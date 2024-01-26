Whimsical ve Figma: İdeal Tasarım Aracınızı Seçme

Dijital tasarımlar üzerinde çalışan tasarımcılar ve yaratıcılar için doğru tasarım araçlarını seçmekten daha önemli bir şey yoktur.

Birçok seçenek arasından, Whimsical ve Figma, farklı tasarım süreçleri için tasarlanmış olsalar da, yetenekli tasarım araçları olarak öne çıkıyor. Whimsical, ilk konseptlerin taslağını oluşturmak için favori bir araçken, Figma ayrıntılı kullanıcı arayüzleri oluşturmak için mükemmeldir.

İdeal araç, tasarım sürecinizi kolaylaştırır, takım işbirliğini artırır ve proje sonuçlarını iyileştirir.

Whimsical ve Figma arasında karar vermeye çalışıyorsanız, size doğru bir karar vermenize yardımcı olmak için özelliklerini, fiyatlarını ve kullanım örneklerini derledik. Whimsical ve Figma'yı keşfederek yaratıcı ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Whimsical nedir?

via Whimsical

Whimsical, karmaşık fikirleri basitleştirmek için tasarlanmış görsel bir çalışma alanıdır. Akış şemaları, tel kafesler ve zihin haritalarının hayat bulduğu bir araçtır.

Whimsical, temel olarak fikirlerinizi netleştirir. Beyin fırtınası oturumları, proje planlama ve strateji haritalama için mükemmeldir. Gücü, kullanıcıların dikkatlerini dağıtmadan içeriklerine odaklanmalarını sağlayan minimalist yaklaşımında yatmaktadır.

Kullanıcılar, Whimsical'ın sezgisel tasarımı ve basitliğini seviyor. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği özelliği, takımların gerçek zamanlı ve eşzamansız olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyor.

Özetle, Whimsical sadece bir diyagram oluşturma aracından daha fazlasıdır:

Fikirlerin düzenlendiği, paylaşıldığı ve geliştirildiği bir işbirliği alanıdır

Kullanıcı dostu arayüzü, çeşitli alanlardaki profesyoneller için uygun hale getirir

Yapısal görsel planlama ve hızlı işbirliğine değer verenler için etkili bir çözümdür

Whimsical özellikleri

Whimsical, verimli tasarım süreçleri için özel olarak tasarlanmış odaklanmış özellikleriyle öne çıkıyor:

1. Akış şemaları

Whimsical, herkesin iş süreçlerini ve iş akışlarını haritalamak için akış şemaları oluşturmasını kolaylaştırır. Bir dizi özelleştirme seçeneği ile kullanıcılar, anlaşılması ve değiştirilmesi kolay, ayrıntılı ve işlevsel akış şemaları oluşturabilir. Platform, başlangıç için akış şeması şablonları da sunar.

2. Wireframe'ler

Whimsical'daki tel kafes aracı, UI/UX tasarımcıları için bir nimettir. Web sitesi ve uygulama düzenlerinin oluşturulmasını kolaylaştıran çok çeşitli şablonlar ve öğeler sunar. Kullanıcı dostu olması ve geniş öğe yelpazesi, onu erken aşamadaki tasarım işleri için favori haline getirir.

3. Zihin Haritaları

Whimsical zihin haritaları, beyin fırtınası yapmak ve fikirleri düzenlemek için paha biçilmez bir değere sahiptir. Düşünceleri yakalamak ve yapılandırmak için esnek ve dinamik bir yol sunar. Bu, yaratıcılığı ve işbirliğine dayalı fikir üretmeyi teşvik eder.

Dahası, Whimsical ile birden fazla kullanıcı bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir. Kolay paylaşım seçenekleri ve temiz arayüzü, tasarım takımlarının işlerini kolaylaştırır.

Ayrıca, Whimsical diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve çoklu araç ş akışında kullanışlılığını artırır.

Whimsical'ın özellikleri açıklık, işbirliği ve kullanım kolaylığına öncelik verir. Bu özellikler, onu sadece diyagramlar oluşturmak için değil, aynı zamanda görsel düşünme ve takım işbirliği için kapsamlı bir platform olarak da ideal hale getirir.

Whimsical fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Pro : Aylık 12 $/düzenleyici

Organizasyon: Aylık 20 $/düzenleyici, yıllık faturalandırılır

Figma nedir?

via Figma

Figma, özellikle UI/UX tasarımı ve prototip oluşturmada kullanışlı olan popüler bir araçtır. Bu bulut tabanlı platform, sorunsuz bir tasarımdan geliştirmeye ş akışı sağlar ve bu da onu profesyonel tasarımcılar arasında favori haline getirmiştir.

Figma'nın en büyük cazibesi, tasarım takımlarının işbirliği yapmasına yardımcı olmasıdır. Birden fazla tasarımcının aynı anda bir pano üzerinde çalışmasına ve gerçek zamanlı güncellemeler ve geri bildirimler sağlamasına olanak tanır. Bu, takım çalışmasının ve hızlı teslimat sürelerinin önemli olduğu hızlı tasarım ortamlarında çok değerli bir özellik.

Figma, fikirlerin işbirliği içinde geliştirildiği, test edildiği ve iyileştirildiği tam donanımlı bir görsel tasarım paketi. Modern dijital tasarım projelerine uygun bir dizi araç sunan bu paket, hem yeni kurulan şirketler hem de kurumsal şirketler için uygundur.

Figma, sağlam tasarım yetenekleri, etkileşimli prototip oluşturma, yüksek kaliteli şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile öne çıkıyor. Ş Akışını basitleştirip geliştirerek tasarımcılar ve geliştiriciler arasındaki uçurumu kapatıyor.

Figma özellikleri

Figma'nın kapsamlı özellik seti, onu UI/UX tasarımı ve işbirliği için öne çıkan bir seçim haline getirir:

1. Arayüz tasarımı

Figma, gelişmiş vektör düzenleme araçları, duyarlı düzen ızgaraları ve kapsamlı bileşen kitaplıkları ile UI/UX tasarımında mükemmeldir. Bu özellikler, ayrıntılı ve dinamik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır.

2. Prototip Oluşturma

Figma'nın en güçlü yönlerinden biri prototip oluşturma yetenekleridir. Tasarımcılar, nihai ürünün görünümünü ve işlevselliğini taklit eden etkileşimli prototipler ve kullanıma hazır maketler oluşturabilir . Bu özellik, kullanıcıların yazılım prototip şablonlarını test etmesi ve tasarımın kullanıcı beklentilerini karşıladığından emin olması için çok önemlidir.

3. İşbirliği

Figma'nın gerçek zamanlı düzenleme özelliği, birden fazla tasarımcının aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Yorum ekleme, sürüm kontrolü ve kolay paylaşım gibi özellikler, bu platformu oldukça verimli hale getirir.

Kullanıcı dostu ve erişilebilir olmasıyla birleşen bu özellikler, onu ideal bir seçim haline getirir. Tasarımcıların yüksek kaliteli arayüz tasarımları ve prototipler oluşturmasını sağlar.

Figma'nın araçları, onu serbest çalışanlar, orta ölçekli tasarım takımları ve büyük kurumsal şirketler için uygun hale getirir.

Figma fiyatlandırması

Başlangıç : Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 15 $/kullanıcı

Organizasyon : Aylık 45 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Aylık 75 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Whimsical ve Figma: Özellik Karşılaştırması

Whimsical ve Figma karşılaştırması, her iki araç da belirli tasarım görevlerine göre uyarlanmış benzersiz özelliklere sahip olduğundan tam olarak doğru olamaz. Yaratıcı projeleriniz için doğru aracı seçmenin anahtarı, bunların farklı özelliklerini ve yeteneklerini anlamaktır.

1. Temel işlevler

Whimsical

Whimsical, görsel hikaye anlatımı için idealdir. Mükemmel akış şemaları, tel kafesler ve zihin haritaları ile yazılım, erken aşamada kolay planlama yapmanızı sağlar. Beyin fırtınası oturumları için harika bir araçtır.

Whimsical, karmaşık kavramları net görsel anlatılara dönüştürür ve soyut fikirleri düzenli görsel yapılara sadeleştirir.

Uygulamada: Bir pazarlama takımının kampanya stratejisi için beyin fırtınası yaptığını hayal edin. Whimsical'ı kullanarak, süreç akışının tüm unsurlarının akış şemasını hızlı bir şekilde haritalandırarak fikirleri ve stratejileri görsel olarak düzenlerler. Bu netlik, takımın uyumunu sağlar ve planın verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Figma

Dünya çapında milyonlarca kişi için Figma, web siteleri ve mobil uygulamaların UI/UX tasarımı ve prototip oluşturulması için vazgeçilmez bir araçtır. Ayrıntılı arayüz oluşturma ve etkileşimli prototipler için araçlarla donatılmış olan Figma, karmaşık tasarım projelerini sonlandırmak için bir güç merkezidir.

Uygulamada: Bir teknoloji girişiminde çalışan bir UI/UX tasarımcısının, uygulama arayüzünün prototipini oluşturmak için Figma'yı kullandığını düşünün. Geliştiriciler ve paydaşlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak tasarımları hızlı bir şekilde yineler ve nihai ürünün kullanıcı ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyum sağlamasını sağlar.

2. Kullanıcı arayüzü ve erişilebilirlik

Whimsical

Whimsical, temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Yeni başlayanlar için çok kolay, ancak profesyoneller için yeterince sağlamdır, bu da onu hızlı tasarımlar ve kavramsal işler için mükemmel kılar.

Figma

Figma daha karmaşık ve zengin özelliklere sahiptir. Deneyimli tasarımcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve sofistike tasarım görevlerini ve derinlemesine proje geliştirmeyi destekler.

3. İşbirliği ve takım etkileşimi

Whimsical

Whimsical, tasarımın ilk aşamalarında etkili takım işbirliğini destekler. Gerçek zamanlı düzenleme ve geri bildirim araçları, grup beyin fırtınası ve düzen planlaması için mükemmeldir.

Figma

Figma, karmaşık tasarım işleri için gelişmiş işbirliği özellikleri sunar. Birden fazla tasarımcının gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabileceği bir işbirliği ekosistemi oluşturur.

Whimsical

Bu araç, ayrıntılı fikirleri grafikler ve temel tel kafesler gibi basit görsel biçimlere dönüştürmek için temel tasarım öğelerinin oluşturulmasını kolaylaştırır.

Figma

Figma, ayrıntılı ve duyarlı tasarımlar oluşturmak için uygun vektör ağları, gelişmiş ızgaralar ve dinamik kaplamalar sunar.

5. Diğer platformlarla entegrasyon

Whimsical

Whimsical, Asana, Jira ve Trello gibi çeşitli proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, uyumlu bir iş akışı sağlar.

Figma

Figma, geliştirme ve diğer araçlarla tasarım yapabilen kapsamlı entegrasyon seçenekleriyle bilinir ve tasarımdan geliştirmeye kesintisiz bir akış sağlar. Bu araç, Slack, GitHub ve Zeplin gibi platformlarla bağlantı kurar.

6. Fiyatlandırma

Whimsical

Bu araç, özellikle bireyler ve küçük takımlar için uygun olan daha erişilebilir fiyatlandırmaya sahiptir. Sonuç olarak, Whimsical, temel erken aşama tasarım özelliklerini uygun bir fiyata sunar.

Figma

Figma'nın fiyatı daha yüksek ancak kapsamlı özellik setini de yansıtıyor. Bulut tabanlı araç, ayrıntılı tasarım işi gerektiren büyük takımlar ve karmaşık projeler için değer sunuyor.

Whimsical ve Figma'yı özellikler ve kullanımlar açısından karşılaştırdığınızda, Whimsical'ın ilk planlama ve basit tasarım görevleri için ideal olduğunu, Figma'nın ise ayrıntılı, işbirliğine dayalı tasarım işleri için en uygun olduğunu görebilirsiniz.

Whimsical ve Figma arasında seçim yaparken projenizin özel gereksinimleri yol gösterici olmalı, ancak en önemli husus, gerekli teknik veya tasarım becerilerinin karmaşıklığı ve işin kapsamı olmalıdır.

Figma alternatiflerini inceleyin!

Reddit'te Whimsical ve Figma karşılaştırması

Reddit, çeşitli ürünler hakkında filtrelenmemiş düşünceler ve dürüst kullanıcı deneyimlerinin bulunduğu bir altın madeni. Whimsical ve Figma, tasarım ve verimlilik alt forumlarında pek çok tartışma başlattı.

Ancak, Reddit topluluğu, ikisini karşılaştıran tartışmalarda oybirliği ile bir karara varmamıştır. Whimsical ve Figma arasında seçim genellikle projenin niteliğine ve takımın boyutuna bağlıdır.

Hızlı, işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve erken aşama tasarım için Whimsical önde gidiyor. Ancak konuşma ayrıntılı arayüz tasarımı ve prototiplemeye geldiğinde, Figma tercih edilen rakip oluyor.

R/userexperience'daki bir konu, Whimsical'ın lo-fi tel kafes ve kullanıcı akışlarındaki güçlü yönlerini vurgularken, Figma'nın özellikle ayrıntılı tasarım yönleri için FigJam ile olan yeteneklerini de takdir ediyor.

Reddit kullanıcısı u/tebyteby bunu doğru bir şekilde özetliyor:

Whimsical, lo-fi tel kafes ve kullanıcı akışları için oldukça sağlam bir araç setine sahiptir. Bununla birlikte, zaten Figma kullanıyorsanız, FigJam'i tercih ederim. Bu araç sürekli olarak geliştirilmeye devam edecek ve diğer araçların çoğunun yaptığı işleri zaten yapıyor.

Whimsical, lo-fi tel kafes ve kullanıcı akışları için oldukça sağlam bir araç setine sahiptir. Bununla birlikte, zaten Figma kullanıyorsanız, FigJam'i tercih ederim. Bu araç sürekli olarak gelişmeye devam edecek ve diğer araçların çoğunun yaptığı işleri zaten yapıyor.

Kullanıcıların bakış açısı, Whimsical'ın ilk tasarım aşamaları için sağlamlığını ve Figma'nın FigJam'in daha kapsamlı tasarım görevleri için umut vaat eden gelişimini göstermektedir.

ClickUp ile Tasarım İş Akışlarını Geliştirme – En İyi Alternatif

ClickUp'ı kullanarak işbirliği yapın, çekici tasarımlar oluşturun ve prototipleri paylaşın

Whimsical ve Figma kendi alanlarında güçlü araçlar olsa da, ClickUp görsel planlama, ayrıntılı tasarım yürütme ve tasarım ekipleriyle işbirliği arasındaki boşluğu dolduran kapsamlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bu çok yönlü platform, takım verimliliğini artırır. Her iki aracın bazı özelliklerini entegre eden ClickUp, proje yönetimi, tasarım işbirliği ve dokümantasyon için birleşik bir çözüm sunar.

ClickUp'ın belirli özelliklerinin Whimsical ve Figma'nın özellikleriyle nasıl karşılaştırıldığını ve bunları nasıl tamamladığını görelim.

1. ClickUp Beyaz Tahtalar

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

ClickUp Beyaz Tahtalar, görsel beyin fırtınası yapmak ve karmaşık fikirleri işbirliği içinde haritalamak için idealdir. Serbest çizim yapabilir, şekiller ve resimler ekleyebilir, notlar yazabilir ve hatta görevleri birbirine bağlayabilirsiniz. Birden fazla öğeyi birbirine bağlayarak iş akışları, yol haritaları ve daha fazlasını oluşturun.

ClickUp ayrıca hızlı bir başlangıç için kullanabileceğiniz yüzlerce şablon sunar.

2. ClickUp Tasarım

ClickUp'ın tasarım araçlarıyla tel kafesler, uygulama ekranları, maketler ve daha fazlasını oluşturun

Tasarım takımlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ClickUp Design, işbirliğine dayalı tasarım alanları sunarak daha sorunsuz proje izleme ve geri bildirim entegrasyonu sağlar ve genel tasarım sürecini iyileştirir.

Tasarım özetlerini toplayıp paylaşabilir, maketleri onaylayıp açıklama ekleyebilir, tasarım görevlerini ve alt görevleri yönetebilir, iş yüklerini ve zaman çizelgelerini izleyebilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI, yaratıcı özetler, tasarım kişilikleri ve daha fazlasını geliştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp ayrıca Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox vb. gibi favori araçlarınızla da entegre olur, böylece tüm tasarım iş akışlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.

3. ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgelerinde takım üyeleriyle işbirliği yaparak yazı tiplerini özelleştirin, Görev ilişkileri ekleyin veya doğrudan belge içinde Görevlere bağlantı verin

Figma'nın dokümantasyon özellikleri ve Whimsical'ın planlama öğeleriyle karşılaştırılabilir olan ClickUp Docs, ayrıntılı proje dokümantasyonu sağlar ve tasarım konseptlerinden projenin tamamlanmasına kadar kapsamlı kayıt tutma imkanı sunar.

Belgeleri işbirliği içinde oluşturun ve düzenleyin, iş akışlarınıza bağlayın, güvenli bir şekilde paylaşın ve en sık kullandığınız belgeleri şablonlara dönüştürün.

ClickUp'ı tasarım akışınıza dahil etmek, Whimsical ve Figma'nın güçlü yönlerini tamamlayarak tasarım proje yönetimi ve takım işbirliğine kapsamlı bir yaklaşım sağlar.

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/üye

İş: Aylık 12 $/üye

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp AI: Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında ücretli planlarda mevcuttur

Tasarım İhtiyaçlarınız İçin Doğru Seçimi Yapın: ClickUp

Dijital tasarım araçları söz konusu olduğunda, Whimsical ve Figma'nın her ikisi de görsel işbirliği ve arayüz tasarımında kendine özgü güçlü yönlere sahiptir.

Whimsical, fikirleri düzenleme ve görselleştirme konusunda mükemmeldir, bu da onu ilk planlama aşamaları için ideal hale getirir. Figma ise ayrıntılı tasarım işleri için uygun olan, derinlemesine UI/UX tasarımı ve prototip oluşturma için gelişmiş özellikler sunar.

Whimsical ve Figma arasında yapacağınız seçim, projenizin ihtiyaçlarına ve takımınızın ş Akışına bağlı olacaktır.

ClickUp, Figma ve Whimsical gibi bağımsız çözümlere kapsamlı bir alternatiftir. İşbirliği araçları, proje planlama özellikleri, iş akışı otomasyonu ve izleme yetenekleriyle tasarım iş akışlarını kolaylaştırmak için mükemmel bir platformdur.

ClickUp, Whimsical ve Figma'nın özelliklerini ek proje yönetimi özellikleriyle birleştirir. Whimsical'a benzer gerçek zamanlı beyin fırtınası ve işbirliği ve Figma'nın ayrıntılı iş akışlarına çok benzeyen yapılandırılmış bir tasarım proje yönetimi yaklaşımı sunar.

Tüm tasarım ve yönetim ihtiyaçlarınızı tek bir platformda karşılayan kapsamlı bir çözüm arıyorsanız ClickUp'ı tercih edin. Tasarım proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp ile bugün başlayın.