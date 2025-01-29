2025'te İşletmeler için En İyi 10 Takım Grup Sohbet Uygulaması

Takım üyeleri arasında anlık iletişim, herhangi bir projenin sorunsuz ilerlemesi için çok önemlidir. Eskiden iş arkadaşları, takım içinde iletişim kurmak için e-posta gönderip alırdı. Zamanla, kullanımı zor e-posta konuları aracılığıyla proje iletişimi neredeyse tamamen ortadan kalktı.

Günümüzün dijital iş yeri, sorunsuz ve verimli takım işbirliği için mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet araçlarını tercih ediyor. Tabii ki, iş arkadaşlarınıza kedi resimleri göndermek için de harikalar! ?

Takımım ve ben, piyasada bulunan en popüler takım sohbet uygulamalarını değerlendirmek için çok zaman harcadık. Özelliklerine ve kullanıcı deneyimlerine göre, aralarından seçim yapabileceğiniz en iyi on takım sohbet uygulamasını içeren bu listeyi hazırladık.

Hadi başlayalım! ?

Takım Sohbet Uygulamalarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Takım sohbet uygulamaları, tüm işyeri etkinliklerinin merkezidir. Sohbet uygulamalarını değerlendirmek için kullanabileceğiniz bazı parametreler şunlardır:

Anlık mesajlaşma: Bu bir gerekliliktir. Takım sohbet uygulaması, bireysel kullanıcılar ve gruplar arasında gerçek zamanlı, doğrudan iletişim sağlamak için tasarlanmıştır

Grup sohbeti: Birden fazla takım üyesiyle aynı anda iletişim kurmak ve dosya paylaşmak için gruplar oluşturabilmelisiniz

Bildirimler: Takım sohbet uygulaması, kullanıcılara yeni mesajlar ve etkinlikler hakkında anında bildirimde bulunarak gecikmeden yanıt vermelerini sağlamalıdır

Dosya paylaşımı: Bir takım mesajlaşma uygulaması veya sohbet platformu, hızlı geri bildirim almak ve işlerin ilerlemesini sağlamak için dosya (belge, resim ve daha fazlası) paylaşmanın hızlı ve verimli bir yolunu sağlamalıdır

Platformlar arasında özel uygulamalar: Kullanıcılar, Windows/Mac ve Android/iOS'ta web, masaüstü ve mobil uygulamalardan mesajlaşma uygulamasına erişebilmelidir

Kullanıcı dostu arayüz: Sohbet uygulamasının kullanıcı arayüzü, kullanıcıların bir eğitim programına ihtiyaç duymadan uygulamanın fonksiyonlarını kullanabilecek kadar sezgisel olmalıdır.

Entegrasyonlar: Takım sohbet uygulamanız, CRM, takvim, video konferans çözümü vb. gibi günlük iş akışlarınızda kullandığınız araçlarla iyi bir şekilde entegre olmalıdır.

Artık işiniz için bir takım mesajlaşma uygulamasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, en iyi on önerimize geçelim.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Takım Sohbet Uygulaması

1. ClickUp (En iyi işbirliği ve proje yönetimi aracı)

ClickUp'ın takım sohbet uygulamasıyla takım iletişiminizi tek bir alanda bir araya getirin ve güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve zahmetsizce işbirliği yapın

ClickUp, takım iletişimi, işbirliği ve proje yönetimi için hepsi bir arada bir araçtır.

Birçok takım sohbet uygulaması temel mesajlaşma özellikleri sunsa da, proje yönetimi ve görev izleme gibi alanlarda yetersiz kalır. Bir sohbet mesajını proje bağlamında anlamak için takımlar birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalır, bu da konuşmaların parçalanmasına ve verimliliğin düşmesine neden olur.

Ancak, ClickUp gibi hepsi bir arada bir araçla, takımınız iletişim, işbirliği ve proje yönetimini tek bir platformda kolaylaştırabilir, böylece zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp Chat'i kullanarak, takım ve proje ile ilgili tartışmaları merkezileştirebilir ve bağlamsallaştırabilirsiniz, böylece iletişim ve işbirliği için bütünsel bir çözüm elde edersiniz. Sohbet görünümüne dosya, görev, video, resim, ses klibi ve daha fazlasını ekleyebilir ve mesajınızın yüksek ve net bir şekilde duyulduğundan emin olabilirsiniz.

Böylelikle, bağlam değiştirmeyi azaltır, verimliliği artırır ve üretkenliği kolaylaştırırsınız.

Bir ClickUp görevi içinde, diğer kullanıcılara bile atanabilen yapılacak öğelerden oluşan gruplarla ayrıntılı Kontrol Listeleri kolayca oluşturun ve düzenleyin

ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI destekli asistanı, çalışma alanınızı aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürür. Sohbetten ayrılmadan görevler, belgeler ve diğer projeyle ilgili bilgiler hakkında hızlı yanıtlar alın. Proje özetleri, ilerleme güncellemeleri ve durum raporları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazandırır, böylece gerçekten önemli işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Projeye özel sohbet kanalları: ClickUp Sohbet Görünümü'nü kullanarak her proje için özel kanallar oluşturarak, görevler ve proje güncellemeleri hakkında takımınızla gerçek zamanlı tartışmalara katılın

Bağlamsal iletişim: Konuşmalarınıza bağlam sağlamak için görevlerden bahsedin veya belgeleri doğrudan sohbete ekleyin. Bu özellik, daha fazla bilgi için sohbetten ayrılmadan herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

Gerçek zamanlı mesajlaşma: ClickUp'tan ayrılmadan konuşmanın akışını sürdürün. Sohbet Görünümü, görevler ve güncellemeler hakkında anında tartışma yapmanızı sağlar

Görev yönetimi: Daha büyük proje hedeflerini yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün, bunları takım üyelerine atayın, son teslim tarihlerini belirleyin, ses ve video dosyaları ekleyin ve Daha büyük proje hedeflerini yönetilebilir görevlere ve alt görevlere bölün, bunları takım üyelerine atayın, son teslim tarihlerini belirleyin, ses ve video dosyaları ekleyin ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak proje ilerlemesinin görünürlüğünü korumak için görev durumunu güncelleyin

Sohbet içinde görev oluşturma: Sohbetinizdeki fikirleri birkaç tıklamayla hızla görevlere dönüştürün

ClickUp Tasks ile hiyerarşik görevler, alt görevler ve kontrol listeleri içeren projeler oluşturarak proje ilerlemesini takip edin ve takımın iş yükünü izleyin

Belge yönetimi: ClickUp Docs ile iyi yapılandırılmış belgeler oluşturun ve paylaşın, takımınızın fikirlerini kolay erişim için kaydedin ve düzenleyin.

ClickUp Belgeleriniz üzerinde yazma göstergeleri ve yorumlarla gerçek zamanlı veya asenkron olarak işbirliği yapın

Dijital beyaz tahtalar: ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası oturumları ve görsel işbirliği için takım üyelerini sohbet üzerinden davet edin. Boş bir tuval üzerinde takımınızla işbirliğine başlayın, zihin haritaları ve iş akışları oluşturun, notlar ekleyin ve fikirleri geliştirmek için tekrar tekrar gözden geçirin ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası oturumları ve görsel işbirliği için takım üyelerini sohbet üzerinden davet edin. Boş bir tuval üzerinde takımınızla işbirliğine başlayın, zihin haritaları ve iş akışları oluşturun, notlar ekleyin ve fikirleri geliştirmek için tekrar tekrar gözden geçirin

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel olarak işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın

Ekran kaydetme: ClickUp Clips'i kullanarak hızlı tanıtım videoları kaydedin veya fikirlerinizi ve talimatlarınızı takımınızla video aracılığıyla paylaşın. Bu klipleri sohbet üzerinden paylaşın ClickUp Clips'i kullanarak hızlı tanıtım videoları kaydedin veya fikirlerinizi ve talimatlarınızı takımınızla video aracılığıyla paylaşın. Bu klipleri sohbet üzerinden paylaşın

ClickUp Clips ile sorunsuz takım sohbeti için asenkron video konuşmaları yapın

Kolaylaştırılmış bildirimler: En önemli konularda güncel kalmak için En önemli konularda güncel kalmak için bildirimleri kişiselleştirin. ClickUp, aldığınız uyarıları ince ayarlamanıza olanak tanır, böylece döngü içinde kalırken sohbetlerden bunalmazsınız

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın tüm gelişmiş özellikleri mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma ayrıntıları için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında eklenti olarak kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

2. Slack (En iyi anlık mesajlaşma ve işbirliği aracı)

slack aracılığıyla

Slack, 2000'den fazla araçla entegre olan ve her türlü kuruluşun teknoloji altyapısına sorunsuzca uyum sağlayan, yaygın olarak kullanılan bir sohbet uygulamasıdır.

Slack'in kullanıcı dostu mobil uygulaması, siz ve takımınızın iş konuşmalarını her zaman, her yerden sürdürebilmeniz için gelişmiş işlevler sunar. Belirli konular, tartışmalar veya amaçlar için özel kanallar ('#' ile başlayan) oluşturarak takım iletişiminizi kolaylaştırabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Genel veya gizli kanallar oluşturun. Bir proje veya girişim hakkında odaklanmış tartışmalar yapmak için seçtiğiniz ekip arkadaşlarınızı bir kanala ekleyebilirsiniz

Yanıtta '@' ile bahsederek tartışmaya yeni üyeler ekleyin ve bir konuya katılan her kullanıcı yeni yanıtlar veya etkinlikler hakkında bilgilendirilir

Hızlı yükleme ve indirme özelliği ile doğrudan mesaj veya kanal üzerinden görüntü, video, belge ve dosya önizlemelerini paylaşın

Anında video toplantıları veya toplantılar başlatın veya doğrudan uygulamadan sesli notlar gönderin

Slack sınırlamaları

Slack'in fiyatlandırma yapısı, küçük takımlar için pahalı olabilir. Ücretsiz sürüm, sınırlı mesaj geçmişi sunar ve daha az entegrasyonu destekler

Toplantı planlama ve toplantı içi notlar gibi video konferans için gelişmiş özellikler yoktur

Slack fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack AI: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına 10 $ ek ücret karşılığında ekleyin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

3. Microsoft Teams (En iyi kurumsal takım işbirliği ve video konferans platformu)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams bir mesajlaşma arayüzüne sahip olmakla birlikte, öncelikle büyük takımlar için video konferansa odaklanan bir araç olarak geliştirilmiştir. Bir web tarayıcısı, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama üzerinden video toplantıları planlayabilir, çevrimiçi toplantılara ve video sohbetlere katılabilirsiniz. Microsoft Teams ayrıca video konferans toplantıları için canlı açıklamalar ve altyazılar da sağlar.

Kurumsal pazar için tasarlanan Teams, Office365 ile birlikte gelir ve bu uygulama ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde çalışır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Gizli konuşmalar veya grup sohbetleri aracılığıyla takım arkadaşlarınızla mesajlaşın

Kullanıcılar veya gruplarla dosya ve bağlantı paylaşın. Konuşmanın üst kısmına sabitlenmiş özel bir Dosyalar sekmesi, dosyalarınızı kolayca bulmanızı sağlar

Gizli bir konuşma içinden sesli ve görüntülü aramalar başlatın, 300 katılımcıya kadar grup sohbetinde anında video konferans toplantıları oluşturun veya Takvim veya Outlook entegrasyonlarını kullanarak çevrimiçi toplantılar planlayın

Microsoft Teams sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kuruluşları Office365'te değilse Teams'i teknoloji yığınlarına entegre etmekte zorluk yaşayabilir

Gelişmiş görev ve proje yönetimini desteklemez

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.400+ yorum)

4. Google Chat (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Chat, anlık mesajlaşma ve gerçek zamanlı video konferans özelliklerine ihtiyaç duyan takımlar için uygun, basit ama işlevsel bir sohbet uygulamasıdır. Diğer çoğu sohbet uygulaması gibi, ses ve video dosyaları ekleyebilir ve takım, konu veya proje ile ilgili tartışmalar için "alanlar" oluşturabilirsiniz.

Bire bir konuşmalar ve 50.000 katılımcıya kadar büyük ölçekli grup sohbetleri yapma imkanı sunar.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır: Gmail, Google Takvim, Google Drive vb

Sıralı konu tartışmalarını kolaylaştırır

Arama aracını kullanarak sohbet konuşmalarında bilgi bulmaya yardımcı olur

Google Asistan ile konuşmaları özetler

Google Sohbet sınırlamaları

Belirli mesajların bağlantılarını kopyalama gibi gelişmiş sohbet fonksiyonları yoktur

Alt düzey planlarda depolama sınırlıdır

Google Sohbet fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı Temel Özellikleri : Sonsuza kadar ücretsiz

Google Çalışma Alanı İş Başlangıç Paketi : Kullanıcı başına aylık 7,20 ABD doları

Google Çalışma Alanı İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 14,40 ABD doları

Google Çalışma Alanı Business Plus: 21,60 $/ay kullanıcı başına

Google Workspace Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Chat puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.300+ yorum)

Daha fazla bilgi: Takım İletişimini Genişletmek için En İyi 10 Google Sohbet Alternatifi

5. Pumble (KOBİ'ler için en iyi ücretsiz Slack alternatifi)

via Pumble

Pumble, takım iletişimi belirli takımlar, projeler veya konular için kanallara ayırır. Kullanıcılarla veya büyük gruplarla 1:1 sesli veya video toplantıları düzenleyebilirsiniz. Sınırsız mesaj geçmişi ile mesajlara ve dosyalara kolayca erişebilirsiniz.

Pumble'ın kullanıcı arayüzü tasarımı, özellikleri ve işlevleri Slack'inkine çok benziyor. Dolayısıyla, takımınız iletişim özelliklerinden ödün vermeden yüksek kullanıcı ücretlerinden kaçınmanıza yardımcı olacak bir Slack alternatifi arıyorsanız, Pumble'dan başka bir yere bakmayın.

Pumble'ın en iyi özellikleri:

"Sonsuza Kadar Ücretsiz" planıyla sınırsız kullanıcı ve mesaj geçmişi elde edin

Slack benzeri, kullanıcı dostu bir arayüzle takımların sorunsuz bir şekilde uygulamayı benimsemesini sağlayın

Anlık mesajları gizli olarak veya gruplara gönderin, mesajlaşma konuları oluşturun ve dosya paylaşın

Pumble sınırlamaları

Entegrasyon desteği, düşük fiyat kademesinde sınırlıdır

Video görüşmelerinde ekran paylaşımı yalnızca ücretli planlarda desteklenir

Pumble fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Pumble puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: 2024'te Sohbet ve Takım İletişimi için 10 Pumble Alternatifi

6. Chanty (En iyi mesajlaşma ve görev yönetimi aracı)

chanty aracılığıyla

Chanty, bu listedeki diğer araçların çoğundan ayıran yerleşik görev ve proje yönetimi özelliklerine sahip bir takım sohbet ve iletişim platformudur. Şirket çapında duyurular ve planlanmış ve kaybolan mesajlarla gizli mesajlaşma için kullanılabilir.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Mesajlardan görevler oluşturun ve atayın, bunları Kanban panolarında düzenleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve son tarihler için hatırlatıcılar alın

Metin ve sesli mesajlar kullanarak takımınızla güncellemeleri tartışın

Sesli ve görüntülü aramalar yapın ve daha hızlı işbirliği için ekranınızı paylaşın

Chantly sınırlamaları

Görevleri zaman çizelgesinde görselleştirmek için takvim görünümü yoktur, bu nedenle kullanıcılar görevlerin son teslim tarihlerini manuel olarak incelemek zorundadır

Sınırlı sayıda yerel entegrasyon vardır

Chanty fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Twist (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi asenkron iletişim aracı)

via Twist

Twist, uzaktaki takımların eşzamansız konuşmalar yoluyla daha verimli çalışmasını sağlamak için geliştirilmiş bir takım iletişimi uygulamasıdır. Kullanıcılar mesajları doğrudan kanallara göndermek yerine, bir foruma katılır gibi bir kanal içinde konular oluşturur veya bu konulara katkıda bulunur. Arayüz, hiçbir konuşmanın kaybolmaması için karmaşayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Twist'in en iyi özellikleri

Asenkron konularla konuşmaları odaklı ve düzenli tutun

Mesaj düzenleyiciyi kullanarak metin yanıtlarınızı biçimlendirin ve emojilerle mesajlara yanıt verin

Takım arkadaşlarınıza doğrudan mesaj gönderin ve 1:1 gizli konuşmalar yapın

Güçlü arama özelliğini kullanarak konular arasında hızlıca bilgi bulun

Twist sınırları

Gerçek zamanlı iletişim yok

Takımınız anlık mesajlaşmaya alışkınsa, eşzamansız konu başlıklı konuşmalara uyum sağlamak daha zor olabilir

Üçüncü taraf yazılımlarla sınırlı yerel entegrasyonlar

Twist fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Twist puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Flock (Kuruluşlar için en iyi işbirliği merkezi)

flock aracılığıyla

Flock Team Messenger, bir takım sohbet uygulamasından bekleyebileceğiniz tüm temel özellikleri içerir: konuşma kanalları, video konferans görüşmeleri, dosya paylaşımı vb.

Ayrıca notlar, hatırlatıcılar ve yapılacaklar listesi ile görevleri izlemenize yardımcı olur. Arayüz ve gezinme açısından birçok benzerlik taşıması nedeniyle, Microsoft Teams için harika bir alternatif olabilir.

Flock'un en iyi özellikleri

Kanalları kullanarak tüm takımınızla konuşmaları kolaylaştırın ve bir kanaldaki gönderilere yanıt vererek tartışma konuları oluşturun

Gizli konuşmalarda veya grup aramaları için bir kanalda sesli ve görüntülü aramalar yapın

Kullanıcılar veya takımlarla dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın ve çalışma alanınızda paylaşılan tüm dosyalara hızla erişin

Flock sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, önemli toplantılar sırasında görüntü kalitesinin düşük olmasının iletişimi etkilediğini bildirdi

Takımınızın kullandığı tüm özel araçlar veya uygulamalarla entegre olmayabilir, bu da manuel çözümler veya ek adımlar gerektirebilir

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300+ yorum)

9. Troop Messenger (Uzaktan çalışan takımlar için en iyi iletişim uygulaması)

troopMessenger aracılığıyla

Troop Messenger, iş iletişimi ve görev yönetimi için güvenli bir platform arayan takımlar için geliştirilmiş bir işbirliği ve anlık mesajlaşma aracıdır. Ekran paylaşımı ile sohbet, sesli ve video görüşmeleri yoluyla takım iletişimi kolaylaştırır. Troop'un USP'si güvenliktir, böylece kendiliğinden yok olan ve sohbet geçmişi bırakmayan gizli bir sohbet penceresinde gizli mesajlar bile gönderebilirsiniz.

Troop'un en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile iş konuşmalarınızı güvence altına alın

Ek kanallar oluşturmadan birden fazla kullanıcıya aynı anda mesaj ve dosya gönderin

1:1 konuşmalarda veya grup sohbetlerinde dosya paylaşın ve paylaşılan dosyaların önizlemelerini görün

Troop Sınırlamaları

Mobil sürüm, masaüstü uygulamasından daha yavaş olabilir

Ücretsiz plan yoktur; Troop yalnızca yedi günlük ücretsiz deneme sunar

Troop Fiyatlandırma

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Troop puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Zoho Cliq (Zoho ekosistemindeki kuruluşlar için en iyi takım iletişim uygulaması)

zoho aracılığıyla

Cliq, Zoho uygulama paketinin iş mesajlaşma uygulamasıdır. Zoho iş uygulamaları paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan hafif ve hızlı bir takım sohbet yazılımıdır. Önemli konuşmaları bir kanaldan gizli doğrudan mesaja dönüştürebilir ve önemli duyurular yapmak veya toplantılar düzenlemek için video akışları barındırabilirsiniz.

Zoho Cliq'in en iyi özellikleri

Tek bir pencerede birden fazla konuşmayı görün

Ekran paylaşım seçenekleriyle sınırsız sesli ve görüntülü görüşme yapın

Kanallarla dosya paylaşın ve yorumlar aracılığıyla konu başlıklı tartışmalar yapın

Zoho Cliq sınırları

Bildirimleri veya sohbet penceresinin düzenini özelleştirme seçeneklerinin olmaması

PDF ve resimlere işaretleme veya açıklama ekleme desteği yok

Zoho Cliq fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Zoho Cliq puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

Etkili Takım İletişimi için ClickUp'ı Kullanın

Takım sohbet uygulamaları, kuruluşunuzdaki iletişimi kolaylaştırabilecek birçok özellik sunar: anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, dosya paylaşımı vb. Ancak, işyerinde iletişim genellikle görevler ve projeler etrafında döner. Takım sohbet uygulamanız görev yönetimini desteklemiyorsa, takımınızın konuşmaları birden fazla araca dağılacaktır.

Birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanın verimliliği önemli ölçüde azaltabileceğini biliyoruz. İşte ClickUp, hepsi bir arada bir çözüm olarak bu konuda yardımcı oluyor. Görev ve proje yönetimi, takım işbirliği ve takım sohbetini tek bir platformda birleştirir.

Takımınız ClickUp'a bugün başlayabilir. Görevler, sprintler, Kanban panoları, belgeler, beyaz tahtalar ve gerçek zamanlı sohbet, Sonsuza Kadar Ücretsiz plan dahil tüm planlarda mevcuttur.

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