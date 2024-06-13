Sunsama vs Motion: En iyi planlayıcı uygulaması hangisi?

Bu hissi iyi biliriz: güne geç başlamak, dağınık yapılacaklar listesine bakmak ve paniğin başlangıcı.

Birçok kişi, tüm günlük görevlerini yerine getirebilecek ve planlama ihtiyaçlarını tek bir yerde merkezileştirebilecek mükemmel günlük planlayıcı uygulamasını bulmakta zorlanıyor.

Google Dokümanlar, telefonunuzdaki Notlar uygulaması veya Sunsama ve Motion gibi güçlü planlama araçlarını mı kullanmalısınız?

Bir araç seçmeniz gerekiyorsa, hangisi daha iyidir? Bu blog yazısı bu soruyu yanıtlayacaktır.

Hem Sunsama hem de Motion, zamanınızı yönetmenize, gününüzü planlamanıza ve odaklanarak işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ancak, yaklaşımları ve özellikleri farklı ihtiyaçlara hitap etmektedir.

Kişisel verimlilik tarzınıza en uygun aracı seçmenize yardımcı olmak için benzersiz özelliklerini ve fiyat planlarını inceleyelim.

Sunsama nedir?

sunsama aracılığıyla

Sunsama, takvimler, yapılacaklar listeleri, projeler ve e-postalar gibi verimlilik araçlarını kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren dijital bir günlük planlayıcıdır. Yoğunluktan etkilenmeden düzenli ve odaklanmış kalmak isteyen profesyoneller ve iş sahipleri için kullanışlıdır.

Sunsama'nın harika yanı, sizi daha fazla çalışmaya zorlamamasıdır; bunun yerine, görevleri düzenleyerek ve gününüzü planlamanıza yardımcı olarak daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

Bu araç, her gün öncelikli görevleri seçmenize ve bunları programınıza entegre etmenize yardımcı olur. Ayrıca, arayüzü çekici ve etkileşimlidir. Sunsama, dikkatinizi dağıtmadan çalışabilmeniz için odak modu gibi özellikler de sunar ve farklı takvim uygulamalarıyla entegre olabilir.

Böylelikle, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan gününüzü görsel olarak düzenleyebilir, görevlerin sürelerini tahmin edebilir ve en önemli görevlerinizi izleyebilirsiniz. Sunsama'nın yetenekleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu Sunsama incelemesine göz atın!

Sunsama özellikleri

Şimdi soru şu: Sunsama'yı diğerlerinden ayıran ve benzersiz kılan nedir? Cevap, bazı anahtar özelliklerinde yatıyor.

Bir göz atalım.

1. Görev yöneticisi ile günlük planlama

sunsama aracılığıyla

Günlük planlayıcı bir uygulama olan Sunsama, güne başladığınızda üzerinde çalışmak istediğiniz görevleri listelemenizi sağlar. Dünden bitiremediğiniz tüm görevler otomatik olarak bir sonraki güne aktarılır, böylece bunları günün programına ekleyebilirsiniz.

Görevlerinizi tercih ettiğiniz zaman dilimlerine sürükleyip bırakın ve e-postalardan veya Trello veya Todoist gibi uygulamalardan görevleri doğrudan programınıza çekerek her şeyi tek bir yerde tutun. Sunsama, programınızda çok fazla iş olduğunu belirleyerek bu programı dengeler.

Gününüzü planladıktan sonra, Slack veya Microsoft Teams gibi platformlarda takviminizi takımınızla paylaşabilirsiniz.

Günlük planlamanın yanı sıra, Sunsama aynı zamanda son derece yetkin bir görev yöneticisidir.

Bir görev oluştururken başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayabilir, alt görevlere bölebilir, notlar ve yorumlar ekleyebilir, dosya ekleyebilir ve tekrarlamasını ayarlayabilirsiniz.

Bu görevleri günlük Kanban biçiminde görüntülediğinizde, her günün görevleri sütunlar halinde ve tamamladıkça dolan bir ilerleme çubuğu ile gösterilir. Daha başarılı bir program için günlük görevleri haftalık hedeflerinize de bağlayabilirsiniz.

Bu arada, plan yapmak istiyorsanız, Takvim görünümünü kullanarak programınızı gün, hafta veya ay bazında görüntüleyebilirsiniz.

2. Haftalık hedefler ve incelemeler

sunsama aracılığıyla

Sunsama ile haftalık hedefler belirleyerek önemli konulara odaklanabilirsiniz. Hedeflerinizi haftalar öncesinden planlayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Sunsama, her Pazartesi veya tercih ettiğiniz herhangi bir gün haftanızı planlamanızı ister.

Hafta sonunda, Sunsama haftanın nasıl geçtiğini gözden geçirmenize yardımcı olur. Bu gözden geçirme, Asana gibi entegre araçlardaki görevler de dahil olmak üzere tamamladığınız her şeyi görmenizi sağlar.

Haftalık inceleme sadece bir özet değildir; görevlerin beklediğiniz süreye kıyasla ne kadar sürdüğünü öğrenmenin bir yoludur. Örneğin, bir görev bir saat yerine iki saat sürerse, Sunsama bunu size gösterir, böylece planlarınızı ayarlayabilirsiniz.

Zamanınızı nasıl harcadığınızı görerek, bir sonraki haftayı daha iyi planlayabilirsiniz. Bir takım halinde çalışıyorsanız, bu incelemeyi paylaşmak herkesin proje ilerlemesi hakkında güncel kalmasına ve stratejilerin nerede ayarlanması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

3. Odak modu ve zaman bloklama

sunsama aracılığıyla

Sunsama, bazı benzersiz ve yararlı özelliklere sahip popüler bir zaman yönetimi aracıdır.

Bir görevin üzerine gelip "F" anahtarını bastığınızda, yalnızca elinizdeki göreve konsantre olabileceğiniz Odak modu etkinleşir. Bu, dikkatinizi dağıtacak unsurların olmadığı bir çalışma ortamı yaratır ve işinize odaklanmanıza ve dikkatinizin dağılmasını önler.

Bu odak modunda, görevle ilgili fikirleri bile not alabilirsiniz. Ek olarak, aralarda molalar vererek kısa süreli çalışmak için yerleşik bir Pomodoro zamanlayıcı da vardır.

Platformda, takviminize görevleri planlayarak gününüzü verimli bir şekilde planlamanıza yardımcı olan bir zaman bloklama özelliği de bulunmaktadır. Her görevin ne kadar süreceğini göstererek gün boyunca iş yükünüzü dengelemenize yardımcı olur.

Sunsama, günlük kapasitenizi aştığınızda görevleri ayarlamanız ve önceliklerini yeniden belirlemeniz için sizi uyarır.

4. Planlanmamış veya tamamlanmamış görevlerin otomatik arşivlenmesi

sunsama aracılığıyla

Birkaç gün boyunca bir görev üzerinde çalışmadıysanız, Sunsama bu görevi "arşiv" bölümüne taşır. Bu sayede ana görev listeniz, eski veya alakasız görevlerle dolup taşmak yerine en acil olanlara odaklanır. Bu otomatik arşivleme özelliği iş akışınıza uymuyorsa, kolayca kapatabilirsiniz.

Ancak, bu özellik, görev listesini sürekli manuel olarak güncellemeden güncel tutmak isteyenler için zaman kazandırabilir. Ayrıca, planlamaya hazır olmadığınız görevleriniz varsa, bunları bir bekleme listesinde saklayabilirsiniz.

Sunsama fiyatlandırması

Aylık abonelik: Aylık 20 $/kullanıcı

Yıllık abonelik: Aylık 16 $/kullanıcı

Motion nedir?

motion aracılığıyla

Motion, AI takvim, görev yöneticisi ve proje planlayıcıyı tek bir pakette birleştirir. Her şeyi tek bir yerde toplayarak gününüzü düzenli ve kaoslu olmaktan uzak tutmayı amaçlar.

Monday ve Notion gibi diğer verimlilik uygulamalarıyla karşılaştırıldığında , Motion yapay zeka kullanımının yaygınlığıyla öne çıkıyor.

Yardımıyla, programınızı düzenler ve bitiremediğiniz görevleri otomatik olarak yeniden planlar. Bu, takviminizi yeniden düzenlemekle uğraşmadan bir sonraki adıma odaklanmanızı kolaylaştırır. Hatta önceliğe göre bir sonraki işinizi önerir, bu da onu küçük ve orta ölçekli takımlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Yapılacaklar listesi oluşturmak Motion için ikinci bir doğa gibidir. AI destekli planlayıcı, takviminizdeki son tarihleri, öncelikleri ve kullanılabilir zaman dilimlerini hesaba katarak gününüzü otomatik olarak planlar. Ayrıca, iş-yaşam dengesi ve derinlemesine çalışmayı destekler.

Motion, tanıdık çevrimiçi platformlarla da entegre olduğundan, girişimciler veya yüksek performanslı çalışanlar için idealdir. Özellikle proje planlama araçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Motion Uygulama İncelememize göz atın!

Motion özellikleri

Motion, iş akışlarınızı düzenlemek için en verimli planlama ve yönetim özelliklerini bir araya getirir.

Bu özellikler şunları içerir:

1. Akıllı günlük planlama

motion aracılığıyla

Motion, sıradan bir planlayıcıdan daha fazlasıdır: AI destekli bir planlayıcıdır.

Görevleri manuel olarak ayarlamanızı gerektiren geleneksel planlayıcıların aksine, Motion öncelik, son tarih ve uygunluk gibi tüm girdilerinizi alır ve planlamayı sizin için yapar.

Bu yapay zeka destekli yaklaşım, acil bir durum ortaya çıktığında görevlerinizi otomatik olarak yeniden düzenleyerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

Örneğin, Motion ASAP olarak işaretlenen görevlere öncelik verir ve programınızı buna göre ayarlar. Bu akıllı günlük planlama özelliği, ş Akışınızı kolaylaştırır ve manuel yeniden düzenlemelere gerek kalmaz, böylece görev yönetimi daha verimli hale gelir.

2. Görevler için otomatik planlayıcı

motion aracılığıyla

Planlama gibi, Motion'ın zamanlama özelliği de aynı şekilde otomatiktir.

Görevlerinizi önceliklere ve son tarihlere göre planladığını zaten biliyorsunuz. Peki ya yinelenen görevleriniz varsa? Motion bunları da sizin için planlar. Tek yapmanız gereken sıklığı, başlangıç zamanlarını, süreyi ve önceliği ayarlamak.

Bunları iş saatleri içinde veya belirli zamanlarda planlayabilirsiniz. Ayrıca, daha iyi organizasyon için otomatik planlamayı açıp kapatabilir ve görevleri etiketleyebilirsiniz.

En iyi özelliği, günlük değişikliklere hızla uyum sağlayabilen otomatik planlama özelliğidir. Bir görev beklenenden uzun sürerse veya acil bir durum ortaya çıkarsa, değişikliklere uyum sağlamak için programınızı otomatik olarak yeniden düzenler.

3. Uygulama içinde toplantı planlama

motion aracılığıyla

Toplantılarınızı doğrudan Motion'ın çalışma alanında planlayabilirsiniz. Müsaitlik durumunuzu gösteren bir rezervasyon bağlantısı oluşturup paylaşarak, kişilerinizin uygun bir zaman seçmelerini sağlayabilirsiniz.

Toplantılar arasındaki tampon süreleri, günlük rezervasyon sınırları ve toplantı öncesi sorular gibi seçenekleri kişiselleştirerek toplantılarınızın programınıza kolayca uymasını sağlayabilirsiniz.

Peki bu teknolojinin arkasındaki yıldız kim? Motion'ın yapay zeka toplantı asistanı.

AI asistanı, süreci kolaylaştırarak kullanıcıların ayrı bir uygulama olmadan toplantı rezervasyonu yapmalarını sağlar. Hatta, programınızı istenmeyen toplantılarla doldurmamak için özelleştirilebilir toplantı şablonları ve ayar parametreleri de elde edersiniz.

Motion fiyatlandırması

Bireysel: Aylık 34 $/kullanıcı

Takım: Aylık 20 $/kullanıcı

Sunsama ve Motion: Özelliklerin Karşılaştırması

Özellik Sunsama Motion En uygun Tek başına çalışan girişimciler, serbest çalışanlar Küçük ve orta ölçekli işletmeler Günlük planlayıcı Evet Evet AI planlama Hayır Evet Toplantı planlama aracı Hayır Evet İlerleme izleme Evet Evet Günlük ve haftalık incelemeler Evet Hayır Takvim görünümü Evet Evet Proje yönetimi araçları Hayır Evet Takım işbirliği Evet, üçüncü taraf araçlarla Evet, yerel Entegrasyonlar Daha fazla Daha az

Sunsama ve Motion, harika verimlilik araçlarıdır ve görev yönetimine yardımcı olurlar, ancak planlama ve zamanlama yaklaşımları açısından birbirlerinden oldukça farklıdırlar.

Farklılıklarını ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Günlük planlama

Sunsama

Sunsama, günlük planlamaya özenli bir yaklaşım getirir. Her gün tercih ettiğiniz zamanda görevlerinizi ve programlarınızı ayarlamanıza yardımcı olur. Bu, görevleri listelemeyi, her biri için zaman tahmini yapmayı ve önceliklerinizi belirlemeyi içerir.

Motion

Motion ile, Sunsama'da olduğu gibi günlük bir ritüele ihtiyacınız yoktur. Bunun yerine, makine öğrenimi algoritmaları kullanarak öncelik ve uygunluğa göre görevleri otomatik olarak takviminize ekler. Toplantılar uzarsa veya görevler beklenenden daha fazla zaman alırsa, programınızı dinamik olarak ayarlar.

Kazanan: Motion, müdahale gerektirmeyen bir yaklaşım için daha iyi bir seçimdir. Sunsama daha iyi bir planlama deneyimi sunar.

2. Otomatik planlama

Sunsama

Sunsama ve otomasyon pek iyi arkadaş değildir (bu da AI meraklılarını Motion gibi Sunsama alternatiflerine yöneltir). Görevleri takviminize manuel olarak sürükleyip bırakarak veya üçüncü taraf araçları kullanarak otomatikleştirerek tek tek planlayabilirsiniz. Önceden daha fazla iş gerektirmesine rağmen, gününüzü daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

Motion

Motion'da görev planlama tamamen otomatiktir. Akıllı algoritmalar kullanarak görevleri önceliklere göre programınıza yerleştirir. Manuel ayarlamalar için bir zaman kutusu aracı sunar, ancak gün içinde değişiklikler olursa görevleri dinamik olarak yeniden düzenler.

Kazanan: Motion, verimli ve dinamik otomatik planlama özelliği ile madalyayı kazandı.

3. Entegrasyonlar

Sunsama

Sunsama, Google Takvim, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist ve GitHub gibi araçlarla bağlantı kurmada mükemmeldir. Bu, yaklaşan görevleri, e-postaları ve projeleri tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Görevleri favori uygulamalarınızdan günlük planınıza kolayca aktarabilir ve her şeyi güncel tutabilirsiniz.

Motion

Motion'ın entegrasyonları temel düzeydedir ve toplantılara yöneliktir. Takvimleri senkronize edebilir, otomatik hatırlatıcılar için Gmail'e bağlanabilir ve toplantılar için Zoom gibi video araçlarını kullanabilirsiniz. Motion, Sunsama'dan daha az araçla bağlantı kurar ve çok çeşitli dış hizmetler yerine temel özelliklerine odaklanır.

Kazanan: Sunsama, sunduğu çeşitli entegrasyonlar sayesinde kazanmıştır.

4. Fiyatlandırma: Sunsama vs Motion

Özellik Sunsama Motion Fiyat (aylık, aylık faturalandırılır) 20 $ Bireysel Takım 34 $ 20 $ Otomatik planlama Hayır Evet Evet Otomatik planlama Hayır Hayır Evet Kanban panoları Evet Evet Evet Takvim görünümü Evet Evet Evet E-postalardan görev oluşturma Evet Hayır Hayır Toplantı rezervasyonu Hayır Evet Evet Proje şablonları Hayır Evet Evet Takım işbirliği Üçüncü taraf araçlarla Hayır Evet Görevlere öncelik verme Evet Hayır Evet Görev sayısı Sınırsız Sınırsız Sınırsız

Sunsama

Sunsama, tüm fonksiyonları içeren 14 günlük ücretsiz deneme için kullanıcı başına aylık 20 $ ücret almaktadır. Bu sabit ücrette kademeler yoktur, bu da fiyatlandırmayı açık ve anlaşılır hale getirir. Yıllık planı seçerseniz, yılda 48 $ tasarruf edebilirsiniz.

Motion

AI özellikleri içeren Motion'ın Bireysel Planı, kullanıcı başına aylık 19 $'dır. Takımlar için fiyat, kullanıcı başına aylık 12 $ ile daha düşüktür. Ödemeye karar vermeden önce platformu denemek için 7 günlük ücretsiz deneme sürümü de mevcuttur.

Kazanan: İhtiyaçlarınıza bağlıdır. Sunsama bireyler için daha uygun fiyatlıdır, Motion ise takımlar içindir.

Sunsama vs. Motion: Kazanan kim?

Bu tartışmada bir kazanan belirlemek kolay değil, özellikle de Sunsama ve Motion belirli alanlarda üstünlük sağladığında.

Programlarınızı kontrol etmeyi tercih ediyorsanız, gününüzü planlamaktan hoşlanıyorsanız ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız, Sunsama'yı seveceksiniz. Günlük, sistematik planlama yaklaşımı, görevlerinizi düzenler ve yapmanız gereken her şey hakkında sizi güncel tutar.

Ancak, takımları yöneten ve işleri manuel olarak planlamak için zamanı olmayan teknoloji meraklısı bir iş adamıysanız, Motion en iyi seçiminiz olacaktır.

Planlama, zamanlama ve yeniden planlama görevlerinizi son tarihlerinize, önceliklerinize ve ilerlemenize göre otomatik olarak yönetir.

Gerekli bilgileri girmeniz yeterlidir, Motion neredeyse tüm planlama işlerini (toplantılar dahil!) sizin için halleder.

Reddit'te Sunsama ve Motion karşılaştırması

Kullanıcıların Sunsama ve Motion hakkındaki tercihlerini daha iyi anlamak için Reddit'i inceledik.

Bazı kullanıcılar, düzenli kalmak için Motion'ın verimliliğini ve eksiksiz özelliklerini takdir etti. Bu kullanıcılardan biri şöyle dedi:

Motion dikkatimi çekti ve harika göründü. Calendly'den gelen ve hepsi bir arada bir çözüm, zihinsel bant genişliğimi boşaltmama ve bir şeyleri unutmaktan korkmamayı bırakmama yardımcı olacak inanılmaz bir şey olurdu.

Motion dikkatimi çekti ve harika göründü. Calendly'den gelen ve hepsi bir arada bir çözüm, zihinsel bant genişliğimi boşaltmama ve bir şeyleri unutmaktan korkmamayı bırakmama yardımcı olacak inanılmaz bir şey olurdu.

Ancak herkes aynı şekilde düşünmüyordu. Motion'ın yeteneklerinin aralığına hayran kalsalar da, kullanıcılar fiyatlandırma yapısından pek memnun kalmadılar. Sonunda Sunsama'yı tercih ettiler.

Ben Sunsama kullanıyorum ve zaman dilimleme özelliği benim için bir dönüm noktası oldu. Kesinlikle tavsiye ederim!

Ben Sunsama kullanıyorum ve zaman dilimleme özelliği benim için bir dönüm noktası oldu. Kesinlikle tavsiye ederim!

Motion'ın zaman kutusunun, görevlerinizi kaçırdığınızda yeniden planlayıp taşıyabildiği veya bazılarını önceden yapabildiği için daha iyi olduğunu duydum. Ancak fiyatı benim için çok yüksek.

Motion'ın zaman dilimleme özelliğinin daha iyi olduğunu duydum, çünkü görevlerinizi kaçırdığınızda yeniden planlayabilir, taşıyabilir veya bazılarını önceden yapabilirsiniz. Ancak fiyatı benim için çok yüksek.

Reddit kullanıcılarının büyük bir kısmı, Motion'ın tamamen otomatik yaklaşımı yerine Sunsama'nın manuel stilini beğendi.

Sunsama, birden fazla takımda birden fazla araç/yazılım kullanan kişiler için birleşik bir planlayıcı olarak öne çıkıyor.

Sunsama, birden fazla takımda birden fazla araç/yazılım kullanan kişiler için birleşik bir planlayıcı olarak öne çıkıyor.

ClickUp ile tanışın — Sunsama ve Motion'a en iyi alternatif

Peki, zaman zaman günlerinizi planlamaktan hoşlanan ve bütçe dostu bir seçenek isteyen teknoloji meraklısı bir profesyonelseniz ne yapmalısınız? O zaman, her iki dünyanın en iyisini sunan bir şeye ihtiyacınız var.

ClickUp, takımlar ve bireyler için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik aracı ve proje yönetimi yazılımıdır. Bu yapay zeka destekli verimlilik aracı, bütçenizi zorlamadan iş yükünüzü tek başına planlayabilir ve yönetebilir. 1000'den fazla uygulama ile entegre edilebilir, böylece tüm işlerinizi tek bir çatı altında toplayabilirsiniz.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ın bazı anahtar özellikleri şunlardır:

1. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Günlük Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak iş gününüzü planlayın ve görevlerinizi takip edin

Günlük görevlerinizi düzenlemeye ihtiyacınız varsa, ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu en iyi seçenektir.

Görevleri, etkinlikleri ve randevuları planlayarak düzenli kalmanıza yardımcı olur. Görevlerinizi Kişisel, İş veya Hedefler gibi kategorilere ayırın, önem ve aciliyetine göre önceliklendirin ve grafikler ve çizelgeler gibi görsellerle ilerlemenizi izleyin.

ClickUp, görevleri hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve hemen çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak 1000'den fazla özelleştirilebilir şablon içeren bir kitaplık sunar. Bir günlük planlayıcı şablonu seçin, indirin ve özel alanları doldurarak işinizi dakikalar içinde ayarlayın.

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain ile kritik işlere odaklanırken tüm tekrarlayan görevlerinizi halledin

İş akışlarınız yapay zekaya büyük ölçüde bağımlı mı? O zaman ClickUp Brain'i seveceksiniz.

ClickUp Brain, toplantı özetlerini otomatik olarak oluşturmanıza, proje zaman çizelgeleri oluşturmanıza, gündemler hazırlamanıza veya sunum taslakları oluşturmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir asistandır. Ayrıca, belgelerinizi profesyonel bir üsluba kavuşturmak için düzenleyici görevi görür veya kolay eylem öğeleri için notları yeniden biçimlendirir.

3. ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevlerinizi otomatikleştirin ve gereksiz manuel yükü azaltın

Önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonlarının gücünden yararlanın veya bunları benzersiz gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirin. Bu, takımınızın en kritik görevlere konsantre olmasını sağlayacaktır.

Yeni görevler oluşturun ve SOP'leri takımınız genelinde yayınlayın. Görev atamalarını, yorum gönderimlerini, durum güncellemelerini ve daha fazlasını birçok seçenekle otomatikleştirebilirsiniz.

Atanan kişileri ve öncelikleri sorunsuz bir şekilde değiştirerek ve durumlar değiştikçe etiketler ve şablonlar ekleyerek işlerin kesintisiz akışını sağlayın.

3. ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile mevcut programınızı kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

ClickUp'ın Takvim Görünümü, projeleri düzenlemenize, zaman çizelgeleri planlamanıza ve esnek bir takvimde takımınızın işlerini görmenize yardımcı olur. İster günlük, ister haftalık, ister aylık görünüm isteyin, hepsi burada.

Sürükle ve bırak özelliği ile programınızı en verimli saatlerinize göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Planlarınız değişirse sorun değil! İlişkiler özelliğini kullanarak görevleri birbirine bağlayın ve gerektiğinde yeniden düzenleyin.

Görev eklemek çok hızlıdır; ek notlar veya önemli dosyalar için alanları özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, izinleri kullanarak takviminizi müşterilerinizle veya serbest çalışanlarla paylaşabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp ile İş Akışlarınızı ve Takvimlerinizi Düzenleyin

Görevlerinizi düzenlemek için sağlam bir dijital planlayıcınız yoksa, günlük işlerinizi ve faaliyetlerinizi planlamak stresli olabilir.

Hem Sunsama hem de Motion planlama ve zamanlama konusunda oldukça başarılı olsa da, bazı sınırlamaları da vardır.

Sunsama'nın planlamaya manuel yaklaşımı, bazı kullanıcılar için süreci daha karmaşık hale getirebilir ve onları Motion ve otomasyonlarını tercih etmeye yöneltebilir. Ancak, Motion'ın fiyatlandırması bir dezavantaj olabilir ve kullanıcıları daha uygun fiyatlı Motion alternatifleri aramaya zorlayabilir.

ClickUp ise tüm bu iyi özellikleri tek bir kullanışlı proje yönetimi aracında birleştirir.

Projeleri ve görevleri yönetmek için güçlü, uygun fiyatlı ve kullanımı kolaydır. Çok sayıda hazır şablon ve entegrasyon ile birlikte, tüm iş akışlarınızı düzenleyebilir ve takvimlerinizi tek bir uygulama ile düzenleyebilirsiniz! Bugün ClickUp'a kaydolun ve ücretsiz olarak başlayın!