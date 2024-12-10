2025 için En İyi 15 Takım Yönetimi Uygulaması

Büyüyen takımları yönetmek, güncellemeleri koordine etmek, gereksiz toplantıları önlemek ve sorunsuz bir işbirliği sağlamak gibi benzersiz zorluklar getirir.

Yılların deneyimine sahip bir takım ve proje yönetimi uzmanı olarak, doğru araçların takım performansını nasıl artırabileceğini ilk elden gördüm. Bu araçlar sadece görevleri organize etmekle kalmaz, takımların iletişim ve iş birliği şeklini de dönüştürür.

Uzmanlığım ve ekibimin araştırmalarından yararlanarak, çok sayıda takım yönetimi uygulamasını kapsamlı bir şekilde değerlendirdim ve gerçekten işe yarayan en iyi 15 seçeneği belirledim. Listenin içinde, takımınızın ihtiyaçlarına en uygun ve işbirliği çabalarını artıracak uygulamayı bulun.

Takım Yönetimi Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Etkili bir takım yönetimi uygulaması bulmak, en popüler aracı seçmekle değil, size ve takımınıza en uygun olanı bulmakla ilgilidir. Takımınızın verimliliğini karmaşıklık yaratmadan gerçekten destekleyen bir araçta olması gerekenler şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Takım yönetimi aracı sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır, böylece takımınız hızlı bir şekilde adapte olabilir

Görev yönetimi özellikleri: Görevleri kolayca atayabileceğiniz, izleyebileceğiniz ve önceliklendirebileceğiniz bir araç bulun, böylece sorumlulukları netleştirin ve koordinasyonu geliştirin

İşbirliği araçları: Takım yönetimi uygulamasının sohbet, dosya paylaşımı veya gerçek zamanlı güncellemeler gibi zengin iletişim özelliklerine sahip olduğundan emin olun

Entegrasyon fırsatları: Halihazırda kullandığınız diğer araçlarla iyi iş birliği yapan bir araç seçin

Raporlama ve analiz: İyi bir uygulama, İyi bir uygulama, takım performans yönetimi , proje ilerlemesi ve darboğazlar hakkında içgörüler sağlayarak veriye dayalı kararlar almanızı sağlar

Ölçeklenebilirlik: Son olarak, bugün küçük bir grup olsanız da gelecekte daha büyük bir takım olsanız da, takımınızla birlikte büyüyebilecek bir uygulama seçin

En İyi 15 Takım Yönetimi Uygulaması

İşte size değer katan en iyi takım yönetimi uygulamaları: gelişmiş proje izleme, daha iyi takım uyumu veya yerleşik iletişim kanalları.

1. ClickUp (Çok yönlü takım yönetimi ve görev yönetimi için en iyisi)

Konuşmaları, görevleri ve projeleri tek bir platformda bir araya getirin ve ClickUp Sohbet ile sorunsuz işbirliği ve iletişim sağlayın

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamadır ve sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmasına yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir. ClickUp Proje Yönetimi, takımınızın iyi bağlantılı olmasını ve rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamasını sağlamak için birçok araca sahiptir.

ClickUp proje yönetimi yazılımının öne çıkan özelliklerinden biri ClickUp Sohbet'tir. Görevlerinizin bulunduğu yerde anlık mesajlaşma alanı elde edersiniz, böylece takım üyeleri çalışma alanlarından ayrılmadan fikirlerini tartışabilir, hızlı güncellemeleri paylaşabilir ve sorular sorabilir. Görevleri güncelleyebilir ve görev durumlarını sohbet ortamından gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.

ClickUp ile tüm takım iletişiminiz tek bir yerde gerçekleşir. Artık anahtar değiştirmeye gerek yok!

Takım beyin fırtınası oturumları için ClickUp Beyaz Tahtaları'nı seviyorum. Stratejiler geliştirmek ve fikirleri haritalamak için mükemmel bir görsel işbirliği aracıdır.

ClickUp, başka bir gerçek zamanlı işbirliği özelliği olan ClickUp Docs'a da sahiptir. Tüm fikirlerimi buraya not alıyorum ve belgelerimi iş akışlarına bağlıyorum. Bu, müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmak için geri bildirim döngüleri için olağanüstü bir alan yaratıyor.

ClickUp, minimum çabayla takım yönetimini hızlandırmak için kullanışlı şablonlar sunar. ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu, görevleri atayarak, dönüm noktalarını ayarlayarak ve son teslim tarihlerini izleyerek takımınızın işlerini düzenler. Küçük veya büyük bir takım yönetiyor olsanız da, bu şablon herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonu ile görevleri planlayın, düzenleyin ve atayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takımınızın hedeflerinin önünden gitmesini sağlamak ve gecikmeleri hızlı bir şekilde yönetmek için ClickUp'ın yerleşik yapay zekası ClickUp Brain ile otomatik proje özetleri ve ilerleme güncellemeleri alın

Otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturun ve Zoom, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi birçok entegrasyonla işbirliğini geliştirin

ClickUp Otomasyonları ile görev atama veya durum güncelleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

ClickUp Görevleri ile görevleri atama ve izlemeyi tamamen özelleştirin

ClickUp Hedef İzleme ve OKR şablonlarını kullanarak hedefleri kolayca belirleyin ve izleyin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda esneklik ve özelleştirme seçeneği, öğrenme sürecini biraz zorlaştırabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Asana (Oyunlaştırılmış takım yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Kullanıcı dostu ve esnek bir takım yönetimi yazılımı arıyorsanız, Asana tam size göre. Asana, bir görevi her tamamladığınızda sizi motive etmek için uygulamasını oyunlaştırmış gibi görünüyor! Ayrıca, bunalmışlık hissini azaltır; karmaşık projeleri kolayca yönetilebilir görevlere bölebilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Listeler, panolar ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli görünümler sunar ve gerektiğinde görev önceliklerini ayarlamanıza olanak tanır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Özel otomasyon ayarları yaparak tekrarlayan işleri azaltın

İş yükü yönetimi için takım kapasitesini gerçek zamanlı olarak izleyin

Sürükle ve bırak zaman çizelgesi ile projenizin planını görselleştirin

Asana sınırlamaları

Tekrarlanan görevler için işlevlere ihtiyacınız varsa, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz

Bazen bildirimler gelen kutusunda kaybolabilir

Farklı görevler üzerinde çalışırken hangi bilgilere kimlerin erişebileceğini anlamak zordur

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $

Gelişmiş: 24,99 $

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp için 11 Ücretsiz Hedef Belirleme ve Takip Şablonu

3. Monday. com (Özelleştirilebilir takım yönetimi için en iyisi)

İster basit görevleri ister karmaşık projeleri yönetin, Monday.com her şeyin net, düzenli ve yolunda gitmesini sağlar. Görsel arayüzü ve otomasyon özellikleri sayesinde, büyük takımlar ve karmaşık projeler için bile proje işbirliğini basitleştirebilirsiniz.

Bu aracın kullanımı kolay arayüzü, deneyimi ekibinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirmenize olanak tanır. Bir diğer öne çıkan özellik ise arama fonksiyonudur. Önemli bir dosyayı bulmak için saatler harcamak zorunda kalmazsınız.

Monday.com'un en iyi özellikleri

Takımınızın süreçlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir iş akışları

Projenizin her yönünü görselleştirmenize yardımcı olacak renk kodlu panolar ve grafikler

Durum güncellemeleri ve bildirimler gibi düzenli görevleri yönetmek için otomasyon

Monday.com sınırlamaları

Kullanılabilir raporlama ölçümleri sınırlıdır ve rapor özelleştirme kısıtlamaları vardır

Düzen biraz kafa karıştırıcı, bu da farklı görevlerin etkinlik zincirini takip etmeyi zorlaştırıyor

Otomasyonlar oluşturmak veya tüm panoda tutarlı değişkenler kullanmak zahmetli bir iştir

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 27 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Standart: 36 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Pro: 57 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

4. MeisterTask (Merkezi takım yönetimi için en iyisi)

meisterTask aracılığıyla

MeisterTask, takım liderliği için merkezi ve anlaşılır bir iş yönetimi yazılımıdır . Proje durumunu kolayca netleştirmeye, paydaşlar için bir bilgi tabanı oluşturmaya ve proje ilerlemesini güvenle izlemeye yardımcı olur. Uygulama ayrıca, süreçleri daha sorunsuz hale getirmek için tarihler eklemenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanıyan bir kart sistemine sahiptir.

Bu yazılımın ayırt edici özelliği, şirket verilerinin güvende olduğu konusunda iç huzuru sağlayan veri güvenliğidir.

MeisterTask'ın en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış şablonlarla projeleri hızlandırın ve işlerinizi daha hızlı ilerletin

Yorumlar, bahsetmeler ve ek dosyalarla gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırarak herkesin bilgilenmesini sağlayın

Eylemleri tetikleyen otomasyonlar ayarlayarak zaman kazanın ve hataları en aza indirin

MeisterTask sınırlamaları

Uygulamanın raporlama ve analiz özellikleri sınırlıdır

Bir projenin verimliliğinin tam bir resmini sunan bir ş Akışı takvimi yoktur

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 7 $ / kullanıcı/ay

İş: 12,5 $ / kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Bitrix24 (Anlık ve verimli iletişim için en iyisi)

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24'ün geniş işbirliği özellikleri, onu en iyi 15 yönetim uygulaması arasında yer almasını sağladı. Sohbet ve çevrimiçi toplantılardan dosya depolama ve iş akışı otomasyonuna kadar verimli takım işbirliği ve iletişimi için gerekli her şeyi içerir.

Bununla birlikte, beyin fırtınası ortağınız olarak görev yapacak ve orijinal fikirler ve metinler oluşturmanıza yardımcı olacak yapay zeka destekli bir çalışma alanı da elde edersiniz. En iyi yanı nedir? Bu yazılım, takım yönetimi uygulamalarını ilk kez kullanıyorsanız bile kullanımı kolaydır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Görevleri oluşturmak, atamak ve izlemek için yerleşik görev yönetimi yazılımı

Takım üyelerinin yorum yapabileceği, beğenebileceği ve güncellemeleri paylaşabileceği etkinlik akışı ile gelişmiş bağlantı

Farklı iletişim formlarıyla sorunsuz iletişim ve gerçek zamanlı güncellemeler

Bitrix24 sınırlamaları

Görevlerinizi yönetirken takılırsanız müşteri hizmetleri yeterli düzeyde değildir

Bu araç, diğer takım yönetimi uygulamalarına kıyasla nispeten pahalıdır

Bitrix24 fiyatlandırması

Aylık 61 $'dan başlayan fiyatlarla (Kaynak: Capterra

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

6. Slack (Kategorize edilmiş takım yönetimi için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, konuşmaları, dosyaları ve araçları tek bir yerde bir araya getirir.

Beni etkileyen şey, farklı projeler için farklı kanallar oluşturmanıza olanak tanıması, böylece belirli bir takımdaki herkesin her zaman senkronize olması ve iş akışının düzenli olması. Ayrıca, takımınızla canlı sohbet etmek için bir toplantı başlatabilir ve hatta gerektiğinde bir klip kaydedebilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Farklı takımlar, projeler veya belirli konuşmalar için özel alanlar oluşturun

2400'den fazla uygulama ile uyumluluğu sayesinde Slack'ten ayrılmadan görevleri yönetin, ilerlemeyi izleyin ve işbirliği yapın

Her şeye erişebilmek için geçmiş konuşmaları ve yazışmaları arayın

Slack sınırlamaları

Bazen, farklı kanalların arasında kaybolup konuşmaları takip edemeyebilirsiniz

Her Slack kanalı için farklı şifreleri takip etmek zordur

Slack fiyatlandırması

Pro: 17,25 $/kişi/ay

Business+: 22,50 $/kişi/ay

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

7. Trello (Uzaktan takım yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello'nun gündemi "Takımınız aynı yerde olmasa bile her şeyi aynı yerde tutun"dur. Uzaktan işbirliği özellikleri, yüksek performanslı bir takım oluşturmanıza ve sürdürmenize yardımcı olur.

Pano, liste ve kartlarla zenginleştirilmiş bu uygulama, ilerleme halindeki görevleri ve iş akışını net bir şekilde görmenizi sağlar. En iyi yanı, ücretsiz planında bile küçük takımlara harika işlevsellik sunmasıdır. Farklı çalışma alanları oluşturabilir, böylece daha organize olabilirsiniz.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman çizelgesi görünümüyle iş akışını bir bakışta görebilir ve görevleri takip edebilirsiniz

Takvim görünümüyle gelecekte sizi nelerin beklediğine dair net bir fikir edinin

Kartları kullanarak belirli bir görevle ilgili tüm bilgileri bir arada tutun

Trello sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve zaman takibi özellikleri, bu yazılımın hepsi bir arada bir yazılım olmasını engelliyor

Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışırken uygulama arayüzü karmaşık gelebilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar

Standart: 5 $/kullanıcı/ay

Premium: 10 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

8. Podio (Düşük kodlu takım yönetimi için en iyisi)

podio aracılığıyla

Kolay takım yönetimi ve iletişimi için düşük kodlu bir iş çözümü arıyorsanız, Podio tam size göre. Dahası var! Podio, ShareFile, Dropbox ve Google Drive ile senkronizasyon içinde çalışarak istediğiniz platformdan dosyalarınıza sorunsuz erişim sağlar.

Bu araç, geçen yıl %99,99 çalışma süresi ile istikrarını kanıtlamış ve güvenilir bir seçim haline gelmiştir. İhtiyaçlarınıza uygun bileşenler oluşturabilir, hatta çok fazla teknik bilgiye sahip olmadan özelleştirebilir ve deneyebilirsiniz.

Podio'nun en iyi özellikleri

Projelerinizi zahmetsizce görselleştirmek için farklı genel bakışlara sahip raporlar oluşturun

Entegre web formlarıyla müşteri yolculuğunu yönetin ve her bir potansiyel müşteriyi izleyin

Çalışma alanı etkinlik akışları aracılığıyla tüm güncellemeleri izleyerek şeffaflığı en üst düzeye çıkarın

Podio sınırlamaları

Yazılımın kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir ve gezinmesi zor olabilir

Uygulamada, her görevin ne kadar sürdüğünü izlemek için zaman atlama özelliği yoktur

Podio fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: 11,20 $/ay

Premium: 19,20 $/ay

Podio puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

9. Teamwork (Kapsamlı raporlama ve analiz için en iyisi)

via Teamwork

Teamwork ile teslimatlardan kimin sorumlu olduğunu veya kaynak tahsisinin doğru yapılıp yapılmadığını merak etmenize gerek kalmaz. Teamwork, projeler arasında sağlıklı kaynak kullanımı sağlamak için takım kapasitesini dengelemenize yardımcı olur.

Proje görünürlüğü, zaman takibi ve ayrıntılı görev delegasyonuna odaklanmasıyla öne çıkan bu uygulama, karmaşık projeleri yönetmek için idealdir. Ayrıca, gereksinimlerinizi karşılayan bir dizi eklenti de edinebilirsiniz.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Gelirinizi optimize etmek için harcanan zamanı, ücretleri ve parayı takip edin

Çalışanların faturalandırılabilir saatleri, yetersiz kullanım ve aşırı kullanım hakkında raporlar alarak takım performansını en üst düzeye çıkarın

Proje yönetimi şablonuyla proje planlamasını ve yürütmeyi geliştirin

Takım çalışmasının sınırları

Yeni arayüzün kullanımı nispeten yavaştır

Takımla iletişim kurmak için sohbet özelliği yoktur

Takım çalışması fiyatlandırması

Teslimat: 10,99 $/kullanıcı/ay

Grow: 19,99 $/kullanıcı/ay

Ölçek: 54,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Takımlar için 10 Etkili Grup Karar Verme Tekniği

10. ProofHub (Çeşitli takım yönetimi için en iyisi)

proofHub aracılığıyla

İster 4 ister 40 kişilik bir takım olun, ister pazarlama, geliştirme veya yaratıcı bir takım olun, bu uygulama zaman kazanmanıza, odaklanmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur. Kolay erişim için merkezi bir bilgi kaynağı sağlar ve adım adım izleme ile şeffaflığı en üst düzeye çıkarır.

Ayrıca, takım yönetimini hızlandırmak ve düzenli kalmak için şablonlar oluşturabilirsiniz. Bu uygulamanın bir diğer öne çıkan özelliği, gizliliği korumak için çok dilli arayüzü ve özel rollerdir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Net öncelikler ve son tarihlerle görevleri atayın ve izleyin

Daha iyi içgörüler için görsel raporlar ve proje özetleri

Pano Görünümü, Tablo Görünümü ve Gantt grafikleriyle proje ilerlemesini öngörün

ProofHub sınırlamaları

Uygulama için sınırlı sayıda eğitim modülü bulunmaktadır

Mobil uygulamanın özellikleri sınırlıdır

Uygulamanın kullanıcı arayüzü/kullanıcı deneyimi çok iyi değil ve Kanan panoları gibi özelliklerde gezinmek zor

ProofHub fiyatlandırması

Essential: Aylık 45 $, yıllık ödeme

Üstün kontrol: Aylık 89 $, yıllık ödeme

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

11. Basecamp (Küçük takım yönetimi için en iyisi)

basecamp aracılığıyla

Basecamp ile her proje için özel bir sayfa oluşturabilir, tüm önemli ayrıntıları ve kaynakları eksiksiz bir şekilde saklayabilirsiniz. Böylece, tüm takımınız her türlü bilgiye erişebilir.

Basecamp ayrıca konsolide faturalandırmayı destekler ve işe alım sürecini basitleştirir. Takımınız için organizasyonu, faturalandırmayı ve işe alım sürecini basitleştiren tek bir uygulama olarak çalışır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Projeler, atamalar ve programlar için merkezi, tek sayfalık bir gösterge paneline erişin

Mission Control ile projelerin yolunda gidip gitmediğini veya yardıma ihtiyaç olup olmadığını izleyin

TimeSheet eklentisiyle zamanı doğrudan Basecamp'te takip edin

Basecamp sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü kafa karıştırıcı olabilir ve bazen gecikmelere neden olabilir

Uygulamayı kullanırken bir yerde takılırsanız, müşteri desteği yetersizdir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: Aylık 15 $/kullanıcı (aylık faturalandırılır)

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000'den fazla yorum)

12. Pumble (Hepsi bir arada takım iletişimi için en iyisi)

via Pumble

Pumble, basit ve kullanımı kolay bir takım yönetimi uygulamasıdır. Ayrıca, iç iletişimi kusursuz hale getirmek için bire bir mesajlar, kanallar, konular ve dosya paylaşımı gibi birçok özelliğe sahiptir. Tek bir tıklama ile video konferans başlatabilir, mesaj gönderebilir ve mesaj geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca sesli ve görüntülü aramalarla takımınızla bağlantı kurabilirsiniz. Bu, demo sunumları yapmanıza ve ekran paylaşımı fonksiyonuyla destek sağlamanıza olanak tanır.

Pumble'ın en iyi özellikleri

Mesaj geçmişinde sınırlama olmadan önceki tüm konuşmalara erişin

Fikirlerinizi kaydedin ve notlarınızı DM'nizde kendiniz için saklayın

Basit sürükle ve bırak özelliği ile birden fazla dosyayı aynı anda yükleyin ve Pumble kanallarında veya doğrudan mesajlarda paylaşın

Pumble sınırlamaları

Uygulama, gizli bir çalışma alanı için sınırlı özelliklere sahiptir

Kullanıcıların çalışma alanını kendi logoları veya renk şemalarıyla özelleştirmelerine izin vermez

Pumble fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 2,49 $/koltuk/ay

İş: 3,99 $/koltuk/ay

Enterprise: 6,99 $/koltuk/ay

Pumble puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

13. Scoro (Uçtan uca takım yönetimi için en iyisi)

via Scoro

Scoro, danışmanlık ajansları ve profesyonel hizmet işleri için en uygun uygulamadır. Satış, teslimat ve finansal bilgileri bir araya getirir ve olağanüstü bir iç iletişim yazılımı olarak hizmet verir.

Scoro'nun dikkatimi çeken en önemli özelliği kullanım raporudur. Kaynak eksikliklerini ortaya çıkmadan önce tespit etmenize yardımcı olarak kaynak yönetiminde size destek olur, böylece dış kaynak kullanımı veya işe alım kararlarını proaktif olarak alabilirsiniz.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Tam kontrol için projelerin, görevlerin ve finansların merkezi görünümü

Önceden ayarlanmış şablonlar ve zaman takibi ile faturalandırmayı birleştirin

Önemli proje yönetimi KPI'larını izleyerek stratejik kararlar almak için içgörüler edinin

Scoro sınırlamaları

Scoro'nun sunduğu farklı özelleştirme seçeneklerini anlamak için biraz öğrenme süreci gereklidir

Satın alma siparişleri, faturalandırma ve teklifler için PDF şablonu sınırlıdır

Scoro fiyatlandırması

Temel: 26 $/kullanıcı/ay

Standart: 37 $/kullanıcı/ay

Pro: 63 $/kullanıcı/ay

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

14. Google Meet (Güvenli sanal işbirliği için en iyisi)

google Meet aracılığıyla

Çoğu kişi için, sanal işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak söz konusu olduğunda Google Meet en üst sırada yer alır. Kullanımı inanılmaz derecede kolaydır; sadece birkaç tıklama ile bir takım toplantısı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece toplantıları planlamak, belgeleri paylaşmak ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak neredeyse hiç çaba gerektirmez.

Güvenlik sizin için önemliyse (benim için her zaman önemlidir), Google Meet tam size göre. Video görüşmeleri ve toplantı verileri için şifreleme özelliği ile son derece güvenlidir, böylece takımınızın gizliliğinin korunduğundan emin olabilirsiniz.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Canlı işbirliği için Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile entegrasyon

Toplantıları kaydedin ve doğrudan Google Drive'da saklayın

Çevrilmiş altyazılarla 65'ten fazla dilde bağlantı kurun

Gemini'yi kullanarak toplantı notlarınızı alın

Google Meet sınırlamaları

İçerik kalitesi tutarsız olabilir ve bazen önemli toplantıları aksatabilir

Alt yazılar bazen yanlış olabilir ve bu da kafa karışıklığına neden olabilir

Google Meet fiyatlandırması

Ücretsiz: 100 katılımcıya kadar davet edin ve toplantı başına 60 dakikaya kadar görüşün. Mobil aramalar ve bire bir görüşmeler için zaman sınırı yoktur.

Daha büyük toplantılar için Google Çalışma Alanı aboneliğinin bir parçası olarak kullanılabilir

Business Starter: 7,20 $/kullanıcı/ay

İş Standardı: 14,40 $/kullanıcı/ay

Business Plus: 21,60 $/kullanıcı/ay

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.000'den fazla yorum)

15. nTask (Özel takım işbirliği için en iyisi)

via nTask

Sıkı bütçe ve zaman kısıtlamaları olan bir projeyi yönetiyorsanız, bu uygulama tam size göre. NTask, her saniyeyi takip etmenize ve bütçenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olmak için tamamlanma maliyetini izleme özelliği sunar.

Ayrıca, Gantt grafikleri, Kanban panoları, sorun izleme ve raporlama gibi çok sayıda özelliği içeren uçtan uca takım yönetimi hizmetleri de alırsınız. Son olarak, dosya fonksiyonu, öncelikli görevlere odaklanırken bazı görevleri daha sonraya ayırmanıza olanak tanır.

nTask'ın en iyi özellikleri

Misafir görünümü ve görev izinleri gibi esnek roller ve izinlerle erişimi kontrol edin

Yerleşik sohbet özelliğini kullanarak önemli projeleri tartışmak için takımınızla bağlantı kurun

Finansları, fatura yöntemlerini ve görevleri baştan sona yönetin

nTask sınırlamaları

Mobil uygulama güncel değil ve bazen yavaş çalışabilir

Müşteri desteği zayıf ve uygulamayı kullanırken bir yerde takılırsanız işlemleri geciktirebilir

nTask fiyatlandırması

Ücretsiz: 7 günlük deneme

Premium: Aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Yıllık 8 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

ClickUp ile Takım Yönetimini İyileştirin

Doğru takım yönetimi uygulaması, takımınızın operasyonlarını tamamen dönüştürebilir. Günlük görevleri otomatikleştiren, iş akışlarını düzenleyen ve hatta bütçeleri ve faturaları yöneten özelliklere sahip bu araçlar, rutin görevler yerine stratejik hedeflere odaklanmanıza yardımcı olur.

ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda birleştirir: görevler oluşturabilir, özel iş akışları oluşturabilir, hazır şablonları kullanabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirsiniz.

Güçlü takım yönetimi becerileri ve ClickUp gibi güçlü bir araçla, takımınızı zahmetsizce uyumlu hale getirebilir, görevleri basitleştirebilir ve projeleri yolunda tutabilirsiniz.

Tüm takım yönetimi araçlarınızı tek bir sezgisel platformda bir araya getirmek için bugün ClickUp'a kaydolun.