İşin Geleceğini Şekillendiren En Önemli 20 İletişim Trendi

Hızlı, etkili ve takım odaklı diyalog çok önemlidir ve takım iletişimi kavramı her zamankinden daha hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Görünüşe göre, çalışma zamanımızın %88'ini iletişim kurarak geçiriyoruz ve %84'ümüz artık takımlarına etkili bir şekilde ulaşmak için eskisinden daha fazla platform arasında geçiş yapıyor.

Peki, bu işin geleceği için ne anlama geliyor?

İç iletişim uzmanları ve liderler, çalışanların zihinsel sağlığını göz önünde bulundurarak bu yoğun dijital bağlantıyı yeniden düşünüyor. Mevcut iletişim kanallarının karmaşası içinde, bu alanda bazı çığır açan trendlerin ortaya çıktığını görüyoruz.

AI destekli mesajlaşma araçlarından iç iletişim kanallarına ve uzaktan çalışmaya uygun iş akışlarına kadar, çalışma alanlarını şekillendirmekle kalmayıp, modern ve karma bir dünyada takımların bağlantı kurma, işbirliği yapma ve büyüme biçimlerini dönüştüren 20 iletişim trendi.

İşyerinde İletişimin Mevcut Durumu

Gallup'un işyeri iletişimi üzerine yaptığı son araştırma, ince ama umut verici bir eğilim ortaya koyuyor: Aktif olarak işinden kopuk çalışanların oranı 2022'de %18 iken, 2023'te %16'ya geriledi.

Bu olumlu değişimi besleyen nedir? Güçlü ancak basit bir yaklaşım öne çıkıyor: yöneticiler ve takım üyeleri arasında düzenli ve anlamlı konuşmalar.

Gallup'un araştırması, yöneticiler ve çalışanlar arasında haftada bir kez yapılan tek bir düşünceli konuşmanın, diğer tüm liderlik taktiklerinden daha etkili bir şekilde yüksek performanslı ilişkiler kurduğunu vurgulamaktadır.

Microsoft gibi kuruluşlar, ürün paketlerini kullanarak iç takımlar içindeki işbirliği kapasitesini artırıyor. Asenkron iletişim araçlarının potansiyelini fark eden Microsoft, Microsoft Teams'i çalışanlarının günlük iş akışına entegre etti.

Platformu yaygın iş senaryolarına göre uyarladılar; e-posta, takvim ve sohbet içeren sabah rutinlerinden uzaktan çalışmaya, toplantılara ve hatta su soğutucusu başında yapılan konuşmalara kadar, Microsoft Teams'i modern işin dokusuna sorunsuz bir şekilde entegre etti.

İletişimi Şekillendirmede Teknolojinin Rolü

Teknoloji, işyerinde iletişim kurma şeklimizi devrim niteliğinde değiştirerek daha hızlı ve akıllı hale getiriyor.

MS Teams, Google Meet ve Zoom gibi takım iletişim uygulamaları, yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özellikleriyle öncülük ediyor ve takımların dil engellerini aşmasına yardımcı oluyor.

Video görüşmelerin ötesinde, yapay zeka, iş yerlerinin en büyük zorluklarından biri olan e-posta seliyle başa çıkma yöntemlerimizi de yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka destekli e-posta araçları, profesyonellerin gelen kutularını kolaylıkla yönetmelerine, önemli mesajlara öncelik vermelerine, hızlı ve özlü yanıtlar önermelerine ve hatta iletişimin tonunu ve duygusal içeriğini analiz etmelerine yardımcı oluyor.

🧠 Biliyor muydunuz? AI odaklı optimizasyonlar, bilgi çalışanlarının yılda altı haftaya kadar zaman kazanmasını sağlayabilir. Bu zaman, daha anlamlı işlere ve inovasyona yeniden yatırılabilir.

Sonuç olarak, teknoloji iletişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, onu bir üst düzeye taşıyor ve çalışanların stratejik, yüksek etkili görevlere daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

İşin Geleceğini Şekillendiren En Önemli 20 İletişim Trendi

İşyeri iletişimi dönüşüyor ve siz de bundan en iyi şekilde yararlanmak için altın bir fırsat yakaladınız.

Gündemi meşgul eden 20 iletişim trendini tartışmanın yanı sıra, hepsi bir arada verimlilik ve iş yönetimi yazılımı olarak şirketlere avantaj sağlayan bir platform olan ClickUp'ı da ele alacağız.

Şimdi trendleri tartışalım:

1. Otomasyon her yerde

Günümüzde manuel görevler, geri bildirim incelemeleri, bildirimler ve toplantı hatırlatıcıları otomatikleştirilebilir, böylece çalışanlar aynı işler için yöneticilerin peşinde koşarak zaman kaybetmez. Proje bildirimleri, toplantı hatırlatıcıları ve yinelenen görevler gibi otomatik yanıtlar ve gerçek zamanlı güncellemeler, takım üyeleri arasında şeffaflığı ve uyumu sağlar.

ClickUp Otomasyon gibi araçlar, bu trendin ön saflarında yer alıyor ve işletmelerin süreçleri basitleştirerek verimliliği artırmasına olanak tanıyor.

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ClickUp Otomasyonları, iş akışlarını kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Otomatik görev atama, takımlar geliştikçe sorunsuz geçişler sağlarken, otomatik görev başlatma zaman tasarrufu sağlar ve hataları en aza indirir.

2. AI ön plana çıktı

✅ Gerçek Kontrol: Günümüzde çoğu işletme (%75) en az bir iş fonksiyonu için yapay zeka kullanıyor. Dahası, bu işletmelerin yarısı yapay zekayı birden fazla fonksiyon için kullanıyor ve bu da 2023'ten bu yana yapay zeka kullanımında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Bu gücün tadına bakmak ister misiniz? ClickUp Brain'i deneyin.

ClickUp Brain'e istediğiniz soruyu sorun ve ayrıntılı yanıtlar alın

ClickUp Brain, ClickUp içindeki bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için yapabilecekleri şunlardır:

Görev yönetimi: Çalışma alanınızda gerekli tüm ayrıntıları içeren yeni görevler oluşturun

Çalışma Alanı içgörüleri: Kullanıcı etkinliklerini geri getirip özetleyerek, belirli görevleri veya belgeleri arayarak ve takımınızın ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde ederek ClickUp çalışma alanınız hakkında içgörüler edinin

Arama ve geri alma: Çalışma alanınızda görevler, yorumlar veya belgeler gibi belirli bilgileri arayın. ClickUp özelliklerini kullanma konusunda yardım için ClickUp Yardım Merkezi'nde de arama yapabilirsiniz

İletişim içgörüleri: Çalışma alanınızdaki iletişim etkinliklerini alın ve özetleyin

ClickUp'a özgü görevlerin ötesinde, genel amaçlı bir AI asistanı gibi açıklamalar sağlayarak ve soruları yanıtlayarak çeşitli konularda yardımcı olabilir. Ancak bu AI asistanı, çalışma alanınızda yaşar.

3. Otantik liderlik kazanır

Çalışanlar, liderlerinden daha düşünceli ve ayrıntılı iletişim kurmalarını istiyor. Liderlerinden daha sık haber almak ve düzenli olarak güncellemeler almak istiyorlar.

Ünlü eski CEO Bill George, Authentic Leadership (Otantik Liderlik) adlı kitabında, otantik liderliğin beş anahtar ilkesinin amaç, değerler, yürek, öz disiplin ve ilişkiler olduğunu savunuyor. Bu ilkeleri benimseyen liderlerin, yalnızca finansal göstergelere odaklanan liderlere kıyasla çok daha fazla değer yarattığını öne sürüyor.

4. Sosyal bilinç bir zorunluluktur

Günümüzün tüketicileri, özellikle sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğe commit olan markalar olmak üzere, kendi değerleri ve inançlarıyla uyumlu markaları giderek daha fazla arıyor. Bu değişim, işleri etik hususları iletişim stratejilerine entegre etmeye zorladı.

✅ Gerçekler: Tüketicilerin %73'ü markaların sosyal ve çevresel sorunlara yönelik önlemler almasını beklerken, Amerikalıların üçte ikisi şirket CEO'larının sosyal sorunları ele alması gerektiğini düşünüyor.

Küresel bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan DoSomething'in iş geliştirme başkan yardımcısı Karen Goldfeder, bu trendi açıklarken sözünü sakınmıyor:

Markaların bir misyonu olduğunu söylemek artık bir zorunluluktur. Artık, tarihin bu gerçekten önemli anında nasıl ortaya çıkacağınızı ve markanızın neyi temsil ettiğini, hangi konularda taviz vereceğinizi ve hangi konularda taviz vermeyeceğinizi söylemeniz gerekiyor.

Markaların bir misyonu olduğunu söylemek artık bir zorunluluktur. Artık, tarihin bu çok önemli anında nasıl ortaya çıkacağınızı ve markanızın neyi temsil ettiğini, hangi konularda taviz vereceğinizi ve hangi konularda taviz vermeyeceğinizi söylemeniz gerekiyor.

Birleşik iletişim araçları, işlerin yürütülme şeklini yeniden şekillendiriyor.

Çeşitli iletişim kanallarını tek bir platformda birleştirerek, birden fazla araçla ilişkili kaos ve verimsizliği ortadan kaldırabilirsiniz. Microsoft Teams, Slack ve Zoom gibi araçlar, işlerin uzaktan ve hibrit çalışma düzenlemelerine uyum sağlamasına olanak tanıyan olağanüstü esneklik sunar.

✅ Gerçekler: Küresel birleşik iletişim ve işbirliği pazarının %13 CAGR ile büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 141,6 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülmektedir.

Örneğin, ClickUp Entegrasyonları, 1000'den fazla aracı ücretsiz olarak bağlamanıza olanak tanır. Güçlü API'mizi kullanarak özel entegrasyonlar ve ClickUp uygulamaları oluşturun.

ClickUp Entegrasyonları ile ihtiyacınız olan tüm uygulamaları tek bir platformda bulun

Slack mesajlarını ClickUp Görevlerine dönüştürmek veya ClickUp ve HubSpot arasındaki eylemleri otomatikleştirmek istiyorsanız, entegrasyonlar ile hepsi mümkün.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin! ClickUp kullanıcısı Chrisse Boyle , Penske Media Corporation Kıdemli Kampanya Yöneticisi'nin söylediklerini okuyun:

ClickUp, toplantılar, form doldurma, veri toplama, günlük görevleri yönetme, takım bant genişliğini yönetme, takım üyeleri tatil veya hastalık nedeniyle ofis dışında olduğunda işleri yönetme, geçmiş verileri ve takımımızın yıl boyunca ne kadar para ve kampanyaya dokunduğunu görmek için çok uygundur. Her şeyi kapsadığımızdan ve planladığımız gibi ilerlediğimizden emin olmak için toplantılar için farklı gösterge panelleri kullanıyoruz. Takımımız da bunu eğlence amaçlı kullanıyor! Resimler, alıntılar ve dinlediğimiz/izlediğimiz/satın aldığımız şeyleri paylaştığımız gizli bir pano var. İş ve eğlencenin en iyi karışımı ve bizi çok düzenli tutuyor.

ClickUp, toplantılar, form doldurma, veri toplama, günlük görevleri yönetme, takım bant genişliğini yönetme, takım üyeleri tatil veya hastalık nedeniyle ofis dışında olduğunda işleri yönetme, geçmiş verileri yönetme ve takımımızın yıl boyunca ne kadar para ve kampanya gerçekleştirdiğini görme için çok uygundur.

Her şeyi kapsadığımızdan ve yolunda gittiğimizden emin olmak için toplantılar için farklı gösterge panelleri kullanıyoruz. Takımımız da bunu eğlence için kullanıyor! Resimler, alıntılar ve dinlediğimiz/izlediğimiz/satın aldığımız şeyleri paylaştığımız gizli bir pano var. İş ve eğlencenin en iyi karışımı ve bizi çok düzenli tutuyor.

Slack, ClickUp veya diğer araçlar arasında geçiş yapmak istemiyor musunuz? ClickUp Chat, sohbeti gerçek işinizle entegre ederek iş yerinde anlık mesajlaşmayı geliştirmek için tasarlanmıştır. Evet, doğru, anahtar değiştirme zahmetine ve ek bilişsel yüke veda edin.

ClickUp Sohbet'i kullanarak, araç değiştirmenize gerek kalmadan çalışma alanınızdan anlık mesajlaşmanın gücünden yararlanın

Verimliliği nasıl artırdığına bakın:

Entegre iletişim ve projeler : Sohbet sadece konuşma için değildir; Listeler, Projeler, Belgeler, Formlar ve Beyaz Tahtalar ile doğrudan bağlantı kurarak her şeyin bağlamını kaybetmeden güncel kalmasını sağlar

Takip : Önemli mesajlar, gürültü içinde kaybolmamaları için önceliklendirilebilir ve böylece anahtar eylem öğelerinin görünür kalması sağlanır

Mesajları Görevlere dönüştürün (AI ile) : Herhangi bir mesajı manuel olarak Görev haline getirin veya AI'nın bağlamı otomatik olarak yakalayıp yürütülmeye hazır bir Görev oluşturmasına izin verin

SyncUps : Canlı video ve sesli aramalarla tüm takım üyelerini aynı sayfada tutun. Ekran paylaşımı, görev bağlantıları ve yapay zeka tarafından oluşturulan özetler gibi özellikler işbirliğini geliştirir

Gönderiler : Daha iyi organizasyon için Güncellemeler, Duyurular veya Fikirler olarak kategorize edilen Sohbet konularında daha uzun içerikler oluşturun

Takım arkadaşı profilleri ve planlama: Takım arkadaşlarınızın önceliklerini görün ve toplantıları doğrudan Sohbet içinden ayırtın

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Takım İletişimi ve Toplantı Matrisini kullanarak etkili takım toplantı programları oluşturun, yaklaşan projeler için zaman çizelgeleri oluşturun, herkesin sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirtin ve toplantı sonrası gerekli görevleri yerine getirin.

6. Bulut tabanlı platformlar norm haline geldi

Bulut tabanlı araçlar, benzersiz esneklik ve erişilebilirlik sunarak takımların dünyanın her yerinden sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

ClickUp, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir aracın güçlü bir örneğidir. İşte nasıl:

Merkezi proje ile ilgili iletişim ve işbirliğine dayalı belge düzenleme

ClickUp Brain'in sağladığı anlık içgörülerle organizasyon genelinde gelişmiş karar alma süreci

7. Mobil çözümler aranıyor

🌍 Genel bakış: Mobil uygulama pazarının 2024'ten 2030'a kadar yıllık ortalama %14,3 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Bu katlanarak artan büyüme, iletişim ve ticaretin geleceğini şekillendirmede mobil çözümlerin yadsınamaz hakimiyetini vurguluyor.

Artık herkes her şeyi telefonunda yapıyor! Dosyaları okuyor, düzenliyor ve gerçek zamanlı olarak paylaşıyor, toplantılara katılıyor, işte sohbet ediyor, zaman çizelgelerini dolduruyor ve hareket halindeyken notlar alıyor. 2022 itibariyle, çoğumuz cihazlarımızda günde ortalama 4,8 saat geçiriyoruz.

Ve bu sayının giderek arttığını varsaymak yanlış olmaz.

➡️ Ayrıca okuyun: İş yerinde optimum işbirliği için takım sohbeti kurallarını kullanma

8. CGI, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) pazarlama alanında en iyi arkadaşlardır

✅ Gerçek Kontrol: AR ve VR pazarının 2024 yılında 40,4 milyar gelir elde etmesi öngörülmektedir. Yıllık %8,97 oranında büyüme (CAGR 2024-2029) ile 2029 yılında 62 milyarlık bir pazar hacmine ulaşması beklenmektedir.

Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR) ve Genişletilmiş Gerçeklik (XR), dijital dünyayla iletişim ve etkileşim biçimlerimizi hızla değiştiriyor.

📌 Örnek: Cincinnati Çocuk Hastanesi'nde Cincinnati Children's DX Tech adlı bir departman bulunmaktadır. Bu son teknoloji disiplin, tıbbi görüntüleme, 3D modelleme, 3D baskı, sanal ve artırılmış gerçeklik ve sürükleyici dijital deneyimler gibi teknolojileri kullanarak hasta bakımı ve tıbbi araştırmalarda devrim yaratmaktadır.

DX Tech'in etkisinin en önemli örneklerinden biri, cerrahların gerçek hasta MRI verilerini 3D modellere dönüştürerek sanal bir ortamda karmaşık prosedürleri etkileşimli bir şekilde planlayabildikleri Heart VAD Simulator'dur.

9. Müşteri yolculukları daha kişiselleştirildi

günümüzde tüketicilerin %71'i kişiselleştirilmiş etkileşimler talep ediyor ve beklentileri karşılanmadığında %76'sı marka değiştirmeye hazır. Perakendeciler, bu artan beklentileri karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirmeye odaklanmalıdır.

📌 Örnek: Hilton Hotels & Resorts, sorunsuz, dijital öncelikli deneyimleri tercih eden modern gezginlerin, özellikle de Y kuşağı ve Z kuşağının değişen ihtiyaçlarını fark etti. Hilton, bu demografik gruba hitap etmek ve genel misafir deneyimini iyileştirmek için Hilton Honors uygulamasını geliştirdi. Bu yenilikçi uygulama, teknolojiyi kullanarak seyahat sürecini kolaylaştırıyor.

Dijital Anahtar ve Asansör Kapısı Kilit Açma gibi özellikler sayesinde misafirler geleneksel check-in işlemlerini atlayabilir ve sorunsuz bir konaklama deneyimi yaşayabilir. Uygulama ayrıca misafirlerin mobil cihazlarının rahatlığından oda içi teknolojileri kontrol etmelerine, otel personeli ile iletişim kurmalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanır.

10. İçerik oluşturma bir altın madeni

Hobilerinizi tam zamanlı bir işe dönüştürmeyi hayal ettiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? Oluşturucu ekonomisi, bu hayali sayısız kişi için gerçeğe dönüştürdü. Çeşitli yollarla oluşturduklarınızı paylaşabilir, sadık bir takipçi kitlesi oluşturabilir ve gelir elde edebilirsiniz:

İçeriğinizden para kazanın: YouTube gibi platformlar, reklam gelirlerinin paylaşımı yoluyla para kazanmanıza olanak tanır. Ayrıca, çevrimiçi pazarlarda e-kitap, kurs veya sanat eseri gibi dijital ürünleri de satabilirsiniz

Bir topluluk oluşturmak: Üyeler için özel içerik oluşturmak veya kişiselleştirilmiş koçluk ve mentorluk hizmetleri sunmak, gelir elde etmenin karlı yolları olabilir

Markalarla ortaklık: Sponsorlu içerik ve ürün tanıtımı için markalarla işbirliği yapmak, önemli finansal fırsatlar sağlayabilir

Kitle fonlaması: Patreon gibi platformlar, hayranlarınızdan doğrudan destek almanızı sağlar

Canlı yayın, oluşturucu ekonomisini yeni zirvelere taşıdı. Twitch gibi platformlar, oyun sektöründe devrim yaratarak oyunculara izleyicileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmaları için bir alan sağladı.

11. Hibrit, sevilen bir iş stili formudur

✅ Gerçekler: Küresel Hibrit Çalışma Araştırması, çalışanların yalnızca %72'sinin bir süreliğine ofise dönme konusunda olumlu olduğunu, %47'sinin ise çalışma alanlarının hibrit çalışmaya uygun olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.

📌 Örnek: Unilever, yenilikçi esnekliği ve çalışanlarını güçlendirme yaklaşımıyla işin geleceğini yeniden tanımlıyor.

Şirketin U-Work politikası, çalışanların geleneksel bir işin avantajlarından yararlanırken çeşitli görevlerde çalışabilmelerini sağlayan benzersiz bir özgürlük ve güvenlik karışımı sunar. Çalışanlar, aylık sabit ücret ve kapsamlı bir sosyal haklar paketi ile finansal istikrar ve iş-yaşam dengesi elde ederler.

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu 'nı deneyerek, karma iş yerinizde şirket çapındaki iletişimi geliştirin, yönetin ve izleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile kuruluşunuzdaki işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu, herkesin tek bir sorunsuz platformda uyumlu çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Mevcut uygulamaları değerlendirin: Mevcut iç iletişim yöntemlerinizi değerlendirin

Net hedefler belirleyin: Uzaktan ve ofiste çalışanlar için özel iletişim hedefleri belirleyin

Uygun kanalları seçin: Hibrit takımınız için en etkili iletişim kanallarını belirleyin: E-postalar? Haber bültenleri? Video konferanslar? Anlık mesajlaşma platformları? Bu kanalların hem uzaktaki hem de ofisteki çalışanların tercihlerine uygun olmasını sağlayarak kapsayıcılığı teşvik edin

Ayrıntılı bir eylem planı geliştirin: Her iletişim girişimi için son tarihleri ile birlikte belirli görevlerin ana hatlarını belirleyin

İlerlemeyi izleyin ve geri bildirim toplayın: ClickUp'ın izleme araçlarıyla iletişim stratejinizin etkinliğini düzenli olarak izleyin

12. Veriye dayalı Halkla İlişkiler (PR) ve Hikaye Anlatıcılığı ivme kazanacak

✅ Gerçek Kontrol: 2024 Global Comms Raporu'na göre, iletişim liderlerinin %45'i içerik oluşturmaya öncelik verirken, yalnızca %33'ü ilgi çekici marka hikayeleri oluşturma konusunda kendilerine güveniyor.

Bu, PR'da içgörülerle hikaye anlatımının önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği anlamına geliyor. Peki başka neler olacak? İşte bazı yeni PR trendleri:

Gelişmiş iletişim için üretken yapay zekadan yararlanma: Halkla ilişkiler takımları artık yapay zekayı kullanarak büyük veri kümelerini analiz ediyor, trendleri ve tüketici tercihlerini ortaya çıkarıyor

Analitik yoluyla kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturma: Gelişmiş analitik, PR uzmanlarının daha uyarlanabilir, gerçek zamanlı kampanyalar oluşturmasını sağlar

Oluşturucu ekonomisiyle markaları güçlendirme: Markalar geleneksel desteklerin ötesine geçiyor

Topluluk katılımıyla kapsayıcılığı teşvik etme: Kapsayıcı, topluluk odaklı kampanyalarla PR uzmanları, çeşitli topluluklarla bağlantı kuran kampanyalar oluşturuyor

14. İK departmanları dijitalleşiyor

Mobil İK uygulamaları, çalışanların İK ile etkileşim kurma şeklini değiştirdi. Bu uygulamalar, çalışanların bilgilere erişmesi, taleplerini iletmesi ve İK ile ilgili görevlerini yönetmesi için kolay bir yol sunar.

Çalışanlar sadece birkaç dokunuşla şunları yapabilir:

Self servis: Maaş bordroları, izin bakiyeleri ve şirket politikaları gibi bilgilere erişin

Talep gönderme: İzin başvuruları, gider talepleri ve diğer talepleri kolayca gönderin

Avantajlara kaydolun: Avantaj programlarına kaydolun ve kapsamlarında değişiklik yapın

ClickUp Proje Zaman Takibi ile görevler için zamanı takip edin, zaman çizelgelerini manuel veya otomatik olarak oluşturun ve daha fazlasını yapın

Örneğin, ClickUp Proje Zaman Takibi , İK takımlarının süreçlerini dijitalleştirmesine yardımcı olabilir. Çalışanların zaman kullanımını izlemek ve analiz etmek için kapsamlı bir çözüm sunarak doğruluk ve verimlilik sağlar.

İşte size nasıl yardımcı olabilir:

Zahmetsiz zaman takibi: Görevlere harcanan zamanı doğrudan kolayca kaydedin

Ayrıntılı zaman çizelgeleri: Zaman kullanımını gün, hafta, ay veya herhangi bir özel aralıkta ayrıntılı zaman çizelgeleri oluşturun

Kümülatif zaman takibi: Bireysel takım üyeleri veya tüm takımlar tarafından belirli görevler veya projeler için harcanan toplam süre hakkında içgörüler edinin

Güçlü raporlama: Zaman kullanım modellerini analiz etmek, trendleri belirlemek ve veriye dayalı kararlar almak için özel raporlar oluşturun

Sorunsuz entegrasyonlar: Toggl, Harvest ve Everhour gibi popüler zaman takibi araçlarıyla entegre ederek çeşitli kaynaklardan gelen zaman verilerini birleştirin

14. Gerçek zamanlı işbirliği büyük ilgi görüyor

Çalışanlara anında geri bildirim sağlamayı içeren bir strateji olan gerçek zamanlı geri bildirim, performans yönetimi için güçlü bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Düzenli ve zamanında verilen geri bildirim, çalışanların doğru yolda kalmasına ve gerekli ayarlamaları yapmasına yardımcı olur.

✅ Gerçek Kontrol: Çalışanlar, yöneticileri günlük (yıllık değil) geri bildirim sağladığında olağanüstü işler yapmak için motive olduklarını 3,6 kat daha fazla kabul etmektedir.

ClickUp Atanan Yorumlar ile gerçek zamanlı geri bildirim verin ve takımınız arasındaki iletişimi geliştirin

ClickUp Atanan Yorumlar'ı kullanarak takım üyelerine gerçek zamanlı geri bildirim aktarabilirsiniz. Bu, üzerinde çalıştığınız birden fazla esnek görünüm veya ClickUp Belgeleri olabilir. Yapmanız gereken tek şey, yorumları atamak (geri bildirim vermek) istediğiniz kişileri seçmek veya Belgeler'de geri bildirim atamak için metni seçmektir.

ClickUp Belgelerinde gerçek zamanlı işbirliği algılama özelliği, tüm takım üyelerinizi bir araya getirerek gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmanızı, yazmanızı ve geri bildirimde bulunmanızı sağlar

ClickUp Belgeleri, takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı düzenleme, satır içi işbirliği, güvenli paylaşım ve zengin medya entegrasyonları sağlar.

💡Pro İpucu: ClickUp İletişim Planı Şablonunu kullanarak şirket çapında iş iletişimi stratejisini planlayın, yürütün ve yönetin. Planın hedeflerini Belgelere yazın ve takım üyelerine görevler atayın. İçerik için fikirler üretin ve planın hedefleriyle uyumlu mesajlar oluşturun.

15. Influencer pazarlama modası geçmiyor

Küresel influencer pazarlama pazarı hızla büyüyerek 2023 yılında 21,1 milyar dolara ulaştı ve 2019'a göre üç kat artış gösterdi.

Etkileyici pazarlama şirketini sekiz haneli bir rakama satan 29 yaşındaki milyoner Timothy Armoo, şöyle not ediyor

"ABD'de influencer pazarlamasının yükselişini gördüm. Girişimci olarak her zaman yeni bir şey icat etmeniz gerekmez; bunun yerine mevcut talebi karşılayabilirsiniz.

"ABD'de influencer pazarlamasının yükselişini gördüm. Girişimci olarak her zaman yeni bir şey icat etmeniz gerekmez; bunun yerine mevcut talebi karşılayabilirsiniz.

Influencer pazarlama dünyası sürekli olarak gelişiyor ve sektörün şeklini belirleyen trendler şunlar:

Çok platformlu influencer'lar: Günümüzün en etkili influencer'ları, daha geniş bir kitleye ulaşmak ve takipçileriyle çeşitli şekillerde etkileşim kurmak için birden fazla sosyal medya kanalını kullanıyor

Canlı alışveriş: Markalar ve influencer'lar, ürünlerini sergilemek, soruları yanıtlamak ve gerçek zamanlı satışları artırmak için canlı video yayınlarını kullanıyor. Örneğin, insanlar bir influencer'ın Markalar ve influencer'lar, ürünlerini sergilemek, soruları yanıtlamak ve gerçek zamanlı satışları artırmak için canlı video yayınlarını kullanıyor. Örneğin, insanlar bir influencer'ın Instagram'daki canlı yayınından ürünleri canlı olarak satın alabilir

via The Work

Uzun vadeli ortaklıklar: Birçok marka, tek seferlik kampanyalardan uzaklaşarak influencer'larla uzun vadeli ortaklıklar kurmayı tercih ediyor. Örneğin, 140 milyon takipçisiyle TikTok'un en çok takip edilen oluşturucusu Charli D'Amelio, Birçok marka, tek seferlik kampanyalardan uzaklaşarak influencer'larla uzun vadeli ortaklıklar kurmayı tercih ediyor. Örneğin, 140 milyon takipçisiyle TikTok'un en çok takip edilen oluşturucusu Charli D'Amelio, #CharliXDunkinContest adlı viral kampanya da dahil olmak üzere TikTok içerikleri aracılığıyla Dunkin' Donuts'u sürekli olarak tanıttı

16. Yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme girişimleri kalıcı olacak

Çözüm nedir? Bağlılık düzeylerini artırmaya yardımcı olan eğitim programları.

Eğitim programlarını sektörün iletişim trendleriyle uyumlu hale getiren Amazon, iç iletişimi kolaylaştıran iletişim araçlarını ve kanallarını kullanarak proaktif iş iletişimi ve iş gücü gelişimi için bir referans noktası oluşturur.

📌 Örnek: Amazon'un Upskilling 2025 programı, çalışanların teknik ve teknik olmayan alanlarda talep gören, daha yüksek ücretli roller için gerekli olan kritik becerileri öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla 1,2 milyar dolarlık bir yatırımdır.

17. İşveren markası en önemli önceliklerden biri

LinkedIn Talent Solutions tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya çapında işe alım liderlerinin %72'si işveren markasının işe alım üzerinde önemli bir etkisi olduğu konusunda hemfikir. Buna karşılık, iş arayanların %75'i bir işe başvurmadan önce işveren markasını dikkate alıyor.

📌 Örnek: Yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem alanında dünya lideri olan NVIDIA, en yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak için işveren markasını etkili bir şekilde kullanmıştır. Anahtar stratejilerden biri, çalışanların deneyimlerini ve bakış açılarını paylaşmalarına izin vermektir.

NVIDIA, şirket kültürü sayfasında mevcut çalışanlarının alıntılarını paylaşarak, çalışanlarının kuruluşun iş ortamının olumlu etkisini gerçekçi bir şekilde aktarmasını sağlar.

18. Sosyal medya dinamikleri değişiyor

Kullanıcı sayısı yıllık %5,2 oranında artıyor ve her saniye ortalama 8,1 yeni kullanıcı sosyal medyaya katılıyor. Sosyal medyanın geleceğini şekillendiren bazı anahtar trendler şunlardır:

Eğlenceli markalaşma: Keskin, kurumsal marka sesinin günleri sona eriyor. Markalar artık mizah ve yaratıcılığı kullanarak hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için daha eğlenceli ve samimi bir üslup benimsiyor

Arama motoru olarak sosyal medya: Z kuşağı bilgi için giderek daha fazla TikTok gibi platformlara yöneldikçe, sosyal medya güçlü bir arama motoru haline geliyor. İlgili anahtar kelimeler, hashtag'ler ve alternatif metinler kullanarak markalar görünürlüklerini artırabilirler

Sosyal verilerin gücü: Sosyal medya verileri, tüm organizasyon genelinde karar verme sürecine bilgi sağlayabilir. Sosyal verileri analiz ederek, işler tüketici davranışları, ürün tercihleri ve ortaya çıkan trendler hakkında içgörüler elde edebilir

19. Topluluk oluşturma ve hayran grupları markalar için çok önemlidir

Fandomlar, çeşitli şekillerde gelişen ve büyüyen son moda bir olgudur:

Kapsayıcılık: Hayran toplulukları daha kapsayıcı hale geliyor ve her kesimden hayranları kucaklıyor

Çevrimiçi topluluklar: Sosyal medya, hayranların bağlantı kurup tutkularını paylaşabilecekleri canlı çevrimiçi toplulukların oluşmasını kolaylaştırdı

Organik büyüme: Hayran toplulukları organik olarak büyüyüp genişleyerek uzun vadeli marka bağlılığını artırır

İçerik oluşturma: Hayranlar yeni içerik, fikir ve yorumların oluşturulmasına katkıda bulunur

Momentum ve viralite: Momentum, viral trendlerin anahtar itici gücüdür. Örneğin, Momentum, viral trendlerin anahtar itici gücüdür. Örneğin, TikTok'ta *Minions: The Rise of Gru filminin vizyona girmesiyle ortaya çıkan "Gentleminions" trendi, insanların minion kostümleri giyip filmi bir hayran topluluğu gibi izlemesi ile ortaya çıktı

20. Video iletişimi her yerde

Video iletişimi, özellikle kısa form video içeriğinin yükselişiyle birlikte, iş iletişiminin temel taşlarından biri haline gelmektedir.

Yirmi yıl önce, ortalama bir insan yaklaşık iki buçuk dakika boyunca odaklanabilirdi; bugün ise bu sayı sadece 45 saniyeye düştü!

Son trendler, kısa videoların eğitim, toplantılar veya şirket içi güncellemeler için geleneksel uzun form yöntemlerinden daha etkili iletişim sağladığını göstermektedir. Bu kısa videolar, bazen uzun oryantasyon oturumlarının veya şirket toplantılarının yerini alabilir ve bu da birçok nedenden dolayı takımlara fayda sağlar.

Kısa videolar aracılığıyla asenkron iletişim, çalışanların kendi hızlarında anahtar noktaları izleyip özümsemelerine olanak tanıyarak tüm takım üyelerinin esnekliğini ve erişilebilirliğini artırır.

ClickUp Clips'i kullanarak, ayrıntılı videolar kaydederek herhangi bir fikri veya konuşmayı net bir şekilde iletebilirsiniz

Örneğin, ClickUp Clips takım iletişiminin hızını artırır, netleştirir ve katılımı artırır. Takım üyeleri, sonsuz yorum konularını incelemek yerine bir video kaydedebilir, fikirlerini doğrudan paylaşabilir ve yanlış yorumlama riskini ortadan kaldırabilir.

Klipler, video içinde yorum yapılmasına olanak tanıyarak işbirliğini sorunsuz hale getirir. Takım üyeleri, bir klibin herhangi bir bölümüne tıklayarak yorum veya geri bildirim ekleyebilir ve zaman damgası videodaki tüm yorumları gösterir.

ClickUp ile Takımınızın İletişimini Geleceğe Taşıyın

İşin geleceği burada, günümüzün dinamik iş yerlerinde bağlantı kurma, işbirliği yapma ve başarılı olma biçimlerimizi yeniden tanımlayan iletişim trendleri tarafından şekilleniyor.

Verimliliğin merkezinde iç iletişim yer alırken, yapay zeka destekli mesajlaşmadan kişiselleştirilmiş video güncellemelerine kadar bu yeni iletişim kanalları, modern takımlar için vazgeçilmez hale gelmiştir. ClickUp, bu iç iletişim trendlerinin öncüsüdür.

İster iç iletişimi kolaylaştırın, ister projeleri yönetin veya yapay zeka destekli iletişim araçlarını kullanın, ClickUp tüm iletişim kanallarını erişilebilir ve düzenli tutarak hiçbir mesajın, projenin veya güncellemenin kaçırılmamasını sağlar. Hemen ClickUp'a kaydolun!