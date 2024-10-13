Zoom'un Ücretsiz Planı Yeterli Değil: Yükseltme Zamanı Geldi mi?

Üç aylık kazançlar hakkında Zoom toplantısının ortasında, o korkunç "10 dakikanız kaldı" mesajının belirdiği anı bilirsiniz, değil mi?

Telaşla hesaplamaya başlarsınız: Kalan gündemi birkaç cümleye sıkıştırabilir misiniz, yoksa yükseltme yapmanın zamanı geldi mi? Bu durum size çok tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz.

Birçok profesyonel, Zoom'un plan teklifleri konusunda kafası karışık. Ücretli bir Zoom planı sizin için mantıklı mı? Evet ise, hangisi?

Zoom ücretsiz ve ücretli planlarını karşılaştırmak ve cevabı bulmak için bu Zoom fiyatlandırma kılavuzuna göz atın. 💻

Zoom nedir?

Zoom Workplace başlangıç ekranı

Zoom, kullanıcıların sanal olarak bağlantı kurmasına, canlı sohbet etmesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan bir video konferans platformudur. Windows, Mac, Linux, web, iOS ve Android gibi platformlarda kullanılabilir.

Takımınızla görüşmek veya bir web semineri düzenlemek istiyorsanız, Zoom dünyanın her yerinden insanlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olur. İşte Zoom'un bazı anahtar özellikleri:

Video konferans: Zoom, yüksek çözünürlüklü video ve ses sunarak 1.000 katılımcıya kadar bağlantı kurmanıza ve ekranınızda aynı anda 49 video görüntülemenize olanak tanır

Ekran paylaşımı: Masaüstünüzün tamamını veya yalnızca belirli uygulamaları kolayca paylaşabilirsiniz, böylece sunum yaparken veya gerçek zamanlı olarak birlikte çalışırken herkes aynı sayfada olur

Kayıt ve transkriptler: Bir toplantıyı tekrar izlemek mi istiyorsunuz? Zoom, toplantıları kaydedip yerel olarak veya bulutta saklamanıza ve otomatik transkriptlerle birlikte tamamlamanıza olanak tanır

Sanal arka planlar: Zoom'un sanal arka planları, gerçek arka planınızı bir görüntü veya video ile değiştirerek profesyonel ve gizli kalmanızı sağlar

Zoom'un kullanım kolaylığı, sağlam video kalitesi ve ekran paylaşımı ve küçük grup odaları gibi kullanışlı özellikleri, onu farklı türdeki toplantılar için favori haline getiriyor. Şimdi Zoom'un tüm planlarına bir göz atalım. 👇

Eğlenceli Bilgi: Salı, Zoom'da en fazla toplantı, konferans odası kullanımı ve hibrit etkinliklerin gerçekleştiği en yoğun gündür. Beklendiği gibi, Cuma günü Zoom'da toplantılar, telefon görüşmeleri ve sohbet odaları açısından en sakin iş günüdür.

Zoom ücretsiz plan özellikleri

Zoom Ücretsiz planı veya Zoom Workplace Basic, daha küçük ve daha seyrek yapılan toplantılar için sağlam bir seçenektir.

Özellik #1: 40 dakikalık video konferans

Sınırsız bire bir Zoom toplantısı düzenleyebilir ve her biri 40 dakikaya kadar kesintisiz grup toplantılarının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu esneklik, zaman kısıtlamaları hakkında endişelenmeden verimli tartışmalar yapmanızı sağlar.

Ayrıca, toplantılarınızın genel kalitesini artıran ve katılımcılarla net iletişim sağlayan HD video ve sesli konferans özelliğine erişim elde edersiniz.

Özellik #2: 100'e kadar toplantı katılımcısı

Zoom Workplace Basic, 100 katılımcıya kadar toplantılar düzenlemenize olanak tanır ve çok çeşitli senaryolar için uygundur.

Birçok küçük takım için bu kapasite, fikir üretme, takım kontrolü yapma veya müşteri görüşmeleri düzenleme gibi işbirliği için geniş bir alan sağlar. Ayrıca, arkadaşlarınız veya ailenizle sanal toplantılar gibi kişisel kullanım durumlarına da uygundur ve herhangi bir maliyet engeli olmadan kolayca bağlantı kurabilirsiniz.

Ücretsiz Temel planında bile Zoom ekran paylaşımı ve sanal arka plan özellikleri sunar. Bu özellikler, sanal toplantı kuralları kapsamında işbirliği ve profesyonel bir görünüm sağlamak için anahtar öneme sahiptir.

Zoom beyaz tahta özelliği de işbirliğini güçlendirerek gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmayı kolaylaştırır. Takımın ilgisini ve odaklanmasını sağlarken fikirlerinizi çizebilir, belgelere notlar ekleyebilir veya stratejilerinizin haritasını çıkarabilirsiniz.

Özellik #4: Güvenlik

Zoom Basic, ev sahiplerinin katılımcıların girişini kontrol etmesine olanak tanıyan bekleme odaları ve yalnızca yetkili kullanıcıların katılmasını sağlayan toplantı şifreleri gibi güçlü güvenlik özellikleri içerir. Ev sahipleri toplantıları kilitleyebilir ve katılımcı denetimlerini kullanarak rahatsız edici katılımcıları sessize alabilir veya toplantıdan çıkarabilir.

Uçtan uca şifreleme, hassas toplantı içeriğini korurken, raporlama mekanizmaları ev sahiplerinin sorunları anında çözmelerini sağlar.

Özellik #5: Toplantı içi sohbet

Toplantı içi sohbet, katılımcıların herkese veya belirli kişilere metin mesajları göndermesine olanak tanır. Bu özellik, konuşmacıyı kesintiye uğratmadan hızlı düşünceleri paylaşmak, sorular sormak veya kaynaklar sağlamak için özellikle kullanışlıdır. Ayrıca dosya paylaşım özelliği de vardır. Katılımcılar tartışmalar sırasında daha özgürce etkileşim kurabileceğinden, katılımı teşvik eder.

Zoom, sohbette tepkiler ve emojiler kullanarak biraz eğlence ve etkileşim eklemenizi sağlar. Katılımcılar, toplantıyı sözlü olarak kesintiye uğratmadan onay, heyecan veya herhangi bir duyguyu ifade edebilir.

🔍 Biliyor muydunuz? Tam video konferansa taahhüt vermeden esnek bir iletişim çözümü tercih ediyorsanız, Zoom'un altyapısından yararlanmaya devam ederken sesli arama özellikleri için Zoom Phone'u seçebilirsiniz.

Ücretli Zoom özellikleri

100'den fazla kişiyi ağırlamak ve 40 dakikalık otomatik toplantı kapanışlarını önlemek istiyorsanız, Zoom ücretli planlarına geçmeyi düşünebilirsiniz.

Ücretli planların neler sunduğuna bir göz atalım. 👇

Özellik #1: Uzatılmış toplantı süreleri

Zoom'un önemli bir müşteri görüşmenizi 40. dakikada kestiğini hatırlıyor musunuz? Bu, klasik bir ücretsiz Zoom sorunu. Ücretli bir planla, bu ani sonlar artık geçmişte kaldı.

Zoom Pro ve Business gibi ücretli planlar, toplantıların 30 saate kadar sürmesine olanak tanır; bu da uzun strateji oturumları veya tüm gün süren eğitim atölyeleri için mükemmeldir.

Özellik #2: Daha fazla katılımcı

Plana bağlı olarak, ücretli abonelikler Temel plana göre çok daha fazla katılımcıyı barındırabilir.

Örneğin, Pro planı 100 katılımcıya kadar izin verirken, daha üst düzey planlar (Zoom Workplace Business ve Zoom Workplace Enterprise gibi) 300 ila 1.000 katılımcıyı destekleyebilir. Bu ölçeklenebilirlik, daha büyük kuruluşlar veya etkinlikler için çok önemlidir.

Özellik #3: Toplantı kayıtları ve depolama

Ücretli planlarda bulunan bulut kaydetme özelliği, toplantılarınızı doğrudan Zoom'un bulutuna kaydetmenizi sağlar. Zoom Pro ve Business'ta lisans başına 5 GB, Business+'da ise 10 GB depolama alanıyla oturumlarınızı kolayca paylaşabilir ve tekrar görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, YouTube'a yüklemek için filigran olmadan da kaydedebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Zoom'un Enterprise planı, sınırsız bulut depolama alanı sunarak tüm toplantı kayıtlarınızı ve dosyalarınızı alan yetersizliği endişesi olmadan saklamanıza olanak tanır.

Özellik #4: Özel markalama

Ücretli planlar, kuruluşların markalama seçenekleriyle Zoom uygulama deneyimlerini özelleştirmelerine olanak tanır. Buna toplantı davetlerine logo ekleme, bekleme odası ekranlarını özelleştirme ve kişiselleştirilmiş toplantı URL'leri kullanma da dahildir. Bu özellikler, marka tutarlılığının korunmasına yardımcı olur.

Bu özellikler, toplantıların profesyonel görünümünü geliştirir ve tutarlı bir kurumsal kimlik oluşturur. Ayrıca, markalı materyaller müşteriler ve ortaklar üzerinde kalıcı bir izlenim bırakarak daha güçlü iş ilişkilerine katkıda bulunur.

Özellik #5: Ayrı oda yönetimi

Temel kullanıcılar küçük toplantı odalarını kullanabilirken, ücretli planlar toplantı başlamadan önce katılımcıları küçük toplantı odalarına önceden atama gibi gelişmiş yönetim özellikleri sunar. Bu, toplantı ve eğitim oturumlarının büyük gruplar dahilinde bile iyi organize olmasını sağlar.

Kolaylaştırıcılar, belirli kriterlere göre küçük grup odası atamalarını özelleştirebilir ve böylece farklı faizlere veya hedeflere yönelik tartışmalar oluşturabilirler.

Zoom ücretli planları

Pro Plan: 14,99 $/ay/kullanıcı

İş Planı: 21,99 $/ay/kullanıcı

Business Plus Planı: Özel fiyatlandırma

🔍 Biliyor muydunuz? Zoom Rooms, fiziksel toplantı alanlarını profesyonel video konferans ortamlarına dönüştürür. Bu özel kurulumlar, ücretli bir abonelik gerektirir (yukarıda listelenen Zoom fiyatlarından ayrıdır) ve Logitech, Poly ve Crestron gibi iş ortaklarımızın donanımlarını kullanır. Zoom Rooms lisanslarına yatırım yapmak, kuruluşların sorunsuz video konferans deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyarak takımların bağlantı kurmasını ve etkileşimde bulunmasını kolaylaştırır.

Zoom Ücretsiz ve Ücretli: Yan Yana Karşılaştırma

Ücretsiz Zoom hesabından ücretli sürüme geçmek, toplantı deneyiminizi önemli ölçüde geliştirebilecek özelliklere erişim sağlar.

Zoom ücretsiz ve ücretli planları arasındaki farklara daha yakından bakalım.

Özellik Zoom Ücretsiz Plan Zoom Ücretli Planlar Kimler için uygundur? Küçük takımlar ve sıradan kullanıcılar için ideal Büyük kuruluşlar ve sık kullanıcılar için uygundur Toplantı süresi grup toplantıları için 40 dakikalık sınır 30 saate kadar uzatılmış toplantı süreleri Katılımcılar 100'e kadar toplantı katılımcısını barındırır 100 ila 1.000 katılımcıyı destekleyen planlarla ölçeklenebilir seçenekler İşbirliği araçları Ekran paylaşımı ve sanal arka planlar dahil Ayrı toplantı odası yönetimi gibi gelişmiş araçlar Toplantı kayıtları Yerel kayıt özelliği mevcuttur, bulut depolama yoktur Depolama seçenekleriyle bulut kaydı (5 GB ila 10 GB) Güvenlik Bekleme odaları ve şifreler gibi temel güvenlik özellikleri Gelişmiş kontrollerle artırılmış güvenlik Özel markalama Mevcut değil Logolar ve kişiselleştirilmiş URL'ler dahil özel markalama seçenekleri Toplantı içi sohbet Tepkiler ve emojilerle temel sohbet fonksiyonları Daha sağlam özelliklere sahip gelişmiş sohbet seçenekleri

Özellik #1: Toplantı süresi

Toplantı süresi en belirgin farktır. Ücretsiz planın grup toplantıları için 40 dakikalık sınırı, gündelik görüşmeler veya kısa takım toplantıları için yeterli olabilir, ancak daha kapsamlı tartışmalar için hızla bir engel haline gelir.

30 saate kadar kesintisiz toplantı süresi sunan ücretli planlar, sorunsuz sanal etkinlikler düzenlemek isteyenler için güçlü bir çözümdür.

🏆 Kazanan: Zoom Ücretli

Özellik #2: Katılımcı kapasitesi

100 katılımcı sınırına sahip ücretsiz plan, küçük takımlar veya gayri resmi toplantılar için mükemmel bir seçimdir. Ancak, daha büyük web seminerlerine, kurumsal toplantılara veya topluluk etkinliklerine katıldığınızda, bu sınır hızla kısıtlayıcı hale gelir.

Operasyonlarınızı genişletiyorsanız veya daha büyük etkinlikler düzenliyorsanız, ücretli planlar buna değer. Büyüyen bir kitleyi yöneten veya daha büyük etkileşimleri kolaylaştıran herkes için bu sadece daha fazla koltuk demek değildir; herkesin katılabilmesini ve dahil olduğunu hissedebilmesini sağlamakla ilgilidir.

🏆 Kazanan: Zoom Ücretsiz

Özellik #3: Bulut kaydı

Ücretsiz plan sizi yerel kayıtlarla sınırlar, yani kaydettiğiniz tüm toplantılar bulutta depolanmak yerine doğrudan cihazınıza kaydedilir. Bu, dosyalara uzaktan erişirken veya paylaşırken zahmetli olabilir.

Ücretli planlar bulut kaydını sunar ve Zoom Pro ile 5 GB bulut depolama alanıyla başlarsınız. Bu özellik, asenkron video iletişimine güvenen profesyoneller için çok değerlidir ve kayıtları takımlara dağıtmalarına, uyumluluk için oturumları arşivlemelerine veya toplantı içeriğine her zaman, her yerden kolayca erişmelerine olanak tanır.

🏆 Kazanan: Zoom Ücretli

Özellik #4: Müşteri desteği

Toplantı sırasında yaşanan teknik sorunlar, özellikle sınırlı destek seçeneklerine sahip ücretsiz planı kullanıyorsanız, sinir bozucu olabilir.

Ücretli planlar, 7/24 telefon desteği ve daha hızlı yanıtlar sunan canlı sohbet desteği dahil olmak üzere daha iyi teknik destek sunar. Sorunlarla karşılaştığınızda anında yardım alın, böylece toplantılarınız aksamasın.

🏆 Kazanan: Zoom Ücretli

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı tutanakları yazılımını kullanarak toplantılarınızı belgelemeyi basitleştirin ve tüm önemli tartışmaları, kararları ve eylem öğelerini kaydedin. Bu yazılım, notları net bir biçimde düzenlemenize yardımcı olarak daha sonra kolayca başvurmanızı ve takım üyeleriyle paylaşmanızı sağlar.

Reddit'te Zoom Ücretsiz ve Ücretli Planların Karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Zoom'un ücretsiz ve ücretli teklifleri hakkında çok şey söylüyor; bazen şaşırtıcı bir fikir birliği içindeyken, bazen de pek de öyle değil.

R/Zoom topluluğundaki kullanıcılar gibi birçok kullanıcı, zaman sınırı dolduğunda toplantıları yeniden başlattıklarını ve bunu önemli bir sorun olarak değil, küçük bir rahatsızlık olarak gördüklerini itiraf ediyor.

Reddit kullanıcıları, " Zoom neden bu kadar popüler? " konusundaki tartışmada, Zoom'un "sadece işini yaptığı" ve teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile herkesin kolayca kullanabildiğini sık sık bahsetmektedir.

En beceriksiz çalışanınız, büyükanneniz veya birinci sınıf öğrencisi olsun, hepsi bir bağlantıya tıklayarak Zoom toplantısına katılmayı başardı.

En beceriksiz çalışanınız, büyükanneniz veya birinci sınıf öğrencisi olsun, hepsi bir bağlantıya tıklayarak Zoom toplantısına katılmayı başardı.

Ücretsiz sürüm, erişilebilir olması ve gündelik toplantılar için yeterince iyi olması nedeniyle çok seviliyor, ancak kullanıcılar grup toplantıları için 40 dakikalık sınır gibi sınırlarını hemen fark ediyor.

Zoom'un ücretsiz ve ücretli sürümleri arasında karar verirken, birçok kullanıcı temel özelliklerin ötesinde özelliklere ihtiyaç duyuyorsa ücretli sürümün daha uygun olduğunu düşünür.

Gelişmiş web seminerleri, konferanslar vb. için çok sağlam bir ürün ve kullanımı da son derece kolaydır.

Gelişmiş web seminerleri, konferanslar vb. için çok sağlam bir ürün ve kullanımı da son derece kolaydır.

ClickUp ile tanışın — Zoom Ücretsiz ve Zoom Ücretli planlarına en iyi alternatif

Zoom, video görüşmeleri için harikadır, ancak tartışılan konuları takip etmek veya toplantı sonuçlarını günlük görevlerinize entegre etmek gibi daha fazlasına ihtiyaç duyduğunuz anda zorlukları hissedersiniz.

ClickUp burada devreye girerek, toplantıları doğrudan iş akışınıza bağlayan bir çözüm sunar.

Artık farklı uygulamalardan konuşmaları bir araya getirmek zorunda kalmayacaksınız; ClickUp ile ihtiyacınız olan her şey birbirine bağlı. Özellikle Zoom'un sınırlamalarını veya Microsoft Teams'in karmaşasını hissettiyseniz, bu daha akıllı ve daha uyumlu bir iş yapma yöntemidir. Nasıl olduğunu keşfedelim:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: Entegre bağlam özelliğine sahip ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings ile toplantı gündem öğelerini ve notları yönetin

Zoom ile takipleri izlemek karmaşık olabilir; ClickUp Meetings bunu basitleştirir. Toplantınızı bir görev içinde başlatırsınız ve katılımcılar, notlar, kayıtlar gibi tüm ayrıntılar otomatik olarak bağlantılı kalır.

Toplantı bitti mi? Her şey görevlerde, tam orada.

Kararların ne olduğu veya kimin ne yapması gerektiği konusunda kafa yormak zorunda kalmazsınız. Her şey, sizin hiçbir çaba sarf etmenize gerek kalmadan bağlam içinde kaydedilir. Her bilginin çok önemli olduğu karmaşık projeleri yönetiyorsanız, bu özellik tek başına size saatler kazandırabilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Net iletişim için ClickUp Klipleri

Ekranınızı kaydedin ve ClickUp Clips'i kullanarak görevi atanan kişilerle videoyu paylaşın

Zoom kaydında önemli bir anı bulmakta zorlandınız mı? Bu zaman alıcı ve sinir bozucu olabilir. ClickUp Clips farklı bir yaklaşım sunar. Clips ile ekranınızı kaydedebilir, sesli yorum ekleyebilir ve anında takımınızla paylaşabilirsiniz.

Ama işin ilginç yanı burada: Klipler sadece videolar değildir. İş akışınıza entegre edilmiştir. Klipleri görevlere dönüştürebilir ve ClickUp'tan ayrılmadan atayabilirsiniz.

Bu, başka bir toplantı planlamadan karmaşık fikirleri iletmesi gereken takımlar için mükemmeldir. Ayrıca, kaydın sadece bir dosya olduğu Zoom'dan farklı olarak, Clips'te kayıtlar eyleme geçirilebilir hale gelir ve projenizi ileriye taşır.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

Amirimle iki haftada bir toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve amirim de güncel durum göstergesini kontrol edebildiği için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Sohbet etmekten daha fazlası

ClickUp Sohbet ile önemli şeyleri asla kaçırmayın

Çoğu araçta, sohbet işin bağlamını kaybetmesine neden olur; sonsuz konularda önemli ayrıntıları kaçırma eğilimindeyiz. ClickUp Sohbet'te durum böyle değildir. ClickUp sohbet, görevlerinizle doğrudan entegre olur. Bir mesajı göreve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Tek bir tıklama ile tamamlanır.

Her konuşma ilgili görevlerle bağlantılı kalır, böylece her zaman en önemli konulara odaklanabilirsiniz. Bağlam değiştirmeye veda etmeye hazır mısınız?

ClickUp Assign Comments, takım üyelerine eylem öğeleri olarak belirli yorumlar atamanıza olanak tanıyarak bu özelliği daha da geliştirir. Böylece önemli hiçbir ayrıntı gözden kaçmaz ve herkes kendi sorumluluklarını tam olarak bilir.

ClickUp Brain

Görünüm ClickUp Görevlere yorum atayın ve @bahsetmeler ile takım üyelerine sorumluluklarını bildirin

Daha da iyisi, ClickUp Brain tartışma konularını özetleyebilir ve konuşmalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturabilir, bunları daha sonra teke tek toplantı şablonlarınıza entegre ederek planlamanızı kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Brain'e takım tartışmalarını özetlemesini söyleyin ve daha hızlı bilgi sahibi olun

ClickUp Brain ayrıca toplantıları transkripsiyonlayabilir ve konuşmalarınızdan yapılandırılmış belgeler oluşturabilir.

📖 Ayrıca okuyun: İşletmeler için en iyi 10 takım sohbet uygulaması

ClickUp'ın 4. Avantajı: Şablonlar ve entegrasyonlar

ClickUp, proje yönetiminden toplantı gündemlerine ve notlara kadar her şey için şablonlar içeren bir kütüphaneye sahiptir, bu sayede kullanmaya başlamak çok kolaydır. Google Drive, Outlook ve hatta Zoom gibi entegrasyonlarla ClickUp'ı mevcut süreçlerinize sorunsuz bir şekilde uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'tan doğrudan Zoom'da toplantılara katılın ve toplantılar planlayın

ClickUp Toplantı Şablonu

Bu Şablonu İndirin Toplantıları düzenlemek ve işlerin yolunda gitmesini sağlamak için ClickUp Toplantı Şablonunu kullanın

ClickUp Toplantı Şablonu, toplantı yönetimini basitleştirir. Gündem öğelerini düzenlemenize, notlar almanıza ve Toplantı Tutanağı belgesinde takipleri izlemenize yardımcı olarak süreci daha verimli ve düzenli hale getirir.

Bu şablon, tüm önemli bilgileri tek bir yerde tutar, böylece görüşmeler sırasında hiçbir şey gözden kaçmaz. Takım toplantıları, müşteri görüşmeleri veya proje güncellemeleri için ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, tekrarlanan toplantılar oluşturma ve hatırlatıcılar ayarlama özelliği, şablonun kullanılabilirliğini artırarak takımınızın devam eden projelerde uyumlu çalışmasını kolaylaştırır.

💡 Pro İpucu: Proje güncellemeleri veya takım geri bildirimleri gibi belirli toplantılarınızla ilgili konular için bölümler ekleyerek toplantı not şablonlarınızı işinize uygun hale getirin. Böylece herkes ne bekleyeceğini bilir ve buna göre hazırlanabilir. Kolayca başvurabilmek için şablonu elinizin altında bulundurun ve sorumluluğu pekiştirmek ve herkesin sonraki adımlarda aynı sayfada olmasını sağlamak için notları katılımcılarla paylaşmayı unutmayın.

Kısacası, Zoom ve Microsoft Teams sizi kısıtlanmış hissettirdiyse, ClickUp size yeni olanaklar sunar. Bu sadece toplantıları yönetmek için bir araç değildir; işi daha iyi, daha akıllı ve daha etkili bir şekilde yönetmek için bir platformdur.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi 8 Microsoft Teams Alternatifi ve Rakibi

ClickUp ile Toplantılar Düzenleyin

Zoom'un ücretsiz planı temel ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılarken, sınırlamaları can sıkıcıdır.

Konuşmanın ortasında bağlantınız kesildiyse veya kayıt yönetimi konusunda sorun yaşadıysanız, ücretli bir plana geçmeyi düşünmenin zamanı gelmiş olabilir.

Zoom'un ücretli planları sorunlarınızı tam olarak çözmezse, ClickUp sizin için doğru seçimdir. Toplantıları yönetir ve görevler, notlar, kayıtlar gibi her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. Artık birden fazla araç arasında geçiş yapmak veya ayrıntıları kaçırmak yok. ClickUp, her şeyi düzenli ve bağlantılı tutmanıza yardımcı olur.

İşinizi yönetmenin daha iyi bir yoluna hazır mısınız? Şimdi ClickUp'a kaydolun.