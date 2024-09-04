İnsan Kaynakları Analitiği Gösterge Paneli Nasıl Oluşturulur (Örneklerle)

Bir beyzbol genel menajeri olduğunuzu hayal edin. Geleneksel olarak, oyuncuları fiziksel özelliklerine, geçmiş performanslarına ve içgüdülerine göre seçersiniz. Home run yapan veya birçok vurucuya strike atan oyunculara öncelik verebilirsiniz.

2000'li yılların başında Oakland Athletics'in genel müdürü Billy Beane, bu geleneksel yaklaşıma meydan okudu. Beane, beyzbol verilerinin istatistiksel analizini yapan Sabermetrics'e yöneldi. Home run gibi gösterişli istatistiklere odaklanmak yerine, bir oyuncunun galibiyete genel katkısını daha doğru bir şekilde ölçen metriklere, örneğin on-base yüzdesine baktı.

Sabermetrics'i kullanarak Beane, düşük değerli oyuncuları belirleyerek kısıtlı bir bütçeyle rekabetçi bir takım kurmayı başardı.

Benzer şekilde, insan analitiği gösterge paneli, takımınızı sadece sezgilerinizle değil, verilerle yönetmenizi sağlar. Takım bağlılığı, işten ayrılma riskleri ve büyüme fırsatları gibi kritik alanlara ilişkin net içgörüler sunar, hem de tek bir yerden.

i̇nsan analitiği kullanan İK yöneticilerinin %71' i, bunun kuruluşlarının İK stratejisi için çok önemli olduğunu belirtiyor.

Bu gösterge panelini oluşturmak karmaşık görünebilir, ancak doğru araçlar ve veri odaklı bir yaklaşımla, bilinçli kararlar almak için güçlü bir varlık haline gelir. Bu makalede, insan analitiği gösterge paneli oluşturma konusunda size rehberlik edecek ve başlangıç için örnekler sunacağız.

İnsan Kaynakları Analitiği Gösterge Paneli Nedir?

İnsan analitiği, kuruluşların çalışanlarını nasıl yönettiğini anlamak ve iyileştirmek için verileri ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı içerir. İK uzmanlarının veriye dayalı işe alım, performans ve çalışan memnuniyeti kararları almasına yardımcı olur.

İnsan analitiği gösterge paneli, önemli İK metriklerini ve verilerini birleştiren ve görüntüleyen görsel bir araçtır. Amacı, çalışanlarla ilgili verilerin net ve gerçek zamanlı bir görünümünü sunarak, iş gücü gösterge paneline dayalı hızlı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlamaktır.

İnsan analitiği, kuruluşların iş gücünü optimize etmesine yardımcı olduğu için İK'da hayati öneme sahiptir. Aşağıdakiler hakkında içgörüler sağlar:

Çalışan performansı,

Çalışan bağlılığı ve

Çalışan devri

İnsan kaynakları uzmanlarının sorunları proaktif olarak ele almasını ve genel organizasyonel etkinliği artırmasını sağlar.

Sıkça sorulan bir soru, insan analitiği gösterge panellerinin geleneksel raporlardan nasıl farklı olduğudur Raporlar genellikle kapsamlı analizlerle geçmiş performansı özetleyen ayrıntılı, statik veri anlık görüntüleri sağlar. Örneğin, yıllık bir İK raporu, genellikle PDF veya basılı belge gibi sabit bir biçimde, çalışan devri, ücret ve bağlılık düzeyleri hakkında ayrıntılı veriler içerebilir. Buna karşılık, insan analitiği gösterge panelleri anahtar metriklerin dinamik ve gerçek zamanlı görselleştirmelerini sunar. Etkileşimli veri keşfi olanağı sağlayarak trendleri gelişirken görmenizi ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Örneğin, bir İK gösterge paneli, çalışan memnuniyeti puanları, işten ayrılma oranları ve işe alım metrikleri ile ilgili canlı verileri, belirli ayrıntılara veya zaman dilimlerine inmenizi sağlayan özelliklerle birlikte gösterebilir.

Ayrıca okuyun: Veriye Dayalı Kararlar için En İyi 10 İş Gücü Analizi Yazılımı

Etkili Bir İnsan Kaynakları Analitiği Gösterge Paneli Oluşturma

Etkili bir insan kaynakları analitiği gösterge paneli oluşturmak, verilerinizi anlamak ve bunları anlamlı bir şekilde sunmakla başlar. Ham veriler, özellikle karmaşık İK metrikleriyle uğraşırken çok zorlayıcı olabilir.

İşte nasıl işe yarayacağı:

Veri görselleştirme önemlidir: Verileri görsel biçimlere dönüştürmek, yorumlamayı ve harekete geçmeyi kolaylaştırır. Anahtar eğilimleri ve kalıpları vurgulamak için grafikler, çizelgeler ve ısı haritaları kullanın

Anlamlı görseller analizi geliştirir: Örneğin, zaman içinde çalışan devrini izleyen bir çizgi grafiği, bir elektronik tabloda belirgin olmayan eğilimleri ortaya çıkarabilir. Bir ısı haritası, düşük veya yüksek katılımın olduğu alanları gösterebilir

İnsan analitiğinin önemine rağmen, İK profesyonellerinin yalnızca %22'si kuruluşlarının bunu etkili bir şekilde kullandığını düşünüyor. Bu durum, verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için veri görselleştirme araçlarını kullanmanın önemli bir fırsat olduğunu ortaya koyuyor.

Verileri net bir şekilde sunarak ve anahtar metriklere odaklanarak, ayrıntılarda kaybolmadan daha iyi insan kaynakları sonuçları elde etmek için bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Gösterge paneli için önemli İK metriklerini seçme

Doğru İK metriklerini seçmek, gerçek değer sağlayan bir insan kaynakları gösterge paneli oluşturmak için çok önemlidir. Cevaplamanız gereken iş sorularını belirleyerek başlayın:

İşgücü devrini azaltmak mı istiyorsunuz?

Çalışan bağlılığını artırmak mı istiyorsunuz?

Yüksek potansiyele sahip çalışanları belirleyebiliyor musunuz?

Her hedef için farklı bir metrik seti gerekir.

Örneğin, çalışanların elde tutulmasına odaklanıyorsanız, işten ayrılma oranları, çalışan memnuniyeti puanları ve kıdem gibi metrikleri izlemek isteyebilirsiniz. Yetenek akışı gösterge paneli için ise işe alım süresi, terfi oranları ve performans derecelendirmeleri gibi metrikler daha uygun olabilir.

Anahtar, kuruluşunuzun stratejik hedefleriyle uyumlu metrikleri seçerek gösterge panelinin sadece bir veri koleksiyonu değil, iş kararlarını yönlendiren bir araç olmasını sağlamaktır.

Daha iyi veri içgörüleri için İK gösterge paneli tasarımı

Anahtar metrikleri seçtikten sonra, bir sonraki adım veri içgörülerini en üst düzeye çıkarmak için İK gösterge panelini tasarlamaktır.

İyi tasarlanmış bir insan kaynakları analitiği gösterge paneli sezgisel olmalı ve kullanıcıların sunulan bilgileri kolayca gezinebilmesini ve anlayabilmesini sağlamalıdır. İlgili metrikleri bir araya getirin, önemli verileri vurgulamak için renk kodları kullanın ve en kritik bilgilerin öne çıkmasını sağlayın.

Farklı veri türlerini barındırabilmek için çeşitli görselleştirmeleri bir arada kullanmalısınız. Çubuk grafikler farklı grupları veya dönemleri etkili bir şekilde karşılaştırırken, pasta grafikler oranları gösterir.

Tasarım, kullanıcıların daha derin içgörüler elde etmek için belirli veri noktalarına inebilmelerini sağlayan etkileşimli gösterge panelleri de içermelidir. Hedef, gösterge panelini sadece bilgilendirici değil, aynı zamanda eyleme geçirilebilir hale getirmektir.

İnsan analitiği stratejisini iş hedefleri ve sonuçlarıyla ilişkilendirin

İnsan kaynakları analitik gösterge panellerinizi etkili hale getirmek için, insan kaynakları metriklerini doğrudan kuruluşunuzun iş hedeflerine bağlayın. Aşağıdaki tabloyu kullanarak anahtar insan kaynakları metriklerini ilgili iş sonuçlarına haritalayın ve her içgörünün bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmasını sağlayın.

Örneğin:

Çalışan verimliliği: Daha yüksek gelire yol açar

Çalışan bağlılığı oranı: İşe alım maliyetlerini azaltır

Çeşitlilik metrikleri: İnovasyonu ve yaratıcılığı artırır

Bu metrikleri iş hedefleriyle ilişkilendirmek, bunların etkisini gösterir ve insan analitiğinin somut sonuçlara nasıl yol açtığını göstererek liderlerin desteğini sağlamaya yardımcı olur.

Veriye dayalı bir İK fonksiyonu uygulamak için adımlar

Veriye dayalı bir insan kaynakları departmanı kurmak büyük bir görev gibi görünebilir, ancak daha akıllı kararlar almak ve daha iyi sonuçlar elde etmek için çok önemlidir. İşte başlamak için basit bir yaklaşım:

Vizyonunuzu tanımlayın: İnsan analitiği ile hedeflerinizi netleştirerek başlayın. Bu vizyon, kuruluşunuzun genel iş hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin, kuruluşunuzun aranan bir işveren olma hedefini desteklemek için bir yıl içinde işgücü devrini %10 azaltma hedefi belirleyebilirsiniz Doğru araçları seçin: Takımınızı İK verilerini toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için gerekli araçlarla donatın. Çalışan bağlılığı puanları gibi gerçek zamanlı metrikleri izleyebilen gösterge panelleri ve analiz yazılımlarını düşünün Analitik beceriler geliştirin: İK takımınızın verileri yorumlama ve anlamlı sonuçlar çıkarma becerisine sahip olduğundan emin olun. Bu, SPSS veya diğer istatistik yazılımları gibi araçlar hakkında eğitim almayı gerektirebilir Veri yönetişimi uygulayın: Veri doğruluğunu, gizliliğini ve güvenliğini korumak için politikalar oluşturun. GDPR gibi düzenlemelere uyumu sağlamak için veri kaynaklarınızı düzenli olarak denetlemek çok önemlidir Veri odaklı bir kültür oluşturun: Sezgilere veya geleneklere dayalı kararlar yerine verilere dayalı kararlar almaya teşvik edin. Örneğin, içgüdülerinize güvenmek yerine, işe alım stratejilerinizi şekillendirmek için tahmine dayalı analitik kullanın

İK takımları genellikle birden fazla İK yazılımına güvenir: veri yönetimi için HRMS, analitik için BI yazılımı ve İK raporlaması için Excel. Bu araçlar pratik olmakla birlikte, yönetimi zahmetli olabilir.

ClickUp, birden fazla İK fonksiyonunu tek bir platformda entegre ederek takımınızın verilerini yönetmeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Proje yönetiminin ötesine geçen bu insan yönetimi yazılımı, etkili insan analitiği gösterge panelleri oluşturmanıza ve bunları sürdürmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Takım Yönetimi Platformu, işe alım, oryantasyon ve çalışan gelişimini kolaylaştırmak için en gelişmiş sistemi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

İnsan kaynakları için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetimi Platformunu kullanın

Bu platformu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Şablonlar ve özel iş akışlarıyla aday yönetimini otomatikleştirin

Sorunsuz bir işe alım süreci için görevleri, belgeleri ve geri bildirimleri izleyin

Özelleştirilebilir görünümlerle çalışan performansını ve bağlılığını merkezi olarak izleyin

ClickUp'ı kullanarak insan kaynakları analitiği yeteneklerinizi nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin:

1. ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri, derinlemesine özelleştirme ve diğer İK araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sunarak İK takımlarının temel insan kaynakları analitiği gösterge panellerini ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde uyarlayabilmelerini sağlar. Bu entegrasyon, çalışan bağlılığı, çalışan kalma oranları ve performans göstergeleri gibi anahtar İK metriklerini verimli bir şekilde izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olur.

Bunu kullanarak metrikleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve kritik eşikler için otomatik uyarılar ayarlayabilir, böylece iş gücünüzün dinamiklerindeki önemli değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak proje verilerini grafikler ve işe alım süreci ve işe alım süresi, çalışan memnuniyeti puanları, eğitim tamamlama oranları ve çeşitlilik ve kapsayıcılık metrikleri gibi İK anahtar performans göstergeleri (KPI'lar ) aracılığıyla görselleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı izleme için proje görünürlüğünü artırın

Bunları şu amaçlarla kullanabilirsiniz

Görev ilerlemelerini ve performans değerlendirme döngülerini izleyin

Çeşitli İK girişimlerine ayrılan bütçeleri ve harcamaları izleyin

Çalışan devri eğilimlerini departman, rol veya konuma göre analiz edin

Beceri açığı analizlerini, öğrenme ve gelişim ilerlemelerini görselleştirin

Çalışan takdir programlarını ve ödül dağıtımını izleyin.

Sağlık girişimlerinin ve çalışan destek programlarının etkinliğini analiz edin

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak trendleri analiz edin ve eyleme geçirilebilir iş gücü analitiği oluşturun. Bu yapay zeka destekli araç, çalışan performansındaki kalıpları belirlemenize, işgücü devri trendlerini tahmin etmenize ve iyileştirme stratejileri önermenize yardımcı olabilir.

Artan işgücü devri eğilimlerini belirleyebilir ve en riskli departmanları veya rolleri vurgulayabilirsiniz. ClickUp Brain'i İK gösterge panelinize entegre ederek, bu eğilimleri belirleyen kişiselleştirilmiş raporlar alabilir ve sorunlar büyümeden takımınızın hedefli önlemler almasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain'in AI destekli güncellemeleri ve ClickUp'taki Görevler, Belgeler ve Takımlar için raporlarıyla zaman kazanın

3. İK gösterge panelleri ve şablonları

İK görevlerini yönetmek zor olabilir, ancak ClickUp şablonları bu işi kolaylaştırır, böylece sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz.

Örneğin, ClickUp'ın İK SOP Şablonu, standart çalışma prosedürlerini belgelendirmenize yardımcı olarak İK fonksiyonlarınızda tutarlılık ve netlik sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İK SOP Şablonu ile İK süreçlerinizi standartlaştırın

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görevlere Açık ve Tamamlandı gibi özel durumlar atayarak, sürecinizin her adımındaki ilerlemeyi izleyin

Özel alanlarla görevleri düzenleyin ve atayın, çeşitli İK prosedürlerini yönetmeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırın

ClickUp'ta, İşten Ayrılma, İşe Alım, Performans Değerlendirme, Eğitim ve Başlangıç Kılavuzu yapılandırmaları dahil olmak üzere altı adede kadar görünüm kullanarak süreçlerinizi en başından itibaren kolaylaştırın

Etiketleme, iç içe alt görevler, birden fazla atanan kişi ve öncelik etiketleri gibi özelliklerle İK süreç izlemeyi geliştirin

Ardından, ClickUp'ın Çalışan Dizini Şablonunu kullanarak iş gücünüzün düzenli ve kapsamlı bir kaydını tutabilirsiniz. Çalışan bilgilerini yönetmenize, rolleri izlemenize ve iletişim bilgilerine kolay erişim sağlamanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan Dizini Şablonu ile iş gücünüzü verimli bir şekilde yönetin

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Şirketin İK sisteminde Yüklenici, İzinli, Hasta, İşten Çıkarılmış, Seyahatte ve daha fazlası gibi durumları işaretleyerek aktif çalışanları izleyin

Önemli çalışan bilgilerini depolayın ve Bonus, Çalışma Vardiyası, Çalışan Durumu, Doğum Günü ve Konum gibi 21 özel öznitelikle verileri kolayca görselleştirin

ClickUp yapılandırmalarında Çalışanlara Genel Bakış, Şu Anda Çalışanlar, Çalışma Durumu, Departmanlar ve Yükleniciler Atama Takvimi gibi yedi görünüme erişin ve tüm bilgilerin düzenli ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayın

Zaman takibi, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve daha fazlası gibi özelliklerle çalışan izlemeyi geliştirin

İnsan Kaynakları Gösterge Paneli için Önemli Metriklere Örnekler

İyi yapılandırılmış bir insan kaynakları analitiği gösterge paneli, ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek kuruluşların bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Aşağıda dahil edilmesi gereken anahtar metriklerin bir dökümü bulunmaktadır:

1. Çalışan devri ve tahmine dayalı analitik

Çalışan devri, organizasyonel sağlığın bir göstergesidir. Yüksek devri, kötü yönetim veya işyeri kültürü gibi altta yatan sorunların işaretçisi olabilir. Ancak devri izlemek sadece başlangıçtır. Tahmine dayalı analitik ile potansiyel devri tahmin edebilir ve risk altındaki çalışanları belirleyerek proaktif çalışan tutma stratejileri oluşturabilirsiniz.

myhrfuture aracılığıyla

2. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DEI) izleme

DEI sadece işaretlenecek bir kutu değildir; adil ve kapsayıcı bir iş yeri oluşturmak için çok önemlidir. İzlenmesi gereken anahtar metrikler cinsiyet çeşitliliği, azınlık grupların temsili ve ücret eşitliğidir.

Çeşitlilik gösterge panelinde DEI metriklerini düzenli olarak izleyerek, kapsayıcılık girişimlerinizin etkinliğini değerlendirebilir ve daha adil bir çalışma ortamı sağlamak için stratejilerinizi gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.

crossCountry Consulting aracılığıyla

3. İş gücü verimlilik ölçümleri

Çalışan başına çıktı, proje tamamlanma oranları ve yeni işe alınanların verimlilik elde etme süresi gibi verimlilik metrikleri, takımın verimliliği ve performansı hakkında içgörüler sunar.

Bu anahtar performans göstergeleri, iyileştirme alanlarını belirlemenize, iş akışlarını optimize etmenize ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak genel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımların iş yüklerini ve görev tamamlama oranlarını bir bakışta izleyin

💡Pro İpucu: Çalışan verimliliği izleme araçlarını kullanarak performansı izleyebilir, hedefler belirleyebilir ve iş akışlarını optimize edebilir, böylece takımınızın yolunda ilerlemesini ve hedeflerini verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz.

4. Yetenek yönetimi metrikleri

Etkili iş gücü yönetimi, organizasyonel büyümenin anahtarıdır. İşe alım süresi, çalışanların gelişimindeki ilerleme ve iç mobilite oranları gibi metrikler, yetenekleri ne kadar iyi yönettiğinizi ve geliştirdiğinizi açıkça gösterir.

Bu anahtar metrikleri izlemek, beceri eksikliklerini belirlemenize, eğitim programlarını geliştirmenize ve sağlam kariyer yolları oluşturmanıza yardımcı olarak en yetenekli çalışanlarınızın bağlılığını ve ilerlemesini sağlar.

netsuite aracılığıyla

5. Çalışan bağlılığı metrikleri

En yetenekli çalışanları elde tutmak, özellikle erken aşamadaki girişimler için istikrar açısından çok önemlidir. Çalışan bağlılığı puanları, departman bazında çalışan elde tutma oranları ve işten ayrılma nedenleri gibi metrikler, çalışan elde tutma stratejilerinizin etkinliği hakkında derinlemesine bilgiler sağlar.

Bu metrikleri kapsamlı bir şekilde anlamak, çalışanlarınızı memnun etmek ve bağlılıklarını artırmak için hedef odaklı çalışan tutma stratejileri (iyileştirilmiş yan haklar, daha iyi iş-yaşam dengesi veya daha güçlü bir topluluk duygusu) oluşturmanıza olanak tanır.

slideteam aracılığıyla

İnsan analitiği gösterge panellerinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık izleme

İnsan analizinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) söz konusu olduğunda, bu sadece bir belirteçten ibaret değildir. DEI izleme, kuruluşların işgücünün gerçek yapısını ve işleyen dinamikleri anlamasına yardımcı olur.

DEI çabalarınızı geliştirmek için İK gösterge panelinizi nasıl kullanabileceğinizi öğrenin:

Farklı organizasyonel düzeylerdeki çeşitli grupların temsilini izleyerek, cinsiyetler arası ücret farkı ve cam tavanlar gibi ilerlemenin önündeki engelleri belirleyin ve ortadan kaldırın

Adil ve tarafsız ücretlendirme uygulamaları sağlamak için ücret eşitliğini analiz edin

Çalışan bağlılığı verilerini kullanarak, geçmişleri ne olursa olsun tüm çalışanların kendilerini değerli ve dahil hissedip hissetmediklerini kontrol edin

İnsan Kaynakları Analitiği Gösterge Panellerinin Uygulanmasındaki Zorlukların Üstesinden Gelmek

İnsan analitiği gösterge paneli uygulamak, veri gizliliğini sağlamak ve veri yanlışlıklarıyla başa çıkmak anlamına gelir. Bu sorunları etkili bir şekilde çözmenin yolları:

Veri gizliliği ve güvenliği sorunlarını ele alma

Hassas çalışan verilerini korumakta başarısız olmak, ihlallere yol açabilir, çalışanların güvenini sarsabilir ve kuruluşunuzu yasal cezalara maruz bırakabilir. Bunun etkisi, acil yasal sorunların ötesine uzanır; şirketinizin itibarını zedeleyebilir ve çalışanların moralini bozabilir.

Çözüm

Depolanan ve aktarılan veriler için güçlü şifreleme uygulayın

Yalnızca yetkili personelin hassas bilgileri görüntüleyebilmesini sağlamak için sıkı erişim denetimleri uygulayın

Güvenlik açıklarını belirlemek ve azaltmak için düzenli güvenlik değerlendirmeleri gerçekleştirin

Net veri kullanım politikaları oluşturun ve GDPR, CCPA ve diğer düzenlemelere uyumu sağlayın

Veri yanlışlıkları ve tutarsızlıklarla başa çıkma

Yanlış veya tutarsız veriler, yanlış kararlar, çarpık içgörüler ve etkisiz stratejilere yol açabilir. Bunların sonucu olarak operasyonel verimsizlikler ve uyumsuz iş hedefleri ortaya çıkar ve genel performans etkilenir.

Çözüm

Hata kaynaklarını belirlemek ve gidermek için veri denetimi gerçekleştirin

Hataları erken tespit etmek için doğrulama kontrolleri uygulayın

Tüm sistemlerde veri biçimlerini ve etiketleri standartlaştırın

Doğruluğu korumak için verileri düzenli olarak güncelleyin ve temizleyin

Veri kalitesini denetlemek ve sürekli güvenilirliği sağlamak için özel veri yöneticileri atayın

Veriye Dayalı İçgörülerle İK'yı Dönüştürün

İnsan kaynakları gösterge paneli ile sadece veri toplamakla kalmaz, insan kaynakları takımınıza işgücü stratejilerini optimize etmek, çalışan bağlılığını artırmak ve daha iyi iş sonuçları elde etmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlarsınız.

Çalışan devri, verimlilik ve çeşitlilik gibi anahtar metriklere ilişkin gerçek zamanlı içgörüler, İK departmanlarının zorlukları proaktif olarak ele almasını, eğilimleri tahmin etmesini ve genel organizasyonel başarıya katkıda bulunan kararlar almasını sağlar.

Verilere dayalı içgörülerle İK'nizi dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve çalışanlarınızın verilerinin gücünden bugün yararlanmaya başlayın!