2025'te İşinizi Büyütmek için En İyi 10 TikTok Pazarlama Aracı

Bir milyardan fazla aktif kullanıcısıyla TikTok, deneyimli pazarlamacıların hedef kitlesine ulaşmak için kaçırılmayacak bir kanaldır.

Pazarlamacılar ve içerik oluşturucular, TikTok hayranlarıyla etkileşim kurmak için TikTok Live, video düzenleme ve TikTok Shop gibi TikTok özelliklerini kullanıyor.

Farklı sektörlerden işletmeler, hedef kitlelerinin önünde öne çıkmak için TikTok pazarlama trendine katılıyor. Modern pazarlamacılar için, bir pazarlama platformu olarak TikTok, dikkat çekmek için verilen bir mücadeledir.

TikTok reklamlarının veya organik içeriğin gücünden yararlanmak istiyorsanız, bu sosyal medya platformunda işinizin ve takipçilerinizin büyümesini izlemek için en iyi TikTok araçlarına ihtiyacınız var.

Bu makale, TikTok uygulamasındaki içeriğinizi yükseltmek, kampanyalarınızı optimize etmek ve işinizi büyütmek için en iyi 10 TikTok aracının listesini sunar.

TikTok pazarlama aracında aramanız gereken özellikler şunlardır.

Kullanımı kolay arayüz : Yeni ve deneyimli pazarlamacılar için sorunsuz bir deneyim sunan sezgisel bir arayüze sahip bir TikTok pazarlama aracı seçin, takımınızın özellikler arasında zahmetsizce gezinmesini sağlayın

TikTok analizi ve içgörüler: TikTok analizi , video görüntülemelerini, etkileşim oranlarını, ortalama izlenme süresini ve içerik performansını analiz ederek TikTok kitlenizi çözmenize yardımcı olur. Veriye dayalı kararlar almak için sağlam raporlama ve analiz gösterge panelleri sunan TikTok analiz araçlarını arayın

İçerik oluşturma yetenekleri : Videolar, TikTok kampanyanızın önemli bir parçasıdır, bu nedenle TikTok video düzenleme aracınızın kolay içerik oluşturmayı desteklediğinden ve içeriğinizin öne çıkması için filtreler ve görsel efektler için düzenleme özelliklerine sahip olduğundan emin olun

Planlama ve otomasyon: TikTok takipçilerinize doğru zamanda ulaşmak için, seçtiğiniz TikTok planlama aracı, gönderileri toplu olarak planlamanıza izin vermelidir. Bu, içeriğinizi TikTok hesabınızda maksimum erişim için en uygun zamanlarda planlamanızı ve yayınlamanızı sağlar

Hashtag araştırması ve izleme: Hashtag'ler, TikTok pazarlama stratejisinin temelini oluşturur. Trend olan etiketleri bulmak ve geçmiş hashtag performansını izlemek için hashtag araştırması yapacak bir araç seçin

Güvenlik önlemleri: Güçlü güvenlik mekanizmalarına sahip ve ülke ve sektör düzeyindeki gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine uygun bir TikTok aracı seçin

1. Iconosquare

via Iconosquare

Sosyal medya oyunlarınızı sürdürmek için farklı uygulamalar arasında gidip geliyorsunuz? Tek bir pazarlama yazılımıyla hayatınızı kolaylaştırın ve TikTok profiliniz dahil tüm sosyal medya kanallarınızı merkezi bir gösterge paneli üzerinden birbirine bağlayın.

Örnek olarak, 10'dan fazla kişiden oluşan bir sosyal medya ekibine sahip önde gelen bir giyim markası, sosyal medya pazarlama çabalarının her yönünü yönetmek için Iconosquare'i kullanıyor. İçerik planlama ve programlamadan, birden fazla TikTok hesabını yönetmeye ve rakiplerin TikTok reklamlarını analiz etmeye kadar her şey Iconosquare içinde gerçekleşiyor.

Iconosquare, videolar oluşturmak, gönderi içeriğini analiz etmek, performansı izlemek ve gelişmiş hedefleme seçenekleriyle gönderileri güçlendirmek için hepsi bir arada bir TikTok aracıdır. Kullanımı kolay arayüz, hayranlarınıza ulaşmanıza yardımcı olan TikTok kitle segmentasyon araçları ve TikTok uygulamasındaki en iyi influencer'larla işbirliği yapmanızı sağlayan TikTok influencer pazarlama araçlarıyla birlikte gelir.

Iconosquare'in en iyi özellikleri

TikTok analitiği ile performansınızı ve etkileşiminizi anlayarak veriye dayalı kararlar alabilirsiniz

Topluluğunuzun nereden geldiğini, hangi dilleri konuştuğunu, yaşlarını ve cinsiyetlerini analiz ederek TikTok hesabınızı optimize edin

Tüm takipçilerinizle etkileşim kurun ve yorumları okundu veya okunmadı olarak işaretleyerek hiçbirini kaçırmayın

Iconosquare sınırlamaları

Planlanan gönderi bir hata nedeniyle yayınlanamadığında kullanıcılar bildirim almaz

Anahtar özellikleri kullanmak ve gezinmek için bir öğrenme eğrisi

Iconosquare fiyatlandırması

Tek kullanıcı: 49,00 € / kullanıcı / ay

Takımlar: 49,00 € / kullanıcı / ay

Özel çözümler için özel fiyatlandırma

Iconosquare puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (116 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (51 yorum)

2. Social Champ

via Social Champ

Çoğu TikTok pazarlamacısı, tüm sosyal medya platformları için takvimlerini önceden planlar. Yaklaşan bir festival veya büyük bir spor etkinliği için önceden hazırlık yaparken, TikTok gönderileri için fikirler önceden kesinleştirilir, oluşturulur ve planlanır.

Pazarlamacılar, Social Champ'i kullanarak sosyal medya takvimlerini planlar, birden fazla TikTok videosu ve gönderisi planlar ve tek bir gösterge panelinden TikTok kampanyalarının performansını izler.

Social Champ'in en iyi özellikleri

Toplu video yükleme özelliği ile içerik üretimini ölçeklendirin ve 60 saniyeye kadar TikTok videolarını doğrudan içerik oluşturucudan planlayın

Champ'ın AI paketi, pazarlamacıların TikTok gönderileri için metinler ve görseller oluşturmasına olanak tanır

TikTok Scheduler'da onay iş akışları oluşturmak ve TikTok içerik takvimini yönetmek için rol tabanlı işbirliği

Social Champ sınırlamaları

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Planlanmış gönderiler için önizleme mevcut değil

Social Champ fiyatlandırması

Ücretsiz

Şampiyon: 26 $/ay (2 kullanıcı)

İş: 89 $/ay (6 kullanıcı)

Ajans: Özel fiyatlandırma

Social Champ puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (31 yorum)

Capterra: 4,5/5 (59 yorum)

3. CapCut

capCut aracılığıyla

CMO'nuz size rakibinizin viral TikTok videosunu gönderdi. Şimdi TikTok'ta canlı yayın yapmanızı ve takipçilerinizin seveceği benzer TikTok reklamları oluşturmanızı istiyor. Ancak, zaman kaybetmek veya tam kapsamlı bir kampanya için bütçe ayırmak istemiyorsunuz.

CapCut'un TikTok oluşturucu araçları, bunu hızlı ve bütçenize uygun bir şekilde yapmanızı sağlar. Gelişmiş video düzenleyici, kullanıcıların platformda çarpıcı videolar oluşturmasına olanak tanır.

CapCut'un en iyi özellikleri

TikTok video düzenleyici aracı, videoları kırpar, hızı ayarlar ve birden fazla videoyu birleştirir; bu, birden fazla TikTok hesabını yönetirken kullanışlı bir özelliktir

Gelişmiş kullanıcılar için akıllı sabitleme, arka plan kaldırma, metinden konuşmaya ve otomatik altyazı oluşturma

TikTok videolarınız için tak ve çalıştır özellikli müzikler

CapCut sınırlamaları

Mobil cihazlarda yatay modu desteklemez

Arka plan kaldırma her zaman doğru sonuç vermez

CapCut fiyatlandırması

Ücretsiz

CapCut Pro: 9,99 $/ay veya 74,99 $/yıl

CapCut puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. PicsArt

via PicsArt

Şablonlar, kullanıma hazır ve yeni eklenen TikTok şablonlarına erişim, trendlere hızlıca atlamalarına ve viral gönderiler oluşturmalarına olanak tanıdığından, her TikTok pazarlamacısının hayalidir.

PicsArt, her duruma uygun premium şablonlar ve TikTok pazarlama çabalarınızı iyileştirmek için yapay zeka özellikleri sunan hepsi bir arada bir görüntü ve video düzenleme uygulamasıdır.

PicsArt'ın en iyi özellikleri

İçerik oluşturma hızını artırmak için özelleştirilebilir premium sosyal medya şablonları

İşbirliği için takım üyelerini davet etme hesap yönetimi özelliği

İçeriğinizi daha erişilebilir hale getirmek için videolarınıza altyazı ekleyin

PicsArt sınırlamaları

Filtreler veya efektler eklediğinizde uygulama yanıt vermez ve yavaşlar

Masaüstü sürümü, mobil uygulamaya kıyasla kullanımı kolay değildir

PicsArt fiyatlandırması

Ücretsiz

PicsArt Plus: Aylık 5 $, yıllık faturalandırılır

PicsArt Pro: Aylık 7 $, yıllık ödeme

PicsArt puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (489 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Analisa. io

via Analisa

En son ne zaman TikTok analizlerinize baktınız? Etkileşim oranınızı veya takipçilerinizin videolarınızı nerede izlediğini biliyor musunuz? Çok yaygınlaşmadan önce en son trendleri yine kaçırdınız mı?

TikTok performansını ve trend olan hashtag'leri analiz etmek, büyüme için gerekli olan hacking stratejileridir. TikTok düzenleme araçları, görsel olarak ilgi çekici videolar ve gönderiler oluşturmanıza olanak tanır.

Analisa, yukarıdakilerin tümünü yapan yapay zeka destekli bir sosyal analiz platformudur. Marka pazarlamacıları, performans ve dijital pazarlama ajansları ve TikTok influencer'ları, TikTok stratejileri hakkında kapsamlı bir gerçek zamanlı rapor almak için bu aracı kullanır. Organik içerik yayınlarken veya reklamları tanıtmak için TikTok'u kullanırken, Analisa rakip analizi, geçmiş performans izleme, influencer haritalama ve raporlama gösterge panelleri ile size yardımcı olur.

Analisa. io en iyi özellikleri

Analisa ile elektronik tablo tabanlı raporlamayı ortadan kaldırın ve görsel olarak çekici analiz raporlarını PDF veya CSV formatında dışa aktarın

Yaş, cinsiyet ve bölgeye göre hedef kitlenizi belirlerken, sahteciliği en aza indirmek için kaliteyi doğrulayın

Gönderilerin, başlıkların ve hashtag'lerin gerçek zamanlı analizleriyle TikTok Creator pazarından ilgi çekici içerikler ve influencer'lar bulun

Özel tarih aralıklarından gönderilerin geçmiş verilerini ve sosyal medya içgörülerini alın

Analisa. io sınırlamaları

Hashtag karşılaştırma ve demografi analizi gibi gelişmiş özellikler ücretli planlarda mevcuttur

Kullanıcılar, yanlış analizlerden şikayetçi

Analisa. io fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Premium: 48,30 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Artı: 104,30 $ / aylık, yıllık faturalandırılır

Pro: 167,30 $/aylık, yıllık faturalandırılır

Analisa. io puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Brandwatch

via Brandwatch

Kapsamlı sosyal medya paketi Brandwatch, markaların tek bir platform kullanarak dijital pazarlamadan yararlanmasını ve birden fazla müşteri temas noktasında reklam vermesini sağlar.

Örneğin, bir cilt bakım markası, Brandwatch'ı kullanarak TikTok influencer pazarlama kampanyasını başlatıyor ve yönetiyor. Takım, sosyal medya izleme, duygu analizi, kampanya performans yönetimi gibi önemli özellikleri kullanıyor ve bu platformdan ayrıntılı kampanya raporları oluşturuyor.

Brandwatch'ın en iyi özellikleri

Yorumları takip etmek ve bunları takım üyelerine atayarak hiçbir yorumun okunmadan kalmamasını sağlamak için kullanımı kolay ve özelleştirilebilir gelen kutusu

Farklı paydaşlarla paylaşmak için gönderiler ve hesap düzeyinde metrikler için özelleştirilebilir gerçek zamanlı raporlar alın

Influencerların iletişim bilgilerini ve ödeme bilgilerini kaydedin ve özel alanlarla ek birinci taraf verilerini yakalayın

Brandwatch sınırlamaları

Bazen gönderiler planlandığı gibi yayınlanmayabilir

Gösterge panelinin güncellenmesi zaman alır

Brandwatch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brandwatch puanları ve yorumları

7. Keyhole

via Keyhole

TikTok, alakalı olmak ve güncel trendlere yanıt vermekle ilgilidir!

TikTok trendlerini takip etmek ve marka bahsetmelerini analiz etmek, pazarlamacıların sürekli değişen sosyal medya dünyasına proaktif bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olur.

Sosyal medya izleme için Keyhole, markaların diğer TikTok kullanıcılarının marka hakkında söylediklerini ve genel marka algısını analiz etmesine, birden fazla TikTok profili için TikTok gönderilerini planlamasına ve yayınlanmaya hazır analiz raporlarını liderlik ekibiyle paylaşmasına yardımcı olur.

Keyhole'un en iyi özellikleri

Keyhole'un Sınırsız Akıllı Yayınlama özelliğini kullanarak sosyal medya platformlarında yayınlarınızı planlayın ve yayınlayın

Hashtag izleme ve analitik, TikTok erişiminizi iyileştirir

Influencer pazarlama özellikleri, işbirliklerini ve kampanya performansını ölçer

Keyhole sınırlamaları

Sosyal dinleme kapsamlı değildir ve iyileştirilmesi gerekir

İlk kez kullananlar için ürün eğitimleri eksik

Keyhole fiyatlandırması

Bireysel: 63 $/ay

Takım: 119 $/ay

Pro : Aylık 199 $

Gelişmiş: 359 $/ay

Enterprise: Aylık 833 $'dan başlayan fiyatlarla

Keyhole puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (68 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. SocialBee

via SocialBee

İçerik planlama, TikTok veya diğer sosyal medya platformlarında bir pazarlama kampanyası için ilk adımdır. En iyi TikTok araçları arasından seçim yaparken, içerik planınızı görselleştirmeyi ve birkaç tıklamayla canlı yayına geçmeyi sezgisel hale getiren aracı seçin.

SocialBee ile yayın takviminizi kontrol altına alın. Yaklaşan yayınları önizleyin, çevrimiçi yayınlamak için en uygun zamanları belirleyin ve AI'yı kullanarak dakikalar içinde eyleme geçirilebilir bir içerik planı oluşturun.

SocialBee'nin en iyi özellikleri

Tüm TikTok gönderi türleri için düzenleme ve planlama seçenekleri

Canva, Unsplash ve GIPHY ile entegrasyonlar sayesinde çok çeşitli tasarım şablonlarına erişin

Herhangi bir sosyal medya platformu için otomatik olarak içerik oluşturmak için yapay zeka destekli yardımcı pilot

SocialBee sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü uygulamasında bulunan bazı gelişmiş özellikler bulunmamaktadır

Zaten planlanmış bir TikTok gönderisinin tarihlerini değiştirmek sezgisel değil

SocialBee fiyatlandırması

Bootstrap: 24 $/ay

Accelerate: 49 $/ay

Pro: 82 $/ay

Agency Pro50: 149 $/ay

Agency Pro100 : 274 $/ay

Agency Pro150: 374 $/ay

SocialBee puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (334 yorum)

Capterra: 4,6/5 (36 yorum)

9. Planable

via Planable

TikTok kampanyalarınızı izlemek için hala elektronik tablolar mı kullanıyorsunuz? Elektronik tablo tabanlı TikTok takvimlerini kullanmanın zorlukları arasında kopyalama-yapıştırma hataları, yaklaşan gönderiler ve kampanyalar için sınırlı görünürlük ve manuel rapor oluşturma sayılabilir.

Planable'ın sosyal medya yönetim aracı, tüm TikTok gönderilerinizi elektronik tablolardan temiz bir arayüze taşır. Performans raporlarınızı birkaç tıklamayla dışa aktarın ve görsel olarak çekici raporların oluşturulmasını otomatikleştirin.

Planable'ın en iyi özellikleri

İçerik oluşturma araçları, içeriği özelleştirmeye yardımcı olur ve TikTok platformu dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya hesabı için önizleme sunar

Takımınızın farklı üyeleri için rol tabanlı erişim ile işbirliği özellikleri, bir kampanya üzerinde birlikte çalışmak için

Feed görünümü, Takvim görünümü ve daha fazlası gibi içerik görünümleriyle esnek planlama seçenekleri

Planlanabilir sınırlamalar

Başlangıçta zor öğrenme süreci

TikTok analitiği PDF belgesi olarak indirilemez

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz

Gerekli: 11 $/kullanıcı/ay

Pro: 22 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planlanabilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (595 yorum)

Capterra: 4,5/5 (305 yorum)

10. Planly

via Planly

Planly, gönderileri, medyayı ve sosyal kanalları kategorize etmek için kolay bir arayüze sahip bir sosyal medya yönetim platformudur. Otomatik planlama için yerleşik aracı, TikTok kullanıcılarının gönderileri ve TikTok videolarını otomatik olarak yayınlamasına olanak tanır.

Birden fazla müşteriyi yöneten yoğun dijital pazarlamacılar için Planly, takvim yönetiminden planlama ve analitiklere kadar tüm görevleri tek bir gösterge panelinde birleştirir.

Planly'nin en iyi özellikleri

TikTok videolarınızı düzenleyin, kırpın ve altyazılar ekleyin ve haftalık ve aylık takvim görünümünü kullanarak yaklaşan TikTok gönderilerinizden haberdar olun

Tek bir TikTok analiz gösterge panelinde performansınızı izleyin, ölçün ve analiz edin

TikTok hesabınızı Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest ve Google İşletme Profili ile entegre ederek TikTok videolarını diğer platformlarda otomatik olarak yayınlayın

Planly sınırlamaları

Bazı temel özellikler yalnızca ücretli planla birlikte gelir

Planly fiyatlandırma

Başlangıç: 15 $/kullanıcı/ay

Pro : 40 $/kullanıcı/ay

Guru: 80 $/kullanıcı/ay

Planly puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

TikTok pazarlama araçları sosyal dinleme ve düzenlemeye odaklanırken, ClickUp gibi çözümler bütünsel bir yaklaşım benimser. ClickUp, iş akışınızı kolaylaştırır ve genel verimliliğinizi artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın sosyal medya proje yönetimi aracı, TikTok hesap kullanıcılarının sosyal medya ile ilgili projeleri ve tüm görevleri tek bir gösterge panelinden yönetmelerine ve oluşturmalarına olanak tanır

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş sosyal medya şablonları , sosyal medya süreçlerinizi kolaylaştırarak zamanınızı boşaltır

Bu kapsamlı şablonla bir sonraki sosyal medya kampanyanızı başlatın

ClickUp'ın yapay zekasını kullanarak içerik fikirleri üretin, içerik takviminizi oluşturun ve sosyal medya başlıkları ile TikTok video senaryoları yazın

Bir sonraki sosyal medya gönderiniz için ilham mı arıyorsunuz? ClickUp AI size yardımcı olsun

TikTok stratejinizi planlarken, takım içinde ortaya çıkan birçok fikirden yararlanarak, fikir panosunu kullanarak iyi fikirleri yakalayın, düzenleyin ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Fikirlerinizi net bir şekilde düzenleyin ve bu ClickUp Yol Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile pazarı fethetmeye başlayın

ClickUp Beyaz Tahta , sosyal medya takımlarının işbirliği yapması, notlar eklemesi ve mevcut notları ve iş akışlarını birbirine bağlaması için özel olarak tasarlanmıştır

Fikir oluşturma aşamasından sonra, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak fikirleri hayata geçirin, markanızın yönergelerini ekleyin ve takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın

ClickUp Belgeleri'ndeki bu şablon özetinde kampanya akışınızın her adımını oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, proje zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özelliklere erişimi sınırlar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

Birleştirilmiş bir gösterge paneli üzerinden birden fazla projeyi ve sosyal medya kampanyasını yönetmenize olanak tanıyan bir TikTok aracı seçin.

ClickUp'ın proje yönetimi aracı, içerik takvimi şablonları, AI özellikleri, Belgeler ve işbirliği yetenekleri gibi önemli özelliklere sahiptir ve yaratıcı TikTok fikirlerinizi tek bir yerde birleştirmenize olanak tanır.

ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi ve iş akışlarınızı minimum çabayla yönetir ve birden fazla araç ve platform kullanma zahmetinden sizi kurtarır. Verimliliğinizi artırmak için en iyi özelleştirilebilir şablonlara sahip bu hepsi bir arada proje yönetimi aracında tüm TikTok stratejilerinizi planlayın, yönetin ve izleyin.

Ayrıca, ClickUp diğer dijital pazarlama ve gelen pazarlama araçlarıyla entegre olarak bu uygulamalar arasındaki veri akışını otomatikleştirir.

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