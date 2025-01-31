2025'in En İyi 10 Instapage Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Bir açılış sayfası oluşturucu kullanmak, çok az teknik bilgiyle dakikalar içinde güzel ve yüksek dönüşüm oranlarına sahip açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, birçok pazarlamacı ve küçük işletme sahibi için bir nimettir.

Çoğu kişi için Instapage, piksel mükemmelliğinde açılış sayfaları oluşturmak için ilk tercihtir.

Ancak, sınırlı e-ticaret seçenekleri sunarak çevrimiçi satış yapmak isteyenler için uygunluğunu kısıtlamaktadır. Ayrıca, tasarım esnekliğini ciddi şekilde kısıtlayan sınırlı açılış sayfası şablonlarına sahiptir.

Neyse ki, Instapage piyasadaki tek açılış sayfası oluşturucu değildir. Özellikler ve fiyatlandırma açısından daha iyi bir denge sunan en iyi Instapage alternatiflerini keşfetmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Çevrimiçi varlığınızı güçlendirmek için tasarlanmış Instapage'in en iyi 10 alternatifini sizlere tanıtacağız.

Instapage alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Listeye geçmeden önce, hızlı bir ipucu verelim. Ne aradığınızı tam olarak bildiğinizde, Instapage'e alternatif bir seçenek bulmak çok daha kolay hale gelir. Seçeneklerinizi değerlendirirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Fiyatlandırma: Fiyatlandırma planlarını karşılaştırın ve alternatifin bütçenize uygun olduğundan ve işinizin ihtiyaç duyduğu özellikleri sunduğundan emin olun. Kullanmayacağınız gösterişli özellikler için gereksiz harcamalardan kaçının

Şablonlar: Profesyonelce tasarlanmış çeşitli şablonlar, Profesyonelce tasarlanmış çeşitli şablonlar, zaman kazanmanızı ve görsel olarak çekici açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur

Özellikler ve işlevsellik: Yüksek kaliteli Yüksek kaliteli içerik yazma şablonları site haritası şablonları , sağlam A/B test yetenekleri, sürükle ve bırak oluşturucu ve tercih ettiğiniz inbound pazarlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyonlar sunan bir platform arayın

İşbirliği özellikleri: Bir takımla çalışıyorsanız, açılış sayfalarının kolay işbirliği ve düzenlemesine olanak tanıyan bir Instapage alternatifi seçin

Mobil duyarlılık: Mobil cihazları kullanarak web sitelerine erişen kullanıcı sayısının artmasıyla ( Mobil cihazları kullanarak web sitelerine erişen kullanıcı sayısının artmasıyla ( Aralık 2024 itibarıyla %56,1 ), oluşturulan açılış sayfalarının mobil duyarlı olması gerekir

Özelleştirme seçenekleri: Seçtiğiniz platformun, açılış sayfalarınızda markanızın kişiliğini yansıtacak kadar özelleştirme olanağı sunduğundan emin olun

Performans analizi: Hemen çıkma oranlarını azaltmanıza, etkileşimi artırmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olacak dönüşüm izleme ve ısı haritaları gibi analiz ve Hemen çıkma oranlarını azaltmanıza, etkileşimi artırmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olacak dönüşüm izleme ve ısı haritaları gibi analiz ve raporlama araçlarını arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Instapage Alternatifi

Artık doğru Instapage alternatifini seçmek için zihinsel bir haritanız olduğuna göre, işte bugün piyasadaki en iyi 10 seçeneğin listesi.

1. Unbounce

unbounce aracılığıyla

Unbounce, kullanıcı dostu olmasıyla bilinen bir açılış sayfası oluşturucu. Sürükle ve bırak arayüzü, ziyaretçileri çeken ve dönüştüren bir açılış sayfası oluştururken kodlama becerisine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Bir açılış sayfası oluşturmak için Klasik Oluşturucu ve Akıllı Oluşturucu arasında seçim yapabilirsiniz. Her Unbounce planı, her ikisine de erişim sunar. Klasik Oluşturucu, gelişmiş kodlama ve özelleştirme ile orijinal sürükle ve bırak deneyimi sunarken, Akıllı Oluşturucu, veriye dayalı önerilerle açılış sayfası oluşturmayı hızlandırmak için yapay zeka kullanır.

WordPress kullanıcıları için Unbounce WP eklentisi, özel açılış sayfalarını doğrudan WordPress sitenize sorunsuz bir şekilde yayınlamanıza yardımcı olur.

Unbounce, AI destekli optimizasyon ile dönüşüm oranlarını artıran ve edinme başına maliyeti azaltan Akıllı Trafik özelliği ile bilinir.

Unbounce'un en iyi özellikleri

A/B testi ile 100'den fazla sürükle ve bırak açılış sayfası şablonundan seçim yapın

Kaydırma sırasında kalıcı CTA'lar için mobil uyumlu pop-up'lar ve yapışkan çubuklar kullanın

Google Analytics gibi üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun

Yerleşik güvenlik özellikleriyle hesabınızın ve açılış sayfalarınızın güvenliğini sağlayın

Video arka planlarını, ışık kutularını, kolay potansiyel müşteri formlarını ve teşekkür mesajlarını özelleştirin

Unbounce sınırlamaları

İdeal mobil uyumlu açılış sayfaları oluşturmak zor bir iştir

Unbounce fiyatlandırması

Başlangıç : 99 $/ay

Optimize : 145 $/ay

Hızlandırın : 240 $/ay

Concierge: Aylık 625 $'dan başlayan fiyatlarla

Unbounce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (350'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (250+ yorum)

2. Landingi

via Landingi

Landingi ile herkes kodlama yapmadan işlevsel ve görsel olarak çekici web siteleri oluşturabilir. Tasarım sürecini basitleştirmek için platform, 200'den fazla özelleştirilebilir şablon içeren bir kitaplık ile birlikte sezgisel bir sürükle ve bırak oluşturucu sunar.

Kişiselleştirilmiş bir dokunuş için Landingi, akıllı bölümler ve özel HTML/CSS entegrasyonunun esnekliğini sunar. Tasarımlarınıza ücretsiz resimler ve simgeler ekleyerek görsel çekiciliği artırabilirsiniz.

Tek tıklamayla çoğaltma özelliği sayesinde, çeviri sürümleri oluştururken içerik değiştirirken tasarımı koruyarak açılış sayfalarını kolayca çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, açılış sayfalarını belirli kategorilere veya kampanyalara göre verimli bir şekilde gruplandırmanıza da olanak tanır.

Yerleşik A/B test özellikleriyle web sitenizin performansını daha da optimize edebilirsiniz.

Son olarak, Landingi, pazarlama sorunlarınızı kolaylaştırmak için Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics ve PayPal dahil olmak üzere çeşitli e-posta pazarlama, CRM, e-ticaret, analiz ve sosyal medya platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Landingi'nin en iyi özellikleri

300'den fazla özel ve yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfası şablonuna erişin

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için dinamik içeriklerle açılış sayfalarını kişiselleştirin

Sınırsız açılış sayfası oluşturun

Landingi sınırlamaları

Sınırlı müşteri hizmetleri; sohbet desteği yok

Landingi fiyatlandırması

Lite : 29 $/ay

Profesyonel: 49 $/ay

Ajans : 149 $/ay

Sınırsız: 1000 $/ay

Landingi puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

3. Leadpages

leadpages aracılığıyla

Leadpages, Instapage alternatiflerinden biridir ve potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve dönüşüm odaklı sayfalar oluşturmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarının yanı sıra, bu araçla pop-up'lar ve uyarı çubukları oluşturabilir ve hatta tüm web sitelerini zahmetsizce oluşturabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil. Platformun tahmine dayalı analitik özelliği, bilinçli ayarlamalar ve değişiklikler yaparak açılış sayfası performansınızı değerlendirmenize ve optimize etmenize olanak tanır. Ayrıca, potansiyel müşteri oluşturma uzmanlarıyla kişiselleştirilmiş koçluk hizmetine de erişebilirsiniz.

Leadpages'in en iyi özellikleri

Sayfalarınızı oluştururken gerçek zamanlı dönüşüm ipuçları alın

Daha üst düzey planlarla Leadpages ödeme işlemlerine erişin

Popüler e-posta hizmeti sağlayıcılarıyla (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber) sorunsuz bir şekilde entegre edin

Özel bir eklenti aracılığıyla WordPress ile bağlantı kurun

E-posta, sohbet veya telefon yoluyla birinci sınıf teknik danışmanlık alın

Leadpages sınırlamaları

Standart plan A/B testi sunmaz

Karmaşık ve girift web siteleri için ölçeklenemez

Leadpages fiyatlandırması

Standart: 37 $/ay

Pro: 74 $/ay

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Leadpages puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)

4. Zarif Temalar

elegant Themes aracılığıyla

Elegant Themes tarafından sunulan Divi, genellikle bir WordPress teması olarak sınıflandırılsa da, aslında web sitenizin her yönünü sıfırdan oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan eksiksiz bir tasarım çerçevesidir.

Divi, çeşitli benzersiz sayfa öğelerini bir araya getirerek açılış sayfanızın estetiğini geliştiren, tipik şablonların ötesine geçer.

Yeni başlayanlar ve profesyonellerin erişebileceği görsel düzenleyicisi ile yüksek kaliteli açılış sayfalarını zahmetsizce tasarlayabilirsiniz. Anahtar özellikler arasında satır içi metin düzenleme ve ileri düzey kullanıcılar için özelleştirilebilir CSS kontrolü bulunur.

Elegant Themes'in en iyi özellikleri

Gelişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için web sitesi değişikliklerini etkinleştirin

Duyarlı web siteleri oluşturun ve mobil cihazlarda nasıl göründüklerini kontrol edin

Tema işlevselliğini iyileştirmek için özellikleri düzenli olarak güncelleyin ve geliştirin

Web sitesi genelinde tasarım öğelerini kullanarak global değişiklikler yapın

Elegant Themes sınırlamaları

Elegant Themes ile oluşturulan web siteleri yavaş yükleme süreleri yaşar

Düzen otomatik olarak mobil ve diğer cihazlara aktarılmaz

Elegant Themes fiyatlandırması

Divi: 89 $/yıl

Divi Pro: 569 $/yıl

Divi Ömür Boyu: 249 $

Divi Pro + Ömür Boyu: 729 $

Elegant Themes puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1000+ yorum)

5. Click Funnels

via Click Funnels

ClickFunnels, işletmelerin ürün lansmanlarından e-posta aboneliklerine ve satışlara kadar pazarlama hunilerini kolaylaştırmaları için bir çevrimiçi satış aracıdır. Aslında, CRM, analitik, satış sayfaları, üyelik siteleri ve daha fazlası gibi bir dizi özellik sunan, e-ticaret işletmeleri için hepsi bir arada bir çözümdür.

Özelleştirilebilir açılış sayfaları ve e-posta otomatik yanıtlayıcıları ile ClickFunnels, pazarlama hunileri oluşturmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli pazarlama platformlarıyla entegrasyon da sunar. Sipariş formları ve teşekkür sayfaları oluşturma gibi özellikler paketi tamamlar.

İster küçük bir işletme sahibi, ister çevrimiçi bir girişimci veya daha büyük bir kurumsal yapının parçası olun, ClickFunnels her adımda dönüşüm hunisini optimize etme fırsatlarını belirleyerek dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Click Funnels'ın en iyi özellikleri

Ürün lansmanları, satış sayfaları ve etkinlik promosyonları gibi çeşitli iş senaryolarına göre uyarlanmış 22 profesyonel huni şablonuna erişin

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak satış hunileri ve açılış sayfaları oluşturun; kodlama becerisi gerekmez

A/B bölünmüş testlerle dönüşüm hunilerinizi optimize edin

Özel işlevler eklemek için kod düzenleyiciyi kullanın

Click Funnels sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi iyileştirilmeli

Zor öğrenme süreci

ClickFunnels fiyatlandırması

Temel : 147 $/ay

Pro : 197 $/ay

Funnel Hacker: 497 $/ay

ClickFunnels puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)

6. Pagewiz

pagewiz aracılığıyla

Pagewiz ile açılış sayfaları oluşturmak, basit bir sunum hazırlamaya benzer.

Sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi, teknik uzmanlık gerektirmeden piksel hassasiyetinde açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. Gerçekten: Öğeleri istediğiniz yere ve piksel hassasiyetinde yerleştirebilirsiniz. Mobil cihazlarda bile kolaylıkla işaret edin, tıklayın ve birden fazla sayfayı yayınlayın.

Pagewiz, özellikle toplu e-postalar göndermenize olanak tanıdığı için, kampanya açılış sayfaları oluşturmak için de tercih edilen bir açılış sayfası yazılımıdır. Ana kampanya sayfasında her zaman en son istatistikleri ve dönüşüm oranlarını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, potansiyel müşteri verileriniz Pagewiz sunucularında güvenle saklanır.

Pagewiz'in en iyi özellikleri

Özel HTML, CSS ve JavaScript ile açılış sayfaları için gelişmiş özelleştirme seçeneklerine erişin

Google Fonts kütüphanesinden sınırsız yazı tipini ücretsiz edinin

Gömülü kod kullanmaya gerek kalmadan kolayca video ekleyin

Birden fazla alan türüne sahip formlar oluşturun ve yeni alan türleri tasarlayın

Pagewiz sınırlamaları

Tasarım düzeni biraz kısıtlayıcıdır

Pagewiz fiyatlandırması

Temel : 25 $/ay

Standart : 42 $/ay

Artı: Aylık 84 $

Pro: Aylık 169 $

Pagewiz puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, müşteri yolculuğunun her aşaması için araçlar sağlayan, gelen pazarlama, satış ve hizmet için hepsi bir arada bir platformdur. Platform, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturmak ve çevrimiçi görünürlüğü ve etkileşimi artırmak için güçlü bir CMS içerir.

HubSpot'un anahtar avantajlarından biri, genel pazarlama ve satış verimliliğini artıran kapsamlı entegrasyonlar paketidir. Güçlü analitik özellikleri, müşteri davranışları ve kampanya performansı hakkında değerli bilgiler sunarak, bilinçli ve veriye dayalı karar almayı destekler.

HubSpot, özel bir alan adını CMS'ye ücretsiz olarak bağlamanıza olanak tanıyan harika bir açılış sayfası oluşturucusudur. Böylece teknik zorluklara değil, en önemli şeye, yani olağanüstü bir müşteri deneyimi oluşturmaya odaklanabilirsiniz.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Müşterileri çekmek ve dönüştürmek için SEO, bloglama ve sosyal medya yönetimi için yerleşik araçları kullanın

Otomasyon ve yapay zeka ile rutin görevleri kolaylaştırın

Müşteri davranışlarına göre e-posta kampanyaları oluşturun, kişiselleştirin ve otomatikleştirin

Güçlü analiz ve raporlama özellikleriyle kampanya performansını izleyin

HubSpot sınırlamaları

Daha yüksek fiyatlar, küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için caydırıcı bir faktördür

Otomasyon ve gelişmiş raporlama gibi özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

HubSpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 18 $/ay

Profesyonel : 800 $/ay

Enterprise: Aylık 3600 $'dan başlayan fiyatlarla

HubSpot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)

8. Brevo

brevo aracılığıyla

Eskiden Sendinblue olarak bilinen Brevo, e-posta pazarlama aracıyla popülerdir, ancak tam donanımlı bir açılış sayfası oluşturucusudur. En iyi Instapage alternatiflerinden biri olan Brevo, CRM, SMS mesajlaşma ve Facebook reklamları gibi özelliklere sahiptir.

Tracker komut dosyası, Brevo'yu diğerlerinden ayıran ve kullanıcıların kişilerin web sitesi davranışlarını izlemelerini sağlayan bir özelliktir. İşletmeler bu bilgileri, büyümeyi teşvik eden otomasyon iş akışları tasarlamak için kullanabilir.

Platformun sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucusu, kullanıcı dostu bir arayüz sunarak potansiyel müşterileri artırır ve dönüşümleri yükseltir. Brevo, çok yönlü ve pratik bir pazarlama platformu arayan işletmeler için değerli bir çözümdür.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve anlaşılır bir arayüzle görevleri basitleştirin

Google Analytics'i kullanarak açılış sayfası trafiğini izleyin

Herhangi bir sayfaya kolayca form ekleyin

Brevo sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Plana üye eklemek/çıkarmak zor

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 25 $/ay

İş : 65 $/ay

BrevoPlus: Özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.900+ yorum)

9. GetResponse

via GetResponse

Bir e-posta pazarlama otomasyon aracı olarak kurulan GetResponse, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturmasına, web seminerleri düzenlemesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan çok sayıda işlevselliğe sahip kapsamlı bir pazarlama platformuna dönüştü.

GetResponse, mobil uyumlu şablonlar ve Shutterstock'tan resimleri ve Giphy'den GIF'leri destekleyen entegre bir resim düzenleyici gibi özellikler sunar. Açılış sayfası oluşturucusu, A/B testi işlevselliği, canlı sohbet ve web push bildirimleri ile eksiksiz bir paket sunar.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Özel hedefleriniz için 200'den fazla açılış sayfası şablonundan seçim yapın

Gelişmiş ROI için görsel satış hunisi oluşturucuyu kullanın

AI kullanarak optimize edilmiş açılış sayfaları oluşturun

Analitik gösterge paneli ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

GetResponse sınırlamaları

Kullanılabilirlik açısından iyileştirme gerektirir

Pazarlama otomasyonu, web semineri barındırma ve e-ticaret araçları gibi daha gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

GetResponse fiyatlandırması

E-posta Pazarlama : Aylık 19 $

Pazarlama Otomasyonu : 59 $/ay

E-ticaret Pazarlama: 119 $/ay

GetResponse puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (630+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (470+ yorum)

10. Groove

groove aracılığıyla

GroovePages, Groove'un açılış sayfası oluşturucuları ve pazarlama araçları paketine en son eklenen üründür ve hem küçük hem de büyük işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılar.

GroovePages'in ücretsiz planı, ön maliyet olmadan Instapage'e alternatif sunar. Ancak, ücretsiz planın belirli sınırlamaları vardır.

Daha kapsamlı özellikler arayanlar için Groove, aylık tekrarlayan ücretler olmadan tüm entegre araçlara erişim sağlayan sınırlı süreli bir ömür boyu ücretli anlaşma sunar.

Groove üyeliği, GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog ve daha fazlasını içeren bir dizi araç içerir ve kapsamlı bir pazarlama çözümleri paketi sunar.

Groove'un en iyi özellikleri

Şablonları optimize edin veya sayfaları blok blok oluşturun

Yerleşik bağlı kuruluş yönetim sistemi ile bağlı kuruluşları sorunsuz bir şekilde yönetin

Kod gerektirmeyen sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucuyu kullanarak zahmetsizce web siteleri oluşturun

Sayfaları tek tek cihaz boyutlarına göre düzenleyin ve önizleyin

Groove sınırlamaları

Bazen hatalı ve tutarsız olabilir

Groove fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Ücretsiz

Ücretsiz Lite Plan: Ücretsiz

Oluşturucu+ Plan: 42 $/ay

Premium+ Plan: 299 $/ay

Premium+ Ömür Boyu: 2.497 $

Groove puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Açılış sayfaları oluşturmak, işinizi çevrimiçi ortama taşımak için çok küçük bir adımdır. İyi bir web sitesi tasarlamalı, ödeme işlevleri ve ödeme ağ geçitleri ile eksiksiz bir çevrimiçi mağaza kurmalı, hedef kitlenize pazarlama yapmalı ve dönüşümler için optimize etmelisiniz.

Instapage ve alternatifleri, açılış sayfalarınızı hazırlamak için harika olsa da, kapsamlı web sitesi proje yönetimi için kesinlikle daha fazla araca ihtiyacınız olacak. Ve tüm bunları yapmanızı sağlayan bir uygulamadan daha iyi ne olabilir?

ClickUp ile tanışın!

ClickUp

ClickUp, pazarlama takımlarına, ilgi çekici açılış sayfası metinleri oluşturmaktan pazarlama iş akışlarını yönetmeye kadar web geliştirmeyi kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve özellikler sunar.

Örneğin ClickUp AI, sıfırdan açılış sayfaları oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olur. İşiniz için güzel ve dönüşüm odaklı düzenler oluşturmak için kullanın, zamandan ve çabadan tasarruf edin.

Ayrıca, AI destekli aracı kullanarak etkili başlıklar, ikna edici harekete geçirici mesajlar ve dikkat çekici ürün açıklamaları oluşturarak açılış sayfası içeriğini daha yüksek etkileşim ve dönüşüm için optimize edin.

Dünyanın en iyi beyin fırtınası ortağıyla yaratıcılığınızı ateşleyin, açılış sayfası şablonları oluşturun veya ışık hızında metinler oluşturun

Açılış sayfası düzenleri oluşturmak istemiyorsanız, fikir ve ilham almak için ClickUp'ın açılış sayfası şablonuna güvenebilirsiniz.

ClickUp'ın Açılış Sayfası Şablonu ile yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturun

Profesyonel ipucu? ClickUp'ın yetenekleri yalnızca açılış sayfası oluşturmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda kapsamlı bir içerik pazarlama yazılımıdır.

ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu ile içerik planlama becerilerinizi bir adım öteye taşıyın

Pazarlama için ClickUp, takımınızın içerik oluşturabileceği, görevleri atayabileceği, içerik iş akışlarını yönetebileceği ve proje sonuçlarını analiz edebileceği esnek bir çalışma alanı sunar.

ClickUp Zaman Çizelgesi görünümüyle takım iş yüklerini görsel olarak karşılaştırın ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp ayrıca sağlam içerik yönetimi ve planlama araçları sunar. İçerik takvimi şablonları, pazarlama takımlarının içerik stratejilerini etkili bir şekilde organize etmelerine ve görselleştirmelerine olanak tanır. Bu şablonlar, içerik oluşturma zaman çizelgelerini belirlemeye, yayın tarihlerini planlamaya ve kampanya tutarlılığını korumaya yardımcı olur.

ClickUp İçerik Takvimi Şablonu ile içeriğinizi zahmetsizce planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI'yı kullanarak yazım tonunu ve stilini anında dönüştürün

AI komutlarıyla yüksek kaliteli içerik oluşturun

AI araç çubuğu ile vurgulanan metinleri sorunsuz bir şekilde optimize edin

Anında özetler ve eylem öğeleri verimli bir şekilde oluşturun

Dilleri çevirin ve uygulama içinde yazım denetimi yapın

ClickUp Beyaz Taht alarda sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Özelleştirilebilir şablonlarla iş akışları tasarlayın

ClickUp Belgeleri ile yaratıcı özetleri işbirliği içinde yönetin

Entegre prova özelliği ile tasarım geri bildirim sürecini hızlandırın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Daha İyi Açılış Sayfaları Oluşturmaya Doğru

En iyi Instapage alternatiflerini ararken, kararın hızlı bir yedek bulmaktan öteye gittiğini bilirsiniz. Web geliştirme ve pazarlama çabalarınıza değer katan bir çözüm bulmakla ilgilidir.

Özenle hazırladığımız liste , mevcut birçok AI web sitesi oluşturucu arasından bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. AI destekli içerik oluşturma ve işbirliğinden yararlanmak için ClickUp gibi çok yönlü bir çözümü deneyin.

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