verimliliğinizi Artırmak İçin 10 Alfred Alternatifi

Binlerce açık sekme, dolup taşan gelen kutusu ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi... Macbook'umu her açtığımda karşımda gördüğüm manzara buydu. Eminim siz de benzer bir durumla karşılaşmışsınızdır.

Artık değil.

Verimlilik uygulamaları her hafta saatlerimi kurtarıyor. İşleri halletmek için sistemimde koşturmak yerine, odaklanmamı sürdürüyor ve görevlerimi hızlıca tamamlıyorum!

Alfred gibi araçlar, ş Akışınızı düzenli tutan merkezi bir hub görevi görür. Hızlı bir klavye kısayolu ile Alfred, masaüstünüzü ihtiyacınız olan tüm programlar için bir başlatma paneline dönüştürür.

Güçlü arama fonksiyonu sayesinde, gizli dosyaları kolayca bulabilir ve ihtiyacım olan bilgileri anında alabilirim. Ayrıca, sık kullandığınız snippet'leri saklar ve dokunmatik yüzeye dokunarak eklemeye hazır hale getirir.

Ancak Alfred herkes için uygun değildir. MacOS'ta iyi çalışsa da, Windows kullanıcıları kendilerini dışlanmış hissedebilir. Ücretsiz sürüm en iyi ihtimalle yeterli olmakla birlikte, gelişmiş özellikler için ücretli bir yükseltme gerekir. Bazı kullanıcılar, Alfred'in arayüzünün sunduğundan daha fazla özelleştirme ister.

Bu da beni Alfred'e daha iyi alternatifler aramaya yöneltti. Birkaç verimlilik uygulamasını inceledikten sonra, denemeniz için en iyi 10 Alfred alternatifinin bir listesini hazırladım.

Ayrıca, sonlara doğru kaçırmamanız gereken bir bonus AI destekli platform da ekledik!

Alfred alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Verimlilik uygulamaları, akıllı asistanlar gibi çalışan yazılım uygulamalarıdır. Önemli bilgileri parmaklarınızın ucunda tutarken, zamanınızı verimli bir şekilde kullanmanıza ve dijital kaynakları düzenlemenize yardımcı olurlar.

Peki, iyi bir verimlilik uygulamasını oluşturan unsurlar nelerdir? Dikkat etmeniz gereken anahtar unsurları inceleyelim:

Görev yönetimi: Yapılacaklar listeleri oluşturun, öncelikler belirleyin, büyük projeleri yönetilebilir parçalara ayırın, son tarihler ve hatırlatıcılar belirleyerek işlerinizi takip edin Organizasyon: Dijital hayatınızı düzenleyin. Etiketleme, kategorize etme ve Dijital hayatınızı düzenleyin. Etiketleme, kategorize etme ve evrensel arama gibi özellikler, belirli bir dosya, mesaj, not veya görev gibi ihtiyacınız olanı hızlıca bulmanızı kolaylaştırır Otomasyon: Görev otomasyon yazılımı ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, böylece değerli zamanınızdan ve zihinsel enerjinizden tasarruf edin İşbirliği: Özellikle bir takım içinde çalışıyorsanız, paylaşılan projeler, görev delegasyonu ve gerçek zamanlı iletişim gibi özellikleri kullanın Zaman takibi: Verimliliği artırmak için Verimliliği artırmak için zaman yönetimi tekniklerini öğrenin. Bazı uygulamalar, görevlere ne kadar zaman harcadığınızı takip ederek size iş akışınız hakkında değerli bilgiler verir ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur Analitik ve raporlama: Bu özellikleri kullanarak ilerlemenizi kuşbakışı görünümünde izleyin. Hedeflerinize ne kadar bağlı kaldığınızı görebilir, darboğazları belirleyebilir ve iş akışınızı optimize etmek için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz Ş Akışı belgelerine erişim: Uygulama, aradığınız bilgileri bulmak için belge veritabanlarına ve arşivlere erişebilmelidir Özelleştirme: Ayarları değiştirerek, bilgilerin görünümünü seçerek ve kullandığınız diğer araçlarla entegre ederek deneyiminizi kişiselleştirin

Bu özellikler tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyorsa, mükemmel eşinizi bulmuş olacaksınız!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Alfred Alternatifi

Verimlilik uygulaması edinmek, işlerinizi iyileştirmek için tek seferlik bir yatırımdır. Seçtiğiniz yazılımın ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve mevcut araçlarınıza uygun olduğundan emin olmalısınız.

Piyasada bulunan en iyi 10 Alfred alternatifini inceleyelim.

1. Wox

wox aracılığıyla

Wox, Windows kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bir verimlilik artırıcıdır. Temelde, birkaç tuş vuruşuyla programları başlatmak ve belgeleri açmak için tasarlanmış, basitleştirilmiş bir uygulama başlatıcıdır.

Menüleri ve klasörleri aramayı uygulamaya bırakın — ihtiyaçlarınızı önceden tahmin eder ve aradığınız uygulamayı veya dosyaları adını yazdığınız anda önerir.

Wox, eklentilerin potansiyelini ortaya çıkararak, görevleri otomatikleştirmenize veya işlerinizi tamamlamak için işlevselliğini genişletmenize olanak tanıyan ek bir özelleştirme katmanı ekler.

Wox'un en iyi özellikleri

Klavyeyi terk etmeden programları ve yerel dosyaları hızlıca başlatın

Aramanıza "wiki", "g" gibi anahtar kelimeleri ekleyerek web'de arama yapın

Web aramalarınızı ayarlar penceresine ekleyin, böylece işiniz daha hızlı olsun

Eklentinizi oluşturun ve CSharp, Python, NodeJS, Golang vb. ile yazılmış eklentileri desteklediği için başkalarıyla paylaşın

Renkleri, yazı tiplerini ve boyutları seçerek konsolu özelleştirin

Wox sınırlamaları

MacOS ile uyumlu değildir — Apple sadık kullanıcıları bu uygulamaya erişemez

Bazı kullanıcılar, önceden oluşturulmuş özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşündü

Wox fiyatlandırması

Ücretsiz

Wox puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

2. Listary

listary aracılığıyla

Listary, Windows kullanıcıları için iki yaygın sorunu çözen başka bir başlatıcı uygulamasıdır: dosya bulma ve programları başlatma. Uygulama, sonuçları alışkanlıklarınıza göre önceliklendirir ve çevrimiçi sürücünüzde arama yapmanıza yardımcı olur.

Zarif ve sezgisel kullanıcı arayüzü, her zaman ilgilenmenizi sağlar. Ancak, Wox gibi, Listary de yalnızca Windows kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Listary'nin en iyi özellikleri

Hızlı Geçiş ile aradığınız klasöre anında geçin

Tüm sürücünüzü arayın ve arama alışkanlıklarınıza göre otomatik olarak sıralanan sonuçları anında alın

Gelişmiş filtreleri kullanarak aradığınızı tam olarak bulun

Sistem komutlarını veya uygulamaları başlatmak için komut satırı yöntemlerini kullanın

Arama sonuçlarında doğrudan işlem yapın, örneğin kopyalama, yol kopyalama ve daha fazlası

Listary sınırlamaları

MacOS ile uyumlu değildir

Bu uygulamanın otomasyon yetenekleri diğer verimlilik uygulamalarına kıyasla sınırlıdır

Listary fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 19,95 $ (tek seferlik ödeme)

Listary puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (24+ yorum)

Capterra: Yorumlar mevcut değil

3. Cerebro

cerebro aracılığıyla

Cerebro, uygulamalarınız için merkezi bir hub haline gelen açık kaynaklı bir uygulama başlatıcıdır. Cerebro ile tek bir klavye kısayoluyla herhangi bir programı açabilirsiniz.

Uzun zamandır unutulmuş bir dosyaya mı ihtiyacınız var? Cerebro'nun güçlü arama motoru, tam adını hatırlamasanız bile aradığınızı hızlı bir şekilde bulur.

Daha fazla kontrol isteyenler için, açık kaynak kodlu yapısı eklentiler aracılığıyla derinlemesine özelleştirme imkanı sunar. Bu özellik, iş akışınızı verimliliğinizi artırmak için özelleştirmek için mükemmel bir araçtır.

Çapraz platform uyumluluğu sayesinde de Alfred'in harika bir alternatifi.

Cerebro'nun en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek veya arama arayüzünü iş akışınıza göre özelleştirmek için özel eylemler oluşturun

Herhangi bir program, dosya veya eylem için klavye kısayolları yapılandırın

Açık kaynaklı bir uygulama olması sayesinde Cerebro'yu birden fazla işletim sisteminde kullanın

Cerebro sınırlamaları

Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, özellikle eklentilerle ilgili olanlar, biraz teknik bilgi gerektirebilir.

Kapsamlı otomasyon özellikleri arayan bazı kullanıcılar, özel otomasyon araçlarına kıyasla seçeneklerin sınırlı olduğunu düşünebilir

Cerebro fiyatlandırması

Ücretsiz

Cerebro puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

4. Ueli

via Ueli

Ueli, hem Mac hem de Windows kullanıcıları için bir dizi kullanışlı özelliğe sahiptir. Bu bir tuşla başlatıcıdır, yani klavyeniz çeşitli görevler için komut merkeziniz haline gelebilir.

Bu görevlerden bazıları şunlardır:

Sisteminizde uygulamaları ve araçları arama

Tarayıcınızda yer imlerini arama

Hesap makinesi, para birimi dönüştürücü ve dil çevirisine hızlı erişim

Dosyalar ve URL'ler için akıllı arama

Ueli'nin en iyi özellikleri

Klavye kısayollarını yapılandırın ve özel arama motorları ekleyin (sürüme bağlı olarak)

Basit görevleri otomatikleştirin veya tek bir tuşla karmaşık iş akışlarını başlatın, değerli zaman ve çabadan tasarruf edin

Uygulamalarınızın yüklü olduğu klasörleri ve bir uygulamayı tanımak için hangi dosya uzantısının kullanılması gerektiğini belirtin

Ueli sınırlamaları

Kapsamlı eklenti kitaplıklarına sahip araçlara kıyasla otomasyon yetenekleri sınırlıdır

Ueli fiyatlandırması

Ücretsiz

Ueli puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

5. Raycast

raycast aracılığıyla

Bu uygulama, aranızdaki Apple kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Raycast, macOS sistemleri için çok fonksiyonlu bir uygulama başlatıcıdır. Verimliliğinizi artırmak için çok sayıda AI destekli araç sunar.

Bu verimlilik uygulamasını dijital uşağınız olarak düşünün ve programları açmanın ötesinde iş akışınızı iyileştirmek için kullanın. Temel fonksiyonu, klavye kısayollarını veya aramayı kullanarak Mac'inizdeki herhangi bir programı ışık hızında başlatmanıza yardımcı olabilir.

Raycast'ın en iyi özellikleri

Güçlü arama motorunu kullanarak, tam dosya adını hatırlayamasanız bile ihtiyacınız olanı anında bulun

Sık kullandığınız snippet'leri saklayın ve tek bir dokunuşla kolayca ekleyerek zaman ve çaba kazanın

Özel iş akışları oluşturun, karmaşık eylemleri tek bir tıklama veya klavye kısayolu ile otomatikleştirin

Arayüzünde doğrudan bir dizi mini uygulama ile entegre ederek, düzenli iş akışınızın büyük bir bölümünü uygulamaya taşıyın

Raycast sınırlamaları

Şu anda Raycast yalnızca macOS'ta çalışmaktadır. Windows kullanıcıları Alfred ve Raycast'e alternatifler aramalıdır

Özel iş akışları ve uzantılarla tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, yüksek düzeyde otomasyon arayanlar için hafif bir öğrenme eğrisi gerektirebilir

Raycast fiyatlandırması

Ücretsiz

Raycast Pro: Aylık 8 dolar

Takım Pro: Aylık kullanıcı başına 12 $

Raycast puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (11+ yorum)

Capterra: Yorumlar mevcut değil

6. Quicksilver

quicksilver aracılığıyla

Ücretsiz uygulama başlatıcı Quicksilver, sisteminizde her şeyi saniyeler içinde zarif ve verimli bir şekilde aramanızı sağlar.

Mac sistemleri için bu yetenekli verimlilik uygulaması, çeşitli uygulamalara, belgelere, kişilere, müziğe ve daha fazlasına hızlı bir şekilde erişmenizi ve bunları yönetmenizi sağlar. Anahtar kelimeler ve bulanık eşleme kullanarak Mac'inizin dosya sisteminde gezinebilirsiniz. Ayrıca, sürükle ve bırak yöntemiyle veya seçilen içeriği tutup gruplar halinde düzenleyerek dosyaları yönetebilirsiniz.

Quicksilver'ın en iyi özellikleri

Yıldırım hızında klavye kısayollarıyla uygulamaları ve dosyaları başlatın

Arama motoru, belirsiz anahtar kelimelerle bile belirli dosyaları anında bulur

Sık kullandığınız snippet'leri hızlı eklemek için saklayın ve tekrar tekrar yazmaktan kurtulun

Özel eylemlerle karmaşık iş akışlarını otomatikleştirin, tıklama ve zamandan tasarruf edin

Web hizmetleriyle entegre ederek tanımları arayın veya hesaplamalar yapın — hepsi Quicksilver içinde

Quicksilver sınırlamaları

Quicksilver, macOS için özel olarak tasarlanmış olduğundan Windows kullanıcıları tarafından kullanılamaz

Özelliklerini öğrenmek, daha basit başlatıcılara kıyasla zaman alır

Quicksilver fiyatlandırması

Ücretsiz

Quicksilver puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: İncelemeler mevcut değil

7. Clipy

clipy aracılığıyla

Diğer Alfred alternatiflerinden farklı olarak, Clipy metin kopyalama ve yapıştırma işlemini basitleştiren kullanışlı bir Chrome uzantısıdır. Pano yöneticisi olarak, sık kullandığınız metin dizilerini saklar ve geri getirir.

Clipy, işlerinizi geliştiren ve zaman kazandıran bir araçtır. İster içerik oluşturucu, ister geliştirici olun, ister sadece sık sık metin parçacıkları kullanan biri olun, Clipy Chrome tarayıcınıza değerli bir katkı sağlayabilir.

Clipy'nin en iyi özellikleri

Kopyaladığınız metinleri ve bağlantıları saklayın ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişin

Parçacıklarınızı ve bağlantılarınızı kategorilere ayırın

Arama fonksiyonu, tam kelimeleri hatırlamasanız bile aradığınızı anında bulmanızı sağlar

Tüm cihazlarınızda snippet'lerinize ve panonuzun geçmişine erişin, böylece önemli metin bloklarınız her zaman hazır olsun

Clipy sınırlamaları

Chrome uzantısı olarak çalışır, bu nedenle Firefox, Safari veya Edge gibi diğer web tarayıcılarında işlev görmez

Parola gibi hassas bilgileri bir panoya yöneticisinde saklamak, bazı kullanıcılar için güvenlik endişelerine yol açabilir

AI destekli araçlara sahip değildir ve bu nedenle diğer verimlilik araçlarının aksine gelişmiş işlevlerden yoksundur

Clipy fiyatlandırması

Ücretsiz

Clipy puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

8. AutoHotkey

autoHotkey aracılığıyla

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, verimliliğinizi artırmak ve Windows deneyiminizi özelleştirmek mi istiyorsunuz? AutoHotkey size yardımcı olabilir.

Bu ücretsiz, açık kaynaklı komut dosyası dili, çeşitli amaçlar için küçükten karmaşığa komut dosyaları oluşturmanıza olanak tanır.

Yerleşik komutlar, temel kısayol tuşları ve otomasyon oluşturmayı kolaylaştırır. Birkaç satır kodla, form doldurma, tekrar eden eylemleri otomatik olarak tıklama ve özel makrolar ayarlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

AutoHotkey'in en iyi özellikleri

Hızlı prototip oluşturma ve karmaşık otomasyon çözümleri oluşturmak için sağlam bir araç olan tam donanımlı komut dosyası oluşturma özelliklerini kullanın

Otomatik düzeltme benzeri metin değiştirmeleri oluşturun ve tüm Windows ortamınızı özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirin

Aşırı kaynak tüketmeden arka planda sorunsuz bir şekilde çalıştırın, bu da onu günlük kullanım için ideal hale getirir

AutoHotkey sınırlamaları

Şu anda Windows işletim sistemine özeldir. Mac veya Linux kullanıcıları alternatif otomasyon araçlarını keşfetmeleri gerekecektir

Herhangi bir komut dosyası dilinde olduğu gibi, kötü amaçlı komut dosyaları güvenlik riskleri oluşturabilir

AutoHotkey fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

AutoHotkey puanları ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

9. Agent Ransack

Bu Alfred alternatifi ile PC'nizde veya ağ sürücülerinde kayıp bir dosyayı bulmak çok kolay. Bu ücretsiz dosya arama aracı 20 yılı aşkın süredir birçok kişi için güvenilir bir yardımcıdır.

Ayrıca, hem kişisel hem de ticari kullanım için ücretsiz olan Lite modu ve isteğe bağlı ücretli özellikler içeren Profesyonel modu da mevcuttur. Şu anda Agent Ransack ve FileLocatorPro isimleriyle bilinmektedir.

Agent Ransack'ın en iyi özellikleri

Vurgulanan anahtar kelimeler olarak gösterilen metinleri kullanarak dosyaları arayın, doğru bilgiyi bulmak için her dosyayı açmak için harcadığınız zamanı azaltın

Tanıdık Boole operatörleri AND, OR, NO kullanarak arama terimlerini birleştirin

Perl uyumlu düzenli ifadeler için destek alın

Raporlar, yazdırma ve dışa aktarma yoluyla sonuçları başkalarıyla paylaşın

Agent Ransack sınırlamaları

İleri düzey kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş filtreleme seçenekleri yoktur

Genel olarak hızlı olmasına rağmen, bazı kullanıcılar Agent Ransack'ın büyük veri kümeleri veya karmaşık ağ sürücülerinde sorun yaşadığını bildirmiştir

Şu anda, Agent Ransack yalnızca Windows kullanıcıları için mevcuttur. Benzer bir dosya arama çözümü arayan Mac kullanıcıları, alternatif seçenekleri keşfetmeleri gerekecektir

Agent Ransack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart Lisans: Aylık 69 $/kullanıcı

Teknisyen Lisansı: Aylık 124 $/kullanıcı

Yüzer Lisans: Aylık 179 $/aktif kullanıcı

Agent Ransack puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: Yorumlar mevcut değil

10. Algolia

algolia aracılığıyla

Bu platformun her yıl 1,7 trilyon arama gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz?

Algolia'nın yapay zeka destekli platformu, basit anahtar kelime eşleştirmenin ötesine geçerek kullanıcının sorgusunun ardındaki gerçek niyeti anlar.

Doğal dil işleme ve anahtar kelime eşleştirme kullanarak ışık hızında ve son derece alakalı arama sonuçları sunar, bu da onu verimliliği artırmak için en iyi seçim haline getirir. Sezgisel arama çubuğu, kullanıcının amacını anlar, alaka düzeyine göre öncelik verir ve arama deneyimini kişiselleştirir.

Algolia'nın en iyi özellikleri

En hızlı kurumsal AI arama ile yazdığınız kadar hızlı arama yapın

API'leri dakikalar içinde uygulayın ve sıralamalar üzerinde kolay kontrol elde edin

SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 ve MACH Alliance ile uyumlu ve güvenli

API müşterileri veya iş ortağı entegrasyonlarıyla içeriğinizi indeksleyin, sıralamalarınızı ince ayarlayın ve UI bileşenleriyle başlatın

Hedef kitleyi anlamakla başlayan ve daha iyi iş sonuçlarıyla biten çevrimiçi yolculuklar tasarlayın

Algolia sınırlamaları

Daha küçük web siteleri veya sınırlı veriye sahip uygulamalar için, Algolia'nın kurulumu ve sürekli bakımı, daha basit arama çözümlerine kıyasla zorlayıcı gelebilir

Bu platformun özelleştirme özelliklerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, bir öğrenme süreci gerektirebilir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma: Ücretsiz

Büyüyün: Kullandıkça öde

Premium: Özel fiyatlandırma

Elevate: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %30'u araştırma ve bilgi toplama için AI araçlarına güveniyor. Peki, iş yerinde kaybettiğiniz o dosyayı veya kaydetmeyi unuttuğunuz önemli Slack konusunu bulmanıza yardımcı olacak bir AI var mı? Evet! ClickUp'ın yapay zeka destekli Bağlantılı Arama özelliği, entegre üçüncü taraf uygulamalar dahil tüm çalışma alanı içeriğinizi anında arayarak içgörüler, kaynaklar ve cevaplar sunar. ClickUp'ın gelişmiş arama özelliği ile haftada 5 saate kadar zaman kazanın!

Listelediğim tüm Alfred alternatifleri gibi dosya aramaları ve uygulama başlatıcıların yanı sıra, verimlilik platformunuzun arama, hızlı komutlar ve snippet depolama dışında daha fazlasını yapmasını istersiniz.

ClickUp, takımınızı, görevlerinizi, belgelerinizi ve iletişiminizi tek bir yerde düzenli tutan, hepsi bir arada proje yönetimi komut merkezi olan dijital bir çalışma alanıdır.

ClickUp, projelerinizi net bir hiyerarşi içinde yapılandırır. Geniş kategoriler (Pazarlama veya Mühendislik gibi) için Çalışma Alanları oluşturur ve bunları belirli projeler (sosyal medya kampanyası veya ürün lansmanı gibi) için Alanlara böler.

Listelediğim iyi Alfred alternatifleri gibi, ClickUp Evrensel Arama da çalışma alanınızda her şeyi bulmanızı sağlar.

ClickUp Evrensel Arama ile Her Şeyi Hızla Bulun ClickUp Evrensel Arama ile daha kişiselleştirilmiş ve alakalı arama sonuçları alın

Komut Merkezi, Global Eylem Çubuğu veya masaüstünüz dahil olmak üzere ClickUp'ın hemen her yerinden Evrensel Arama'ya erişin — her zaman bir tık uzağınızda.

Ve hepsi bu kadar değil!

ClickUp Brain'in AI Knowledge Manager ile güçlenin. Görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin bilgi tabanını AI ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağı.

ClickUp Brain ile herhangi bir işten bağlama göre anında ve doğru yanıtlar alın

ClickUp Brain, sadece bilgi bulmanın ötesine geçer. Önceki bir tartışmada bahsedilen belirli bir görevin durumunu veya bir politikanın ayrıntılarını bilmek mi istiyorsunuz? AI Bilgi Yöneticisi cevabı bulur ve size açık ve öz bir şekilde sunar.

Belgeyi buldunuz, ancak uzun metinleri okumak istemiyor musunuz? Ben de aynı durumdaydım. ClickUp Brain'e bir komut yazarak uzun belgelerin, görev konularının veya proje güncellemelerinin anahtar noktalarını özetleyin! Bu, her şeyi ayrıntılı olarak okumadan bilgilerin özünü hızlı bir şekilde kavrayarak zaman kazanmanızı sağlar.

Ayrıca ClickUp Otomasyonlarını kullanarak manuel işleri azaltabilir ve diğer önemli işler için zaman kazanabilirsiniz.

Özel veya önceden oluşturulmuş tüm ClickUp Otomasyonlarınızı oluşturun, izleyin ve kontrol edin

ClickUp Otomasyonları, tekrar eden görevleri otomatikleştirerek ve bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak iş akışınızı kolaylaştırır.

Özel otomasyonlar oluşturabilir veya önceden oluşturulmuş otomasyonları kullanarak belirli tetikleyicilere tepki verebilir ve önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, bir görevdeki durum güncellemesi otomatik olarak bir e-posta bildirimi gönderebilir, bağımlı bir görevi güncelleyebilir veya bir sonraki takım üyesine atayabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

GitHub, Asana, Slack, GSuite ve daha fazlası gibi tüm popüler proje yönetimi ve verimlilik araçlarını içeren 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ekleyin

ClickUp Brain'i AI Knowledge ManagerTM olarak kullanarak ClickUp'ta hızlıca gezinin veya proje özetlerini otomatikleştirin, fikirler üretin, daha iyi yazın, proje güncellemelerini ve durum raporlarını gönderin ve her türlü kullanım için şablonlar oluşturun

Anında geri bildirim paylaşın ve alın, gerçek zamanlı sohbet edin, herhangi bir dosya veya videoyu ClickUp ile gönderin veya paylaşın. Sohbet Görünümü

İşbirliği algılama ve yapay zeka destekli içerik oluşturma özellikleriyle takım üyelerinizle birlikte ClickUp Belgelerini gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin, izleyin ve takip edin

ClickUp Zaman Takibi özelliği ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin, raporları görüntüleyin ve takımınız için her yerden zaman atayın

ClickUp sınırlamaları

Mobil sürümde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Yeni kullanıcılar, çok sayıda özelliğin bunaltıcı olduğunu düşünebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Alfred Alternatiflerinin Ötesine Geçin

Hızlı uygulama başlatıcılarından sağlam arama özelliklerine ve yapay zeka destekli zekaya kadar, Alfred ve alternatifleri iş deneyiminizi sorunsuz hale getirir.

Ancak, proje yönetimi, iletişim ve otomasyonu kolayca entegre eden kapsamlı bir çözüme ihtiyacım vardı ve ClickUp güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı.

İster serbest çalışan, ister küçük bir işletme veya büyük bir kurumsal şirket olun, ClickUp, takımınızı güçlendirmek ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir çözüm sunar.

İş günlerinizi kolaylaştırmak için ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!