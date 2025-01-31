verimliliği Artırmak için En İyi 10 Yaratıcı Otomasyon Aracı

Bu can sıkıcı ve tekrarlayan görevleri yerine getirmek için otomasyon araçları kullanmıyorsanız, zaten geride kalmışsınız demektir. Ben de bu yollardan geçtim.

Yaratıcı üretimde yapay zekaya güvenme konusunda hala önümde uzun bir yol olsa da, yapay zeka ve süreç otomasyon araçlarının hayatımı kolaylaştırmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. İş akışımı optimize etmeme ve verimliliği artırmama yardımcı oldular.

Siz de AI ile yaratıcılığınızı koruma arasında denge kurmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olabilirim. Bu blog yazısında, iş yükünüzü daha iyi yönetmenize ve yaratıcılığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 yaratıcı otomasyon çözümünü ele alacağım.

Yaratıcı Otomasyon Aracı Nedir?

Yaratıcı otomasyon araçları, içerik ve tasarım üretiminde tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zeka kullanan yazılımlardır. Bunları, tekrarlayan görevleri yerine getiren süper güçlü bir asistan olarak düşünün.

Farklı kanallar için sosyal medya gönderilerine ihtiyacınız olduğunu varsayalım. Yaratıcı otomasyon platformu, ürün detayları ve görseller gibi girdilerinize göre tek bir şablondan farklı varyasyonlar oluşturabilir.

Bu, zihinsel iş yükünü azaltır ve konsept ve mesajlaşma gibi yaratıcı yönlere daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.

Yaratıcı otomasyon yazılımı, süreçleri basitleştirmenize ve yaratıcılığı artırmanıza yardımcı olmalıdır. İş akışınıza en uygun yazılımı bulmak için dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

İçerik odaklılık

Hedef içerik: Yaratıcı otomasyon yazılımı, videolar, görseller, sosyal medya gönderileri ve sunumlar gibi farklı amaçlar için kişiselleştirilmiş içerik oluşturabilmelidir

Şablon kitaplığı: Farklı biçimlerde önceden tasarlanmış çok sayıda tasarım şablonuna erişiminiz olmalıdır

Otomasyon özellikleri

Görev otomasyonu: Görüntü boyutlandırma, biçimlendirme, arka plan kaldırma ve metin çevirisi gibi Görüntü boyutlandırma, biçimlendirme, arka plan kaldırma ve metin çevirisi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmelidir

Veri entegrasyonu: Yaratıcı otomasyon yazılımı, kişiselleştirilmiş içerik oluşturmak için CRM, pazarlama otomasyon platformu veya diğer veri kaynaklarıyla bağlantı kurmalıdır

Dağıtım ve test

Çok kanallı yayıncılık: Oluşturduğunuz içerikleri farklı platformlara (sosyal medya, e-posta vb.) kolayca aktarabilmeli veya yayınlayabilmelisiniz

A/B testi: Yazılımın, reklam öğelerinizin farklı varyasyonlarını test etmeyi destekleyip desteklemediğini kontrol edin

Kullanılabilirlik ve işbirliği

Kullanıcı arayüzü: Araç, özellikle tasarımcı olmayanlar için öğrenmesi ve kullanması kolay olmalıdır

İşbirliği araçları: Yaratıcı takımlar için gerçek zamanlı işbirliğini desteklemelidir

Ek faktörler

Ölçeklenebilirlik: Aracın ölçeklenebilir olup olmadığını ve mevcut ve gelecekteki yaratıcı ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılayamayacağını kontrol edin

Entegrasyonlar: Mevcut tasarım yığınınızla da sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır

Yaratıcı üretim sürecinizi kolaylaştırmak ve projelerinizin kalitesini artırmak için deneyebileceğiniz en iyi yaratıcı otomasyon araçları şunlardır:

1. ClickUp (Yaratıcı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın kapsamlı Tasarım Proje Yönetimi platformunda tasarım projelerini işbirliği içinde organize edin ve yönetin

Yaratıcılık ve stratejik düşünce arasında denge kurmak zordur. Yenilikçi fikirlere ve problem çözmeye odaklanırken, uzun vadeli hedefler arka plana atılıyor. ClickUp, tüm yaratıcı iş akışı yönetim sürecini oluşturarak bu konuda dengeyi sağlamama yardımcı oldu.

Proje yönetimi, takım işbirliği, verimlilik ve müşteri yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. ClickUp Otomasyon özelliği, iş akışlarımı kolaylaştırarak yapılacaklar listemden tekrarlayan görevleri silmeyi kolaylaştırdı.

ClickUp, işbirliği özellikleri ile yaratıcı proje yönetimini çok daha kolay hale getirir. Otomatik olarak atanan kişileri ve izleyicileri ekleyebilirsiniz, böylece öncelikli görevler sürekli olarak izlenir ve takım üyeleri durum güncellemelerinden haberdar olur.

Görevleri atamak ve görev durumlarını, önceliklerini, atanan kişileri, son teslim tarihlerini ve konumlarını değiştirmek için otomasyonlar ayarlamak üzere 100'den fazla otomasyon şablonuna göz atabilirsiniz.

Özel yaratıcı iş akışları oluşturmak için 100'den fazla Otomasyon şablonunu keşfedin

Şimdiye kadar en çok beğendiğim şey ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı. Otomasyon oluşturması için (bir görev tamamlandığında ne yapılması gerektiğini) basitçe yönlendirebilirsiniz. ClickUp Brain ayrıca eylemleri otomatikleştirmek için tetikleyiciler veya koşullar ayarlamanıza da olanak tanır.

ClickUp Brain ile eylemleri otomatikleştirmek için tetikleyiciler veya koşullar ekleyin

ClickUp'ta e-posta otomasyonunu ayarlayarak, satıcılara ve müşterilere otomatik proje güncellemeleri gönderebilir ve herkesin bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Automations yönetim sürecini düzenlerken, özel olarak tasarlanmış ClickUp Agency Proje Yönetimi Yazılımı, takımımın yaratıcılığını artırmaya yardımcı oldu.

ClickUp Ajans Proje Yönetimi Yazılımı ile iş akışını kolaylaştırın ve yaratıcılığı artırın

Yaratıcı işbirliği için ClickUp Docs'u da beğendim. Proje yol haritaları oluşturup saklamaya, yaratıcı özet şablonları oluşturmaya ve uygulama planları tasarlamaya yardımcı olabilir. Zengin biçimlendirme seçenekleri, iç içe sayfalar ve varlıkları gömme seçeneği ile Docs, tüm projeyle ilgili bilgiler için merkezi bir depo görevi görebilir.

ClickUp Belgeleri ile yaratıcı özetler hazırlayın ve süreçleri, görevleri veya proje yönergelerini listeleyin

ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcı oturumlar için vazgeçilmez aracımız haline geldi. Tüm takım üyeleri, fikirlerini ve notlarını tuval üzerinde paylaşabilir. Sürükle ve bırak düzenleyiciyle fikirleri birbirine bağlamak, resim ve bağlantılar eklemek için kullanmayı seviyorum. Hatta beyaz tahtalardan doğrudan proje görevleri oluşturmama bile olanak tanıyor.

Daha iyi yaratıcılık için ClickUp Beyaz Tahtaları ile işbirliği yapın ve fikirlerinizi paylaşın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri otomatikleştirin: ClickUp Görevleri ile yaratıcı projeleri yönetilebilir adımlara bölün ve ClickUp Otomasyonları kullanarak otomatikleştirin, böylece daha az yorucu ve izlemesi daha kolay hale getirin. Görev türleri oluşturabilir, öncelik düzeyleri ayarlayabilir ve ilgili görevleri birbirine bağlayabilirsiniz ClickUp Görevleri ile yaratıcı projeleri yönetilebilir adımlara bölün ve ClickUp Otomasyonları kullanarak otomatikleştirin, böylece daha az yorucu ve izlemesi daha kolay hale getirin. Görev türleri oluşturabilir, öncelik düzeyleri ayarlayabilir ve ilgili görevleri birbirine bağlayabilirsiniz

Kişiselleştirilmiş içerik oluşturun: ClickUp Brain ile kampanyalar, müşteri anketleri veya ürün açıklamaları için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmayı otomatikleştirin ClickUp Brain ile kampanyalar, müşteri anketleri veya ürün açıklamaları için kişiselleştirilmiş içerik oluşturmayı otomatikleştirin

Öngörüler edinin: ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansını izleyerek ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansını izleyerek yaratıcı teknikleri ve süreçleri optimize edin

ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama kampanyalarını izleyin ve optimize edin

Zaman takibi: ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile manuel görevlere ve yaratıcı süreçlere ne kadar zaman harcadığınızı analiz edin ve ClickUp'ın Zaman Takibi özelliği ile manuel görevlere ve yaratıcı süreçlere ne kadar zaman harcadığınızı analiz edin ve iş akışınızı iyileştirin

ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım Şablonu ile kolayca yaratıcı bir iş akışı kurabilirsiniz. Ayrıntılı bir proje planı oluşturmanıza, görsel zaman çizelgeleri eklemenize ve fikirleri eyleme geçirilebilir görevler halinde düzenlemenize yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yaratıcı ve Tasarım Şablonu ile yaratıcı projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmek için uçtan uca iş akışları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, çok sayıda özelliği nedeniyle bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin, yıllık olarak faturalandırılır

ClickUp yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Celtra (Dijital kampanyalar başlatmak için en iyisi)

via Celtra

Celtra, dijital kampanyalar oluşturmak ve başlatmak için özel olarak tasarlanmış bir yaratıcı otomasyon aracıdır. AI'yı farklı biçimlerde ve farklı kanallar için içerik, görseller ve videolar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Celtra'da en çok sevdiğim şey, içerik ve tasarım oluşturmayı birbirinden ayırarak tasarım ve içerik takımlarının sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlamasıdır. Bu, yaratıcı takımların ayrı sürümler üzerinde çalışmasına olanak tanır ve hataları azaltır.

Ayrıca, özelleştirilmiş araç setleri ve şablon kilitleme özellikleri sayesinde marka tutarlılığını sağlamaya da yardımcı olur. Kampanya üretiminden incelemeye, onaylamaya ve dağıtıma kadar her şey tek bir platformda mevcuttur.

Celtra'nın en iyi özellikleri

Yeniden boyutlandırma, kırpma ve metin biçimlendirme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek işlerinizi verimli bir şekilde ölçeklendirin

AI'yı kullanarak animasyon ve ürün galerileri gibi görsel öğeler ekleyin ve ilgi çekici dijital kampanyalar oluşturun

Tüm yaratıcı varlıklar için merkezi bir hub oluşturun

Kampanya oluşturma ve dağıtımını ölçeklendirin ve merkezi şablonlarla şeffaflığı artırın

Celtra sınırlamaları

Arayüzün öğrenme eğrisi dik ve tasarımcı olmayanlar için karmaşık olabilir

Celtra fiyatlandırması

Fiyatlandırma mevcut değil

Celtra yorumları ve puanları

G2: 4,4 /5 (350+ yorum)

Capterra: 4. 4 /5 (250+ yorum)

3. Adacado (Dinamik reklam kampanyaları başlatmak için en iyisi)

via Adacado

Adacado, görüntülü reklamlar yayınlamanıza yardımcı olan bir kendin yap reklam platformudur. Bu platformda kampanya ayarlamak inanılmaz derecede kolaydır. Reklamveren bilgilerimi girdim, bir kampanya çözümü seçtim, logomu ve görsellerimi yükledim ve işte, yayındım!

En iyisi de, benim gibi profesyonellerin tedarikçi maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasına yardımcı oluyor.

Farklı sektörler için özel reklam çözümleri sunar. İster belirli bir sektör için özel bir reklama ihtiyacım olsun, ister sıfırdan başlamak isteyeyim, yaratıcı düzenleyicileri her ihtiyacımı karşılıyor.

Adacado'nun en ilginç özelliği, ürün beslemesi güncellemelerini senkronize ederek dinamik ürün reklamlarının hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanımasıdır.

Adacado'nun en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış şablonlar ve yaratıcı bir düzenleyici kullanarak reklam kampanyalarınızı ölçeklendirin

Demografik bilgiler, faiz alanları, yaş ve cihaz türü gibi çeşitli faktörleri seçerek Google reklamlarınızın nerede ve kimlere gösterileceğini seçin

Shopify'da bulunan ürünleri doğrudan bağlayın ve ödeme ve satın alma bileşeni ile satın alınabilir reklamlar kullanın

Adacado sınırlamaları

Müşteriler veya takım üyeleriyle işbirliğini desteklemiyor

Adacado, daha basit kampanyaları otomatikleştirmede mükemmeldir, ancak son derece özel görseller için uygun olmayabilir

Adacado fiyatlandırması

Satın alınan medya: Gösterim Sayısı x CPM (1000 gösterim başına maliyet)

Gösterilen reklamlar: Dinamik ve statik ücretlere göre (Dinamik ücret 0,99 $'dan başlar. Statik ücret 0,25 $'dan başlar)

Ürün: 0,15 $'dan başlayan fiyatlarla

Adacado yorumları ve puanları

Gartner: 4. 3/ 5 (3 değerlendirme)

TrustPilot: 3/ 5 (19 yorum)

4. SundaySky (Özel video reklamlar oluşturmak için en iyisi)

via SundaySky

SundaySky, sosyal medya pazarlaması, kişiselleştirilmiş satış kampanyaları ve marka tanıtımları için çok sayıda video oluşturan takımlar için harika bir iş çıkarır. Enterprise Video Platform, AI kullanarak ilgi çekici videolar oluşturur.

SundaySky'ın AI'sı, video senaryolarını kolayca oluşturmama, videolara müzik öğeleri eklememe ve kliplere doğal seslendirmeler eklememe yardımcı oluyor. Bu, çok kısa sürede otomatikleştirilen çok fazla manuel iş demek.

AI entegrasyonu, izleyici katılımını artırmak için kişiselleştirilmiş video anlatımları ve metinler de ekler.

SundaySky'ın en iyi özellikleri

Önceden tasarlanmış şablonlar, temalar ve müzik parçalarıyla dakikalar içinde etkileşimli videolar oluşturun

Kişiselleştirilmiş metinler, anlatımlar ve CTA'lar ekleyerek izleyicilerin dikkatini çekin ve dönüşüm oranını artırın

Videoları herhangi bir CMS, web sitesi, portal veya uygulamaya entegre ederek video dağıtımını otomatikleştirin

Aynı videonun farklı sürümlerini oluşturarak, belirli ses segmentlerini hedefleyin ve onlara hitap eden mesajlar verin

SundaySky sınırlamaları

Sınırlı şablon seçenekleriyle video içeriği oluşturma tekrarlayıcı olabilir

Dışa aktarılan videoların kalitesi düştü

SundaySky fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SundaySky yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 4. 4 /5 (31 yorum)

Cuspera: 4,4 /5 (150+ yorum)

5. Hunch (Reklamlar için ürün verilerini kullanmak için en iyisi)

via Hunch

Yaratıcı tasarımlar oluşturmak ve kampanyalar yürütmek için bütünsel bir platform arıyorsanız, Hunch'ı deneyin. AI kullanarak çok biçimli reklamlar oluşturur. Marka kitinizi yükleyin, AI özelliği görüntüleri otomatik olarak optimize eder ve düzenleri ayarlar.

Hunch ayrıca ürün odaklı yaratıcılık da sunuyor. Örneğin, ürün feed'imi platforma ekleyerek girdiye göre ürün görsellerini, videolarını ve reklamlarını geliştirebiliyorum. Hunch'ta en çok sevdiğim şey, bir katalogdaki tüm öğeler için verileri reklam öğelerine dönüştürmeye yardımcı olması.

Hunch'ın en iyi özellikleri

Yaratıcı üretimi ölçeklendirmek için özel görüntü ve video şablonları oluşturun

Marka kitinizi yükleyin ve farklı kanallar için reklam şablonlarının boyutlarını otomatik olarak değiştirin

Sosyal medya kanallarında otomatik kampanyalar yürütün ve kampanya ş akışlarını kolaylaştırın

Hunch'ın Multi Artboard Template ile farklı biçimlerde otomatik olarak oluşturulan birden fazla marka şablonu

Sınırlamalar

Hunch'ta kampanyalar yürütmek ve yönetmek için teknik tasarım ve reklamcılık deneyimine ihtiyacınız var

Sezgisel fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Hunch yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (33 yorum)

Capterra: 4,7/5 (13 yorum)

6. ChatGPT (Beyin fırtınasını otomatikleştirmek için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT, sosyal medya içeriğinden reklam metinlerine ve kişiselleştirilmiş e-postalara kadar her şey için başvurabileceğim hepsi bir arada AI destekli yaratıcı asistan. Tek yapmam gereken doğru komutu girmek.

Fikirlerimi paylaşmayı ve konuşmanın beni nereye götüreceğini görmeyi seviyorum.

Kullanıcı arayüzü için fikirler ve iş akışları önererek tasarım sürecine bile yardımcı olabilir. Teknik yazılım kullanarak gelişmiş tasarımlar oluşturmak istiyorsanız, ChatGPT tasarım kodları sağlayabilir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Metin komutları verin ve kaliteli içerik makaleleri, sosyal medya veya pazarlama metinleri alın

Reklam kampanyaları için beyin fırtınası ve benzersiz öneriler

Hedef kitlenize göre kişiselleştirilmiş içerik oluşturun

Gelişmiş sürümünü kullanarak metin sorguları ile infografikler oluşturun

ChatGPT sınırlamaları

Sadece içerik fikir üretme ve üretiminde yardımcı olur, tasarım görevlerini veya reklam kampanyalarını yönetemez

Kampanya performansını otomatik olarak izlemez

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza kadar ücretsiz plan

Artı: Aylık 20 dolar, yıllık olarak faturalandırılır

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 dolar, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (49 yorum)

7. Canva (Görsel içerik tasarımı için en iyisi)

via Canva

Canva, kampanyalar, sosyal medya reklamları, broşürler, sunumlar, makaralar, videolar ve diğer görseller için çarpıcı tasarımlar oluşturmak için kullandığım araçtır. Farklı tasarım biçimleri, kanallar ve sektörler için birçok şablon ve milyonlarca görüntü, simge ve grafik içeren geniş bir kitaplığı vardır.

Canva'daki Çizim özelliği ile görüntüleri kolayca yükleyip düzenleyebilir, sıfırdan veya şablonları kullanarak tasarımlar oluşturabilir, çizim yapabilir, eskizler çizebilir ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirim.

Çarpık bir kadrajı olan bulanık bir görüntünüz mü var? Tek bir tıklamayla tüm görüntüleri iyileştirmek için Sihirli düzenleme seçeneğini kullanın. Canva'nın etkileşim izleme özelliği, tasarımlarınızı ve kullanıcı etkileşimini değerlendirmek için de yararlıdır.

Canva'nın en iyi özellikleri

Magic Design aracına metin komutları vererek tasarımlarınızı görselleştirin

Videolarınıza popüler müzikleri veya melodileri otomatik olarak ekleyin

AI kullanarak görüntüleri hızla videolara dönüştürün

Tasarımlarınızı farklı kitleler için AI ile otomatik olarak çevirin

İçerik planlayıcıyı kullanarak farklı kanallara sosyal medya gönderilerini planlayarak, zamanlayarak ve yayınlayarak sosyal medya ş akışınızı basitleştirin

Canva sınırlamaları

Reklam ve kampanya yönetimi yetenekleri eksik

Canva, reklamlar için gelişmiş tasarım özelliklerinden yoksundur

Canva fiyatlandırması

Canva ücretsiz: Sonsuza kadar ücretsiz

Canva Pro: Kullanıcı başına aylık 15 dolar, yıllık faturalandırılır

Canva Teams: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları (en az üç kullanıcı), yıllık olarak faturalandırılır

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva yorumları ve puanları

G2: 4,7/5 (4500+ yorum)

GetApp: 4,7/5 (11.000+ yorum)

8. Marpipe (Ürün reklam katalogları oluşturmak için en iyisi)

via Marpipe

Marpipe, AI ile ürün kataloğu reklamları oluşturan başka bir yaratıcı otomasyon aracıdır. Shopify ve diğer platformlardan mevcut ürün feed'inizle entegre olur ve reklam tasarımlarını optimize eder.

Arka plan görüntüsünü otomatik olarak kaldıran, görüntüyü tasarıma sığacak şekilde ölçeklendiren ve ürün sayfası metninden reklam metni oluşturan AI özelliğini beğendim.

Marpipe'ın en iyi özellikleri

Marpipe'ın A/B test özelliği ile birden fazla ürün tasarım varyasyonunu aynı anda test edin

Sürükle ve bırak oluşturucu ile yaratıcı ürün tasarım şablonları oluşturun

Tasarım katmanlarını ürün beslemesindeki sütunlarla bağlayarak ilgi çekici ürün tasarımları oluşturun

Reklam platformlarına doğrudan reklam katalogları ekleyerek etkileşimi artırın

Marpipe sınırlamaları

Marpipe'ın karmaşık bir arayüzü ve entegrasyon kurulumu var

Marpipe fiyatlandırması

Keşfedin: Sonsuza kadar 0 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Marpipe yorumları ve değerlendirmeleri

G2: 5/5 (4 yorum)

Capterra: 4/ 5 (1 yorum)

9. Bannerflow (Otomatik kampanya üretimi için en iyisi)

via Bannerflow

Bannerflow, dijital reklamların üretimini, yönetimini ve optimizasyonunu otomatikleştirir. Benim için öne çıkan özelliklerden biri, dijital reklamları daha ilgi çekici hale getiren Bannerflow'un gelişmiş marka animasyonları. Kampanya reklamlarına otomatik olarak veri akışları ekleme seçeneği de etkileşimi artırıyor.

Bir marka reklam kitaplığı oluşturabilir ve gelişmiş reklam öğelerini kampanya ve reklam üretimi için yeniden kullanabilirsiniz. Bannerflow, benzersiz tasarımlar oluşturmak için özel bileşenlerin kullanımını da destekler. Çeviri yönetimi özelliği, küresel bir kitleye sahip şirketler için harika bir iş çıkarır.

Bu araçla, ana özetinde tasarım ve metin değişiklikleri yapmam yeterli, değişiklikler tüm kampanyalara otomatik olarak yansıtılıyor.

Bannerflow'un en iyi özellikleri

Birden fazla kanalda dinamik reklam kampanyalarının hızlı bir şekilde üretilmesini, yayınlanmasını ve başlatılmasını sağlayın

Tek bir ana kreatif ile kampanyalar için birden fazla varyasyon oluşturun

Onay almak için kampanyaların canlı önizlemelerini paylaşın

ROI'yi artırmak için eklemelere canlı değişiklikler yapın

Bannerflow sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yavaş yükleme hızı ve yanıt vermeyen tıklamalar gibi sorunlardan bahsediyor

Bannerflow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bannerflow yorumları ve puanları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

TrustRadius: 6,3/10 (7 yorum)

10. Innervate (Yüksek hızlı reklam oluşturma için en iyisi)

via Innervate

Innervate (eski adıyla RevJet), pazarlama ve reklam kampanyalarını otomatikleştiren başka bir yaratıcı otomasyon yazılımıdır. Kullanıcıların hedef kitleleri için kişiselleştirilmiş dijital reklamlar ve kampanyalar oluşturmasına yardımcı olur.

Innervate ile kampanyalarımın etkisini ölçmek ve sosyal medya ve e-posta dahil farklı kanallar için kampanyaları optimize etmek amacıyla A/B testleri yapabildim.

Innervate'in en iyi özellikleri

Dinamik kreatif optimizasyon (DCO) özellikleriyle kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturun

Bölgesel hedef kitleler için kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturma konusunda ipuçları alın

Ayrıntılı performans analizleri alın ve kampanyaların ROI'sini ölçün

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Innervate, müşteri deneyimine daha fazla odaklanır ve yaratıcı görevleri otomatikleştirmek için uygun olmayabilir

Innervate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Innervate yorumları ve değerlendirmeleri

Capterra: 4. 4/ 5 (200+ yorum)

ClickUp ile Yaratıcı Görevlerinizi Otomatikleştirin

Yaratıcılık odaklanma ve sakin bir zihin gerektirir. Takımınız idari görevlerle boğuşuyorsa, kampanya planlama veya tasarım gibi yaratıcı görevleri yönetmek zor olabilir.

İşte bu noktada ClickUp gibi önde gelen yaratıcı otomasyon araçları yardımcı olabilir.

AI ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır ve yaratıcı fikirlerin tasarlanmasını ve uygulanmasını kolaylaştırır. ClickUp, sorunsuz yaratıcı süreçler ve verimlilik artışı sağlamak için güçlü otomasyon, sezgisel görev yönetimi ve AI destekli içgörüler sunar.

Yaratıcı projelerinizi yönetme şeklinizi değiştirmek için ClickUp'a ücretsiz kaydolun!