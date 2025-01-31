2025'te Pazarlamacılar için En İyi 10 Google Trends Alternatifi

Ortaya çıkan konuları takip etmek ve insanların bir sonraki ilgi alanlarını tahmin etmek zor.

Google Trends, önemli anahtar kelimeleri bulmak için harikadır. Trendleri tespit etmeye yardımcı olur ve popüler konuların yükseliş ve düşüşlerini göstererek markanız için içerik takvimi planlamanızı kolaylaştırır.

Ancak Google Trends'in sınırları vardır. Çeşitli platformlar ve sektörler hakkında daha kapsamlı veriler, çeşitli anahtar kelime bilgileri ve trend olan konular elde etmek için genellikle SEO araçları ve pazarlama trendi aramaları gibi ek yazılımlarla birlikte kullanmanız gerekir.

Sağlam bir pazarlama stratejisi oluşturmak için anahtar kelime araştırmasını veya trend olan konuları tanımalısınız. Pazarlama planınızın tüm yönlerini kapsamak için Google Trends'e güvenmenin ötesine geçmek çok önemlidir.

İşte 2023'te pazarlamacılar için en iyi 10 Google Trends alternatifi listemiz. Fiyatlandırma, özellikler, yorumlar ve doğruluk açısından bunları dikkatlice inceledik.

Google Trends alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Google Trends alternatifi seçerken bu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun. İşte dikkate alabileceğiniz ayrıntılı bir kılavuz:

Veri çeşitliliği: Temel arama trendlerinin ötesine geçen, birden fazla platform ve sektörden çeşitli kaynaklardan içgörüler sunan platformları arayın

Gerçek zamanlı güncellemeler: Hızla değişen trendlere ve hedef kitlenin faizlerine ayak uydurmak için gerçek zamanlı veya sık sık güncellenen veriler sunan araçlar arayın

Kapsamlı analizler: Verileri analiz etmenize, kalıpları belirlemenize ve trendleri tahmin etmenize olanak tanıyan derinlemesine analizler sunan alternatifleri tercih edin

Özelleştirme seçenekleri: Özelleştirmeye olanak tanıyan platformları seçerek, aramaları ve analizleri özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Doğruluk ve güvenilirlik: Alternatifin doğru ve güvenilir Google Trends verileri sağladığından emin olun, trend analizindeki olası yanlışlıkları en aza indirin

En İyi 10 Google Trends Alternatifi

1. Bahsetme. com

mention aracılığıyla

Mention. com, çeşitli sosyal medya platformları, forumlar, bloglar ve haber sitelerinde belirli anahtar kelimeleri izlemek için mükemmel bir gerçek zamanlı izleme aracıdır.

Belirli anahtar kelimeler ve konular için marka bilinirliğini, müşteri duyarlılığını ve etkileşimi takip eder. İzlemenin yanı sıra, Mention. com sosyal medyada hedef kitlenizle bağlantı kurmanıza ve sosyal varlığınızı büyütmek için içerik yayınlamanıza yardımcı olur.

En iyi özelliklerden bahsetme:

Çeşitli metrikler üzerinden gerçek zamanlı veriler: Web'deki anahtar kelime bahsetmelerindeki ani artış ve düşüşleri izleyin ve takip edin, kullanıcı etkileşimi ve sosyal medya varlığı hakkında içgörüler edinin

Rakiplerinizin analizi: Rakiplerinizin kullandığı stratejileri anlayın ve sosyal medya varlıkları ve etkileşimleri hakkında içgörüler elde ederek ayrıntılı rekabet analizi ile rakiplerinizin önünde olun

Sosyal kanal yönetimi : Çok kanallı bir yayın takvimi kullanarak sosyal kanallarınızı zahmetsizce düzenleyin, planlayın ve analiz edin

Çevrimiçi marka izleme: Mention'ın Mention'ın marka yönetimi özelliklerini kullanarak itibar metriklerini ölçün, medya işbirliklerini belirleyin, krizleri proaktif olarak izleyin ve çözün, marka stratejinizi güçlendirin

Sınırlamalardan bahsetme:

Bazı standart özellikler eksiktir: Boole arama oluşturduktan sonra geçmiş verileri yakalama gibi özellikler bulunmamaktadır

Arama sınırlıdır : Yetersiz arama yapılandırmaları nedeniyle, önemli bahsetmeleri kaçırma riski yüksektir

Eski arayüz: Kullanıcılar, arayüzü günümüz standartlarına göre hantal buluyor

Fiyatlandırmadan bahsetme:

Bireysel plan: Kullanıcı başına aylık 49 $

Profesyonel plan: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 179 $

Şirket: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmelerden ve incelemelerden bahsetme:

G2: 4. 3/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

2. Similarweb

via Similarweb

Similarweb, işletmelerin, pazar analistlerinin ve pazarlamacıların fırsatları keşfetmelerine, riskleri belirlemelerine ve çok fazla uğraşmadan veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

Müşteri davranışlarını izler, pazar trendlerini analiz eder ve rakiplerinizin pazarlama stratejileri hakkında içgörüler sağlar. Hatta en iyi performansı gösteren anahtar kelimeleri ve içeriği belirler.

Yakın zamanda güncellenen v3 platformu, performansı daha da artırarak analizleri daha hızlı ve daha doğru hale getirir.

Similarweb'in en iyi özellikleri:

Kapsamlı trafik verileri: Aylık 10.000'den fazla ziyaret toplayan her web sitesinin trafik verilerini görün. Hemen çıkma oranı, ziyaret başına sayfa sayısı ve ortalama ziyaret süresi gibi metriklerle web sitenizin çevrimiçi performansını kuşbakışı görün

Çoklu platform dökümü: E-posta ile reklamlar, sosyal medya ile arama ve bölge, yaş grupları ve demografik özelliklere göre segmentasyon gibi karşılaştırmalı grafikler dahil olmak üzere, kanallara göre kategorize edilmiş ayrıntılı trafik analizi alın

Chrome uzantısı: Belirli zaman aralıklarında herhangi bir sitenin web sitesi trafik verilerini görüntüler ve tarayıcınızdan doğrudan gerçek zamanlı sayfa veya web sitesi sıralamaları sağlar

Bölgesel filtreleme ve büyüme metrikleri: Bir web sitesinin coğrafi performansı hakkında içgörüler edinin ve yüzde, grafik ve pasta grafiklerle görsel olarak sunulan birincil trafik kaynakları ve büyüme stratejileri hakkında ayrıntılı istatistiklere erişin

Similarweb sınırlamaları:

Sınırlı veri penceresi: Similarweb'in ücretsiz uzantısı, yalnızca son altı aylık verileri göstermeyle sınırlıdır

Doğruluk en iyi değildir: Metrikleri yönelti doğruluğu sağlasa da, kesin mutlak hacim sayıları vermeyebilir

Seviyeye göre kilitli özellikler: Birkaç gelişmiş özellik, daha yüksek fiyatlı seviyelerde kilitlidir

Similarweb fiyatlandırması:

Bireysel Plan: Ücretsiz

Profesyonel Plan: Özel fiyatlandırma

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Similarweb puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

3. Buzzsumo

buzzSumo aracılığıyla

Buzzsumo, erişim ve keşiften araştırma ve izlemeye kadar çeşitli pazarlama stratejilerinde size yardımcı olan çok yönlü bir içerik pazarlama aracıdır.

Ayda 330.000 profil güncellemesi ile 700.000 aktif profesyonelden oluşan kapsamlı gazeteci veritabanından yararlanarak, sosyal medyada güçlü bir varlık gösteren ve etkili kişilerle bağlantı kurun.

AI sunum aracı, daha niş konu sonuçları sağlayarak ilgili sunumları hızlı bir şekilde yazmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı trendlere, viral hikayelere ve dünya çapında sekiz milyar makaleye erişerek içerik fikirlerinin oluşturulmasını ve 15 dakikadan beş yıla kadar uzanan derinlemesine analizleri kolaylaştırabilirsiniz.

BuzzSumo'nun en iyi özellikleri:

AI destekli yazar: Buzzsumo'nun yerleşik Buzzsumo'nun yerleşik AI sunum aracıyla etkili sunumları daha hızlı oluşturun, sunum fikirleri geliştirin ve hedef kitlenizin ilgisini çekecek metinler yazın

Kapsamlı keşif seçenekleri: İlham ve değerli içgörüler için 8 milyardan fazla web makalesinden oluşan bir arşive erişin

Kapsamlı izleme: Buzzsumo'nun izleme araçlarını kullanarak bahsetmeleri, trendleri ve güncellemeleri doğru bir şekilde takip edin ve rakipleriniz hakkında bilgi edinerek rekabette bir adım önde olun

Daha iyi içerik stratejisi ve planlaması için araçlar: Hedef kitlenin ilgisine ve trend olan konulara göre içeriği keşfedin ve filtreleyin

BuzzSumo sınırlamaları:

Yüksek fiyatlandırma yapısı: Kullanıcılar Buzzsumo'yu pahalı buluyor

Doğrulukla ilgili endişeler: Konu Keşfi özelliği, tüm kelimeleri tek bir panelde görüntüleme eğiliminde olduğundan yararlı ve doğru değildir

Bazen alakasız bahsetmeler: Bazen Buzzsumo tarafından sağlanan bahsetmeler ve uyarılar yeterince spesifik değildir

BuzzSumo fiyatlandırması:

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 199 $

Ajanslar için: Beş kullanıcı için aylık 299 $

Paket: 10 kullanıcı için aylık 499 $

Kurumsal: 30 kullanıcı için aylık 999 $

BuzzSumo puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

4. Patlayan Konular

via Exploding Topics

Exploding Topics, web'i tarayarak kategorilerdeki trendleri bulur. Diğerleri farkına varmadan trend olan konuları ve yakında çıkacak ürünleri keşfedin.

Exploding Topics, bilmediğiniz yeni trendleri araştırmanıza ve keşfetmenize olanak tanıyarak Google Trends'i geride bırakıyor. Tek yapmanız gereken, ilgi alanınızı seçmek ve gerisini araca bırakmak.

Exploding Topics'un en iyi özellikleri:

Akıllı trend analizi: Milyonlarca veri noktasını kullanan akıllı trend belirleme algoritmasıyla, pazara çıkmadan bir yıl öncesinden gelecek ve hızla büyüyen trendleri keşfedin

Kapsamlı analiz: İnternette en iyi performans gösteren aramalar, konuşmalar ve bahsetmeler hakkında bilgi edinin

Geniş zaman çizelgesi: 15 yıla kadar uzanan veya son üç aya kadar olan geçmiş verilere erişin ve bunları analiz edin, ayrıca anlık trend uyarılarını gerçek zamanlı olarak alın

API erişimi: SaaS, finans, sağlık, iş, DTC, edtech, CPG ve daha birçok sektördeki gelecek trendleri keşfedin

Exploding Topics sınırlamaları:

Bazen yanlış olabilir: Trendler arasındaki yüksek varyans oranı, genellikle yanıltıcı büyüme metriklerine yol açar

Özetleme yok : Trendler hakkında herhangi bir bilgi vermeden sadece trendleri gösterir

Özelleştirme yok: Özelleştirme seçenekleri çok azdır ve birçok tarayıcı ana sayfası çözümüyle entegrasyon yoktur

Exploding Topics fiyatlandırması:

Bireysel plan: Kullanıcı başına aylık 39 $

Yatırımcı planı: Kullanıcı başına aylık 99 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 299 $

Exploding Topics puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

5. Keywordtool. io

keywordtool aracılığıyla

Keywordtool, Google Otomatik Tamamlama özelliğinin yardımıyla en iyi anahtar kelimeleri otomatik olarak bulan kullanışlı bir araçtır.

Bu anahtar kelime aracının ücretsiz sürümü, tek bir arama terimi için 750'den fazla uzun kuyruklu anahtar kelime önerisi oluşturabileceğinden, Google Trends ve Google Anahtar Kelime Planlayıcı'ya güçlü bir alternatiftir. İçerik pazarlamacıları ve içerik oluşturma için paha biçilmez bir değere sahiptir.

Keywordtool. io'nun en iyi özellikleri:

Kayıt olmaya gerek yok: Hesap oluşturmakla zaman kaybetmeden hemen anahtar kelime oluşturmaya başlayın

Güvenilirlik odaklı: Keywordtool'un %99,9 oranında kusursuz çalışan sağlam algoritmasıyla anahtar kelime oluşturmaya odaklanın

Eşsiz çıktılar: Anında 750'den fazla uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun. İçerik oluşturma, arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme reklamcılığı veya diğer pazarlama faaliyetleri için gerçek kullanıcı sorgularından anahtar kelime önerilerine erişin

Uluslararası SEO desteği: Ücretli planlar tüm Google alan adlarını ve dilleri kapsar, desteklenen 192 ülke, 50.236 konum ve 46 dilde kesin arama hacmi sayıları, tıklama başına maliyet ve Google Ads Rekabet Verileri sunar

Keywordtool. io sınırlamaları:

En doğru veriler değildir: Google arama hacmi verileri ile diğer anahtar kelime sonuçları arasında zaman zaman tutarsızlıklar olabileceğinden veri doğruluğu geliştirilebilir

Seviyeye bağlı özellikler: Arama hacmi gibi bazı temel özellikler, daha yüksek fiyatlı seviyelerde kilitlidir

Pahalı: Ücretli planlar piyasadaki en uygun maliyetli planlar değildir

Keywordtool. io fiyatlandırma:

Ücretsiz sürüm: Mevcut

Pro Plus: Kullanıcı başına aylık 79 $

Pro Basic: Kullanıcı başına aylık 69 $

Pro Business: 10 kullanıcı için aylık 159 $

Keywordtool. io puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

6. Treendly

via Treendly

Treendly, yeni ve seçilmiş trendler hakkında ayrıntılı bilgiler derleyen ve sağlayan çok yönlü ve yetenekli bir başka girdi.

2023 yılında bir anahtar kelime analiz aracından bekleyebileceğiniz tüm özelliklere sahiptir. Çeşitli bölgelerdeki herhangi bir konunun veya anahtar kelimenin trendlerini ve mevsimselliğini anında keşfedin.

Treendly'nin birikmiş vaka çalışmaları, trendlerin belirli sektörlerde nasıl işlediğine dair değerli bilgiler sağlar.

Treendly'nin en iyi özellikleri:

Trend küratörlüğü: Gösterge panelinde gerçek zamanlı güncellemelerle özel trend koleksiyonunuzu zahmetsizce oluşturun ve yönetin

Sektör izleyicileri: Belirli bir zaman diliminde gelişen ve gerileyen sektörleri belirleyerek, veriye dayalı bilinçli kararlar alın ve SEO stratejinizi ince ayar yapın

İlgili anahtar kelimeler için akıllı öneriler: İlgi alanınıza uygun herhangi bir konuyla ilgili popüler web sitelerinde kullanıcıların aradığı ilgili anahtar kelimeleri keşfedin

Trend tahmini: Müşteri duyarlılığı segmentasyonu ve pazar trend analizi ile bir trendin önümüzdeki aylarda nasıl bir performans göstereceğini doğru bir şekilde tahmin etmek için tahmine dayalı algoritmalar kullanın

Treendly sınırlamaları:

Sınırlı Başlangıç planı: Giriş seviyesi plan sınırlı özellikler sunar

Özel raporlara erişim imkanı yoktur: Temel kullanıcılar özel raporlara erişemez

Rakiplere kıyasla pahalı: Piyasadaki en uygun fiyatlı seçenek değil

Treendly fiyatlandırma:

Ücretsiz plan: Mevcut

Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Treendly puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

7. Yandex

yandex aracılığıyla

Başlangıçta Rus kullanıcılara yönelik bir araç olan Yandex, artık küresel pazarı ele geçirmiştir. Anahtar kelime araştırma hizmetlerini genişletir ve aranan anahtar kelime veya kelime öbeği için istatistikler sağlar.

Yandex, aynı kelime veya kelime öbeği ile başkaları tarafından yapılan benzer aramaları da listeler. Bir markanın bu kelimeyi anahtar kelime olarak kullanarak alabileceği tahmini gösterim sayısını gösterir.

Yandex anahtar kelime istatistikleri, bölgelere göre anahtar kelime istatistiklerini gösterme özelliği ile öne çıkıyor.

Yandex'in en iyi özellikleri:

Çok dilli destek: Yandex Search, kullanıcıların farklı dillerde arama yapabilmelerini sağlayan çoklu dil desteği sunar

Arama önerileri: Kullanıcılar sorgularını yazarken gerçek zamanlı arama sonuçları sunarak, sonuçları hızlandırıp iyileştirerek arama sürecini geliştirir

Bölgeye özgü sonuçlar: Yandex, bölgelere göre anahtar kelime istatistikleri sunarak müşterilerinizi coğrafi olarak etkili bir şekilde hedeflemenizi sağlar

İndeksleme algoritması: Yandex, daha alakalı sonuçlar sunan ve diğer anahtar kelime araştırma araçlarından ayıran bir iç indeksleme algoritması kullanır

Yandex sınırlamaları:

Gizlilik eksikliği : Yandex'te gizli mod seçeneği bulunmadığından, kullanıcılar arama sonuçlarını gizli tutamazlar

Daha az alaka: Bazı kullanıcılar, Yandex anahtar kelime arama sonuçlarının Google Trends gibi diğer araçlara kıyasla daha az alakalı olduğundan şikayet etmektedir

Daha az kullanıcı dostu: Yandex'i anahtar kelime araştırması için kullanmanın bir diğer dezavantajı, diğer araçlara kıyasla kullanıcı dostu olmamasıdır

Yandex fiyatlandırması:

Ücretsiz

Yandex puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

8. Trend Avcısı

trend Hunter aracılığıyla

Trend Hunter, özellikle fiziksel ürünlerdeki güncel trendleri belirlemede öne çıkıyor. TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformlardaki en son çevrimiçi trendleri keşfedebilirsiniz.

Google Trends'in anahtar kelime tabanlı araştırmasından farklı olarak, Trend Hunter benzer şekilde çalışmaz, ancak en son trendleri aramaya olanak tanır. Her gün birçok yenilikçi fikir, viral haber ve popüler kültür içgörüsü sunar.

Trend Hunter'ın en iyi özellikleri:

Trend belirleme: Pazarlama stratejilerinize dahil etmek için en son trendleri belirleyin ve bunlardan yararlanın

Çoklu platform sonuçları: Trend Hunter, Instagram, Twitter, TikTok vb. gibi çeşitli uygulamalardaki trendleri belirler ve gösterir

Keşif aracı: Farklı markalar tarafından benimsenen popüler pazarlama trendlerine göz atın

Devasa trend veritabanı: Dünya çapında geniş bir trend veritabanıyla donatın kendinizi

Trend Hunter sınırlamaları:

Anahtar kelime araştırması yok: Google Trends'in yerine geçmesi düşünülse de, anahtar kelimeleri belirlemek için anahtar kelime araştırmasına izin vermez

Özel araştırma yapılmaz: Trend Hunter, yalnızca pazarda devam eden genel trendleri araştırmanıza izin verir ve anahtar kelime istatistiklerinin ayrıntılarını göstermez

Trend Hunter fiyatlandırması:

Ücretsiz plan: Mevcut

Pro: Kullanıcı başına aylık 199 $ (yıllık faturalandırılır)

Trend Hunter puanları ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

9. Semrush

Semrush aracılığıyla

Semrush, çevrimiçi pazarlamacılar arasında favori olan ve çeşitli içerik stratejisi araçlarıyla sizi güçlendiren çok yönlü bir pazarlama platformu olarak övgüyle karşılanmaktadır.

Semrush'un en beğenilen özelliklerinden biri, işlerin sayfa sıralamalarını izlemesine ve rakip içeriğini takip etmesine olanak tanıyan sıralama izleme yeteneğidir.

En alakalı özelliklere erişmek için bir dizi plan sunar.

Semrush'un en iyi özellikleri:

Rakip analizi: Semrush, rakip izleme özelliği sunarak ve etkili pazarlama stratejileri oluşturmak için değerli bilgiler sağlayarak rakiplerinden ayrılır

Özel planlar: Yazılım, benzersiz gereksinimleri olan işletmeler için özel planlar da sunar

Sıralama izleme: Sıralama izleme özelliği ile sayfa sıralamalarını izleyin ve etkili pazarlama stratejileri oluşturun

Semrush sınırlamaları:

Karmaşıklık: Kullanıcı dostu olmasına rağmen, Semrush, dizi özellikleri nedeniyle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıları zorlayabilir

Fiyatlandırma: Kapsamlı özellik setiyle Semrush, teknik uzmanlığı olmayan bireylerin kullanmayabilecekleri özellikler için ödeme yapmasına neden olabilir

Rakiplere kıyasla pahalı: Semrush, daha düşük maliyetli diğer benzer araçlara kıyasla kullanımı daha pahalı bir araç olabilir

Semrush fiyatlandırması:

Pro: Aylık 129,95 $

Guru: Aylık 249,95 dolar

İş: Aylık 499,95 $ (özel planlar mevcuttur)

Semrush puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

10. İçeriden Bilgiler

insider Intelligence aracılığıyla

Business Insider ve eMarketer tarafından desteklenen Insider Intelligence, sektörler genelinde trend bilgileri sunar. Trend tahminleri için araçlara erişim sağlar ve uzman röportajları, infografikler, makaleler ve raporları içeren bir içerik kütüphanesi sunar.

Insider Intelligence, ihtiyaçlarınızı karşılayan içeriğe erişip yararlanabileceğiniz olağanüstü bir kaynak tabanıdır.

Insider Intelligence'ın en iyi özellikleri:

Zengin kaynaklara erişim: Bir dizi kaynak ve haberlere erişin

Trend tahminleri: Trend bültenleri sunmanın yanı sıra, bu araç pazarlama stratejilerinizde kullanabileceğiniz trend tahminlerini de gösterir

Düzenli güncelleme: Insider Intelligence, en son değişikliklerden haberdar olmanız için her gün trend raporları gönderir

Kapsamlı Kapsam: Sektörler ve kategorilerdeki en son trendleri gösteren veriler sağlar

Insider Intelligence sınırlamaları:

Trendlere özgü : Insider Intelligence, anahtar kelime araştırma istatistiklerinden çok en son trendlere odaklanır

Bazen Alakasız: Insider Intelligence'ın istenen sonuçlarla hemen alakalı olmayan sonuçlar verebileceği gerçeği yadsınamaz

Pahalı: Insider Intelligence aracılığıyla elde edilen bilgiler, diğer : Insider Intelligence aracılığıyla elde edilen bilgiler, diğer pazarlama kaynakları araçları kullanılarak nispeten daha düşük bir maliyetle bulunabilir

Insider Intelligence fiyatlandırması:

Özel fiyatlandırma

Insider Intelligence derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

SEO ve pazar analizi araçları, markalar için şüphesiz paha biçilmez değerdedir. Ancak, ClickUp gibi platformları düşündünüz mü? ClickUp, proje yönetimi ve yapay zeka desteği konusunda mükemmeldir, operasyonları önemli ölçüde hızlandırır ve sizin gibi işletmelerin verimliliğini artırır.

ClickUp, tüm projeleri planlamak, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için takımlarınızı tek bir yerde bir araya getirir.

Google Dokümanlar'da ClickUp AI entegrasyonu

Google Dokümanlar'ı kullanırken, ClickUp'ın yapay zekası, metninizi ihtiyaçlarınıza göre iyileştirmenize yardımcı olur; basitleştirme veya karmaşıklık ekleme, metin ekleme veya gerektiğinde içeriği azaltma gibi.

ClickUp, mevcut metinleri iyileştirmenin yanı sıra e-posta taslakları oluşturmanıza ve blogların ana hatlarını belirlemenize yardımcı olarak zaman kazanmanızı sağlar.

ClickUp AI ayrıca dilleri çevirir, yazım ve dilbilgisi açısından düzeltme okuma yapar ve yazarların bloklarını aşmalarına yardımcı olacak kazançlı fikirler üretir.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp Proje Yönetimi

ClickUp, daha hızlı ve daha verimli işbirliği için canlı gösterge panelleri ve bağlantılı iş akışları oluşturur. İçerik planlamasını ve yönetimini kolaylaştırarak zaman kazanmanıza ve içerikle ilgili görevleri optimize etmenize yardımcı olur.

ClickUp ile işlerinizi düzenleyin, projeleri yönetin ve yinelenen görevleri otomatikleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gen AI desteği: AI kullanarak yüksek kaliteli içerik oluşturun

Yerleşik düzeltici: ClickUp platformunda yazım denetimi, gramer ve çeviri özelliklerini etkinleştirin

İçerik yöneticisi: ClickUp içerik yönetimi ile proje yönetimi ve planlamayı basitleştirin

Fikir oluşturma desteği: Yaratıcı içerik fikirleri sağlayın ve stratejiler oluşturun

Daha iyisini yapın: ClickUp pazarlama ile yazılı metinleri daha ilgi çekici ve basitleştirilmiş hale getirin

ClickUp ile strateji oluşturun ve pazarlama kampanyaları yürütün

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme süresi: Bazı kullanıcılar, gelişmiş işlevleri kullanmak için öğrenme sürecinin zor olduğunu düşünmektedir

ClickUp fiyatlandırması

Takım boyutlarına ve özellik gereksinimlerine göre dört farklı fiyatlandırma planı bulunmaktadır:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Google Trends'in Ötesinde İş Akışınızda Devrim Yapın

Google Trends'in çeşitli alternatiflerini keşfederken, ClickUp pazarlamacılar için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor.

Çok yönlü AI yetenekleri, verimliliği yeniden tanımlayarak, rafine metin önerileri sunar, içerik oluşturmaya yardımcı olur ve işbirliğine dayalı iş akışlarını kolaylaştırır. ClickUp sadece ayak uydurmakla kalmaz, sizi kolaylaştırılmış operasyonlara, etkili içerik yönetimine ve hızlandırılmış işbirliğine doğru ilerletir ve nihayetinde 2023 ve sonrasında dijital alanda gezinme ve başarıya ulaşma şeklinizi yeniden şekillendirir.