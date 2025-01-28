En İyi 12 Veri Merkezi Altyapı Yönetimi Yazılımı

BT işlemleri, bir işletmenin verimliliği ve üretkenliğinde anahtar bir rol oynar. Bu hiç de şaşırtıcı değildir. Ön tanımlı dizüstü bilgisayar modelini değiştirmek ve veri sunucusu faturalarını yakından izlemek, kârlılığı önemli ölçüde etkileyebilir.

Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM), bir işletmenin sağlığı ve çıktıları üzerindeki kontrolü hakkında önemli bilgiler sağlar. Doğru yazılımı seçmek, her özelliğin titizlikle incelenmesini gerektirir ve seçim sürecini zahmetli hale getirir.

Aslında, veri merkezi altyapı yönetimi (DCIM), gerçek zamanlı veri izlemeyi kolaylaştırarak 76,85 milyar dolarlık bir BT altyapı pazarını oluşturmaktadır.

Tecrübem ve ClickUp takımının uzmanlığından yararlanarak, son kararınızı vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken en iyi 12 DCIM yazılımı seçeneğinin bir listesini hazırladım.

DCIM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bilgiye dayalı bir seçim yapmak için her DCIM yazılımında dikkate alınması gereken birkaç anahtar özellik şunlardır:

Gerçek zamanlı izleme ve uyarı: DCIM yazılımı, kritik altyapı ölçümlerini (güç, sıcaklık, nem) proaktif olarak izlemeli ve anormallikler için zamanında uyarılar almalıdır

Varlık yönetimi: Her iş, BT ve tesis varlıklarının doğru bir envanterini sağlamak için bir çözüme sahip olmalıdır. Her iş, BT ve tesis varlıklarının doğru bir envanterini sağlamak için bir çözüme sahip olmalıdır. Varlık yönetimi özellikleri arasında konum, yapılandırma ve yaşam döngüsü durumu izleme bulunur

Kapasite planlama: Aradığınız çözüm, kısa vadeli Aradığınız çözüm, kısa vadeli BT yönetiminden daha fazlasıdır. DCIM yazılımı, geçmiş verilere ve eğilimlere dayalı olarak gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edebilmelidir

Değişiklik yönetimi: Değişiklik süreçlerini kolaylaştıran veri merkezi altyapı çözümleri arayın. Bu özellikler arasında, manuel görevleri azaltan ve uyumluluğu izleyen Değişiklik süreçlerini kolaylaştıran veri merkezi altyapı çözümleri arayın. Bu özellikler arasında, manuel görevleri azaltan ve uyumluluğu izleyen otomasyon yazılımı ve raporlama özellikleri bulunur

Kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik: İşlerin hızla büyüdüğünü gördüm ve DCIM yazılımının bu tür değişikliklere uyum sağlaması gerekiyor. Veri merkezi tasarımınızdaki değişikliklere uyum sağlayan sezgisel, kullanıcı dostu çözümler seçin

Bu anahtar özelliklere ek olarak, DCIM yazılımının sağlam müşteri desteği sunduğundan ve harici BT yönetim platformlarıyla entegre olabildiğinden emin olun.

En İyi 12 DCIM Yazılımı

Kapsamlı araştırmalarım sonucunda, en iyi 12 veri merkezi altyapı yönetimi çözümünü aşağıda sıraladım:

1. Device42

via Device42

Device42, güçlü otomatik keşif yetenekleriyle tanınan, aracısız bir DCIM çözümüdür. Bu yazılım, kapsamlı haritalama ve izleme özellikleri nedeniyle listemin en başında yer almaktadır.

Device42, karmaşık veri merkezi ortamlarında BT yönetişimine odaklanır. Gücü, ayrıntılı varlık yönetimi ve çeşitli BT sistemleriyle kapsamlı entegrasyonlarda yatmaktadır ve veri merkezi operatörleri için yararlıdır.

Device42'nin en iyi özellikleri:

BT varlık bilgileri ve dokümantasyonun alınması için otomatik keşif aracıyla zaman tasarrufu sağlar ve manuel hataları azaltır

Kapsamlı merkezi deposu ile altyapının sağlığı hakkında anlık bilgi sunar

ITSM ve CMDB çözümleri gibi çok sayıda BT yönetim aracıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde iş akışlarını kolaylaştırır

Device42 sınırlamaları:

Karmaşık ilk kurulum ve yapılandırma süreçleri, benimsemeyi kapsamlı bir süreç haline getirir

Kapsamlı özellik seti ve derin işlevsellik, öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir

Diğer DCIM yazılımlarına kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Device42 fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Device42 puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (60 yorum)

2. iTRACS DCIM

business Wire aracılığıyla

iTRACS, görselleştirme yoluyla altyapı yönetiminde üstünlük sağlayan bir veri merkezi altyapı yönetimi yazılımı çözümüdür. Birden fazla veri merkezinin ayrıntılı grafiksel temsilini sağlama özelliği, karar alma sürecini kolaylaştırır.

iTRAC'ın özellikleri, fiziksel varlık verimliliğini artırmak isteyen büyük kurumsal şirketler için idealdir. Ayrıca güç yönetimi, kapasite planlama ve bağımlılık haritalama için de en uygun çözümdür.

iTRACS'ın en iyi özellikleri:

Görsel arayüzü ile yapılandırma yönetimini ve enerji tüketimi analizini basitleştirir

Canlı izleme ve darboğaz yönetimini destekleyen entegrasyonlar sunar

Ayrıntılı ve özelleştirilebilir grafikler ve çizelgeler aracılığıyla veri akışı ve altyapı sağlığı hakkında derinlemesine bir genel bakış sunar

iTRACS sınırlamaları:

Kapsamlı özellikleri, büyük kurumsal şirketler için daha uygundur

Analiz ve içgörü oluşturma, kaynak yoğun bir süreçtir

iTRACS fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

iTRACS derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Nlyte

nlyte aracılığıyla

Nylte, otomasyon ve değişiklik yönetimine önem veren bir yazılım çözümüdür. Verimli veri merkezi operasyonları ve kaynak kullanımı sağlamak için enerji optimize ediciler ve varlık izleme özelliklerine sahiptir.

Nlyte, tahmini zeka ve yönetim kontrolleriyle darboğaz yönetimini kolaylaştırarak veri merkezi operasyonlarını çocuk oyuncağı haline getirir.

Nlyte'nin en iyi özellikleri:

Otomatikleştirilmiş iş akışı ve değişiklik yönetimi ile iletişim boşluklarını ortadan kaldırır ve bağımsız departman kaynakları arasında faaliyetleri koordine eder

Diğer BT sistemleriyle kapsamlı entegrasyon seçenekleri sunarak sorunsuz veri alışverişi ve süreç düzenlemesi sağlar

Basitleştirilmiş kapasite planlaması ile veri merkezi ömrü tahminlerinde yüksek doğruluk sağlar

Kapsamlı raporlama araçları ve görsel gösterge panelleriyle tüm varlık değişikliklerini ve KPI performansını izler

Nlyte sınırlamaları:

Diğer yazılım seçeneklerine kıyasla nispeten basit ve eski bir kullanıcı arayüzü sunar

Platformu belirli iş akışlarına veya gereksinimlere uyacak şekilde özelleştirmek zor olabilir ve profesyonel hizmetler gerektirebilir

Kapsamlı yapısı ve kapsamlı veri taşıma ön koşulları nedeniyle uygulama süresi uzundur

Nlyte fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Nlyte derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

schneider Electric aracılığıyla

Bir başka öne çıkan DCIM çözümü, BT donanım devi Schneider Electric'in EcoStruxure IT'sidir. Bulut tabanlı platformuyla tanınan EcoStruxure IT, veri merkezi performansını optimize eden gerçek zamanlı izleme ve IoT odaklı içgörüler sağlar.

Mevcut altyapıyla sorunsuz entegrasyonu ve güçlü uzaktan yönetim yetenekleri, anahtar avantajlarıdır. Schneider Electric, güç tüketimi ve olay yönetimi hakkında ayrıntılı bilgilerle, kesinti sürelerini etkili bir şekilde azaltır ve verimlilik, esneklik ve sürdürülebilirlik sağlar.

Schneider Electric EcoStruxure IT'nin en iyi özellikleri:

Schneider Electric'in güç, soğutma sistemleri ve BT altyapı donanımı ile derin entegrasyon sunarak birleşik yönetim ve kontrol sağlar

Veri merkezi katı ve uç sitelerinin uzaktan izlenmesini ve yönetimini destekleyerek, coğrafi olarak dağınık konumlar arasında görünürlük ve kontrolü artırır

Veri merkezi büyümesini ve değişen ihtiyaçları karşılamak için ölçeklenebilirlik sağlar

Schneider Electric EcoStruxure IT sınırlamaları:

Üçüncü taraf donanım desteği sınırlıdır ve bu da heterojen ortamlarda kullanımını kısıtlayabilir

EcoStruxure IT içinde Schneider Electric dışındaki ekipmanları yönetmek için ek entegrasyon çabaları gerekebilir

Schneider Electric EcoStruxure IT fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Schneider Electric EcoStruxure IT derecelendirmeleri ve incelemeleri:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager

Ağ izleme konusunda uzmanlaşmış bir çözüm arıyorsanız, ManageEngine OpManager tam size göre. Bu DCIM yazılımı, yönlendiriciler, anahtarlar, güvenlik duvarları ve yük dengeleyiciler gibi ağ cihazlarını kapsamlı bir şekilde izler.

ManageEngine, özellik kalitesinden ödün vermeden sunduğu basitlik ve uygun fiyatıyla tanınır.

ManageEngine OpManager'ın en iyi özellikleri:

Varlık izleme, güç izleme ve çevre izleme gibi temel DCIM özelliklerini uygun bir fiyatla sunar

Özellikler 2000'den fazla performans metriği, sezgisel gösterge panelleri ve akıllı raporlama

Ham ağ etkinliklerini ilişkilendirir, istenmeyen etkinlikleri filtreler ve sağlam hata yönetimi ile operatöre anlamlı uyarılar sunar

ManageEngine OpManager sınırlamaları:

Diğerleri kadar kapsamlı özellikler sunmaz

Karmaşık ortamlar için uygun değildir ve nispeten sınırlı ölçeklenebilirlik sunar

Ağ izlemeye odaklanması, altyapı gereksinimleri çeşitli ortamlar için ideal değildir

ManageEngine OpManager fiyatlandırması:

Ücretsiz: 30 günlük deneme

Standart sürüm: Yıllık 95 $'dan başlayan fiyatlarla (eklentiler hariç, iki kullanıcı için)

Profesyonel sürüm: Yıllık 145 $'dan başlayan fiyatlarla (eklentiler hariç, iki kullanıcı için)

Sürekli lisans: 11.545 $'dan başlayan fiyatlarla (bakım hariç)

Kurumsal sürüm: Özel fiyatlandırma

ManageEngine OpManager puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

6. Hyperview DCIM

hyperview aracılığıyla

Hyperview, ölçeklenebilirlik, esneklik ve erişilebilirlik sunmayı amaçlayan bulut tabanlı bir DCIM yazılımıdır. Geleneksel şirket içi çözümlerin aksine, bu yazılım hızlı bir şekilde dağıtılır ve her boyuttaki işletmeye uyar.

Hyperview ayrıca sezgisel bir arayüz ve basit gezinme özelliği sunarak hemen kullanmaya başlamanızı kolaylaştırır. Bulut tabanlı olduğu için işbirliğini, erişimi ve gerçek zamanlı performans güncellemelerini destekler.

Hyperview DCIM'in en iyi özellikleri:

Merkezi bir envanter tutar ve ekipmanın yaşam döngüsünü izler

Özel bir kapasite planlama modülü ile gelecekteki büyüme için alan, güç ve soğutma kullanımını optimize etmeye yardımcı olur

Veri merkezi sağlığı ve performansı hakkında içgörüler elde etmek için özelleştirilebilir bir gösterge paneli sunar

Hyperview DCIM sınırlamaları:

Bulut tabanlı bir çözüm olduğu için istikrarlı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyar

Hassas veriler tesis dışında depolanır ve bu, bazı işletmelerin belirli güvenlik politikalarına aykırı olabilir

Hyperview, diğer DCIM yazılım çözümlerine kıyasla daha az özelleştirilebilir

Hyperview DCIM fiyatlandırması:

varlık başına yıllık 2 $ (minimum 300 varlık)

Hyperview DCIM derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. IBM Turbonomic

iBM Turbonomic aracılığıyla

Veri merkezi altyapı yönetimi araçlarını (kaynak yönetimine odaklanarak) inceledikten sonra, IBM Turbonomic'in uygun olduğunu gördüm. AI destekli otomasyonu, işletmelerin BT sistemlerini optimize etmesine ve en yüksek performans için verimli kaynak tahsisi sağlamasına olanak tanır.

Veri merkezi varlıklarını yönetmek ve güç tüketimini kontrol etmek için de idealdir. Turbonomic, yaşam döngüsü yönetimi ve ağ izlemeye odaklanmasıyla verimliliği ve maliyet tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir çözüm sunar.

IBM Turbonomic'in en iyi özellikleri:

Otomatik, sürekli bulut optimizasyonu, işletmelerin verimliliğini artırmasına yardımcı olur

AI destekli içgörüleriyle doğru zamanda doğru kaynak tahsisi eylemlerini belirler

Yapılandırmaları özelleştirir ve fiziksel altyapıyı gerçek zamanlı olarak verimli bir şekilde sağlar

IBM Turbonomic sınırlamaları:

Yalnızca yıllık fiyatlar sunar, bu da işletmelerin kendileri için doğru seçim olup olmadığını anlamalarını zorlaştırır

Kullanımdan önce kapsamlı DCIM bilgisi veya özel eğitim gerektirir

IBM Turbonomic fiyatlandırması:

Yerinde/hibrit: Yıllık 3.271 $'dan başlayan fiyatlarla

Yalnızca bulut: Özel fiyatlandırma

IBM Turbonomic derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (230+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. FNT Command

fNT Command aracılığıyla

FNT Command, kapsamlı veri modelleme yetenekleri ve ağ altyapısı yönetimi sunan bir veri merkezi altyapı yönetimi yazılımıdır. Özellikle karmaşık BT ve ağ ortamlarına sahip büyük kurumsal ve telekomünikasyon şirketleri için çok uygundur.

FNT Command, işletmelerin tüm BT ortamları üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır.

FNT Command'ın en iyi özellikleri:

Daha iyi planlama ve karar verme için BT ve ağ altyapılarının ayrıntılı ve doğru temsillerini oluşturur

Ağ varlıklarını, bağlantılarını ve bağımlılıklarını yönetmek için kapsamlı araçlar sağlayarak verimli ağ planlaması ve optimizasyonu sağlar

Potansiyel sorunları proaktif olarak belirlemek ve çözmek için operasyon yönetiminin bütünsel bir görünümünü sunar

FNT Komut sınırlamaları:

Bütçe kısıtlamaları olan küçük kuruluşlar için erişimi daha zor

FNT Command'ı belirli iş akışlarına veya gereksinimlere uyarlamak, önemli ölçüde yapılandırma ve uzmanlık gerektirir

Öğrenme eğrisi oldukça diktir

FNT Command fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

FNT Command derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Atlassian Data Center

atlassian aracılığıyla

Yüksek hacimli, görev açısından kritik BT işlemlerini yönetmek isteyenler için Atlassian Data Center ideal bir çözümdür. Bu DCIM yazılımının özelliği, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlamasıdır. Önemli kesinti sorunları olmadan karmaşık iş akışlarının işbirliği ve sorunsuz yönetimini sağlar.

Tüm bu özellikleriyle Atlassian Data Center, büyük ölçekli operasyonlar ve kuruluşlar için en uygun çözümdür.

Atlassian Data Center'ın en iyi özellikleri:

Altyapı arızaları veya bakım çalışmaları sırasında bile Jira Software ve Confluence gibi kritik uygulamalara kesintisiz erişim sağlar

Artan kullanıcı yüklerini ve veri hacimlerini sorunsuz bir şekilde yönetir

Hassas bilgiler için kurumsal düzeyde güvenlik kontrolleri ve veri koruması sunar

Atlassian Data Center sınırlamaları:

Yüksek düzeyde karmaşıklık içerir ve uygulama için veri merkezi yöneticileri gerektirir

Kapsamlı özellikler, yüksek fiyatlarla birlikte gelir

Güç tüketimi gibi özel DCIM uygulamalarına sınırlı odaklanma

Atlassian Data Center fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Atlassian Data Center derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Sunbird DCIM

sunbird DCIM aracılığıyla

Sunbird DCIM, güç yönetimi için en uygun yazılım çözümüdür. Kapsamlı özellikleri, potansiyel kesintileri gidermek için gerçek zamanlı tüketim izleme ve otomasyona kadar uzanır.

Yazılım, tüm özelliklerini basit ama sezgisel bir arayüzde sunar. Sunbird DCIM ayrıca çevresel izleme ve çalışma süresi analizi ve yönetimi de içerir.

Sunbird DCIM'in en iyi özellikleri:

Veri merkezi sağlığı ve performansı hakkında anında içgörüler sağlar

Tahmine dayalı modelleme ve senaryo analizi ile alan, güç ve soğutma kullanımı gibi kaynakları verimli bir şekilde optimize eder

BT varlıkları, güç ve soğutma altyapısı dahil tüm ekipmanların yaşam döngüsünü izler

Sunbird DCIM sınırlamaları:

Odak noktası büyük ölçüde güç tüketimiyle sınırlıdır

Entegrasyonlar genellikle özel geliştirme gerektirir

Fiyatlandırma, enerji tüketimine fazla odaklanmayanlar için yüksek seviyededir

Sunbird DCIM fiyatlandırması:

Power IQ DCIM izleme: Düğüm başına aylık 5,50 $

dcTrack DCIM işlemleri: 17,50 $/ay kabin

DCIM paketi: 25,65 $/ay, kabin başına

Sunbird DCIM derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

11. Cormant-CS DCIM

cormant aracılığıyla

Cormant-CS, veri merkezi altyapısının yönetiminde mobiliteye odaklanan bir yazılım çözümüdür. Veri merkezlerinin 3D modellerini oluşturmada mükemmeldir ve bu uzmanlık, alan kullanımı, güç tüketimi ve termal koşullar hakkında gerçek zamanlı içgörülere kadar uzanır.

Cormant-CS, veri merkezi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve gelecekteki büyümeyi planlamak isteyen işletmelerin favorisidir.

Cormant-CS DCIM'in en iyi özellikleri:

Veri merkezi ortamlarının ayrıntılı ve doğru 3D temsilleriyle sezgisel planlama ve yönetimi kolaylaştırır

Değişiklik süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirilmiş iş akışları ve onaylarla uyumluluğu sağlar

BT altyapı stratejilerini gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve uyarlamak için güçlü araçlar sağlar

Cormant-CS DCIM sınırlamaları:

Kapsamlı uygulama ve dağıtım süresi ile birlikte gelir

Cormant CS'nin tüm işlevlerini ve özelliklerini tam olarak öğrenmek uzun bir öğrenme süreci gerektirir

Fiyatlandırma seçenekleri küçük kuruluşlar için uygun değildir

Cormant-CS DCIM fiyatlandırması:

Başlangıç paketi aboneliği: Yıllık 7.200 $'dan başlayan fiyatlarla

Başlangıç paketi kalıcı: 13.999 $'dan başlayan fiyatlarla

1500'den fazla varlık için çözümler: Özel fiyatlandırma

Cormant-CS DCIM derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

12. Vertiv Trellis

vertiv aracılığıyla

Vertiv Trellis, verimliliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmaya odaklanan DCIM yazılım çözümleri sunar. Yazılım, Environet™ ve Environet™ Alert gibi özel sistemlerde uzmanlaşmıştır.

Vertiv Trellis, kapsamlı gerçek zamanlı izleme ve kapasite planlama sağlar ve güç yönetimini optimize etmek isteyen işletmeler için idealdir

Vertiv Trellis'in en iyi özellikleri:

Canlı izleme ile proaktif sorun algılama ve potansiyel sorunlara hızlı yanıt sağlar

Enerji israfının olduğu alanları belirler ve görsel gösterge panelleri aracılığıyla çevre ve maliyet optimizasyon stratejilerinin uygulanmasına yardımcı olur

Vertiv Trellis sınırlamaları:

Karmaşık üçüncü taraf sistemleri ve araç entegrasyonları

Destek düzeyleri ve yanıt hızı, seçilen özel çözüme göre değişiklik gösterebilir

Vertiv Trellis fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Vertiv Trellis derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Özel DCIM yazılımı, altyapıyı ve operasyonel verimliliği güçlendirmek için gereklidir. Ancak, ClickUp gibi proje tabanlı bir araç, özellikle BT sistemlerini daha geniş iş süreçleriyle uyumlu hale getirme konusunda oyunun kurallarını değiştirebilir.

Kapsamlı özellikleriyle ClickUp, iş akışlarını kolaylaştırmaya ve işbirliğini geliştirmeye odaklanır.

Bu özellikler, etkili altyapı yönetimi için çok önemlidir. Ayrıca, işletmelerin BT ve CRM ve İK gibi diğer işlemleri yönetmesine de yardımcı olur.

ClickUp'ın operasyonları, kapasiteyi ve altyapı sağlığını optimize etmek için bir BT proje yönetimi aracı olarak nasıl fonksiyon gösterdiğini aşağıda bulabilirsiniz:

Görev yönetimi ile verimliliği artırın

Gerçek zamanlı DCIM içgörüleriyle, planlanan kesinti süreleri ve yükseltmeler gibi bu içgörülerden kaynaklanan döngü görevlerini kapatmak çok önemlidir. ClickUp, bunu kolaylaştırmak için kapsamlı bir görev yönetimi özellikleri seti sunar.

ClickUp Tasks ile verimli değişiklik yönetimi için görevleri sorunsuz bir şekilde oluşturun, delege edin ve izleyin

ClickUp Görevleri, BT altyapısından kaynaklanan değişiklikleri ele almak için ideal bir görev yönetimi özelliğidir. Anında görev oluşturma ve delegasyon özellikleriyle görevlerin yürütülmesini ve izlenmesini kolaylaştırır.

ClickUp Görevleri, canlı görev ilerleme görselleştirme özelliği ile değişiklik yönetimini de kolaylaştırır. Bu, hesap verebilir ve ilerici bir BT ortamı oluşturur.

Standartlaştırılmış çerçevelerle operasyonları kolaylaştırın

Rutin bakım ve proje planlamasını yönetmek sıkıcı ve tekrarlayıcı olabilir. Bu nedenle, tüm operasyonel görevleri kolaylaştırmak için bir çerçeveye sahip olmak çok önemlidir.

ClickUp, iş süreçlerinizi standartlaştırmak için bir dizi kullanıcı dostu BT şablonu sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Veri Merkezi Proje Planı Şablonu ile BT projelerini ve iş akışlarını standartlaştırarak verimliliği ve doğruluğu artırın

ClickUp Veri Merkezi Proje Planı Şablonu, BT yol haritasıyla bağlantılı tüm projeleri kolaylaştırmak için kullandığım çözümdür. Ayrıca BT altyapısını ve planlama kapasitesini iyileştirmeye yardımcı olur ve eylemleri BT hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Şablonun sprint ve dönüm noktası özellikleri, projeleri yönetilebilir aşamalara ayırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kaynakların net bir şekilde tahsis edilmesi için Göç Yol Haritası ve Proje Gantt gibi görünümler de içerir. Ayrıca, bu ClickUp platformu, ekip çalışmasını ve hesap verebilirliği teşvik etmek için canlı işbirliği özelliklerine sahiptir.

DCIM araçlarınız güç kullanımı ve veri akışındaki değişiklikleri vurguladığında, tüm paydaşları bilgilendirmek çok önemlidir. Bu noktada, iletişim araçları bir tık uzağınızda olmalıdır.

ClickUp, hızlı eylem için paydaşları ve darboğaz takımlarını bir döngüye sokmak için özel bir araca sahiptir.

ClickUp Sohbet ile BT takımları arasında sorunsuz iletişimi teşvik edin ve hızlı problem çözme imkanı sağlayın

ClickUp Sohbet, proaktif bilgi paylaşımı için mükemmel bir iletişim özelliğidir. Raporları paylaşma ve görevleri başlatma zamanı geldiğinde, bu araç herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

ClickUp Chat, anında etiketleme ve zengin markdown özellikleriyle birlikte gelir. BT güncellemelerinizin önceliğini anında vurgulamanıza ve her bir güncellemeyi ilgili paydaşlara ilemenize yardımcı olur. Ayrıca, sohbet içinde görevler oluşturmanıza ve görevleri delege etmenize olanak tanır.

Gösterge panelleriyle içgörüleri entegre edin

DCIM yazılımı, BT sağlığı ve veri merkezi durumu hakkında içgörüler paylaşır. Ancak, bu BT göstergelerinin iş projelerinizle nasıl bağlantılı olduğunu görselleştirmek için analitik bir gösterge paneli en iyisidir.

ClickUp'ın görselleştirme araçları, içgörülerin hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

ClickUp Gösterge Panelleri ile BT işlemleri ve proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı görünürlük elde edin

BT metriklerini görselleştirerek özelleştirmek isteyenler için ClickUp Dashboards ideal bir seçimdir.

Entegre bir veri merkezi yönetim aracı olan ClickUp Dashboards, gerçek zamanlı içgörüler sunar. Enerji tüketimi ve sunucu kullanım verilerine ilişkin grafikleri ve çizelgeleri kolayca görselleştirebilir, böylece tüm BT altyapısını tek bakışta görebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ayrıca herhangi bir içgörüyü göreve dönüştürmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, BT takımlarının altyapıdaki tüm eksiklikleri hemen gidermeye başlamasını sağlar.

AI ile raporlamayı otomatikleştirin

DCIM yazılımı büyük miktarda veri üretir. ClickUp, DCIM yazılım verilerinin tam potansiyeliyle kullanılmasını sağlamak için işletmelere özel bir AI çözümü sunar.

ClickUp Brain ile yapay zekayı kullanın ve rutin raporlama görevlerini ve iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain, temel otomasyonun ötesine geçmek isteyen işletmeler için mükemmel bir araçtır. Bu yazılım, anlık özetlerden optimizasyon stratejilerine kadar BT altyapısının iyileştirilmesine mükemmel şekilde uyar.

ClickUp Brain, kullanım eğilimlerine göre gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmenizi de sağlar. İşletmelerin en son DCIM içgörülerinden anında proje özetleri oluşturmasına olanak tanır ve otomatik raporları ve içgörüleriyle BT sağlığını izlemenize yardımcı olur.

Bu özellikleri bir adım daha ileriye taşıyan ClickUp, operasyonlarınızı kolaylaştırmak için özel bir BT yönetim çözümü de sunar.

ClickUp IT PMO ile iş yüklerini yönetin, değişiklik yönetimi görevlerini kolaylaştırın ve BT altyapınızı optimize edin

ClickUp IT PMO, DCIM içgörülerini canlı görevlere ve potansiyel iyileştirmelere dönüştürmek için mükemmel bir BT proje yönetimi çözümüdür.

IT PMO, otomatikleştirilmiş iş akışları ve raporlama ile manuel görevleri anında azaltır. Projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için gerçek zamanlı kaynak tahsisi ve görev yönetimi sunar. ClickUp IT PMO ayrıca, merkezi bulut depolama ile verilerinizi düzenler ve tüm platform özelliklerine anında erişim sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Kapsamlı görev yönetimi ile karmaşık BT projelerini yönetilebilir aşamalara bölün

ClickUp Brain ile rutin BT görevlerini otomatikleştirin, anında içgörüler elde edin ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle bakım ilerlemelerini ve kaynak tahsisini görselleştirin

ClickUp Chat ile BT takımları ve paydaşlar arasında sorunsuz iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın

Popüler BT araçları ve DCIM yazılımlarıyla entegre ederek birleşik bir proje yönetimi ekosistemi oluşturun

ClickUp sınırlamaları:

Kapsamlı özelliklerine aşina olmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Özel bir çözüm için : Özel bir çözüm için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.200'den fazla yorum)

ClickUp ile Altyapı Yönetimini Kolaylaştırın

DCIM yazılımı, işletmelerin BT varlıklarını optimize etmelerine ve altyapı kaynaklarını daha iyi kullanmalarına yardımcı olur. Ele aldığımız 12 seçenek ve bir proje yönetimi aracı, BT stratejilerinin sorunsuz bir şekilde uyarlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Canlı gösterge panelleri ve AI kapasite planlaması ile ClickUp, DCIM'i işinize entegre etmek için mükemmel bir seçimdir.

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