Monday ve HubSpot: 2025'te en iyi CRM hangisi?

Satış takımlarınız için vazgeçilmez bir araç varsa, o da müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Bir CRM sistemi olmadan, satış takımlarınız muhtemelen müşteri iletişimini, potansiyel müşteri bilgilerini ve satış faaliyetlerini eski elektronik tablolar ve birbirinden bağımsız birçok araçla yönetmek zorunda kalacaktır.

Bu, satış temsilcilerinin potansiyel müşterilere ulaşmak için gerekli bilgileri bulmak için elektronik tablolarda gezinmekle geçirdikleri zamana ek olarak, sonsuz bir manuel veri girişi döngüsüne kapılacağı anlamına gelir.

Neyse ki, büyüyen bir satış organizasyonu veya kurumsal bir şirket olsanız da, Google'da hızlı bir arama yaparak piyasada CRM çözümlerinin bol olduğunu görebilirsiniz.

Bu blogda, CRM alanında iki popüler rakip olan Monday ve Hubspot'u inceleyerek, iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca, Monday CRM ve Hubspot'un sınırlarını aşan bir bonus araç da paylaşıyoruz. 🏆

Monday CRM nedir?

Monday CRM, Monday.com tarafından geliştirilen bir satış paketidir. Gayrimenkul, yazılım ve BT hizmetleri, tüketim malları ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerdeki her boyuttaki işletme tarafından kullanılır.

via Monday CRM

Monday CRM'nin bir avantajı, son derece özelleştirilebilir olmasıdır. Kod gerektirmeyen kurulumu, platformu satış süreçlerinize ve iş akışlarınıza göre uyarlayabileceğiniz anlamına gelir. Satış süreçlerinin görünürlüğünü artırır ve satış faaliyetleri ile müşteri etkileşimleri arasında ekip çalışmasını sağlamak için yerleşik işbirliği araçları sunar.

Monday CRM özellikleri

Monday CRM'nin özelliklerine ve bunların satış boru hattınızı yönetmenize ve takım performansını optimize etmenize nasıl yardımcı olabileceğine dair hızlı bir genel bakış.

Bu özellik, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve diğer önemli ayrıntılar gibi iletişim bilgilerini merkezi olarak yönetmeye yardımcı olur. Satış ekipleri, iletişim sırasında en son bilgilere kolayca erişebilir.

via Monday CRM

Monday CRM, son derece hedefli pazarlama için belirli potansiyel müşterileri ve kişileri bulmanızı sağlayan segmentasyon ve filtreleme seçeneklerine sahip basit bir görsel arayüz sunar. Ayrıca, Monday CRM'yi satış döngünüze uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Boru hattı yönetim sürecinize en uygun şekilde sütunlar ekleyerek veya kaldırarak çeşitli anlaşma aşamalarını düzenleyin.

💡Profesyonel İpucu: Müşteri işbirliği araçlarını kullanarak yeni müşteri kayıt işlemlerini, proje taleplerini, teslim edilecekleri ve geri bildirimleri tek bir yerden yönetin.

Özellik #2: Potansiyel müşteri yakalama

Monday CRM'nin potansiyel müşteri oluşturma formları, potansiyel müşteri bilgilerini kolayca yakalamanızı ve yönetmenizi sağlar. Bu formları web sitenize, sosyal medya sayfalarınıza ve web seminerlerinize yerleştirerek iletişim bilgilerini kaydedin, CRM veritabanı bunları otomatik olarak saklayacaktır. Şirketinizin logosunu ekleyin, renkleri değiştirin ve formlarınıza en önemli bilgileri eklemek için hangi alanları dahil edeceğinizi seçin.

Daha fazla bilgi: PowerPoint ve ClickUp'ta 10 Müşteri Yönetimi Şablonu

Özellik #3: Monday AI

Monday'in AI özelliği, boru hattı raporlamasını basitleştirmek için formüller oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, toplam geliri hesaplamak veya farklı aşamalarda dönüşüm oranlarını izlemek için formüller oluşturabilirsiniz.

Özellik #4: Gösterge panelleri

Monday'in gösterge panelleri, satış süreçlerini kolaylaştırmanıza ve tek bir düzende temel satış metriklerine genel bir bakış elde etmenize olanak tanır. Gösterge panellerini kullanarak bütçelerinizi, anlaşma ilerlemelerini ve takım performansını da izleyebilirsiniz. Monday CRM, gösterge panellerinizi özelleştirmek ve verilerin nasıl görüntülenmesini istediğinizi kontrol etmek için birden fazla bileşen sunar.

Monday CRM Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 33 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HubSpot nedir?

HubSpot Sales Hub, küçük ve orta ölçekli işletmelerin müşteri etkileşimlerini kolaylıkla yönetmeleri için tasarlanmış bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır. İletişim bilgilerini depolayabileceğiniz, müşteri etkileşimlerini izleyebileceğiniz ve satış sürecinizi görselleştirebileceğiniz merkezi ve kullanımı kolay bir platform sunar.

hubSpot aracılığıyla

HubSpot özellikleri

HubSpot, satış süreçlerindeki sürtüşmeleri ortadan kaldıran ve satış temsilcilerinizin daha verimli çalışmasına yardımcı olan özellikler sunar. Bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Özellik #1: Boru hattı yönetimi

HubSpot'un CRM platformu, tüm satış döngüsünü kuşbakışı görünümünde sunar. Her bir anlaşmanın hangi aşamada olduğunu ve ilerletmek için hangi eylemlerin gerekli olduğunu görün.

hubSpot aracılığıyla

HubSpot'un sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak anlaşma aşamalarını ekleyerek, silerek veya düzenleyerek satış boru hattınızı özelleştirebilirsiniz. Bu, satış boru hattını, işletmenizin potansiyel müşterileri yönetme ve anlaşmaları kapatma yöntemine göre uyarlayabileceğiniz anlamına gelir.

💡Pro İpucu: Ölçülebilir hedefler belirleyin, beklentileri erken aşamada ayarlayın ve aktif dinlemeyi uygulayarak müşteri iletişim stratejinizi geliştirin.

Özellik #2: İş içgörüleri

HubSpot'un iş içgörüleri, potansiyel müşteri bilgilerini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. CRM, 20 milyondan fazla işletmenin bulunduğu bir veritabanına sahiptir. Böylece, potansiyel bir müşterinin kurumsal e-posta adresine sahipseniz, HubSpot şirketin boyutu, sektörü, geliri ve daha fazlası gibi diğer tüm ilgili bilgileri otomatik olarak doldurur.

Pro İpucu 💡: Satış sürecini kolaylaştırmak için net hedefler belirleme, dönüm noktaları ayarlama ve etkili iletişim kanalları oluşturma gibi satış proje yönetimi tekniklerini kullanın.

Özellik #3: HubSpot AI

HubSpot'un AI çözümü Breeze, toplantı notları alma, kayıtları güncelleme ve satış takımları için tanıtım mesajları oluşturma gibi görevleri yerine getirir. Yerleşik AI çözümü, satış takımlarının müşteri etkileşimlerini ve geçmiş anlaşmaları analiz etmesini sağlar.

Özellik #4: Gösterge paneli ve raporlama yazılımı

HubSpot, tüm önemli verilerinizi görüntüleyebileceğiniz merkezi bir konum sağlar. Satış takımlarının anahtar metrikler hakkında içgörüler elde etmesine yardımcı olmak için özel gösterge panelleri ve kapsamlı raporlar oluşturulmasını sağlar.

Çapraz fonksiyonlu takımlar, pazarlama ve satış süreçlerini birbirine bağlayarak kampanya performansının kapsamlı bir görünümünü elde edebilir.

HubSpot'un 1.000'den fazla araçla entegrasyonları, iş kaynakları arasında veri aktarımını hatasız hale getirir ve satış takımlarınızın daha fazla anlaşma kapatmak için zamanında veriye sahip olmasını sağlar.

💡Pro İpucu: CRM raporları oluşturun ve bunları görsel grafiklere ve çizelgelere dönüştürerek satış sürecinizi daha iyi temsil edin ve anlaşma kapanma olasılığını tahmin edin.

Hubspot Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 150 $

💡 Bonus: HubSpot ve ClickUp entegrasyonu ile yapabilecekleriniz: HubSpot ve ClickUp iş akışlarını birbirine bağlayarak müşterilere daha hızlı değer sunun

Otomasyon ile proje teslimatlarını hızlandırın

Müşteri verilerini (anlaşmalar ve müşteri durumu) proje yönetimi platformunuzdan görüntüleyin

Monday CRM ve HubSpot: Özellik Karşılaştırması

Hem HubSpot hem de Monday CRM, müşteri etkileşimlerini ve potansiyel müşteri verilerini yönetmek için benzersiz özellikler sunar. Ancak, Monday CRM ile HubSpot'u karşılaştırıyorsanız, işiniz için hangisini seçmelisiniz?

Satış çabalarını izleme ve iş akışlarını yönetme konusunda HubSpot ve Monday CRM arasındaki farkları tablo halinde görün.

Özellik HubSpot Monday CRM Satış yönetimi 7 ön tanımlı anlaşma aşaması ile gelişmiş boru hattı yönetimi Satış döngüsünün farklı aşamaları Kanban panosunda görsel olarak gösterilir. Otomasyon E-posta gönderme ve toplantı planlama gibi çok adımlı iş akışları için gelişmiş otomasyon Potansiyel müşteri atama ve durum güncellemeleri için temel otomasyon Satış zekası 20 milyondan fazla işin bulunduğu veritabanına erişin, manuel araştırma yapma ihtiyacını ortadan kaldırın İletişim bilgilerini kaydetmek için özel müşteri adayı yakalama formları oluşturmanız gerekir Yapay zeka Tahminsel öngörüler ve potansiyel müşteri puanlaması için akıllı yapay zeka Görev oluşturma, e-posta yazma ve içerik oluşturmayı otomatikleştiren yapay zeka. Gelişmiş yapay zeka özellikleri yoktur Veri yönetimi Ayrıntılı raporlama ve üst düzey genel bakışlar için kapsamlı gösterge panelleri Özelleştirilebilir gösterge panelleri, ancak yalnızca üst düzey genel bakışlarla sınırlıdır Fiyat Satış ve pazarlama özelliklerini tek bir pakette entegre ettiği için üst düzey bir üründür Temel CRM fonksiyonlarıyla uygun fiyatlandırma

Bu platformların benzer özelliklere sahip olmasına rağmen tekliflerinde nasıl farklılık gösterdiğine dair daha ayrıntılı bir görünüm elde etmek için okumaya devam edin.

Özellik #1: Satış yönetimi

HubSpot Sales Hub, satış sürecinizi görselleştirmek ve içindeki engelleri belirlemek için gelişmiş boru hattı yönetimi özellikleri sunar. Ön tanımlı olarak, HubSpot'un CRM'si satış döngünüzün anahtar aşamalarını temsil eden yedi anlaşma aşamasına sahiptir.

Monday satış CRM'si, İletişim Yönetimi adlı bir satış yönetimi özelliği de sunar. Anlaşmalar, farklı aşamaları belirtmek için Kanban panosunda farklı sütunlar altında görsel olarak gösterilir. Otomasyonlar, potansiyel müşteri atamaları, durum güncellemeleri ve hatırlatıcılar gibi etkinlikler için kullanılabilir.

Kazanan 🏆: Kullanım durumunuza bağlıdır: Gelişmiş otomasyon için HubSpot, satış ve pazarlama çabalarını e-posta pazarlama otomasyonu ve boru hattı yönetimi ile birleştirir Görsel boru hattı yönetimi için, Kanban panosunda satış anlaşmalarının gösterildiği Monday CRM

Özellik #2: Satış zekası

HubSpot'un 20 milyondan fazla işletmeyi içeren iş içgörü veritabanı, manuel araştırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu özellik, potansiyel müşterilerle ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmak isteyen satış temsilcileri için kullanışlıdır.

Ancak Monday CRM ile, potansiyel müşteri bilgilerini yakalamak için özel formlar oluşturmak için zaman harcamanız gerekir.

Kazanan 🏆: HubSpot, potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için gerekli bilgileri bulmada zaman tasarrufu sağladığı için bu kategoride kazanan olmuştur.

Özellik #3: CRM otomasyon zekası

HubSpot'un Breeze, takımınızın tahminlerine ilişkin öngörüsel içgörüler sağlayarak satış iş akışınıza yardımcı olur. İşbirliğine dayalı CRM'den elde ettiğiniz bu bilgileri kullanarak gelir tahminleri yapabilir ve sorunlar büyümeden ortadan kaldırabilirsiniz.

Monday AI ise görev oluşturmayı otomatikleştirir ve e-posta tasarımı, içerik oluşturma ve formül oluşturma konusunda yardımcı olur.

Kazanan 🏆: AI yeteneklerini karşılaştırdığımızda, HubSpot Monday CRM'den üstündür. Monday AI yalnızca temel otomasyon fonksiyonları sunar.

Özellik #4: Fiyatlandırma

Sonuç olarak, bir araç seçme kararının büyük bir kısmı bütçenize bağlıdır. İlk bakışta, Monday CRM HubSpot'tan çok daha uygun fiyatlı görünüyor. Ancak bu öznel bir görüş olabilir.

Kazanan 🏆: Gelişmiş CRM işlevlerine sahip daha büyük takımlar HubSpot'un fiyatlandırmasından yararlanabilir. HubSpot'un gelişmiş pazarlama özellikleri ve satış araçları sunduğunu not edeceksiniz. Ancak, Monday satış CRM fiyatlandırması özelleştirme, esneklik, temel raporlama ve satış erişim işlevlerine ihtiyaç duyanlar için daha uygun fiyatlıdır.

Daha fazla bilgi: İşinizi Geliştirmek için En İyi 8 CRM Alternatifi

Reddit'te HubSpot CRM ile Monday CRM karşılaştırması

Reddit'te kullanıcıların Monday CRM ve HubSpot hakkında ne söylediklerini araştırdık .

Bir Reddit kullanıcısı, satış ve pazarlama takımları için entegre işlevleri nedeniyle HubSpot'u tercih ettiğini belirtmiştir.

HubSpot'un hayranıyım çünkü diğer CRM'lerin çoğunda bulunmayan entegre bir platform sunuyor. Satış, pazarlama, hizmet, operasyon ve CMS'nin tümünün entegre olması, teknik parçalanmayı önlemeye ve birden fazla aracı entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırmaya çok yardımcı oluyor.

HubSpot'un hayranıyım çünkü diğer CRM'lerin çoğunun sunmadığı entegre bir platform sağlıyor. Satış, pazarlama, hizmet, operasyon ve CMS'nin tümünün entegre olması, teknik parçalanmayı büyük ölçüde azaltıyor ve birden fazla aracı entegre etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Başka bir Redditor, Monday.com'un müşteri listelerini tutmak gibi daha küçük kullanım durumları için en iyisi olduğunu, ancak HubSpot'un özellikle büyüyen işletmeler için CRM olarak daha uygun olacağını belirtiyor. Kullanıcı ayrıca, HubSpot'un otomasyon gibi gelişmiş özellikleri sayesinde satış ve pazarlama fonksiyonlarını daha iyi destekleyebildiğini vurguluyor.

Başlangıç olarak, Monday'in bir CRM olmadığını açıkça belirtmek gerekir. Monday, erişilebilir ve çevrimiçi olan güzel bir Excel sayfasıdır, ancak bir CRM değildir. Tüm bunları söyledikten sonra, işiniz için doğru seçim, ulaşmak istediğiniz hedefe bağlıdır. Sadece müşteri listelerini takip etmek istiyorsanız, Monday bu işi yapabilir, ancak işinizi büyütmek istiyorsanız, sonunda satış, pazarlama, müşteri desteği vb. tüm fonksiyonların senkronize olmasını isteyeceksiniz ve Monday, özellikle işleri kolaylaştırmak için otomasyon tarafında istediğiniz satış ve pazarlama fonksiyonlarını desteklemez.

Başlangıç olarak, Monday'in bir CRM olmadığını açıkça belirtmek gerekir. Monday, erişilebilir ve çevrimiçi olan güzel bir Excel sayfasıdır, ancak bir CRM değildir.

Tüm bunları söyledikten sonra, işiniz için doğru seçim, ulaşmak istediğiniz hedefe bağlıdır. Sadece müşteri listelerini takip etmek istiyorsanız, Monday bu işi yapabilir, ancak işinizi büyütmek istiyorsanız, sonunda satış, pazarlama, müşteri desteği vb. tüm fonksiyonların senkronize olmasını isteyeceksiniz ve Monday, özellikle işleri kolaylaştırmak için otomasyon tarafında istediğiniz satış ve pazarlama fonksiyonlarını desteklemez.

Kapsamlı analitik, gelişmiş potansiyel müşteri nitelendirme ve otomasyon özellikleriyle HubSpot'un Monday CRM'den daha iyi bir seçim olduğu konusunda genel bir fikir birliği vardır. Bunun nedeni, Monday CRM'nin sınırlı satış yönetimi işlevlerine sahip bir iş akışı yönetim sistemi olmasıdır.

Şimdi, HubSpot ve Monday CRM'nin en iyi alternatifini keşfedelim.

ClickUp ile tanışın — HubSpot ve Monday CRM'ye en iyi alternatif

ClickUp, HubSpot ve Monday CRM'den ihtiyacınız olan tüm cevapları tek bir yerde sunan eksiksiz bir çözümdür.

ClickUp CRM

Pipeline'ları görselleştirmek, hesapları izlemek ve yönetmek, takımınızla işbirliği yapmak ve müşteri iş akışlarını kolaylaştırmak için en gelişmiş ClickUp CRM çözümünü deneyin

Müşteri büyümesini hızlandırmak ve satış sürecini yönetmek için tasarlanmış gelişmiş özellikleriyle ClickUp CRM, satış operasyonlarınızı ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Özelleştirilebilir görünümler gibi özellikler, müşteri ilişkilerini görselleştirmenize, müşteri yaşam boyu değerini izlemenize ve ortalama anlaşma boyutlarını tek bir konumdan takip etmenize olanak tanır.

ClickUp, sorunsuz işbirliğini kolaylaştırır ve satış boru hattınızın her aşaması için görevler oluşturmanıza, atamanıza ve yönetmenize yardımcı olacak önceden oluşturulmuş otomasyonlara sahiptir. Bu, onu dikkate almanız gereken en iyi HubSpot ve Monday CRM alternatiflerinden biri yapar.

Organizasyonumuzdaki yenilikçi zihinler her zaman daha iyi olmak için çaba gösterir ve bir dakika, bir saat, hatta bazen bir gün daha kazanabileceğimiz yollar arar. ClickUp, geriye dönüp baktığımızda Excel tabloları ve Word belgeleri gibi ölçeklenemeyen araçlarla halletmeye çalıştığımız birçok sorunu çözdü.

Organizasyonumuzdaki yenilikçi zihinler her zaman daha iyi olmak için çaba gösterir ve bir dakika, bir saat, hatta bazen bir gün daha kazanabileceğimiz yollar arar. ClickUp, geriye dönüp baktığımızda Excel tabloları ve Word belgeleri gibi ölçeklenemeyen araçlarla halletmeye çalıştığımız birçok sorunu bizim için çözdü.

ClickUp'ı satış takımlarınız için en iyi CRM çözümü yapan özelliklere daha yakından bakın.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Performans gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak müşteri etkileşimleri ve potansiyel müşteri faaliyetleri hakkında derinlemesine içgörüler elde edin. Özel bir gösterge paneli kullanarak brüt satış geliri, aylık gelirler ve kategoriye göre satışlar gibi anahtar metrikleri görselleştirebilirsiniz. Bu, satış sürecinizi optimize etmek ve gelir artışını iyileştirmek istediğinizde çok kullanışlıdır.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak kapsamlı CRM raporları oluşturun

Ayrıca, veritabanınızdaki farklı müşteri segmentlerini izleyebilir ve gelir potansiyelini ve ek satış fırsatlarını tahmin edebilirsiniz. Müşteri segmentlerini analiz ederek risk altındaki müşterileri anlayın ve müşteri kaybını önlemek için proaktif önlemler alın.

ClickUp'ın 2. Avantajı: Satış proje yönetimi

ClickUp'ın Satış Proje Yönetimi Yazılımı, tek bir yerden potansiyel müşteri izleme, otomatik veri girişi ve görev yönetimi sunar. Satış odaklı özel şablonlar ve görünümler, takımların satış hunisini görselleştirmesine ve müşteri hesaplarını yönetmesine yardımcı olur.

ClickUp Analysts CRM Şablonunu kullanarak müşteri verilerini düzenleyin, yönetin ve satış sürecini görselleştirin

ClickUp CRM Şablonu

Örneğin, ClickUp'ın CRM Şablonu, satış süreciniz için özelleştirilebilir boru hatları oluşturmak için zengin özelliklere sahip bir çerçevedir. Kapalı Kazanıldı, Kapalı Kaybedildi, Teklif vb. gibi anlaşma aşamalarını belirtmek için özel durumları kullanın. Bu şekilde, çeşitli satış süreci aşamalarında bir potansiyel müşterinin ilerlemesini kolayca izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu'nu kullanarak potansiyel müşterilerinizi ve müşteri etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

E-postaları takip etmek, toplantıları planlamak veya teklifleri hazırlamak gibi çeşitli faaliyetler için görevler oluşturun ve atayın

Satış döngüsünün çeşitli aşamalarında potansiyel müşterilerin ilerlemesini izleyin ve kapanan anlaşmaların olasılığını tahmin edin

Müşteri yaşam boyu değeri, ortalama anlaşma boyutu ve takım performansı gibi önemli satış metrikleri hakkında gerçek zamanlı içgörüler edinin

Takımınız için satış hedefleri belirleyin ve takımınızın bu hedeflere doğru nasıl ilerlediğini izleyin

Bonus: Satış takımınız, potansiyel müşterilerin satış yolculuğuna ilişkin görünürlük eksikliği veya satış boru hattını yapılandırma gibi zorluklarla karşılaşıyorsa, işlerini kolaylaştırmak için satış boru hattı şablonlarını kullanmayı düşünün.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak zaman kazanabilir ve satış sürecinizdeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz. 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapın veya ClickUp'ın otomasyon oluşturucusunu kullanarak kendi otomasyonunuzu oluşturun. Satış döngüsünün belirli aşamalarında e-posta gönderimlerini otomatikleştirin ve bir görev başlatıldığında, onaylandığında veya tamamlandığında durum güncellemelerini tetikleyin.

ClickUp Otomasyonunu kullanarak takımlarınızın yoğun işlerini halledin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Akıllı AI

ClickUp'ın yapay zeka sinir ağı olan ClickUp Brain, satış takımlarınızın daha verimli hale gelmesi için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

ClickUp Brain'e işle ilgili herhangi bir soru sorabilirsiniz, o da belgelerinizi, projelerinizi ve görevlerinizi sıralayarak en alakalı bilgileri ortaya çıkarır. Bu, ihtiyacınız olan satış bilgilerini bulmanızı çok daha kolay hale getirir ve çalışma alanınızı saatlerce aramanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile e-posta yanıtları oluşturun, raporlar hazırlayın ve toplantı notlarını özetleyin

ClickUp Brain ayrıca e-posta şablonları, dış pazarlama kampanyaları ve satış raporları tasarlayabilir. Böylece, satış temsilcileriniz artık sıfırdan içerik oluşturmak için endişelenmek zorunda kalmaz.

İşiniz için bir CRM seçerken dikkate almanız gereken anahtar faktörler: En acil sorunları belirleyin: Anlaşmaları takip edemiyor musunuz? Anlaşmaları kapatmakta zorlanıyor musunuz? Satış yolculuğunuzda çok fazla dağınık bilgi mi var?

Son kullanıcı görüşleri: Anketler düzenleyin ve ürünü kullanacak olan ana takımlardan geri bildirim alın

Entegrasyon: Veri silolarını önlemek için teknoloji yığınınızla entegre olduğundan emin olun

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı başına aylık 7 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile Satış Verimliliğinizi Artırın

HubSpot'un CRM'i, satış ve pazarlama çabalarını entegre etmeye odaklanan takımlar için iyi bir seçenektir. Ancak, öncelikle CRM özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için çok pahalı olabilir.

Monday CRM, fiyatlandırma konusunda endişeleriniz varsa ve temel satış yönetimi fonksiyonlarına ihtiyacınız varsa dikkate alabileceğiniz iyi bir seçenektir. Ancak, günün sonunda takımın iş akışını engelleyebilecek sınırlamaları vardır.

ClickUp, Hubspot ve Monday arasındaki rekabette her iki dünyanın en iyilerini bir araya getirir. ClickUp CRM, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini yönetmek için çeşitli özellikler sunar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, otomasyon, görev atamaları, yerleşik bir AI yazarı ve önceden oluşturulmuş şablonlar gibi özellikler, satış sürecini yönetmenize ve müşteri ilişkilerini bir bakışta görmenize yardımcı olabilir.

Ücretsiz denemeye kaydolun ve ClickUp'ın satış verimliliğinizi nasıl artırdığını görün.