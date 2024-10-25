i̇çeriğinizi Dönüştürmek için En İyi 20 İçerik Yönetim Sistemi Örneği

Geçmişte, web sitesi içeriğini güncellemek için HTML, CSS veya arka uç programlama bilgisi gerekiyordu. Bu, pazarlamacıların küçük değişiklikler için bile sürekli olarak geliştiricilere güvenmek zorunda kaldığı anlamına geliyordu.

WordPress ve Drupal gibi popüler içerik yönetim sistemleri [CMS], kullanıcı dostu arayüzleri, sürükle ve bırak düzenleyicileri ve WYSIWYG [Ne Görürsen Onu Alırsın] araçlarıyla işleri kolaylaştırdı.

Artık, pazarlama takımlarındaki birden fazla kullanıcı, teknik beceriye ihtiyaç duymadan işbirliği içinde içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve yayınlayabilir. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, doğru olanı nasıl seçersiniz?

Bu makalede, CMS'nin ne olduğunu ve neler yapabileceğini açıklayacağız ve işler için en iyi 20 içerik yönetim sistemi örneğini inceleyeceğiz. Başlayalım. 👇

İçerik Yönetim Sistemi [CMS] nedir?

İçerik yönetim sistemi veya CMS, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan web sitesi içeriğini kolayca oluşturmanıza, düzenlemenize ve yönetmenize olanak tanıyan bir yazılım platformudur.

Kullanımı kolay bir gösterge panelinden blog gönderileri yayınlayabilir, sitenizin düzenini ayarlayabilir veya şirket web sitenizi güncelleyebilirsiniz.

Çoğu CMS platformu iki anahtar parçadan oluşur: içeriği oluşturduğunuz ve yönettiğiniz İçerik Yönetimi Uygulaması [CMA] ve içeriğin web sitenizde nasıl görüneceğini kontrol eden İçerik Dağıtım Uygulaması [CDA].

Ayrıca web barındırma hizmeti de sunarak, takımınızın geliştiricilere ihtiyaç duymadan işbirliği yapmasını ve güncellemeleri yayınlamasını kolaylaştırır. Ayrıca CMS platformları, içeriğinizi optimize etmenize ve hedef kitlenize ulaşmanıza yardımcı olacak SEO araçları ve güvenlik özellikleri içerir.

İlginç Bilgi: Araştırmalara göre, 76 milyondan fazla web sitesi bir içerik yönetim sistemi (CMS) kullanmaktadır. Trafik açısından en iyi 1 milyon web sitesi arasında 790.000'den fazlası bir CMS tarafından desteklenmektedir.

Bir İçerik Yönetim Sisteminde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Endüstri standartlarını karşılamak için, iyi bir CMS şu anahtar özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanılabilirlik: Sistem kullanıcı dostu olmalı ve takımınızın HTML, CSS ve diğer teknik becerilere sahip olmadan içeriği kolayca yönetebilmesini sağlamalıdır. Çok karmaşık olursa, basit güncellemeler için zaman kaybedersiniz

Çok yönlülük: CMS'niz, performanstan ödün vermeden blog gönderileri, ürün sayfaları veya görüntü ağırlıklı portföyler gibi farklı içerik türlerini yönetebilmelidir. Bu, siteniz veya işiniz büyüdükçe etkinliğini korumasını sağlar

Güvenlik: Güçlü güvenlik çok önemlidir. Sitenizi virüslerden ve istenmeyen tehditlerden korumak için kullanıcı kimlik doğrulama, düzenli güncellemeler ve SSL desteği gibi özellikleri arayın

Entegrasyonlar: İyi bir CMS, pazarlama platformları veya ödeme sistemleri gibi diğer araçlarla kolayca entegre olmalıdır. Sorunsuz bağlantılar için eklentileri veya API'leri desteklediğinden emin olun

Destek: Hızlı müşteri desteği anahtar öneme sahiptir. Sorunlarla karşılaştığınızda veya yeni özellikleri denemek istediğinizde yardıma ihtiyacınız olacaktır

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Artık bir CMS'de nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, içerik yönetimini sizin için kolaylaştıracak seçeneklere göz atalım.

Kullanılacak En İyi 20 İçerik Yönetim Sistemi

Doğru içerik yönetim sistemini (CMS) seçmek büyük bir fark yaratabilir. Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek zor olabilir. Bu nedenle, ClickUp ekibim ve ben, çevrimiçi varlığınızı kolaylıkla oluşturmanıza, yönetmenize ve optimize etmenize yardımcı olabilecek en iyi 20 içerik yönetim sistemi örneğini içeren bu listeyi hazırladık. Derinlemesine incelemeye hazır mısınız? 👇

ClickUp, içerik oluşturmayı ve takım işbirliğini basitleştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir platformdur. Çeşitli araçları ve özellikleri, dijital içeriğinizi sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Zengin özelliklerini birlikte keşfedelim.

ClickUp Belgeleri

Örneğin, ClickUp Docs, içerik oluşturucularınız ve düzenleyicilerinizin içerikle ilgili tüm projelerde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilmesi için merkezi bir hub'da içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Gerçek zamanlı düzenleme, satır içi yorumlar ve sürüm geçmişi gibi özelliklerle, takımınız uyumlu çalışabilir ve hiçbir değişikliği kaçırmadan değişiklikleri takip edebilir. Ayrıca, görevleri gömebilir, belgeleri bağlayabilir ve eylem öğelerini doğrudan belge içinde atayabilir, böylece herkes kendi bölümünde çalışırken odaklanıp verimli kalabilir.

ClickUp Görevleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak sorunsuz bir şekilde içerik oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve önerilerde bulunun

Ardından, herhangi bir pazarlama projesini planlamak, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak için bir özellik olan ClickUp Görevleri'ne sahip olursunuz. Görevler'i kullanarak mükemmel bir içerik üretim süreci kurabilir ve yazarlarınız, düzenleyicileriniz veya SEO takımınız arasında sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

İster birden fazla içerik parçasını yönetin ister daha büyük kampanyalarla uğraşın, Tasks her şeyi düzenli ve akıcı bir şekilde tutar.

İletişim ve görev yönetimini merkezileştirmek, darboğazları ortadan kaldırarak, takımınız yüksek kaliteli içerik üretmeye daha fazla odaklanırken projelerin her aşamada sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Sorumlulukları atamak, son tarihleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp Görevleri oluşturun

Bunu AI destekli iş akışı otomasyonu ile birleştirin ve işin büyük bir kısmını sizin için halleden bir içerik yönetim sistemine sahip olun. Örneğin, yazar bir parçayı gönderdiği anda sistem otomatik olarak düzenleyicinize atar.

Ayrıca, içerik onaylandıktan sonra SEO takımını bilgilendirmek gibi takip görevleri için tetikleyiciler ayarlayabilir ve her bir süreç adımının manuel müdahale olmadan akışını sağlayabilirsiniz.

Bu otomasyon, ş Akışının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar ve sürekli denetim ihtiyacını ortadan kaldırır.

ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü ile içerik yönetimi görevlerinizi senkronize halde tutun

Dahası, ClickUp Takvim Görünümü, içerik yayınlama, düzenleme ve daha fazlasıyla takımlarınızın programa uymasına yardımcı olur. İçerik yönetimi görevlerinizi görsel bir platformda izlemenizi ve yönetmenizi sağlayarak okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

Ayrıca, Takvim Görünümü'nde görevleri doğrudan planlayabilir ve içerik yayınlama veya düzenleme son tarihlerini asla kaçırmamak için uyarılar ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz.

ClickUp'ın farklı seçenekleriyle bir içerik yönetim sistemi oluşturmak için sıfırdan başlamak istemiyorsanız, önceden oluşturulmuş belge şablonlarına güvenebilirsiniz. ClickUp, içerik oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getiren 1000'den fazla şablondan oluşan bir kütüphaneye sahiptir. Hadi bir göz atalım.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu, içerik oluşturma projelerini düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu bu konuda en iyilerinden biridir. Birden fazla takım üyesinin harika içeriğinizi yönetmek için çalışabileceği tek bir platformda içerik oluşturma ve yayınlama gibi içerikle ilgili görevleri planlamanıza yardımcı olur.

Bu şablon ayrıca şunları da içerir:

İçerik performansını planlamak, izlemek ve ölçmek için yapılandırılmış bir yol sunarak takım koordinasyonunu iyileştirir

Yerleşik gösterge panelleriyle içerik ilerlemesinde görünürlük sağlar

Biçimlendirmenizi tutarlı hale getirir ve içerik güncellemelerini veya revizyonlarını basitleştirir

Yayın sürecini kolaylaştırarak ve hızlı içerik teslimi sağlayarak zaman tasarrufu sağlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Paylaşılabilir belgeler oluşturun ve bunları gerçek zamanlı olarak düzenleyin. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak iş akışlarınızı birbirine bağlayabilir, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir ve fikirlerinizi takımınızla hayata geçirebilirsiniz. İçeriğinizi Belgeler'e yazın ve takım arkadaşlarınızın canlı önerilerde bulunmasına ve düzenlemeler yapmasına izin verin

100'den fazla otomasyon arasından seçim yapın. Basit bir "Ne zaman-Ne zaman" sistemi kullanarak kendi otomasyonunuzu bile oluşturabilirsiniz ClickUp Otomasyonları ile içerik yönetimini kolaylaştırmak ve yayınlama, e-posta içeriği ve pazarlama kampanyası süreçlerini otomatikleştirmek içinarasından seçim yapın. Basit bir "Ne zaman-Ne zaman" sistemi kullanarak kendi otomasyonunuzu bile oluşturabilirsiniz

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri otomatikleştirin ve sayısız saatlerden tasarruf edin

Fikir üretmek, yazımı iyileştirmek ve beyin fırtınasından son düzenlemelere kadar süreci kolaylaştırmak için yapay zeka destekli asistan ClickUp Brain'i kullanarak içerik oluşturmayı geliştirin

ClickUp Brain'i şirket çapında bilgi tabanları oluşturmak ve kişisel içerik yönetimi asistanı olarak kullanın

Görevlerinizi, belgelerinizi, otomasyonlarınızı ve takımlarınızı Brain ile birleştirerek çalışanlarınıza gerekli bilgilere anında erişim sağlayın. Brain, içerik stratejiniz hakkında sürekli ilerleme güncellemeleri sağlayabilir

ClickUp Hedefleri kullanarak içerik girişimlerini ileriye taşıyın, net hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve planlamadan tamamlanana kadar odaklanın

ClickUp Hedefleri ile her görevin üstünde kalın ve işlerin akışını sorunsuz bir şekilde sürdürün

Görevler ve Hedefler'i kullanarak içerik oluşturmayı görev izleme ve atama ile birleştirin ve verimli işbirliği ve yayınlama sağlayın

ClickUp sınırlamaları

Son derece kullanışlı olmakla birlikte, derin özelleştirme seçeneklerinin doğru şekilde ayarlanması zaman alıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmaları ortadan kaldırıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerektiren, planlanmış vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden, tüm e-posta iletişimi ortadan kalkıyor (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılıyor).

2. WordPress (Kapsamlı eklentiler ve temalar ile kullanıcı dostu web sitesi oluşturma için en iyisi)

WordPress, işletmeler arasında en popüler CMS platformlarından biridir. Yeni başlayanlar için oldukça kullanıcı dostu, son derece esnek ve açık kaynaklı bir platformdur. Çoğu içerik yönetim sisteminden farklı olarak, tema ve eklenti aralığı içeriğinizi özelleştirmeyi kolaylaştırır ve blok düzenleme sistemi bloglarınızı ve web sitelerinizi zahmetsizce düzenlemenizi sağlar.

WordPress'in en iyi özellikleri

Mağaza, analiz, haber bülteni ve sosyal medya entegrasyonlarıyla herhangi bir web sitesi, blog, çevrimiçi mağaza veya portföy sitesi oluşturun

Binlerce ücretli ve ücretsiz eklenti kullanarak kodlama yapmadan animasyon ekleme ve dinamik içerik kişiselleştirme gibi özellikler ekleyin

Tüm içerikler için SEO dostu URL yapıları, etiketler ve kategoriler elde edin

WordPress sınırlamaları

Özel CMS deneyimleri için birden fazla oluşturucuya, eklentiye ve temaya güvenmek, performans yavaşlamalarına ve güvenlik risklerine yol açabilir

Kullanıcılar, bazı eklentilerin diğerleriyle uyumsuz olabileceğini bildirmiştir

WordPress fiyatlandırması

Kişisel: 4 $/ay

Premium: 8 $/ay

İş: Aylık 25 $

Ticaret: 45 $/ay

Enterprise: Yıllık 25.000 $'dan başlayan fiyatlarla

WordPress derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.900+ yorum)

İlginç Bilgi: Araştırmalara göre, WordPress %62,7 ile en büyük CMS pazar payına sahiptir. Ayrıca, dünya çapında tahmini 38.000.000 canlı WordPress web sitesi bulunmaktadır.

3. Ghost (Minimalist, hızlı ve SEO dostu yayın web siteleri oluşturmak için en iyisi)

Ghost, profesyonel yayıncılar için tasarlanmış başsız bir CMS'dir. Markdown'u destekleyen sezgisel bir düzenleyici sunarak yazarların dikkatlerini dağıtmadan içeriklerine odaklanmalarını sağlar. Web içeriği yönetimine ek olarak Ghost, kurulum sürecini basitleştirmek için yönetilen web barındırma hizmeti de sunar.

Ghost'un en iyi özellikleri

Hızlı içerik yükleme hızı elde edin (aynı anda 19 talebe kadar)

Arama motorları için özel meta veriler ve sosyal ağlar için yapılandırılmış veriler otomatik olarak ayrıntılı XML site haritaları ile oluşturun

Yerleşik potansiyel müşteri oluşturma ve e-posta bültenleri ile takımınızın içerik pazarlamasının doğrudan ROI'sini göstermesini sağlayın

Ghost sınırlamaları

Özel bir mobil uygulama yoktur

Bazı kullanıcılar, sayfa ziyaretleri veya kullanıcı davranışları hakkında yerleşik analitiklerin eksikliğinden şikayetçi olmuştur

Doğrudan zengin metin biçimlendirme seçenekleri yoktur

Hayalet fiyatlandırma

Başlangıç: 500 üye için aylık 9 ABD doları

Oluşturucu: 1000 üye için aylık 25 ABD doları

Takım: 1000 üye için aylık 50 ABD doları

İş: 10.000 üye için aylık 199 ABD doları

Hayalet derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Biliyor muydunuz? Başsız CMS, sunum katmanını (içeriğin sunulduğu yer) arka uçtan (içeriğin yönetildiği yer) ayıran bir içerik yönetim sistemidir. Bu tür CMS, içeriği tek bir yerden yönetmenize ve seçtiğiniz herhangi bir dijital kanalda dağıtmanıza olanak tanır.

4. Wix (Sezgisel sürükle ve bırak web sitesi oluşturucu arayan yeni başlayanlar için en iyisi)

Wix, içerik yönetim sistemi ve web sitesi oluşturucuyu güçlü bir şekilde birleştirerek kullanıcılara web sitelerini oluşturmak, yönetmek ve ölçeklendirmek için eksiksiz bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, yeni başlayanların kolayca kullanmaya başlamasını sağlar.

Wix'in en iyi özellikleri

Web sitenizdeki herhangi bir içeriği hızlı ve kolay bir şekilde kodsuz olarak özelleştirin

Dinamik sayfalar kullanarak içeriğinize bağlı tek bir tasarımla birden fazla sayfayı otomatik olarak oluşturun

Yerleşik SEO araçlarıyla sitenizin arama motorlarında daha üst sıralarda yer almasını sağlayın

Wix sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, mobil cihazlarda web sitelerinin yavaş yüklenmesinden şikayetçi

Başka bir kaynaktan öğeler eklerken, özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Wix fiyatlandırması

Hafif: 17 $/ay

Temel: 29 $/ay

İş: 36 $/ay

Business Elite: 159 $/ay

Wix puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (9.700+ yorum)

Squarespace, web sitesi içerik yönetimi için hepsi bir arada bir platform olarak bilinir.

Bu araç, 100'den fazla özelleştirilebilir şablon, yerleşik blog özellikleri, e-ticaret yetenekleri ve web siteleri için randevu planlama özellikleri sunar. Ayrıca, içerik analizlerinizi izleyerek site trafiği üzerinden en popüler gönderileri keşfetmenize yardımcı olur.

Squarespace'in en iyi özellikleri

Görsel ve yapısal olarak sağlam içerik yayınlamak için yüksek kaliteli, özelleştirilebilir şablonlara erişin

İçerik oluşturmaya başlamak için Squarespace AI'yı yaratıcı ajansınız olarak kullanın

Yerleşik SEO araçları, e-posta kampanyaları ve yerleşik sosyal medya hesaplarıyla blogunuzu tanıtın ve trafiği artırın

Squarespace sınırlamaları

Tasarım öğeleri üzerinde gelişmiş özelleştirme seçenekleri yoktur

Önceden oluşturulmuş bir web sitesinde bileşen değişiklikleri için sınırlı tasarım esnekliği

Squarespace fiyatlandırması

Kişisel: 16 $/ay

İş: 23 $/ay

Commerce Basic: 28 $/ay

Commerce Advanced: 52 $/ay

Squarespace puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Joomla (Esneklik ve kapsamlı site özelleştirme ihtiyacı olan geliştiriciler için en iyisi)

Joomla, kullanım kolaylığı ve işlevselliği dengeleyen esnek bir CMS aracıdır. Temel özellikleri arasında kolay özelleştirme, içerik yönetimi ve profesyonel destek bulunur. 70'ten fazla dilde yerelleştirme ve kullanıma hazır SEO ve SEF (Arama Motoru Dostu) URL sunar.

Joomla'nın en iyi özellikleri

Joomla'nın WYSIWYG düzenleyicisini kullanarak kodlama bilgisi olmadan içeriği düzenleyin

Joomla'nın ön uç düzenleme sistemini kullanarak, sitenizi tararken içeriğinizi düzenleyin ve gerçek zamanlı önizleme elde edin

Arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için yerleşik SEO araçlarına ve üçüncü taraf eklentilere erişin

Joomla sınırlamaları

Geliştirici deneyimi olmadan özel web siteleri tasarlamak zor olabilir

Aynı anda birden fazla eklenti ve modül kullanmak, sürüm çakışmalarına ve güncelleme hatalarına neden olabilir

Joomla fiyatlandırması

Kişisel: 99 $/yıl

İş: 199 $/yıl

Ajans: 399 $/yıl

Joomla puanları ve yorumları

G2: 4/5 (380+ değerlendirme)

Capterra: 4. 2/5 (600+ değerlendirme)

7. Drupal (Yüksek ölçeklenebilir, güvenli ve karmaşık web siteleri için en iyisi)

Drupal, yüksek özelleştirme gereksinimleri olan karmaşık web siteleri için sıklıkla kullanılan açık kaynaklı bir CMS'dir. Son derece modüler ve esnek olması, perakende, FinTech, seyahat, e-ticaret ve daha birçok sektör için ideal hale getirir. Drupal 100'den fazla dili destekler.

Drupal'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı dijital içerik yaşam döngüsü yönetimi için Drupal'ın çoklu site ve İçerik Hizmeti (CaaS) özelliklerini kullanın

Esnek tasarım özelleştirmesi için dahil edilen temaları ve Twig şablon sistemini kullanın

Ekran okuyucular için yapılandırılmış meta veriler kullanarak ve erişilebilir içerik oluşturmayı sağlamak için düzenleme araçları uygulayarak erişilebilirliği iyileştirin

Drupal sınırlamaları

Öğrenme eğrisi oldukça diktir ve kurulum ve bakım için kapsamlı web geliştirme bilgisi gerektirir

Düzenli güncellemeler, site yöneticileri için zahmetli olabilir

Drupal fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Drupal puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (450+ yorum)

8. Shopify (Sorunsuz envanter ve satış yönetimi ile e-ticaret mağazaları için en iyisi)

Shopify, e-ticaret işleriyle eş anlamlıdır. Çevrimiçi mağazaları kolayca oluşturmak ve yönetmek için kullanabilirsiniz. Shopify ile web barındırma, envanter yönetimi, analitik ve satış kanalları için araçlar elde edersiniz. Shopify'ın çok kanallı ticaret yetenekleri, her yerde tutarlı bir müşteri deneyimi sağlar.

Shopify'ın en iyi özellikleri:

Web düzenleyicinin bölümleri ve blokları ile çevrimiçi mağaza tasarımını basitleştirin

Shopify temalarınızı mobil cihazlar için optimize edin ve mağazanızun tüm cihazlarda sorunsuz çalışmasını sağlayın

Tüm çevrimiçi platformlarınızda satış, müşteri davranışları ve pazarlama bilgileri hakkında ayrıntılı raporlar alın

Shopify sınırlamaları

İşlem ücretleri ve uygulama maliyetleri hızla artabilir ve bu da küçük işletmeler için oldukça pahalı hale gelebilir

Gelişmiş SEO araçları yoktur

Shopify fiyatlandırması

Lite: Aylık 9 $

Temel: 29 $/ay

Standart: 79 $/ay

Gelişmiş: 299 $/ay

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.400+ yorum)

9. Magento (Ölçeklenebilirlik ve özelleştirme gerektiren gelişmiş e-ticaret işleri için en iyisi)

Magento, şimdi Adobe Commerce, çevrimiçi mağazalarınızda benzersiz ve kişiselleştirilmiş B2B ve B2C deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir CMS içeren bir e-ticaret çözümüdür.

Diğer içerik yönetim sistemlerinden farklı olarak, AI'yı kullanarak ilgili içeriği ve promosyonları gerçek zamanlı olarak sunar ve AI-merchandising araçlarıyla takımınızın genel verimliliğini artırır. API öncelikli, başsız CMS hızlı bir şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

Magento'nun en iyi özellikleri

B2B ve B2C içeriklerinizi tek bir arayüzden yönetin

Tüm sitelerinizi markanıza, kataloğunuza, ülkenize ve para biriminize göre yerelleştirin

Entegre Adobe Experience Cloud çözümleriyle sınırsız kişiselleştirmeye erişin

Magento sınırlamaları

CMS'nin geliştirme ve bakım ücretleri artabilir ve maliyet yükünü artırabilir

Şirket içinde geliştirme takımı olan işletmeler için tercih edilir

Magento fiyatlandırması

Adobe Commerce Pro: Özel fiyatlandırma

Yönetilen Hizmetler: Özel fiyatlandırma

Magento puanları ve yorumları

G2: 4/5 (500+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. TYPO3 (Çok dilli ve çoklu site yönetimi ile büyük ölçekli kurumsal web siteleri için en iyisi)

TYPO3, kapsamlı küresel topluluğu ile gelişen açık kaynaklı bir kurumsal CMS'dir. Akıllı içerik yönetim sistemi, içeriğinizi birden fazla dijital platformda sunmanıza ve akıllı içerik oluşturma iş akışları, DAM ve SEO ile tümünü yönetmenize yardımcı olur.

TYPO3'ün en iyi özellikleri

TYPO3'ün çoklu site ve çoklu dil özelliklerini kullanarak, tek bir kurulumda özel yerelleştirmelerle sınırsız sayıda web sitesinde içeriği yönetin

Tüm cihazlar, kanallar ve kullanıcılar arasında tutarlı ve ilgi çekici kullanıcı deneyimleri sağlayın

Sistemler arasında sürekli geçiş yapmadan sorunsuz yönetim için tüm dijital pazarlama huninizi TYPO3'ün arka ucuna entegre edin

TYPO3 sınırlamaları

Bazı kullanıcılar mobil cihazlarda performans düşüşü fark etti

Kullanıcılar, yetkin geliştiricilerin eksikliği ve TYPO3 ile çalışan katkıda bulunmayan kullanıcıların fazlalığıyla karşı karşıya kalmıştır

TYPO3 fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

TYPO3 puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (30+ değerlendirme)

Capterra: 3,9/5 (25+ değerlendirme)

📖 Ayrıca okuyun: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 Yaratıcı Otomasyon Aracı

11. Hubspot CMS (İçerik yönetimini pazarlama ve CRM ile entegre etmek için en iyisi)

HubSpot, trafik çekmeye, potansiyel müşteriler oluşturmaya ve gelirleri artırmaya odaklanan CMS yazılımı (Content Hub) sunar. Modern iş web sitelerini oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirir ve teknik bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından da kullanılabilecek birçok yararlı CMS aracı içerir.

Ayırt edici özelliği, HubSpot'un müşteri platformuyla kolayca entegre olmasıdır. Bu sayede, tek bir yerden web sitesi oluşturmak, pazarlama kampanyaları başlatmak, potansiyel müşterileri yakalamak ve potansiyel müşterileri takip etmek için ihtiyacınız olan tek araç haline gelir.

Hubspot'un en iyi özellikleri

HubSpot'un pazarlama, satış, hizmet ve CRM araçları aralığıyla entegre edin

Önceden oluşturulmuş web sitesi temaları ve sayfa şablonlarıyla içerik oluşturun ve yönetin

Yerel sürükle ve bırak modülleri ile 3.500'den fazla ücretsiz ve ücretli şablondan oluşan bir kütüphaneye erişin

Hubspot sınırlamaları

HubSpot'a geçiş, veri yinelenmesi ve eksik veri kayıtları gibi zorluklar ortaya çıkarabilir

Kullanıcılar, mevcut web sitelerini HubSpot ile entegre ederken, özellikle CRM entegrasyonunda sık sık zorluklarla karşılaşır

Hubspot fiyatlandırması

Profesyonel Plan: 300 $/ay

Enterprise Planı: 900 $/ay

Hubspot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Biliyor muydunuz? İçerik yönetim sistemlerinin tarihi, 1989 yılında Tim Berners-Lee'nin internet tabanlı bir köprü metin sistemi olan HTML'yi önermesi ve 1990 yılının sonlarında tarayıcı ve sunucu yazılımını yazmasıyla başladı.

12. Contentful (Başsız mimariye sahip çok kanallı içerik sunmak için en iyisi)

Contentful, içeriği tek bir yerde standartlaştırır ve senkronize eder, birden fazla marka, bölge ve kanal genelinde deneyimleri yapılandırır. Öne çıkan özelliklerinden biri, görüntüler, metinler, makaleler vb. dahil olmak üzere tüm dijital içeriğinize referans vererek tutarlı bir içerik grafiği oluşturmanıza olanak tanımasıdır.

Contentful'un en iyi özellikleri

Daha iyi içerik görselleştirme ve optimizasyon için Canlı Önizleme'de takımınızla işbirliği yapın

Önceden oluşturulmuş ve özel filtrelerle tarama deneyimini optimize edin

AI içerik türü oluşturucu ile içerik türleri oluşturarak içerik modelleri tasarlayın ve oluşturun

Contentful sınırlamaları

Kullanıcılar, API öncelikli bir yaklaşıma aşina olmalıdır; bu, güçlü bir teknik altyapısı olmayanlar için zor olabilir

Çoklu para birimi desteği veya gerçek zamanlı envanter yönetimi gerektiren kapsamlı e-ticaret uygulamaları için tercih edilmez

Contentful fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Contentful derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

13. Webflow (Kodlama yapmadan web sitelerini görsel olarak tasarlamak ve yayınlamak için en iyisi)

Webflow, kodlama uzmanlığı gerektirmeden web siteleri oluşturmaya özel bulut tabanlı bir SaaS tasarım platformu ve CMS'dir. Görsel olarak çekici ve fonksiyonel bloglar, e-ticaret mağazaları, açılış sayfaları, web siteleri ve daha fazlasını oluşturabilir.

Webflow'un benzersiz özelliklerinden biri, tasarım sürecinde tasarım maketleri ile nihai site arasındaki boşluğu kapatan Canlı Prototipleme'dir.

Webflow'un en iyi özellikleri

Herhangi bir kod kullanmadan web sitenizde sayfa düzenleri, görsel öğeler, stiller ve etkileşimler oluşturun

301 yönlendirmeleri ve özel 401 sayfaları ile sitelerinizi SEO için optimize edin

Ücretsiz SSL sertifikaları, anti-DDoS filtreleri ve parola korumalı siteler için destek gibi sağlam güvenlik önlemleriyle sitelerinizi koruyun

Webflow sınırlamaları

Fiyatlandırma modeli, özellikle belirli özelliklere ilişkin plan sınırlamaları konusunda kafa karıştırıcı olabilir

CMS öğelerinin sayısı 100'ü aştıkça, kullanıcılar daha yavaş yükleme süreleri ve performans düşüşü bildiriyor

Webflow fiyatlandırması

Genel site planları

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: 18 $/ay

CMS: 29 $/ay

İş: 49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

e-Ticaret sitesi planları

Standart: 42 $/ay

Artı: Aylık 84 $

Gelişmiş: 235 $/ay

Çalışma Alanı planları

Başlangıç: Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 28 $

Büyüme: 60 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Freelancer: Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Ajans: Aylık 42 $/koltuk

Webflow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

14. Craft CMS (Geliştirici esnekliği ile içerik açısından zengin web siteleri oluşturmak için en iyisi)

Craft, açık kaynaklı çerçeveler ve araçlar üzerine inşa edilmiş esnek ve kullanıcı dostu bir CMS'dir. Şirket içi ölçeklenebilir bir barındırma platformu olan Craft Cloud'u içerir.

Matris içinde Matris ve Alan Örnekleri gibi birçok benzersiz özelliğe sahiptir. İlki, kullanıcıların kartlar, girdi listeleri ve daha fazlasının yanında bloklar yerine iç içe geçmiş girdileri yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, her biri kendi tanıtıcısı, talimatı ve koşulları ile aynı alan düzeninde özel alanların yeniden kullanılmasını destekler.

Craft CMS'nin en iyi özellikleri

Craft'ta merkezi olarak yönetilen özel alanlarla içeriğinizi tanımlayın

Google Cloud, PayPal, Azure ve daha fazlası gibi bir dizi eklenti ile Craft'ın kullanılabilirliğini artırın

Paylaşılabilir Canlı Önizleme ile içeriğinizin düzenleme sırasında bile nasıl görüneceğini ve çalışacağını görün

Craft CMS sınırlamaları

CraftCMS, WordPress'e kıyasla önemli ölçüde daha az eklenti seçimine sahiptir, bu da daha büyük veya daha karmaşık siteler için işlevselliği sınırlayabilir

Sayfa yüklendiğinde Craft'ın site haritası oluşturması, özellikle çok sayıda sayfaya sahip sitelerde performansı olumsuz etkileyebilir

Craft CMS fiyatlandırması

Solo: Ücretsiz

Takım: 279 $/proje

Pro: 399 $/proje

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Craft CMS derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (45+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

15. Concrete5 (Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için içerik düzenleme için en iyisi)

Concrete5, tasarımcılar ve geliştiriciler için bir CMS'dir. WYSIWYG düzenleme desteğine sahip güçlü ve sezgisel bir düzenleme paketi ile birlikte gelir.

Platform, kapsamlı özellik setinin uzantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Concrete5, kontrollü erişim için metin bloklarının her birine rol ve gruplar atadığından, işbirliği son derece kolaydır.

Concrete5'in en iyi özellikleri

Kapsamlı değişiklik günlükleriyle düzenlemeleri izleyin ve kolay sürüm kontrolü ile düzenlemeleri inceleyin ve geri alın

Güvenlik ve tüm özelliklere erişim için gelişmiş izinleri ince ayarlayın

Otomatik kaydetme ve taslaklar ile yazılan içerikler için dinamik formlar oluşturun

Concrete5 sınırlamaları

Sınırlı öğreticiler ve topluluk kaynakları, yeni kullanıcılar için önemli bir engel olabilir

WordPress'ten Concrete CMS'ye geçiş yapmayı düşünen kullanıcılar, geçiş süreci ve işlevselliği kaybetme konusunda endişelerini dile getiriyor

Concrete5 fiyatlandırması

Başlangıç planı: 4,99 $/ay

İş planı: Aylık 19 $

Concrete5 puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

16. Silverstripe (Güçlü güvenlik özelliklerine sahip ölçeklenebilir web siteleri oluşturmak için en iyisi)

Silverstripe, esnekliği ve özelleştirme yetenekleriyle geliştiriciler arasında popüler olan açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir (CMS).

PHP üzerine inşa edilmiş olup, çeşitli iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kapsamlı değişikliklere izin verir. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü güvenlik özellikleri, hem geliştiriciler hem de içerik oluşturucular için erişilebilir olmasını sağlar.

Silverstripe'ın en iyi özellikleri

Eklentilerle içerik onay ş akışı ayarlama gibi ekstra işlevler ekleyin

Sitenizin farklı bölümlerini düzenlemek için farklı erişim düzeyleri yapılandırın

Sayfa hiyerarşi yapısını görüntüleyin, sayfaları taşıyın ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak dosya yükleyin

Silverstripe sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme çabaları olmadan önceden tasarlanmış şablonlar veya ek işlevler için pek fazla seçenek sunmaz

Topluluk desteğinin olmaması, kaynakların kullanılabilirliğini etkileyebilir

Silverstripe fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Silverstripe puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

17. DotNetNuke (.NET framework üzerinde kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmak için en iyisi)

Genellikle DNN olarak bilinen DotNetNuke, Microsoft ASP. NET çerçevesine dayalı güçlü bir CMS'dir. Dinamik web siteleri oluşturmak ve yönetmek için güvenli ve esnek bir platform sağlamak üzere tasarlanmıştır.

DNN, sağlam bir güvenlik altyapısı ve diğer Microsoft teknolojileriyle entegrasyon gerektiren işler için çok uygundur.

DotNetNuke'un en iyi özellikleri

Belirli bir sayfadaki belirli bir modüle izinler atayın

Çoklu site yönetimi ile tek bir DNN örneğinden yüzlerce veya binlerce siteyi yönetin

Ek işlevsellik için yüzlerce ücretsiz ve ticari üçüncü taraf uzantısına erişin

DotNetNuke sınırlamaları

Platform, ASP. NET çerçevesine aşina olmayan yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Özel içerik türlerinin yönetimine izin vermez

DotNetNuke fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DotNetNuke puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

18. Sitecore (Dijital pazarlama yetenekleriyle kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri için en iyisi)

Sitecore, birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş dijital deneyimler sunan kurumsal düzeyde bir CMS'dir.

İçerik yönetimini gelişmiş pazarlama araçlarıyla birleştirerek, müşteri etkileşimini artırmayı hedefleyen büyük kuruluşlar için idealdir. Sitecore'un ölçeklenebilirliği ve entegrasyon seçenekleri, işletmelerin kapsamlı dijital ekosistemler oluşturmasına olanak tanır.

Sitecore'un en iyi özellikleri

Katılımı artırmaya yönelik kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturun ve başlatın

Daha hızlı geliştirme için en yeni ön uç çerçeveleri ve entegre DevOps ile çalışın

Diğer kurumsal düzeydeki sistemlerle kolayca entegre olan sağlam özelleştirme seçeneklerine erişin

Sitecore sınırlamaları

Platformun etkili bir şekilde yönetilmesi için özel beceriler gereklidir

Sitecore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sitecore derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (380+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

19. Kentico (Tek bir platformda hem içerik hem de dijital pazarlamayı yönetmek için en iyisi)

Kentico, ilgi çekici dijital deneyimler oluşturmak için kapsamlı bir özellik paketi sunan hepsi bir arada bir CMS'dir. Kullanım kolaylığı ve işlevselliği ile tanınan Kentico, e-ticaret, çevrimiçi pazarlama ve çok dilli içerik yönetimini destekler.

Bu, kalite veya performanstan ödün vermeden sağlam dijital çözümleri hızlı bir şekilde uygulamak isteyen işletmeler için cazip bir seçenek haline getirir.

Kentico'nun en iyi özellikleri

Birden fazla web sitesi, mikro site, uygulama, e-posta ve sosyal ağda çok kanallı içerik yönetimini gerçekleştirin

Görsel Sayfa Oluşturucu ile web sayfaları oluşturun ve içeriğinizi merkezi bir İçerik Merkezi'nde depolayın

Yerleşik yapay zeka kullanarak tüm web siteleriniz için içerik oluşturun ve bunu birden fazla kanalda yayınlayın

Kentico sınırlamaları

Kullanıcılar, sunulan analizlerin temel düzeyde olduğunu ve derinlemesine içgörüler sağlamadığını not etmişlerdir

Kentico fiyatlandırması

SaaS

Standart seviye: 2.050 $/ay

Gelişmiş seviye: 2.610 $/ay

Kendi kendini yönetme

Standart seviye: 1.050 $/ay

Gelişmiş seviye: 2.110 $/ay

Kentico puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (45+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 10 SaaS Bilgi Bankası Yazılımı

20. Strapi (Hızlı bir şekilde başsız API'ler oluşturmak için en iyisi)

Strapi, geliştiricilerin API'leri kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir başsız CMS'dir. JavaScript ile oluşturulmuş ve eklentilerle tamamen özelleştirilebilir olan Strapi, geliştiricilere belirli iş ihtiyaçları için ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma esnekliği sunar.

Başsız mimarisi, çeşitli ön uç teknolojileriyle sorunsuz entegrasyon sağlar ve bu da onu projelerinde hız ve esnekliği ön planda tutan geliştiriciler arasında popüler bir seçim haline getirir.

Strapi'nin en iyi özellikleri

Yönetici panelini ve API'yi özelleştirin ve özel eklentilerle içerik yönetiminizi genişletin

REST veya GraphQL kullanarak herhangi bir istemciden (React, Vue, Angular), mobil uygulamalardan ve hatta IoT cihazlarından API'yi kullanın

Satıcıya bağlı kalmadan, tercih ettiğiniz veritabanlarını, ön uç çerçevelerini veya statik site oluşturucuları bağlayın

Strapi sınırlamaları

Kurulum ve yapılandırma için gerekli geliştirme uzmanlığı

Sınırlı yerleşik e-ticaret özellikleri, kullanıcıların bu tür özellikleri eklemek için üçüncü taraf eklentilere veya özel geliştirmeye güvenmesini gerektirir

Strapi fiyatlandırması

Geliştirici planı: Proje başına aylık 29 $

Pro plan: Proje başına aylık 99 $

Takım planı: Proje başına aylık 499 $

Strapi puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (180+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

CMS Uygulamak için En İyi Uygulamalar

CMS uygulaması, özellikle içerik pazarlama yöneticileri için zahmetli bir iş olarak bilinir. Ancak böyle olmak zorunda değildir. Bu en iyi uygulamalarla, sorunsuz entegrasyon sağlayabilir ve herhangi bir CMS'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilirsiniz:

Net hedefler belirleyin: Uygulama aşamasına başlamadan önce, genel içerik stratejinizi ana hatlarıyla belirleyin. İzleyici sayısı veya platformda varlık gibi ölçülebilir hedefler belirleyin. Bu, daha geniş hedeflerinizi destekleyecek bir CMS seçmenize ve özelleştirmenize yardımcı olacaktır

İçerik rollerini düzenleyin: İçerik oluşturucular, düzenleyiciler ve yayıncılar gibi iç rollerini net bir şekilde tanımlayın. Takımınızın yapısına uygun bir İçerik oluşturucular, düzenleyiciler ve yayıncılar gibi iç rollerini net bir şekilde tanımlayın. Takımınızın yapısına uygun bir içerik oluşturma ş akışı planlayın ve CMS aracılığıyla uygulayın

Eğitim sağlayın: Bazı CMS platformlarının öğrenme eğrisi oldukça diktir. Yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için takımınızın bunları nasıl kullanacağını tam olarak bildiğinden emin olun

İhtiyaç değerlendirmesini yapın: Ölçeklenebilirlik ve diğer sistemlerle entegrasyon gibi mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı değerlendirin. Bu, işleri gereksiz yere karmaşıklaştırmanızı önleyecek ve ayaklarınızı yere sağlam basmanızı sağlayacaktır

ClickUp ile İçerik Yönetiminizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

CMS, içeriğinizi hedef kitlenize en iyi şekilde ulaştırmak için artık bir seçenek değil, bir gerekliliktir. CMS'yi etkili bir şekilde uygulamak, içerik stratejinizi kolaylaştırır, ancak bunu doğru CMS'yi seçtiğinizde yapabilirsiniz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Sezgisel görev yönetimi, otomasyon ve sorunsuz entegrasyonları ile içerik ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılamak için tasarlanmıştır. ClickUp Belgeler, Görevler, Takvim Görünümü ve Şablonları kullanın ve içerik oluşturma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın

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