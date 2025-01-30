2025'in En İyi 10 SaaS Bilgi Bankası Yazılımı

Bir e-posta kampanyası üzerinde çalıştığınızı ve araç bir hata verdiğini hayal edin. Sohbet desteğine başvurmayı veya e-posta göndermeyi planlıyorsunuz, ancak bu biraz zaman alabilir. Beklemek yerine, çevrimiçi yardım kılavuzları ve videolar ararsınız, örneğin araç için bir bilgi tabanı.
Şimdi senaryoyu ters çevirin. Bir SaaS aracı sağlayıcı olarak, destek ekiplerine işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olacak çeşitli seçenekler sunmaya çalışırsınız. Buna, müşterilerin istedikleri zaman ve istedikleri şekilde cevapları bulabilecekleri, ürün belgelerinin bulunduğu bir self servis depo da dahildir. Ve bu işler.
Adım adım video kılavuzlar, oryantasyon belgeleri, öğrenme merkezleri ve kullanım örnekleri gibi self servis araçlar müşteri memnuniyetini artırır, müşteri kaybını azaltır ve destek temsilcilerini diğer görevler için serbest bırakır. Avantajlar, doğru bir şekilde çalışmak için merkezi bir bilgi tabanına başvuran iç takımlara da uzanır.
ClickUp olarak bilgi merkezi oluşturmanın ve düzenlemenin zorluğunu anlıyoruz, bu nedenle takımım ve ben en iyi SaaS bilgi tabanı yazılımlarını araştırdık ve tüm kriterleri karşılayan on tanesini kısa listeye aldık.
Ama önce, SaaS bilgi tabanı yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayalım.
SaaS Bilgi Bankası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
SaaS bilgi tabanı yazılımınız, aşağıdaki özelliklerin tümüne sahip olmasa da bazılarına sahip olmalıdır:
- Self servis erişilebilirlik: Destek biletlerine gerek kalmadan bilgi tabanının 7/24 erişilebilir olmasını sağlayarak kullanıcıların bağımsız olarak cevapları bulabilmelerini sağlayın
- Güçlü arama fonksiyonu: Belgeler içinde arama yapmaya olanak tanıyan ve kullanıcıların ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan güçlü arama özellikleri arayın
- Sürüm kontrolü: Platformun, bilgileri güncel tutmak için değişiklikleri izlemeye ve makalelerin farklı sürümlerini korumaya izin verdiğinden emin olun
- Editörlük ş Akışı: Yorum yapma, rol izinleri ve içerik onay süreçleri gibi takım üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyen özellikleri arayın
- Analitik ve raporlama: Bilgi yönetimi yazılımı, bilgi tabanını zaman içinde iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanıcı etkileşimi, popüler makaleler ve arama sorguları hakkında içgörüler sunmalıdır
- İçerik çeşitliliği: Sık sorulan sorular, öğreticiler, sorun giderme kılavuzları ve video demoları dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini desteklemelidir
- Özelleştirilebilir şablonlar: Yazılımın, markanızın ve içerik ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilecek önceden tasarlanmış şablonlar sağlayıp sağlamadığını kontrol edin
- Entegrasyon yetenekleri: Müşteri desteği sistemleri, CRM yazılımı ve iletişim araçları gibi kullandığınız diğer araçlar ve platformlarla uyumluluğu sağlayın
- Güvenlik özellikleri: Hassas bilgileri korumak ve veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için sağlam güvenlik önlemleri arayın
- Kullanıcı dostu gezinme: Yazılım, kolay gezinme için iyi tanımlanmış kategoriler ve alt kategorilerle açık ve sezgisel bir yapıya sahip olmalıdır
- Mobil duyarlılık: Bilgi tabanı, hareket halindeki kullanıcılara hizmet verebilmek için mobil cihazlarda erişilebilir ve işlevsel olmalıdır
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 Bilgi Bankası Yazılımını Test Ettik
Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS Bilgi Bankası Yazılımı
Kapsamlı testler ve araştırmalara dayanan, 2024 yılında seçebileceğiniz 10 SaaS bilgi tabanı yazılımı:
1. ClickUp—AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi
ClickUp, tüm doğru kutuları işaretlediği için benim tercih ettiğim araçtır. İçerik oluşturmayla ilgili her şey ClickUp Docs ile başlar ve wiki düğmesini anahtarla değiştirerek bilgi tabanına dönüştürebilirsiniz
Bir belge wiki olarak işaretlendiğinde, içerik gösterge panellerinizde daha görünür hale gelir ve takımınız içeriği düzenlemek ve incelemek için işbirliği yapabilir. Birden fazla müşteri ve satıcıyla çalışıyorsanız, verileri ClickUp'a aktararak her şeyi tek bir platformda tutabilirsiniz.
Bu tamamlandığında, ClickUp Brain 'den başlamak için yeni görevler önermesini isteyebilirsiniz.
ClickUp Brain size nasıl yardımcı olabilir?
- ClickUp Brain AI Writer'ı kullanarak, komut istemlerine ve ana hatlara dayalı bilgi tabanı makalelerinin ilk taslaklarını hızlı bir şekilde oluşturun
- Doğru ve güncel içerik sağlamak için ClickUp Görevleri, belgeler, ilgili makaleler ve takım uzmanlığından bilgi alın
- İçerik oluşturma için öneriler ve iyileştirmeler sunan ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager aracılığıyla size özel destekten yararlanın
- Güncelleme gönderme, görev atama ve ilerlemeyi izleme gibi bilgi tabanıyla ilgili proje yönetimi görevlerini ClickUp Brain'in AI Project Manager ile otomatikleştirin
- Kullanıcı etkileşimlerini ve geri bildirimlerini analiz ederek yeni makaleler için alanlar belirleyin, popüler içerikleri öne çıkarın ve kullanıcılar için karmaşık konuları işaretleyin
ClickUp'ın Bilgi Bankası Şablonu kullanarak da zaman kazanabilirsiniz. Bu, yardım merkezi müşteri deneyimini iyi bir şekilde taklit eden, kullanıma hazır basit bir belgedir.
Bu şablonun sağladığı bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Bilgi makaleleri: Bu bölüm, bilgi tabanı makalelerinizi oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır
- Kategoriler: Şablon, içeriğinizi etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan "Onboarding", "Nasıl Yapılır Kılavuzları", "Kullanım Örnekleri", "Şablonlar" ve "Topluluk" gibi bölümler içerir
- Alt kategoriler: Her kategori içinde, içeriğinizi daha iyi düzenlemek için "Yeni Başlayanlar İçin", "Yöneticiler İçin" ve "Proje Yönetimi" gibi alt kategoriler oluşturabilirsiniz
- SSS bölümü: Sık sorulan sorular için ayrılmış bir bölüm, yaygın sorulara hızlı yanıtlar sağlar
- İletişim formu: Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgileri bulamadıkları takdirde soru veya taleplerini iletebilecekleri bir form
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Klasörler ve alt klasörler: Bilgi tabanı makalelerini, kolay gezinme için hiyerarşik bir yapıda Klasörler halinde düzenleyin
- Etiketler: Hızlı filtreleme ve arama için makalelere ClickUp Görev Etiketleri uygulayın
- Arama: ClickUp Universal Search'ün güçlü arama özelliklerini kullanarak bilgi tabanınızda bilgileri verimli bir şekilde bulun
- Sürüm geçmişi: Belge geçmişini izleyerek yapılan değişiklikleri görün ve gerekirse önceki sürümleri geri yükleyin
- Entegrasyonlar: ClickUp Entegrasyonları ile bilgileri merkezileştirmek için Google Drive, Dropbox veya Slack gibi diğer araçlarla bağlantı kurun
- Beyaz Tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar ile karmaşık bilgileri görselleştirin, fikirler üretin ve bilgi tabanı içeriği üzerinde işbirliği yapın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın kapsamlı özellikleri nedeniyle bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına Çalışma Alanı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları
2. Document360—Basitleştirilmiş bilgi tabanları için en iyisi
Document360, kararlı ve sorunsuz bir kullanıcı arayüzüne sahip bilgi tabanlı bir yazılımdır. Ana odak noktası bilgi tabanı ve belge yönetimi olduğundan, gizli ve genel kütüphaneler oluşturmak kolaydır.
İçeriği altı alt kategoriye kadar düzenleyebilirsiniz, bu nedenle büyük veri kümeleriyle çalışıyorsanız Document360'ı çok seveceksiniz.
Document360'ın en iyi özellikleri
- WYSIWYG düzenleyici ile içeriği düzenleyin ve gömün, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurun
- Yanlışlıkla üzerine yazmayı önlemek ve sürümleri güncel tutmak için geri alma özelliğini kullanın
- İçerik varlıklarını sürücüde depolayın ve belgelerinize hızlıca ekleyin
- Güvenlik olaylarını önlemek için iç bilgi tabanlarını belirli IP aralıklarıyla sınırlandırın
Document360 sınırlamaları
- Üçüncü taraflarla platform üzerinde işbirliği konusunda iyileştirme yapılması gerekiyor
- Önemli özellikler, genel maliyetleri artıran eklentilerin arkasında gizlidir
Document360 fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: 3 kullanıcı için aylık 199 $
- Profesyonel: 5 kullanıcı için aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: 5 kullanıcı için aylık 399 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: 10 kullanıcı için aylık 599 $ (yıllık faturalandırılır)
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla inceleme)
Ayrıca okuyun: İçerik için en iyi 13 AI yazma aracı
3. Helpjuice—AI içerik araması için en iyisi
Helpjuice, özellikler açısından Document360 ile rekabet eden, kullanımı kolay bir başka bilgi tabanı yazılımıdır. Güçlü ancak basit metin düzenleyicisi, içeriğinizi biçimlendirmenize, düzenlemenize ve güncellemenize olanak tanır. Ancak Helpjuice'un en iyi özelliği arama fonksiyonudur
Helpjuice'un arama özelliği, tüm belgeleri tarayarak ilgili ayrıntıları bulmanıza yardımcı olabilir. Google'da arama yapmak gibidir, ancak belge yönetim sisteminiz içinde. Hatta PDF'lerden ve görüntülerden veri alabilir.
Helpjuice'un en iyi özellikleri
- Sezgisel içerik oluşturma için sürükle ve bırak arayüzünü kullanın
- Destek biletleri üzerinde bilgi tabanı aracınızın etkisini ölçün
- Aynı makalenin birden fazla sürümüyle çalışın ve yan panelden bunlar arasında geçiş yapın
- CRM ve Slack ve Salesforce gibi iletişim araçlarıyla entegre ederek çok kanallı destek için müşteri başarı süreçlerini iyileştirin
Helpjuice sınırlamaları
- Düzenleyici, ağır belgeler ve katmanlı düzenlemeler üzerinde çalışırken yanıt verme hızında sorun yaşayabilir
- İçe aktarma özelliği iyileştirilmeli
Helpjuice fiyatlandırması
- Başlangıç: 4 kullanıcıya kadar aylık 120 $
- Başlangıç: 16 kullanıcıya kadar aylık 200 $
- Premium Sınırlı: 60 kullanıcıya kadar aylık 289 $
- Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 659 $
Helpjuice puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
Ayrıca okuyun: Dokümantasyon için AI Nasıl Kullanılır?
4. Hiver—Gmail entegrasyonu için en iyisi
Hiver, geleneksel bilet sistemlerinin karmaşıklığı olmadan e-posta yönetimini kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış Gmail tabanlı bir yardım masası çözümüdür.
Hiver, e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize, sahiplik atamanıza ve hızlı çözümler sağlamanıza olanak tanır. Bu özellik, müşteri sorgularının kaçırılmasını önler ve yanıt sürelerini iyileştirir. Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana ve daha fazlası gibi çeşitli popüler araçlarla entegre olarak, Gmail gelen kutunuzdan birden fazla müşteri desteği kanalını yönetmenize olanak tanır.
Hiver'in en iyi özellikleri
- Yanıt süreleri ve müşteri memnuniyeti gibi takım performans ölçütlerini ölçün ve izleyin
- Aynı gösterge panelinden düzenleyicileri, görüntüleyenleri ve etkinlikleri kontrol edin
- E-postaları gerçek zamanlı olarak takip edin, ne zaman açıldıklarını ve okunduklarını öğrenin
Hiver sınırlamaları
- Bilgi merkezi, temel özelliklere ek bir özelliktir ve tek başına kullanılamayabilir
Hiver fiyatlandırması
- Lite: Aylık 24 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 59 $/kullanıcı
- Elit: Özel fiyatlandırma
Hiver puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla inceleme)
Ayrıca okuyun: Takımınızın SaaS Operasyon Yönetimini Optimize Etme
5. Notion—Wiki yönetimi için en iyisi
Çok yönlü bir verimlilik aracı olan Notion, not alma, görev yönetimi, wiki ve veritabanı işlevlerini tek bir platformda birleştirir. Son derece özelleştirilebilir ve çeşitli kullanım durumlarına uyarlanabilir.
Notion, takımların paylaşılan çalışma alanlarında birlikte çalışmasına olanak tanıyarak projeler ve görevler üzerinde verimli bir işbirliği sağlar. İçeriği düzenlemeye ve bilgilere kolayca erişilmesine yardımcı olmak için klasörler ve alt sayfalar içeren hiyerarşik bir yapı sunar.
Notion AI ile müşteri desteği ekibiniz, self servis veritabanından hızlı bir şekilde cevapları bulabilir, desteği hızlandırabilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilir.
Notion'un en iyi özellikleri
- Zengin biçimlendirme için bir sayfada farklı içerik türlerini (metin, resim, kod, gömülü öğeler vb.) birleştirin
- Birbiriyle bağlantılı sayfaları bir başlığın altına sürükleyerek saniyeler içinde bir bilgi tabanı oluşturun
- Kullanım durumlarınıza uygun önceden hazırlanmış Notion şablonlarını kullanın
- Notion AI ile sık müşteri sorgularına hızlıca yanıt verin
Notion sınırlamaları
- Notion, yeni başlayanlar için biraz karmaşık olabilir
- Ağır veritabanlarının işlenmesi biraz zaman alır
Notion fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Artı: Aylık 12 $/koltuk
- İş: Aylık 18 $/koltuk
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notion derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (5.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
6. Papyrs—Dahili bilgi tabanı için en iyisi
Geniş bir özellik aralığı sunan Notion'dan farklı olarak, Papyrs yalnızca şirket intranetini iyileştirmeye odaklanmıştır. Buna gizli bilgi tabanı, wiki ve tartışmalar dahildir.
Papyrs, basit bir kullanıcı arayüzü ve esnek intranet özelliklerine sahip modern bir bilgi yönetimi aracıdır. Sürükle ve bırak düzenleme özelliği, markdown modu ile birleştiğinde içeriği düzenlemeyi ve incelemeyi kolaylaştırır.
Papyrs'ın en iyi özellikleri
- Belgelerinizi geniş bir aralıkta esnek bileşenlerle zenginleştirin
- Dahili tartışmaları izleyin ve kolay işbirliği için içerik güncellemelerine bağlayın
- Çalışma alanınızda veri yönetimini ölçeklendirmek için önemli araçlarla entegre edin
Papyrs sınırlamaları
- Uzak takımlarla çalışırken kullanıcı arayüzü ara sıra hatalar verebilir
- Daha büyük bilgi tabanı araçlarına kıyasla fiyatlandırma açısından öne çıkmıyor
Papyrs fiyatlandırma
- Takım Wiki: 20 kullanıcı için aylık 99 dolar
- Company Wiki: 60 kullanıcı için aylık 386 dolar
- Şirket İntraneti: Sınırsız kullanıcı için aylık 999 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Papyrs puanları ve yorumları
- G2: Yeterli inceleme yok
- Capterra: Yeterli inceleme yok
7. Freshdesk—Destek biletleri için en iyisi
Freshdesk'in temel özellikleri müşteri desteği ve bilet sistemine odaklanmıştır ve bilgilerin daha kolay bulunabilmesi için bir bilgi tabanı kullanır.
Freshdesk'in bilgi makaleleri klasörler içinde yer alır ve bunları düzenlemek için bu klasörleri belirli kategorilere atamanız gerekir. Freshdesk'in iyi yanı, erişim noktasına göre klasör görünürlüğünü özelleştirebilmenizdir (web bileşenleri, iOS, Android vb.). Harici klasörler için meta açıklamaları düzenleyebilirsiniz, bu da arama motoru optimizasyonuna yardımcı olur.
Freshdesk'in en iyi özellikleri
- Küresel kullanıcı tabanına hitap etmek için çok dilli bilgi tabanları ekleyin
- Çözüm makalelerini toplu olarak dışa aktarın ve Freshdesk API ile güncelleyin
- E-posta, telefon, canlı sohbet, sosyal medya ve daha fazlası gibi çeşitli kanallardan tek bir platform üzerinden müşterilerle etkileşim kurun
- AI yetenekleriyle yaygın sorguları çözün ve yinelenen görevleri otomatikleştirin
Freshdesk sınırlamaları
- Kullanıcılar, Freshdesk analitiklerinin yeterince gelişmemiş olduğunu ve kullanıcıların çözüm geri bildirimlerini izlemesini engellediğini gözlemlemiştir
- Birden fazla bilet ve yoğun belge düzenlemeleriyle yavaşlama eğilimi gösterir
Freshdesk fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Büyüme: Aylık 18 $/kullanıcı
- Pro: Aylık 59 $/kullanıcı
- Enterprise: Aylık 95 $/kullanıcı
Freshdesk puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (3.000'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)
Ayrıca okuyun: 2024'ün En İyi 10 AI Bilgi Yönetimi Aracı
8. Zendesk—Sezgisel öneriler için en iyisi
Zendesk Guide, hem müşteriler hem de müşteri hizmetleri temsilcileri için akıllı bilgi tabanları oluşturmaya yardımcı olur.
En yararlı özellik, destek biletleri içindeki AI destekli öneriler olmalıdır. Müşterinin endişelerini analiz ettikten sonra, araç mevcut depodan ilgili bilgi tabanı makalelerini veya belgelerini önerir.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için bilet yönlendirme, e-posta bildirimleri ve yanıt önerileri gibi rutin görevleri otomatikleştirin
- Canlı sohbet ve mesajlaşma kanalları aracılığıyla gerçek zamanlı destek sunun
- CRM, pazarlama otomasyonu ve ödeme ağ geçitleri gibi diğer araçlarla bağlantı kurun
- İçeriği 40'tan fazla dile yerelleştirin
Zendesk sınırlamaları
- Bilet sistemi ara sıra aksaklıklar yaşıyor
Zendesk fiyatlandırması
- Suite Team: Aylık 55 $/temsilci
- Suite Growth: Aylık 89 $/temsilci
- Suite Professional: Aylık 115 $/temsilci
- Suite Enterprise Plus: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş AI: Ajan başına aylık 50 ABD doları karşılığında eklenti olarak mevcuttur
Zendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,4/5 (3.500+ yorum)
9. KnowledgeOwl—Hedefli bilgi tabanları oluşturmak için en iyisi
KnowledgeOwl'u test ederken, özellikle Reader Group özelliğini beğendim. Bu özellik, bilgi tabanınızın belirli kategorilerini yalnızca belirli kitlelerin erişimine açmanızı sağlar.
KnowledgeOwl ayrıca, bilgi tabanı içeriğinin oluşturulmasını ve yönetilmesini basitleştiren kolay gezinilebilir bir arayüze sahiptir. Yeni kullanıcılar, kapsamlı bir eğitim almadan hızlı bir şekilde adapte olabilirler.
KnowledgeOwl'un en iyi özellikleri
- Hiçbir yapılandırma gerektirmeyen Google tarzı arama fonksiyonu ile aramayı basitleştirin
- Temanızla uyumlu temalar, düzenler ve renk şemalarıyla makalelerin görünümünü ve hissini özelleştirin
- Eski makaleleri belirli aralıklarla gözden geçirmek için hatırlatıcılar almak üzere "İnceleme Gerekiyor" otomasyonunu ayarlayın
KnowledgeOwl sınırlamaları
- Okuyucu Grupları oluşturma süreci karmaşık ve zaman alıcıdır
KnowledgeOwl fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 100 $
- İş Ekstraları: Aylık 275 $
- Kurumsal Ekstra Özellikler: 1150 $/ay
KnowledgeOwl derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (100'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
10. Obsidian—Notlar/kavramlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek için en iyisi
Obsidians, yapılandırılmamış düşünceleri yapılandırılmış bir bilgi tabanına dönüştürebilir. Markdown biçiminde düz metin dosyaları kullanır, bu da kolay biçimlendirme sağlar ve notların farklı platformlarda taşınabilir ve erişilebilir olmasını garanti eder.
Obsidian'ın öne çıkan özelliklerinden biri, notları birbirine bağlayarak birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturma yeteneğidir. Bu, kullanıcıların ilgili notlar arasında gezinerek anlayışı ve hatırlamayı kolaylaştırır.
Obsidian'ın en iyi özellikleri
- Belgelerin sürüm geçmişini bir yıla kadar izleyin
- Canvas, sanal bir boş alan üzerinde araştırmaları birleştirin, beyin fırtınası yapın, diyagramlar çizin, fikirler üretin ve daha fazlasını yapın
- Hangi dosyaların hangi cihazlarla senkronize edileceği üzerinde ayrıntılı düzeyde kontrol sahibi olun
- Takım üyeleriyle işbirliği yaparak çevrimiçi wiki'ler oluşturun
Obsidian sınırlamaları
- Zor öğrenme eğrisi
- Düzenler için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Obsidian fiyatlandırması
- Kişisel kullanım: Ücretsiz
- Ticari kullanım: Yıllık 50 $/kullanıcı
Obsidian puanları ve yorumları
- G2: Yeterli inceleme yok
- Capterra: Yeterli inceleme yok
Ayrıca okuyun: Obsidian vs. ClickUp
Doğru SaaS Bilgi Bankası Platformuyla Oluşturun ve Paylaşın
Bootstrap ile kurulan girişimlerden Fortune 500 şirketlerine kadar herkes, süreçler, sorun giderme ve destek konusunda organize, hızlı ve doğru bilgilere ihtiyaç duyar. Çevrimiçi bir bilgi tabanı, bilgi kaosuna düzen getirmekle kalmaz, aynı zamanda şirket için bir referans noktası görevi de görür.
Çeşitli SaaS bilgi tabanı yazılımlarını test edip inceledikten sonra, güvenli, kullanımı kolay ve hem harici hem de dahili bilgi tabanlarını destekleyen bir araç seçmeniz gerektiğini söyleyebilirim. ClickUp, bilgileri oluşturmak ve paydaşlara yaymak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, SaaS iş verimliliğinizi genel olarak artırmanıza yardımcı olmak için AI destekli görev yönetimi sunar.