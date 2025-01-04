Microsoft Teams'de Anket Oluşturma

Basit bir karar vermek için sonsuz e-posta konularında gidip gelmekten bıktınız mı?

Toplantı saati seçmeye, hızlı bir şekilde geri bildirim toplamaya veya bir sonraki proje yönünü belirlemeye çalışırken, e-posta ping-pongu zaman alıcı bir döngü gibi hissedilebilir.

E-postalar kaybolur, sohbetler kaybolur ve görüşler çatışır.

Microsoft Teams daha iyi bir yol sunar. Anketler sayesinde anında görüş toplayabilir, yanıtları düzenleyebilir ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Öyleyse, Teams'de anket oluşturmayı öğrenelim.

⏰60 saniyelik özet Microsoft Teams, hızlı anketler için kullanışlıdır, ancak özelleştirme ve analiz için sınırlı özelliklere sahiptir

Sohbet/Kanal aracılığıyla Anket simgesini veya biraz daha gelişmiş seçenekler için Microsoft Formları'nı kullanarak Teams'de anketler oluşturun

Bazı sınırlamaları arasında temel soru türleri, minimum özelleştirme ve sohbetler/kanallarda sınırlı kullanım yer alır

En iyi sonuçları elde etmek için anketleri kısa ve net tutun, cevap seçeneklerini dengeleyin ve yanıtlar için yeterli süre tanıyın

Geri Bildirim Toplamak için Anketleri Kullanmanın Avantajları

Büyük toplantılarda herkesin söz alması neredeyse imkansızdır. Ancak bu, onların görüşlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Anketler, geri bildirim toplamak ve işleri ilerletmek için hızlı ve kapsayıcı bir yol sunar.

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İşte size nasıl yardımcı olurlar:

✅ Herkesi dahil eder: Anketler, özellikle göz ardı edilme hissinin kolayca ortaya çıkabileceği uzak takımlarda herkesin sesinin duyulmasını sağlar

✅ Hızlı kararlar alın: Artık uzun tartışmalar için beklemek yok — anketler size net ve hızlı yanıtlar sunarak kararları daha hızlı almanıza yardımcı olur

✅ İşbirliğini geliştirir: Anketler, takımların nerede olurlarsa olsunlar birlikte çalışıyormuş gibi hissetmelerine yardımcı olur ve daha güçlü bir güven ve bağlılık duygusu yaratır

✅ Eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturur: Kullanıcı araştırmalarından elde edilen anket sonuçları, eğilimleri tespit etmek ve anında daha akıllı seçimler yapmak için gerçek zamanlı veriler sağlar

Microsoft Teams'de Anket Oluşturma

Microsoft Teams'in özelliklerini kullanarak anket oluşturmanın iki ana yöntemi vardır. Anketi doğrudan sohbet/kanaldan veya form entegrasyonunu kullanarak oluşturabilirsiniz.

Her iki yöntemi de inceleyelim 👇

Sohbet veya Kanal'dan doğrudan anket oluşturun

Sohbet platformlarından anket oluşturma işlemi oldukça basittir. İşte nasıl yapacağınız:

Adım 1: Teams uygulamasında, anketi oluşturmak istediğiniz belirli sohbete veya Teams kanalına gidin.

Adım 2: Mesaj kutusunun altında Anketler simgesini arayın. Şu şekilde görünmelidir:

microsoft aracılığıyla

3. Adım: Anketinizi oluşturun. Bir soru yazabilir ve katılımcıların seçim yapabileceği birden fazla yanıt sunabilirsiniz.

Adım 4: İleri'ye tıklayın. Şimdi, katılımcıların ankete cevap vermesi için bir son teslim tarihi seçmeniz ve sonuçları herkese açık hale getirip getirmeyeceğinize karar vermeniz gerekir.

Adım 5: Her şeyi tercihinize göre ayarladıktan sonra, İleri'ye tıklayarak anketinizin önizleme kartını görebilirsiniz. Her şey yolunda görünüyorsa, Gönder'e dokunun. Anketin içeriğini değiştirmek için Düzenle'ye dokunun ve seçenekleri gerektiği gibi değiştirin.

Adım 6: Anketinizin sonuçlarını görüntülemek için Sonucu Görüntüle'ye tıklayın.

🍬 Bonus: Anketinizi bir toplantıda paylaşarak bir tartışma konusu hakkında anında geri bildirim alın. Anket, toplantı ekranında bir bildirim olarak açılır ve toplantı sohbet penceresinde görünür.

Microsoft Formlar ile anket oluşturun

Microsoft Forms x Microsoft Teams entegrasyonunu kullanarak hızlı bir anket de oluşturabilirsiniz.

Adım 1: Anketi oluşturmak istediğiniz kanal veya sohbet içinde Formlar simgesine tıklayın. Sohbet kutusunun altında bulunmalıdır.

Formlar simgesini görmüyorsanız, mesaj kutusunun altındaki üç noktaya (…) tıklayın, ardından kullanılabilir uygulamalar listesinden Formlar'ı seçin.

Adım 2: Şimdi, bir soru yazıp birden fazla cevap seçeneği sunarak anketinizi oluşturun. Katılımcıların birden fazla seçenek seçmesini istiyorsanız çoklu cevap anahtarını da açabilirsiniz.

Adım 3: Bir anket kartı görüntülenir. Anketinizi inceleyin ve her şey uygunsa, Gönder seçeneğini tıklayarak grup sohbetinde paylaşın.

Anket Oluşturmak için Teams Sohbetini Kullanmanın Sınırlamaları

Teams Sohbetinde anket oluşturmak çok kullanışlı olabilir, ancak her şey gibi bunun da sınırlamaları vardır ve bu sınırlamalar nedeniyle Microsoft Teams'e alternatifler aramanıza neden olabilir. Bu sınırlamalardan bazılarına göz atalım:

❗️Sınırlı soru türleri: Çoğunlukla çoktan seçmeli sorularla sınırlı kalırsınız. Açık uçlu yanıtlar veya daha karmaşık anket seçeneklerine ihtiyacınız varsa, başka bir yere bakmanız gerekebilir

❗️Temel özelleştirme: Anketinizin görünümünü veya hissini çok fazla değiştiremezsiniz. Gelişmiş markalama veya tasarım esnekliği tercih ediyorsanız, Teams biraz basit gelebilir

❗️Gelişmiş raporlama yok: Sonuçları kolayca görüntüleyebilirsiniz, ancak Teams yanıtları ayrıntılı olarak analiz etmek için kapsamlı raporlama özellikleri sunmaz

❗️Sohbet/kanal ile sınırlıdır: Anketleri sohbet veya kanal dışında kullanmak istiyorsanız, Formlar entegrasyonunu veya diğer araçları kullanmanız gerekir

ClickUp ile Anket Oluşturma

Microsoft Teams'de anket oluşturmak, sınırlı özelleştirme, temel analizler ve her zaman iyi akış sağlamayan iş akışları nedeniyle kısıtlayıcı olabilir.

İşte burada ClickUp devreye girer. İş için her şeyi içeren uygulama olarak, Microsoft Teams'in önünüze çıkardığı her türlü sınırlamayı ortadan kaldırabilir.

İşbirliğinin kalbinde gerçek zamanlı iletişimin yer aldığı ClickUp Sohbet ile başlayalım. Burada, siz ve takımınız sohbet konularını belirli görevlere eşleyerek, güncellemeleri paylaşarak ve fikirleri tartışarak konuşmalarınızı tek bir yerde bağlantılı ve bağlam içinde tutabilirsiniz.

ClickUp Sohbet ile Karar Verme İşlemlerini Kolaylaştırın ClickUp Sohbet'i kullanarak anlamlı tartışmaları anket sorularına dönüştürün

Bir tartışma sırasında, sorabileceğiniz değerli sorular olduğunu fark edebilirsiniz. Sohbet konusuna sorular sorarak (cevap seçeneklerini belirtmek için emoji kullanarak) hızlı bir şekilde temel bir anket oluşturabilirsiniz. Ardından, kullanıcılar emoji tepkileri kullanarak görüşlerini paylaşabilirler.

🍭 Bonus: ClickUp Chat'in AI işlevleri, tartışmayı özetler ve anahtar noktaları düşünceli, ilgi çekici sorulara dönüştürür. Şu komutları deneyin: 📌Anket oluşturmama yardımcı olmak için bu konuşmanın ana noktalarını özetleyebilir misiniz? 📌Bu konuşmadaki farklı görüşleri evet/hayır veya çoktan seçmeli anket soruları haline getirebilir misiniz?

Koşullu mantığa dayalı formlar içeren gelişmiş bir anket kurulumu istiyorsanız, ClickUp Formlarını deneyin. Geri bildirim toplarken, karar verirken veya sadece hızlı bir soru sorarken, amacınıza uygun bir form oluşturabilirsiniz.

ClickUp Formları şunları yapmanızı sağlar:

Özel anketler oluşturun: İhtiyaçlarınıza uygun farklı soru türleri (çoktan seçmeli, derecelendirme, kısa cevap) arasından seçim yapın

Geri bildirimleri verimli bir şekilde toplayın: Derecelendirme ölçeklerini kullanarak memnuniyeti veya takım tercihlerini ölçün

Yanıtları otomatik olarak düzenleyin: Yanıtları otomatik olarak toplayın ve düzenleyin, böylece her şeyi manuel olarak izlemeden verileri inceleyebilirsiniz

ClickUp Formları'nı kullanarak kolaylıkla özel anketler oluşturun

Nasıl yapıldığını görelim.

Adım 1: ClickUp'ta çalışma alanınıza gidin ve yeni bir görev oluşturun veya mevcut bir görevi seçin. + Görünüm'e tıklayın, ardından Form'u seçin.

Adım 2: Form türünüzü seçin. Önceden tasarlanmış bir şablon kullanabilir veya ekle seçeneğine dokunabilirsiniz. Daha fazla özgürlük istiyorsanız sıfırdan başlayın.

ClickUp Formları, çoktan seçmeli, onay kutuları, metin tabanlı sorular ve derecelendirme ölçekleri gibi çeşitli soru türlerine olanak tanır; ihtiyacınız olan her şey burada. Anket sorularınızı ve yanıt seçeneklerinizi ekleyin. İhtiyacınız olduğu kadar soru ekleyebilir ve bunları kolayca sürükleyip bırakarak yeniden sıralayabilirsiniz.

Adım 3: Önceki yanıtlara göre soruları göstermek veya gizlemek için koşullu mantık uygulayın veya belirli soruları zorunlu veya isteğe bağlı hale getirin.

Adım 4: Anketiniz hazır olduğunda, Paylaş'ı tıklayın ve doğrudan ClickUp Sohbet üzerinden gönderebileceğiniz bir bağlantı oluşturun.

Tüm sonuçlar gerçek zamanlı olarak izlenir ve sunulan raporlar oldukça ayrıntılıdır. Ayrıca, gerekirse daha ayrıntılı analiz için dışa aktarılabilir veya saklanabilir.

Bir adım daha ileri gidelim mi?

ClickUp'ın MS Teams Entegrasyonu , ClickUp'ta bir anket oluşturmanıza ve ardından bunu ClickUp ve Teams'de kolayca paylaşmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya bağlantısı kesilmiş iş akışlarıyla uğraşmanıza gerek yok. Her şey uyum içinde çalışır ve platformlar arasında anket oluşturma yeteneklerinizi geliştirir.

Hızlı bir başlangıç için, hızlı veri toplama ve karar verme amacıyla anketler oluşturmak üzere uyarlanabilen bir ClickUp Form Şablonu sunuyoruz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Form Şablonunu kullanarak özel anketleri kolaylıkla oluşturun ve izleyin

İşte nasıl işliyor:

Özel Alanlar'ı kullanarak anket sorularına çoktan seçmeli seçenekler, açılır menüler veya derecelendirme ölçekleri ekleyin

Katılımı izlemek için "İnceleniyor" veya "Tamamlandı" gibi özel durumlarla yanıtları izleyin

ClickUp'ın 15'ten fazla Özel Görünümünü kullanarak anket sonuçlarını analiz edin; örneğin, verileri birleştirmek için "Özet" görünümü veya görsel temsil için "Pano" görünümü

ClickUp Otomasyonları ile anket katılımcıları için hatırlatıcıları veya takipleri otomatikleştirin

Anketlerin yanı sıra, bu şablon aşağıdakiler için de kullanılabilir: 📌Anketler ile müşteri veya çalışanların geri bildirimlerini toplayın 📌Etkinlik planlama: Katılım onaylarını ve tercihleri toplayarak 📌Takım check-in'leri ile proje güncellemelerini izleyin veya olası engelleri not alın 📌Kaynak talepleri, ekipman rezervasyonu veya bütçe onayları gibi

ClickUp, Teams'in Sınırlamalarını Nasıl Çözüyor?

Microsoft Teams anketlerinin sınırlamaları, ClickUp ile entegrasyon sayesinde kolayca çözülür:

Tamamen özelleştirilebilir: Teams basitlik sunar, ancak ClickUp farklı soru türleri ile anketler oluşturmanıza ve hatta koşullu mantık eklemenize olanak tanır. Anketleriniz, kurallarınız!

Anında izleme ve daha derin içgörüler: Artık temel istatistikler yok. ClickUp, yanıtları gerçek zamanlı olarak izler ve bu verileri güçlü analiz araçlarıyla analiz etmenizi sağlar

Entegrasyon artık çok kolay: ClickUp doğrudan Teams ile entegre olduğundan neden platform değiştirin? Teams içinden ClickUp formlarınıza erişin, anketleri kolayca oluşturun, paylaşın ve yönetin

İş için ölçeklenebilirlik: Takımlar, birden çok sohbet ve kanalda büyük ve karmaşık anketleri yönetmekte zorlanabilir, ancak ClickUp bunu mümkün kılar

İster küçük bir takımda ister tüm kuruluşunuzda anket yapın, ClickUp her şeyi düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütür.

Nasıl başlayacağınız konusunda emin değilseniz, geri bildirim formu şablonlarımız size yardımcı olacaktır!

Etkili Anketler için En İyi Uygulamalar

Anketi harika bir konuşma başlatıcı olarak düşünün: doğru soruları sormak, soruları basit tutmak ve cevaplamayı cazip hale getirmekle ilgilidir. 💬

Katılımı en üst düzeye çıkarmak için bazı ipuçları:

Kısa ve öz olun: Birkaç temel soruya sadık kalın; bu, anketin gerçekten tamamlanma olasılığını artırır

Açık ve öz olun : Kafa karıştırıcı, uzun sorular kullanmayın. Basit ve doğrudan sorular her zaman en iyi yaklaşımdır

Seçeneklerinizi dengeleyin: Çoktan seçmeli sorularda yanıtların her görüşü kapsayacak şekilde eşit olarak dağıtıldığından emin olun

Kişiselleştirin : ClickUp Formları gibi araçlarla koşullu mantığı kullanarak önceki yanıtlara göre soruları özelleştirin

Doğru biçimi seçin : Hızlı kararlar için çoktan seçmeli sorular, memnuniyeti ölçmek için derecelendirme ölçekleri ve ayrıntılı geri bildirimler için açık metin kullanın

Yeterli süre verin: Takımınıza acele ettirmeden cevap vermeleri için yeterli süre verin; genellikle 48 saat ideal süredir

Katılımı teşvik edin: Sonuçları paylaşın ve katılımcıların görüşlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterin. Küçük teşvikler de katılım ve katılımı artırabilir

💡Profesyonel İpucu: Takımınızdan daha iyi içgörüler mi istiyorsunuz? Doğru soruları sormayı kolaylaştıran, eğlenceli bir ortam sağlayan ve gerçek geri bildirimleri daha hızlı almanızı sağlayan çalışan anketi yazılımını kullanın!

ClickUp ile Anketlerinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Anketler, geri bildirim toplamak ve daha akıllı kararlar almak için klasik bir yöntemdir, ancak Microsoft Teams, özelleştirme ve özellikler açısından biraz basit gelebilir. Basit anketler için işinizi görse de, daha fazla esneklik isteyebilirsiniz.

İşte burada ClickUp devreye girer. Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olan ClickUp, anketlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

Çeşitli soru türleri ayarlamak, temaları özelleştirmek veya daha derin analizler için ayrıntılı raporlar oluşturmak istiyorsanız, ClickUp ile tüm bunları tek bir yerden yapabilirsiniz; platformlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok!

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