikleştirin. İşle ilgili sorularınıza saniyeler içinde yanıt alın ve Brain'i kişisel yazma asistanınız olarak kullanın. Etkileyici e-posta metinleri oluşturun, toplantı notlarını özetleyin, şablonlar oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özellik seti nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: ClickUp'ın proje yönetimi şablonlarını kullanarak her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan proje planlamayı basitleştirin ve işlerinizi yönetin.

2. Zoom (Video konferans ve sanal işbirliği için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, dünya çapında işletmelerin sanal işbirliği, uzaktan çalışma ve toplantılar için kullandığı bir video konferans platformudur. Gerçek zamanlı sohbet, ekran paylaşımı ve çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonu sayesinde karma takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur

Zoom'un en iyi özellikleri

Video konferans : HD ses ve video, gürültü bastırma ve sanal arka planlar ile müşteriler, iş ortakları ve diğer paydaşlarla kolayca toplantılar düzenleyin

AI companion : Toplantı kayıtları için otomatik olarak oluşturulan toplantı özetleri ve transkripsiyonlar alın. AI companion ayrıca toplantılar sırasında anahtar tartışma noktalarını belirleyebilir ve bunları takip için eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilir

Konferans odaları: Zoom Rooms'u kullanarak yüz yüze katılımcıların ve uzaktaki çalışanların toplantılara katılmasını ve gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmasını sağlayın

Zoom sınırlamaları

Müşteri desteği yanıtları genellikle gecikir

Ödeme ve faturalandırma çok basit değildir ve birçok kullanıcı kullanmadıkları özellikler için ödeme yapmak zorunda kaldıklarını bildirmiştir

Zoom fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

Zoom puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (55.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Zoom Alternatifleri

3. Microsoft Teams (Microsoft ekosistemindeki takım iletişimi için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams, dosya paylaşımı, gerçek zamanlı iletişim ve video toplantıları ile takım iletişimi ve gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır.

Ayrıca, uçtan uca şifreleme ve uyumluluk özellikleriyle tamamlanmış kurumsal düzeyde güvenlik de sunar. Dahası, Teams, rutin görevleri otomatikleştirmek için özel botlar oluşturmanıza olanak tanır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Video ve sesli aramalar : Microsoft Teams uygulamasından doğrudan takım üyelerine grup aramaları, sesli mesajlar ve arama aktarımları başlatın

Gerçek zamanlı sohbet : Bire bir veya grup güncellemelerini paylaşın, emojiler ve zengin metin düzenleme ile mesajları zenginleştirin ve Teams : Bire bir veya grup güncellemelerini paylaşın, emojiler ve zengin metin düzenleme ile mesajları zenginleştirin ve Teams iş mesajlaşma uygulaması aracılığıyla dosya paylaşın

Telefon benzeri konuşmalar: Bulut tabanlı bir telefon hizmeti olan Teams Phone ile sabit telefonunuzun tüm özelliklerine sahip olun

Microsoft Teams sınırlamaları

Teams uygulaması yalnızca Microsoft ekosistemine yatırım yapmış işletmeler tarafından kullanılabilir

Teknik aksaklıklar sık sık meydana gelir ve uygulama toplantılar arasında "donar"

Microsoft Teams fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams yorumları

G2 : 4,5/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insights: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor . Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

4. Slack (Dinamik takım mesajlaşması ve organize işyeri iletişimi için en iyisi)

via Sl a ck

Popüler bir takım sohbet uygulaması olan Slack, iç ve dış paydaşlarla doğrudan mesajlaşma için güvenli, merkezi bir alan sağlar ve sorunsuz bir iş akışı için çeşitli üçüncü taraf iş uygulamalarıyla entegre olur.

Konu bazlı tartışmalar için kanallar oluşturmanıza olanak tanır ve takım toplantıları, video ve sesli aramalar için özellikler sunar.

Slack'in en iyi özellikleri

Harici işbirliği : E-posta konuları ile uğraşmadan harici paydaşlarla tartışın, paylaşın ve işbirliği yapın

AI yardımı : Slack AI'nın konu özetleme özelliği ile herhangi bir kanalda devam eden konuşmalara hızlı bir genel bakış elde edin

Görev planlama: Görev yönetimi aracı Slack Listeleri'ni kullanarak projeler oluşturun ve yönetin. Takım üyelerine görevler atayın, son tarihler ekleyin ve önemli konuşmaları eylem öğelerine dönüştürün

Slack sınırlamaları

Kullanıcılar, arama fonksiyonunu kullanarak bile eski mesajlara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Bildirimler, özellikle yoğun kanallarda bazen oldukça yoğun olabilir

Slack fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş +: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (33.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

5. Google Çalışma Alanı (Merkezi dosya yönetimi ve bulut tabanlı verimlilik için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Kapsamlı bir bulut tabanlı verimlilik araçları paketi arıyorsanız, Google Çalışma Alanı iyi bir seçenek olabilir. İletişim, dokümantasyon, dosya yönetimi ve depolama için güçlü araçlar içerir.

İşletmeler, e-posta alan adları, izinler ve güvenlik ayarları dahil olmak üzere Google Çalışma Alanı'nı kurumsal ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı dokümantasyon : Google Dokümanlar'ı işbirliği aracı olarak kullanarak belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturun ve paylaşın. Birden fazla takım üyesini aynı anda düzenleme, geri bildirim bırakma ve bilgileri incelemeye davet edin

Dosya yönetimi : Google Drive ile tüm dosyalarınızı bulutta yönetin. Gerektiğinde erişimi ve izinleri kısıtlayın, birden fazla cihazda senkronizasyon yapın ve önemli verilerin asla kaybolmamasını sağlayın

Takvim ve planlama: Google Takvim'de uygunluk durumunuzu ayarlayın ve önemli son tarihler veya toplantılar için etkinlik hatırlatıcıları ve bildirimleri kullanın

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

İkincil alan adları veya alan adı takma adları oluşturmak istiyorsanız sınırlamalar vardır

İnternet bağlantısındaki kesintiler, Google Çalışma Alanı tamamen bulut tabanlı olduğu için takımların çevrimdışı çalışmasını zorlaştırabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 7,20

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14,40 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (16.000'den fazla yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

6. Monday. com (Kolaylaştırılmış proje izleme ve işbirliğine dayalı takım yönetimi için en iyisi)

Monday. com, takımların iş akışlarını kolaylaştırmasına ve yapılması gereken tüm işleri görünür hale getirmesine yardımcı olur. Projeleri izlemek, beyin fırtınası yapmak ve zaman kazanmak için sıradan görevleri otomatikleştirmek için özelleştirilebilir panolar oluşturabilirsiniz.

Monday. com en iyi özellikler

Raporlama : Sizin için önemli olan proje metriklerine ilişkin genel bir bakış elde edin

Görev otomasyonu : Monday AI'yı kullanarak istekleri otomatikleştirin, takım üyelerine görevler atayın ve metin verilerine duygu düzeyleri atayın

Özel iş akışları: Birden fazla departman arasında görevleri koordine etmek için kod gerektirmeyen iş akışları oluşturun

Monday.com sınırlamaları

Platformda ayrıntılı raporlama özellikleri bulunmadığından, kritik metriklerin ayrıntılı bir görünümünü elde etmek zordur

Aracın kurulumu oldukça karmaşıktır ve kullanımı çok sezgisel değildir

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları

7. Notion (Proje yönetimi ve yaratıcı işbirliği için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, takımların projeleri yönetmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve önemli bilgileri merkezileştirmek için gelişmiş sistemler oluşturmasına olanak tanır.

Notion'da proje ilerlemesini izlemek, satış süreçlerini yönetmek, blog gönderilerini planlamak ve daha fazlasını yapmak için kapsamlı veritabanları oluşturabilirsiniz. Platform ayrıca verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırmak için geniş bir şablon yelpazesi sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Bağlantılı çalışma alanı : Karmaşık projeleri eyleme geçirilebilir görevlere bölün ve bunları son teslim tarihleri, görev açıklamaları ve bağımlılıklarla birlikte takımınızın uygun üyelerine atayın. Zaman çizelgesi üzerinde anahtar dönüm noktalarını görün, tabloları kullanarak bilgileri düzenleyin ve grafiklerle ilerlemeyi görselleştirin

Entegre AI asistanı : İş sorgularınıza yanıt alın, PDF'leri analiz edin ve Notion AI ile kelimenin tam anlamıyla her konuda sohbet edin

Site oluşturucu: 'Sites' kullanarak herhangi bir konuda web siteleri oluşturmak için 10.000'den fazla şablon arasından seçim yapın — kodlama bilgisi gerekmez

Notion sınırlamaları

Projelerin karmaşıklığı arttıkça, notları ve belgeleri düzenlemek çalışma alanının çok dağınık hale gelmesine neden olabilir

Kullanıcı olmayanlarla not paylaşımı zor olabilir ve dış paydaşlara büyük ölçüde bağımlı olan iş akışlarını karmaşıklaştırabilir

Notion fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI: Herhangi bir plana kullanıcı başına aylık 10 $ karşılığında eklenebilir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Takımınız belgeyle ilgili süreçlere yoğun bir şekilde odaklanıyorsa, verimsizlikleri ve hataları önlemek için uçtan uca bir belge yönetimi iş akışı oluşturmak iyi bir fikir olabilir.

8. Bitrix24 (Gelişmiş CRM ve görev yönetimi için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bir iş yönetimi platformu olan Bitrix24, işbirliği, görev yönetimi, web sitesi oluşturma, İK yönetimi ve iş akışı otomasyonu özelliklerinin yanı sıra CRM işlevleri de sunar.

Bulut tabanlı ve şirket içi çözümlerle, platform günlük işlemlerini tek bir yerden yönetmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Satış boru hattı yönetimi : Bitrix24 CRM'de potansiyel müşterileri, kişileri, müşteri bilgilerini, anlaşmaları ve boru hatlarını yönetin

Web sitesi oluşturucu : Kodlama yapmadan açılış sayfaları oluşturun, özel formlarla potansiyel müşterileri yakalayın ve web sitelerinizi ücretsiz bir CMS'de barındırın

Çalışan yönetimi: İK işlemlerini kolaylaştırın ve çalışan profillerini, şirket yapısını, performansı ve politikaları kaydedin

Bitrix24 sınırlamaları

Bu araç, üçüncü taraf kurumsal sistemlerle sınırlı entegrasyonlar sunar

Anlaşma ve satış hunilerini yönetmek, diğer CRM'lere kıyasla oldukça karmaşıktır

Bitrix24 fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel : 5 kullanıcı için aylık 49 $

Standart : 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel : 100 kullanıcı için aylık 199 $

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (900+ yorum)

9. Asana (Görev organizasyonu ve proje yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, kampanya yönetimi, organizasyonel planlama, hedef yönetimi, işe alım vb. için kullanılabilen bir başka güçlü proje yönetimi platformudur.

Kurallar, şablonlar, talep alma formları ve toplu güncellemeler gibi özellikler, Asana'da iş akışı yönetimini basit ve sorunsuz hale getirir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Görev görünürlüğü : Çok adımlı projeler için görevler ve alt görevler, kritik kontrol noktaları için dönüm noktaları ekleyin ve onayları kolaylaştırın

Kaynak yönetimi : Kapasite planlama ve iş yükü özelliklerini kullanarak takımınızın optimum kapasitede çalışmasını sağlayın

Asana AI: Gelen talepleri sıralama ve görev olarak atama konusunda yardım alın. Akıllı AI ile taslak kopyalar oluşturun, işleri önceliklendirin ve kaynak tahsisini optimize edin

Asana sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sohbet veya çevrimiçi yardım özelliği aracılığıyla zamanında yardım almanın zor olduğunu belirtti

Bir projedeki görev durumları genellikle manuel olarak güncellenmelidir ve birden fazla görev ve alt görev olduğunda bu oldukça zor hale gelir

Asana fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

💡Pro İpucu: Haftalık raporlar veya yeni projeye başlama gibi yinelenen süreçler için görev listesi şablonları oluşturun. Takımınızın düzenli ve verimli çalışması için bunları her seferinde çoğaltın.

10. Coda (Belge işbirliği ve iş akışı verimliliği için en iyisi)

Coda'nın çok yönlü platformu, belgeleri, elektronik tabloları ve uygulamaları tek bir alanda bir araya getirir.

Etkileşimli belgeler ve özelleştirilebilir öğeler kullanarak notlar alabilir, tablolar oluşturabilir ve bilgileri yakalayabilirsiniz. Takımlar, Coda'yı kullanarak dijital çalışma alanlarını düzenleyebilir ve işbirliğine dayalı iş akışlarını teşvik ederek günlük işleri kolaylaştırabilir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Etkileşimli dokümantasyon : Kelime işlemcinin tanıdık arayüzünü taklit eden, ancak etkileşimli tablolar, açıklama notları, daraltılabilir içerik ve çok sütunlu düzen içeren belgelerde önemli bilgileri yakalayın

Bağlı tablolar : Elektronik tabloların yardımıyla verileri mantıklı bir şekilde düzenleyin ve özel görünümleri kullanarak verileri istediğiniz şekilde görselleştirin

İş asistanı: Coda AI kullanarak tablolar oluşturun, içeriği otomatik olarak oluşturun ve işlerinizle ilgili anında içgörüler elde edin

Coda sınırlamaları

Coda, büyük ve karmaşık projelerde kullanıldığında oldukça yavaş olabilir

Belgeleri oluşturmak için bazı kodlama bilgisi gerekir, bu da teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Coda fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

11. Flock (Gerçek zamanlı iletişim ve görev koordinasyonu için en iyisi)

flock aracılığıyla

Flock, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, sohbet, görev yönetimi ve takım üyeleriyle etkili işbirliği için kanallar gibi özellikler sunar. Kullanımı basittir ve Slack veya Microsoft gibi kurumsal düzeyde araçların karmaşıklığı olmayan bir verimlilik aracı tercih eden takımlar için idealdir.

Flock'un en iyi özellikleri

Video konferans : İstediğiniz anda sesli veya görüntülü olarak iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve ekranınızı paylaşarak tartışmalara bağlam ekleyin

Görev izleme : Uygulama içinde doğrudan kendiniz ve takımınız için paylaşılan yapılacaklar listesi oluşturun ve hatırlatıcıları kullanarak görevlerinizi zamanında tamamlayın

Arama: Entegre arama işleviyle dosyalar, bağlantılar, resimler veya belirli mesajlar gibi sizin için önemli olan tüm bilgileri bulun

Flock sınırlamaları

Eski mesajlarınızı geri almak istediğinizde arama fonksiyonu pek yardımcı olmuyor

Bazen bildirimler gecikir veya tamamen kaybolur, bu da önemli mesajların kaçırılmasına neden olur

Flock fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Flock puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

ClickUp: Daha İyi Proje Yönetimi için İhtiyacınız Olan Her Şey

Lark, işbirliği, dokümantasyon ve görev izleme özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracı arayan takımlar için iyi bir araçtır. Lark işinizi hallederken, daha gelişmiş bir şey istiyorsanız Lark alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.

ClickUp, görevleri otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için mükemmel olan, yapay zeka ile zenginleştirilmiş hepsi bir arada bir çalışma alanı sunar. Kapsamlı araç seti, Özel Alanlar, Kanban panoları, listeler ve veri yönetimi için özelleştirilebilir görünümler kullanarak gelişmiş görev yönetimi içerir.

Belgeleme, takım iletişimi ve zaman yönetimi için ClickUp'ın entegre çözümlerini de ekleyin ve kazanan siz olun. 🏆

ClickUp ile tüm proje yönetimi ihtiyaçlarınız için zengin özelliklere sahip ve ölçeklenebilir bir çözüme sahip olursunuz. ClickUp'a ücretsiz kaydolun.