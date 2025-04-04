Ücretsiz, olmazsa olmaz Google Dokümanlar anket şablonları

Her anket için karmaşık bir araca gerek yoktur. Geri bildirim toplamaktan çok anketleri hazırlamak için daha fazla zaman harcıyorsanız, Google Dokümanlar anket şablonları mükemmel ve sorunsuz bir çözümdür.

Bu şablonlar, hızlı müşteri bilgileri edinmek isteyen küçük işletme sahipleri, öğrencilerine anket uygulayan eğitimciler veya araştırma verileri toplayan kişiler için anketlerinizi basit tutar.

Aşağıda, başlangıç yapabilmeniz için en iyi ücretsiz Google Dokümanlar anket şablonlarını bir araya getirdik. Ancak, zaman içinde yanıtları izlemek veya yorumları daha verimli bir şekilde düzenlemek gibi daha fazla yapıya ihtiyacınız varsa, alternatif olarak bazı zengin özelliklere sahip gelişmiş şablonlar da ekledik.

Bununla birlikte, Google Dokümanlar sizin tercihinizse, önce ihtiyaçlarınıza en uygun şablonu nasıl seçeceğinizi anlayalım.

İyi bir Google Dokümanlar anket şablonu nedir?

Etkili bir Google Dokümanlar anket şablonu açık, ilgi çekici ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir tasarım : Anketinizin amacını yansıtacak şekilde düzenleri, metinleri ve renkleri kolayca kişiselleştirebileceğiniz bir şablon seçin

Çeşitli soru türleri : Çoktan seçmeli, kısa cevap ve derecelendirme ölçekleri gibi çeşitli soru biçimlerini destekleyen bir şablon arayarak geniş bir yanıt aralığı elde edin

Net kılavuz : Anketin amacını ve nasıl doldurulacağını yanıtlayanlara açıklamak için özel talimatlar içeren bir şablon seçin

Mantıklı akış : Soruları mantıklı bir sırayla düzenleyen, yanıtlayanların ilgisini canlı tutan ve anketi tamamlamalarını kolaylaştıran bir şablon seçin

Mobil cihazlara uygun biçim: Mobil cihazlarda erişimi ve kullanımı kolay bir şablon seçin, böylece yanıt verenler her yerden katılabilir

💡 Profesyonel İpucu: Google Workspace araçlarını kullanarak anket oluşturmak için alternatif olarak Google Formlar şablonlarını deneyin. Google Formlar, verimli veri analizi için otomatik yanıt izleme ve Google E-Tablolar ile kolay entegrasyon sunar.

Ücretsiz Google Dokümanlar Anket Şablonları

Google Dokümanlar'da yerleşik formlar bulunmasa da, form oluşturmak çok kolaydır. Kurulumda zaman kazanmak istiyorsanız, harici platformlar Google Dokümanlar'da (ve diğer çevrimiçi araçlarda) özelleştirebileceğiniz etkili anket şablonları sunar. Bunları Word'de çevrimdışı düzenlemek için indirebilirsiniz.

Bu şablonlar çok yönlüdür ve anketleri çevrimiçi olarak gerçekleştirmenize veya yüz yüze anketler için yazdırabilmenize olanak tanır.

Aşağıdaki en iyi ücretsiz seçenekleri keşfedin.

1. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Anket Şablonu

TEMPLATE.NET tarafından sunulan Google Dokümanlar Anket Şablonu, samimi bir sohbet gibi hissettirir. Katılımcıların tercihlerini ve deneyimlerini hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlamak için tasarlanmış basit, tek sayfalık bir ankettir.

Şablon, kullanıcı tercihlerini ölçmek için çoktan seçmeli, derecelendirme ölçekleri ve Likert ölçeği yanıtları ("Çok olası"dan "Çok olası değil"e kadar) gibi çeşitli soru biçimlerini içeren yerleşik bir tabloya sahiptir.

Esnek şablon, sektörünüze veya kullanım amacınıza göre özelleştirilebilir. PDF biçiminde de indirilebilir.

İdeal kullanım alanları: Hızlı geri bildirimlerle müşteri deneyimini değerlendirmek isteyen yerel işletmeler

2. TEMPLATE. NET tarafından sunulan Boş Anket Şablonu

TEMPLATE.NET'in Boş Anket Şablonu, benzersiz ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlanabilen tek sayfalık bir ankettir. Hızlı kişiselleştirme için kullanışlı yer tutucular içerir.

Mevcut sorular, katılımcıların ürününüzle nasıl etkileşim kurduğuna dair içgörüler sağlar. Ayrıntılı geri bildirimler almak için açık uçlu sorular, alışkanlıkları ve katılımı incelemek için sıklık sorguları ve memnuniyeti ve tekrar satın alma olasılığını ölçmek için ölçek derecelendirmeleri bulacaksınız.

İdeal kullanım: Yeni ürün lansmanları hakkında müşteri geri bildirimi toplamak isteyen yeni kurulan şirketler

3. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan İşe Alım Değerlendirme Anketi

TEMPLATE.NET'in İşe Alım Değerlendirme Anketi, adayların işe alım sürecinizi nasıl algıladıklarına dair net bir görünüm sunar. Bu ayrıntılı yedi sayfalık anket, büyük resmi görmenize yardımcı olmak için nicel (ölçekler, derecelendirmeler, evet/hayır) ve nitel (açık uçlu) soruları birleştirir.

İşe alım sürecinin çeşitli yönlerinde memnuniyeti hızlı bir şekilde ölçebilir ve aday deneyimini iyileştirmek için işe alım yaklaşımınızı ince ayar yapabilirsiniz.

İdeal kullanım: İşe alım sürecini değerlendirmek isteyen küçük kuruluşlardaki İK takımları

4. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan Restoran Müşteri Beklentileri Anketi Şablonu

Müşteri geri bildirim araçları, müşterilerinizin gerçekte ne istediğini öğrenmenin akıllı bir yoludur.

TEMPLATE.NET'in Restoran Müşteri Beklentileri Anket Şablonu, geri bildirim anketinize şık ve profesyonel bir görünüm kazandırır, logonuz için alan ve konum ve markalama için önceden ayarlanmış başlık ve altbilgiler içerir.

Anket, kolay geri bildirim için derecelendirme ölçekleri kullanarak, hem insan unsurlarını (sunucu davranış kuralları gibi) hem de yemek servisinin teknik yönlerini (algılanan fiyat adaleti gibi) kapsayan bölümlere ayrılmıştır. Ayrıca, müşterilerinizin menünüzün tadı, kalitesi ve çeşitliliği hakkındaki düşüncelerini de anlayabilirsiniz.

Bu şablona müşteri keşif soruları eklemek, hizmetlerinizi ve menü seçeneklerinizi daha da iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

İdeal kullanım: Müşterilerinden hedefli geri bildirim almak isteyen bağımsız restoran sahipleri

5. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan Çalışan Uyum Anketi Şablonu

TEMPLATE.NET'in Çalışan Uyum Anketi Şablonu, işyeri kültürünüzün şirket politikanızla ne kadar uyumlu olduğunu ölçmek için mükemmeldir.

Bu iki sayfalık anket, takımınızın organizasyonel yönergeleri anlama ve bunlara uyma düzeyini değerlendirmek için onay kutusu soruları ile açık uçlu geri bildirimleri birleştirir. Çalışan anketi yazılım araçları yelpazenize harika bir ek olacaktır.

Her soru başlığı, taciz ve ayrımcılıkla mücadele gibi anahtar politikalar üzerinde mutabakatı teyit ederek herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Ayrıca, farkındalıkla ilgili sorular, radarın altında kalan potansiyel ihlalleri tespit etmenize yardımcı olur.

Gizlilik bildirimi sayesinde çalışanlar geri bildirimlerini açık ve dürüst bir şekilde verebilir.

İdeal kullanım alanları: Gönüllülerin operasyonel yönergeleri ne kadar anladığını değerlendirmek isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Google Dokümanlar Anket Şablonları için Google Dokümanlar'ı kullanmanın sınırlamaları

Google Dokümanlar anket formları, kullanıcı araştırmaları için sağlam bir başlangıç noktası oluşturur. Ancak aşağıdakiler gibi bazı zorluklar da ortaya çıkar:

Gelişmiş anket mantığı yoktur: Google Dokümanlar formlarında, her yanıtlayıcı önceki yanıtlarına göre dinamik dallanma olmadan aynı soruları görür

Manuel veri toplama: Anketiniz yayınlandıktan sonra, yanıtları kendiniz analiz etmeniz gerekir; burada otomatik analiz özelliği yoktur

Biçimlendirme sınırlamaları: Tasarım seçenekleri temel düzeyde olduğundan, anketleriniz istediğiniz kadar şık veya profesyonel görünmeyebilir

İşbirliği zorlukları: İşbirliği, özellikle aynı belgeyi düzenlemeye çalışan büyük takımlarda karmaşık hale gelebilir

Yanıtların anonimliği ile ilgili sorunlar: Google Dokümanlar anonimliği garanti etmez, bu da yanıt verenlerin dürüst geri bildirimlerini paylaşmaktan çekinmelerine neden olabilir

Entegrasyon sorunları: Google Dokümanlar, e-posta pazarlama platformları veya veri yönetim sistemleri gibi diğer araçlarla her zaman sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmaz

Daha gelişmiş ihtiyaçlar için, bu Google Dokümanlar ve Google Formlar alternatiflerini keşfedin.

Alternatif Google Dokümanlar Anket Şablonları

Anketinizin başarısı, doğru form oluşturma yazılımıyla başlar. Soruları hızla içgörülere, içgörüleri ise eylem öğelerine dönüştüren bir araca ihtiyacınız var. Yanıtları sezgisel biçimlerde izleyip görselleştirebildiğinizde bu daha da kolay hale gelir.

ClickUp, anketlerin yürütülmesi, yönetilmesi ve analiz edilmesi dahil olmak üzere iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış uçtan uca bir proje yönetimi platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, dakikalar içinde size özel anketler ve projeler oluşturmanıza yardımcı olur. ClickUp Çalışma Alanı, AI destekli bir sinir ağı, favori araçlarınızla entegrasyonlar, form yanıtlarını görevlere dönüştüren akıllı otomasyon ve daha fazlasını içerir.

ClickUp'ın Form Görünümü, temel özelliklerinden biridir. Geri bildirimleri tek bir yerde düzenli tutarak ve farklı görsel biçimlerde erişilebilir hale getirerek bilgi toplama işlemini basitleştirir. Bu sayede, verileri incelemek yerine analiz etmeye odaklanabilirsiniz. Ayrıca, koşullu mantık sayesinde sorular önceki cevaplara göre uyarlanır ve formlarınızın her zaman alakalı olmasını sağlar.

Bu Form Görünümü, ClickUp'ın geri kalanıyla sorunsuz bir şekilde çalışır. Birisi yanıt gönderdiğinde, bunu kuruluşunuzdaki ilgili görevlere ve projelere otomatik olarak bağlayabilirsiniz.

ClickUp Form Görünümü'nü kullanarak paydaşların bilgileri paylaşması için sezgisel bir yol oluşturun

Aşağıda, yeni başlayanlar için mükemmel olan en iyi ücretsiz anket şablonlarımızı bir araya getirdik.

1. ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonundaki renk kodlu kategorileri kullanarak ürün performanslarınızı görselleştirin

Ürün geri bildirim yazılımı, bilinçli ürün güncellemeleri yapmanın anahtarı olabilir.

ClickUp Ürün Geri Bildirim Anketi Sonuçları Şablonu, ürünlerinizin performansı hakkında doğrudan müşterilerinizden içgörüler toplar.

Şablondaki anket formu, fiyat ve kalite memnuniyetinden kullanılabilirlik ve müşteri hizmetlerine kadar her konuyu kapsar. Açılır menü seçenekleri, emoji derecelendirmeleri ve renk kodlu seçenekler, formu görsel olarak çekici hale getirir ve müşterilerin doldurmasını kolaylaştırır.

Tüm yanıtlar, destek ekibinizin ayrıntılı olarak inceleyebilmesi için "Gönderimler" liste görünümünde derlenir. "Ürün Derecelendirmeleri" liste görünümü, tüm derecelendirmeleri ürüne göre sıralayarak her bir ürünün performansına ilişkin net bir özet sunar. Her ürünün ortalama puanını hesaplamak için yerleşik bir formül bile vardır.

Hızlı bir genel bakış için, "Genel Memnuniyet" panosu gösterge paneliniz görevi görür ve düşük puanlara göre ekstra dikkat gerektiren alanları vurgular.

ClickUp'ın yapay zeka asistanı ClickUp Brain ile açık uçlu geri bildirimleri hızla analiz ederek sorunlu noktaları belirleyebilir ve özellik güncellemelerine öncelik verebilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Yeni bir yazılım özelliği hakkında ayrıntılı müşteri bilgileri toplamak isteyen ürün yöneticileri

2. ClickUp Çalışan Bağlılığı Anketi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan Bağlılığı Anket Şablonu'nu kullanarak çalışanların duygularını değerlendirmek için odaklanmış, anonim bir anket başlatın

ClickUp Çalışan Bağlılığı Anket Şablonu, çalışanlarınızı iş yeri geri bildirim alıştırmalarının merkezine yerleştirerek, takımınız için gerçekten önemli olan şeyleri anlamanıza yardımcı olur. Anonim katılım sayesinde, çalışanlarınız düşüncelerini özgürce paylaşabilir.

Yerleşik form, rol memnuniyetinden takım çalışmasına, iş-yaşam dengesi ve şirket kültürüne kadar her şeyi kapsayan kapsamlı çalışan memnuniyeti anket soruları içerir. Takımları ve rolleri seçmek için açılır menü seçeneklerinin yanı sıra, forma yanıt vermeyi kolaylaştıran eğlenceli emoji derecelendirmeleri ve renk kodlu ölçekler bulacaksınız.

Şablonun öne çıkan özelliklerinden biri, açık uçlu sorulara verilen yanıtları listeleyen "Verbatims" sekmesidir. Bu sekme, çalışanların duygularını daha kapsamlı bir şekilde görmenizi sağlar.

⚡️İdeal kullanım alanları: Uzaktan çalışmayı tercih eden şirketlerde takım moralini artırmak isteyen İK yöneticileri

3. ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu'nu kullanarak takımlarınızın geri bildirimlerini merkezileştirin ve analiz edin

Özel bir Wiki sayfası ile ClickUp Katılım Anketi Sonuçları Eylem Planı Şablonu, çalışanların geri bildirimlerini eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürmenize yardımcı olur.

Bu merkezi hub üç ana bölümden oluşur. İş performans ölçütlerini ve takım dinamiklerini özetleyebileceğiniz "Genel Bakış" bölümünden başlayın.

"Analiz" bölümünde, anket eylem planınızı görselleştirmek için bir tablo oluşturabilirsiniz. Sorunları tanımlayın (ör. belirli takımlarda düşük moral), kök nedenleri belirleyin (ör. yetersiz kaynaklar) ve iyileştirme alanlarını tespit edin (ör. daha fazla kariyer gelişimi fırsatları sunmak).

Ayrıca, 4M1E sınıflandırmasını (İnsan, Makine, Malzeme, Yöntem, Ortam) kullanarak zorlukları kategorilere ayırabilirsiniz. Ayrıca, metrikler ve sahipler atayabilir ve hedef son tarihler belirleyebilirsiniz.

Son olarak, genel planınızı "Durum ve Öneriler" bölümünde özelleştirilmiş önerilerle birlikte özetleyebilir ve yöneticiler için değerlendirme soruları ekleyerek takım liderleri arasında uyumu sağlayabilirsiniz.

⚡️İdeal kullanım alanları: Takımlar arası iletişimi iyileştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli kuruluşlardaki İK yöneticileri

Daha fazla bilgi: Nesnel Geri Bildirim Sağlamak ve Morali Artırmak için Etkili Çalışan Geri Bildirim Örnekleri

4. ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anket Sonuçları Şablonundaki emoji derecelendirmelerini kullanarak müşterilerin ürün veya hizmetlerinizi nasıl gördüğünü hızlıca görün

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları Şablonu, ürün veya hizmetlerinizi iyileştirmek için alanları belirlemek üzere müşteri geri bildirimlerini toplar ve analiz eder.

Temelinde paylaşılabilir bir anket formu bulunur. Müşteri destek temsilcilerini etiketlemek için alanlar ve müşterilerin temsilcilerin yardımcı olma, açıklık ve çözüm kalitesini değerlendirmeleri için emoji puanları bulunur. Üst kısımda yer alan kullanışlı "evet/hayır" sorusu, sorunun çözülüp çözülmediğini size bildirir.

Toplanan tüm geri bildirimler çeşitli görünümlerde akışa girer. "Yanıtlayanlar" liste görünümü, tüm müşterilerin yanıtlarını, sorunlarının çözülüp çözülmediğine göre kategorilere ayırarak görüntüler. Pano görünümü ise geri bildirim kalitesine hızlı bir genel bakış için bilgi derecelendirmelerinin bir özetini sunar.

ClickUp Sohbet'i kullanarak destek ekibinizle geri bildirim eğilimleri hakkında gerçek zamanlı tartışmalar başlatabilirsiniz. Bu, müşteri endişelerini nasıl giderebileceğiniz konusunda anında beyin fırtınası yapmanın kapılarını açar.

En iyi yanı ne mi? Sohbet özelliği, herhangi bir mesajı tek bir tıklamayla izlenebilir, eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürmenizi sağlar. İşlerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda bir araya getirerek takip işlemlerini çocuk oyuncağı haline getirir!

⚡️İdeal kullanım alanları: Hizmet yanıt kalitesindeki eksiklikleri belirlemek isteyen müşteri desteği ekipleri

5. ClickUp Form Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Form Şablonu'ndaki odaklanmış soruları kullanarak başvuruları, kullanıcı geri bildirimlerini, görüşleri ve daha fazlasını derleyin

ClickUp Form Şablonu, tüm veri toplama ihtiyaçlarınız için çok yönlü bir anket aracıdır.

Şablon, üzerine eklemeler yapabileceğiniz özel ön sorular içeren paylaşılabilir bir kayıt formu içerir. Ayrıca, hedef kitlenizin dosyaları doğrudan cihazlarından veya bulut depolama alanlarından (Google Drive gibi) yüklemesine olanak tanır, böylece kimlik fotoğrafları gibi belgeleri kolayca toplayabilirsiniz.

"Özet" liste görünümü, toplanan verileri duruma göre düzenlenmiş ve renk kodlu olarak gösterir ve "Aşamalar" pano görünümü, her öğenin inceleme sürecinde hangi aşamada olduğunu gösteren bir anlık görüntü sağlar. Her görev kartı anahtar ayrıntıları içerir, böylece bilgi için sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekmez.

⚡️İdeal kullanım alanları: Araştırmalar için katılımcı kayıtlarını düzenlemek isteyen araştırma takımları

6. ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu'nu kullanarak müşteri düzeyine göre gruplandırılmış derecelendirmeleri ve önerileri izleyin

Müşteri memnuniyeti anket şablonunun genel bir sürümü olan ClickUp Geri Bildirim Formu Şablonu, son kullanıcılar, tedarikçiler veya takım üyelerinden geri bildirim toplamanıza yardımcı olur.

Yerleşik form, hizmet sağlayıcılar için ayarlanmıştır, ancak bu geri bildirim formu şablonunu ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz. Hizmet alanları ve destek temsilcileri için renk kodlu açılır menüler, kategorilere ayırmayı kolaylaştırır. Müşteriler, yıldız derecelendirme sistemini kullanarak genel deneyimlerini derecelendirebilir ve önerilerini sunmak için uzun metin alanı kullanabilir.

"Hizmet Değerlendirmesi" liste görünümü, geri bildirimleri hizmet türüne göre gruplandırmanıza ve müşteri kademeleri atayarak önem veya etkileşim düzeyine göre takip önceliklerini belirlemenize olanak tanır.

"Sağlayıcı Değerlendirmesi" liste görünümünde, geri bildirimler takım üyelerine göre gruplandırılır, böylece ek eğitime ihtiyaç duyan çalışanları belirleyebilirsiniz.

Son olarak, "Genel Öneriler" pano görünümü, geri bildirimleri müşteri önerilerine göre düzenler ve en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralar. Bu kurulum, takımınızla başarıları kutlamanıza veya bir sonraki bire bir toplantıda onlara koçluk yapmanıza yardımcı olur.

⚡️İdeal kullanım alanları: Öğrencilerden kursların etkinliği hakkında geri bildirim toplamak isteyen eğitim kurumları

Anketlerinizi ClickUp'ta barındırarak, veri toplama işlemini merkezileştirebilir ve sonuçları doğrudan proje yönetimi ekosisteminizde görselleştirebilirsiniz. Yanıtları kolayca filtreleyebilir, etiketleyebilir ve kategorilere ayırabilirsiniz, böylece verileri analiz etmek daha kolay hale gelir.

Yukarıdaki ClickUp anket şablonları, daha geniş iş akışlarınıza doğrudan entegre edilebilir, böylece ilgili projelere doğrudan içgörüler çekmek ve bunlara göre hareket etmek daha kolay hale gelir.

ClickUp ile Anket Yanıtlarını İçgörülere Dönüştürün

Google Dokümanlar anket şablonları, hafif araştırmalar için mükemmeldir, ancak anketleriniz etkileşimli sorular veya gerçek zamanlı izleme gibi daha fazla güce ihtiyaç duyduğunda, ClickUp bir adım öteye geçer.

Müşteri geri bildirimleri toplarken, çalışanlarınızın katılımını artırırken veya öğrencileri değerlendirirken, her amaca uygun anket şablonları mevcuttur.

Bu şablonlar geri bildirimlerin birikmesine izin vermez; bunları önceliklendirebileceğiniz, atayabileceğiniz ve yönetebileceğiniz görevlere dönüştürür. Veriler otomatik olarak listeler ve gösterge panelleri halinde düzenlenir, böylece her şeyi tek bir platformda anahtar ve analiz edebilirsiniz.

Akıllı otomasyonlar ve entegrasyonlar, takipleri ve takım işbirliğini daha da basitleştirir.

En iyi yanı ne mi? Bu şablonlar tamamen ücretsizdir. 💸

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve geri bildirimleri toplama ve bunlara göre hareket etme şeklinizi değiştirin.