Ücretsiz Google E-Tablolar Gantt Grafiği Şablonları

Proje yönetimi sorumluluklarınızın biraz kontrolden çıktığını hissettiğiniz oldu mu?

Son teslim tarihlerini koordine etmek, ilerlemeyi izlemek ve her şeyi (ve herkesi) uyumlu tutmak, proje yönetimini zorlu bir denge oyunu haline getirir.

Google E-Tablolar'daki Gantt grafiği şablonları, pahalı yazılımların karmaşıklığı olmadan kaosa düzen getirmek için ihtiyacınız olan şey olabilir.

Bu şablonlar, temel zaman çizelgelerinin ötesine geçer. Gantt grafikleri oluşturmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, proje planlamanızı özelleştirmenize de olanak tanır. Biraz çaba sarf ederek, görev bağımlılıklarını ayarlayabilir, dönüm noktalarını izleyebilir ve gerçek zamanlı güncellemeleri entegre edebilirsiniz; hem de tüm bunları zaten kullandığınız bir araçta.

Bu şablonların planlama sürecinizi nasıl basitleştirebileceğini merak mı ediyorsunuz?

Google E-Tablolar'ın proje ve görev planlaması için sunduğu en iyi Gantt grafiği şablonlarını keşfedin.

Daha fazla bilgi ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü, tüm görevlerin son tarihlerini bir bakışta net bir şekilde görmenizi sağlar

İyi bir Google E-Tablolar Gantt grafiği şablonu nedir?

Google E-Tablolar Gantt Grafiği Şablonu, proje zaman çizelgelerini planlamak ve izlemek için önceden hazırlanmış bir e-tablodur.

Karmaşık projeleri kolaylaştırmak, takımı senkronize tutmak ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için basit bir yol arayan proje yöneticileri için idealdir.

En iyi şablonları ayıran özellikler şunlardır:

Netlik : Şablon, görev adları, başlangıç ve bitiş tarihleri, süreler ve bağımlılıklar için sütunlar içermelidir. Bu, proje zaman çizelgesini etkili bir şekilde düzenlemek ve görselleştirmek için Gantt grafiğini kullanmaya yardımcı olur

Kullanıcı dostu : Sezgisel olmalı, hızlı güncellemeler ve ekstra eğitim gerektirmeden kolay işbirliği sağlamalıdır

Özelleştirilebilirlik : Kullanıcıların görev sürelerini değiştirmelerine, bağımlılıkları ayarlamalarına ve belirli proje ihtiyaçlarına göre sütun eklemelerine veya kaldırmalarına olanak sağlamalıdır

Görsel temsil : Gantt grafiği şablonu, kolay izleme için görev sürelerini temsil etmek üzere çubuklar veya çizgiler kullanmalıdır

İşbirliği özellikleri : Birden fazla kullanıcı şablonu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, böylece sorunsuz bir ekip çalışması sağlanır

Pratiklik : Gantt grafiklerini ilk kez kullanan kişilere yardımcı olmak için etkili kullanımla ilgili talimatlar veya notlar içeren bir bölüm içermelidir

Otomasyon: Gantt grafikleri oluşturmak için şablon, süreleri otomatik olarak hesaplama veya bağımlılıklara göre zaman çizelgelerini ayarlama gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için temel formülleri ve otomasyon özelliklerini desteklemelidir

Proje Planlama için En İyi 6 Google E-Tablolar Gantt Grafiği Şablonu

Verimli proje izleme ve son tarih yönetimi için en iyi altı Google E-Tablolar Gantt grafiği şablonu.

1. Google E-Tablolar Temel Gantt Grafiği

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google E-Tablolar Temel Gantt Grafiği Şablonu, basit bir e-tablo içinde bulunan kolay bir proje yönetimi aracıdır.

Bu basit Gantt grafiği şablonu ihtiyacınız olan her şeyi içerir: Görev Kimliği, Başlık, Sahibi, Başlangıç Tarihi, Son Teslim Tarihi ve Görev Süresi. Ayrıca, her projenin görevlerinin tamamlanma yüzdesini gösterir ve zaman çizelgelerini haftalara ayırarak proje ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunar

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Görev önceliği veya kaynak tahsisi gibi ek ayrıntıları izlemek için sütun ekleyin veya kaldırın

Renkli çubuklarla görev durumlarını ayırt edin, gecikmeleri veya yaklaşan son tarihleri kolayca belirleyin

Bu ücretsiz şablon, ek karmaşıklık olmadan basit izleme gerektiren küçük ve orta ölçekli projeler için mükemmeldir.

2. DPM ile Projeleri Yönetmek için Gantt Grafiği Şablonu

dPM aracılığıyla

The Digital Project Manager (DPM) tarafından sunulan Gantt Grafiği Şablonu, proje zaman çizelgelerini haritalamak ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için akıllı bir yoldur. Bir projeyi yönetilebilir parçalara ayırmak için gerekli birçok öğeyi içerir, örneğin:

İş Dağılım Yapısı (WBS) sayıları: Bu sayılar, projenizi küçük görevlere bölmenize yardımcı olur

Görev başlıkları : Her bir görev için net başlıklar sayesinde, bir sonraki adımın ne olduğunu hatırlamak için uğraşmanıza gerek kalmaz

Görev sahibi : Her görevin bir sahibi vardır, böylece kimin ne yapacağı konusunda karışıklık olmaz

Süre : Bu sütun, bir görevin gün cinsinden ne kadar süreceğini gösterir

Görev ilerlemesi: Her şey yeşil (hazır) ve kırmızı (sorun var) renkleriyle kodlanmıştır, böylece projenizin durumunu net bir şekilde görebilirsiniz

Önceki: Bazı görevler, diğerleri başlamadan önce tamamlanmalıdır. Bu bölüm, doğru sıralamayı sağlamak için birbirine bağımlı görevleri birbirine bağlar

Aşamalar ve haftalar, zaman içindeki proje ilerlemesinin görsel bir dökümünü sağlamak için yapılandırılmıştır ve her aşama, projenin anahtar bölümlerini temsil eder.

Örneğin, "Aşama Bir" planlama ve başlatma için 1. ve 3. haftaları kapsar. "Aşama İki" yürütme için 4. ve 6. haftaları kapsar ve "Aşama Üç" proje özeti ve incelemesi için 7. ve 9. haftalarda gerçekleşir.

3. GanttPRO tarafından sunulan Gantt Grafiği Ürün Lansmanı Plan Şablonu

ganttPRO aracılığıyla

GanttPRO'nun Gantt Grafiği Ürün Lansmanı Plan Şablonu, bir ürün lansmanının tüm yönlerini yönetmek için net ve yapılandırılmış bir yol haritası sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Projeyi daha kolay görev yönetimi için aşamalara ayırır ve gecikmeleri önlemek ve hesap verebilirliği garanti etmek için gerçek zamanlı ilerleme izleme özelliğini içerir. Ayrıca, tahmini saatler ve gerçek zaman kayıtları, zamanı ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Örneğin, "Rakip Araştırması" planlanan iki haftayı aşarsa, lansmanı planlandığı gibi devam ettirmek için geri kalan programınızı yeniden ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, "Öncelik" sütunu, kritik görevlere odaklanmanızı sağlayarak acil öğeleri önce ele almanızı sağlar. "Maliyet" sütunu bütçenizi izlerken, "Görev Açıklaması" daha ayrıntılı talimatlar eklemenizi sağlar.

4. Template.net tarafından saatlik Gantt grafiği şablonu

Template.net'in Saatlik Gantt Grafiği Şablonu, toplantılardan görevlerin yerine getirilmesine kadar her şeyi kolay okunur bir saatlik tablo biçiminde düzenler.

Bu grafikle, her birinin başlangıç ve bitiş zamanlarını içeren birden fazla görevi kolayca izleyebilirsiniz.

Örneğin, "Tasarım İncelemesi" saat 12:00'de tamamlanır, ardından saat 15:00'te "Kalite Kontrol" gelir, "Kampanya Kurulumu" ise gün boyunca ilerler.

Avantajları açıktır: Proje yöneticileri, etkinlik planlayıcıları veya birden fazla kısa vadeli projeyi yöneten herkes için saatlik planlamayı basitleştirir. Ayrıca görevlerin çakışmamasını garanti eder ve takımların dönüm noktalarını gerçekleştirmekten sorumlu olmalarını sağlar.

Ayrıca, potansiyel kesinti sürelerini veya verimsizlikleri tespit ederek, projenin ilerlemesi için her saatin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Saat 12:00'de biten "Tasarım İncelemesi" ile saat 15:00'te başlayan "Kalite Kontrol" arasında iki saatlik bir boşluk varsa, takım üyelerini sunum materyallerini sonlandırmak veya bir sonraki toplantı için hazırlık yapmak gibi daha küçük görevlere atayabilirsiniz.

5. Şablon.net tarafından sunulan Eğitim Planı Gantt Şablonu

Her biri kendi son teslim tarihleri ve bağımlılıkları olan birden fazla eğitim görevini yönetiyorsanız, Template.net'in Eğitim Planı Gantt Şablonu, her görevi kimin üstlendiğini, nelerin tamamlandığını ve sırada neler olduğunu hızlıca görebilmenizi sağlar.

En önemli avantajlarından biri, gecikmeleri erken tespit edebilmesidir. Eğitim materyallerinin hazırlanması gecikirse, bunun eğitim oturumları gibi diğer görevleri nasıl etkilediğini hemen görebilirsiniz. Bu proaktif yaklaşım, zaman kazandırır ve hiçbir şeyin aksamasını önler.

"İlerleme %" sütunu, görevleri önem derecesine ve yaklaşan son tarihlere göre önceliklendirmenize yardımcı olur.

Örneğin, "Eğitim Müfredatı Geliştirme" %80 oranında tamamlanmışsa, bu işin tamamlanmak üzere olduğunu ancak biraz daha çaba gerektirdiğini bilirsiniz. Bu durumda, içerik yazarıyla iletişime geçerek işin tamamlanmasını sağlayın. Bu arada, "Eğitim Slaytları Hazırlama" %60 oranında tamamlanmışsa, yaklaşan sunum için içerik ve tasarımın tamamlanmasına odaklanın.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İzleme notları gönderiyor veya e-tablolar kullanıyor olsanız da, süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

6. Template.net tarafından sunulan İşe Alım Planı Gantt Grafiği Şablonu

İşe alım sürecinizden bunaldınız mı? Template.net'in İşe Alım Planı Gantt Grafiği Şablonu, çeşitli departmanların gereksinimlerini belirlemenize ve İK departmanının işe alım görevlerini planlamasına ve izlemesine yardımcı olabilir.

Anahtar avantajlar şunlardır:

Netlik : "İhtiyacın Belirlenmesi" ve "İş Analizi" gibi görevler, atanan personel ve başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte listeye eklenir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

Verimlilik : Görevleri sonsuz e-postalar veya e-tablolarla yönetmek yerine, kimin neyden sorumlu olduğunu görebilirsiniz; örneğin, işe alım yöneticisi iş ilanını yayınlamaktan sorumludur

Azaltılmış darboğazlar: "İlk Tarama" gecikirse, bunu hemen fark edebilir ve görüşmeleri programa uygun şekilde ayarlayabilirsiniz

Bu ücretsiz Gantt grafiği şablonu, düzenli çalışmak isteyen İK departmanları, işe alım sürecinin ilerlemesini net bir şekilde görmek isteyen işe alım yöneticileri ve işe alım sürecini karışıklık olmadan yönetmek için işbirliğine dayalı bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir.

Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi için 20 Gantt Grafiği Örneği

Gantt Grafikleri için Google E-Tablolar'ı Kullanmanın Sınırlamaları

Gantt grafikleri için Google E-Tablolar'ı kullanmak kullanışlı ve erişilebilir bir seçenektir, ancak bazı sınırlamaları vardır:

Manuel iş: Google E-Tablolar'da : Google E-Tablolar'da Gantt grafikleri oluşturmak , oldukça karmaşık bir manuel kurulum ve sürekli ayarlamalar gerektirir. Bu da karmaşık projeler için zaman alıcı olabilir

Gelişmiş özelliklerin olmaması: Google E-Tablolar, kaynak tahsisi, : Google E-Tablolar, kaynak tahsisi, kritik yol analizi ve görev bağımlılıkları gibi gelişmiş proje yönetimi özelliklerini desteklemez

Ölçeklenebilirlik sorunları: Projeler büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, Google E-Tablolar proje veri hacmiyle başa çıkmakta zorlanabilir ve bu da performansın düşmesine ve kullanıcı deneyiminin zorlaşmasına neden olabilir

Görsel sınırlamalar: Özel : Özel Gantt grafiği yazılımlarının aksine, Google E-Tablolar renk gradyanları, gradyan çubuk uzunlukları ve gelişmiş görev etiketleri gibi ayrıntılı görsel öğeleri kısıtlar

İşbirliği zorlukları: Birden fazla kullanıcı Google E-Tablolar'da Gantt grafiğini aynı anda düzenlediğinde, özellikle sıkı sürüm kontrolü olmadan çakışmalar veya yanlışlıkla üzerine yazma durumları ortaya çıkabilir

Veri bütünlüğü riskleri: Google E-Tablolar'ın manuel yapısı, yanlış silme veya hatalı veri girişi gibi veri yanlışlığı ve bütünlüğü sorunlarının ortaya çıkma riskini artırır

Entegrasyon eksikliği: Google E-Tablolar, diğer proje yönetimi araçları ve yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir, bu da daha karmaşık bir proje yönetimi ekosisteminde kullanışlılığını sınırlayabilir

💡Pro İpucu: Sanal beyaz tahtalar ve zihin haritaları, gerçek zamanlı işbirliği ve karmaşık fikirleri mantıklı bir yapıya kavuşturmak için mükemmel Gantt grafiği alternatifleri olarak fonksiyon görür.

Google E-Tablolar Gantt Şeması Şablonlarına Alternatifler

Google E-Tablolar'dan zengin özelliklere sahip bir Gantt grafiği yazılımına geçmek mi istiyorsunuz?

ClickUp, kapsamlı Gantt grafiği özellikleri ve görev bağımlılıkları, kritik yol analizi ve dinamik görsel öğeler gibi proje yönetimi yetenekleriyle daha verimli ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Sezgisel arayüzü ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri, projeleri yönetmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.

ClickUp ayrıca, ücretsiz ve kullanıma hazır çok sayıda Gantt grafiği şablonuna sahiptir. Bu şablonlar, önceden oluşturulmuş yapılar ve iş akışları ile karmaşık proje programlarını hızlı bir şekilde uygulamanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.

1. ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu ile proje planlamayı kolaylaştırın

ClickUp Gantt Zaman Çizelgesi Şablonu, projeleri yolunda tutmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. İster günlük operasyonları ister uzun vadeli hedefleri yönetin, proje zaman çizelgelerini görselleştirebilir, bağımlılıkları izleyebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Aşağıdaki gibi özelliklerle doludur:

Özel Durumlar: "Yapılacak", "Blok", "Tamamlandı" ve "İnceleniyor" gibi etiketlerle görevlerin ilerlemesini kolayca izleyin

Özel Alanlar: Görevlerinizi "Tamamlanma", "Süre" ve "Aşamalar" gibi özniteliklerle yönetin. Bu alanlar, her görevin ayrıntılarını gösterir ve her şeyi düzenli bir şekilde organize eder

Özel Görünümler: Bilgileri size en uygun şekilde görselleştirmek için "Aylık", "Yıllık", "Haftalık" ve "Özet" görünümleri arasında geçiş yapın

Proje yönetimi: Zaman takibi, görev sürelerini görmenizi ve son teslim tarihlerine uymanızı sağlar. Bağımlılık uyarıları, bir görevin başka bir görev tamamlanana kadar başlatılamayacağını bildirerek darboğazları önlerken, e-posta entegrasyonları güncellemeleri doğrudan ClickUp'tan göndermenizi sağlar

İdeal kullanım alanları: Birden fazla projeyi yöneten proje yöneticileri ve takım liderleri, özellikle görevlerin sık sık çakıştığı karmaşık zaman çizelgeleri olan projeler.

2. ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Gantt Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Gantt Grafiği Şablonu ile web sayfası iş akışlarını hızlı bir şekilde planlayın ve optimize edin

Yeni bir web sitesi mi oluşturuyorsunuz? Tasarım incelemeleri, içerik oluşturma ve biriken son teslim tarihleri ile web sitenizin lansman kontrol listesindeki görevleri yönetmek için verimli bir yönteme ihtiyacınız var.

ClickUp Web Sayfaları Oluşturma Gantt Şeması Şablonu, ana sayfa veya ürün sayfaları oluştururken proje ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca, kurulumu hızlıdır; iş akışınızı saniyeler içinde planlamaya ve optimize etmeye başlayabilirsiniz.

Gantt, Liste, Pano ve Yerleştirme olmak üzere dört görünümle en önemli görevleri yakınlaştırabilirsiniz. Örneğin:

Gantt Görünümü ile her bir sayfa tasarımının veya geliştirmesinin ne kadar sürdüğünü görün ve son teslim tarihlerine uyun

Görevleri bölün ve Liste Görünümü 'nü kullanarak ürün açıklamaları ekleme veya görüntüleri düzenleme gibi ayrıntılara odaklanın

Şablon ayrıca "Figma", "Permalink" ve "Aşama" gibi Özel Alanlar da içerir

Diyelim ki sezonluk indirim için bir açılış sayfası oluşturuyorsunuz. Tasarım incelemeleri sırasında hızlı erişim için Figma bağlantısını doğrudan göreve ekleyin. "Kalıcı bağlantı" alanı, sayfanın sitede nerede yer alacağını takımınızın bilmesi için tam URL'yi izler. "Aşama" alanı ise sayfanın "Tel kafes", "Tasarım" veya "Son inceleme" aşamasında olup olmadığını etiketlemenizi sağlar

Şunlar için idealdir: Web sayfası düzenlerini ince ayar yapan web tasarımcıları, zaman çizelgelerini ve görevleri denetleyen proje yöneticileri ve ilerlemeyi ve ayrıntıları izleyen geliştirme takımları.

💡Pro İpucu: Web tasarım projeniz hakkında hızlı bilgiye ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain'e, ClickUp'ın yapay zeka asistanına danışın. Örneğin, sezonluk indirim açılış sayfasının son teslim tarihini anında sağlayabilir ve proje ilerlemesi, yaklaşan son teslim tarihleri ve Gantt Grafiğinde işaretlenen sorunların özetlerini oluşturabilir.

3. Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Gantt Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Gantt Grafiği Şablonu ile ürün lansmanınızın ilerlemesini verimli bir şekilde izleyin

Takımınız yeni bir uygulama geliştirmek, pazarlama materyalleri oluşturmak ve lansman etkinliğini planlamakla meşgulken, bu kaosu düzenli ve yapılandırılmış bir plana dönüştürmek için ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi Gantt Grafiği Şablonuna güvenebilirsiniz.

Bu şablon, görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren görsel bir zaman çizelgesi sunarak takımların son teslim tarihlerini izlemesine yardımcı olur. Herkesin görebileceği açıkça tanımlanmış görevler ve sorumluluklar sayesinde, yanlış anlaşılmaları ve gecikmeleri de azaltır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

"Tamamlandı", "İnceleniyor" ve "Devam Ediyor" gibi durumları kullanarak görevlerin ilerlemesini yönetin

İlerlemeyi izlemek ve lansmanınızı planlandığı gibi sürdürmek için "Prototip Tamamlama" ve "Nihai Ürün Testi" gibi anahtar aşamaları dönüm noktaları olarak vurgulayın

Gantt Görünümü ile tek tek görevlerin dönüm noktalarınızla nasıl ilişkili olduğunu görselleştirin

"Görev Kategorisi" alanını kullanarak görevleri "Pazar Analizi", "Fiyatlandırma" veya "Hedef Kitlesi" gibi başlıklar altında sınıflandırın ve yönetin

İdeal kullanım alanları: Prototip üzerinde çalışan UX tasarımcıları, ürün yapılarını ve sürümlerini yöneten geliştiriciler ve pazar konumlandırma ve lansman hedeflerine odaklanan stratejistler dahil olmak üzere ürün takımları.

ClickUp Brain ile görev zaman çizelgeleri hakkında öneriler alın ve ClickUp'ta Gantt grafikleri oluşturun

4. Şelale Yönetimi Gantt Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Şelale Yönetimi Gantt Grafiği Şablonu ile proje dönüm noktalarını ve bağımlılıkları izleyin

ClickUp Şelale Yönetimi Gantt Grafiği Şablonu, takımların karmaşık projeleri izlemesine, yönetmesine ve yürütmesine yardımcı olan yapılandırılmış, kullanımı kolay bir araçtır. Kullanıcıların görevleri bölümlere ayırmasına, sorumlulukları atamasına, bağımlılıkları izlemesine ve ilerlemeyi görsel olarak izlemesine olanak tanır.

Anahtar avantajları şunlardır:

Gecikmelerin azaltılması: Görevlere ve dönüm noktalarına ilişkin net bir genel bakış sayesinde, takım olası gecikmeleri önceden tahmin edebilir ve düzeltici önlemleri erken alabilir

Geliştirilmiş işbirliği: Takımlar, görsel durum güncellemeleriyle ilerlemeyi kolayca iletebilir ve yorum ekleyerek tüm paydaşları bilgilendirebilir

Gantt Görünümü'nü kullanarak görevler arasındaki bağımlılıkları da görselleştirebilirsiniz. Örneğin, bir etkinlik planlama projesinde mekan rezervasyonu, izin alınmasına bağlıdır. İzin süreci gecikirse, bunun catering ve davetiyeler gibi diğer görevleri nasıl etkilediğini görebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Görev bağımlılıkları, zaman çizelgeleri ve işbirliğine dayalı izleme işlemlerinin çok önemli olduğu büyük ölçekli BT yenileme, yazılım geliştirme, ürün lansmanları veya altyapı projelerini denetleyen proje yöneticileri.

5. Hesap Planlama Gantt Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hesap Planlama Gantt Grafiği Şablonu ile kritik hesap etkinliklerini önceliklendirin ve yönetin

Hesap yönetimi takımı, genellikle müşteri yenilemelerini, ürün lansmanlarını ve birden fazla hesapta zamanında takip etmekte zorlanır. ClickUp Hesap Planlama Gantt Grafiği Şablonu, hesap yönetimini takip etmesi ve izlemesi kolay, basit ve uygulanabilir adımlara bölerek basitleştirir.

Bu şablonlar size şunları sağlar:

Tüm müşteri yenileme son tarihlerini ve görevleri bir bakışta görün, hiçbir şeyi gözden kaçırmayın

Paylaşılan görev görünürlüğü ile satış, müşteri başarısı ve pazarlama takımları arasında hedefleri uyumlaştırın

Son teslim tarihlerini izleyerek anahtar hesaplara ve etkili faaliyetlere öncelik verin

Ayrıca, Zaman Çizelgesi Görünümü, müşteri yenilemeleri gibi görevleri ve son tarihleri doğrudan takviminize planlamanıza olanak tanır. Gantt Görünümü, bu görevlerin zaman içindeki ilerlemesinin ayrıntılı bir dökümünü sağlar. Son olarak, Aşamaya Göre Hesaplar Görünümü, her hesabın ilerlemesinin genel bir özetini sunar; örneğin, hangi hesapların yeni açıldığı, yenilenmesi gereken veya takipte olduğu gibi.

Ayrıca, ClickUp Dönüm Noktalarını kullanarak projenizin kritik kısımlarını belirleyebilirsiniz.

Örneğin, yenileme teklifinin gönderilmesi, sözleşme onayının alınması ve inceleme toplantısının planlanması gibi önemli etkinlikler için dönüm noktaları belirleyin. Her dönüm noktası, önemli bir kontrol noktasıdır ve bu önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

En önemli görevlerinizi dönüm noktalarına dönüştürerek, ClickUp Milestones ile projelerinizdeki ilerlemeyi görsel olarak temsil edin

İdeal kullanım alanları: Birden fazla müşteriyi denetleyen ve müşteri sadakati ve başarısına odaklanan satış ve hesap yöneticileri.

6. BT Yol Haritası Gantt Grafiği Şablonu

Bu Şablonu İndirin Yapılandırılmış ClickUp BT Yol Haritası Gantt Grafiği Şablonu ile BT proje görevlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın

ClickUp BT Yol Haritası Gantt Grafiği Şablonu, kurulumdan dağıtıma kadar her kritik görevin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için tüm BT projenizi görselleştirir.

Anahtar özelliklerinden bazıları şunlardır:

Özel Durumlar: Yeni bir ağ altyapısı uyguluyorsanız, görevleri "Hazırlık", "Uygulama", "Destek" veya "Tamamlandı" olarak işaretleyin. Bu, her görevin tam olarak nerede olduğunu gösterir

Dönüm noktaları ve son tarihler : Üçüncü çeyreğin sonunda yeni bir sunucu başlatıyorsunuz. Gantt grafiklerini kullanarak donanım kurulumu, test ve dağıtım gibi her aşamayı ayrıntılı olarak planlayın ve planın gerisinde kalmamak için son tarihler atayın

Proje Lobisi Görünümü: Tüm projeleri tek bir yerde gösterir, böylece sunucu kurulumu gibi acil görevlere öncelik verebilir ve veri taşıma gibi daha az önemli görevleri daha sonraya erteleyebilirsiniz

İdeal kullanım alanları: Yeni sistemlerin devreye alınması, verilerin taşınması veya altyapının yükseltilmesi gibi karmaşık, çok aşamalı BT projelerini yöneten BT yöneticileri ve proje liderleri.

Daha fazla bilgi: Gantt Grafiği ve Yol Haritası: Proje Yöneticileri için Benzerlikler ve Farklılıklar Kılavuzu

ClickUp Şablonlarıyla Gantt Grafiğinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Gantt grafikleri, proje zaman çizelgenizi, görev bağımlılıklarını ve ilerleme durumunu net bir şekilde gösterir; böylece son teslim tarihleri, kaynaklar ve programlar planlandığı gibi ilerler.

Google E-Tablolar, Gantt grafiği şablonlarıyla sağlam bir başlangıç noktası sunsa da, bazı sınırlamaları vardır.

İşte bu noktada ClickUp, güçlü bir proje yönetimi yazılımı olarak devreye girer. Gantt grafiği şablonları temel özelliklerin ötesine geçerek gelişmiş görsel öğeler, gerçek zamanlı ilerleme izleme ve otomatik güncellemeler sunar. Ayrıca, bu şablonları farklı iş akışlarına uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu düzeyde özelleştirme ve işlevsellik, ayrıntıları takip etmenizi sağlar, süreçleri kolaylaştırır ve sorunsuz bir proje yönetimi sunar.

Ücretsiz kaydolun ve sorunsuz proje izleme için bugün ClickUp'ın Gantt grafiği şablonlarına geçin.