Daha İyi Kararlar Almak İçin Çıkarım Merdivenini Anlamak

Hiç bir kararınızdan pişman oldunuz mu? Bu, birini işe almak, bir şey satın almak, başka bir işe geçmek veya hatta sadece kötü bir saç kesimi yaptırmak olabilir! Gerçek dünyada, kararlarınızın her zaman doğru olacağının garantisi yoktur.

Ancak doğru bilgi ve araçlarla, başarı olasılığı daha yüksek kararlar alabilirsiniz. Bunu mümkün kılan düzinelerce karar verme şablonu ve çerçevesi vardır.

Bu blog yazısında, bu tür araçlardan biri olan Çıkarım Merdiveni'ni inceliyoruz.

Çıkarım Merdiveni nedir?

Çıkarım merdiveni, karar verirken doğal olarak izlediğiniz adım adım bir süreçtir. Bu karar verme sürecinin yedi adımı gözlem, veri seçimi, yorumlama, varsayımlar, sonuç, inançlar ve eylemdir.

Çıkarım merdiveni, 1970'lerde Amerikalı iş teorisyeni Chris Argyris tarafından tasarlanan, biliş ve eylemin metaforik bir modelidir. Argyris, insanların karar verme sürecini anlamalarına ve yanlış sonuçlara varmalarını önlemek için bu modeli oluşturmuştur. Daha sonra Peter Senge, "Beşinci Disiplin" adlı kitabında bu modeli popüler hale getirmiştir.

Yakında ayrıntılara gireceğiz, ancak önce bu terimi benzer bir terimden ayırarak açıklığa kavuşturalım.

Çıkarım merdiveni ve bilinçsiz önyargı

Hem çıkarım merdiveni hem de bilinçsiz önyargı, karar verme alanındaki bilişsel modellerdir. Her ikisi de örtük olup, karar verici tarafından bilinçli olarak kullanılmamaktadır. Ancak, tamamen farklı fikirler olup, farklı fonksiyonlara sahiptir.

Çıkarım merdiveni, tipik karar verme sürecini ortaya koyan bir araçtır. Öte yandan, bilinçsiz önyargı, bilinçli olarak farkında olmadan kurduğumuz ve kararları da etkileyen ilişkilendirmeler ve bağlantılardır.

Çıkarım merdiveni Bilinçsiz önyargı Çok adımlı bir süreç Faktörlerin birleşimi Davranışsal özelliklerden etkilenme Sosyal, kültürel ve davranışsal özelliklerin etkisi Etkili kararları destekler Etkili kararları engeller Takip etmeye yardımcı olur Şunları önlemeye yardımcı olur

Basitçe söylemek gerekirse, daha iyi kararlar almak için merdivenin her adımında bilinçsiz önyargıları ortadan kaldırmamız gerekir.

Çıkarım Merdiveninin Basamakları Nelerdir?

En yaygın olarak kullanılan çıkarım merdiveni, gözlemlenebilir verilerden oluşan bir havuzdan başlar ve aşağıdaki basamakları içerir.

Çıkarım merdiveni | Kaynak: Wikimedia Commons

1. Gözlem

En alt basamakta gözlem yer alır. Bu aşamada, anlam yüklemeden veya değer atamadan olayları görür ve mevcut verileri alırsınız.

Örneğin, tüm pazarlama faaliyetleri için bütçe tahsisi hakkında bir karar vermeniz gerekiyorsa, aşağıdaki gibi verileri toplar ve inceler:

Önceki yılların bütçeleri ve giderleri

Önceki yılların giderlerinin getirisi

Gelecek yıl için pazarlama planları ve faaliyetleri

Toplam kullanılabilir pazarlama bütçesi

Çalışanların ücretlendirilmesi

2. Veri seçimi

Tüm veriler, şu anda verdiğiniz karar için eşit derecede önemli veya ilgili değildir. Bu nedenle, verileri yorumlamadan önce, ilgili olanları seçme eğilimindeyiz. Bu, çıkarım merdiveninin ikinci basamağıdır.

Bütçe tahsis kararını verirken, belki çalışanların ücretleri hariç olmak üzere yukarıdaki listeden tüm verileri seçebilirsiniz, çünkü bu veriler insan kaynakları/İK bütçelerine girebilir.

Bu eleme süreci, kararların netleşmesini sağlar.

3. Yorumlama

İhtiyacınız olan verileri elde ettiğinize göre, şimdi bunları inceleme ve yorumlama zamanı. Niyetleri ne olursa olsun, herkes verileri kendi öznel deneyimlerine göre yorumlar. Çıkarım merdiveni, bunun normal bir süreç olduğunu ve karar vericinin bu süreci hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini öne sürer.

Örneğin, gelecekteki bütçelerle ilgili kararlar almak için geçmiş verilere bakmanız, öznellik olduğunu gösterir. Alternatif olarak, ücretli reklamlardan sorumlu kişinin sosyal medya yöneticisinden daha yetkin olduğuna inanıyorsanız, kanal bazında performansı öznel olarak yorumluyor olabilirsiniz.

4. Varsayımlar

Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin, tüm kararlar belirli varsayımlara dayanır. Mümkün olduğunca objektif olmak için, kararlarınızı desteklemek üzere verileri kullanabilir ve bunları "makul varsayımlar" haline getirebilirsiniz

Ardından, önceki adımdaki bağlamı bu adımdaki varsayımlarla birlikte kullanarak sonuçlara varın.

Aynı örnekte, sosyal medyanın her zaman ücretsiz olduğunu varsayarsanız, bunun tam tersi doğru olsa bile, sosyal medyaya herhangi bir bütçe ayırmayı düşünmeyebilirsiniz.

5. Sonuçlar

Çıkarım merdiveninin bir sonraki adımı, verilere, bağlama ve varsayımlara dayanarak durumun gerektirdiği eylemi belirlediğimiz sonuç aşamasıdır.

Örneğin, seçilen veriler sosyal medya aracılığıyla herhangi bir potansiyel müşteri oluşturmadığınızı gösteriyorsa; bunu sosyal medya yöneticisinin görüşü bağlamında yorumlarsanız ve kanalın ücretsiz olduğunu varsayarsanız, bu yıl da bu kanala herhangi bir bütçe ayırmamaya karar vereceksiniz.

6. İnançlar

Bir dönem geçtikten sonra, sonuçlar inançlarımıza dönüşür. Ve inançlar eylemleri etkiler.

Bir kez verdiğiniz karar işe yaradığı için, bir sonucun her zaman doğru olduğuna inanabilirsiniz. Ayrıca, bu sonucu gelecekteki çeşitli senaryolara uyguladığınız bir döngüye girersiniz ve bu da inançlarınızı doğrulamaya yol açar.

Örnekte, sosyal medyanın sizin için işe yaramadığını düşünüyorsunuz. Birisi denemek için ısrar ettiğinde, yarı gönülsüz bir şekilde onaylayacak ve başarısız olmalarını sağlayarak inancınızı bir kez daha doğrulayacaksınız.

7. Eylem

Son basamak, yolculuğumuzun sonunda attığımız adım olan eylemdir. Sonunda, ücretli reklamlara x%, sosyal medyaya y%, aramaya z% gibi paylar ayırabilirsiniz.

Çıkarım Merdiveninin Pratik Kullanımları

Başlangıçta, çıkarım merdiveni bir karar verme çerçevesi olarak değil, genellikle kararları nasıl verdiğimizi gözlemlemek için tasarlanmıştı. Ancak, düşünce süreçlerini ve bilişsel eylemleri yönlendirmek için kullanılabilir. İşte nasıl.

Bilişsel önyargıları kontrol edin

Çıkarım merdivenindeki adımlar, kararları etkileyen bireysel bağlam ve mevcut varsayımlara odaklanır. Çıkarım merdivenini kullanarak, önyargıları belirlemek ve kararları yeniden düşünmek için bir süreç analizi gerçekleştirebilirsiniz.

Örneğin, yüklenicilerin verimliliğine bakıp, düşük performanslarının uzaktan çalıştıkları için olduğunu varsayabilirsiniz. Çıkarım merdivenini takip etmek, uzaktan çalışanların daha az verimli olduğu yönündeki inancınıza güvenmek yerine, bu teoriyi doğrulamak için gözlem aşamasına geri dönmenizi sağlar.

Hemen sonuca varmaktan kaçının

Çıkarım merdiveni, gerçeklere ve gerçekliğe odaklanmanıza yardımcı olur. Akıl yürütme sürecinizde size yardımcı olur. Doğru bilgilere dayalı olarak kendi sonuçlarınızı desteklemenize veya başkalarının sonuçlarını sorgulamanıza yardımcı olur.

Örneğin, en son yinelemede bulunan hata sayısına bakıp, bunun tamamen çöp olduğu sonucuna varabilirsiniz. Ancak, çıkarım merdivenini kullanarak, verilere dayalı sonuçlar çıkarır ve bağlamsal zekayı kullanarak kök nedeni etkili bir şekilde bulursunuz.

Sert duygusal tepkileri önleyin

İnsanlar duygusal varlıklardır. Hepimiz iş yerinde olan bitenlerden dolayı üzülür, sinirlenir, hayal kırıklığına uğrar ve kızarız. Ancak, bu duyguların kararları orantısız bir şekilde etkilememesini sağlamak önemlidir.

Çıkarım merdiveni, duygusal tepkileri düzenlemeye ve aceleci kararları önlemeye yardımcı olur.

Düşünceli bir zihniyet geliştirin

Çıkarım merdivenini anlamak ve kullanmak, kendi düşünce sürecinizin farkında olarak yansıtıcı bir zihniyet oluşturmanıza olanak tanır. Çıkarım merdivenini ne kadar çok kullanırsanız, veri toplama becerilerinizi o kadar geliştirir ve karar verme sürecinizi o kadar güçlendirirsiniz.

Etkili kararları güçlendirir

Çoğu insan gözlemden eyleme bir anda geçer ve kararlarını sezgisel olarak verir. Bu, bazı durumlarda etkili olabilir, ancak diğer durumlarda son derece etkisiz olabilir. Çıkarım merdivenini kullanarak adımlarınızı yavaşça takip edebilir ve daha iyi kararlar verebilirsiniz.

Diyelim ki içgüdüleriniz bulut sağlayıcılarını, örneğin Google Cloud Platform (GCP) 'dan Amazon Web Services (AWS) 'e geçmeniz gerektiğini söylüyor, ancak patronlarınız ikna olmadı. Çıkarım merdivenini kullanarak kararınızı genişletebilir ve liderlerinizi etkilemek için süreci gösterebilirsiniz.

Çıkarım Merdivenini Etkileyen Faktörler

Etki merdiveni karar verme için güçlü bir araç olmakla birlikte, kusursuz değildir. Aşağıdaki faktörler bu aracın etkinliğini azaltabilir.

Bilinçsiz önyargı : Irk, cinsellik, cinsiyet vb. önyargılar, seçtiğimiz verileri veya yaptığımız varsayımları etkileyebilir

Sınırlı bilgi : Sınırlı gözlemler yapabilir ve daha da az veri noktası seçebiliriz, bu da kararlarımızı dar görüşlü hale getirir

Acele etmeyin : Karar verme sürecini aceleye getirmek, merdivenin önemli adımlarının atlanmasına neden olabilir

Yeniden değerlendirme yapmama: Çıkarım merdiveni, yansıtıcı bir zihniyet yaratmalıdır. Aksi takdirde, varsayımlar ve inançlar kontrol edilmez ve sonuçta onay önyargısı ortaya çıkar

Bu nedenle, karar verme tekniği olarak etkilenme merdivenini kullanmadan önce, yukarıdakileri göz önünde bulundurun ve bunlar için kontrol noktaları oluşturun. Etkilenme merdivenini etkili bir şekilde kullanmak için bazı ipuçları.

Karar Vermede Çıkarım Merdiveni Nasıl Kullanılır?

Kararlarınız büyük veya küçük olsun, etkilenme merdiveni size rehberlik edecek en yararlı zihinsel modellerden biridir. Merdiveni hızlı ve etkili bir şekilde tırmanmak için, bir proje yönetimi yazılımının avantajlarından da yararlanabilirsiniz. İşte nasıl.

1. Kapsamlı veriler toplayın

Gözlemlenebilir veriler havuzu tek başına bir adım olmasa da, bunların görünürlüğünü oluşturmak ve genişletmek proje yöneticisinin sorumluluğundadır. Karar verme veya değerlendirme araçları için en iyi AI araçlarından herhangi biri size bu konuda yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın proje yönetimi yazılımı, görev listesi tutmanıza, kullanıcıları atamanıza, yapılan işleri ölçmenize, her görev için zamanı takip etmenize, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza, süreçleri belgelendirmenize vb. olanak tanır.

ClickUp ile projeler, süreçler, kişiler, hedefler ve daha fazlası hakkında gözlemlenebilir verileri toplayabilirsiniz!

2. Verileri seçin

Tüm olası verileri elde ettikten sonra, almanız gereken karar için doğru alt kümeyi seçme zamanı gelir. ClickUp'ın raporlama ve görünüm özellikleri tam da ihtiyacınız olan çözümü sunar. İşte bazı örnekler.

ClickUp ilerleme izleme raporu

Proje Gösterge Paneli: ClickUp Gösterge Paneli, projenin ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı veriler sunar. Bunu birçok türde karar vermek için kullanabilirsiniz.

Örneğin, projeniz kapsam genişlemesi nedeniyle gecikirse ve ek kaynak ayırmanız gerekirse, gösterge paneli ihtiyacınız olan desteğin boyutunu ölçmenize yardımcı olur.

İş yükü görünümü: Bu ClickUp görünümü, her takım üyesi, iş yükü, kullanılabilirlik ve verimlilik hakkında verileri gösterir. Kaynak tahsisi ile ilgili kararlar alırken, bu mükemmel bir veri kümesidir.

Zaman takibi görünümü: Bu ClickUp görünümü, takım üyeleri tarafından çeşitli görevlerde takip edilen zamanı gösterir. Bu veriler, öngörülen çaba/zamanla ilgili kararlar alırken son derece yararlıdır.

3. Doğru bağlamı ekleyin

Çıkarım merdiveni, verileri öznel önceki deneyimlerimize dayanarak yorumladığımızı öne sürer. Profesyonel bir ortamda bu, başarıya zarar verebilir. Bu nedenle, bir proje yöneticisi olarak, daha fazla nesnellik sağlayan bağlam bilgisi edinmeye yatırım yapmanız gerekir.

Tükenme ve azalma grafikleri içeren ClickUp Gösterge Paneli

ClickUp'ın Gösterge Paneli, tek bir görünüm içinde birden fazla bileşen eklemenize olanak tanır ve tüm veri noktaları için destekleyici bilgiler sunar. Örneğin, proje durumunu pasta grafik olarak görürken, yolunda gittiğinizden emin olmak için yakma/tüketim grafiklerini de görebilirsiniz.

Önünüzdeki görevleri önceliklendirmede zorlanıyorsanız, karar vermenize yardımcı olacak ClickUp Eisenhower Matris Şablonunu deneyin.

4. (Makul) varsayımlarda bulunun

Herhangi bir karar verirken varsayımlar kaçınılmazdır. Örneğin, bir sonraki sprint planlaması yaparken, her takım üyesinin plana göre hazır olacağını varsayarsınız. İzin başvurusu olmadığı varsayıldığında, bu makul bir varsayımdır, yani doğru olma olasılığı yüksektir.

ClickUp'ın zaman takibi verileri, geçmişte bir P2 hatasını düzeltmenin ortalama 10 saat sürdüğünü gösteriyorsa, gelecekte de aynı sürenin gerekeceğini varsaymak makul olacaktır.

5. Olasılıkları düşünün ve sonuçlara varın

Çıkarım merdiveninin adımlarını görselleştirmek için Beyaz Tahta

ClickUp Beyaz Tahta, uzaktaki takımların fikir üretmesine, olasılıkları değerlendirmesine ve senaryoları keşfetmesine yardımcı olur. Takım olarak verileri tartışmak için görselleştirme tekniklerini kullandıklarında, merdivenin her adımında önyargıları ortadan kaldırabilirler.

ClickUp'ın yapay zekası ile verileri saniyeler içinde özetleyebilirsiniz. Bu, sunumlarda zaman kazanmanıza ve gelecekte bilgileri daha kolay işlemenize yardımcı olur.

6. Harekete geçin

Tüm kararlar sonunda bir eyleme yol açar. Kapsamlı bir proje yönetimi aracı, verilerden karara ve eyleme hızlı bir şekilde geçmenizi sağlar. ClickUp bunu birçok şekilde yapar.

ClickUp karar verme çerçevesi şablonu

Karar desteği: ClickUp'ın Karar Verme Çerçevesi Belge Şablonu, süreç boyunca size yol gösterir. Çıkarım merdiveni ile birlikte bu şablon, mantığınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir.

Sürükle ve bırak planlama: ClickUp takvim görünümü, bir projenin zamanlamasını gösterir. Zamanlamayı geciktirecek görevleri yeniden atamaya karar verirseniz, verimliliği optimize etmek için görevleri bir günden diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

Eylem öğelerine yorumlar: ClickUp yorum konuları sadece konuşmalar için değildir. Olasılıkları düşünürken, yorumları eylem öğeleri olarak atayın ve bu girdileri iş akışına dahil edin.

İşleri otomatikleştirin: Bazı kararlar otomatikleştirilebilir. ClickUp Otomasyonları ile, çeşitli senaryolar için tüm paydaşları otomatik olarak bilgilendiren basit bir "eğer-bu-o-ise" otomasyonu kurabilirsiniz.

Özelleştirin: İş akışlarınızı tasarlayın ve özel alanlarla ClickUp'ta ayarlayın.

ClickUp ile Daha İyi Kararlar Alın

Herkes her gün onlarca karar verir. Sorumluluklarınız ne kadar fazla olursa, o kadar çok karar verirsiniz ve bu kararların etkisi de o kadar büyük olur. Bu nedenle, her karar önem kazanır.

Verimli ve üretken olmak için, proje yöneticileri ve liderler sağlam karar alma süreçlerine sahip olmalıdır. Çıkarım merdiveni, bu tür süreçlerden biridir. Karar vericinin dünyayı görmesinden eyleme geçmesine kadar geçirdiği süreci özetler.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, yalnızca görevleri/faaliyetleri yönetmek için değil, aynı zamanda net kararlar almak için de tasarlanmıştır. Veri toplama ve rapor sunmaktan kararları eylem öğelerine dönüştürmeye kadar, ClickUp proje yöneticilerini her adımda destekler.

Sadece "yönetmek"ten daha fazlasını yapın. Projelerinizde mükemmelliğe ulaşın. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.