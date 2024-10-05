İlk Kanban panosu, tedarik zinciri yönetimindeki verimsizlikleri azaltmak için 1940'larda bir Toyota mühendisi tarafından oluşturuldu.

O zamandan beri, hareketli kartlarla temsil edilen sütunlar, satırlar, gruplar ve bireysel görevler ile karmaşık iş süreçlerini ve iş akışlarını görselleştirmek için popüler bir araç haline geldi.

Bu blog, verimliliği artırmak için en iyi ücretsiz Notion Kanban Panosu şablonlarını paylaşıyor. Ayrıca, gelişmiş görev yönetimi özellikleri arayanlar için bazı alternatif seçenekler de sunuyor. 🌈

Kanban şablonlarının takımınızı aynı sayfada tutmanıza ve projelerinizi ve görevlerinizi daha iyi izlemenize nasıl yardımcı olabileceğini tartışalım.

İyi bir Notion Kanban şablonu nedir?

Proje yönetimi için Notion'u kullanan takımlar Notion Gantt Grafikleri'ni daha rahat kullanabilirken, Notion'da doğru Kanban panosu şablonunu bulmak anahtar önemdedir.

Notion Kanban şablonu seçerken dikkat etmeniz gereken temel bileşenler şunlardır:

Uyarlanabilir sütunlar: İyi bir şablon, iş akışınızın çeşitli aşamalarını yansıtacak şekilde sütunların sayısını ve adlarını değiştirmenize izin vermelidir

Birleştirilmiş görev yönetimi: Görevleri atama, son tarihleri ayarlama ve ilerlemeyi değerlendirme araçları, proje dönüm noktalarını izlemek için gereklidir

Görsel iyileştirmeler: Renk kodlaması ve diğer görsel olarak çekici özelliklere sahip düzenleri arayın, panoyu daha kolay okunabilir ve anlaşılır hale getirin

Otomasyon araçları: Tekrarlanan eylemler ve bildirimler için yerleşik otomasyona sahip şablonlar, zamandan tasarruf sağlar ve insan hatası olasılığını azaltır

Bunu akılda tutarak, Notion Kanban Panosu şablonlarının bazı örneklerine bakalım.

Ücretsiz Notion Kanban Pano Şablonları

1. MYP Tasarım Döngüsü Proje İzleme Şablonu (Kanban stili)

notion aracılığıyla

MYP Tasarım Döngüsü Proje İzleme Şablonu, MYP Tasarım müfredatını öğreten ve MYP tasarım döngüsünün 16 aşamasında ilerlemelerini izlemesi gereken eğitimciler için idealdir.

Öğrencileri tasarım sürecinde yönlendirmek için açık ve yapılandırılmış bir yol sunarak tasarım eğitimcilerinin yönetimini basitleştirir. Şablon ayrıca aşamaları izler ve projeler geliştikçe ayarlamalara olanak tanır.

MYP Tasarım Döngüsünün her bir aşaması için özelleştirilebilir Kanban kartları elde edersiniz —Araştırma, Plan, Oluşturma, Değerlendirme ve Paylaşma— ve proje aşamaları değiştikçe kartları düzenleme esnekliği.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Kanban şablonu, eğitimcilerin tasarımları derecelendirmesine yardımcı olur. Pano, öğrencilerin iş akışlarını yönetmelerine olanak tanırken, eğitimcilere tüm sınıfın ilerlemesini kuşbakışı bir görünüm sunar.

2. CRM Profesyonel Sistem Şablonu

notion aracılığıyla

CRM Profesyonel Sistem Şablonu, iyi organize edilmiş bir çalışma alanında müşterileri, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Müşteri verilerini yönetmek, satış süreçlerini izlemek, görevleri takip etmek ve müşteri etkileşimlerini görüntülemek isteyen satış ve müşteri başarı yöneticileri için idealdir

Müşteri takiplerini ve ilerleme izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olan yerleşik otomasyon ile birlikte gelir. Yerleşik görünümlerle satış süreçlerini görselleştirmek ve belirli CRM ihtiyaçlarına uyacak şekilde özellikleri özelleştirmek için kullanabilirsiniz.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Proje yaşam döngüsünün farklı aşamalarında birden fazla müşteriyle uğraşan bir danışmanı düşünün. Şablon, tüm proje/satış faaliyetlerini tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olarak daha fazla verimlilik, daha iyi müşteri sadakati ve daha sorunsuz proje yönetimi sağlar.

3. Anthropic'in Proje Planlayıcı Şablonu

notion aracılığıyla

Anthropic'in Proje Planlayıcı, üst düzey proje özetlerini ve ayrıntılı görev listelerini izlemek için çift veritabanı kurulumu sağlar. Takımların ilerlemeyi izlerken eyleme geçirilebilir görevlerle büyük projeleri yönetmelerine yardımcı olur.

Proje planlayıcı şablonunu kullanarak, siz ve takımınız projeyi planlamanın başlangıcından yürütülmesine kadar görebilirsiniz. İki katmanlı yapısı (genel bakış + görevler), uzun vadeli hedefleri gözden kaçırmadan her ayrıntının fark edilmesini sağlar.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Bu şablon, aynı anda birden fazla projeyi yöneten küçük ürün geliştirme ekipleri için idealdir. Anthropic Proje Planlayıcı şablonunu kullanarak uzun vadeli proje hedeflerini izleyebilir ve teslim tarihlerine uymak için gereken günlük görevleri ayrıntılı olarak planlayabilirler. Takım üyeleri görevlerini tamamladıkça, zaman çizelgesi ve genel proje ilerlemesi kolayca izlenir ve gerektiğinde ayarlanabilir.

4. Görev Yöneticisi Gösterge Paneli

notion aracılığıyla

Görev Yöneticisi Gösterge Paneli Şablonu, kullanıcıların görevleri düzenlemesine, öncelikleri belirlemesine ve iş akışını zahmetsizce izlemesine olanak tanır. Tüm proje ve görevle ilgili bilgilerin bir bakışta görülebildiği merkezi bir hub sağlar ve kullanıcıların son teslim tarihlerini ve günlük yapılacakları takip etmesine yardımcı olur.

Bu şablonla, Notion'da görevlerinizin ilerlemesini net bir şekilde görebileceğiniz bir gösterge paneli oluşturabilirsiniz.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Birden fazla son teslim tarihi ve teslim edilebilir öğe ile uğraşan bir proje yöneticisi, görev yöneticisi gösterge paneli şablonunu kullanarak tüm görevleri tek bir yerde düzenleyebilir. Öncelikler belirleme özelliği sayesinde, önemsiz görevlerin gözden kaçmamasını sağlarken, önemli öğelere odaklanabilirler.

Daha fazla bilgi: İş Akışlarınızı Geliştirecek En İyi 20 Görev Yönetimi Yazılımı

5. Sorun Takip Şablonu

notion aracılığıyla

Sorun İzleyici Şablonu, özellikle Agile metodolojilerini kullanan takımlar için, proje hatalarını, görevlerini ve sorunlarını takip etmek üzere tasarlanmıştır

Özelleştirilebilir sprintleri, önceliklendirme sistemi ve entegrasyon yetenekleri, sorunları sistematik bir şekilde çözmenize yardımcı olur. Şablonlar, hataları belirlemek, çözümleri önceliklendirmek ve takım üyelerine görevler atamak için geriye kalan işlerin önceliklendirilmesini içeren sprint yönetimi ile birlikte gelir.

Ayrıca durum, öncelik, takım üyesi ve geliştirme takımlarınız tarafından kullanılan Github, Slack ve diğer önemli araçlarla entegrasyonlara göre filtreleme seçeneklerine de sahip olursunuz.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Bir ürün sürümünde çalışan bir takım, QA tarafından bildirilen hataları takip etmek ve sürüm sürecini kolaylaştırmak için Sorun İzleyici şablonunu kullanabilir. Her sorun, uygun geliştiriciye atanır, önem derecesine göre önceliklendirilir ve bir sonraki sürümden önce çözülmesini sağlamak için sprint döngüsü boyunca izlenir.

Daha fazla bilgi: Takımlar için 20'den fazla Kanban panosu örneği

Kanban Panoları için Notion Kullanmanın Sınırlamaları

Notion'da bir Kanban şablonu seçerken, iş akışınızı kolaylaştırmak yerine karmaşıklaştırabilecek veya engelleyebilecek belirli özelliklerin farkında olmak önemlidir.

Notion Kanban panolarını kullanmanın en büyük zorluğu, yalnızca görevleriniz ve projeleriniz hakkında genel bir bakış sunmaları ve proje yönetimi için gerekli olan daha fazla planlama, zamanlama ve izleme özelliklerine ihtiyaç duymalarıdır.

Notion Kanban panolarını kullanmanın bazı sınırlamaları şunlardır:

Notion Kanban panolarında zaman takibi veya maliyet tahmini özellikleri yoktur. Görevleri takım üyelerine devredebilirsiniz, ancak çalışma saatlerini veya işçilik maliyetlerini izleyemezsiniz

Görevlerin aşamalar arasında ilerlemesini sağlamak için koşullu otomasyon yok

Gösterge panellerinin yanı sıra özel hedefler ve OKR izleyicilerin olmaması, bu şablonun belirli kullanım durumlarıyla sınırlı kalmasına neden olmaktadır

Çok fazla kategori içeren ve özelleştirme imkanı sunmayan şablonlar, panolarınızın dağınık ve gezinmesi zor görünmesine neden olarak genel verimliliği düşürebilir

Sezgisel olmasına rağmen, Notion özellikle yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi yüksektir. Birçoğu, sorunsuz kullanım için YouTube eğitimleri gibi harici kaynaklara güvenmek zorundadır

Yukarıda gördüğümüz gibi, Notion'un bazı harika şablonları olsa da, ölçeklenebilirlik ve entegrasyonlar açısından önemli sınırlamaları vardır.

Notion Kanban Şablonlarına Alternatifler

Daha iyi Notion alternatifleri ararken, ClickUp kolay kullanıcı arayüzü ve işbirliği araçlarıyla öne çıkıyor.

ClickUp, takımların çok sayıda iş akışını yönetmesine, daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına ve Kanban panoları dahil olmak üzere çok sayıda işbirliği özelliği ile tüm işleri tek bir uygulamada birleştirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir proje yönetimi çözümüdür.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'ın Kanban Panosunu her takım boyutuna uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi Kanban Panosu şablonlarından bazılarına göz atalım.

1. ClickUp Kanban Panosu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kanban Pano Şablonu ile her adımı izleyin ve sonuçları takip edin

ClickUp Kanban Panosu Şablonu, görevleri "Yapılacak", "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi sütunlara ayırmak için tasarlanmıştır. İş akışlarını izlemenize, büyük projeleri yönetmenize ve darboğazlar hakkında içgörüler elde etmenize olanak tanır.

Şablon ayrıca, özel durumlar (ör. Kapalı, Devam Ediyor, Engellenmiş) ve görevleri kategorize etmek için özel alanlar gibi yararlı özellikleri entegre ederek farklı iş akışları için yüksek esneklik sunar. ​

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Kanban Panosu Şablonu, birden fazla takımı ve karmaşık projeleri denetleyen proje yöneticileri için mükemmeldir. Özelleştirilebilir durumlar ayarlayabilir ve her görevin adımlarını izleyebilir, böylece hem üst düzey proje hedeflerini hem de günlük görevleri yönetmek için idealdir.

Daha fazla bilgi: OneNote ve ClickUp'ta 11 Ücretsiz Kanban Panosu Şablonu

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

Mühendislerimiz ve ürün yöneticilerimiz, Jira ve diğer araçlar arasında manuel durum güncellemeleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu. ClickUp ile, yinelenen görevlerde boşa harcanan saatleri geri kazandık. Daha da iyisi, QA, teknik yazım ve pazarlama arasındaki iş devrini iyileştirerek ürün sürümlerini hızlandırdık.

2. ClickUp Kanban Görünüm Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kanban Görünümü Yol Haritası Şablonu ile projelerin ilerlemesini değerlendirin

ClickUp Kanban Görünüm Yol Haritası Şablonu, takımların bireysel katkıların nihai proje sonuçlarını nasıl şekillendirdiğini görselleştirmesine yardımcı olan esnek ve özelleştirilebilir bir araçtır.

Örneğin, bir açılış sayfası oluşturmak gibi bir görev üzerinde çalışıyorsanız, yol haritası bunun ürün lansmanı gibi daha geniş bir hedefi nasıl doğrudan desteklediğini gösterir. İşinizin daha büyük proje zaman çizelgesine nasıl uyduğunu görmenizi sağlar.

Görsel pano düzen sistemi, takımların takım üyelerine görevler atamasını ve basit bir sürükle ve bırak arayüzüyle ilerlemeyi verimli bir şekilde izlemesini sağlar.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Bu şablon, net dönüm noktaları olan uzun vadeli projeleri yönetmesi gereken ürün geliştirme veya pazarlama takımları için özellikle kullanışlıdır. Devam eden görevlerin ve son tarihlerinin yapılandırılmış bir görünümünü sunarak, siz ve takımınızın günlük faaliyetleri daha geniş stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmenizi sağlar.

3. ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme Şablonu ile iş akışlarını optimize edin

ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme Şablonu, Agile metodolojilerini kullanan yazılım geliştirme takımları için özel bir araçtır. İşin, yazılım geliştirme sürecinin farklı aşamalarında ilerleyen kartlarla temsil edildiği görsel bir iş akışı yönetimi yöntemi sunar.

Sprint planlaması, birikmiş işlerin önceliklendirilmesi ve sorun izleme özellikleri, geliştiricilerin sprint tabanlı bir iş akışında görevleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olur.

Ayrıca, bu şablon Agile takımlarının geliştirme, inceleme ve dağıtım gibi aşamalarda ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Geliştirme ekipleri, bu yazılım geliştirme şablonunu kullanarak yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında hataları yönetebilir, özellik taleplerini ele alabilir ve kod dağıtımı yapabilir. Bu, yazılım sürümlerinin zamanında ve kapsam dahilinde olmasını sağlar

4. ClickUp Kanban Çevik Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kanban Çevik Proje Yönetimi Şablonu ile her göreve genel bir bakış elde edin

ClickUp Kanban Çevik Proje Yönetimi Şablonu, Çevik metodolojisini uygulamak isteyen yazılım geliştirme dışındaki takımlar için tasarlanmıştır. Görev panoları ve zaman çizelgeleri gibi özelleştirilebilir görünümler, karmaşık projeleri kolayca yönetmenize yardımcı olur.

Sprint planlaması ve iş yükü izleme özellikleriyle, her görevin ilerlemesini birikmiş işlerden tamamlanana kadar değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca, proje yönetiminizi kolaylaştırmak ve yoğun sprint döngülerini başarıyla tamamlamanızı sağlamak için özel otomasyon ve sprint puanı izleme özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Kanban Çevik Proje Yönetimi şablonu, yinelemeli geliştirme döngülerini denetleyen proje yöneticileri için yararlı olabilir. Takımların çevik bir iş akışı sürdürmelerine yardımcı olarak, proje gereksinimlerindeki değişikliklere esneklik ve yanıt verebilirlik sağlar.

💡Profesyonel İpucu: Sprintlerde çalışan çevik takımlar, ClickUp'ta 13 farklı ClickApp'i kullanarak iş yükü yönetimi, takım işbirliği, organizasyon ve iş ilerleme raporlarını özelleştirebilir.

5. ClickUp Basit Sprint Kanban Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Basit Sprint Kanban Şablonu ile tüm görevlerinize genel bir bakış elde edin

ClickUp Basit Sprint Kanban Şablonu, görev atamaları, ilerleme izleme ve birikmiş işlerin düzenlenmesi gibi özellikler ve bileşenlerle sprintleri yönetmenin basit bir yolunu arayan Agile takımlar için idealdir.

Temiz bir yapıya ve "Açık", "İlerleme Halinde" ve "Kapalı" gibi önceden yapılandırılmış durumlara sahip ClickUp'ın Basit Sprint Kanban Şablonu, sprint döngülerinizi hızlı bir şekilde kurmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

📑Bu Kanban Şablonunu kimler kullanabilir? Basit Sprintler Kanban Şablonu, daha küçük takımlar veya Agile proje yönetimine yeni başlayanlar için idealdir. Sprint sürecini basitleştirirken, ilerlemeyi izlemek ve görevlerin iş akışı boyunca sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için gerekli araçları sağlar.

Daha fazla bilgi: Agile Scrum için ClickUp ve Excel'de 10 Sprint Planlama Şablonu

ClickUp'ta projeleri daha iyi görselleştirmek için Kanban Panolarını kullanın

Notion, iş akışlarını düzenlemek için bir dizi kullanışlı Kanban şablonu sunsa da, entegrasyonlar ve ölçeklenebilirlik açısından sınırlıdır.

İşte bu noktada ClickUp'ın Kanban panosu şablonları size daha verimli bir çözüm sunar.

ClickUp'ın Kanban panoları, renk kodlu Durumlar, Özel Alanlar ve Görev Otomasyonu ile iş akışınızı tamamen özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, Kanban panosunda görevleri yönetirken takımınızla iletişim kurmak için ClickUp Sohbet ve bahsetme gibi işbirliği özelliklerini de kullanabilirsiniz.

İster basit görevleri ister karmaşık projeleri yönetin, ClickUp'ın Kanban panoları esneklik, netlik ve kontrol sunarak takımların uyumunu ve projelerin yolunda gitmesini kolaylaştırır.

ClickUp'a kaydolun ve bu şablonları deneyerek iş akışınızı kolaylaştırın, işbirliğini artırın ve genel verimliliği iyileştirin.