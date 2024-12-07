Airtable ve Excel: 2025'te Hangi Araç Daha İyi?

Modern işler için en büyük zorluklardan biri veri hazırlığıdır.

İster büyük bir proje için sayıları hesaplıyor, envanteri izliyor ya da sadece günlük yapılacaklarınızı düzenliyor olun, sağlam bir veri aracı işlerinizi kolaylaştırır. Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, size en uygun olanı seçmek zor olabilir.

Şanslısınız, iki popüler veritabanı yönetim aracını daha yakından inceliyoruz: Airtable ve Excel. Her ikisi de işlerinizi halletmenize yardımcı olacak özelliklerle doludur, ancak veri yönetimine benzersiz bir yaklaşım sergilerler.

Hangisinin yeni favoriniz olacağını öğrenmeye hazır mısınız? Airtable ve Excel'in nihai karşılaştırması için hazır olun. Ayrıca, teraziye ağır basacak yeni bir araç da sunacağız! 🏆

Airtable nedir?

Airtable, verileri satır ve sütunlar halinde düzenlemenize ve farklı veri noktalarını birbirine bağlayarak projelerinizi ve iş akışlarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olan bir ilişkisel veritabanı aracıdır. Takım OKR'leri, müşteri projeleri, pazarlama kampanyaları veya müşteri geri bildirimleri gibi tüm iş verilerinizi tek bir yerde toplamak için kullanabilirsiniz.

İşbirliğini kolaylaştırır, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar ve herkesin ihtiyaçlarına uygun gerçek zamanlı güncellemeler ve özel görünümler sunar.

Ayrıca, Airtable şablonları, bir proje takipçisi, bir CRM veya kişisel bir yapılacaklar listesi oluştururken hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

via Airtable

Airtable özellikleri

Tüm iş verilerini izlemek ve departmanlar arası veri silolarını kaldırmak için kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız, Airtable bazı kullanışlı özellikler sunar. Hadi onlara bir göz atalım!

Özellik #1: Görünümler

Özel görünümlerle verilerinizi düzenleyin ve görselleştirin. Airtable, Grid görünümü, Takvim veya Kanban gibi çeşitli görünüm türleri arasından seçim yapmanızı sağlar, böylece bilgileri projenizin ve takımınızın gereksinimlerine en uygun biçimde görüntüleyebilirsiniz.

Özellik #2: Arayüz tasarımcısı

Airtable'ın Arayüz Tasarımcısı, verilerinizden doğrudan özel arayüzler oluşturmanıza olanak tanır. Belirli ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş görünümler oluşturarak, takımların verilerle görsel olarak çekici ve kullanıcı dostu bir şekilde etkileşime girmesini kolaylaştırın.

Özellik #3: Raporlama

Airtable ayrıca raporlama özellikleriyle birlikte gelir. Airtable'da kapsamlı raporlama özellikleriyle verilerinizi ölçüp analiz edebilir, olaylar, türe göre mevcut varlıklar, satış boru hattı ve daha fazlası gibi verileri yönetebilirsiniz. Bu, içgörüler elde etmenize ve projeleri yolunda tutmak için anahtar metrikleri izlemenize yardımcı olarak veriye dayalı kararları zahmetsizce almanızı sağlar.

Özellik #4: Otomasyonlar

Airtable, birçok otomasyon özelliği ile birlikte gelir. Tekrarlayan görevleri kolaylaştırabilir, bildirimler için tetikleyiciler oluşturabilir ve dış araçlarla entegre ederek iş akışınızın minimum manuel çaba ile sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız varsa, Javascript'inizi bağlayabilirsiniz.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Aylık 24 dolar

İş: Aylık 54 dolar

Kurumsal ölçek: Özel fiyatlandırma

Excel nedir?

Excel, Microsoft tarafından geliştirilen ve veri analizi, finansal modelleme ve veri organizasyonu için yaygın olarak kullanılan popüler bir hesap tablosu yazılımıdır. Kullanıcıların formüller, grafikler ve pivot tablolar kullanarak veri girebileceği, işleyebileceği ve analiz edebileceği bir hücre tablosu sunar.

Excel proje yönetimi, temel veri girişinden gelişmiş analitiklere kadar her şeyi yönetmek için tasarlanmış güçlü özelliklere sahiptir.

Bütçe yönetimi, rapor oluşturma, karmaşık veri yapılarını yönetme veya modeller oluşturma gibi işlerinizde Excel, verilerinizi daha değerli hale getirmek için pratik araçlar sunar.

via Excel

Excel özellikleri

MS Excel'in bazı anahtar avantajları şunlardır:

Özellik #1: Formüller ve fonksiyonlar

Excel, kullanıcıların hesaplamaları, veri analizlerini ve mantıksal işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlayan kapsamlı bir formül ve fonksiyon kütüphanesi sunar. Excel'in formül yetenekleri, basit matematikten karmaşık istatistiksel fonksiyonlara kadar birçok görev için vazgeçilmez kılar.

Özellik #2: Veri görselleştirme

Çubuk, çizgi ve pasta grafikler gibi çeşitli grafik türleri aracılığıyla veri kalıplarını ve eğilimleri görselleştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, kurallara göre verileri vurgulamak için koşullu biçimlendirme kullanarak, aykırı değerleri veya eğilimleri bir bakışta kolayca tespit edebilirsiniz.

Excel, istatistiksel analiz, basitleştirilmiş veri girişi, tahmin ve optimizasyon için Solver, Analysis ToolPak ve Goal Seek gibi güçlü yerleşik veri görselleştirme araçları sunar. Bu araçlar, karmaşık hesaplamaları basitleştirerek Excel'i veriye dayalı karar verme için iyi bir seçim haline getirir.

Özellik #4: Makrolar ve otomasyonlar

VBA (Visual Basic for Applications) ile Excel kullanıcıları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için makrolar oluşturabilir. Bu özellik, özelleştirilmiş raporlar ve karmaşık iş akışları oluşturmak için özellikle kullanışlıdır.

via Microsoft

Excel fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 4 $/kullanıcı/ay

Temel: 6 $/kullanıcı/ay

Standart: 12,5 $/kullanıcı/ay

📖 Daha fazla bilgi: 2024'ün en iyi 10 AI Excel aracı

Airtable ve Excel: Özelliklerin Karşılaştırması

Excel ve Airtable'ın yeteneklerine göre derin bir karşılaştırma yapalım:

Özellik #1: Veri yapısı ve esneklik

Verilerinizi düzenlemek söz konusu olduğunda esneklik her şeydir. İster temel bir listeyi yönetiyor ister karmaşık bir projeyle uğraşıyor olun, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilen bir araca sahip olmak büyük fark yaratır. Excel ve Airtable'ın veri yapılandırma ve esnekliği kendi benzersiz yöntemleriyle nasıl ele aldığını aşağıda görebilirsiniz.

Excel

Excel, verileri yönetmek için esnek, ızgara tabanlı bir araçtır. Büyük veri kümelerini işleyebilir, hücreleri özelleştirebilir, formüller kullanabilir ve verilerinizi istediğiniz gibi göstermek için biçimlendirme ile oynayabilirsiniz. Karmaşık hesaplamaları işlemek için tasarlanmıştır, bu nedenle sayılar ve finans ile ilgili her şey için çok popülerdir.

Airtable

Airtable, elektronik tablo yazılımı ile veritabanının bir karışımı gibidir ve size her iki dünyanın en iyisini sunar. "İlişkisel veritabanı" olarak kurulmuştur, böylece tablolardaki kayıtları kolayca birbirine bağlayabilirsiniz, bu da proje yönetimi, satış sürecini izleme ve içerik yönetimi gibi işler için kullanışlıdır. Ayrıca, teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için geleneksel elektronik tablo uygulamalarına göre daha sezgiseldir ve takımların düzenli çalışmasını kolaylaştırır.

🏆 Kazanan: Merkezi veri yönetimi için Airtable

Özellik #2: Formüller ve hesaplamalar

Formüller ve hesaplamalar, tüm güçlü veri araçlarının kalbinde yer alır. Sayıları hesaplarken, eğilimleri analiz ederken veya sadece verileri düzenlerken, sağlam hesaplama seçeneklerine sahip olmak işinizi çok daha kolay hale getirebilir. Excel ve Airtable'ın performansı aşağıdaki gibidir:

Excel

Excel, karmaşık matematiksel, istatistiksel ve finansal fonksiyonlar dahil olmak üzere güçlü ve gelişmiş formül yeteneklerine sahiptir. Ayrıntılı veri analizi ve finansal modelleme için yararlı olan Power Query gibi analiz araçlarını kullanarak iç içe formüller, pivot tablolar ve karmaşık veri yapıları oluşturabilirsiniz.

Airtable

Airtable temel formülleri içerir, ancak Excel'in daha gelişmiş özellikleri ve hesaplama derinliği yoktur. Ağır hesaplamalardan çok veri organizasyonu için daha iyi tasarlanmıştır. Temel matematik, veri işleme ve metin fonksiyonları için basit formüller ve fonksiyonlar mevcuttur, ancak Excel ile aynı düzeyde karmaşık formülleri desteklemez.

🏆 Kazanan: Karmaşık veri hesaplamaları için Excel

Özellik #3: Veri görselleştirme

Veri görselleştirme, kullanıcıların içgörüleri hızlı bir şekilde kavramasına, eğilimleri belirlemesine ve karşılaştırmalar yapmasına yardımcı olur. Excel ve Airtable gibi araçlarda bu özellik, karmaşık verileri daha erişilebilir hale getirerek, sayısal verilerden kalıpları görmenizi ve bir bakışta sonuçlar çıkarmanızı sağlar.

Excel

Excel, grafikler, çizelgeler ve koşullu biçimlendirme dahil olmak üzere kapsamlı veri görselleştirme araçları sunar. E-tablolar içinde doğrudan çizgi grafikler, çubuk grafikler, dağılım grafikleri ve pasta grafikler oluşturabilirsiniz. Excel ayrıca daha gelişmiş, etkileşimli gösterge panelleri için Power BI entegrasyonu da içerir.

Airtable

Airtable görselleştirme seçenekleri içerir, ancak bunlar daha çok kullanılabilirliğe yönelik temel özelliklerdir. Kanban, galeri, takvim ve ızgara gibi görünümler "Uygulamalar" bölümünde mevcuttur. Bu görselleştirmeler proje izleme için işlevseldir, ancak Excel'in grafik araçlarının karmaşıklığı yoktur.

🏆 Kazanan: Ayrıntılı veri görselleştirme için Excel

Özellik #4: Otomasyon ve ş Akışı yönetimi

Otomasyon ve iş akışı yönetimi özellikleri olmayan bir araçtan fayda yoktur. Otomasyon ve iş akışı yönetimi, tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak işi daha verimli hale getirir ve daha üst düzey faaliyetler için zaman kazandırır. Excel ve Airtable'ın bu konuda neler sunduğu aşağıda açıklanmıştır:

Excel

Excel, makrolar ve VBA (Visual Basic for Applications) aracılığıyla sınırlı otomasyona sahiptir ve kullanıcıların tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve özel fonksiyonlar oluşturmasına olanak tanır. Makrolar güçlü olmakla birlikte kodlama bilgisi gerektirir ve herkes için kullanıcı dostu değildir.

Airtable

Airtable, daha erişilebilir, kod gerektirmeyen bir biçimde otomasyon sağlar. Otomasyon özellikleri, tetikleyiciler, bildirimler ve diğer araçlarla (Slack, Google Takvim vb.) entegrasyonlar ayarlamaya olanak tanır, bu da onu takım iş akışları ve proje yönetimi için mükemmel hale getirir. Bu kullanım kolaylığı, işbirliğine dayalı çalışmalar için idealdir, ancak Excel'in VBA'sının derinliği yoktur.

🏆 Kazanan: Kod gerektirmeyen otomasyon ve gelişmiş özellikler için Airtable

Özellik #5: İşbirliği ve paylaşım

İşbirliği ve paylaşım özellikleri, takımların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Excel ve Airtable gibi araçlar, birden fazla kullanıcının verilere gerçek zamanlı olarak erişmesine, düzenlemesine ve yorum yapmasına olanak tanır, böylece herkes aynı sayfada kalır ve takım verimliliği artar.

Excel

Excel, özellikle birden fazla kullanıcının aynı anda bir dosya üzerinde çalışabileceği Microsoft 365 aracılığıyla işbirliğini destekler. Ancak, değişiklikleri izlemek ve birden fazla görünüm için izinleri yönetmek, özellikle büyük takımlar için karmaşık hale gelebilir.

Airtable

Airtable, işbirliği düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanıcılar kayıtlara yorum yapabilir, görevler atayabilir ve paylaşılan veritabanlarında gerçek zamanlı olarak çalışabilir. Her görünüm için izinler ayarlanabilir, böylece belirli verilere kontrollü erişim sağlanır. Airtable'ın kullanıcı dostu arayüzü ve paylaşım seçenekleri, işbirliğine dayalı, takım tabanlı projeler için daha sorunsuz bir deneyim sunar.

🏆 Kazanan: Airtable, sorunsuz veri işbirliği için

Reddit'te Airtable ve Excel karşılaştırması

Reddit'e gidip Airtable ve Excel hakkında ne söylendiğine baktık. İşte bulduklarımız:

Airtable, güçlü olmasına rağmen, Excel gibi büyük ölçekli hesaplamaları işleme konusunda sınırları vardır.

Airtable, güçlü olmasına rağmen, Excel gibi büyük ölçekli hesaplamaları işleme konusunda sınırları vardır.

Airtable'da istediğim özelliği, istediğim anda ekleyebilmeyi çok seviyorum. Tamamen özel, kişiye özel bir çözüm isteyen ve bunu kendileri uygulamaktan keyif alan kişiler için mükemmel bir seçim.

Airtable'da istediğim özelliği, istediğim anda ekleyebilmeyi çok seviyorum. Tamamen özel, kişiye özel bir çözüm isteyen ve bunu kendileri uygulamaktan keyif alan kişiler için mükemmel bir seçim.

ClickUp ile tanışın — Airtable ve Excel'e en iyi alternatif

Hem Airtable hem de Microsoft Excel, veri yönetimi için benzersiz özellikler ve kullanım örnekleri sunar. Ancak, temel işbirliği özelliklerine sahiptir.

Hangi aracı seçerseniz seçin, veri analizi veya paydaşlarla iletişim için ayrı bir platforma ihtiyacınız olacaktır. Her veri noktası için farklı bir araca geçmek zahmetlidir ve bağlamı kaybetmenize neden olabilir.

Bunu önlemek için, Airtable'ın esnekliği ve Excel'in veri gücünün en iyisini sunan ClickUp gibi kapsamlı bir platform kullanmak en iyisidir

ClickUp'ı veri yönetimi ve analizinde en iyi alternatiflerden biri yapan özellikleri öğrenelim.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Tablo görünümüyle düzenleyin

ClickUp'ın Tablo Görünümü ile görevleri ve projeleri yönetin

ClickUp'ın Tablo Görünümü, proje yönetiminize elektronik tablo araçlarının işlevselliğini getirerek, özelleştirilebilir ve güçlü özelliklerle dolu tanıdık bir ızgara tabanlı düzen sunar.

Görevleri yönetebilir, verileri izleyebilir ve bilgileri sezgisel ve esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz; bu, elektronik tablolarla çalışmaya alışkın takımlar için mükemmeldir.

Tablo Görünümü ile kod yazmaya gerek kalmadan çalışabilirsiniz. Görevler arasında hızlıca ilişkiler kurun ve görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak işlerinizi düzenleyin.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Elektronik tablo şablonlarıyla daha akıllı plan yapın

ClickUp, Excel ve Airtable'ın en iyi özelliklerini bir proje yönetimi ortamında bir araya getiren özel bir elektronik tablo şablonu sunar: ClickUp Elektronik Tablo Şablonu.

Bu şablonla, sorunsuz bir işbirliği için her şeyi ClickUp çalışma alanınıza bağlı tutarken, proje bütçelerini, görev izleyicileri ve hatta veri analiz sayfalarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil. Liste, Izgara, Pano Belge, Form ve Harita olmak üzere altı farklı görünüm arasından seçim yapabilirsiniz. Bu şablon yeni başlayanlar için kolaydır, bu yüzden Excel veya Airtable'ı unutabilirsiniz (haha)!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Spreadsheet Template ile Airtable ve Excel'in en iyi özelliklerini tek bir yerde elde edin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Ş Akışınızı Otomatikleştirin

ClickUp'ın Otomasyon Özellikleri, iş akışı yönetimini bir üst seviyeye taşır. Görevler, projeler ve bildirimler arasında eylemleri tetiklemek için otomasyonlar kurabilir, manuel çabayı azaltabilir ve takımınızı yolunda tutabilirsiniz.

Görevleri atıyor, durumları güncelliyor veya takım üyelerine son teslim tarihlerini hatırlatıyor olsanız da, ClickUp'ın otomasyonları zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

Ayrıca AI'ya ne yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz ve AI anında otomasyonlarınızı oluşturur. Ne kadar harika, değil mi? Ayrıca, proje kısayolları, dinamik atanan kişiler, e-posta otomasyonu, AI destekli güncellemeler ve analizler gibi iş akışınızın her alanında kullanabilirsiniz.

Sorunsuz veri yönetimi için diğer ClickUp özellikleri

ClickUp'ın Otomasyon Özellikleri ile kod yazmadan otomasyonlar oluşturun

Ayrıca , sadece birkaç tıklama ile içerik oluşturmayı, güncellemeleri özetlemeyi ve iş akışlarını optimize etmeyi kolaylaştıran bir AI asistanı olan ClickUp Brain'e de sahibiz. Bu, tekrarlayan görevleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak isteyen takımlar için büyük bir artıdır.

AI'nın ClickUp Brain ile size proje güncellemelerini ve daha fazlasını sunmasına izin verin

Ek olarak, kapsamlı bir ClickUp Proje Yönetimi özellikleri paketi, işleri organize etmenize, hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize olanak tanır.

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve Takvimler ile araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bir projenin her yönünü yönetebilirsiniz.

Daha esnek bir kurulum arıyorsanız, tamamen özelleştirilebilir ClickUp Düzenlenebilir E-Tablo Şablonu 'na sahibiz . Bu şablon , benzersiz ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilmiş bir e-tablo tarzı çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp: Airtable ve Excel Tartışmasına Çözüm

Merkezi veri yönetimi ve sorunsuz veri işbirliği istiyorsanız Airtable'ı tercih edin. Ancak, çeşitli veri kümeleriniz varsa ve gelişmiş hesaplamalar yapmak istiyorsanız Excel daha iyi bir seçim olabilir.

Ama neden seçim yapasınız ki? Gelişmiş veri içgörüleri elde etmek için tüm özellikleri tek bir platformda neden bir araya getirmeyesiniz?

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Airtable'ın ilişkisel veritabanı yeteneklerini Excel'in çok yönlülüğüyle birleştirerek iş akışlarını yönetmek için mükemmel bir çözüm sunuyor.

İş yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanan ClickUp, Airtable ve Excel'in yerini alabilecek otomasyon, proje yönetimi ve işbirliği özellikleri sunar. Her ikisinin en iyi özelliklerini tek bir sezgisel platformda bir araya getirerek iş yönetimini sorunsuz hale getirir.

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