En İyi 12 Beyaz Etiketli SaaS Yazılım ve Platformu

Teknolojiyle uğraşmaktan bıktınız mı? Kodlama karmaşası olmadan yazılım çözümleri sunmak mı istiyorsunuz? Beyaz etiketli SaaS sizin cevabınız!
Geliştirme derdi olmadan kendi markanızın yazılımını piyasaya sürdüğünüzü hayal edin. İşte beyaz etiketli SaaS platformlarının gücü budur. Bu platformlar, hazır yazılımları yeniden markalaştırmanıza ve yeniden satmanıza olanak tanıyarak zamandan, paradan ve sayısız uykusuz geceden tasarruf etmenizi sağlar.
E-posta pazarlama uzmanlarından sosyal medya ve proje yönetimi uzmanlarına, web sitesi oluşturuculara kadar herkes beyaz etiketli SaaS trendine atlıyor.
Size en uygun platformu bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 12 beyaz etiketli SaaS platformunun bir listesini hazırladık. Hadi başlayalım!
⏰ 60 Saniyelik Özet
🔮 Beyaz etiketli SaaS, bir şirket tarafından geliştirilen ve sahip olunan, ancak başka bir şirket tarafından kendi markası altında yeniden markalanarak satılan bir yazılım ürünü veya hizmetini ifade eder.
🔮 Beyaz etiketli SaaS, geliştirme süresinin ve maliyetinin azaltılması, ölçeklenebilirlik, pazara daha hızlı giriş ve temel yetkinliklere odaklanma gibi bir dizi avantaj sunar.
🔮 İşte sizin için en iyi 12 beyaz etiketli SaaS aracının özeti:
- ClickUp: Beyaz etiket markalama ile özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi
- ActiveCampaign: Pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi
- AgencyAnalytics: Kolaylaştırılmış raporlama ve analitik arayan dijital pazarlama ajansları için en iyisi
- Simvoly: Özelleştirilebilir web siteleri ve satış hunileri oluşturmak için en iyisi
- SocialPilot: Birden fazla sosyal medya hesabını verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi
- Weblium: Hızlı ve kolay bir şekilde beyaz etiketli web siteleri oluşturmak için en iyisi
- Akkio: AI destekli beyaz etiketli tahmine dayalı analitik için en iyisi
- Clinked: Güvenli müşteri işbirliği ve belge paylaşımı için en iyisi
- PandaHR: Beyaz etiket özelleştirme ile İK süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi
- Mautic: Beyaz etiket özelliklerine sahip açık kaynaklı pazarlama otomasyonu için en iyisi
- Invoice Ninja: Basit ve özelleştirilebilir faturalama çözümleri için en iyisi
- Landingi: Özelleştirme özelliklerine sahip beyaz etiketli açılış sayfası oluşturucu için en iyisi
Beyaz Etiketli SaaS Yazılımı Nedir?
Beyaz etiketli SaaS yazılımı, bir şirket tarafından geliştirilen ve başka bir şirket tarafından kendi markası altında satmak üzere yeniden markalanmış, önceden oluşturulmuş bir yazılım ürünüdür. Geliştirmeye büyük yatırım yapmadan kendi markası altında yazılım çözümleri sunmak isteyen işletmeler içindir.
Bu araçlar genellikle özel logolar, renkler ve alan adları gibi marka değişikliklerine izin verir, böylece işletmeler hızlı bir şekilde büyürken benzersiz kimliklerini koruyabilirler.
Beyaz etiketli SaaS çözümlerini tercih ederek, işletmeler pazara sunma süresini kısaltmak, geliştirme maliyetlerini en aza indirmek ve pazara hazır, özelleştirilebilir çözümlerle müşteri taleplerini karşılamak gibi kritik sorunları çözebilir.
Beyaz Etiketli SaaS Platformlarının Anahtar Avantajları
Beyaz etiketli yazılımın bazı avantajları şunlardır:
- Azaltılmış geliştirme maliyetleri: Sıfırdan yazılım geliştirmek yerine önceden oluşturulmuş beyaz etiketli çözümlerden yararlanarak kaynaklardan tasarruf edin
- Daha hızlı pazara sunma: Müşteri taleplerini karşılamak için beyaz etiketli SaaS ürünlerini hızla piyasaya sürün
- Özelleştirilebilir markalama: Marka kimliğinizi yansıtacak logolar, özel alan adları ve benzersiz temalarla kişiselleştirin
- Gelişmiş özelliklere erişim: Analitik yetenekleri, e-posta pazarlama ve işbirliği özellikleri gibi son teknoloji araçlar sunun
- Ölçeklenebilir çözümler: Altyapı veya kapasite konusunda endişelenmeden artan iş ihtiyaçlarını karşılayın
- Temel yetkinliklere odaklanın: Müşterilerinize ve hizmetlerinize öncelik verirken teknoloji yönetimini sağlayıcılara devredin
- Artan gelir potansiyeli: Yeni beyaz etiket hizmetleri sunun veya mevcut hizmetlerinizi genişleterek kazançlarınızı artırın
Bu avantajlar, dijital pazarlama ajanslarının, SaaS sağlayıcılarının ve girişimcilerin minimum operasyonel riskle güçlü pazar pozisyonları oluşturmalarını sağlar.
Beyaz Etiketli SaaS Nasıl İşler?
Beyaz etiketli SaaS, işletmelere tamamen geliştirilmiş yazılım çözümlerine erişim sağlar ve bu çözümleri kendi markaları altında sunmalarına olanak tanır. Sağlayıcı yazılımı oluşturur, siz ise logolardan temalara kadar marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirmeye odaklanır ve yazılımı tamamen size ait hissettirirsiniz
Örneğin, bir dijital pazarlama ajansı beyaz etiketli bir sosyal medya yönetim aracından yararlanabilir. Yazılım geliştirmek yerine, onu yeniden markalaştırır, müşterilerine sunar ve ajansın logosu altında sosyal medya hesaplarını yönetir.
Bu, ajansın strateji ve içerik oluşturmaya odaklanmasına ve yazılımın yönetimini sağlayıcıya bırakmasına olanak tanır.
Beyaz etiketli SaaS, işletmelerin tekerleği yeniden icat etmeden hızlı bir şekilde ölçeklenmelerine, yüksek kaliteli çözümler sunmalarına ve müşteri ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanır.
Beyaz Etiketli SaaS Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Mükemmel beyaz etiketli SaaS yazılımını ararken, iş ihtiyaçlarınıza uygun ve müşterileriniz için ölçeklendirme ve marka yenilemeyi kolaylaştıracak birkaç anahtar özelliğe odaklanın.
Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
- Özelleştirme: Platformun, yazılımı tamamen kendi markanızla özelleştirmenize (logolar, renkler ve düzenler) olanak tanıdığından emin olun, böylece yazılımı kendi yazılımınız gibi hissedin. Deneyimi kolayca kişiselleştirmek için sürükle ve bırak arayüzleri arayın
- Ölçeklenebilirlik: Bir beyaz etiket çözümü sizinle birlikte büyümelidir. Müşteri tabanınız genişledikçe daha fazla kullanıcı ve özelliği destekleyen platformları seçin
- Güvenlik: Hassas müşteri verileri söz konusu olduğunda güvenlik tartışılmazdır. Üst düzey şifreleme ve sağlam kimlik doğrulama özelliklerine sahip çözümleri tercih edin
- Entegrasyon yetenekleri: Yazılımın CRM, pazarlama ve proje yönetimi platformları gibi mevcut araçlarınızla uyumlu çalıştığından emin olun
- Müşteri desteği: Özellikle birden fazla beyaz etiketli hesap kullanıyorsanız, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak duyarlı destek ekipleri arayın
Bu faktörlere odaklanarak, işinizi ve müşterilerinizi destekleyen bir beyaz etiketli SaaS platformu seçebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz En İyi 12 Beyaz Etiket Platformu
İşiniz için dikkate alabileceğiniz en iyi seçenekler şunlardır:
1. ClickUp (Beyaz etiket markalamalı özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, sağlam özellikleri ve benzersiz özelleştirme seçenekleri sayesinde her boyuttaki işletme için hızla popüler bir seçim haline gelmiştir.
Bu çok yönlü araç, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve görev yönetimi, belge işbirliği, zaman takibi ve daha fazlası için kapsamlı bir çözüm sunar.
ClickUp Proje Yönetimi
ClickUp'ın Proje Yönetimi, beyaz etiketli SaaS projelerinde çalışan takımlar için idealdir ve işletmelerin markalı çözümleri verimli bir şekilde sunmasını sağlar.
Özelleştirilebilir özellikleri, platformu özel markalama ve iş akışı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlayarak müşterilerinize sorunsuz bir deneyim sunar.
ClickUp ile her proje için özel çalışma alanları oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.
ClickUp Beyaz Etiketleme
ClickUp'ın Beyaz Etiketleme özellikleri, kurumsal çalışma alanlarının iç takımlar ve dış müşteriler için tamamen markalı bir deneyim oluşturmasına olanak tanır.
Bu özellik, çalışma alanı logoları, renkler ve URL'ler gibi anahtar markalama öğelerini özelleştirmenizi sağlar.
İster müşteriye yönelik gösterge panelleri ister dahili projeler barındırın, beyaz etiketleme marka kimliğinizle mükemmel bir uyum sağlar ve kullanıcılara hitap eden şık ve profesyonel bir görünüm sunar.
ClickUp, her boyuttaki işletme için ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Takımınız ve projenizin karmaşıklığı arttıkça, ClickUp artan iş yüküne kolayca uyum sağlayabilir. Esnek altyapısı, sorunsuz ölçeklendirme imkanı sunarak, kuruluşunuzun performanstan ödün vermeden artan kullanıcı yüklerini ve veri hacimlerini yönetebilmesini sağlar.
ClickUp Güvenlik
Ayrıca, güvenlik ClickUp için en önemli önceliktir. ClickUp Security ile hassas veriler, depolandıkları ve aktarıldıkları sırada şifrelenerek yetkisiz erişimden korunur. Platform, GDPR ve SOC 2 Tip II gibi veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak için endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uygundur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görevleri ile iş yükünü etkili bir şekilde düzenleyin ve önceliklendirin. Alt görevler, bağımlılıklar ve son teslim tarihleri gibi özellikler, karmaşık projeleri yönetilebilir parçalara ayırmanıza olanak tanır
- ClickUp Docs ile dosyaları depolamak ve paylaşmak için merkezi bir platformda verimli belge işbirliğinden yararlanın
- ClickUp'ın yerleşik Zaman Takibi özelliği ile görevlere harcanan zamanı doğru bir şekilde izleyin. Bu veriler, takım verimliliği ve kaynak tahsisi hakkında değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı zaman raporları oluşturmak için kullanılabilir
- ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar metrikleri ve proje ilerlemesini görselleştirin. İlgili bileşenleri ve grafikleri seçerek, takımlar görevlerin tamamlanma durumunu, harcanan zamanı ve diğer önemli verileri gerçek zamanlı olarak takip edebilir
- ClickUp Entegrasyonları ile Google Takvim, Slack, Zoom ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle, yeni kullanıcılar ilk kullanım ve kurulumun biraz zaman alıcı olduğunu düşünebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve proje yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.
ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve proje yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.
2. ActiveCampaign (Pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)
ActiveCampaign, veri odaklı stratejilerle müşteri etkileşimini artırarak işleri bir üst seviyeye taşır. Mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu ölçeklenebilir, markalı çözümlere ihtiyaç duyan ajanslar ve girişimciler için iyi bir seçim haline getirir.
Esnekliği, kuruluşların değişen pazarlama trendlerine hızla uyum sağlarken müşteri ilişkilerine odaklanmalarını sağlar. ActiveCampaign, tüm temas noktalarında tutarlı ve marka odaklı iletişim sunmayı basitleştirerek işletmelerin etkili müşteri deneyimleri yaratmasına yardımcı olur.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- Pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve zamanında müşteri etkileşimleri sağlamak için tetikleyiciler, eylemler ve koşullarla iş akışlarını otomatikleştirin
- Sürükle ve bırak oluşturucular ve şablonlarla duyarlı e-postalar tasarlayın, kişiselleştirme ve dinamik içerik seçenekleri sunun
- Ayrıntılı davranış izleme ve etkileşim verilerini kullanarak özelleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturun
- ActiveCampaign'i CRM sistemleriyle senkronize ederek potansiyel müşterileri yönetin, etkileşimleri izleyin ve satış süreçlerini etkin bir şekilde geliştirin
ActiveCampaign sınırlamaları
- Çok sayıda özellik, teknik uzmanlığı sınırlı olan yeni başlayanlar veya işletmeleri zorlayabilir
- Kullanıcılar genellikle gelişmiş otomasyon veya segmentasyon araçlarını kullanmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Başlangıç: Ayda 15 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar
- Artı: Ayda 49 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar
- Pro: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar iletişim kurun
- Enterprise: 145 $'dan başlayan fiyatlarla
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)
3. AgencyAnalytics (Kolaylaştırılmış raporlama ve analitik arayan dijital pazarlama ajansları için en iyisi)
Dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış AgencyAnalytics, müşterilere kesin ve gerçek zamanlı içgörüler sunan bir raporlama aracıdır.
Çeşitli pazarlama platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve temel kampanya verilerine merkezi erişim sağlar. SEO metriklerini, PPC performansını veya sosyal medya etkileşimini izliyor olun, AgencyAnalytics sezgisel gösterge panelleriyle veri görselleştirmeyi basitleştirir ve takımların manuel raporlamaya daha az, stratejiye daha fazla odaklanmasını sağlar.
AgencyAnalytics'in en iyi özellikleri
- Özel markalama ile profesyonel raporlar oluşturun ve ajans kalitesinde bir görünüm elde edin
- Google Analytics, Facebook Ads ve Mailchimp dahil 60'tan fazla platformla bağlantı kurarak tüm verilerinizi tek bir yerde toplayın
- Zaman kazanmak ve müşterilerin zamanında güncelleme almasını sağlamak için tekrarlayan raporlar planlayın
AgencyAnalytics sınırlamaları
- Analitik ağırlıklı araçlara kıyasla sınırlı gelişmiş veri işleme yetenekleri
- Özellikle kapak sayfası tasarımı gibi öğelerde sınırlı rapor özelleştirme yeteneği
AgencyAnalytics fiyatlandırması
- Başlangıç: 79 $/ay
- Büyüme: 239 $/ay
- Perform: 479 $/ay
AgencyAnalytics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
4. Simvoly (Özelleştirilebilir web siteleri ve satış hunileri oluşturmak için en iyisi)
Simvoly, işletmelere ve ajanslara tamamen markalı bir web sitesi oluşturma ve satış hunisi platformu sunma olanağı sağlar. Sezgisel arayüzü, yeni başlayanlardan deneyimli geliştiricilere kadar herkesin minimum web geliştirme maliyetleriyle duyarlı web siteleri ve etkili satış hunileri oluşturabilmesini sağlar.
Platform ayrıca, işletmelerin bu çözümleri kendi markaları altında, özel alan adları ve markalama seçenekleriyle birlikte satmalarına olanak tanıyarak, beyaz etiketli SaaS pazarında güçlü bir rakip haline gelmesini sağlar.
Simvoly'nin en iyi özellikleri
- Yukarı satış ve aşağı satış özellikleriyle huniler oluşturun, test edin ve optimize edin
- Ek işlem ücreti olmadan dijital ve fiziksel ürünler satın
- Önceden tasarlanmış öğeler ve şablonlarla web siteleri ve dönüşüm hunileri oluşturun
Simvoly sınırlamaları
- Daha büyük rakiplere kıyasla sınırlı üçüncü taraf uygulama desteği
- Daha az kapsamlı destek forumları ve kaynakları
Simvoly fiyatlandırması
- Kişisel: Aylık 18 $
- İş: 36 $/ay
- Büyüme: 69 $/ay
- Pro: 179 $/ay
Simvoly puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
Ayrıca okuyun: Markanız için Stil Kılavuzu Nasıl Oluşturulur?
5. SocialPilot (Birden fazla sosyal medya hesabını verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)
Sosyal medya çabalarınızı tek bir çatı altında merkezileştirmek isteyen bir dijital ajans, pazarlamacı veya küçük işletmeyseniz, SocialPilot'u deneyebilirsiniz. Birden fazla müşteri hesabını yönetmenin zorluklarını aşmak için tasarlanan bu platform, kampanya koordinasyonunu basitleştirir ve platformlar arasında markalaşmanıza yardımcı olur.
Ölçeklenebilir çözümleriyle SocialPilot, takımların hız veya kaliteden ödün vermeden karmaşık projeleri yönetmelerine olanak tanır ve bu da onu büyüyen ajanslar için güvenilir bir seçim haline getirir.
SocialPilot'un en iyi özellikleri
- Müşteri gösterge panelini logonuz ve tasarımınızla markalaştırarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun
- Çeşitli platformlarda performansı ölçmek ve iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin
- Takımınızda roller atayın, görevleri izleyin ve iş akışı verimliliğini koruyun
SocialPilot sınırlamaları
- Gelişmiş analitik özellikleri, daha yüksek fiyatlı araçlara kıyasla yeterince derin değildir
- Arayüz bazı kullanıcılar için biraz eski görünüyor
SocialPilot fiyatlandırması
- Temel: 30 $/ay
- Standart: 50 $/ay
- Premium: 100 $/ay
- Ultimate: 200 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
SocialPilot puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
6. Weblium (Beyaz etiketli web sitelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için en iyisi)
Son teknoloji bir web sitesi oluşturucu olan Weblium, minimum web geliştirme maliyetleriyle profesyonel, beyaz etiketli web siteleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Web sitesi oluşturma sürecini basitleştirmek için hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
AI destekli araçlar ve özelleştirilebilir şablonlarla Weblium, müşterilerinin markalarını korurken gizli etiketlerini oluşturmalarına olanak tanır. Verimli ve ölçeklenebilir web tasarım çözümlerine ihtiyaç duyanlar için iyi bir seçimdir.
Weblium'un en iyi özellikleri
- Weblium'un adını göstermeden müşterilerinize çarpıcı, markalı web siteleri sunun
- Kullanıcı tercihlerine göre web sitesi oluşturma ve tasarım kararlarını basitleştirin ve otomatikleştirin
- Marka kimliğini geliştirmek için kişiselleştirilmiş web adresleri oluşturun
- Gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan duyarlı web siteleri oluşturun
Weblium sınırlamaları
- Özel SEO araçlarına kıyasla gelişmiş SEO özelleştirme seçenekleri yoktur
- Şablon kütüphanesi şık olmakla birlikte, niş işler için yeterince kapsamlı olmayabilir
Weblium fiyatlandırması
- Ücretsiz Plan
- Pro Plan: Aylık 15 $
Weblium puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
7. Akkio (AI tabanlı beyaz etiketli tahmine dayalı analitik için en iyisi)
Sezgisel bir AI platformu olan Akkio, gelişmiş teknik beceriler gerektirmeden işletmeler için tahmine dayalı analitiği basitleştirir.
Pazarlama ajansları, SaaS sağlayıcıları ve iş sahipleri için mükemmel olan Akkio, çeşitli veri kümeleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Beyaz etiket özellikleri, kuruluşların kendi markaları altında AI destekli analitik sunmalarını sağlar.
Akkio'nun en iyi özellikleri
- Kodlama uzmanlığı gerektirmeyen bir platform kullanarak AI modellerini oluşturun ve dağıtın
- Salesforce, HubSpot ve Google E-Tablolar gibi popüler araçlarla bağlantı kurun
- AI'yı kullanarak trendleri, müşteri davranışlarını ve iş sonuçlarını tahmin edin
Akkio sınırlamaları
- Geleneksel analiz platformlarına kıyasla gelişmiş veri bilimi için sınırlı özellikler
- Derinlemesine veri özelleştirmesine ihtiyaç duyan işler için uygun olmayabilir
Akkio fiyatlandırması
- Görünüm: Ücretsiz
- Temel: Aylık 49 $
- Profesyonel: Aylık 99 $
- Paket üzerine kurulum: 999 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Akkio derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
8. Clinked (Güvenli müşteri işbirliği ve belge paylaşımı için en iyisi)
Clinked, güvenli müşteri portallarına ve beyaz etiket çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir işbirliği platformudur. Gizliliği ve müşteri odaklı markalaşmayı önceliklendiren ajanslar, hukuk firmaları ve finansal hizmet sağlayıcıları için faydalı olabilir.
Clinked, kuruluşların özel markalama ile kişiselleştirilmiş portallar oluşturmasına olanak tanıyarak, güvenli bir ortamda müşteri iletişimi ve belge yönetimini geliştirir.
En iyi özellikler
- Şifreleme ile dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın, depolayın ve yönetin
- Platform içinde doğrudan tartışmaları, grup sohbetlerini ve görev atamalarını kolaylaştırın
- Hareket halindeyken iletişim ve güncellemeler için Clinked'in mobil uygulamalarını kullanın
Clinked sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla sınırlı arayüz özelleştirme seçenekleri
- Üçüncü taraf araçlarla gelişmiş entegrasyonlar nispeten daha azdır
Clinked fiyatlandırma
- Lite: 119 $/ay
- Standart: 299 $/ay
- Premium: 599 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Clinked puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (90+ yorum)
9. PandaHR (Beyaz etiket özelleştirme ile İK süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)
PandaHR, her boyuttaki işletme için İK işlemlerini basitleştirmek üzere tasarlanmış bir insan kaynakları yönetim platformudur.
İK danışmanları, SaaS sağlayıcıları ve işe alım ajansları için özel olarak tasarlanmış PandaHR'nin beyaz etiket özellikleri, kurumsal müşterilerin platformu yeniden markalaştırmasına ve kendi adlarıyla İK çözümleri sunmasına olanak tanır.
PandaHR'nin en iyi özellikleri
- Onboarding, performans ve offboarding süreçlerini kolaylıkla izleyin
- İş ilanı, aday tarama ve iletişimi basitleştirin
- Entegre izleme ile PTO, devamsızlıklar ve zaman kayıtlarını izleyin
PandaHR sınırlamaları
- Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve karmaşık analizler için manuel iş gerektirebilir
- Kullanıcı eğitimi ve sorun giderme için daha küçük bilgi tabanı
PandaHR fiyatlandırması
- Kullandıkça öde: Çalışan başına aylık 1,03 $
PandaHR puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
10. Mautic (Beyaz etiket özelliklerine sahip açık kaynaklı pazarlama otomasyonu için en iyisi)
Güçlü bir açık kaynaklı pazarlama otomasyon platformu olan Mautic, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir bir çözüm arayan işletmeler ve ajanslar için idealdir. Beyaz etiket özellikleri, şirketlerin kendi markaları altında özel pazarlama otomasyon hizmetleri sunmalarını sağlar.
Mautic ile kullanıcılar, markalaşma ve dağıtım üzerinde tam kontrolün avantajlarından yararlanarak kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturabilir, e-posta kampanyalarını otomatikleştirebilir ve pazarlama performansını analiz edebilir.
Mautic'in en iyi özellikleri
- Logonuz, renkleriniz ve özel alan adlarınızla yeniden markalaşarak markalı çözümler sunun
- Hedefli kampanyalar için müşterileri gruplamak üzere veri odaklı araçları kullanın
- Kampanyalarınızda A/B testleri gerçekleştirerek gerçek zamanlı verilere dayalı olarak performansı optimize edin
Mautic sınırlamaları
- İlk kurulum ve bakım için teknik uzmanlık gerektirir
- Üçüncü taraf olmadığı sürece, özel platformlara kıyasla sınırlı destek sunulur
Mautic fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
Mautic puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli puan yok
11. Invoice Ninja (Basit ve özelleştirilebilir faturalama çözümleri için en iyisi)
Çok yönlü, kullanıcı dostu bir faturalandırma yazılımına ihtiyaç duyan bir işletme veya serbest çalışan iseniz, Invoice Ninja mükemmel bir seçim olacaktır. Özelleştirilebilir faturalandırma şablonları, entegre ödeme işleme ve zaman takibi, proje yönetimi ve giderler için basitleştirilmiş bir iş akışı sağlar.
Invoice Ninja'nın çok işlevli platformu, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için faturalandırmayı basitleştirerek ödemeleri izlemeyi ve nakit akışını iyileştirmeyi kolaylaştırır.
Invoice Ninja'nın en iyi özellikleri
- 100'den fazla para biriminde fatura oluşturarak uluslararası iş işlemlerini kolaylaştırın
- PayPal, ACH ve kredi kartı dahil olmak üzere çoklu ödeme seçenekleri için desteği kullanın
- Zapier ve muhasebe araçları dahil 40'tan fazla uygulama ile entegrasyonun avantajlarından yararlanın
Invoice Ninja sınırlamaları
- Alt düzey planlarda sınırlı raporlama özellikleri
- Bazı kullanıcılar tarafından not edilen ara sıra ortaya çıkan hatalar veya aksaklıklar
Invoice Ninja fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Ninja Pro: Aylık 12 $
- Kurumsal: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla
Invoice Ninja puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)
12. Landingi (Özelleştirme özelliklerine sahip beyaz etiketli açılış sayfası oluşturucu için en iyisi)
İster potansiyel müşteri oluşturma sayfaları ister pazarlama hunileri oluşturuyor olun, Landingi tasarım, markalaşma ve işlevsellik üzerinde tam kontrol sağlar. Landingi, açılış sayfaları oluşturmak için güçlü bir platformdur.
Kolay sürükle ve bırak özellikleri ve geniş şablon seçimi ile işletmeler, teknolojiyi sıfırdan geliştirmek zorunda kalmadan müşterilerinin markalarını yansıtan yüksek performanslı açılış sayfaları sunabilir.
Landingi'nin en iyi özellikleri
- Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan açılış sayfalarını tasarlayın ve özelleştirin
- Dönüşüm oranlarını optimize etmek için açılış sayfası performansında deneyler yapın
- CRM sistemleri, e-posta pazarlama araçları ve diğer uygulamalarla bağlantı kurarak iş akışlarınızı iyileştirin
Landingi sınırlamaları
- Deneyimli kullanıcılar için diğer platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri
- Bazı entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
Landingi fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: 29 $/ay
- Profesyonel: 69 $/ay
- Sınırsız: 990 $/ay
Landingi puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
İhtiyaçlarınıza Uygun Beyaz Etiketli SaaS Çözümünü Seçin
Beyaz etiketli SaaS platformları, benzersiz marka kimliklerini korurken hizmet sunumlarını geliştirmek isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur.
Bunlar arasında ClickUp, çok yönlü ve özelleştirilebilir bir çözüm arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir.
Sağlam proje yönetimi araçları, sorunsuz işbirliği özellikleri ve verimliliği artıran yetenekleriyle ClickUp, işletmelerin hem verimli hem de etkili beyaz etiket çözümleri sunmasını sağlar.
ClickUp'tan yararlanmak, son derece ölçeklenebilir ve müşteri odaklı bir aracın avantajlarından yararlanırken, uzun yazılım geliştirme sürecini atlamak anlamına gelir.
ClickUp'a bugün kaydolun ve markanızı yeni zirvelere taşıyacak beyaz etiket çözümlerinin tüm potansiyelinden yararlanın!