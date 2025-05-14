En İyi 12 Beyaz Etiketli SaaS Yazılım ve Platformu

Teknolojiyle uğraşmaktan bıktınız mı? Kodlama karmaşası olmadan yazılım çözümleri sunmak mı istiyorsunuz? Beyaz etiketli SaaS sizin cevabınız!

Geliştirme derdi olmadan kendi markanızın yazılımını piyasaya sürdüğünüzü hayal edin. İşte beyaz etiketli SaaS platformlarının gücü budur. Bu platformlar, hazır yazılımları yeniden markalaştırmanıza ve yeniden satmanıza olanak tanıyarak zamandan, paradan ve sayısız uykusuz geceden tasarruf etmenizi sağlar.

E-posta pazarlama uzmanlarından sosyal medya ve proje yönetimi uzmanlarına, web sitesi oluşturuculara kadar herkes beyaz etiketli SaaS trendine atlıyor.

Size en uygun platformu bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 12 beyaz etiketli SaaS platformunun bir listesini hazırladık. Hadi başlayalım!

⏰ 60 Saniyelik Özet 🔮 Beyaz etiketli SaaS, bir şirket tarafından geliştirilen ve sahip olunan, ancak başka bir şirket tarafından kendi markası altında yeniden markalanarak satılan bir yazılım ürünü veya hizmetini ifade eder. 🔮 Beyaz etiketli SaaS, geliştirme süresinin ve maliyetinin azaltılması, ölçeklenebilirlik, pazara daha hızlı giriş ve temel yetkinliklere odaklanma gibi bir dizi avantaj sunar. 🔮 İşte sizin için en iyi 12 beyaz etiketli SaaS aracının özeti: ClickUp: Beyaz etiket markalama ile özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi ActiveCampaign: Pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi AgencyAnalytics: Kolaylaştırılmış raporlama ve analitik arayan dijital pazarlama ajansları için en iyisi Simvoly: Özelleştirilebilir web siteleri ve satış hunileri oluşturmak için en iyisi SocialPilot: Birden fazla sosyal medya hesabını verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi Weblium: Hızlı ve kolay bir şekilde beyaz etiketli web siteleri oluşturmak için en iyisi Akkio: AI destekli beyaz etiketli tahmine dayalı analitik için en iyisi Clinked: Güvenli müşteri işbirliği ve belge paylaşımı için en iyisi PandaHR: Beyaz etiket özelleştirme ile İK süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi Mautic: Beyaz etiket özelliklerine sahip açık kaynaklı pazarlama otomasyonu için en iyisi Invoice Ninja: Basit ve özelleştirilebilir faturalama çözümleri için en iyisi Landingi: Özelleştirme özelliklerine sahip beyaz etiketli açılış sayfası oluşturucu için en iyisi

Beyaz Etiketli SaaS Yazılımı Nedir?

Beyaz etiketli SaaS yazılımı, bir şirket tarafından geliştirilen ve başka bir şirket tarafından kendi markası altında satmak üzere yeniden markalanmış, önceden oluşturulmuş bir yazılım ürünüdür. Geliştirmeye büyük yatırım yapmadan kendi markası altında yazılım çözümleri sunmak isteyen işletmeler içindir.

Bu araçlar genellikle özel logolar, renkler ve alan adları gibi marka değişikliklerine izin verir, böylece işletmeler hızlı bir şekilde büyürken benzersiz kimliklerini koruyabilirler.

Beyaz etiketli SaaS çözümlerini tercih ederek, işletmeler pazara sunma süresini kısaltmak, geliştirme maliyetlerini en aza indirmek ve pazara hazır, özelleştirilebilir çözümlerle müşteri taleplerini karşılamak gibi kritik sorunları çözebilir.

Beyaz Etiketli SaaS Platformlarının Anahtar Avantajları

Beyaz etiketli yazılımın bazı avantajları şunlardır:

Azaltılmış geliştirme maliyetleri : Sıfırdan yazılım geliştirmek yerine önceden oluşturulmuş beyaz etiketli çözümlerden yararlanarak kaynaklardan tasarruf edin

Daha hızlı pazara sunma : Müşteri taleplerini karşılamak için beyaz etiketli SaaS ürünlerini hızla piyasaya sürün

Özelleştirilebilir markalama : Marka kimliğinizi yansıtacak logolar, özel alan adları ve benzersiz temalarla kişiselleştirin

Gelişmiş özelliklere erişim : Analitik yetenekleri, e-posta pazarlama ve işbirliği özellikleri gibi son teknoloji araçlar sunun

Ölçeklenebilir çözümler : Altyapı veya kapasite konusunda endişelenmeden artan iş ihtiyaçlarını karşılayın

Temel yetkinliklere odaklanın : Müşterilerinize ve hizmetlerinize öncelik verirken teknoloji yönetimini sağlayıcılara devredin

Artan gelir potansiyeli: Yeni beyaz etiket hizmetleri sunun veya mevcut hizmetlerinizi genişleterek kazançlarınızı artırın

Bu avantajlar, dijital pazarlama ajanslarının, SaaS sağlayıcılarının ve girişimcilerin minimum operasyonel riskle güçlü pazar pozisyonları oluşturmalarını sağlar.

Beyaz Etiketli SaaS Nasıl İşler?

Beyaz etiketli SaaS, işletmelere tamamen geliştirilmiş yazılım çözümlerine erişim sağlar ve bu çözümleri kendi markaları altında sunmalarına olanak tanır. Sağlayıcı yazılımı oluşturur, siz ise logolardan temalara kadar marka kimliğinize uyacak şekilde özelleştirmeye odaklanır ve yazılımı tamamen size ait hissettirirsiniz

Örneğin, bir dijital pazarlama ajansı beyaz etiketli bir sosyal medya yönetim aracından yararlanabilir. Yazılım geliştirmek yerine, onu yeniden markalaştırır, müşterilerine sunar ve ajansın logosu altında sosyal medya hesaplarını yönetir.

Bu, ajansın strateji ve içerik oluşturmaya odaklanmasına ve yazılımın yönetimini sağlayıcıya bırakmasına olanak tanır.

Beyaz etiketli SaaS, işletmelerin tekerleği yeniden icat etmeden hızlı bir şekilde ölçeklenmelerine, yüksek kaliteli çözümler sunmalarına ve müşteri ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Beyaz Etiketli SaaS Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mükemmel beyaz etiketli SaaS yazılımını ararken, iş ihtiyaçlarınıza uygun ve müşterileriniz için ölçeklendirme ve marka yenilemeyi kolaylaştıracak birkaç anahtar özelliğe odaklanın.

Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Özelleştirme : Platformun, yazılımı tamamen kendi markanızla özelleştirmenize (logolar, renkler ve düzenler) olanak tanıdığından emin olun, böylece yazılımı kendi yazılımınız gibi hissedin. Deneyimi kolayca kişiselleştirmek için sürükle ve bırak arayüzleri arayın

Ölçeklenebilirlik : Bir beyaz etiket çözümü sizinle birlikte büyümelidir. Müşteri tabanınız genişledikçe daha fazla kullanıcı ve özelliği destekleyen platformları seçin

Güvenlik : Hassas müşteri verileri söz konusu olduğunda güvenlik tartışılmazdır. Üst düzey şifreleme ve sağlam kimlik doğrulama özelliklerine sahip çözümleri tercih edin

Entegrasyon yetenekleri : Yazılımın CRM, pazarlama ve proje yönetimi platformları gibi mevcut araçlarınızla uyumlu çalıştığından emin olun

Müşteri desteği: Özellikle birden fazla beyaz etiketli hesap kullanıyorsanız, sorunları hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacak duyarlı destek ekipleri arayın

Bu faktörlere odaklanarak, işinizi ve müşterilerinizi destekleyen bir beyaz etiketli SaaS platformu seçebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 12 Beyaz Etiket Platformu

İşiniz için dikkate alabileceğiniz en iyi seçenekler şunlardır:

1. ClickUp (Beyaz etiket markalamalı özelleştirilebilir proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, sağlam özellikleri ve benzersiz özelleştirme seçenekleri sayesinde her boyuttaki işletme için hızla popüler bir seçim haline gelmiştir.

Bu çok yönlü araç, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve görev yönetimi, belge işbirliği, zaman takibi ve daha fazlası için kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp ile başlayın ClickUp Proje Yönetimi'ni kullanarak beyaz etiketleme proje planlarınızı ve uygulamanızı hızlandırın

ClickUp'ın Proje Yönetimi, beyaz etiketli SaaS projelerinde çalışan takımlar için idealdir ve işletmelerin markalı çözümleri verimli bir şekilde sunmasını sağlar.

Özelleştirilebilir özellikleri, platformu özel markalama ve iş akışı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmenizi sağlayarak müşterilerinize sorunsuz bir deneyim sunar.

ClickUp ile her proje için özel çalışma alanları oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve son teslim tarihlerini etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Etiketleme

ClickUp'ın Beyaz Etiketleme özelliğini kullanarak aracı marka yönergelerine uygun hale getirin

ClickUp'ın Beyaz Etiketleme özellikleri, kurumsal çalışma alanlarının iç takımlar ve dış müşteriler için tamamen markalı bir deneyim oluşturmasına olanak tanır.

Bu özellik, çalışma alanı logoları, renkler ve URL'ler gibi anahtar markalama öğelerini özelleştirmenizi sağlar.

İster müşteriye yönelik gösterge panelleri ister dahili projeler barındırın, beyaz etiketleme marka kimliğinizle mükemmel bir uyum sağlar ve kullanıcılara hitap eden şık ve profesyonel bir görünüm sunar.

ClickUp, her boyuttaki işletme için ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Takımınız ve projenizin karmaşıklığı arttıkça, ClickUp artan iş yüküne kolayca uyum sağlayabilir. Esnek altyapısı, sorunsuz ölçeklendirme imkanı sunarak, kuruluşunuzun performanstan ödün vermeden artan kullanıcı yüklerini ve veri hacimlerini yönetebilmesini sağlar.

ClickUp Güvenlik

ClickUp Güvenlik ile maksimum veri koruması sağlayın

Ayrıca, güvenlik ClickUp için en önemli önceliktir. ClickUp Security ile hassas veriler, depolandıkları ve aktarıldıkları sırada şifrelenerek yetkisiz erişimden korunur. Platform, GDPR ve SOC 2 Tip II gibi veri gizliliği ve güvenliğini sağlamak için endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uygundur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görevleri ile iş yükünü etkili bir şekilde düzenleyin ve önceliklendirin. Alt görevler, bağımlılıklar ve son teslim tarihleri gibi özellikler, karmaşık projeleri yönetilebilir parçalara ayırmanıza olanak tanır

ClickUp Docs ile dosyaları depolamak ve paylaşmak için merkezi bir platformda verimli belge işbirliğinden yararlanın

ClickUp'ın yerleşik Zaman Takibi özelliği ile görevlere harcanan zamanı doğru bir şekilde izleyin. Bu veriler, takım verimliliği ve kaynak tahsisi hakkında değerli bilgiler sağlayan ayrıntılı zaman raporları oluşturmak için kullanılabilir

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar metrikleri ve proje ilerlemesini görselleştirin. İlgili bileşenleri ve grafikleri seçerek, takımlar görevlerin tamamlanma durumunu, harcanan zamanı ve diğer önemli verileri gerçek zamanlı olarak takip edebilir

ClickUp Entegrasyonları ile Google Takvim, Slack, Zoom ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirilebilirliği nedeniyle, yeni kullanıcılar ilk kullanım ve kurulumun biraz zaman alıcı olduğunu düşünebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve proje yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.

ClickUp, projeleri yüksek doğrulukla zamanında tamamlamamıza ve teslim etmemize yardımcı oluyor. Artık daha organizeyiz ve proje yönetimi sorunsuz bir süreç haline geldiği için zaman çizelgemize daha fazla proje eklemeye hazırız.

2. ActiveCampaign (Pazarlama otomasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, veri odaklı stratejilerle müşteri etkileşimini artırarak işleri bir üst seviyeye taşır. Mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu da onu ölçeklenebilir, markalı çözümlere ihtiyaç duyan ajanslar ve girişimciler için iyi bir seçim haline getirir.

Esnekliği, kuruluşların değişen pazarlama trendlerine hızla uyum sağlarken müşteri ilişkilerine odaklanmalarını sağlar. ActiveCampaign, tüm temas noktalarında tutarlı ve marka odaklı iletişim sunmayı basitleştirerek işletmelerin etkili müşteri deneyimleri yaratmasına yardımcı olur.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Pazarlama çabalarını kolaylaştırmak ve zamanında müşteri etkileşimleri sağlamak için tetikleyiciler, eylemler ve koşullarla iş akışlarını otomatikleştirin

Sürükle ve bırak oluşturucular ve şablonlarla duyarlı e-postalar tasarlayın, kişiselleştirme ve dinamik içerik seçenekleri sunun

Ayrıntılı davranış izleme ve etkileşim verilerini kullanarak özelleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturun

ActiveCampaign'i CRM sistemleriyle senkronize ederek potansiyel müşterileri yönetin, etkileşimleri izleyin ve satış süreçlerini etkin bir şekilde geliştirin

ActiveCampaign sınırlamaları

Çok sayıda özellik, teknik uzmanlığı sınırlı olan yeni başlayanlar veya işletmeleri zorlayabilir

Kullanıcılar genellikle gelişmiş otomasyon veya segmentasyon araçlarını kullanmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç: Ayda 15 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar

Artı: Ayda 49 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar

Pro: Aylık 79 $'dan başlayan fiyatlarla 1.000 kişiye kadar iletişim kurun

Enterprise: 145 $'dan başlayan fiyatlarla

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.400+ yorum)

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3. AgencyAnalytics (Kolaylaştırılmış raporlama ve analitik arayan dijital pazarlama ajansları için en iyisi)

agencyAnalytics aracılığıyla

Dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış AgencyAnalytics, müşterilere kesin ve gerçek zamanlı içgörüler sunan bir raporlama aracıdır.

Çeşitli pazarlama platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve temel kampanya verilerine merkezi erişim sağlar. SEO metriklerini, PPC performansını veya sosyal medya etkileşimini izliyor olun, AgencyAnalytics sezgisel gösterge panelleriyle veri görselleştirmeyi basitleştirir ve takımların manuel raporlamaya daha az, stratejiye daha fazla odaklanmasını sağlar.

AgencyAnalytics'in en iyi özellikleri

Özel markalama ile profesyonel raporlar oluşturun ve ajans kalitesinde bir görünüm elde edin

Google Analytics, Facebook Ads ve Mailchimp dahil 60'tan fazla platformla bağlantı kurarak tüm verilerinizi tek bir yerde toplayın

Zaman kazanmak ve müşterilerin zamanında güncelleme almasını sağlamak için tekrarlayan raporlar planlayın

AgencyAnalytics sınırlamaları

Analitik ağırlıklı araçlara kıyasla sınırlı gelişmiş veri işleme yetenekleri

Özellikle kapak sayfası tasarımı gibi öğelerde sınırlı rapor özelleştirme yeteneği

AgencyAnalytics fiyatlandırması

Başlangıç : 79 $/ay

Büyüme : 239 $/ay

Perform: 479 $/ay

AgencyAnalytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

4. Simvoly (Özelleştirilebilir web siteleri ve satış hunileri oluşturmak için en iyisi)

simvoly aracılığıyla

Simvoly, işletmelere ve ajanslara tamamen markalı bir web sitesi oluşturma ve satış hunisi platformu sunma olanağı sağlar. Sezgisel arayüzü, yeni başlayanlardan deneyimli geliştiricilere kadar herkesin minimum web geliştirme maliyetleriyle duyarlı web siteleri ve etkili satış hunileri oluşturabilmesini sağlar.

Platform ayrıca, işletmelerin bu çözümleri kendi markaları altında, özel alan adları ve markalama seçenekleriyle birlikte satmalarına olanak tanıyarak, beyaz etiketli SaaS pazarında güçlü bir rakip haline gelmesini sağlar.

Simvoly'nin en iyi özellikleri

Yukarı satış ve aşağı satış özellikleriyle huniler oluşturun, test edin ve optimize edin

Ek işlem ücreti olmadan dijital ve fiziksel ürünler satın

Önceden tasarlanmış öğeler ve şablonlarla web siteleri ve dönüşüm hunileri oluşturun

Simvoly sınırlamaları

Daha büyük rakiplere kıyasla sınırlı üçüncü taraf uygulama desteği

Daha az kapsamlı destek forumları ve kaynakları

Simvoly fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 18 $

İş : 36 $/ay

Büyüme : 69 $/ay

Pro: 179 $/ay

Simvoly puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

5. SocialPilot (Birden fazla sosyal medya hesabını verimli bir şekilde yönetmek için en iyisi)

socialPilot aracılığıyla

Sosyal medya çabalarınızı tek bir çatı altında merkezileştirmek isteyen bir dijital ajans, pazarlamacı veya küçük işletmeyseniz, SocialPilot'u deneyebilirsiniz. Birden fazla müşteri hesabını yönetmenin zorluklarını aşmak için tasarlanan bu platform, kampanya koordinasyonunu basitleştirir ve platformlar arasında markalaşmanıza yardımcı olur.

Ölçeklenebilir çözümleriyle SocialPilot, takımların hız veya kaliteden ödün vermeden karmaşık projeleri yönetmelerine olanak tanır ve bu da onu büyüyen ajanslar için güvenilir bir seçim haline getirir.

SocialPilot'un en iyi özellikleri

Müşteri gösterge panelini logonuz ve tasarımınızla markalaştırarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun

Çeşitli platformlarda performansı ölçmek ve iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Takımınızda roller atayın, görevleri izleyin ve iş akışı verimliliğini koruyun

SocialPilot sınırlamaları

Gelişmiş analitik özellikleri, daha yüksek fiyatlı araçlara kıyasla yeterince derin değildir

Arayüz bazı kullanıcılar için biraz eski görünüyor

SocialPilot fiyatlandırması

Temel : 30 $/ay

Standart : 50 $/ay

Premium : 100 $/ay

Ultimate : 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

SocialPilot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

6. Weblium (Beyaz etiketli web sitelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için en iyisi)

weblium aracılığıyla

Son teknoloji bir web sitesi oluşturucu olan Weblium, minimum web geliştirme maliyetleriyle profesyonel, beyaz etiketli web siteleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Web sitesi oluşturma sürecini basitleştirmek için hızlı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

AI destekli araçlar ve özelleştirilebilir şablonlarla Weblium, müşterilerinin markalarını korurken gizli etiketlerini oluşturmalarına olanak tanır. Verimli ve ölçeklenebilir web tasarım çözümlerine ihtiyaç duyanlar için iyi bir seçimdir.

Weblium'un en iyi özellikleri

Weblium'un adını göstermeden müşterilerinize çarpıcı, markalı web siteleri sunun

Kullanıcı tercihlerine göre web sitesi oluşturma ve tasarım kararlarını basitleştirin ve otomatikleştirin

Marka kimliğini geliştirmek için kişiselleştirilmiş web adresleri oluşturun

Gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan duyarlı web siteleri oluşturun

Weblium sınırlamaları

Özel SEO araçlarına kıyasla gelişmiş SEO özelleştirme seçenekleri yoktur

Şablon kütüphanesi şık olmakla birlikte, niş işler için yeterince kapsamlı olmayabilir

Weblium fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro Plan: Aylık 15 $

Weblium puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

7. Akkio (AI tabanlı beyaz etiketli tahmine dayalı analitik için en iyisi)

akkio aracılığıyla

Sezgisel bir AI platformu olan Akkio, gelişmiş teknik beceriler gerektirmeden işletmeler için tahmine dayalı analitiği basitleştirir.

Pazarlama ajansları, SaaS sağlayıcıları ve iş sahipleri için mükemmel olan Akkio, çeşitli veri kümeleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Beyaz etiket özellikleri, kuruluşların kendi markaları altında AI destekli analitik sunmalarını sağlar.

Akkio'nun en iyi özellikleri

Kodlama uzmanlığı gerektirmeyen bir platform kullanarak AI modellerini oluşturun ve dağıtın

Salesforce, HubSpot ve Google E-Tablolar gibi popüler araçlarla bağlantı kurun

AI'yı kullanarak trendleri, müşteri davranışlarını ve iş sonuçlarını tahmin edin

Akkio sınırlamaları

Geleneksel analiz platformlarına kıyasla gelişmiş veri bilimi için sınırlı özellikler

Derinlemesine veri özelleştirmesine ihtiyaç duyan işler için uygun olmayabilir

Akkio fiyatlandırması

Görünüm: Ücretsiz

Temel : Aylık 49 $

Profesyonel : Aylık 99 $

Paket üzerine kurulum : 999 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Akkio derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. Clinked (Güvenli müşteri işbirliği ve belge paylaşımı için en iyisi)

clinked aracılığıyla

Clinked, güvenli müşteri portallarına ve beyaz etiket çözümlerine ihtiyaç duyan işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir işbirliği platformudur. Gizliliği ve müşteri odaklı markalaşmayı önceliklendiren ajanslar, hukuk firmaları ve finansal hizmet sağlayıcıları için faydalı olabilir.

Clinked, kuruluşların özel markalama ile kişiselleştirilmiş portallar oluşturmasına olanak tanıyarak, güvenli bir ortamda müşteri iletişimi ve belge yönetimini geliştirir.

En iyi özellikler

Şifreleme ile dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın, depolayın ve yönetin

Platform içinde doğrudan tartışmaları, grup sohbetlerini ve görev atamalarını kolaylaştırın

Hareket halindeyken iletişim ve güncellemeler için Clinked'in mobil uygulamalarını kullanın

Clinked sınırlamaları

Rakiplere kıyasla sınırlı arayüz özelleştirme seçenekleri

Üçüncü taraf araçlarla gelişmiş entegrasyonlar nispeten daha azdır

Clinked fiyatlandırma

Lite : 119 $/ay

Standart : 299 $/ay

Premium : 599 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Clinked puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (90+ yorum)

9. PandaHR (Beyaz etiket özelleştirme ile İK süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

pandaHR aracılığıyla

PandaHR, her boyuttaki işletme için İK işlemlerini basitleştirmek üzere tasarlanmış bir insan kaynakları yönetim platformudur.

İK danışmanları, SaaS sağlayıcıları ve işe alım ajansları için özel olarak tasarlanmış PandaHR'nin beyaz etiket özellikleri, kurumsal müşterilerin platformu yeniden markalaştırmasına ve kendi adlarıyla İK çözümleri sunmasına olanak tanır.

PandaHR'nin en iyi özellikleri

Onboarding, performans ve offboarding süreçlerini kolaylıkla izleyin

İş ilanı, aday tarama ve iletişimi basitleştirin

Entegre izleme ile PTO, devamsızlıklar ve zaman kayıtlarını izleyin

PandaHR sınırlamaları

Raporlama özellikleri temel düzeydedir ve karmaşık analizler için manuel iş gerektirebilir

Kullanıcı eğitimi ve sorun giderme için daha küçük bilgi tabanı

PandaHR fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Çalışan başına aylık 1,03 $

PandaHR puanları ve yorumları

G2: Derecelendirme mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Mautic (Beyaz etiket özelliklerine sahip açık kaynaklı pazarlama otomasyonu için en iyisi)

mautic aracılığıyla

Güçlü bir açık kaynaklı pazarlama otomasyon platformu olan Mautic, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir bir çözüm arayan işletmeler ve ajanslar için idealdir. Beyaz etiket özellikleri, şirketlerin kendi markaları altında özel pazarlama otomasyon hizmetleri sunmalarını sağlar.

Mautic ile kullanıcılar, markalaşma ve dağıtım üzerinde tam kontrolün avantajlarından yararlanarak kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturabilir, e-posta kampanyalarını otomatikleştirebilir ve pazarlama performansını analiz edebilir.

Mautic'in en iyi özellikleri

Logonuz, renkleriniz ve özel alan adlarınızla yeniden markalaşarak markalı çözümler sunun

Hedefli kampanyalar için müşterileri gruplamak üzere veri odaklı araçları kullanın

Kampanyalarınızda A/B testleri gerçekleştirerek gerçek zamanlı verilere dayalı olarak performansı optimize edin

Mautic sınırlamaları

İlk kurulum ve bakım için teknik uzmanlık gerektirir

Üçüncü taraf olmadığı sürece, özel platformlara kıyasla sınırlı destek sunulur

Mautic fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Mautic puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli puan yok

11. Invoice Ninja (Basit ve özelleştirilebilir faturalama çözümleri için en iyisi)

via Invoice Ninja

Çok yönlü, kullanıcı dostu bir faturalandırma yazılımına ihtiyaç duyan bir işletme veya serbest çalışan iseniz, Invoice Ninja mükemmel bir seçim olacaktır. Özelleştirilebilir faturalandırma şablonları, entegre ödeme işleme ve zaman takibi, proje yönetimi ve giderler için basitleştirilmiş bir iş akışı sağlar.

Invoice Ninja'nın çok işlevli platformu, küçük işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için faturalandırmayı basitleştirerek ödemeleri izlemeyi ve nakit akışını iyileştirmeyi kolaylaştırır.

Invoice Ninja'nın en iyi özellikleri

100'den fazla para biriminde fatura oluşturarak uluslararası iş işlemlerini kolaylaştırın

PayPal, ACH ve kredi kartı dahil olmak üzere çoklu ödeme seçenekleri için desteği kullanın

Zapier ve muhasebe araçları dahil 40'tan fazla uygulama ile entegrasyonun avantajlarından yararlanın

Invoice Ninja sınırlamaları

Alt düzey planlarda sınırlı raporlama özellikleri

Bazı kullanıcılar tarafından not edilen ara sıra ortaya çıkan hatalar veya aksaklıklar

Invoice Ninja fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Ninja Pro : Aylık 12 $

Kurumsal: Aylık 16 $'dan başlayan fiyatlarla

Invoice Ninja puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150'den fazla yorum)

12. Landingi (Özelleştirme özelliklerine sahip beyaz etiketli açılış sayfası oluşturucu için en iyisi)

landingi aracılığıyla

İster potansiyel müşteri oluşturma sayfaları ister pazarlama hunileri oluşturuyor olun, Landingi tasarım, markalaşma ve işlevsellik üzerinde tam kontrol sağlar. Landingi, açılış sayfaları oluşturmak için güçlü bir platformdur.

Kolay sürükle ve bırak özellikleri ve geniş şablon seçimi ile işletmeler, teknolojiyi sıfırdan geliştirmek zorunda kalmadan müşterilerinin markalarını yansıtan yüksek performanslı açılış sayfaları sunabilir.

Landingi'nin en iyi özellikleri

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan açılış sayfalarını tasarlayın ve özelleştirin

Dönüşüm oranlarını optimize etmek için açılış sayfası performansında deneyler yapın

CRM sistemleri, e-posta pazarlama araçları ve diğer uygulamalarla bağlantı kurarak iş akışlarınızı iyileştirin

Landingi sınırlamaları

Deneyimli kullanıcılar için diğer platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş özelleştirme seçenekleri

Bazı entegrasyonlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Landingi fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 29 $/ay

Profesyonel : 69 $/ay

Sınırsız: 990 $/ay

Landingi puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

İhtiyaçlarınıza Uygun Beyaz Etiketli SaaS Çözümünü Seçin

Beyaz etiketli SaaS platformları, benzersiz marka kimliklerini korurken hizmet sunumlarını geliştirmek isteyen işletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur.

Bunlar arasında ClickUp, çok yönlü ve özelleştirilebilir bir çözüm arayan kuruluşlar için en iyi seçimdir.

Sağlam proje yönetimi araçları, sorunsuz işbirliği özellikleri ve verimliliği artıran yetenekleriyle ClickUp, işletmelerin hem verimli hem de etkili beyaz etiket çözümleri sunmasını sağlar.

ClickUp'tan yararlanmak, son derece ölçeklenebilir ve müşteri odaklı bir aracın avantajlarından yararlanırken, uzun yazılım geliştirme sürecini atlamak anlamına gelir.

ClickUp'a bugün kaydolun ve markanızı yeni zirvelere taşıyacak beyaz etiket çözümlerinin tüm potansiyelinden yararlanın!