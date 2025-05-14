2025'in En İyi 10 Google Colab Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Birçok makine öğrenimi uzmanı, Google Colab'ın depolama sorunlarını ve finansal kısıtlamaları çözme yeteneğine güveniyor. Jupyter Notebook tarafından barındırılan Colab, herhangi bir kurulum gerektirmediği için de popülerdir.

Ancak, sınırlı alanı, canlı düzenleme işlevinin olmaması ve zaman alan görevlerin sizi alternatifler aramaya yönlendirdiğini anlıyoruz.

Veri madenciliği, modelleme, işleme ve günlük görevler dahil olmak üzere veri bilimi yaşam döngünüzde size yardımcı olacak en iyi Google Colab alternatiflerini tartışacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Google Colab alternatifi mi arıyorsunuz? AI ve makine öğrenimi projeleri için keşfedebileceğiniz 10 platform: Önemli – Veri projelerinde sorunsuz ekip çalışması için işbirliğine dayalı bir not defteri platformu. Jupyter – Canlı kod, görselleştirme ve dokümantasyon için açık kaynaklı bir araç. Microsoft Visual Studio – AI dostu araçlara sahip güçlü bir geliştirme ortamı. Kaggle – GPU erişimi ve geniş bir veri seti kütüphanesi ile ücretsiz Jupyter notebook'lar sunar. Databricks – Apache Spark üzerine kurulmuş, büyük ölçekli veri bilimi ve mühendisliği için mükemmel. Paperspace – Önceden yapılandırılmış AI ortamlarıyla yüksek performanslı bulut bilişim. Amazon SageMaker – ML modellerini oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için tam olarak yönetilen bir hizmet. CoCalc – Hesaplamalar için Jupyter notebook'ları ve LaTeX'i destekleyen çevrimiçi bir çalışma alanı. Deepnote – Gerçek zamanlı işbirliği özelliğine sahip, takım dostu bir veri bilimi defteri. Replit – Hızlı prototip oluşturma ve birden çok dilde paylaşım için bulut tabanlı bir IDE. ClickUp, AI projelerinizi düzenli tutar — gösterge panellerinde deneyleri izleyin, belgelerde içgörüleri belgelendirin ve görevleri sorunsuz bir şekilde yönetin.

Google Colab alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Daha iyi kararlar alabilmeniz için, bireyler, veri konusunda bilgili iş takımları, eğitimciler ve araştırmacılar için dizüstü bilgisayarların genel kullanım durumlarından sorumlu önemli faktörleri gözden geçireceğiz.

Gerçek zamanlı işbirliği: Ekran paylaşımı gibi işbirliği ortamı sunan bir platform seçin

Yönetilebilir ortam: Conda ortamının bilgisayarınızda basit bir şekilde çalışmasını sağlayan bir platform arayın

Kod gömme: Google Colab'ın alternatiflerinin tek bir yerde kod blokları oluşturmanıza ve gömmenize izin verdiğinden emin olun

Veri görselleştirme: Veri uygulamaları oluştururken verileri keşfetme konusunda veri uzmanlarının ilgisini çeken, Veri uygulamaları oluştururken verileri keşfetme konusunda veri uzmanlarının ilgisini çeken, kod gerektirmeyen kolay seçenekleri arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Google Colab Alternatifi

İşte en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmelerine göre Google Colab'ın en iyi 10 alternatifinin listesi.

1. Önemli

via Noteable

Noteable. io, Jupyter protokolleri üzerine kurulu zengin işbirliği ortamı ile tanınan, web tabanlı bir bulut bilişim platformu ve dizüstü bilgisayardır.

Noteable. io, Python, SQL ve R'yi destekleyen, açık kaynaklı, "kodlama gerektirmeyen" bir platformdur. Platform, Google BigQuery, Snowflake, Databricks ve API'ler gibi dahili ve harici veri ambarlarına izin vererek işbirliğine dayalı bir ortam sunar.

Notable. io'nun en iyi özellikleri

Notable, Jupyter Notebooks ile sorunsuz bir şekilde çalıştığı için, işbirliğine dayalı bir ortamda kod yazabilir, verileri görselleştirebilir ve içgörülerini paylaşabilirsiniz

Birden fazla kullanıcıyla çalışmaya başlayın ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını kolaylaştırın

İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan projelere erişin ve üzerinde çalışın

Notable.io sınırlamaları

Depolama alanı kısıtlamaları, büyük veri kümeleri veya birden fazla proje ile çalışırken bir engel haline gelir

İnternet bağlantısının kararlı olması gerekir, bu da bağlantının zayıf olduğu bölgelerde erişilebilirliği sınırlar

Noteable. io fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: 30 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Noteable. io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

2. Jupyter

jupyter aracılığıyla

Jupyter, canlı kod, denklemler, görselleştirmeler ve anlatımlı metin belgeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır.

Veri bilimcileri, araştırmacılar, eğitimciler ve analistler arasında, çalışmalarını etkileşimli ve tekrarlanabilir bir şekilde geliştirmek ve sunmak için popüler olan çok yönlü bir araçtır.

Jupyter'in en iyi özellikleri

Arayüz, Python, R ve Julia gibi birden fazla programlama dilini destekleyen kullanıcı dostu bir dizüstü bilgisayar arayüzü ile kodları sorunsuz bir şekilde çalıştırmanıza ve yazmanıza olanak tanır

Etkileşimli çıktı, verileri anında görselleştirerek dizüstü bilgisayarda görselleştirmeler, grafikler ve çizimler görüntülemenizi sağlar

E-posta, Dropbox, GitHub ve diğer platformlar aracılığıyla belgeleri kolayca paylaşarak daha iyi işbirliği yapın

Kernel esnekliği, tek bir dizüstü bilgisayarda farklı programlama dilleriyle çalışmanıza olanak tanır

NumPy, Pandas, Matplotlib gibi entegre kütüphanelerle veri işleme, analiz ve görselleştirme için birçok işlevselliğin keyfini çıkarın

Jupyter sınırlamaları

Bazı makine öğrenimi kullanıcıları, ilk öğrenme aşamasını zor bulmaktadır

Büyük veri kümeleriyle veya karmaşık hesaplamalarla çalışmak, daha az güçlü makinelerde performansı etkiler

Not defterlerini paylaşırken hantal sürüm kontrolü, aynı belge üzerinde işbirliği yaparken potansiyel çakışmalara yol açar

Jupyter fiyatlandırması

Ücretsiz

Jupyter puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

3. Microsoft Visual Studio

microsoft Visual Studio aracılığıyla

Microsoft Visual Studio, C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ ve Visual Basic gibi çeşitli programlama dilleri sunan entegre bir geliştirme ortamıdır (IDE). NET.

Microsoft Visual Studio'nun dikkat çekici bir özelliği, veri keşfi, analiz ve işbirliği araçlarına erişim sağlayan sanal bir laboratuvar sunan Visual Studio Notebooks'tur.

Microsoft Visual Studio'nun en iyi özellikleri

Çoklu dil özelliği, Python, R ve F gibi çeşitli programlama dillerini kullanmanıza olanak tanır

IDE (Entegre Geliştirme Ortamı) ile diğer kod projelerinin yanı sıra Notebook'lara da erişebilirsiniz

Kod, görselleştirmeler ve anlatım metinlerini birleştirerek etkileşimli bir ortamda etkili veri hikayeleri ve analizler oluşturun

Microsoft Visual Studio sınırlamaları

Visual Studio Notebooks, Visual Studio ekosistemine entegre edilmiştir ve bağımsız veya çapraz platformlu bir notebook ortamı tercih edenleri sınırlamaktadır

Yeni başlayanlar veya Visual Studio'ya aşina olmayanlar, kapsamlı özellikler ve ekosistemin karmaşıklığı nedeniyle zorlu bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalır

Microsoft Visual Studio Fiyatlandırma

Bireyler ve küçük takımlar için

Bireysel: Ücretsiz erişim

İşletmeler ve kurumsal kullanıcılar için

Profesyonel abonelik: Kullanıcı başına aylık 45 $

Kurumsal abonelik: Kullanıcı başına aylık 250 ABD doları

Microsoft Visual Studio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

4. Kaggle

kaggle aracılığıyla

Kaggle, veri meraklıları, araştırmacılar ve profesyoneller için işbirliğine dayalı bir ortam sunarken, veri bilimi yarışmalarına ev sahipliği yapmasıyla tanınır.

Kaggle, veri biliminde öğrenmeyi ve beceri geliştirmeyi kolaylaştırmak için eğitimler, kurslar ve çekirdekler sunan bir eğitim merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Yeni başlayanlar için Kaggle, analitik becerileri geliştirmeye, veri bilimi görevlerini ve tekniklerini gerçek veri kümelerine uygulamaya ve küresel bir veri uzmanları topluluğuyla işbirliği yapmaya yardımcı olur.

Kaggle'ın en iyi özellikleri

Çeşitli alanlardaki birden fazla veri kümesine erişim ile farklı verileri keşfedin ve bunlarla çalışın

Çeşitli veri bilimi yarışmalarıyla gerçek dünyadaki sorunları çözün ve ödüller için yarışın

Çekirdekler aracılığıyla işbirliğine dayalı bir ortamda kod oluşturun ve paylaşın, öğrenmeyi kolaylaştırın

Gerçek zamanlı topluluğa katılın, işbirliği yapın, içgörüler paylaşın ve birbirinizin projelerinden öğrenin

Kaggle sınırlamaları

Bazı özel alanlarda daha az kaynak veya rekabet vardır

Diğer işlevler daha az ilgi görüyor Platform rekabete yoğun bir şekilde odaklandığından

Kaggle fiyatlandırması

Ücretsiz

Kaggle Notebooks: Özel fiyatlandırma

Kaggle puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Listeye alınmamıştır

5. Databricks

databricks aracılığıyla

Databricks, çeşitli depoları, veritabanlarını ve veri göllerini bir araya getirerek veri ve yapay zeka için açık ve birleşik bir platform sunan, buluttaki dünyanın ilk lakehouse platformudur.

Platform, ortak yazma, otomatik sürüm oluşturma, Git entegrasyonları ve RBAC ile Python, R, Scala ve SQL'i destekler.

Veri gölü mimarisi tüm veri türlerini destekler ve ekiplerin yenilik ve iyileştirme için ihtiyaç duydukları tüm veriler üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar.

Databricks'in en iyi özellikleri

Dizüstü bilgisayarlarınızdaki görevleri otomatikleştirin ve kod yürütmelerini planlayın, böylece siz keşiflerinize ve içgörülerine odaklanırken analizler sorunsuz bir şekilde çalışsın

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak birden fazla kullanıcıyla aynı anda bir not defterini düzenleyebilir, içgörülerinizi paylaşabilir ve sorunları birlikte çözebilirsiniz

Kendi kendine barındırma özelliği, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize, kitaplıkları yüklemenize ve kaynakları yönetmenize yardımcı olur

Databricks, Jupyter Notebooks ile sorunsuz bir şekilde çalıştığı için, işbirliğine dayalı bir ortamda kod yazın, verileri görselleştirin ve içgörülerinizi paylaşın

Databricks sınırlamaları

Yetersiz araçlar, veri bilimcileri ve analistlerin verileri doğru bir şekilde yorumlamasını zorlaştırır

Yeni güncellemeler genellikle devam eden işleri kesintiye uğratır veya ayarlamalar gerektirir, bu da ş Akışı tutarlılığını etkiler

Databricks fiyatlandırması

Kullanıma dayalı fiyatlandırma modeli 14 günlük ücretsiz deneme

İşler: 0,07 $/kullanıcı

Delta Canlı Tablolar: 0,20 $/kullanıcı

Databricks SQL: 0,22 $/kullanıcı

Özel İş Yükü Planı: 0,40 $/kullanıcı

Sunucusuz Gerçek Zamanlı Girişim: 0,07 $/kullanıcı

Databricks Platformu ve Eklenti: Özel fiyatlandırma

Databricks puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

6. Paperspace

paperspace aracılığıyla

Paperspace, makine öğrenimi (ML) iş akışlarını basitleştiren ve AI modellerinin geliştirilmesi, eğitimi ve dağıtımına yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur.

Veri hazırlamadan derin öğrenme modellerinin eğitilmesine, projelerde işbirliği yapmaya ve modellerin kullanıma sunulmasına kadar makine öğrenimi sürecinin her aşamasını destekleyen yerleşik araçlarıyla dikkat çekmektedir.

Paperspace'in en iyi özellikleri

Yerleşik sürüm kontrolü özellikleriyle makine öğrenimi modellerindeki ve veri kümelerindeki değişiklikleri izleyin

Hassas verileri ve modelleri korumak için güçlü güvenlik protokolleri ve önlemleri alın, veri koruma standartlarına uyumu sağlayın

API entegrasyonları ile daha iyi entegre veri bilimi iş akışlarının keyfini çıkarın

İhtiyaçlarınıza göre kaynakları artırın veya azaltın

Paperspace sınırlamaları

Paperspace, depolama alanında kullanıcı başına 100 GB sınırlaması getirmiştir; bu, büyük veri kümelerini veya derin öğrenme modellerini işlerken kısıtlayıcı olabilir

Teknik sorgular için daha uzun yanıt süresi veya sınırlı destek seçenekleri

NVIDIA H100 GPU talep etmek için bekleme listesinde yer almanız gerekir

Paperspace fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

Büyüme: 39 $/ay

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Paperspace puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 3,4/5 (20+ yorum)

7. Amazon SageMaker

amazon SageMaker aracılığıyla

Amazon AWS SageMaker, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan ve ML projelerinin oluşturulması, eğitimi ve dağıtımını basitleştiren bir makine öğrenimi (ML) platformudur.

Uygulamalarınıza kolayca entegre edebileceğiniz AI algoritmaları sunduğu bilinmektedir.

Amazon SageMaker'ın en iyi özellikleri

Depolama uyumluluğu özelliği, veri kümelerini büyük bir depolama alanında (S3) saklamanıza olanak tanır

Hesaplama yetenekleri, birden fazla veri setini aynı anda çalıştırmanıza olanak tanır

Uçtan uca makine ve derin öğrenme modeli geliştirme elde edin

Amazon SageMaker sınırlamaları

CPU/GPU türleri veya bellek tahsisi gibi özellikler açısından sınırlı özelleştirme

SageMaker çok çeşitli yerleşik algoritmalar sunarken, özel algoritmaların entegrasyonu desteklenmemektedir

Amazon SageMaker fiyatlandırması

Ücretsiz Katman : İlk iki ay

İsteğe Bağlı Plan: Özel fiyatlandırma

Kaydetme Planı: Özel fiyatlandırma

Sagemaker Studio: Özel fiyatlandırma

Amazon Sagemaker derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Cocalc

cocalc aracılığıyla

Cocalc, açık kaynaklı bilim, mühendislik ve matematik araçlarına erişim sağlarken, sürekli erişim ve gerçek zamanlı işbirliğini ön plana çıkaran bir çevrimiçi platformdur.

Bu, birçok takımın, öğrencinin ve araştırmacının Jupyter notebook'ları, Linux terminali, latex veya işaretlenmiş belgeler v/s kod sunucusu X11 kullanarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Cocalc'ın en iyi özellikleri

Projeler üzerinde birlikte çalışın, belgeleri aynı anda düzenleyin ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görün

Gruplar için paylaşılan çalışma alanları, işbirliğine dayalı projeler veya takım çalışması için kolaylık sağlar

Jupyter Notebooks, SageMath ve LaTeX Düzenleyiciler gibi hesaplama araçlarını kullanarak bilimsel ve matematiksel belgeler oluşturun

Cocalc sınırlamaları

Çevrimdışı işlevlerin olmaması, internet bağlantısı olmadan projelere veya araçlara erişmeyi zorlaştırır

Temel plan, belirli araçlara veya işbirliği özelliklerine erişimi kısıtlar

Cocalc fiyatlandırması

Hobi amaçlı: 10,86 $/ay (grup başına)

Akademik Araştırma Grubu: 123,98 $/ay grup başına

İş Çalışma Grubu: 104,16 $/ay grup başına

Cocalc puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Listeye alınmamıştır

9. Deepnote

deepnote aracılığıyla

Deepnote, bir kod düzenleyici (kod barındırma gerekmez) ve bir hesaplama ortamını birleştiren, kod yazıp çalıştırmanıza, verileri görselleştirmenize ve projelerde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir işbirliğine dayalı veri bilimi (tek IDE) platformudur.

Web tabanlı bir arayüz olarak, veri analiz araçlarını entegre etmeyi kolaylaştırır ve Python kodu gibi çeşitli programlama dillerini destekler.

Deepnote'un en iyi özellikleri

Kod geliştirme ve deneme için web tabanlı Jupyter notebook'ları kullanın

Tek bir platformda gömülü kodları deneyin ve oluşturun

Farklı deneyleri ve model sürümlerini gerçek zamanlı olarak düzenlemek, izlemek ve karşılaştırmak için çeşitli araçlardan yararlanın

Çalışma alanları ve sürüm kontrolü gibi özelliklerle ML projelerinde takımlarla işbirliği yapın

Deepnote sınırlamaları

Sabit sağ panel, çalışma alanını sınırlayarak küçük ekranlı kullanıcılar için zorluk yaratır

Platform, projeleri yüklerken ve kümeleri başlatırken biraz gecikme yaşıyor

Deepnote fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Düzenleyici başına aylık 31 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deepnote puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Replit

replit aracılığıyla

Replit, ücretsiz, işbirliğine dayalı bir çevrimiçi kodlama platformudur. Kod yazabileceğiniz, veri yoğun projeler geliştirebileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz 50'den fazla dilde tarayıcı içi entegre geliştirme ortamı (IDE) sunar. Ayrıca uygulamaları barındırmanıza da olanak tanır.

Kurulum için zaman harcamadan, özellikle yeni başlayanlar ve eğitimciler için sorunsuz ve erişilebilir bir kodlama deneyimi sunar.

Replit'in en iyi özellikleri

Hata ayıklama, otomatik tamamlama ve doğal dili koda dönüştürmek için yerleşik doğal dil işlemcisini (NLP) kullanın

Kurulum gerektirmeden herhangi bir programlama dilinde özel ML projelerinizi geliştirmeye başlayın

Herhangi bir cihazdan erişilebilen uzak takımlarla oluşturun ve işbirliği yapın

Replit sınırlamaları

Özellikle ücretsiz planda CPU kullanımı veya bellek tahsisi gibi hesaplama kaynaklarındaki sınırlamalar

Replit fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: 220 $/yıl

Takım: Özel fiyatlandırma

Replit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Google Colab alternatifleri ve benzer defterler, işbirliğine dayalı kodlama, veri analizi ve makine öğrenimi modeli geliştirme için bir ortam sağlamaya odaklanır. Ancak bazı araçlar çok daha fazlasını sunar.

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ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Veri Bilimi ve Ötesi

Google Colab'a uygun alternatifi bulmak, takımınızın ihtiyaçlarına bağlıdır. Her platformun güçlü ve zayıf yönleri vardır.

Veri bilimi araçlarının yanı sıra, proje yönetimi için ClickUp'ı da değerlendirin. ClickUp'ın AI özellikleri, yazma, görevleri düzenleme ve gerçek zamanlı işbirliği yapma konusunda yardımcı olur. Yaratıcı takımlar için yararlı bir araçtır.

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