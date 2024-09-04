2025'in En İyi 10 Hizmet Talebi Yönetimi Yazılımı

Her gün müşterilerden özel yazılım çözümleri talepleri alan, yoğun bir B2B şirketini yönetiyorsunuz. Her talep ve müşteri çok önemli, ancak hepsini izleyemezsiniz. E-posta konuları ve biletlerin manuel olarak yönetilmesi, genellikle taleplerin karışmasına veya yanıtların gecikmesine neden olur.

Sonuç ne olur? Takımınız telaş içinde çalışır ve müşterilerinizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

İster BT, ister müşteri desteği veya iç operasyonları yönetiyor olun, talepleri manuel olarak işlemek kaos yaratabilir.

Ama bir çözüm var! Hizmet talebi sürecinin her adımını, gönderiden çözüme kadar merkezileştiren, verimliliği ve müşteri memnuniyetini artıran bir hizmet talebi yönetim yazılımı.

İç ve müşteri hizmetleri taleplerini yönetme konusunda yılların deneyimine sahip olan ClickUp takımı ve ben, en iyi 10 hizmet talebi yönetim yazılımının bir listesini hazırladık. Bu araç, hizmet taleplerini yönetme sürecinizi dönüştürebilir.

Hizmet Talep Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Hizmet talebi yönetim yazılımı seçerken, takımınızın verimliliği ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırmasına yardımcı olacak özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Otomasyon: Yazılımın, istekleri üst düzeye taşıma ve manuel müdahaleyi en aza indirme gibi önceden tanımlanmış kurallara göre hareket etmek için sağlam otomasyon özelliklerine sahip olduğundan emin olun. Ardından, hizmet talebi yönetimi önceliklerinizi buna göre ayarlayın

Kendi kendine hizmet: Servis taleplerini en aza indirgemek ve servis masası takımlarınızın yükünü hafifletmek için SSS ve sorun giderme kılavuzları gibi kendi kendine destek sağlayabilen bir yazılım arayın

Raporlama ve analiz: Gerçek zamanlı analiz özelliklerine sahip özelleştirilebilir gösterge panelleri arayın. Bir hizmet sağlayıcı olarak, hizmet metriklerini izlemek, SLA (hizmet seviyesi anlaşması) uyumluluğunu izlemek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gerekli olan kapsamlı raporlama özelliklerine ihtiyacınız vardır

Kullanıcı dostu arayüz: Kullanıcılar ve yöneticiler için sezgisel bir arayüze sahip talep yönetim araçlarını seçerek eğitim süresini kısaltın ve sorunsuz hizmet sunumu için benimsenmeyi teşvik edin

Mobil erişilebilirlik: Kullanıcıların ve yöneticilerin hareket halindeyken talepleri yönetebilmelerini sağlayan, esnekliği ve yanıt verebilirliği artıran, mobil cihazlarla uyumlu bir hizmet talebi yönetim aracı seçin

Hizmet talebi yönetim sürecini hızlandırmak için farklı müşteri hizmetleri yönetimi ve sorun bildirim şablonları sunan bir yazılım arayın.

En İyi 10 Hizmet Talebi Yönetimi Yazılımı

İşlemlerinizi önemli ölçüde kolaylaştırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 olay yönetimi yazılımı aşağıda listelenmiştir.

1. ClickUp (Hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

ClickUp Müşteri Hizmetleri ile hizmet taleplerini belirlenen takım üyelerine atayın

Çok yönlü bir proje ve müşteri yönetimi yazılımı olan ClickUp, iş akışlarını otomatikleştirir ve kolaylaştırarak hizmet taleplerinin işlenmesini çocuk oyuncağı haline getirir. Çok sayıda benzersiz özelliği ile, hizmet talebi için bir görev başlatmaktan, onu izlemeye ve önceliklendirmeye kadar tüm süreç boyunca destek sağlar.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri ile hizmet taleplerini hızla oluşturun ve atayın

Hizmet taleplerini ClickUp Görevleri olarak oluşturun, atayın ve izleyin. Hizmet talepleri için ayrı görevler oluşturmanıza, bunları izlemenize ve takım üyelerine atayarak hızlıca harekete geçmelerini ve hesap verebilirliği artırmanızı sağlar.

Ek olarak, ClickUp'ın Özel Görev Durumlarını ve önceliklerini her biri için bir hizmet talebinin farklı durumlarını yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin, Yeni, Devam Ediyor, Geri Bildirim Bekleniyor ve Tamamlandı.

Sadece bu da değil, ClickUp Görev Öncelikleri size farklı bayraklar ekleme olanağı sunar: Acil, Yüksek, Normal ve Düşük. Örneğin, aynı anda beş biletiniz olduğunu düşünün. Bu özelliği kullanarak takımınıza hangileri üzerinde önce çalışacaklarını söyleyebilirsiniz.

ClickUp Müşteri Hizmetleri

ClickUp Müşteri Hizmetleri ile hizmet taleplerini etkin bir şekilde yönetin ve yaygın sorunları belirleyin

ClickUp Müşteri Hizmetleri, tekrarları önler ve sorunları daha hızlı tespit etmenize yardımcı olur. İşte nasıl: Etiketler kullanarak yaygın sorunları işaretleyebilir, bunları hızlı bir şekilde çözebilir ve tekrar oluşmalarını önleyebilirsiniz.

Bunu, sorunlara, müşterilere veya istek türlerine göre hizmet isteklerini ayırmanıza yardımcı olarak yapar. Ek olarak, ClickUp Otomasyonları ile belirli kriterlere göre belirli istekleri otomatik olarak belirli bir üyeye devredebilir veya belirli koşullar karşılandığında bir görevin durumunu değiştirebilirsiniz.

ClickUp Zaman Yönetimi

ClickUp Zaman Yönetimi ile hizmet talebi yönetimini zamanlayın ve kesin tahminler sağlayın

Müşterilere hizmet taleplerini çözmek için tahmini bir süre vermek çok önemlidir. Bu genellikle zahmetli bir görevdir, ancak ClickUp Zaman Yönetimi ile değil.

Verimliliği izlemek ve darboğazları belirlemek için her bir hizmet talebine harcanan zamanı takip edin. Ayrıca, benzer bir talebin ne kadar zaman alacağına dair bir fikir sahibi olarak, beklentileri, SLA'ları ve son teslim tarihlerini yönetmek için görevler için zaman tahminleri ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri

Tüm hizmet taleplerini tek bir yerden yönetin ve ClickUp Gösterge Paneli ile ilerlemeyi görün

Son olarak, alınan tüm hizmet taleplerini tek bir yerden bütünsel bir görünümde görmek ister misiniz? ClickUp Gösterge Panelleri bunu mümkün kılar.

Gösterge panelleri oluşturarak hizmet talebi metriklerine (talep sayısı, ortalama yanıt süresi ve durum dağılımı gibi) genel bir görünüm elde edin. Ayrıca raporlar oluşturarak takımın performansını analiz edebilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

Bunlar bazı avantajlar olsa da, hizmet talebi yönetim sürecini düzenlemek çok çaba gerektiriyor gibi mi görünüyor? ClickUp'ın bir çözümü var: daha hızlı harekete geçmek için ClickUp Hizmet Talebi Şablonu.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hizmet Talebi Şablonu ile hizmet taleplerini yönetin

Bu hizmet talebi şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Standart bir hizmet talebi biçimi sağlayarak zaman kazanın ve talepler arasında tutarlılık sağlayın

İnsan hatası olasılığını azaltarak taleplerin hızlı ve verimli bir şekilde atanmasını ve işlenmesini sağlayın

Blok, Yeni İstek, Çözüldü ve İnceleniyor gibi etiketler ekleyerek istek durumunu izleyin , ilerlemeyi takip edin ve görevlere öncelik verin

Ekran görüntüsü, sağlanan çözüm, bilgisayar sayısı, iletişim e-postası ve konum gibi özel özellikler ekleyerek talepleri görselleştirin ve ayrıntıları alın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını otomatikleştirin : İstek gönderimi veya öncelik düzeyi gibi tetikleyicilere göre görev oluşturma, atama ve bildirim iş akışlarını otomatikleştirin

Bildirimler ayarlayın: Hizmet talebinin durumu hakkında bildirimler ve uyarılarla tüm paydaşları bilgilendirin ve hiçbir hizmet talebinin gözden kaçmamasını sağlamak için hatırlatıcılar kullanın

Takım işbirliği : ClickUp Collaboration'ı kullanarak takım üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştırın ve onların yorum yapmasına, iş arkadaşlarını etiketlemesine ve görev konularında ayrıntıları tartışmasına olanak tanıyın

Güvenliği artırın: Özelleştirilebilir izinler ve veri şifreleme gibi güçlü güvenlik özellikleriyle hassas bilgileri koruyun

ClickUp sınırlamaları

Tüm gelişmiş özellikler ClickUp Mobil Uygulamasında mevcut değildir (şu an itibariyle)

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz : Sonsuza Kadar

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Zendesk (Entegre hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk, müşteri sorularını, taleplerini ve endişelerini merkezi bir noktada toplayarak müşteri ilişkilerini basitleştirir.

Müşterileriniz şikayetlerini e-posta, sohbet, telefon, mobil veya sosyal kanallar aracılığıyla size iletebilir. Bunların hepsini aynı anda nasıl izleyebilirsiniz?

Zendesk bir bilet oluşturur ve bunu kuyruğa ekler, böylece her şeyi tek bir yerden görebilirsiniz.

Ayrıca, milyarlarca gerçek müşteri hizmetleri etkileşimine dayanan Zendesk AI'yi de kullanabilirsiniz. Müşteri deneyimini anlar, bu da size kişiselleştirilmiş destek sunma imkanı verir.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Zendesk içinde Jira, Salesforce ve Slack gibi uygulama entegrasyonlarını kullanın

Erişilebilirliği ve kolaylığı artırmak için çok kanallı iletişim desteği alın

İletişim araçlarını entegre ederek ve takım üyeleriyle işbirliği yaparak hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetin

Zendesk sınırlamaları

Yazılımın özelliklerini öğrenmek ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek zaman alır

Mobil uygulamanın kullanımı zor ve tüm özelliklere sahip değil

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi : Ajan başına aylık 19 $

Destek Uzmanı : Ajan başına aylık 55 ABD doları

Kurumsal Destek: Ajan başına aylık 115 ABD doları

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.900+ yorum)

3. Atlassian (BT hizmet yönetimi için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Hizmet talepleriniz çoğunlukla BT hizmet yönetimi ile ilgiliyse, Jira Service Management tam size göre. Her şeyi tek bir platformda entegre ederek iş akışınızı optimize etmenize olanak tanır ve silolar oluşturan ağır, katı süreçlerin yükünden sizi kurtarır.

Bu yazılımın en iyi özelliklerinden biri, kod gerektirmeyen formları ve otomasyon süreçleri ile değer akışı oluşturması ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca, açık ve işbirliğine dayalı platformu, hizmet talebi yönetimi önceliklerini sıralayarak talepleri daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Atlassian'ın en iyi özellikleri

Özel eklentiler ve REST API ile hizmet masanızı geliştirin

Tek bir platformla olayları, sorunları, değişiklik yönetimini ve hizmet taleplerini yönetin

Hizmet taleplerini doğrudan geliştirme görevlerine ve hata düzeltmelerine bağlayarak sorunları hızlı ve doğru bir şekilde çözün

Atlassian sınırlamaları

Şirketin hizmet talepleri hakkında bilgi edinmek için sınırlı raporlama yetenekleri vardır

Atlassian fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Ajan başına aylık 17,65 ABD doları

Premium : 44,27 $/ajan/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Atlassian puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

4. OneDesk (AI destekli hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

oneDesk aracılığıyla

OneDesk ile müşteri desteği biletlerini, e-postaları ve diğer müşteri etkileşimlerini tek bir yerden yakalayabilir, yanıtlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Bu yazılımı ayıran özellik, müşterilere içeriğinize göre yanıtlar veren AI ajanı Odie ('OD').

Bu biletleme yazılımının bir başka benzersiz özelliği e-posta yakalama ve yanıtlamadır. MS 365 veya Google Çalışma Alanı gelen kutunuzu otomatik olarak bağlayarak yanıtları yakalayabilir ve konu başlığı altında gruplandırabilirsiniz.

Ayrıca, ön tanımlı özelliklere sahip biletler oluşturmak için farklı türdeki talepler için iş akışları oluşturabilirsiniz.

OneDesk'in en iyi özellikleri

Canlı sohbet, talep formları, web portalı, bilgi bankası ve memnuniyet anketi aracılığıyla müşterilere destek sağlayın

Bilgi bankası makaleleri, önceki sorgular ve yanıtlar aracılığıyla AI temsilcinizi eğitin ve hızlı yanıt verin

Gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla biletlerinizin durumu ve takım performansınız hakkında gerçek zamanlı istatistiklere erişin

OneDesk sınırlamaları

Güncellemeler, yazılımın fonksiyonlarını bozar ve sistemin yeniden ayarlanmasını gerektirir

OneDesk fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 15,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 18,99 $

OneDesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Zoho Desk (Kategorize edilmiş hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

zoho Desk aracılığıyla

Zoho, müşteriler, temsilciler ve yöneticiler için karmaşık olmayan bir destek sistemine sahiptir.

Bu yazılımın en benzersiz özelliği, Round Robin, belirlediğiniz sınıra göre biletleri tüm temsilcileriniz arasında eşit olarak bölmenizi sağlayan otomatik bilet atama özelliğidir. Ayrıca, biletlerin takımınızdaki en uygun temsilciler tarafından ele alınmasını da sağlayabilirsiniz.

Örneğin, sosyal medya ile ilgili bir sorgu, en kısa sürede en iyi çözümü elde etmek için bir sosyal medya uzmanına yönlendirilmelidir.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Özel görünümler ve iş modları aracılığıyla biletleri son teslim tarihine, önceliğine ve CRM durumuna göre otomatik olarak düzenleyin

Farklı departmanlardaki destek temsilcileri arasında sorunsuz bir işbirliği sağlayarak hiçbir bilginin kaybolmamasını garanti edin

Doğru temsilciyle eşleştirmek için biletleri etiketlerle kategorize edin

Zoho Desk sınırlamaları

Farklı dillerde biletleme için sınırlı destek vardır

Zoho Desk fiyatlandırması

Ücretsiz

Ekspres: Aylık 7 $/kullanıcı

Standart : Aylık 14 $/kullanıcı

Profesyonel : Aylık 23 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 40 $/kullanıcı

*Fiyatlandırma detayları harici bir kaynaktan alınmıştır

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (5.600+ yorum)

Capterra: Puanlama mevcut değil

6. Hubspot (Tek görünüm hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot yardım masası, tek bir doğru kaynak üzerinden kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli destek sunmanıza ve 360 derece içgörülerden yararlanarak destek temsilcilerinize değerli bilgilerle güç vermenize olanak tanır.

Şirketiniz hizmet talebi ilerlemelerini takip etmekte zorlanıyorsa, bu yazılım tam size göre. Takımınıza tek bir görünümde tüm müşteri yolculuğuna erişim sağlar.

HubSpot ayrıca, büyüyen destek ekibinizi yönetmek ve müşteri beklentilerini aşmak için çok kanallı desteği gelişmiş hizmet seviyesi anlaşmaları ve yönlendirme özellikleriyle birleştirir.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Güçlü raporlama ve analiz araçlarına erişerek hizmet takımının performansını inceleyin

Takip görevlerini, durum güncellemelerini ve bildirimleri tetikleyen otomatik iş akışlarıyla yanıt sürelerini iyileştirin

Merkezi bir gelen kutusu aracılığıyla takım işbirliğini geliştirin ve kaçırılan talepleri ortadan kaldırın

Hubspot sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri, nereden başlamanız gerektiğini ve hangi özelliklerin en iyi olduğunu anlamayı zorlaştırır

Hubspot fiyatlandırması

Marketing Hub Professional : 800 $/ay (üç koltuk dahil)

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/ay (beş koltuk dahil)

Hubspot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (4.100+ yorum)

7. Help Scout (Kişiselleştirilmiş hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

help Scout aracılığıyla

Help Scout, müşteri yanıt süresini ortalama 30 dakika kısalttığını iddia ediyor. Bu yazılım, müşterilerinizin bir bilgi tabanından kendilerine yardımcı olmalarını ve ihtiyaç duyduklarında gerçek zamanlı destek almalarını sağlar.

Ayrıca, API ve SDK'sını kullanarak gerçek hayatta özelleştirmeler yapabilir ve müşterilere ve hatta iç ekibe mümkün olan en iyi desteği sağlayabilirsiniz.

Bu dış ve iç iletişim yazılımını, bağlam, veriler ve önceki yanıtlara erişerek destek yanıtlarını kişiselleştirebilme özelliği nedeniyle çekici buldum.

Help Scout'un en iyi özellikleri

AI yeteneklerini kullanarak geçmiş konuşmalardan ve yardım makalelerinden bilgi toplayın ve incelemeye, revize etmeye ve göndermeye hazır marka uyumlu yanıtlar oluşturun

Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirerek takım koordinasyonunu geliştirin. Bahsetmeler kullanarak takımınızı etiketleyin, böylece diğerleri kolayca devreye girip yardımcı olabilir

E-postaları azaltarak ve etkili bir şekilde yöneterek gelen kutunuzu boşaltın

Help Scout sınırlamaları

Müşteri hizmetleri şablonları sınırlıdır ve kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gerekir

Help Scout fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 50 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

8. SolarWinds (Uzaktan destek hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

solarWinds aracılığıyla

Masaüstü biletleme, BT varlık yönetimi ve son kullanıcı desteği için birleşik bir çözüm sunan bir yazılım arıyorsanız, SolarWinds bir sonraki tercihiniz olabilir.

Tüm müşteri desteği ve yardım masası ihtiyaçlarınız için uygun fiyatlı uzaktan kontrol yazılımı sağlayarak müşteri ve iç desteği bir adım öteye taşır.

Bu iş siparişi yazılımının bir diğer ayırt edici özelliği, hizmet talebi yerine getirme sürecini standartlaştıran hizmet kataloğudur.

SolarWinds'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu bir self servis portalı ile son kullanıcılara güç verin

Satın alma siparişlerine ve yaşam döngüsü durumuna erişim ile gelişmiş desteği genişletin

Biletleri otomatik olarak yakalayarak, önceliklendirerek ve yönlendirerek verimli olay yönetimi sağlayın

SolarWinds sınırlamaları

Yazılımın gelişmiş özelliklerini öğrenmek, bunları uygulamaya koymadan önce zaman ve çaba gerektirir

SolarWinds fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SolarWinds derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (570+ yorum)

9. ServiceNow (Uçtan uca görünürlük hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, çoklu kanallarda self servis yardımı sunarak müşterilerinizle onların tercih ettiği şekilde etkileşim kurmanızı sağlar.

AI destekli hizmet talebi yönetimi, departmanlar arası işbirliğini geliştirir ve tüm paydaşlara uçtan uca görünürlük sağlar.

Yazılım ayrıca sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve yenilikleri hızlandırmak için ITSM desteği sağlar. Doğal dil sanal ajanlar tekrar eden BT hizmet görevlerine anında çözümler sunarak takımınıza strateji geliştirmek için daha fazla zaman kazandırır.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Anahtar performans göstergelerini izleyin, ayrıntılı raporlar oluşturun ve veriye dayalı kararlar alın

Doğal dil anlayışı sayesinde olay ve değişiklik yönetimi gibi süreçleri kolaylaştırın

Tek bir platformda birleştirilmiş ön, orta ve arka ofisler aracılığıyla sorunların durumuna ilişkin tam görünürlük elde edin

ServiceNow sınırlamaları

Kurulum için birden fazla adım ve özelleştirme seçenekleri gerektiren uzun bir uygulama süreci vardır

ServiceNow fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

10. HappyFox (Özel hizmet talebi yönetimi için en iyisi)

via HappyFox

HappyFox, güçlü destek bileti sistemi, self servis bilgi tabanı ve topluluk forumları aracılığıyla hizmet ve değişiklik talebi yönetimini basitleştiren pratik bir yardım masası ve müşteri desteği sistemidir.

Bu hepsi bir arada hizmet talebi yazılımı, müşteri, BT, İK ve satış desteği için kullanılabilir. Kişiselleştirilmiş hizmet talebi çözümleri sunmak için özel alanlar ve iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

HappyFox'un en iyi özellikleri

Otomatik atama sayesinde yanıt sürelerini hızlandırın ve taleplerin en uygun personel tarafından ele alınmasını sağlayın

Hizmet taleplerini önem ve karmaşıklık derecesine göre sınıflandırın ve yalnızca yetkili profesyonellerin erişebilmesini sağlayarak güvenliği en üst düzeye çıkarın

İstek gönderimleri için özelleştirilebilir web formları aracılığıyla gönderilen isteklerde ayrıntı ve doğruluğu artırın

HappyFox sınırlamaları

Yazılım, biletlerdeki yeni güncellemeler ve değişiklikler için bildirim sağlamaz, bu da ayrıntıların gözden kaçmasına neden olabilir

HappyFox fiyatlandırması

Temel : Ajan başına aylık 14 ABD doları

Takım : Ajan başına aylık 69 $

Pro : Ajan başına aylık 199 $

Enterprise PRO: Özel fiyatlandırma

HappyFox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Hizmet Talebi Yönetimini Optimize Edin

Hizmet talebi yönetimi yazılımı, destek ve hizmet işlemlerini basitleştirmek için vazgeçilmezdir. Hizmet talebi yönetimi yazılımı ve olay raporu şablonları, talep işlemeyi otomatikleştirmeye, görevleri önceliklendirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmak ve müşteri yönetimi stratejilerini uygulamak için ayrıntılı analizler sağlamaya yardımcı olur.

ClickUp, gelişmiş hizmet talebi yönetimi yetenekleriyle öne çıkıyor. AI yardımı, kolay talep tanımlama ve özel etiketler ve ayrıntılarla görselleştirme gibi özellikleri, hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetmek için olağanüstü bir araç haline getiriyor.

Organizasyonunuzun destek ve hizmet işlemlerini dönüştürmek için bugün ClickUp'a kaydolun.