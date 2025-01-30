2025'in En İyi 10 SaaS Bilgi Bankası Yazılımı

Bir e-posta kampanyası üzerinde çalıştığınızı ve araç bir hata verdiğini hayal edin. Sohbet desteğine başvurmayı veya e-posta göndermeyi planlıyorsunuz, ancak bu biraz zaman alabilir. Beklemek yerine, çevrimiçi yardım kılavuzları ve videolar ararsınız, örneğin araç için bir bilgi tabanı.

Şimdi senaryoyu ters çevirin. Bir SaaS aracı sağlayıcı olarak, destek ekiplerine işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olacak çeşitli seçenekler sunmaya çalışırsınız. Buna, müşterilerin istedikleri zaman ve istedikleri şekilde cevapları bulabilecekleri, ürün belgelerinin bulunduğu bir self servis depo da dahildir. Ve bu işler.

Adım adım video kılavuzlar, oryantasyon belgeleri, öğrenme merkezleri ve kullanım örnekleri gibi self servis araçlar müşteri memnuniyetini artırır, müşteri kaybını azaltır ve destek temsilcilerini diğer görevler için serbest bırakır. Avantajlar, doğru bir şekilde çalışmak için merkezi bir bilgi tabanına başvuran iç takımlara da uzanır.

ClickUp olarak bilgi merkezi oluşturmanın ve düzenlemenin zorluğunu anlıyoruz, bu nedenle takımım ve ben en iyi SaaS bilgi tabanı yazılımlarını araştırdık ve tüm kriterleri karşılayan on tanesini kısa listeye aldık.

Ama önce, SaaS bilgi tabanı yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayalım.

SaaS Bilgi Bankası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

SaaS bilgi tabanı yazılımınız, aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmasa da bazılarına sahip olmalıdır:

Self servis erişilebilirlik: Destek biletlerine gerek kalmadan bilgi tabanının 7/24 erişilebilir olmasını sağlayarak kullanıcıların bağımsız olarak cevapları bulabilmelerini sağlayın

Güçlü arama fonksiyonu: Belgeler içinde arama yapmaya olanak tanıyan ve kullanıcıların ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan güçlü arama özellikleri arayın

Sürüm kontrolü: Platformun, bilgileri güncel tutmak için değişiklikleri izlemeye ve makalelerin farklı sürümlerini korumaya izin verdiğinden emin olun

Editörlük ş Akışı: Yorum yapma, rol izinleri ve içerik onay süreçleri gibi takım üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyen özellikleri arayın

Analitik ve raporlama: Bilgi yönetimi yazılımı, bilgi tabanını zaman içinde iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanıcı etkileşimi, popüler makaleler ve arama sorguları hakkında içgörüler sunmalıdır

İçerik çeşitliliği: Sık sorulan sorular, öğreticiler, sorun giderme kılavuzları ve video demoları dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini desteklemelidir

Özelleştirilebilir şablonlar: Yazılımın, markanızın ve içerik ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilecek önceden tasarlanmış şablonlar sağlayıp sağlamadığını kontrol edin

Entegrasyon yetenekleri: Müşteri desteği sistemleri, CRM yazılımı ve iletişim araçları gibi kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla uyumluluğu sağlayın

Güvenlik özellikleri: Hassas bilgileri korumak ve veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için sağlam güvenlik önlemleri arayın

Kullanıcı dostu gezinme: Yazılım, kolay gezinme için iyi tanımlanmış kategoriler ve alt kategorilerle açık ve sezgisel bir yapıya sahip olmalıdır

Mobil duyarlılık: Bilgi tabanı, hareket halindeki kullanıcılara hizmet verebilmek için mobil cihazlarda erişilebilir ve işlevsel olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS Bilgi Bankası Yazılımı

Kapsamlı testler ve araştırmalara dayanan, 2024 yılında seçebileceğiniz 10 SaaS bilgi tabanı yazılımı:

1. ClickUp—AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi

ClickUp Belgeleri ile içerik oluşturmaya ve alt sayfaları düzenlemeye başlayın

ClickUp, tüm doğru kutuları işaretlediği için benim tercih ettiğim araçtır. İçerik oluşturmayla ilgili her şey ClickUp Docs ile başlar ve wiki düğmesini anahtarla değiştirerek bilgi tabanına dönüştürebilirsiniz

Bir belge wiki olarak işaretlendiğinde, içerik gösterge panellerinizde daha görünür hale gelir ve takımınız içeriği düzenlemek ve incelemek için işbirliği yapabilir. Birden fazla müşteri ve satıcıyla çalışıyorsanız, verileri ClickUp'a aktararak her şeyi tek bir platformda tutabilirsiniz.

Bu tamamlandığında, ClickUp Brain 'den başlamak için yeni görevler önermesini isteyebilirsiniz.

İçeriği seçin ve AI destekli öneriler almak için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain size nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp Brain AI Writer 'ı kullanarak, komut istemlerine ve ana hatlara dayalı bilgi tabanı makalelerinin ilk taslaklarını hızlı bir şekilde oluşturun

Doğru ve güncel içerik sağlamak için ClickUp Görevleri , belgeler, ilgili makaleler ve takım uzmanlığından bilgi alın

İçerik oluşturma için öneriler ve iyileştirmeler sunan ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager aracılığıyla size özel destekten yararlanın

Güncelleme gönderme, görev atama ve ilerlemeyi izleme gibi bilgi tabanıyla ilgili proje yönetimi görevlerini ClickUp Brain'in AI Project Manager ile otomatikleştirin

Kullanıcı etkileşimlerini ve geri bildirimlerini analiz ederek yeni makaleler için alanlar belirleyin, popüler içerikleri öne çıkarın ve kullanıcılar için karmaşık konuları işaretleyin

ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu kullanarak da zaman kazanabilirsiniz. Bu, yardım merkezi müşteri deneyimini iyi bir şekilde taklit eden, kullanıma hazır basit bir belgedir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile dijital bir kütüphane oluşturun

Bu şablonun sağladığı bazı anahtar özellikler şunlardır:

Bilgi makaleleri: Bu bölüm, bilgi tabanı makalelerinizi oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır

Kategoriler: Şablon, içeriğinizi etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan "Onboarding", "Nasıl Yapılır Kılavuzları", "Kullanım Örnekleri", "Şablonlar" ve "Topluluk" gibi bölümler içerir

Alt kategoriler: Her kategori içinde, içeriğinizi daha iyi düzenlemek için "Yeni Başlayanlar İçin", "Yöneticiler İçin" ve "Proje Yönetimi" gibi alt kategoriler oluşturabilirsiniz

SSS bölümü: Sık sorulan sorular için ayrılmış bir bölüm, yaygın sorulara hızlı yanıtlar sağlar

İletişim formu: Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri bulamadıkları takdirde soru veya taleplerini iletebilecekleri bir form

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları

2. Document360—Basitleştirilmiş bilgi tabanları için en iyisi

via Document360

Document360, kararlı ve sorunsuz bir kullanıcı arayüzüne sahip bilgi tabanlı bir yazılımdır. Ana odak noktası bilgi tabanı ve belge yönetimi olduğundan, gizli ve genel kütüphaneler oluşturmak kolaydır.

İçeriği altı alt kategoriye kadar düzenleyebilirsiniz, bu nedenle büyük veri kümeleriyle çalışıyorsanız Document360'ı çok seveceksiniz.

Document360'ın en iyi özellikleri

WYSIWYG düzenleyici ile içeriği düzenleyin ve gömün, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurun

Yanlışlıkla üzerine yazmayı önlemek ve sürümleri güncel tutmak için geri alma özelliğini kullanın

İçerik varlıklarını sürücüde depolayın ve belgelerinize hızlıca ekleyin

Güvenlik olaylarını önlemek için iç bilgi tabanlarını belirli IP aralıklarıyla sınırlandırın

Document360 sınırlamaları

Üçüncü taraflarla platform üzerinde işbirliği konusunda iyileştirme yapılması gerekiyor

Önemli özellikler, genel maliyetleri artıran eklentilerin arkasında gizlidir

Document360 fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 3 kullanıcı için aylık 199 $

Profesyonel: 5 kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)

İş: 5 kullanıcı için aylık 399 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 599 $ (yıllık faturalandırılır)

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla inceleme)

Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi 13 AI yazma aracı

3. Helpjuice—AI içerik araması için en iyisi

via Helpjuice

Helpjuice, özellikler açısından Document360 ile rekabet eden, kullanımı kolay bir başka bilgi tabanı yazılımıdır. Güçlü ancak basit metin düzenleyicisi, içeriğinizi biçimlendirmenize, düzenlemenize ve güncellemenize olanak tanır. Ancak Helpjuice'un en iyi özelliği arama fonksiyonudur

Helpjuice'un arama özelliği, tüm belgeleri tarayarak ilgili ayrıntıları bulmanıza yardımcı olabilir. Google'da arama yapmak gibidir, ancak belge yönetim sisteminiz içinde. Hatta PDF'lerden ve görüntülerden veri alabilir.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Sezgisel içerik oluşturma için sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Destek biletleri üzerinde bilgi tabanı aracınızın etkisini ölçün

Aynı makalenin birden fazla sürümüyle çalışın ve yan panelden bunlar arasında geçiş yapın

CRM ve Slack ve Salesforce gibi iletişim araçlarıyla entegre ederek çok kanallı destek için müşteri başarı süreçlerini iyileştirin

Helpjuice sınırlamaları

Düzenleyici, ağır belgeler ve katmanlı düzenlemeler üzerinde çalışırken yanıt verme hızında sorun yaşayabilir

İçe aktarma özelliği iyileştirilmeli

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç: 4 kullanıcıya kadar aylık 120 $

Başlangıç: 16 kullanıcıya kadar aylık 200 $

Premium Sınırlı: 60 kullanıcıya kadar aylık 289 $

Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 659 $

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

4. Hiver—Gmail entegrasyonu için en iyisi

hiver aracılığıyla

Hiver, geleneksel bilet sistemlerinin karmaşıklığı olmadan e-posta yönetimini kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış Gmail tabanlı bir yardım masası çözümüdür.

Hiver, e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize, sahiplik atamanıza ve hızlı çözümler sağlamanıza olanak tanır. Bu özellik, müşteri sorgularının kaçırılmasını önler ve yanıt sürelerini iyileştirir. Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana ve daha fazlası gibi çeşitli popüler araçlarla entegre olarak, Gmail gelen kutunuzdan birden fazla müşteri desteği kanalını yönetmenize olanak tanır.

Hiver'in en iyi özellikleri

Yanıt süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi takım performans ölçütlerini ölçün ve izleyin

Aynı gösterge panelinden düzenleyicileri, görüntüleyenleri ve etkinlikleri kontrol edin

E-postaları gerçek zamanlı olarak takip edin, ne zaman açıldıklarını ve okunduklarını öğrenin

Hiver sınırlamaları

Bilgi merkezi, temel özelliklere ek bir özelliktir ve tek başına kullanılamayabilir

Hiver fiyatlandırması

Lite: Aylık 24 $/kullanıcı

Pro: Aylık 59 $/kullanıcı

Elit: Özel fiyatlandırma

Hiver puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)

Ayrıca okuyun: Takımınızın SaaS Operasyon Yönetimini Optimize Etme

5. Notion—Wiki yönetimi için en iyisi

notion aracılığıyla

Çok yönlü bir verimlilik aracı olan Notion, not alma, görev yönetimi, wiki ve veritabanı işlevlerini tek bir platformda birleştirir. Son derece özelleştirilebilir ve çeşitli kullanım durumlarına uyarlanabilir.

Notion, takımların paylaşılan çalışma alanlarında birlikte çalışmasına olanak tanıyarak projeler ve görevler üzerinde verimli bir işbirliği sağlar. İçeriği düzenlemeye ve bilgilere kolayca erişilmesine yardımcı olmak için klasörler ve alt sayfalar içeren hiyerarşik bir yapı sunar.

Notion AI ile müşteri desteği ekibiniz, self servis veritabanından hızlı bir şekilde cevapları bulabilir, desteği hızlandırabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Zengin biçimlendirme için bir sayfada farklı içerik türlerini (metin, resim, kod, gömülü öğeler vb.) birleştirin

Birbiriyle bağlantılı sayfaları bir başlığın altına sürükleyerek saniyeler içinde bir bilgi tabanı oluşturun

Kullanım durumlarınıza uygun önceden hazırlanmış Notion şablonlarını kullanın

Notion AI ile sık müşteri sorgularına hızlıca yanıt verin

Notion sınırlamaları

Notion, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir

Ağır veritabanlarının işlenmesi biraz zaman alır

Notion fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 18 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (5.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

6. Papyrs—Dahili bilgi tabanı için en iyisi

papyrs aracılığıyla

Geniş bir özellik aralığı sunan Notion'dan farklı olarak, Papyrs yalnızca şirket intranetini iyileştirmeye odaklanmıştır. Buna gizli bilgi tabanı, wiki ve tartışmalar dahildir.

Papyrs, basit bir kullanıcı arayüzü ve esnek intranet özelliklerine sahip modern bir bilgi yönetimi aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleme özelliği, markdown modu ile birleştiğinde içeriği düzenlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.

Papyrs'ın en iyi özellikleri

Belgelerinizi geniş bir aralıkta esnek bileşenlerle zenginleştirin

Dahili tartışmaları izleyin ve kolay işbirliği için içerik güncellemelerine bağlayın

Çalışma alanınızda veri yönetimini ölçeklendirmek için önemli araçlarla entegre edin

Papyrs sınırlamaları

Uzak takımlarla çalışırken kullanıcı arayüzü ara sıra hatalar verebilir

Daha büyük bilgi tabanı araçlarına kıyasla fiyatlandırma açısından öne çıkmıyor

Papyrs fiyatlandırma

Takım Wiki: 20 kullanıcı için aylık 99 dolar

Company Wiki: 60 kullanıcı için aylık 386 dolar

Şirket İntraneti: Sınırsız kullanıcı için aylık 999 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Papyrs puanları ve yorumları

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

Ayrıca okuyun: ClickUp Bilgi Yönetimi ile Tüm Bilgileriniz Parmaklarınızın Ucunda

7. Freshdesk—Destek biletleri için en iyisi

via Freshdesk

Freshdesk'in temel özellikleri müşteri desteği ve bilet sistemine odaklanmıştır ve bilgilerin daha kolay bulunabilmesi için bir bilgi tabanı kullanır.

Freshdesk'in bilgi makaleleri klasörler içinde yer alır ve bunları düzenlemek için bu klasörleri belirli kategorilere atamanız gerekir. Freshdesk'in iyi yanı, erişim noktasına göre klasör görünürlüğünü özelleştirebilmenizdir (web bileşenleri, iOS, Android vb.). Harici klasörler için meta açıklamaları düzenleyebilirsiniz, bu da arama motoru optimizasyonuna yardımcı olur.

Freshdesk'in en iyi özellikleri

Küresel kullanıcı tabanına hitap etmek için çok dilli bilgi tabanları ekleyin

Çözüm makalelerini toplu olarak dışa aktarın ve Freshdesk API ile güncelleyin

E-posta, telefon, canlı sohbet, sosyal medya ve daha fazlası gibi çeşitli kanallardan tek bir platform üzerinden müşterilerle etkileşim kurun

AI yetenekleriyle yaygın sorguları çözün ve yinelenen görevleri otomatikleştirin

Freshdesk sınırlamaları

Kullanıcılar, Freshdesk analitiklerinin yeterince gelişmemiş olduğunu ve kullanıcıların çözüm geri bildirimlerini izlemesini engellediğini gözlemlemiştir

Birden fazla bilet ve yoğun belge düzenlemeleriyle yavaşlama eğilimi gösterir

Freshdesk fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Büyüme: Aylık 18 $/kullanıcı

Pro: Aylık 59 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 95 $/kullanıcı

Freshdesk puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (3.000'den fazla inceleme)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

8. Zendesk—Sezgisel öneriler için en iyisi

zendesk aracılığıyla

Zendesk Guide, hem müşteriler hem de müşteri hizmetleri temsilcileri için akıllı bilgi tabanları oluşturmaya yardımcı olur.

En yararlı özellik, destek biletleri içindeki AI destekli öneriler olmalıdır. Müşterinin endişelerini analiz ettikten sonra, araç mevcut depodan ilgili bilgi tabanı makalelerini veya belgelerini önerir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için bilet yönlendirme, e-posta bildirimleri ve yanıt önerileri gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Canlı sohbet ve mesajlaşma kanalları aracılığıyla gerçek zamanlı destek sunun

CRM, pazarlama otomasyonu ve ödeme ağ geçitleri gibi diğer araçlarla bağlantı kurun

İçeriği 40'tan fazla dile yerelleştirin

Zendesk sınırlamaları

Bilet sistemi ara sıra aksaklıklar yaşıyor

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team: Aylık 55 $/temsilci

Suite Growth: Aylık 89 $/temsilci

Suite Professional: Aylık 115 $/temsilci

Suite Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş AI: Ajan başına aylık 50 ABD doları karşılığında eklenti olarak mevcuttur

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.500'den fazla inceleme)

Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)

9. KnowledgeOwl—Hedefli bilgi tabanları oluşturmak için en iyisi

via KnowledgeOwl

KnowledgeOwl'u test ederken, özellikle Reader Group özelliğini beğendim. Bu özellik, bilgi tabanınızın belirli kategorilerini yalnızca belirli kitlelerin erişimine açmanızı sağlar.

KnowledgeOwl ayrıca, bilgi tabanı içeriğinin oluşturulmasını ve yönetilmesini basitleştiren kolay gezinilebilir bir arayüze sahiptir. Yeni kullanıcılar, kapsamlı bir eğitim almadan hızlı bir şekilde adapte olabilirler.

KnowledgeOwl'un en iyi özellikleri

Hiçbir yapılandırma gerektirmeyen Google tarzı arama fonksiyonu ile aramayı basitleştirin

Temanızla uyumlu temalar, düzenler ve renk şemalarıyla makalelerin görünümünü ve hissini özelleştirin

Eski makaleleri belirli aralıklarla gözden geçirmek için hatırlatıcılar almak üzere "İnceleme Gerekiyor" otomasyonunu ayarlayın

KnowledgeOwl sınırlamaları

Okuyucu Grupları oluşturma süreci karmaşık ve zaman alıcıdır

KnowledgeOwl fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 100 $

İş Ekstraları: Aylık 275 $

Kurumsal Ekstra Özellikler: 1150 $/ay

KnowledgeOwl derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (100'den fazla inceleme)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

Ayrıca okuyun: Takımlar için En İyi Bilgi Yönetimi Stratejileri ve Yazılımları

10. Obsidian—Notlar/kavramlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek için en iyisi

obsidian aracılığıyla

Obsidians, yapılandırılmamış düşünceleri yapılandırılmış bir bilgi tabanına dönüştürebilir. Markdown biçiminde düz metin dosyaları kullanır, bu da kolay biçimlendirme sağlar ve notların farklı platformlarda taşınabilir ve erişilebilir olmasını garanti eder.

Obsidian'ın öne çıkan özelliklerinden biri, notları birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturma yeteneğidir. Bu, kullanıcıların ilgili notlar arasında gezinerek anlayışı ve hatırlamayı kolaylaştırır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Belgelerin sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin

Canvas, sanal bir boş alan üzerinde araştırmaları birleştirin, beyin fırtınası yapın, diyagramlar çizin, fikirler üretin ve daha fazlasını yapın

Hangi dosyaların hangi cihazlarla senkronize edileceği üzerinde ayrıntılı düzeyde kontrol sahibi olun

Takım üyeleriyle işbirliği yaparak çevrimiçi wiki'ler oluşturun

Obsidian sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi

Düzenler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Ticari kullanım: Yıllık 50 $/kullanıcı

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli inceleme yok

Capterra: Yeterli inceleme yok

Doğru SaaS Bilgi Bankası Platformuyla Oluşturun ve Paylaşın

Bootstrap ile kurulan girişimlerden Fortune 500 şirketlerine kadar herkes, süreçler, sorun giderme ve destek konusunda organize, hızlı ve doğru bilgilere ihtiyaç duyar. Çevrimiçi bir bilgi tabanı, bilgi kaosuna düzen getirmekle kalmaz, aynı zamanda şirket için bir referans noktası görevi de görür.

Çeşitli SaaS bilgi tabanı yazılımlarını test edip inceledikten sonra, güvenli, kullanımı kolay ve hem harici hem de dahili bilgi tabanlarını destekleyen bir araç seçmeniz gerektiğini söyleyebilirim. ClickUp, bilgileri oluşturmak ve paydaşlara yaymak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, SaaS iş verimliliğinizi genel olarak artırmanıza yardımcı olmak için AI destekli görev yönetimi sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun!