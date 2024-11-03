Video Çevirisi için En İyi 10 Rask AI Alternatifi

Rask AI, videoları çevirmek ve dublajlamak için popüler bir seçimdir.

Güçlü yönleri olsa da, bazı sınırlamaları da vardır. Bu aracı kullandıysanız, İngilizce dublajların düz gelebileceğini ve bazı seslerin doğal akıştan uzak olabileceğini, genellikle ek düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ayrıca, Rask ile birden fazla dile çeviri yapmak, her dil için ayrı ücretlendirildiği için pahalı olabilir.

Kapsamlı araştırma ve testlerin ardından, çok dilli video düzenleme, yerelleştirme ve içerik oluşturma özellikleriyle donatılmış 10 Rask AI alternatifi buldum.

Bu blog yazısında, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve yorumlarını inceleyeceğiz.

Ancak başlamadan önce, önemli bir soruyu ele alalım.

Rask AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada birçok AI video iletişim platformu bulunmaktadır. Ancak, yatırım yapmadan önce, doğru olanı seçtiğinizden emin olmak için belirli özelliklere odaklanmak isteyeceksiniz.

Temel özellikler: Seçtiğiniz araç, otomatik transkripsiyon, çeviri, altyazı oluşturma, içerik üretme ve AI destekli analitik gibi ihtiyacınız olan temel işlevleri sağlamalıdır

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Video düzenleme için AI araçları, içerik yönetim sistemleri veya işbirliği platformları (ör. Slack, Google Çalışma Alanı, OneDrive) gibi kullandığınız diğer yazılımlarla uyumluluğu sağlayın Video düzenleme için AI araçları, içerik yönetim sistemleri veya işbirliği platformları (ör. Slack, Google Çalışma Alanı, OneDrive) gibi kullandığınız diğer yazılımlarla uyumluluğu sağlayın

Maliyet ve lisanslama: Bazı araçlar işlenen videonun uzunluğuna göre ücretlendirilirken, diğerleri abonelik modeline sahiptir; bütçenize ve hacminize uygun bir fiyatlandırma yapısına sahip bir araç seçin

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüz, zaman kazanmanızı sağlar ve sorun giderme yerine yaratıcı görevlere odaklanmanızı sağlar; takımınızın veya teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcıların öğrenme eğrisini göz önünde bulundurun

Güvenlik ve uyumluluk: Platformun GDPR veya HIPAA gibi endüstri standartlarına ve düzenlemelerine uygun olduğundan ve özel içeriğinizi korumak için şifreleme sunduğundan emin olun

Dil desteği: Geniş bir dil aralığını destekleyen bir seçenek seçin; çeşitli coğrafyalara yönelik içerik dublajında sınırlanmak istemezsiniz

En İyi 10 Rask AI Alternatifi

Video ile ilgili işleriniz için Rask AI yerine kullanabileceğiniz en iyi 10 araca göz atalım.

1. ClickUp (AI içgörüleri ve transkripsiyonlarla video iş akışı yönetimi için en iyisi)

Video projeleri karmaşık hale gelebilir, özellikle de birden fazla dilde içerik, kampanyalar, son teslim tarihleri ve farklı zaman dilimlerinde çalışan takımlar söz konusu olduğunda.

Ancak ClickUp bu konuda öne çıkıyor.

Bu proje yönetimi yazılımı, varlık organizasyonu, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonu gibi bu işi her aşamada basitleştiren birçok özelliğe sahiptir.

Örneğin, ClickUp Clips, Agile takımlar için mükemmel bir ekran kayıt özelliğidir.

ClickUp Clips'i kullanarak video kaydedin ve fikirlerinizi net bir şekilde paylaşın

Platform içinden bir toplantı özeti, beyin fırtınası oturumu veya hatta hızlı bir nasıl yapılır öğreticisi kaydedebilir ve bunları tek bir tıklama ile doğrudan ClickUp Görevlerine dönüştürebilirim.

Bu araç, görevlere son teslim tarihleri, sahipleri ve bağlamla ilgili ek ayrıntılar atamama olanak tanıyarak asenkron video iletişimini kolaylaştırır, böylece doğru kişi doğru zamanda harekete geçebilir.

Peki, bir proje için gerekli olan 10 saniyelik bir klibi bulmak için tüm eğitim videosunu yeniden izlemek zorunda kalmasanız nasıl olurdu?

Her klip AI ile otomatik olarak transkripsiyonlanır, böylece klibin önemli kısımlarını taramak, zaman damgalarına tıklayarak videonun istediğiniz yerine atlamak ve alıntıları kopyalayıp istediğiniz yerde kullanmak çok kolaydır.

Ardından bu klibi anında paylaşabilirsiniz: doğrudan ClickUp'a gömebilir, herkese açık bir bağlantı gönderebilir veya video dosyasını indirebilirsiniz. Uluslararası takımlar veya müşterilerle çalışıyorsanız bu esneklik hayati önem taşır. Clips Hub ayrıca tüm klipleri kolay ve hızlı erişim için tek bir yerde saklar.

Ancak ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, ClickUp Brain ile entegrasyonudur. AI destekli arama özelliği ile klip transkriptlerinizi saniyeler içinde arayabilirsiniz. Bu, eski projelerden bilgi toplarken veya geçmiş videolarda gömülü belirli ayrıntıları bulurken çok önemlidir. Saatlerce görüntüleri incelemek yerine, anahtar kelimeleri aramanız yeterlidir, hepsi orada karşınıza çıkar.

Kulağa harika geliyor, değil mi?

ClickUp Brain ile video oluşturma, düzenleme ve paylaşım süreçlerini optimize edin

ClickUp Brain, video senaryoları, pazarlama metinleri ve çeviri içerikleri yazmanıza yardımcı olarak, ön prodüksiyondan yayına kadar sorunsuz bir yaratıcı süreç sağlar. Ayrıca, eklenti veya uzantı olmadan belgelerinizdeki ve görevlerinizdeki yazımları otomatik olarak kontrol eder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak yeni bir dizi oluşturmak veya düzenleme verimliliğini artırmak gibi video prodüksiyon hedeflerinizi tanımlayın; bunları ön prodüksiyon planlaması, çekim, düzenleme ve post prodüksiyon incelemesi gibi eyleme geçirilebilir adımlara bölün

ClickUp Goals ile ilerlemeyi izleyerek ilerlemeyi görselleştirin, dönüm noktalarını kutlayın ve motivasyonu yüksek tutun

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak video senaryolarınızı ve storyboard'larınızı düzenleyin; yaratıcı fikirler üzerinde takımınızla işbirliği yapın, video içerik stratejilerinizi ana hatlarıyla belirleyin ve düzenleme veya inceleme aşamalarında bağlam için ilgili Klipleri kolayca bağlayın

ClickUp Docs ile tüm belgelerinizi ve wiki sayfalarınızı tek bir yerde düzenleyin

Ekran kayıtları için Loom, transkripsiyon için Otter. ai ve toplantı notları için Fireflies gibi çok çeşitli üçüncü taraf video araçları için destek alın. ClickUp Entegrasyonları

ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini kullanarak çalışma alanınızda önemli video varlıklarını hızlıca bulun. Geçmiş video projeleri, senaryolar, transkripsiyonlar veya geri bildirim kliplerini arayın

ClickUp'ın sağlam veri güvenliği özellikleriyle video dosyalarınızı ve ilgili verilerinizi yetkisiz kullanım veya erişimden koruyun ve platformu kullanırken hassas içeriğin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil cihazlarda mevcut değildir

ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz plana dahil değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

2. Synthesia (AI destekli video oluşturma için en iyisi)

synthesia aracılığıyla

Aktörleri işe almak veya tüm prodüksiyonu ayarlamakla uğraşmadan Fransızca, Almanca veya İspanyolca gibi başka bir dilde profesyonel bir video oluşturmak mı istiyorsunuz? Synthesia'nın bu konuda çığır açan bir araç olduğunu keşfettim.

AI avatarları ve seslendirmeler kullanarak profesyonel, yerelleştirilmiş video içeriği üretmeyi kolaylaştırır. Synthesia 140'tan fazla dili destekler. Ayrıca, bir takımla çalışıyorsanız, videolarınızı doğrudan paylaşabilir ve başkalarını yorum yapmaya ve geri bildirimde bulunmaya davet edebilirsiniz.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Videolarınızı markanızın renkleri, logoları ve favori avatarlarınızla kişiselleştirin

Pazarlama, eğitim ve öğretim videoları için şablonları kolayca tarayın, çoğaltın ve özelleştirin

Video çeviriciyi kullanarak dosyanıza hedef dilde altyazıları otomatik olarak ekleyin

Synthesia sınırlamaları

Mevcut AI avatarları göz kırpmıyor, bu da uzun sahnelerde dikkat çekiyor ve videoların doğallığını etkiliyor

Yeni özellikler ve arayüz değişiklikleri uygun bildirim yapılmadan sunuluyor ve kullanıcılar değişiklikleri kendileri bulmak zorunda kalıyor

Synthesia fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $/ay

Başlangıç: 18 $/ay

Oluşturucu: 64 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

3. Descript (Overdub teknolojisi ile AV düzenleme için en iyisi)

descript aracılığıyla

Ses ve video düzenlemeyi Word belge düzenlemek kadar basit hale getirmek istediyseniz, Descript bunu mümkün kılar. Videonuzdaki diyalogları Fransız izleyiciler için değiştirmek mi istiyorsunuz? Transkripti düzenleyin, ses gerçek zamanlı olarak ayarlanır.

Descript'te en çok beğendiğim özellik, arka plan gürültüsünü gidermek ve sesleri iyileştirmek için yenileyici AI kullanması. Bu Rask AI alternatifiyle yüksek kaliteli ses elde etmek için pahalı mikrofonlara veya ses geçirmez odalara ihtiyacınız yok.

Descript'in en iyi özellikleri

Video mesajlardan dolgu kelimeleri ve sessiz boşlukları düzenleyin

20'den fazla dilde sesleri transkribe edin ve "Speaker Detective" özelliği ile konuşmacı etiketleri ekleyin

Ses klonlama özelliğini kullanın; sadece yazın ve kendi sesinizle konuşun

Descript sınırlamaları

Büyük dosyalarla çalışırken ara sıra gecikme gözlemlenmiştir

Yayınlama fonksiyonları yeterince ayrıntılı değil ve gerçek kontrol eksikliği var

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz

Hobi amaçlı kullanım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Enterprise: Özel

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

Daha fazla bilgi: PowerPoint sunumunuzu video olarak nasıl kaydedebilirsiniz?

4. VEED (Çevrimiçi çok dilli video düzenleme için en iyisi)

vEED aracılığıyla

Videoları birden fazla dilde hızlı bir şekilde yayınlamanız gerekiyorsa, VEED tam size göre. Yazılım indirmenize veya karmaşık kurulumlarla uğraşmanıza gerek yok — tarayıcınızı açın, videonuzu yükleyin ve istediğiniz dilde altyazı veya seslendirme ekleyin.

Ayrıca, VEED'in çevrimiçi transkripsiyon hizmeti çoğu hizmetten daha çok yönlüdür. Sizi tek bir biçimle sınırlayan birçok araçtan farklı olarak, ses ve video dosyalarını transkripsiyon yapmanızı sağlar.

VEED'in en iyi özellikleri

"Otomatik Transkripsiyon" ile 60 dakikalık bir dosyayı 10 dakikada transkripsiyonlayın; MP3, WAV ve MOV dahil tüm popüler biçimlerde indirin

Alt yazılarınızın stilini, yazı tipini ve renklerini değiştirin; animasyon ekleyin ve hatta belirli kelimeleri vurgulamak için renklerini değiştirin

VEED'in telifsiz stok kütüphanesinden 2 milyondan fazla ses ve video varlığını kullanarak içerik oluşturun

VEED sınırlamaları

"Metinden Konuşmaya" özelliğinde belirli kelimeleri veya kelime öbeklerini vurgulamak için bir seçenek yoktur

Çoklu kamera düzenleme ve 3D efektler gibi gelişmiş özellikler eksik

VEED fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

VEED puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 3,4/5 (50'den fazla yorum)

5. Happy Scribe (120'den fazla dilde transkripsiyon ve altyazı için en iyisi)

happy Scribe aracılığıyla

Sürekli altyazı, transkripsiyon ve çeviri ile çalışıyorsanız, bu araç sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Dosyalarınızı TXT, Word, PDF veya hatta AVID formatında dışa aktarmanız mı gerekiyor? Happy Scribe ile bunu kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca, transkriptleri ve altyazıları yalnızca görüntüleme veya düzenleme modunda paylaşmanıza olanak tanıyarak paydaşlarla işbirliğini kolaylaştırır.

Beni en çok etkileyen şey ise, her seferinde en yüksek kalitede sonuçlar sağlayan bu ifade gücü yüksek konuşma-metin dönüştürme yazılımının doğruluğu ve hızı oldu.

Happy Scribe'ın en iyi özellikleri

Happy Scribe'dan transkripsiyon uzmanları kiralayın ve AI tarafından oluşturulan transkriptlerinizi birden fazla dilde düzeltin

Özel terminoloji (markalar, argo, kısaltmalar) ekleyerek terim sözlüğünüzü oluşturun ve çeviriyi basitleştirin

Herhangi bir genel bağlantıyı içe aktarın ve aracı YouTube, Vimeo ve Google Drive gibi mevcut teknoloji yığınınıza senkronize edin

Happy Scribe sınırlamaları

İçerikleri iç takımlar ve dış paydaşlarla toplu olarak paylaşma seçeneği yoktur

Bazı kullanıcılar, podcast transkripsiyonlarında küçük yazım hatalarının tekrarlanma eğiliminde olduğunu not etmiştir

Happy Scribe fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 17 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: 49 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Happy Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

6. Lokalise (Çeviri yönetimi ve multimedya projeleri için en iyisi)

lokalise aracılığıyla

Lokalise, içerik stratejinizi yerel pazarlara göre özelleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir yerelleştirme yazılımıdır.

Eşzamanlı çapraz platform çevirileri kolayca yönetebilir ve her platform için doğru adlandırma kurallarına göre doğru dosyalara aktarabilirsiniz.

Lokalise ayrıca Figma, GitHub, GitLab, Webflow ve Jira gibi araçlarla entegre olarak iş akışlarını daha sorunsuz ve verimli hale getirir.

Lokalise'nin en iyi özellikleri

Lokalise'nin RESTful API'sini kullanarak büyük çok dilli projeleri çevirin, daha hızlı kurulum için kolay kılavuzlar ve şablonlar ile

Yerelleştirme görevlerini iş akışlarına düzenleyin, böylece bir görev tamamlandığında iş akışındaki bir sonraki görev otomatik olarak başlar

LiveJS düzenleyici ile web sitenizi gezerken gerçek zamanlı doğrudan çeviri değişiklikleri yapın

Lokalise sınırlamaları

Klavye kısayolları imleci otomatik olarak bir sonraki segmente taşımaz, her yeni segment için fare kullanılması gerekir

Çevirmenlerin maç raporlarını indirme seçeneği bulunmadığından, raporların zamanlaması ve kelime sayımı konusunda yönetime güvenmek zorundadırlar

Lokalise fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 140 $/ay

Temel: 270 $/ay

Pro: 990 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lokalise puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

7. HeyGen (Metin okuma özelliğine sahip AI tarafından oluşturulan avatar videoları için en iyisi)

heyGen aracılığıyla

Videolarınız için farklı etnik kökenlere, yaşlara ve stillere sahip avatarlar oluşturmak için Synthesia AI alternatifleri arıyorsanız, HeyGen'i denemeye değer. 175'ten fazla dilde 120'den fazla AI avatar kullanarak içerik oluşturmanıza olanak tanır ve farklı kitlelere ulaşmak için mükemmeldir.

Tek tıklamayla video çeviri özelliği, videoları 40'tan fazla dile çevirebilir ve hatta birden fazla konuşmacıyı tanıyabilir. Orijinal konuşmacının sesini kopyalamasa da, 300'den fazla insan sesi arasından seçim yapabilir ve seslendirme ekleyebilirsiniz.

HeyGen'in en iyi özellikleri

Videonuzda yanlış gelen bir şey varsa, ses kaydını yükleyerek AI'ya doğru telaffuzu öğretin

SRT (düz metin) dosyalarını entegre ederek altyazılarınızı izleyin ve doğru çeviriler ve senaryo düzenlemeleri yapın

Web sitenizi ziyaret edenlerle gerçek zamanlı olarak konuşabilen ve ihtiyaç duydukları yardımı alabilen Etkileşimli Avatarlar ile müşteri desteğinizi bir üst seviyeye taşıyın

HeyGen sınırlamaları

Destek kalitesi tutarsızdır, bazı temsilciler belirli sorunları çözemeyen genel çözümler sunmaktadır

Aynı videoyu birden çok kez yeniden oluşturmak, kredi ücretleri nedeniyle pahalı olduğu bildirilmektedir

HeyGen fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 89 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

HeyGen puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (290+ yorum)

8. Wavel. ai (İnsan sesi gibi seslendirme sunan AI tabanlı seslendirme için en iyisi)

Metin okuma, AI video dublaj veya AI ses üretimi konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, Wavel.ai'yi kullanın. Bu, genel ve düz bir seslendirme değil, sürükleyici bir deneyim sunan hepsi bir arada bir yazılımdır.

Çok dilli hedef kitlenize ulaşmak için, altyazı ve altyazı için AI araçlarıyla metninizi 40'tan fazla dile kolayca çevirebilirsiniz.

Bu AI ses üreteci hakkında beni etkileyen şey, İngiliz, Avustralya ve Hint aksanları dahil olmak üzere doğal sesler ekleyebilme özelliğidir.

Wavel. ai'nin en iyi özellikleri

1000'den fazla duygu dolu ses koleksiyonu ile AI videonun farklı bölümlerine bir duygu katmanı ekleyin

Tam uzunluktaki videolarınızı, altyazılı olarak herhangi bir dile çevrilmiş, ilgi çekici YT kısa videolarına dönüştürün

Görüntüleri yakalarken, izleyicilerin daha kolay anlaması için kayıtlarınıza açıklamalar ve notlar ekleyin

Wavel. ai sınırlamaları

İnternet bağlantısı kararlı değilse bazen kesintiye uğrar

Bazı kullanıcılar daha az özellikli ve daha uygun fiyatlı bir paket tercih edebileceğinden, fiyatlandırma yapısı herkese uygun olmayabilir

Wavel. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 25 $/ay

Pro: 40 $/ay

İş: 80 $/ay

Wavel. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Dubverse (Özel ses seçenekleriyle otomatik video dublaj için en iyisi)

dubverse aracılığıyla

Videolarınıza birden fazla dilde gerçekçi seslendirme eklemek istiyorsanız, Dubverse'i kullanmaktan keyif alacaksınız. Artık manuel kayıt veya sıkıcı düzenleme zahmetine gerek yok — orijinal içeriğinizin özünü ve duygusunu yakalar.

Dubverse'ün otomatik olarak mükemmel senkronize, doğru altyazılar oluşturmasını ve videoları her izleyici için net ve erişilebilir hale getirmesini de beğendim.

Dubverse'in en iyi özellikleri

Tek bir API çağrısıyla dilleri harmanlayan senaryolar için seslendirmeler oluşturun

Bir dizi ürün demosu, podcast veya öğretici video gibi birden fazla ses dosyasını aynı anda oluşturun

Yaş, cinsiyet, ton ve lehçeye göre değişen 200'den fazla ses arasından seçim yapın ve videolarınız için mükemmel sesi seçin

Dubverse sınırlamaları

Çevrilen seslendirme, dil farklılıkları nedeniyle her zaman orijinal sesle aynı anda duyulmayabilir

Büyük projelerde krediler çabuk tükenir ve aylık sınırın ötesinde kredi ekleme seçeneği yoktur

Dubverse fiyatlandırması

Pro: Aylık 18 $

Supreme: 30 $/ay

Dubverse puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Colossyan Creator (Hiper gerçekçi AI aktörleri oluşturmak için en iyisi)

colossyan aracılığıyla

30'dan fazla dil konuşabilen bir sunumcu mu ihtiyacınız var? Colossyan Creator ile bu mümkün. Gerçek insanlar gibi görünen ve ses çıkaran AI avatarlar kullanır, bu da kişisel dokunuşundan ödün vermeden içeriği hızlı bir şekilde yerelleştirmek isteyen içerik oluşturucular için idealdir.

AI avatarları kullanarak metinden doğrudan videolar oluşturabilir, etkileşimi artırmak için etkileşim özelliği ekleyebilirsiniz.

Yerleşik GPT-4 AI komut dosyası asistanı , fikir üretmenize, yazınızı geliştirmenize ve video üretimini hızlandırmanıza bile yardımcı olur.

Colossyan Creator'ın en iyi özellikleri

Farklı ayarlarda ve kıyafetlerle 20 saniyelik bir video çekerek kendinizin dijital avatarını kullanarak videoları kişiselleştirin

70'den fazla dilde AI videoları oluşturun ve mesajlarınızı hedef kitlenizin ana dilinde sadece birkaç dakika içinde daha etkili bir şekilde iletin

Marka varlıklarını (logolar, renkler, metin stilleri ve özel yazı tipleri) sahne düzenlerine uygulayın, böylece video içeriğinin her parçası tutarlı kalır

Colossyan Creator sınırlamaları

Önceden oluşturulmuş şablonlarla içerik düzenlemek, animasyonların uygulandıktan sonra her zaman doğru şekilde görünmemesi nedeniyle sıkıcı olabilir

Özel ihtiyaçları olan kullanıcılar için, özellikle ayrıntılı video düzenleme ve daha karmaşık kişiselleştirilmiş öğelerin entegrasyonu için gelişmiş özelleştirme sınırlıdır

Colossyan Creator fiyatlandırması

Başlangıç: 27 $/ay

Pro: 87 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Colossyan Creator değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (410+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Pro İpucu: Yapay zeka destekli bir kişisel asistan uygulaması kullanın ve randevu planlama ve müşteri iletişimi gibi görevleri devrederek verimliliğinizi artırın

Video Stratejinizin Kontrolünü Ele Alın

Doğru AI aracını bulmak, sizin için en iyi olanı bulmakla ilgilidir. Çok fazla seçenek olduğundan, bu süreç zorlu olabilir. Ancak, doğru çeviriler, sorunsuz AI avatar oluşturma veya doğal sesli konuşma gibi önceliklerinize odaklanmak, seçenekleri daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Video iş akışlarını yönetme söz konusu olduğunda, ClickUp'tan daha iyisi yoktur. Her şeyi yolunda tutmak için vazgeçilmez bir yazılımdır.

ClickUp Clips'i kullanarak ürün demolarını kaydedebilir veya coğrafi olarak dağınık takımları proje planları ve hedefleri üzerinde uyumlu hale getirebilirsiniz. ClickUp Brain tüm klipleri otomatik olarak metne dönüştürerek belirli bilgileri bulmanızı ve erişmenizi kolaylaştırır.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve videolar kullanarak hedef kitlenizle etkileşim kurma şeklinizi değiştirin.