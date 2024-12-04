Todoist ve Apple Reminders: Hangi Araç Daha İyi?

Herkesin fotoğrafik hafızası vardır; sadece bazılarının filmi yoktur.

Herkesin fotoğrafik hafızası vardır; sadece bazılarının filmi yoktur.

Yoğun programınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir uygulama arıyorsanız, doğru hatırlatıcı uygulaması büyük fark yaratabilir. Bu, görev yönetimi için bir hatırlatıcı uygulamasına ihtiyacınız varsa özellikle geçerlidir.

İki popüler rakip Todoist ve Apple Reminders. Her ikisi de yapılacaklar listelerinizi yönetmenize ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor.

Bu makalede, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı belirlemenize yardımcı olmak için özelliklerini, fiyatlarını ve genel değerlerini karşılaştırıyoruz.

Todoist nedir?

Todoist, bireylerin ve takımların birden fazla görevi ve projeyi organize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir görev yönetimi yazılımıdır. Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi cihazlardan erişilebilir.

Temiz arayüzü, sağlam özellikleri ve sürükle ve bırak hareketleriyle tanınan Todoist, günlük görevlerden uzun vadeli hedeflere kadar her şeyi yönetmek için esnek ancak basit bir yol arayan kişiler için idealdir.

Ana amacı, kullanıcıların yapılacaklar listelerini yönetmelerine, işleri etkili bir şekilde önceliklendirmelerine ve nihayetinde daha kısa sürede daha fazlasını başarmalarına yardımcı olmaktır.

Todoist özellikleri

Todoist, yapılacaklar listeniz ne kadar karmaşık olursa olsun, zamanınızı ve görevlerinizi yönetmenize, işbirliği yapmanıza ve düzenli kalmanıza yardımcı olacak özelliklere sahiptir.

1. Görev düzenleme ve önceliklendirme

todoist aracılığıyla

Todoist, kullanıcıların görevleri farklı kategorilere ayırarak iş, kişisel ve yan projeleri kolayca ayırabilmesini sağlar. Ayrıca, "Öncelik 1" gibi renk kodlu etiketler kullanarak görevlere öncelik verebilir ve acil olarak ilgilenilmesi gerekenleri hızlıca görebilirsiniz.

2. Doğal dil girişi

todoist aracılığıyla

Todoist'in öne çıkan özelliklerinden biri doğal dil işleme özelliğidir. "Yarın öğlen 1'de John ile buluş" gibi görevleri dikte edebilir veya yazabilirsiniz; Todoist hatırlatıcıyı otomatik olarak planlayarak görev girişi ve planlamayı daha hızlı ve sezgisel hale getirerek zaman kazanmanızı sağlar.

3. Verimlilik izleme

todoist aracılığıyla

"Karma" özelliği ile verimlilik izlemeyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Görevleri tamamladığınızda puan kazanır, ertelediğinizde puan kaybedersiniz, bu da görev yönetimi rutininize eğlenceli bir oyunlaştırma öğesi ekler. Artık zaman körlüğü nedeniyle saatlerinizi boşa harcamayacaksınız — işinize ayırdığınız sürede tam olarak neyi başardığınızı görebilirsiniz.

todoist aracılığıyla

Başkalarını davet ederek, sorumluluklar atayarak ve yorumlar bırakarak projeleri ve görevleri kolayca paylaşabilirsiniz. Bu işbirliği özelliği, takım ayarları veya ev işlerini koordine etmek için kullanışlıdır.

5. Çapraz platform entegrasyonları

todoist aracılığıyla

Todoist, Google Takvim, Slack ve Trello dahil 60'tan fazla uygulama ile entegre olarak iş akışlarınızı basitleştirmenize ve her şeyi tek bir yerden yönetmenize olanak tanır.

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Aylık 5 $/kullanıcı

İş: Aylık 8 $/kullanıcı

Apple Hatırlatıcılar nedir?

Apple Reminders, Apple ekosistemindeki kullanıcılar için basit, yerleşik bir görev yönetimi aracıdır. Apple cihaz kullanıcılarının tüm Apple cihazlarında listeler oluşturmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına ve görevleri düzenlemesine yardımcı olur ve iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar.

Apple'ın tanıdık tasarımından yararlanarak, kullanıcılara günlük görevlerini yönetmek için kolay ve pratik bir yol sunmayı amaçlamaktadır.

Apple Reminders özellikleri

Apple Reminders, Todoist'e göre daha basit bir alternatif olsa da, Apple ekosistemindeki kullanıcılar için etkili hale getiren birçok kullanışlı özelliğe sahiptir.

1. iCloud senkronizasyonu

apple aracılığıyla

Apple Reminders, tüm Apple cihazlar arasında otomatik senkronizasyon sağlar ve bir cihazda yaptığınız herhangi bir değişikliğin diğer tüm cihazlara anında yansıtılmasını garanti eder. Bu, Apple ekosistemine derinlemesine bağlı olanlar için önemli bir satış noktasıdır.

2. Konum tabanlı hatırlatıcılar

apple aracılığıyla

Apple ile konum tabanlı hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, yani belirli bir yere vardığınızda veya oradan ayrıldığınızda bir bildirim alırsınız. Örneğin, marketten makarna almayı hatırlatıcı olarak ayarlayabilirsiniz.

3. Siri entegrasyonu

apple aracılığıyla

Apple Reminders, Apple'ın dijital asistanı Siri ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve sesli komutlarla görevler eklemenizi sağlar. "Hey Siri, yarın saat 14:00'da Jane'i aramamı hatırlat" veya "Tatil planlama listeme 'uçak bileti al' ekle" deyin, hepsi bu kadar.

Böyle bir liste yoksa, Siri onu oluşturmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Onaylamak için "Evet" yanıtını verin.

4. Alt görevler ve notlar

apple aracılığıyla

Görevlerinizin içinde alt görevler oluşturabilir ve notlar ekleyerek büyük görevleri daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölebilir ve gerekirse bağlam ekleyebilirsiniz.

5. Aile Paylaşımı ile İşbirliği

apple aracılığıyla

Uygulamanın Aile Paylaşımı özelliği, yapılacaklar listelerini aile üyeleriyle paylaşmanıza ve ev işlerini veya etkinlikleri koordine etmenize olanak tanır.

Apple Reminders fiyatlandırması

Apple hesaplarıyla iOS ve Mac cihazlarda ücretsiz

Todoist ve Apple Hatırlatıcılar: Özellik Karşılaştırması

Hem Todoist hem de Apple Reminders, görevleri yönetmenize ve düzenli kalmanıza yardımcı olacak özellikler sunar. Peki, birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergiliyorlar?

İşte özelliklerinin hızlı bir karşılaştırması:

Özellik Todoist Apple Hatırlatıcılar Platform kullanılabilirliği iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch Görev organizasyonu Projeler, alt projeler, etiketler, filtreler Listeler, alt görevler, etiketler Doğal dil girişi Evet, görev oluşturma için doğal dili destekler Evet, görev oluşturma için doğal dili destekler İşbirliği Evet, görevleri ve projeleri paylaşın, görevleri atayın Evet, Aile Paylaşımı aracılığıyla Hatırlatıcılar ve bildirimler Son teslim tarihi ve yinelenen görevler içeren özel hatırlatıcılar Zamana ve konuma dayalı hatırlatıcılar Çapraz platform senkronizasyonu Birden fazla platform ve cihaz arasında senkronizasyon Yalnızca Apple ekosistemi içinde senkronizasyon (iCloud aracılığıyla) Verimlilik izleme Verimliliği izlemek için karma puan sistemi Verimlilik izleme özelliği yok Entegrasyonlar 60'tan fazla entegrasyon (Google Takvim, Slack, Trello) Yalnızca Apple ekosistemi (iCloud, Siri, Takvim vb.) ile entegre olur. Sesli yardım Siri, Google Asistan, Alexa Siri Fiyatlandırma • Başlangıç: Ücretsiz• Pro: Aylık 5 $• İş: Aylık 8 $ Ücretsiz

İşte her iki aracın fiyat karşılaştırması:

Plan Todoist Apple Hatırlatıcılar Ücretsiz plan Beş kişisel proje ile sınırlıdır. Esnek düzenler, üç filtreli görünüm ve e-posta, takvim vb. ile entegrasyon gibi temel özellikleri içerir Tüm fonksiyonlar ücretsiz olarak dahil edilmiştir Pro plan UI yardımı, 300 adede kadar kişisel görev yönetimi projesi, görev hatırlatıcıları, 150 filtrelenmiş görünüm ve sınırsız etkinlik geçmişi gibi gelişmiş özellikler NA İş planı Takım yönetimi özellikleri arasında paylaşılan çalışma alanları, 500 proje, takım etkinliği için ayrıntılı günlükler, paylaşılan şablonlar, merkezi takım muhasebesi ve takım rolleri ve izinleri bulunur NA

Şimdi özellikleri ayrıntılı olarak karşılaştıralım ve hangisinin daha iyi olduğunu görelim:

1. Görev yönetimi ve organizasyon

Todoist, proje hiyerarşileri, alt projeler ve renk kodlu öncelikler gibi gelişmiş özellikler sunarak bu alanda öne çıkıyor. Apple Reminders, listeler ve alt görevlerle işleri daha basit tutar, ancak Todoist'in sunduğu ayrıntılı proje düzenleme araçlarından yoksundur.

🏆 Kazanan: Todoist

2. Kullanım kolaylığı ve arayüz

Apple Reminders, Apple ekosisteminin bir parçası olmanın avantajlarından yararlanır ve Apple'ın kullanıcı dostu yaklaşımına uygun bir arayüze ve tasarıma sahiptir. Todoist, birçok özelliğe sahip olmakla birlikte, özellikle yeni kullanıcılar için daha karmaşık gelebilir.

🏆 Kazanan: Apple Reminders

3. Çapraz platform uyumluluğu

Todoist, Windows, Android ve hatta Linux'ta kullanılabilir ve tüm platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışır. Öte yandan, Apple Reminders yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir.

🏆 Kazanan: Todoist

Todoist ve Apple Reminders: Reddit'te

Hem Todoist hem de Apple Reminders, Reddit'te sadık hayranlara sahiptir. Apple Reminders, kullanım kolaylığıyla popülerken, Todoist daha titiz görev yönetiminde öne çıkıyor.

Aynı gün içinde yapılacaklar için Apple Reminders'ı kullanıyorum (örneğin, arabaya bindiğimde yemek yemeyi hatırlamak gibi). Diğer her şey için Todoist'i kullanıyorum.

Aynı gün içinde yapılacaklar için Apple Reminders'ı kullanıyorum (örneğin, arabaya bindiğimde yemek yemeyi hatırlamak gibi). Diğer her şey için Todoist'i kullanıyorum.

Aynı. Özellikle araba sürerken ve yapmanız gereken bir şey aklınıza geldiğinde. Siri'ye bağırmak çok kolay. Ayrıca, hatırlatıcıların daha sonra kaybolmaması veya unutulmaması için Reminders bileşenini telefonumda göze çarpan bir yere yerleştirdim. O gün yapılması gerekmeyen işleri Todoist'e ekleyip hatırlatıcıyı siliyorum.

Aynı. Özellikle araba sürerken ve yapmanız gereken bir şey aklınıza geldiğinde. Siri'ye bağırmak çok kolay. Ayrıca, hatırlatıcıların daha sonra kaybolmaması veya unutulmaması için Reminders bileşenini telefonumda göze çarpan bir yere yerleştirdim. O gün yapılması gerekmeyenleri Todoist'e ekleyip hatırlatıcıyı siliyorum.

Birçok kullanıcı Apple Reminders'ın konum tabanlı özelliğini tercih ederken, bazıları kullanıcı arayüzüyle sorun yaşıyor. Todoist, görev yönetimi kullanıcı deneyimi ile çok daha fazla beğeni topluyor.

Todoist bana daha iyi ve daha hızlı bir görev yönetimi deneyimi sunuyor. Todoist'i iş görevleri için kullanıyorum (daha fazla görev oluşturuluyor ve tamamlanıyor) ve Reminders'ı ev görevleri için kullanıyorum. Reminders'a tamamen geçmeyi denedim, ancak görevlerimi yönetmenin çok uzun sürdüğünü fark ettim, bu yüzden iş görevlerimi geri geçirdim, ancak ev görevlerimi orada bıraktım çünkü Siri, takvim ve bildirimlerle daha iyi entegrasyonunu hala seviyordum.

Todoist bana daha iyi ve daha hızlı bir görev yönetimi deneyimi sunuyor. Todoist'i iş görevleri için kullanıyorum (daha fazla görev oluşturuluyor ve tamamlanıyor) ve Reminders'ı ev görevleri için kullanıyorum. Reminders'a tamamen geçmeyi denedim, ancak görevlerimi yönetmenin çok uzun sürdüğünü fark ettim, bu yüzden iş görevlerimi geri geçirdim, ancak ev görevlerimi orada bıraktım çünkü Siri, takvim ve bildirimlerle daha iyi entegrasyonunu hala seviyordum.

ClickUp ile tanışın — Todoist ve Apple Reminders'a en iyi alternatif

Todoist ve Apple Reminders mükemmel araçlar olsa da, ClickUp her iki dünyanın en iyisini isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatiftir.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri küresel verimliliğimiz önemli ölçüde arttı. Şu anda 5 kıtada 50'den fazla kullanıcımız var ve çok detaylı projelerde işbirliği yapıyorlar. Bu sayede projelerin teslim süresini oldukça kısaltabildik.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımızdan beri küresel verimliliğimiz önemli ölçüde arttı. Şu anda 5 kıtada 50'den fazla kullanıcımız var ve çok ayrıntılı projelerde işbirliği yapıyorlar. Bu sayede projelerin teslim süresini oldukça kısaltabildik.

Gelişmiş görev yönetimi özellikleri ve çok çeşitli iş akışı özelleştirme seçenekleriyle ClickUp, tek başına çalışan kullanıcılardan takımlara kadar herkes için bir şeyler sunar.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Hatırlatıcılar

ClickUp Hatırlatıcılar'a ek dosya, tarih ve yinelenen programlar ekleyin

ClickUp'ın Hatırlatıcılar özelliği, Todoist ve Apple Reminders'tan daha gelişmiştir. ClickUp'taki hatırlatıcılar bağımsız değildir; bunları anında ClickUp Görevlerine dönüştürebilir, atanan kişiler, son teslim tarihleri, öncelikler, alt görevler ve ek dosyalar ile tamamlayabilirsiniz. Bu sorunsuz bağlantı, hatırlatıcıların eyleme geçirilebilir olmasını ve daha geniş projelerinizle uyumlu olmasını sağlar.

Todoist, hatırlatıcıları görevlere dönüştürmenize izin verirken, kapsamlı bir proje yönetimi sistemi ile aynı düzeyde entegrasyona sahip değildir.

Basit zaman tabanlı hatırlatıcıların ötesinde, ClickUp durum değişikliklerine, bağımlılıklara veya özel koşullara göre bildirimleri tetiklemenizi sağlar. Bu otomasyon düzeyi, Todoist veya Apple Reminders'da eşsizdir.

💡ClickUp Hatırlatıcıları'ndan en iyi şekilde yararlanmak için hızlı ipuçları: Bir görev veya bildirimdeki herhangi bir yorumdan Hatırlatıcı oluşturun. Bu konuşma hatırlatıcıları, ne zaman takip etmeniz gerektiğini bilmek için harika bir yoldur

Tamamlanan Hatırlatıcıları işaretleyin, erteleme, yeniden planlama veya hatırlatıcıları tek bir yerden takım üyelerine devredin

Günlük, haftalık, aylık veya özel sıklıkta tekrarlanan görevler için yinelenen hatırlatıcılar oluşturun

ClickUp'tan günlük özeti kontrol ederek tamamlanan görevleri, son teslim tarihlerini ve projelerin durumunu takip edin

ClickUp Ana Sayfanızdan veya takım üyelerinin profillerine Hatırlatıcı ekleyerek herhangi bir hatırlatıcıyı hızlıca takımınıza devredin

Ayrıca okuyun: Takımınızı yolunda tutmak için zaman çizelgesi hatırlatıcıları

ClickUp'ın 2. Avantajı: ClickUp Görev Kontrol Listeleri

ClickUp Görev Kontrol Listeleri'ndeki sürükle ve bırak ve iç içe yerleştirme özellikleriyle yapılacakları basitleştirin

Özelleştirilebilir ClickUp Görev Kontrol Listeleri, karmaşık görevleri yönetilebilir adımlara ayırmak ve görev ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemek için mükemmeldir.

ClickUp Görev Kontrol Listelerini şu şekilde kullanabilirsiniz:

Kontrol listesi öğelerini iç içe yerleştirerek hiyerarşik yapılar oluşturun

Özel görev durumları oluşturarak ilerlemeyi daha hassas bir şekilde izleyin

Tek bir göreve birden fazla kontrol listesi ekleyerek ayrıntılı dökümler oluşturun

Etkili görev dağılımı için takım üyelerine tek tek kontrol listesi öğeleri atayın

Kontrol listelerini diğer araçlarla ve kontrol listesi şablonlarıyla entegre edin ve durum güncellemelerini otomatikleştirin

ClickUp'ta Özel Alanlar ile kontrol listelerini kişiselleştirin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Takvim Görünümü

Uyarlanabilir ClickUp Takvim Görünümü ile işleri görselleştirin, görevleri yeniden planlayın ve proje zaman çizelgelerini yönetin

ClickUp'ın Takvim Görünümü, görevlerinizi bir zaman çizelgesi üzerinde görselleştirmenize yardımcı olarak son teslim tarihleri ve planlama üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Todoist'in özelliklerinin en iyi unsurlarını ve Apple Reminders'ın basitliğini bir araya getirirken, güçlü takvim entegrasyonları da ekler.

Bu özellik ile yapabilecekleriniz:

Yaklaşan görevler ve etkinlikler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde etmek için görevleri gün, hafta veya ay bazında görünümüne göre görüntüleyin

Görevleri kolayca sürükleyip bırakarak takvimde doğrudan yeniden planlayın. Bu işlevsellik, Todoist'in son teslim tarihi ayarlamalarına ve Apple Reminders'ın sınırlı planlama arayüzüne kıyasla daha akıcı ve sezgiseldir

Aynı takvimde birden fazla görev listesini, projeyi veya alanı görüntüleyerek daha fazla görünürlük ve yönetim sağlayın

Görev bağımlılıklarını görün ve dönüm noktalarını ayarlayın; bu, Todoist ve Apple Reminders'ın sunamadığı bir proje yönetimi sofistike katmanı ekler

Todoist bazı takvim senkronizasyonu (Google Takvim gibi) sunarken, ClickUp harici takvimlerle daha derin entegrasyon sağlar ve iki yönlü senkronizasyona izin vererek tüm platformlarda gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Bildirimleri ve ClickUp Otomasyonları

ClickUp Bildirimleri, bunalmadan gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar.

ClickUp Bildirimlerini özelleştirerek ClickUp içindeki herhangi bir etkinlik için uyarıları tetikleyin

Görev güncellemeleri, son tarihler ve yorumlara göre uyarıları özelleştirebilir, böylece takımların uyumlu ve duyarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik, proje değişikliklerini izlemek veya bir görev kontrol listesinin tamamlanmasını beklerken güncel kalmak için idealdir.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri üstlenerek görev yönetimini geliştirir.

100'den fazla ClickUp Otomasyonu ile iş akışlarını kolaylaştırın, rutin görevleri halledin, proje devralmalarını yönetin ve daha fazlasını yapın

Örneğin, hatırlatıcıları, görev atamalarını veya durum güncellemelerini otomatikleştirebilirsiniz. Bir görevin son teslim tarihi yaklaştığında, ClickUp otomatik olarak bildirimler gönderir veya görevi bir sonraki aşamaya taşır. Bu, birden fazla bağımlılık içeren karmaşık iş akışlarında özellikle kullanışlıdır.

Todoist'in basit hatırlatıcılarından veya Apple Reminders'ın temel zaman veya konum tetikleyicilerinden farklı olarak, ClickUp'ın Otomasyonları son derece özelleştirilebilir, böylece görev yönetiminizi daha akıllı ve verimli hale getirir.

Bu özellikler, ClickUp arka planda lojistiği hallederken önemli işlerinizi tamamlamanıza odaklanmanızı sağlar.

Doğru Verimlilik Uygulamalarını Seçme

Todoist ve Apple Reminders arasında seçim yapmak, nihayetinde sizin özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Apple ekosisteminde basit, sezgisel bir görev yöneticisi arayan bir Apple kullanıcısıysanız, Apple Reminders işlerinizi yolunda tutmak için yeterli olabilir.

Ancak, esneklik, güçlü özellikler ve karmaşık projeler üzerinde daha fazla kontrol sunan daha sağlam bir araca ihtiyacınız varsa, Todoist öne çıkıyor.

Ancak, her iki aracın birleşimini, yani basitlik ile kapsamlı işlevselliği bir araya getiren bir şey arıyorsanız, ClickUp en iyi alternatif olacaktır. Ayrıntılı görev kontrol listeleri, çok yönlü takvim düzenleme, özel bildirimler ve otomasyon gibi özelliklerle ClickUp, verimliliği artırmak için eşsiz bir destek sunar.

Kişisel görevleri yönetirken veya takım projelerini yürütürken, ClickUp en iyi işinizi yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. ClickUp'ı bugün deneyin!