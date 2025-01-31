2025'in En İyi 10 Instapage Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Bir açılış sayfası oluşturucu kullanmak, çok az teknik bilgiyle dakikalar içinde güzel ve yüksek dönüşüm oranlarına sahip açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, birçok pazarlamacı ve küçük işletme sahibi için bir nimettir.
Çoğu kişi için Instapage, piksel mükemmelliğinde açılış sayfaları oluşturmak için ilk tercihtir.
Ancak, sınırlı e-ticaret seçenekleri sunarak çevrimiçi satış yapmak isteyenler için uygunluğunu kısıtlamaktadır. Ayrıca, tasarım esnekliğini ciddi şekilde kısıtlayan sınırlı açılış sayfası şablonlarına sahiptir.
Neyse ki, Instapage piyasadaki tek açılış sayfası oluşturucu değildir. Özellikler ve fiyatlandırma açısından daha iyi bir denge sunan en iyi Instapage alternatiflerini keşfetmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.
Çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için tasarlanmış Instapage'in en iyi 10 alternatifini sizlere tanıtacağız.
Instapage alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Listeye geçmeden önce, hızlı bir ipucu verelim. Ne aradığınızı tam olarak bildiğinizde, Instapage'e alternatif bir seçenek bulmak çok daha kolay hale gelir. Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planlarını karşılaştırın ve alternatifin bütçenize uygun olduğundan ve işinizin ihtiyaç duyduğu özellikleri sunduğundan emin olun. Kullanmayacağınız gösterişli özellikler için gereksiz harcamalardan kaçının
- Şablonlar: Profesyonelce tasarlanmış çeşitli şablonlar, zaman kazanmanızı ve görsel olarak çekici açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur
- Özellikler ve işlevsellik: Yüksek kaliteli içerik yazma şablonları, site haritası şablonları, sağlam A/B test yetenekleri, sürükle ve bırak oluşturucu ve tercih ettiğiniz inbound pazarlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar sunan bir platform arayın
- İşbirliği özellikleri: Bir takımla çalışıyorsanız, açılış sayfalarının kolay işbirliği ve düzenlemesine olanak tanıyan bir Instapage alternatifi seçin
- Mobil duyarlılık: Mobil cihazları kullanarak web sitelerine erişen kullanıcı sayısının artmasıyla ( Aralık 2024 itibarıyla %56,1 ), oluşturulan açılış sayfalarının mobil duyarlı olması gerekir
- Özelleştirme seçenekleri: Seçtiğiniz platformun, açılış sayfalarınızda markanızın kişiliğini yansıtacak kadar özelleştirme olanağı sunduğundan emin olun
- Performans analizi: Hemen çıkma oranlarını azaltmanıza, etkileşimi artırmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olacak dönüşüm izleme ve ısı haritaları gibi analiz ve raporlama araçlarını arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Instapage Alternatifi
Artık doğru Instapage alternatifini seçmek için zihinsel bir haritanız olduğuna göre, işte bugün piyasadaki en iyi 10 seçeneğin listesi.
1. Unbounce
Unbounce, kullanıcı dostu olmasıyla bilinen bir açılış sayfası oluşturucu. Sürükle ve bırak arayüzü, ziyaretçileri çeken ve dönüştüren bir açılış sayfası oluştururken kodlama becerisine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Bir açılış sayfası oluşturmak için Klasik Oluşturucu ve Akıllı Oluşturucu arasında seçim yapabilirsiniz. Her Unbounce planı, her ikisine de erişim sunar. Klasik Oluşturucu, gelişmiş kodlama ve özelleştirme ile orijinal sürükle ve bırak deneyimi sunarken, Akıllı Oluşturucu, veriye dayalı önerilerle açılış sayfası oluşturmayı hızlandırmak için yapay zeka kullanır.
WordPress kullanıcıları için Unbounce WP eklentisi, özel açılış sayfalarını doğrudan WordPress sitenize sorunsuz bir şekilde yayınlamanıza yardımcı olur.
Unbounce, AI destekli optimizasyon ile dönüşüm oranlarını artıran ve edinme başına maliyeti azaltan Akıllı Trafik özelliği ile bilinir.
Unbounce'un en iyi özellikleri
- A/B testi ile 100'den fazla sürükle ve bırak açılış sayfası şablonundan seçim yapın
- Kaydırma sırasında kalıcı CTA'lar için mobil uyumlu pop-up'lar ve yapışkan çubuklar kullanın
- Google Analytics gibi üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun
- Yerleşik güvenlik özellikleriyle hesabınızın ve açılış sayfalarınızın güvenliğini sağlayın
- Video arka planlarını, ışık kutularını, kolay potansiyel müşteri formlarını ve teşekkür mesajlarını özelleştirin
Unbounce sınırlamaları
- İdeal mobil uyumlu açılış sayfaları oluşturmak zor bir iştir
Unbounce fiyatlandırması
- Başlangıç: 99 $/ay
- Optimize: 145 $/ay
- Hızlandırın: 240 $/ay
- Concierge: Aylık 625 $'dan başlayan fiyatlarla
Unbounce puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)
2. Landingi
Landingi ile herkes kodlama yapmadan işlevsel ve görsel olarak çekici web siteleri oluşturabilir. Tasarım sürecini basitleştirmek için platform, 200'den fazla özelleştirilebilir şablon içeren bir kitaplık ile birlikte sezgisel bir sürükle ve bırak oluşturucu sunar.
Kişiselleştirilmiş bir dokunuş için Landingi, akıllı bölümler ve özel HTML/CSS entegrasyonunun esnekliğini sunar. Tasarımlarınıza ücretsiz resimler ve simgeler ekleyerek görsel çekiciliği artırabilirsiniz.
Tek tıklamayla çoğaltma özelliği sayesinde, çeviri sürümleri oluştururken içerik değiştirirken tasarımı koruyarak açılış sayfalarını kolayca çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, açılış sayfalarını belirli kategorilere veya kampanyalara göre verimli bir şekilde gruplandırmanıza da olanak tanır.
Yerleşik A/B test özellikleriyle web sitenizin performansını daha da optimize edebilirsiniz.
Son olarak, Landingi, pazarlama sorunlarınızı kolaylaştırmak için Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics ve PayPal dahil olmak üzere çeşitli e-posta pazarlama, CRM, e-ticaret, analiz ve sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Landingi'nin en iyi özellikleri
- 300'den fazla özel ve yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfası şablonuna erişin
- Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için dinamik içeriklerle açılış sayfalarını kişiselleştirin
- Sınırsız açılış sayfası oluşturun
Landingi sınırlamaları
- Sınırlı müşteri hizmetleri; sohbet desteği yok
Landingi fiyatlandırması
- Lite: 29 $/ay
- Profesyonel: 49 $/ay
- Ajans: 149 $/ay
- Sınırsız: 1000 $/ay
Landingi puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)
3. Leadpages
Leadpages, Instapage alternatiflerinden biridir ve potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve dönüşüm odaklı sayfalar oluşturmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarının yanı sıra, bu araçla pop-up'lar ve uyarı çubukları oluşturabilir ve hatta tüm web sitelerini zahmetsizce oluşturabilirsiniz.
Hepsi bu kadar değil. Platformun tahmine dayalı analitik özelliği, bilinçli ayarlamalar ve değişiklikler yaparak açılış sayfası performansınızı değerlendirmenize ve optimize etmenize olanak tanır. Ayrıca, potansiyel müşteri oluşturma uzmanlarıyla kişiselleştirilmiş koçluk hizmetine de erişebilirsiniz.
Leadpages'in en iyi özellikleri
- Sayfalarınızı oluştururken gerçek zamanlı dönüşüm ipuçları alın
- Daha üst düzey planlarla Leadpages ödeme işlemlerine erişin
- Popüler e-posta hizmeti sağlayıcılarıyla (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber) sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Özel bir eklenti aracılığıyla WordPress ile bağlantı kurun
- E-posta, sohbet veya telefon yoluyla birinci sınıf teknik danışmanlık alın
Leadpages sınırlamaları
- Standart plan A/B testi sunmaz
- Karmaşık ve girift web siteleri için ölçeklenemez
Leadpages fiyatlandırması
- Standart: 37 $/ay
- Pro: 74 $/ay
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
Leadpages puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)
4. Zarif Temalar
Elegant Themes tarafından sunulan Divi, genellikle bir WordPress teması olarak sınıflandırılsa da, aslında web sitenizin her yönünü sıfırdan oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan eksiksiz bir tasarım çerçevesidir.
Divi, çeşitli benzersiz sayfa öğelerini bir araya getirerek açılış sayfanızın estetiğini geliştiren, tipik şablonların ötesine geçer.
Yeni başlayanlar ve profesyonellerin erişebileceği görsel düzenleyicisi ile yüksek kaliteli açılış sayfalarını zahmetsizce tasarlayabilirsiniz. Anahtar özellikler arasında satır içi metin düzenleme ve ileri düzey kullanıcılar için özelleştirilebilir CSS kontrolü bulunur.
Elegant Themes'in en iyi özellikleri
- Gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için web sitesi değişikliklerini etkinleştirin
- Duyarlı web siteleri oluşturun ve mobil cihazlarda nasıl göründüklerini kontrol edin
- Tema işlevselliğini iyileştirmek için özellikleri düzenli olarak güncelleyin ve geliştirin
- Web sitesi genelinde tasarım öğelerini kullanarak global değişiklikler yapın
Elegant Themes sınırlamaları
- Elegant Themes ile oluşturulan web siteleri yavaş yükleme süreleri yaşar
- Düzen otomatik olarak mobil ve diğer cihazlara aktarılmaz
Elegant Themes fiyatlandırması
- Divi: 89 $/yıl
- Divi Pro: 569 $/yıl
- Divi Ömür Boyu: 249 $
- Divi Pro + Ömür Boyu: 729 $
Elegant Themes puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1000+ yorum)
5. Click Funnels
ClickFunnels, işletmelerin ürün lansmanlarından e-posta aboneliklerine ve satışlara kadar pazarlama hunilerini kolaylaştırmaları için bir çevrimiçi satış aracıdır. Aslında, CRM, analitik, satış sayfaları, üyelik siteleri ve daha fazlası gibi bir dizi özellik sunan, e-ticaret işletmeleri için hepsi bir arada bir çözümdür.
Özelleştirilebilir açılış sayfaları ve e-posta otomatik yanıtlayıcıları ile ClickFunnels, pazarlama hunileri oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli pazarlama platformlarıyla entegrasyon da sunar. Sipariş formları ve teşekkür sayfaları oluşturma gibi özellikler paketi tamamlar.
İster küçük bir işletme sahibi, ister çevrimiçi bir girişimci veya daha büyük bir kurumsal yapının parçası olun, ClickFunnels her adımda dönüşüm hunisini optimize etme fırsatlarını belirleyerek dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olabilir.
Click Funnels'ın en iyi özellikleri
- Ürün lansmanları, satış sayfaları ve etkinlik promosyonları gibi çeşitli iş senaryolarına göre uyarlanmış 22 profesyonel huni şablonuna erişin
- Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak satış hunileri ve açılış sayfaları oluşturun; kodlama becerisi gerekmez
- A/B bölünmüş testlerle dönüşüm hunilerinizi optimize edin
- Özel işlevler eklemek için kod düzenleyiciyi kullanın
Click Funnels sınırlamaları
- Kullanıcı deneyimi iyileştirilmeli
- Zor öğrenme süreci
ClickFunnels fiyatlandırması
- Temel: 147 $/ay
- Pro: 197 $/ay
- Funnel Hacker: 497 $/ay
ClickFunnels puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)
6. Pagewiz
Pagewiz ile açılış sayfaları oluşturmak, basit bir sunum hazırlamaya benzer.
Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi, teknik uzmanlık gerektirmeden piksel hassasiyetinde açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. Gerçekten: Öğeleri istediğiniz yere ve piksel hassasiyetinde yerleştirebilirsiniz. Mobil cihazlarda bile kolaylıkla işaret edin, tıklayın ve birden fazla sayfayı yayınlayın.
Pagewiz, özellikle toplu e-postalar göndermenize olanak tanıdığı için, kampanya açılış sayfaları oluşturmak için de tercih edilen bir açılış sayfası yazılımıdır. Ana kampanya sayfasında her zaman en son istatistikleri ve dönüşüm oranlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, potansiyel müşteri verileriniz Pagewiz sunucularında güvenle saklanır.
Pagewiz'in en iyi özellikleri
- Özel HTML, CSS ve JavaScript ile açılış sayfaları için gelişmiş özelleştirme seçeneklerine erişin
- Google Fonts kütüphanesinden sınırsız yazı tipini ücretsiz edinin
- Gömülü kod kullanmaya gerek kalmadan kolayca video ekleyin
- Birden fazla alan türüne sahip formlar oluşturun ve yeni alan türleri tasarlayın
Pagewiz sınırlamaları
- Tasarım düzeni biraz kısıtlayıcıdır
Pagewiz fiyatlandırması
- Temel: 25 $/ay
- Standart: 42 $/ay
- Artı: Aylık 84 $
- Pro: Aylık 169 $
Pagewiz puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. HubSpot
HubSpot, müşteri yolculuğunun her aşaması için araçlar sağlayan, gelen pazarlama, satış ve hizmet için hepsi bir arada bir platformdur. Platform, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak ve çevrimiçi görünürlüğü ve etkileşimi artırmak için güçlü bir CMS içerir.
HubSpot'un anahtar avantajlarından biri, genel pazarlama ve satış verimliliğini artıran kapsamlı entegrasyonlar paketidir. Güçlü analitik özellikleri, müşteri davranışları ve kampanya performansı hakkında değerli bilgiler sunarak, bilinçli ve veriye dayalı karar almayı destekler.
HubSpot, özel bir alan adını CMS'ye ücretsiz olarak bağlamanıza olanak tanıyan harika bir açılış sayfası oluşturucusudur. Böylece teknik zorluklara değil, en önemli şeye, yani olağanüstü bir müşteri deneyimi oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Müşterileri çekmek ve dönüştürmek için SEO, bloglama ve sosyal medya yönetimi için yerleşik araçları kullanın
- Otomasyon ve yapay zeka ile rutin görevleri kolaylaştırın
- Müşteri davranışlarına göre e-posta kampanyaları oluşturun, kişiselleştirin ve otomatikleştirin
- Güçlü analiz ve raporlama özellikleriyle kampanya performansını izleyin
HubSpot sınırlamaları
- Daha yüksek fiyatlar, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için caydırıcı bir faktördür
- Otomasyon ve gelişmiş raporlama gibi özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur
HubSpot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 18 $/ay
- Profesyonel: 800 $/ay
- Enterprise: Aylık 3600 $'dan başlayan fiyatlarla
HubSpot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)
8. Brevo
Eskiden Sendinblue olarak bilinen Brevo, e-posta pazarlama aracıyla popülerdir, ancak tam donanımlı bir açılış sayfası oluşturucusudur. En iyi Instapage alternatiflerinden biri olan Brevo, CRM, SMS mesajlaşma ve Facebook reklamları gibi özelliklere sahiptir.
Tracker komut dosyası, Brevo'yu diğerlerinden ayıran ve kullanıcıların kişilerin web sitesi davranışlarını izlemelerini sağlayan bir özelliktir. İşletmeler bu bilgileri, büyümeyi teşvik eden otomasyon iş akışları tasarlamak için kullanabilir.
Platformun sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucusu, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak potansiyel müşterileri artırır ve dönüşümleri yükseltir. Brevo, çok yönlü ve pratik bir pazarlama platformu arayan işletmeler için değerli bir çözümdür.
Brevo'nun en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay ve anlaşılır bir arayüzle görevleri basitleştirin
- Google Analytics'i kullanarak açılış sayfası trafiğini izleyin
- Herhangi bir sayfaya kolayca form ekleyin
Brevo sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Plana üye eklemek/çıkarmak zor
Brevo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 25 $/ay
- İş: 65 $/ay
- BrevoPlus: Özel fiyatlandırma
Brevo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)
9. GetResponse
Bir e-posta pazarlama otomasyon aracı olarak kurulan GetResponse, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturmasına, web seminerleri düzenlemesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan çok sayıda işlevselliğe sahip kapsamlı bir pazarlama platformuna dönüştü.
GetResponse, mobil uyumlu şablonlar ve Shutterstock'tan resimleri ve Giphy'den GIF'leri destekleyen entegre bir resim düzenleyici gibi özellikler sunar. Açılış sayfası oluşturucusu, A/B testi işlevselliği, canlı sohbet ve web push bildirimleri ile eksiksiz bir paket sunar.
GetResponse'un en iyi özellikleri
- Özel hedefleriniz için 200'den fazla açılış sayfası şablonundan seçim yapın
- Gelişmiş ROI için görsel satış hunisi oluşturucuyu kullanın
- AI kullanarak optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturun
- Analitik gösterge paneli ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin
GetResponse sınırlamaları
- Kullanılabilirlik açısından iyileştirme gerektirir
- Pazarlama otomasyonu, web semineri barındırma ve e-ticaret araçları gibi daha gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur
GetResponse fiyatlandırması
- E-posta Pazarlama: Aylık 19 $
- Pazarlama Otomasyonu: 59 $/ay
- E-ticaret Pazarlama: 119 $/ay
GetResponse puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (630+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (470+ yorum)
10. Groove
GroovePages, Groove'un açılış sayfası oluşturucuları ve pazarlama araçları paketine en son eklenen üründür ve hem küçük hem de büyük işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılar.
GroovePages'in ücretsiz planı, ön maliyet olmadan Instapage'e alternatif sunar. Ancak, ücretsiz planın belirli sınırlamaları vardır.
Daha kapsamlı özellikler arayanlar için Groove, aylık tekrarlayan ücretler olmadan tüm entegre araçlara erişim sağlayan sınırlı süreli bir ömür boyu ücretli anlaşma sunar.
Groove üyeliği, GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog ve daha fazlasını içeren bir dizi araç içerir ve kapsamlı bir pazarlama çözümleri paketi sunar.
Groove'un en iyi özellikleri
- Şablonları optimize edin veya sayfaları blok blok oluşturun
- Yerleşik bağlı kuruluş yönetim sistemi ile bağlı kuruluşları sorunsuz bir şekilde yönetin
- Kod gerektirmeyen sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucuyu kullanarak zahmetsizce web siteleri oluşturun
- Sayfaları tek tek cihaz boyutlarına göre düzenleyin ve önizleyin
Groove sınırlamaları
- Bazen hatalı ve tutarsız olabilir
Groove fiyatlandırması
- Başlangıç Planı: Ücretsiz
- Ücretsiz Lite Plan: Ücretsiz
- Oluşturucu+ Plan: 42 $/ay
- Premium+ Plan: 299 $/ay
- Premium+ Ömür Boyu: 2.497 $
Groove puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.900+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)
Diğer Pazarlama Araçları
Açılış sayfaları oluşturmak, işinizi çevrimiçi ortama taşımak için çok küçük bir adımdır. İyi bir web sitesi tasarlamalı, ödeme işlevleri ve ödeme ağ geçitleri ile eksiksiz bir çevrimiçi mağaza kurmalı, hedef kitlenize pazarlama yapmalı ve dönüşümler için optimize etmelisiniz.
Instapage ve alternatifleri, açılış sayfalarınızı hazırlamak için harika olsa da, kapsamlı web sitesi proje yönetimi için kesinlikle daha fazla araca ihtiyacınız olacak. Ve tüm bunları yapmanızı sağlayan bir uygulamadan daha iyi ne olabilir?
ClickUp ile tanışın!
ClickUp
ClickUp, pazarlama takımlarına, ilgi çekici açılış sayfası metinleri oluşturmaktan pazarlama iş akışlarını yönetmeye kadar web geliştirmeyi kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Örneğin ClickUp AI, sıfırdan açılış sayfaları oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur. İşiniz için güzel ve dönüşüm odaklı düzenler oluşturmak için kullanın, zamandan ve çabadan tasarruf edin.
Ayrıca, AI destekli aracı kullanarak etkili başlıklar, ikna edici harekete geçirici mesajlar ve dikkat çekici ürün açıklamaları oluşturarak açılış sayfası içeriğini daha yüksek etkileşim ve dönüşüm için optimize edin.
Açılış sayfası düzenleri oluşturmak istemiyorsanız, fikir ve ilham almak için ClickUp'ın açılış sayfası şablonuna güvenebilirsiniz.
Profesyonel ipucu? ClickUp'ın yetenekleri yalnızca açılış sayfası oluşturmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda kapsamlı bir içerik pazarlama yazılımıdır.
Pazarlama için ClickUp, takımınızın içerik oluşturabileceği, görevleri atayabileceği, içerik iş akışlarını yönetebileceği ve proje sonuçlarını analiz edebileceği esnek bir çalışma alanı sunar.
ClickUp ayrıca sağlam içerik yönetimi ve planlama araçları sunar. İçerik takvimi şablonları, pazarlama takımlarının içerik stratejilerini etkili bir şekilde organize etmelerine ve görselleştirmelerine olanak tanır. Bu şablonlar, içerik oluşturma zaman çizelgelerini belirlemeye, yayın tarihlerini planlamaya ve kampanya tutarlılığını korumaya yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI'yı kullanarak yazım tonunu ve stilini anında dönüştürün
- AI komutlarıyla yüksek kaliteli içerik oluşturun
- AI araç çubuğu ile vurgulanan metinleri sorunsuz bir şekilde optimize edin
- Anında özetler ve eylem öğeleri verimli bir şekilde oluşturun
- Dilleri çevirin ve uygulama içinde yazım denetimi yapın
- ClickUp Beyaz Tahtalarda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Özelleştirilebilir şablonlarla iş akışları tasarlayın
- ClickUp Belgeleri ile yaratıcı özetleri işbirliği içinde yönetin
- Entegre prova özelliği ile tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
Daha İyi Açılış Sayfaları Oluşturmaya Doğru
En iyi Instapage alternatiflerini ararken, kararın hızlı bir yedek bulmaktan öteye gittiğini bilirsiniz. Web geliştirme ve pazarlama çabalarınıza değer katan bir çözüm bulmakla ilgilidir.
Özenle hazırladığımız liste , mevcut birçok AI web sitesi oluşturucu arasından bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. AI destekli içerik oluşturma ve işbirliğinden yararlanmak için ClickUp gibi çok yönlü bir çözümü deneyin.