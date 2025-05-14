4 Spotlight Arama Alternatifi ve Rakip 2025

Spotlight, 2005 yılından bu yana Mac işletim sisteminin temel bir parçası olan yerleşik bir arama aracıdır. Apple, yıllar boyunca bu aracı sürekli olarak geliştirmiştir. Bugün itibariyle, Windows aramasından farklı olarak denklemleri çözebilir, birim ve para birimi dönüştürme işlemleri yapabilir ve belgeler içinde arama yapabilir.

Ancak, Mac kullanıcılarının daha fazlasını istemesine neden olan birkaç eksikliği vardır. Bu kategoriye giriyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu blog, bugün mevcut en iyi Spotlight alternatiflerini listeleyecek ve hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz için tüm önemli bilgileri verecektir.

Spotlight Arama alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Spotlight alternatiflerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair kesin bir kılavuz yoktur, çünkü bu, bireysel ihtiyaç ve gereksinimlere bağlıdır. Burada, kullanıcıların Spotlight aramada karşılaştıkları bazı sorunları listeliyoruz:

Sınırlı arama operatörleri ve tutarsız sonuçlar: Dosya meta verilerini veya dosya türüne göre arama gibi gelişmiş arama özellikleri sunan alternatifler arayın

Özelleştirme sınırlamaları : Kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunan seçeneklere odaklanın. Arama deneyimini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için metin genişletme, özel eylemler ve gelişmiş iş akışları gibi özellikleri arayın

Mac ekosistemi dışındaki entegrasyon eksikliği: Bu seçenek, Mac dosyalarında arama yapmanın ötesine geçmelidir. Google Dokümanlar gibi bulut uygulamalarıyla entegre olmalı ve aynı anda web'de arama yapabilmelidir

Verimli indeksleme eksikliği: Hız ve verimlilikleriyle bilinen alternatiflere ve yalnızca indekslenmesi gereken dosya ve klasörleri indeksleyen alternatiflere öncelik verin

Verimlilik odaklı değildir: Daha hızlı aramaların yanı sıra, panoya geçmişi yönetimi, sistem komutlarını çalıştırma, anlık arama sonuçları, daha iyi bir kullanıcı arayüzü gibi ek işlevler de arayın.

En İyi 4 Spotlight Alternatifi

İş yapma şeklimiz değişiyor; yapay zeka, kişiselleştirme ve entegrasyon artık moda kelimeler. Verimliliğinizi korumak için zamana ayak uydurmanızı sağlayacak araçlara ihtiyacınız var. İşte en iyi dört Spotlight alternatifi!

1. ClickUp

ClickUp ile başlayın ClickUp'ın Evrensel Arama özelliğini ve verimlilik paketini kullanarak proje yönetimini kolaylaştırın

Verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak ve geleceğe taşıyacak en iyi Spotlight alternatifi arıyorsanız, ClickUp'ı denemelisiniz.

ClickUp, tüm modern proje yönetimi ihtiyaçlarını karşılayan tek bir verimlilik aracıdır. Peki, neden burada bir proje yönetimi aracından bahsediyoruz, diye sorabilirsiniz

Cevap iki yönlü: ClickUp'ın yerel AI aracı ClickUp Brain tarafından desteklenen Evrensel Arama özelliği ve bu ikisi birlikte verimliliğin geleceğidir.

Nedenini inceleyelim. ClickUp'ın en son sürümünde (V3) bulunan arama özelliği doğal dili anlar. Bu, bilgisayarınızda dosya ve klasörleri bulma şeklinizi değiştirir.

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ClickUp'ın Evrensel Arama özelliği ile uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş önerilerle arama yapın

ClickUp'ın avantajları, yerel dosya ve klasörlerinizi arama yeteneğinin ötesine geçer. Yapılacaklar listesi uygulamanızda bir girdi mi arıyorsunuz? ClickUp, Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack ve daha fazlası gibi 20'den fazla uygulama ile entegre olabilir.

ClickUp'tan tüm entegre uygulamalarınızı başlatın ve arama yapın

En iyi yanı ise, Komut Merkezi, masaüstünüz ve Global Eylem Çubuğu'ndan erişilebilen evrensel arama özelliği aracılığıyla uygulamaları başlatabilir, dosyaları bulabilir, web'de arama yapabilir ve sistem komutlarını çalıştırabilirsiniz.

Birden fazla konumdan evrensel arama başlatın

Şimdi, bunu mümkün kılan güçlü sinir ağı olan ClickUp Brain hakkında konuşalım. ClickUp'ı en iyi Spotlight alternatiflerinden biri olarak önermemizin tek bir nedeni olsaydı, bu olurdu.

ClickUp Brain kullanarak birkaç tıklamayla birden fazla görevi gerçekleştirin

Spotlight, indeksleme, meta veri içe aktarma ve anahtar kelime eşleştirme gibi teknolojilere büyük ölçüde bağlıyken, ClickUp Brain, aramalarınızın arkasındaki bağlamı ve niyeti anlamak için doğal dil işlemeye dayanır.

ClickUp, Agile metodolojisini takip ediyorsanız kullanışlı bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp Kanban Panoları ve ClickUp Burndown Grafik Şablonları gibi özellikler, iş akışınızı ve ilerlemenizi görsel olarak göstererek agile projelerinizde kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp Brain'in AI yazarı ile çok daha kısa sürede Agile belgeler oluşturabilirsiniz.

Dahası, ClickUp Dashboards gibi özellikler, sürükle ve bırak bileşenleri olarak çok sayıda özelleştirilebilir gösterge paneli oluşturmanıza olanak tanır. Bunlar, kritik KPI'lardan önemli proje verilerine kadar her şeyi sizin ve takımlarınız için görüntüleyebilir.

ClickUp ayrıca, müşterilerden veya takım üyelerinden bilgi toplamak için özel formlar tasarlayabilir, görev atama veya form gönderimlerine göre bildirim gönderme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp, fikir üretirken, bunları düzenlerken ve takımla işbirliği yaparken harikalar yaratan ClickUp'ın Zihin Haritaları ve ClickUp Beyaz Tahtaları gibi birçok özellik sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Universal Search : Dosyaları bulun, uygulamaları başlatın ve tüm entegre uygulamalarınızda arama yapın

ClickUp Brain : Dosyaları ve belgeleri bulmak için doğal dil kullanın. Çalışma tarzınıza sürekli olarak uyum sağlar

ClickUp AI Knowlege Manager : Bilgisayarınızda veya bağlı uygulamalarınızda bulunan belgelerden sorularınıza yanıtlar bulur

ClickUp AI Project Manager: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, kapsamlı raporlar oluşturur ve birkaç tıklamayla belgeleri özetler

ClickUp sınırlamaları

Belirli durumlarda küçük görüntüleme hataları

Birkaç ileri düzey kullanıcı, ClickUp'ın mobil uygulamasının masaüstü sürümlerine kıyasla özellik açısından eksik olduğunu belirtiyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Alfred

Alfred* aracılığıyla ş Akışı özelliği

Alfred, önerdiğimiz ikinci Spotlight alternatifi. Sistem genelinde arama yapan Spotlight'tan çok daha fazlasını sunar. Bilgisayarınızda arama yapmaktan müziğinizi kontrol etmeye kadar her şeyi tek bir uygulama ile yapmak isteyen Mac kullanıcıları için bu iyi bir seçimdir.

Alfred'in en iyi özellikleri

Tarama geçmişinize ve arama kriterlerinize göre bilgisayarınızdaki dosyaları veya internetteki bilgileri hızlıca bulun

Panoya geçmişinizi takip ederek özel metin parçacıkları oluşturun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize, Mac'inizin tüm dosya sisteminde arama yapmanıza veya birkaç tuş vuruşuyla karmaşık eylemler gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek güçlü iş akışları (ücretli bir eklenti) oluşturma yeteneği kazanın

Alfred sınırlamaları

Alfred'in temel sürümü ücretsiz olmakla birlikte, burada listelenen bazı gelişmiş özelliklere erişmek için Powerpack'i satın almanız gerekecektir

Alfred, özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız öğrenmesi biraz zor olabilir

Alfred fiyatlandırması

Temel Araç: Ücretsiz

Powerpack Tek Lisans: 34 €

Powerpack Mega Supporter: 59 €

Alfred derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (34 Yorum)

Capterra: 2. 8/5 (13 Yorum)

3. Raycast

RayCast aracılığıyla kod düzenleyici

Raycast, verimlilik ve en çok kullandığınız uygulamalara hızlı erişim sizin için önemliyse, en iyi Spotlight alternatiflerinden biridir. Bu listedeki diğer uygulamaların sunduğu bazı benzersiz özelliklerden yoksun olsa da, anahtar özelliklerinin çoğunu ücretsiz olarak sunarak bunu telafi ediyor.

Raycast'ın en iyi özellikleri

Raycast hafif, duyarlı ve fazla disk alanı kaplamadığından dosya ve klasörleri daha hızlı bulun

Sistem komutlarını desteklediği için, sadece birkaç tuş vuruşuyla uygulamaları başlatın ve Mac'inizi kontrol edin

Alfred'e benzer işlevsellik sunan "metin parçacığı" özelliği ile sık kullandığınız ifadeler veya yanıtlar için kısayollar oluşturun

RayCast sınırlamaları

Raycast'ı birden fazla cihazda kullanıyorsanız, Pro planına yükseltmeniz gerekecektir

Bu araçla öğrenme sürecinin zorlu geçeceğini unutmayın

Ücretsiz sürüm, AI özelliklerini sunmamaktadır

RayCast fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 10 dolar

Takım: Ücretsiz

Team Pro: Aylık 15 dolar

RayCast derecelendirme ve yorumlar

G2: 4. 6/5 (11 Yorum)

Capterra: NA

4. Launchbar

Launchbar ile Hızlı Web Arama

LaunchBar, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve Mac dosyalarını aramak için güçlü bir araç haline gelmek üzere sürekli olarak geliştirildi.

LaunchBar, öncelikle isimlerinin kısa kısaltmalarını yazarak öğeleri bulabilen uyarlanabilir kısaltma algoritması kullanan bir uygulama başlatıcıdır. Ayrıca Google, Wikipedia ve DuckDuckGo'da doğrudan web aramalarını da destekler.

LaunchBar'ın en iyi özellikleri

Öğeleri, adlarının kısa kısaltmalarını yazarak bulun (örneğin, Sistem Tercihleri için "SP")

En üst düzeyde özelleştirme için eylemlerinizi komut dosyası olarak yazmanıza olanak tanır

LaunchBar, dosya meta verilerini bile görüntüleyebildiğinden, belirli dosyalar hakkında ek bilgileri görüntüleyin

LaunchBar sınırlamaları

İlk birkaç arama, tüm sonuçları görüntülemek için zaman alır, çünkü ilk indeksleme çok yavaş olabilir

LaunchBar fiyatlandırması

Tek Lisans : 35 €

Aile Lisansı: 59 €

LaunchBar derecelendirme ve yorumlar

G2: NA

Capterra: NA

ClickUp ile verimliliğinizi geleceğe taşıyın

İşte size en iyi dört Spotlight alternatifi. Spotlight, yıllardır Mac kullanıcıları için "Spotlight" olarak biliniyor. Ancak işin doğası değişiyor ve bu yazıyı okuyorsanız, daha iyi bir alternatif aradığınız açıktır.

Burada listelenen her araç kendi alanında mükemmeldir ve Evrensel bağlamsal aramalardan görevlerinizi otomatikleştirme özelliğine kadar her şeyi sunar. Ancak, sizin için en uygun olanı, Spotlight'ta eksik olan özelliklere ilişkin özel deneyiminize bağlı olacaktır.

Bununla birlikte, birçok bulut entegrasyonuyla çalışıyorsanız ve arama işlevselliği açısından daha iyi bir Spotlight alternatifi arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Bu, akıllı bir arama aracından daha fazlasıdır; işinizi iyileştirebilecek bir verimlilik güç merkezidir.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve özelliklerini ilk elden deneyimleyin.

Sık Sorulan Sorular

1. RayCast, Spotlight'a göre daha iyi bir alternatif mi?

RayCast, Spotlight'a benzer bir işlevsellik sunar. Ancak, Spotlight'tan çok daha duyarlı ve daha az kaynak tüketen daha hafif bir uygulamadır.

2. Windows'ta Spotlight'a eşdeğer bir uygulama var mı?

Windows'un en son sürümü (11), Spotlight'a benzer bir ön tanımlı arama özelliğine sahiptir, ancak Spotlight Arama'nın Mac kullanıcılarına sunduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur. Spotlight Arama'nın Mac'te yaptıklarını ve daha fazlasını yapabilecek bir uygulama istiyorsanız, ClickUp'ı deneyebilirsiniz.

3. Alfred, Spotlight'a daha iyi bir alternatif mi?

Alfred'in ücretsiz sürümü, Spotlight Arama ile hemen hemen aynı işlevselliği sunar. Ancak, Powerpack'i satın alırsanız, onu daha iyi bir Spotlight alternatifi haline getiren birçok güçlü özelliğe erişebilirsiniz.

4. RayCast vs Alfred: Hangisini seçmeliyim?

Öncelikli ihtiyacınız daha hızlı arama hızları ve birkaç temel özelliğe ücretsiz erişimse, RayCast'i tercih edin. Gelişmiş iş akışları, metin snippet'leri, panoya geçmişi ve daha fazlası gibi birçok özelliğe ihtiyaç duyan ve Powerpack için biraz daha fazla ödeme yapmayı sorun etmeyen bir Mac kullanıcısıysanız, Alfred tam size göre bir uygulama.