2025'te İş Akışınızı İyileştirmek için 10 Tallyfy Alternatifi

Şunu hayal edin: Pazartesi sabahı ve kafanızda uzun bir yapılacaklar listesi ile işe başlıyorsunuz. İşe koyulduğunuzda, gelen kutunuzun şaşırtıcı derecede boş olduğunu ve takımın proje gösterge panelinin zaten güncel olduğunu fark ediyorsunuz.

Hayır, bir gecede bir değişiklik olmadı; iş akışı otomasyonu sihrini gösteriyor. Siz masanızdan uzaktayken, otomasyon araçları toplantıları planlamak, e-postaları filtrelemek ve proje durumlarını güncellemekle meşguldü.

İş Akışı Otomasyonu, tekrarlayan veya zaman alan görevleri insan müdahalesi olmadan tamamlamak için teknolojiyi kullanır. Takım verimliliğini artırır ve iş operasyonlarını hızlandırır.

Tallyfy, iş akışı otomasyonu için popüler bir iş süreci yönetim aracıdır. Ancak, özelleştirme sınırlamaları, bildirim yüklemesi ve karmaşık süreçlerde performans sorunları gibi sorunlardan muaf değildir.

Peki, iş süreçlerini otomatikleştirmek için hangi yazılımı kullanmalısınız? Bu blog yazısı, iş akışınızı iyileştirmek için en iyi on Tallyfy alternatifini ele almaktadır.

Tallyfy alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Her iş akışı otomasyon aracının artıları ve eksileri vardır, bu nedenle birini seçerken bunları bilmeniz gerekir. İş gereksinimlerinize en uygun olanı belirlemek için belirli temel faktörleri değerlendirerek başlayın.

Entegrasyon kolaylığı: Seçtiğiniz iş akışı otomasyon yazılımı, teknik yardım gerektirmeden mevcut teknoloji altyapınızla entegre olmalıdır, böylece verileri manuel olarak yönetmenin stresinden kurtulursunuz

Kullanıcı dostu: Öğrenmesi zor bir şey istemezsiniz. Nasıl çalıştığını hızlı bir şekilde anlayabilmelisiniz

İşlevsellik: İş süreci yönetim platformu, dijital dönüşüm için süreç belge yönetimi, görev otomasyonu, veri toplama ve analiz gibi gerekli tüm özelliklere sahip mi?

Ölçeklenebilirlik: İş akışı otomasyon platformu, işiniz büyüdükçe ve projelerinizin boyutu veya karmaşıklığı arttıkça ek kapasiteyi yönetebilmelidir

Güvenlik: Hassas şirket verileri söz konusu olduğunda, veri gizliliği ve güvenlik yasalarına uyan ve veri ihlallerine karşı koruma sağlayan sağlam şifreleme önlemlerine sahip bir araç istersiniz

Raporlama: Görev tamamlama süresi, hata oranı, maliyet tasarrufu ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli anahtar metrikler hakkında ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturabilmelisiniz

i̇ş Akışınızı İyileştirmek için 10 Tallyfy Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp, süreçlerinizi optimize etmek ve günlük programınızdan zaman alıcı, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış sağlam bir proje yönetimi yazılımıdır. İş uygulamalarınızı ClickUp üzerinde tek bir işbirliği ortamına entegre etmek, sürükle ve bırak arayüzü ile iş akışlarını otomatikleştirmenizi sağlar.

Bu platform, ClickUp Otomasyonları dahil olmak üzere yüzlerce esnek özelliğe sahiptir ve kolay otomasyon ve iş akışı yönetimi için süreçleri, rutin görevleri ve proje devrelerini kolaylaştırmak üzere 100'den fazla önceden hazırlanmış otomasyon tekniği arasından seçim yapmanızı sağlar.

ClickUp Otomasyon ile iş akışlarınıza göre özel otomasyon oluşturun

Görevleri veya yorumları otomatik olarak atamak, takımınızda net SOP'ler uygulamak, atanan kişileri ve öncelikleri değiştirmek, dinamik son teslim tarihleri ayarlamak veya bildirimleri tetiklemek istiyorsanız, ClickUp Otomasyonları bunu gerçekleştirebilir.

ClickUp'ın Süreç Akışı Şablonu, sürecinizdeki veya iş akışınızdaki tüm adımları görselleştirmenize, belgelendirmenize, izlemenize ve optimize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İşbirliğine başlamak için ilgili takım üyelerini veya misafirleri şablona davet edebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Uçtan uca iş akışınızın net ve öz bir özetiyle proje görselleştirmeyi kolaylaştırın

ClickUp Brain, kendi sanal metin yazarınız gibi çalışır. Mesajlara kısaltmalarla hızlı bir şekilde yanıt verir ve sıfırdan sizin üslubunuzda metinler oluşturur. Proje özetlerini ve ilerleme güncellemelerini otomatikleştirebilir ve ClickUp Brain'den proje ve takım üyeleri hakkında durum raporları isteyebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak beyin fırtınası yapın, notlar, dosyalar ve bağlantılar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin

En küçük yapılacak öğeden başlayarak tüm iş akışınızı Çalışma Alanları, Alanlar, Klasörler, Listeler ve Görevler olarak yapılandırın

ClickUp Görünümlerini kullanarak görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin. 15'ten fazla özelleştirilebilir seçenekle birlikte gelirler

ClickUp Görünümleri ile günlük işlerinizi izleyin ve çeşitli biçimlerde ilerlemeyi takip edin

Calendly, Google E-Tablolar, Dropbox, Slack, Airtable ve GitHub dahil 1000'den fazla uygulama ile entegre edin

Görevleri özelleştirmek ve uygulamak için Tetikleyiciler ve Eylemler kitaplığını kullanın

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile görevleri planlayın, projelerin ilerlemesini takip edin, son teslim tarihlerini yönetin ve darboğazları halledin

Durum güncellemelerinden son teslim tarihlerine kadar otomasyon eylemleri ayarlayın, böylece süreçleriniz tam istediğiniz zaman başlasın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI ücretli bir özelliktir

ClickUp'ın tüm özellikleri şu anda mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda, çalışma alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

2. Process Street

process Street aracılığıyla

Process Street, işletmelerin mevcut süreçleri oluşturup izlemesine, takımlarla işbirliği yapmasına ve işleri takip etmesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir kontrol listesi ve iş akışı otomasyon yazılımıdır.

Bu uygulamanın benzersiz özelliklerinden biri, iş akışlarını düzenli olarak veya belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak çalışacak şekilde planlamaktır.

Process Street, çalışanların işe alımından satış takiplerine ve etkinlik yönetimine kadar çeşitli görevler için kullanılabilir.

Process Street'in en iyi özellikleri

Verileri depolamak için merkezi bir depoya erişin

Basit bir belge düzenleyici ile SOP'leri ve kritik takım bilgilerini yakalayın, düzenleyin ve paylaşın

Otomatikleştirilmiş iş akışlarınıza kolayca entegre edilebilen formlar, anketler ve testler oluşturun ve özelleştirin

Birden fazla kontrol listesinin durumunu aynı anda izleyerek platformdaki tüm etkinliklere genel bir bakış elde edin

Process Street sınırlamaları

Platformun mobil uygulamasının Android sürümü yoktur

Bir iş akışı içinde tek bir kişiye görev atamak zahmetlidir; iş kullanıcıları yeni bir iş akışı ayarlamalı veya görevleri tek tek atamalıdır

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 100 $

Pro: Aylık 1.500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Process Street müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

3. Coolfire Core

coolfire Core aracılığıyla

Gerçek zamanlı işbirliği ile esnek bir iş yönetim sistemi arıyorsanız, Coolfire Core tam size göre. Benzersiz iş ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlar, sizin ve takımınızın neyin zamanı geldiğini, sırada ne olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmenize yardımcı olur.

Bu Tallyfy alternatifi, iç takımlar, müşteriler, yükleniciler ve satıcılar için işleri dijitalleştirir ve otomatikleştirir, onlara işlerine, siparişlerine ve teslimatlarına gerçek zamanlı erişim sağlar.

Coolfire Core, ABD Özel Harekat Birimi'nden Enterprise Rent-A-Car ve American Expediting Company'ye kadar kurumsal ve devlet kurumları için güvenilir bir iş süreci yönetim platformudur.

Coolfire Core'un en iyi özellikleri

İşlerinizi düzenleyin, takımınıza yapılacak işleri atayın ve patentli Oturum teknolojisi ile ilerlemeyi izleyin

Android ve iOS mobil uygulamalarıyla takımınızın içindeki ve dışındaki işleri koordine edin, bağlantıları paylaşın ve ilerlemenizi belgelemek için dosya ekleyin

İşleri yapılandıran ve işi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları yakalayan dijital iş formlarından yararlanın

Coolfire Core sınırlamaları

Sık yapılan yazılım güncellemeleri bazen sistemde küçük hatalara neden olabilir

Coolfire Core fiyatlandırma

Ücretsiz deneme

Aylık 450 $'dan başlayan fiyatlarla

Coolfire Core müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Microsoft Power Automate

microsoft Power Automate aracılığıyla

Daha önce Microsoft Flow olarak bilinen Microsoft Power Automate, işletmelerin sürükle ve bırak iş akışı arayüzü veya sıralı kural tabanlı akış kullanarak tekrarlayan manuel görevleri ve kağıt süreçleri otomatikleştirmeleri için bir bulut otomasyon platformudur.

Örneğin, farklı adımlar, değişkenler ve döngüler içeren bir akış şeması oluşturarak bir süreci görselleştirebilir ve ardından bunu Microsoft Power Automate'te çoğaltabilirsiniz.

Bu araç, hem kodlayıcılar hem de kodlayıcı olmayanlar için uygundur. Hızlı dağıtım için, veri alımından önceden tanımlanmış özel raporlara kadar çeşitli yerleşik ş Akışı şablonları arasından seçim yapabilirsiniz.

Microsoft Power Automate, kesintisiz bir iş akışı için Excel, OneDrive ve Teams gibi diğer Microsoft araçlarıyla entegre olur.

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

İlgili paydaşlara e-posta yoluyla uyarılar göndererek, son gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayın

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanarak önceden oluşturulmuş veya özel kullanıcı arayüzü eylemleriyle otomatikleştirilmiş eski sistemleri kullanın

PDF'yi metne dönüştürme, görüntüden metin çıkarma veya PDF'yi Word'e dönüştürme gibi çeşitli otomatik veri toplama süreçlerini kullanın

Microsoft Power Automate sınırlamaları

Kılavuz ve eğitim materyallerinin eksikliği nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça dik

Büyük veri kümeleriyle çalışırken performans düşebilir ve bu da sistem verimliliğini etkileyebilir

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Power Automate Process: Aylık bot başına 150 $

Microsoft Power Automate müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4/4 (150+ yorum)

5. Kissflow

via Kissflow

Kissflow, işletmelerin tek bir kod satırı yazmadan iş akışlarını tasarlamasına, oluşturmasına ve özelleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş akışı yönetim platformudur.

Kilometre geri ödemesi ve satın alma siparişi faturalandırmasından çalışanların işe alımına ve yazılım geliştirmeye kadar, Kissflow'un kullanıcı dostu arayüzü ile her şey için iş akışlarını düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Ayrıca, iş akışlarını hızlı bir şekilde görsel olarak temsil ederek operasyonel darboğazları belirleyebilir ve takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip edebilmesi için tetikleyici e-postaları otomatikleştirebilirsiniz.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş raporlarla iş akışlarını ve metrikleri etkili bir şekilde izleyin

Önceden tasarlanmış şablonlara erişin, böylece iş akışlarınızı sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmaz

Teknik yardım olmadan kolay entegrasyon kurulumu, süreç dağıtımı ve iş akışı uygulamalarının geliştirilmesinin avantajlarından yararlanın

Formüller, kullanıcı listeleri ve tablolarla görevleri delege edin ve bir süreci kimin başlatabileceğini ve her adımda kimin neyi görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edin

Kissflow sınırlamaları

Müşteri desteği yanıt verme konusunda yavaş olabilir, bu da platformun geniş araç dizisi göz önüne alındığında sorun teşkil edebilir

Yeni bir sürüme geçiş, büyük bir fiyat artışı ve sıkıcı bir geçiş sürecini içerir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (55 yorum)

6. Pipefy

via Pipefy

Pipefy, İK, finans, BT, müşteri desteği ve pazarlama ekiplerinin iş akışlarını tek bir platformda oluşturmasına, düzenlemesine ve denetlemesine yardımcı olan kodsuz bir süreç yönetim aracıdır.

Her türlü operasyonel senaryoyu yönetmek için donanımlı olan bu uygulama, süreç haritalama araçlarını kullanarak sektörünüzdeki en iyi uygulamalara dayalı iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

SLA'ları daha verimli bir şekilde izlemek, ekip çalışmasını iyileştirmek veya daha iyi müşteri hizmeti sunmak istiyorsanız, Pipefy görevlerinizi yerine getirmek için gerekli araçları sağlayabilir.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Gizli bulut veya şirket içi sistemlerde depolanan ERP'leri, veritabanlarını ve dikey çözümleri entegre etmenin avantajlarından yararlanın

Başlangıç noktasını, aşamaları ve gerekli entegrasyonları tanımlayarak özel iş akışları oluşturun. Kanban ve Scrum'ı kullanın

Satın alma, ödeme, onaylar ve daha fazlasını içeren tüm tedarik-ödeme iş akışlarını merkezileştirin ve merkezi bir hub üzerinden paydaşlarla bağlantı kurun

Pipefy sınırlamaları

Bağlı veritabanı kayıtları hakkında doğrudan raporlama yapma özelliği yoktur, bu da manuel çözümler gerektirir

Veri filtreleme seçenekleri sınırlıdır, bu da etiketlemeye aşırı bağımlılığa yol açar

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 34 dolar

Pipefy müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (300'den fazla yorum)

7. ProcessPlan

via Process Plan

ProcessPlan, görev izleme, hesap markalama, tek oturum açma ve zamanlama araçlarını kullanarak tüm iş süreci yaşam döngüsünü otomatikleştiren dinamik, yapay zeka destekli bir bulut tabanlı çözümdür.

ProcessPlan'ın Makine Öğrenimi (ML) teknolojisi, potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyerek sorunların ortaya çıkmasını önler ve bu özelliği ile muhasebe, proje yönetimi ve operasyon gibi departmanlar için kritik öneme sahiptir.

Kapsamlı kaynak kitaplığı, yüzlerce iş kullanımı örneği ve sektör için iş akışı örnekleri ve süreç şablonları sunar.

ProcessPlan'ın en iyi özellikleri

Raporları çalıştırmak, araştırma yapmak ve formları doldurmak gibi yönetici görevlerinizi yapmak için eğitimli Robot Çalışanlardan yararlanın

E-posta, sohbet ve diğer üçüncü taraf programlar aracılığıyla atanan görevleri tamamlayın; oturum açmanız gerekmez

İş akışı her yürütüldüğünde görevleri uygun zamanlarda uygun kişilere otomatik olarak atayın ve dağıtın

Yerleşik bilgi tabanıyla süreçleriniz ve iş akışlarınızla birlikte kurumsal verilerinizi güvenli bir şekilde yönetin

ProcessPlan sınırlamaları

Otomatik eylemler kafa karıştırıcı olabilir ve seçilen tüm alanlarda çalışmayabilir, deneme ve hata gerektirebilir

Kapsamlı kodlama ile yanıt vermez hale gelebilir ve karmaşık otomasyonun yönetimini zorlaştıran otomatik kaydetme özelliği yoktur

ProcessPlan fiyatlandırması

İnsanlar: Kullanıcı başına aylık 29 dolar

Robotlar: Özel fiyatlandırmalı isteğe bağlı eklenti

ProcessPlan müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Sonraki Konu

via Next Matter

Next Matter, CRM işlevleri dahil olmak üzere, görev açısından kritik işler için süreç otomasyonunu sistemlerine entegre etmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketler için bir iş süreci yönetim platformudur.

Tipik iş süreci otomasyonu örneklerinden biri, kapsamlı izin kontrolü ile karmaşık iş akışlarını özelleştirme ve yönetme olup, bu da süreç görünürlüğünü ve iş verimliliğini artırır.

Hızla büyüyen bir fintech şirketi veya yeni bir e-ticaret devi olun, Next Matter, Microsoft Office ile entegre olması ve daha iyi karar verme ve performans izleme için ayrıntılı raporlar ve analizler sunması nedeniyle son derece kullanışlıdır.

Next Matter'ın en iyi özellikleri

Mevcut teknoloji yığınınızı özel bir REST API ile entegre edin

Belirlenen tetikleyici etkinliklere göre başlatmak, duraklatmak veya sonlandırmak için iş akışlarını özelleştirin

Takımlar için olağan görev atamalarının yanı sıra, harici işbirlikçilere tekli veya çoklu süreç adımları atayın

Next Matter sınırlamaları

Sistemdeki daha büyük süreçlerde önemli yükleme gecikmeleri yaşanıyor

Entegrasyonlar karmaşıktır, eğitim materyalleri yetersizdir ve destek, saat farklarından etkilenerek gecikmelere neden olur

Next Matter fiyatlandırması

Kendi iş akışlarınızı oluşturun: Aylık iş akışı başına 180 $

NextMatter sizin için iş akışları oluşturur: Aylık iş akışı başına 300 dolar

Özel fiyatlandırma

Sonraki Matter müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. VisualCron

visualCron aracılığıyla

VisualCron, işletmelerin veri işleme, iş planlama, denetim ve daha fazlası gibi manuel süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Windows iş akışı otomasyon ve entegrasyon aracıdır.

Entegre bir görev zamanlayıcı kullanarak görevler oluşturabilir, bunları takımınıza atayabilir ve performansı incelemek için raporlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca klasörlere, dosya boyutuna, tarihe ve içeriğe göre filtreler uygulayarak yerel veya uzak dosyaları sıralayabilirsiniz.

VisualCron'un en iyi özellikleri

Tutarlı ve öğrenmesi kolay bir arayüzle sürükleyin, tıklayın ve oluşturun

VisualCron Sunucusunu kontrol etmek için yerel olarak veya internet üzerinden uzaktan bağlanın

SFTP, SCP ve HTTP gibi farklı platformlarda dosya aktarımı ve komut dosyası yürütme için standart protokolleri kullanın

API'sini kullanarak sistemi SAP, OneDrive, SharePoint ve Slack gibi çeşitli üçüncü taraf platformlarla entegre edin

VisualCron sınırlamaları

Geniş görev yelpazesi ve değişken kombinasyonları nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Sunucular arasında bile lisans transferleri için zorunlu destek planı satın alınması eleştiriliyor

VisualCron fiyatlandırması

1 sunucu lisansı (Temel): Aylık 229 $

1 sunucu lisansı (Pro): Aylık 249 $

Site lisansı (Pro): Aylık 1.249 $

Ülke lisansı (Pro): Aylık 1.599 $

Dünya lisansı (Pro): Aylık 1.999 $

VisualCron müşteri değerlendirmeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. ProcessMaker

via ProcessMaker

ProcessMaker, görev açısından kritik işler için kaynak tahsisini optimize etmek üzere kurumsal iş akışlarını otomatikleştirmek ve dağıtmak için düşük kodlu bir iş süreci otomasyonu (BPA) iş akışı aracıdır.

Orta ölçekli işletme sahipleri, BT liderleri, kurumsal mimarlar ve yazılım mühendisleri için en uygun seçenektir. Otomatik veri çıkarma ve sınıflandırma ile yapılandırılmamış verilerden içgörüler elde edebilirsiniz.

Process Modeler veya ProcessMaker iş akışı tasarım yazılımındaki hazır şablonları kullanarak kendi şablonlarınızı da kolayca oluşturabilirsiniz. Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365 vb. dahil olmak üzere birçok araçla entegre olur.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Document Builder ile herhangi bir işi yürütmek için gerekli elektronik makbuzlar, mektuplar, onaylar, faturalar ve sözleşmeler oluşturun

Süreçler ve komut dosyaları oluşturun ve bunları dakikalar içinde birden çok dile çevirin

Çevrimdışı erişim sağladığı için verilere erişin. Çevrimiçi olduğunuzda daha sonra senkronizasyon yapın

Temel sistemlerle entegrasyon, veri kırma ve uygulama silolarını ortadan kaldırarak teknoloji altyapınızı geleceğe hazırlayın

ProcessMaker sınırlamaları

Pratik kullanım için özellikle PHP ve JavaScript programlama becerileri gerektirir, bu da onu son kullanıcı geliştirme için daha az uygun hale getirir

Yeni sürümler, önceden bildirimde bulunmaksızın hatalara neden olabilir ve sistemi çevrimdışı hale getirebilir

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: Özel fiyatlandırma

Artıları: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

ProcessMaker müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 3/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

En İyi İş Süreci Yönetim Platformuyla İş Akışınızı Geliştirin

Her bir Tallyfy alternatifinin iş akışınızı nasıl iyileştirebileceğini ve takımınızı nasıl daha verimli hale getirebileceğini araştırın ve tahmin edin. Doğru iş süreci otomasyon yazılımı, iş uygulamalarınız ve iş akışı yönetiminiz için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

ClickUp, sizin ve takımınızın yönetici görevlerini yerine getirmekle uğraşmak yerine işbirliği ve yaratıcılığa odaklanmanıza yardımcı olan en iyi Tallyfy alternatifidir.

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