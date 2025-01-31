2025'te İş Akışınızı İyileştirmek için 10 Tallyfy Alternatifi

Şunu hayal edin: Pazartesi sabahı ve kafanızda uzun bir yapılacaklar listesi ile işe başlıyorsunuz. İşe koyulduğunuzda, gelen kutunuzun şaşırtıcı derecede boş olduğunu ve takımın proje gösterge panelinin zaten güncel olduğunu fark ediyorsunuz.
Hayır, bir gecede bir değişiklik olmadı; iş akışı otomasyonu sihrini gösteriyor. Siz masanızdan uzaktayken, otomasyon araçları toplantıları planlamak, e-postaları filtrelemek ve proje durumlarını güncellemekle meşguldü.
İş Akışı Otomasyonu, tekrarlayan veya zaman alan görevleri insan müdahalesi olmadan tamamlamak için teknolojiyi kullanır. Takım verimliliğini artırır ve iş operasyonlarını hızlandırır.
Tallyfy, iş akışı otomasyonu için popüler bir iş süreci yönetim aracıdır. Ancak, özelleştirme sınırlamaları, bildirim yüklemesi ve karmaşık süreçlerde performans sorunları gibi sorunlardan muaf değildir.
Peki, iş süreçlerini otomatikleştirmek için hangi yazılımı kullanmalısınız? Bu blog yazısı, iş akışınızı iyileştirmek için en iyi on Tallyfy alternatifini ele almaktadır.
Tallyfy alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Her iş akışı otomasyon aracının artıları ve eksileri vardır, bu nedenle birini seçerken bunları bilmeniz gerekir. İş gereksinimlerinize en uygun olanı belirlemek için belirli temel faktörleri değerlendirerek başlayın.
- Entegrasyon kolaylığı: Seçtiğiniz iş akışı otomasyon yazılımı, teknik yardım gerektirmeden mevcut teknoloji altyapınızla entegre olmalıdır, böylece verileri manuel olarak yönetmenin stresinden kurtulursunuz
- Kullanıcı dostu: Öğrenmesi zor bir şey istemezsiniz. Nasıl çalıştığını hızlı bir şekilde anlayabilmelisiniz
- İşlevsellik: İş süreci yönetim platformu, dijital dönüşüm için süreç belge yönetimi, görev otomasyonu, veri toplama ve analiz gibi gerekli tüm özelliklere sahip mi?
- Ölçeklenebilirlik: İş akışı otomasyon platformu, işiniz büyüdükçe ve projelerinizin boyutu veya karmaşıklığı arttıkça ek kapasiteyi yönetebilmelidir
- Güvenlik: Hassas şirket verileri söz konusu olduğunda, veri gizliliği ve güvenlik yasalarına uyan ve veri ihlallerine karşı koruma sağlayan sağlam şifreleme önlemlerine sahip bir araç istersiniz
- Raporlama: Görev tamamlama süresi, hata oranı, maliyet tasarrufu ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturabilmelisiniz
i̇ş Akışınızı İyileştirmek için 10 Tallyfy Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, süreçlerinizi optimize etmek ve günlük programınızdan zaman alıcı, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış sağlam bir proje yönetimi yazılımıdır. İş uygulamalarınızı ClickUp üzerinde tek bir işbirliği ortamına entegre etmek, sürükle ve bırak arayüzü ile iş akışlarını otomatikleştirmenizi sağlar.
Bu platform, ClickUp Otomasyonları dahil olmak üzere yüzlerce esnek özelliğe sahiptir ve kolay otomasyon ve iş akışı yönetimi için süreçleri, rutin görevleri ve proje devrelerini kolaylaştırmak üzere 100'den fazla önceden hazırlanmış otomasyon tekniği arasından seçim yapmanızı sağlar.
Görevleri veya yorumları otomatik olarak atamak, takımınızda net SOP'ler uygulamak, atanan kişileri ve öncelikleri değiştirmek, dinamik son teslim tarihleri ayarlamak veya bildirimleri tetiklemek istiyorsanız, ClickUp Otomasyonları bunu gerçekleştirebilir.
ClickUp'ın Süreç Akışı Şablonu, sürecinizdeki veya iş akışınızdaki tüm adımları görselleştirmenize, belgelendirmenize, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İşbirliğine başlamak için ilgili takım üyelerini veya misafirleri şablona davet edebilirsiniz.
ClickUp Brain, kendi sanal metin yazarınız gibi çalışır. Mesajlara kısaltmalarla hızlı bir şekilde yanıt verir ve sıfırdan sizin üslubunuzda metinler oluşturur. Proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirebilir ve ClickUp Brain'den proje ve takım üyeleri hakkında durum raporları isteyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, notlar, dosyalar ve bağlantılar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin
- En küçük yapılacak öğeden başlayarak tüm iş akışınızı Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler, Listeler ve Görevler olarak yapılandırın
- ClickUp Görünümlerini kullanarak görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin. 15'ten fazla özelleştirilebilir seçenekle birlikte gelirler
- Calendly, Google E-Tablolar, Dropbox, Slack, Airtable ve GitHub dahil 1000'den fazla uygulama ile entegre edin
- Görevleri özelleştirmek ve uygulamak için Tetikleyiciler ve Eylemler kitaplığını kullanın
- ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile görevleri planlayın, projelerin ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları halledin
- Durum güncellemelerinden son teslim tarihlerine kadar otomasyon eylemleri ayarlayın, böylece süreçleriniz tam istediğiniz zaman başlasın
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI ücretli bir özelliktir
- ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil uygulamada mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 ( 9.400+ yorum )
- Capterra: 4,7/5 ( 4.000'den fazla yorum )
2. Process Street
Process Street, işletmelerin mevcut süreçleri oluşturup izlemesine, takımlarla işbirliği yapmasına ve işleri takip etmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir kontrol listesi ve iş akışı otomasyon yazılımıdır.
Bu uygulamanın benzersiz özelliklerinden biri, iş akışlarını düzenli olarak veya belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak çalışacak şekilde planlamaktır.
Process Street, çalışanların işe alımından satış takiplerine ve etkinlik yönetimine kadar çeşitli görevler için kullanılabilir.
Process Street'in en iyi özellikleri
- Verileri depolamak için merkezi bir depoya erişin
- Basit bir belge düzenleyici ile SOP'leri ve kritik takım bilgilerini yakalayın, düzenleyin ve paylaşın
- Otomatikleştirilmiş iş akışlarınıza kolayca entegre edilebilen formlar, anketler ve testler oluşturun ve özelleştirin
- Birden fazla kontrol listesinin durumunu aynı anda izleyerek platformdaki tüm etkinliklere genel bir bakış elde edin
Process Street sınırlamaları
- Platformun mobil uygulamasının Android sürümü yoktur
- Bir iş akışı içinde tek bir kişiye görev atamak zahmetlidir; iş kullanıcıları yeni bir iş akışı ayarlamalı veya görevleri tek tek atamalıdır
Process Street fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 100 $
- Pro: Aylık 1.500 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Process Street müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)
3. Coolfire Core
Gerçek zamanlı işbirliği ile esnek bir iş yönetim sistemi arıyorsanız, Coolfire Core tam size göre. Benzersiz iş ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar, sizin ve takımınızın neyin zamanı geldiğini, sırada ne olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmenize yardımcı olur.
Bu Tallyfy alternatifi, iç takımlar, müşteriler, yükleniciler ve satıcılar için işleri dijitalleştirir ve otomatikleştirir, onlara işlerine, siparişlerine ve teslimatlarına gerçek zamanlı erişim sağlar.
Coolfire Core, ABD Özel Harekat Birimi'nden Enterprise Rent-A-Car ve American Expediting Company'ye kadar kurumsal ve devlet kurumları için güvenilir bir iş süreci yönetim platformudur.
Coolfire Core'un en iyi özellikleri
- İşlerinizi düzenleyin, takımınıza yapılacak işleri atayın ve patentli Oturum teknolojisi ile ilerlemeyi izleyin
- Android ve iOS mobil uygulamalarıyla takımınızın içindeki ve dışındaki işleri koordine edin, bağlantıları paylaşın ve ilerlemenizi belgelemek için dosya ekleyin
- İşleri yapılandıran ve işi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları yakalayan dijital iş formlarından yararlanın
Coolfire Core sınırlamaları
- Sık yapılan yazılım güncellemeleri bazen sistemde küçük hatalara neden olabilir
Coolfire Core fiyatlandırma
- Ücretsiz deneme
- Aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla
Coolfire Core müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Microsoft Power Automate
Daha önce Microsoft Flow olarak bilinen Microsoft Power Automate, işletmelerin sürükle ve bırak iş akışı arayüzü veya sıralı kural tabanlı akış kullanarak tekrarlayan manuel görevleri ve kağıt süreçleri otomatikleştirmeleri için bir bulut otomasyon platformudur.
Örneğin, farklı adımlar, değişkenler ve döngüler içeren bir akış şeması oluşturarak bir süreci görselleştirebilir ve ardından bunu Microsoft Power Automate'te çoğaltabilirsiniz.
Bu araç, hem kodlayıcılar hem de kodlayıcı olmayanlar için uygundur. Hızlı dağıtım için, veri alımından önceden tanımlanmış özel raporlara kadar çeşitli yerleşik ş Akışı şablonları arasından seçim yapabilirsiniz.
Microsoft Power Automate, kesintisiz bir iş akışı için Excel, OneDrive ve Teams gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegre olur.
Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri
- İlgili paydaşlara e-posta yoluyla uyarılar göndererek, son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayın
- Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanarak önceden oluşturulmuş veya özel kullanıcı arayüzü eylemleriyle otomatikleştirilmiş eski sistemleri kullanın
- PDF'yi metne dönüştürme, görüntüden metin çıkarma veya PDF'yi Word'e dönüştürme gibi çeşitli otomatik veri toplama süreçlerini kullanın
Microsoft Power Automate sınırlamaları
- Kılavuz ve eğitim materyallerinin eksikliği nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça dik
- Büyük veri kümeleriyle çalışırken performans düşebilir ve bu da sistem verimliliğini etkileyebilir
Microsoft Power Automate fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Power Automate Process: Aylık bot başına 150 $
Microsoft Power Automate müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4/4 (150+ yorum)
5. Kissflow
Kissflow, işletmelerin tek bir kod satırı yazmadan iş akışlarını tasarlamasına, oluşturmasına ve özelleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş akışı yönetim platformudur.
Kilometre geri ödemesi ve satın alma siparişi faturalandırmasından çalışanların işe alımına ve yazılım geliştirmeye kadar, Kissflow'un kullanıcı dostu arayüzü ile her şey için iş akışlarını düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Ayrıca, iş akışlarını hızlı bir şekilde görsel olarak temsil ederek operasyonel darboğazları belirleyebilir ve takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip edebilmesi için tetikleyici e-postaları otomatikleştirebilirsiniz.
Kissflow'un en iyi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş raporlarla iş akışlarını ve metrikleri etkili bir şekilde izleyin
- Önceden tasarlanmış şablonlara erişin, böylece iş akışlarınızı sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz
- Teknik yardım olmadan kolay entegrasyon kurulumu, süreç dağıtımı ve iş akışı uygulamalarının geliştirilmesinin avantajlarından yararlanın
- Formüller, kullanıcı listeleri ve tablolarla görevleri delege edin ve bir süreci kimin başlatabileceğini ve her adımda kimin neyi görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin
Kissflow sınırlamaları
- Müşteri desteği yanıt verme konusunda yavaş olabilir, bu da platformun geniş araç dizisi göz önüne alındığında sorun teşkil edebilir
- Yeni bir sürüme geçiş, büyük bir fiyat artışı ve sıkıcı bir geçiş sürecini içerir
Kissflow fiyatlandırması
- Temel: Aylık 1.500 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kissflow müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (55 yorum)
6. Pipefy
Pipefy, İK, finans, BT, müşteri desteği ve pazarlama ekiplerinin iş akışlarını tek bir platformda oluşturmasına, düzenlemesine ve denetlemesine yardımcı olan kodsuz bir süreç yönetim aracıdır.
Her türlü operasyonel senaryoyu yönetmek için donanımlı olan bu uygulama, süreç haritalama araçlarını kullanarak sektörünüzdeki en iyi uygulamalara dayalı iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.
SLA'ları daha verimli bir şekilde izlemek, ekip çalışmasını iyileştirmek veya daha iyi müşteri hizmeti sunmak istiyorsanız, Pipefy görevlerinizi yerine getirmek için gerekli araçları sağlayabilir.
Pipefy'nin en iyi özellikleri
- Gizli bulut veya şirket içi sistemlerde depolanan ERP'leri, veritabanlarını ve dikey çözümleri entegre etmenin avantajlarından yararlanın
- Başlangıç noktasını, aşamaları ve gerekli entegrasyonları tanımlayarak özel iş akışları oluşturun. Kanban ve Scrum'ı kullanın
- Satın alma, ödeme, onaylar ve daha fazlasını içeren tüm tedarik-ödeme iş akışlarını merkezileştirin ve merkezi bir hub üzerinden paydaşlarla bağlantı kurun
Pipefy sınırlamaları
- Bağlı veritabanı kayıtları hakkında doğrudan raporlama yapma özelliği yoktur, bu da manuel çözümler gerektirir
- Veri filtreleme seçenekleri sınırlıdır, bu da etiketlemeye aşırı bağımlılığa yol açar
Pipefy fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 dolar
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 dolar
Pipefy müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6 (300'den fazla yorum)
7. ProcessPlan
ProcessPlan, görev izleme, hesap markalama, tek oturum açma ve zamanlama araçlarını kullanarak tüm iş süreci yaşam döngüsünü otomatikleştiren dinamik, yapay zeka destekli bir bulut tabanlı çözümdür.
ProcessPlan'ın Makine Öğrenimi (ML) teknolojisi, potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyerek sorunların ortaya çıkmasını önler ve bu özelliği ile muhasebe, proje yönetimi ve operasyon gibi departmanlar için kritik öneme sahiptir.
Kapsamlı kaynak kitaplığı, yüzlerce iş kullanımı örneği ve sektör için iş akışı örnekleri ve süreç şablonları sunar.
ProcessPlan'ın en iyi özellikleri
- Raporları çalıştırmak, araştırma yapmak ve formları doldurmak gibi yönetici görevlerinizi yapmak için eğitimli Robot Çalışanlardan yararlanın
- E-posta, sohbet ve diğer üçüncü taraf programlar aracılığıyla atanan görevleri tamamlayın; oturum açmanız gerekmez
- İş akışı her yürütüldüğünde görevleri uygun zamanlarda uygun kişilere otomatik olarak atayın ve dağıtın
- Yerleşik bilgi tabanıyla süreçleriniz ve iş akışlarınızla birlikte kurumsal verilerinizi güvenli bir şekilde yönetin
ProcessPlan sınırlamaları
- Otomatik eylemler kafa karıştırıcı olabilir ve seçilen tüm alanlarda çalışmayabilir, deneme ve hata gerektirebilir
- Kapsamlı kodlama ile yanıt vermez hale gelebilir ve karmaşık otomasyonun yönetimini zorlaştıran otomatik kaydetme özelliği yoktur
ProcessPlan fiyatlandırması
- İnsanlar: Kullanıcı başına aylık 29 dolar
- Robotlar: Özel fiyatlandırmalı isteğe bağlı eklenti
ProcessPlan müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Sonraki Konu
Next Matter, CRM işlevleri dahil olmak üzere, görev açısından kritik işler için süreç otomasyonunu sistemlerine entegre etmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketler için bir iş süreci yönetim platformudur.
Tipik iş süreci otomasyonu örneklerinden biri, kapsamlı izin kontrolü ile karmaşık iş akışlarını özelleştirme ve yönetme olup, bu da süreç görünürlüğünü ve iş verimliliğini artırır.
Hızla büyüyen bir fintech şirketi veya yeni bir e-ticaret devi olun, Next Matter, Microsoft Office ile entegre olması ve daha iyi karar verme ve performans izleme için ayrıntılı raporlar ve analizler sunması nedeniyle son derece kullanışlıdır.
Next Matter'ın en iyi özellikleri
- Mevcut teknoloji yığınınızı özel bir REST API ile entegre edin
- Belirlenen tetikleyici etkinliklere göre başlatmak, duraklatmak veya sonlandırmak için iş akışlarını özelleştirin
- Takımlar için olağan görev atamalarının yanı sıra, harici işbirlikçilere tekli veya çoklu süreç adımları atayın
Next Matter sınırlamaları
- Sistemdeki daha büyük süreçlerde önemli yükleme gecikmeleri yaşanıyor
- Entegrasyonlar karmaşıktır, eğitim materyalleri yetersizdir ve destek, saat farklarından etkilenerek gecikmelere neden olur
Next Matter fiyatlandırması
- Kendi iş akışlarınızı oluşturun: Aylık iş akışı başına 180 $
- NextMatter sizin için iş akışları oluşturur: Aylık iş akışı başına 300 dolar
- Özel fiyatlandırma
Sonraki Matter müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. VisualCron
VisualCron, işletmelerin veri işleme, iş planlama, denetim ve daha fazlası gibi manuel süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Windows iş akışı otomasyon ve entegrasyon aracıdır.
Entegre bir görev zamanlayıcı kullanarak görevler oluşturabilir, bunları takımınıza atayabilir ve performansı incelemek için raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca klasörlere, dosya boyutuna, tarihe ve içeriğe göre filtreler uygulayarak yerel veya uzak dosyaları sıralayabilirsiniz.
VisualCron'un en iyi özellikleri
- Tutarlı ve öğrenmesi kolay bir arayüzle sürükleyin, tıklayın ve oluşturun
- VisualCron Sunucusunu kontrol etmek için yerel olarak veya internet üzerinden uzaktan bağlanın
- SFTP, SCP ve HTTP gibi farklı platformlarda dosya aktarımı ve komut dosyası yürütme için standart protokolleri kullanın
- API'sini kullanarak sistemi SAP, OneDrive, SharePoint ve Slack gibi çeşitli üçüncü taraf platformlarla entegre edin
VisualCron sınırlamaları
- Geniş görev yelpazesi ve değişken kombinasyonları nedeniyle öğrenme eğrisi dik
- Sunucular arasında bile lisans transferleri için zorunlu destek planı satın alınması eleştiriliyor
VisualCron fiyatlandırması
- 1 sunucu lisansı (Temel): Aylık 229 $
- 1 sunucu lisansı (Pro): Aylık 249 $
- Site lisansı (Pro): Aylık 1.249 $
- Ülke lisansı (Pro): Aylık 1.599 $
- Dünya lisansı (Pro): Aylık 1.999 $
VisualCron müşteri değerlendirmeleri
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. ProcessMaker
ProcessMaker, görev açısından kritik işler için kaynak tahsisini optimize etmek üzere kurumsal iş akışlarını otomatikleştirmek ve dağıtmak için düşük kodlu bir iş süreci otomasyonu (BPA) iş akışı aracıdır.
Orta ölçekli işletme sahipleri, BT liderleri, kurumsal mimarlar ve yazılım mühendisleri için en uygun seçenektir. Otomatik veri çıkarma ve sınıflandırma ile yapılandırılmamış verilerden içgörüler elde edebilirsiniz.
Process Modeler veya ProcessMaker iş akışı tasarım yazılımındaki hazır şablonları kullanarak kendi şablonlarınızı da kolayca oluşturabilirsiniz. Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 vb. dahil olmak üzere birçok araçla entegre olur.
ProcessMaker'ın en iyi özellikleri
- Document Builder ile herhangi bir işi yürütmek için gerekli elektronik makbuzlar, mektuplar, onaylar, faturalar ve sözleşmeler oluşturun
- Süreçler ve komut dosyaları oluşturun ve bunları dakikalar içinde birden çok dile çevirin
- Çevrimdışı erişim sağladığı için verilere erişin. Çevrimiçi olduğunuzda daha sonra senkronizasyon yapın
- Temel sistemlerle entegrasyon, veri kırma ve uygulama silolarını ortadan kaldırarak teknoloji altyapınızı geleceğe hazırlayın
ProcessMaker sınırlamaları
- Pratik kullanım için özellikle PHP ve JavaScript programlama becerileri gerektirir, bu da onu son kullanıcı geliştirme için daha az uygun hale getirir
- Yeni sürümler, önceden bildirimde bulunmaksızın hatalara neden olabilir ve sistemi çevrimdışı hale getirebilir
ProcessMaker fiyatlandırması
- Platform: Özel fiyatlandırma
- Artıları: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
ProcessMaker müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 3/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
En İyi İş Süreci Yönetim Platformuyla İş Akışınızı Geliştirin
Her bir Tallyfy alternatifinin iş akışınızı nasıl iyileştirebileceğini ve takımınızı nasıl daha verimli hale getirebileceğini araştırın ve tahmin edin. Doğru iş süreci otomasyon yazılımı, iş uygulamalarınız ve iş akışı yönetiminiz için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.
ClickUp, sizin ve takımınızın yönetici görevlerini yerine getirmekle uğraşmak yerine işbirliği ve yaratıcılığa odaklanmanıza yardımcı olan en iyi Tallyfy alternatifidir.
Başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.