2025'te Toptan Satışları Yönetmek İçin Distribütörler İçin En İyi 10 CRM

Ticaret dinamik bir sektördür ve toptan dağıtıcılar tedarik zincirlerinin bel kemiğidir. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının vazgeçilmez olduğunu biliyorsunuz, ama hangisi en iyisi?
Toptan dağıtım için CRM, operasyonlarınızı iyileştirmenize, satış sürecinizi kolaylaştırmanıza ve toptan satış işinizi yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olabilir. 🙌
Müşterileri ve ürünleri uygun, merkezi bir konumda yönetmek için yazılım araçlarına ihtiyaç duyan distribütörler ve herkes için en iyi CRM'yi keşfedin.
Distribütörler için CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?
Dağıtım şirketiniz için en iyi CRM'yi seçerken düzinelerce seçenek arasında gezinmek zor olabilir. Toptan dağıtım işinizde sorunsuz operasyonlar sağlamak için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- Gerçek zamanlı fonksiyon: Satış süreciniz, müşteri etkileşimleriniz ve envanter yönetiminiz hakkında anlık bilgiler sağlayan bir CRM yazılımı çözümü arayın
- Kullanıcı dostu gösterge panelleri: Takım üyelerinizin metriklere, modüllere ve diğer anahtar özelliklere kolayca erişmesini sağlayan bir satış CRM'sine odaklanın
- Proje yönetimi özellikleri: CRM ve proje yönetimini bir araya getiren bir araç seçerek işinizin günümüz pazarında başarılı olmasına yardımcı olun 📈
- Özelleştirilebilir araçlar: Şirketinizin benzersiz ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir araçlara sahip bir CRM sistemi bulun. Potansiyel müşteri yönetiminden satış otomasyonuna kadar, dinamiklerinize uyacak şekilde yapılandırabileceğiniz bir CRM çözümü istiyorsunuz
- Pazarlama entegrasyonu: Pazarlama otomasyon yazılımını entegre ederek müşteri etkileşimine bütünsel bir yaklaşım oluşturan araçları arayın
İş hedeflerinizle uyumlu herhangi bir özelliği gözden kaçırdıysak, şimdi not alın. Her şeyden önce, benzersiz CRM stratejiniz için işinizin ihtiyaçlarını önceliklendirin.
Distribütörler için kullanılacak en iyi 10 CRM
Bu CRM yazılım çözümleri, dağıtım şirketiniz için e-posta pazarlamasını, müşteri desteğini, iletişim yönetimini ve daha fazlasını geliştirebilir.
Tahminlerden takibe kadar, bu son teknoloji CRM araçları dağıtım sektörüne ayak uydurmak için gereken her şeye sahiptir, böylece aynı anda çok fazla şeyle uğraşıyormuş gibi hissetmezsiniz. 🤹
1. ClickUp
ClickUp CRM, toptan dağıtım ve hepsi bir arada proje yönetimi için en iyi SaaS seçimidir. Ancak ClickUp sadece en iyi CRM yazılımı değildir. Kolaylaştırılmış, bulut tabanlı bir görev yönetimi platformu sunan lider ücretsiz proje yönetimi yazılımıdır.
ClickUp'ın CRM için AI araçları, dağıtım şirketinize veriye dayalı içgörülerle güç katmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 💡
İş süreçlerinizi iyileştirmek için 100'den fazla sezgisel AI aracını kullanın. ClickUp AI, sosyal medya gönderilerini, e-posta kampanyalarını, toplantı notlarını ve daha fazlasını saniyeler içinde taslak olarak hazırlayabilir.
Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. ClickUp Otomasyonları, sıkıcı süreçler ve veri girişi için harcanan zamanı azaltarak size anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman kazandırır.
Satış ekibiniz arasındaki işbirliğini geliştirin, müşteri verilerini düzenleyin ve satış döngüsünün her aşamasında karlılığı artırın. 💰
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, önemli konulara odaklanmanızı ve takımlarınızın CRM iş akışında daha kolay gezinmesini sağlar
- 1.000'den fazla diğer uygulama ve araçla sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonu, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmenizi sağlar
- Görev yönetimi, satış hesap tabloları ve günlük işleri kolaylaştırmak için iletişim planı şablonları gibi temel ihtiyaçlar için 1.000'den fazla ücretsiz şablon
- Chrome, Firefox ve Edge tarayıcı uzantılarıyla uyumludur; masaüstü uygulaması Microsoft, Linux ve Mac ile uyumludur; mobil uygulama Android ve iOS ile uyumludur
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özellik nedeniyle bir öğrenme süreci vardır, ancak bu, ücretsiz video eğitimleri ve kapsamlı SSS ile çözülür
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur (ancak Sonsuza Kadar Ücretsiz plan ile yüzlerce ücretsiz CRM aracına erişebilirsiniz)
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Zoho CRM
Zoho CRM, toptan satış operasyonlarının müşteri etkileşimlerini yönetmesini ve optimize etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir CRM yazılımıdır. Kullanıcı dostu platform, potansiyel müşteri yönetimi, satış otomasyonu ve analitik gibi özellikler sunar.
Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- Omni-channel varlığı, destek ekiplerinin doğru kanaldan doğru mesajla müşterilerle etkileşim kurmasını kolaylaştırır
- Otomasyon araçları, pazarlama kampanyalarınızı, müşteri erişiminizi ve iş akışlarınızı otomatik hale getirmenizi sağlar
- Ayrıntılı analizler, müşteri sadakatini artırmak, satış operasyonlarını gerçek zamanlı olarak ölçmek ve satış tahminlerini kolaylaştırmak için içgörüler sağlar 📌
- Zoho pazar yeri üzerinden 800'den fazla uygulama ile entegrasyon, herkesin hayatını kolaylaştırır
Zoho CRM sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gerektiği belirtilmektedir
- Özel fonksiyonlar, bazı satış takımları için engelleyici olabilecek programlama dili kullanımını gerektirir
Zoho CRM fiyatlandırma
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $
Zoho CRM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.500+ yorum)
3. Freshsales
Freshworks, Freshsales adlı bir müşteri etkileşimi ve iş verimliliği çözümleri paketi sunar. Dağıtım şirketinizin satış temsilcileri için satış yönetimi, müşteri desteği ve daha fazlasını iyileştirmek amacıyla kullanın. ⚒️
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- Küçük işletmelerin gelir artışı ve verimlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda satış aracına erişin
- AI CRM özellikleri, uygulamanız ve web sitenizdeki müşteri davranışlarına ilişkin içgörülerle müşteri yolculuğunu iyileştirir
- Otomasyon özellikleri, görev oluşturma, bildirimler ve daha fazlasını otomatik hale getirmenizi sağlar
- Mailchimp ve Trello gibi en iyi araçlarla entegrasyonlar, her şeyi bir araya getirmeye yardımcı olur
Freshsales sınırlamaları
- Kullanıcı yorumları, saat dilimleri ve konum gibi müşteri bilgilerini bulmanın zorluğundan bahsetmektedir
- Bazı yorumcular, ücretsiz planda hatalar ve eksik özellikler ile ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir
Freshsales fiyatlandırma
- Ücretsiz: 1-3 kullanıcı için ücretsiz
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 83 ABD doları
Freshsales puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (7.100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
4. HubSpot
HubSpot, pazarlama, hizmet, satış ve web sitesi oluşturma yazılımları sunan hizmet işletmeleri için popüler bir CRM 'dir. Potansiyel müşterileri yönetmek ve beslemek, günlük görevleri otomatikleştirmek ve müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmak için müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler elde etmek için kullanın. 🤝💲
HubSpot'un en iyi özellikleri
- QuickBooks, E-posta, Zerys ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon
- Otomasyonlar, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta pazarlaması ve potansiyel müşteri izlemeyi otomatik hale getirir
- Müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında satış fırsatlarını, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları izleyin ve yönetin
- Analitik araçlar, metrikleri izlemeyi ve ayrıntılı içgörülerle satış performansını analiz etmeyi kolaylaştırır
HubSpot sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, eklentilerin sınırlı bütçeye sahip işletmeler için çok pahalı olabileceğini belirtiyor
- İncelemelere göre, benzer CRM yazılımlarına kıyasla bazı işlevler eksiktir (örneğin, birden fazla sözleşmeyi aynı anda seçme özelliği)
HubSpot fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 20 $
- Profesyonel: 890 $/ay
- Enterprise: 3.600 $/ay
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.900+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)
5. Creatio
Creatio, iş süreci otomasyonu ve müşteri memnuniyetini artırmak için ihtiyacınız olan her şey için bir başka mükemmel CRM yazılımı örneğidir. Satış elemanlarınızı verimliliği artırmak, pazarlama çabalarını hızlandırmak ve toptan dağıtım şirketinizi başka bir düzeye taşımak için gerekli araçlarla donatın. 🤸
Creatio'nun en iyi özellikleri
- Bu platform, distribütörler ve toptancılar için kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını ve CRM'yi otomatikleştirmeyi kolaylaştırır
- Hazır otomasyonlar, pazarlama kampanyalarını ve müşteri adayları yönetimini kolaylaştırır
- Uçtan uca satış süreci yönetimi, büyümeniz, potansiyel müşteri yakalama, dağıtım ve daha fazlası hakkında 360 derecelik bir görünüm sunar
- Üçüncü taraf sohbet robotu ve yerel canlı sohbet özellikleri, verimli bir iletişim çözümü için sinerji oluşturur
Creatio sınırlamaları
- Kullanıcılar, bazı entegrasyonların zor olabileceğini ve geliştirme gerektirdiğini bildiriyor
- Bazı kullanıcı yorumlarına göre, analiz aracı diğer CRM araçlarında bulunan özelliklerden yoksundur (ör. dışa aktarma fonksiyonu ve hesaplanan değişkenler)
Creatio fiyatlandırma
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $
Creatio puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)
6. Pipedrive
Pipedrive, satış boru hattı yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış araçlara sahip bir CRM platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, anlaşmaları izlemek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve başarılı satış sonuçları elde etmek için değerli içgörüler elde etmek için kullanın. 🎯
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı satış raporları, daha iyi hedef belirleme, tahmin ve takım izleme kararları için satış huniniz hakkında içgörüler sağlar
- Satış otomasyonu, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanıza ve satış sürecinizin her adımını basitleştirmenize yardımcı olur
- Nitelik belirleme ve önceliklendirme gibi müşteri yönetimi fonksiyonları, satış takımınızın her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı olur
- Pipeline yönetimi, dikkat edilmesi gereken anlaşmaları işaretlemek için renkli ipuçları gibi sezgisel araçlarla dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur
Pipedrive sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için üçüncü taraf araçlarla entegrasyonun kafa karıştırıcı olabileceğini bildirmiştir
- İncelemelere göre, mevcut otomasyonlar tekrarlayan veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır
Pipedrive fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $
- Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)
7. EngageBay
EngageBay, pazarlama, satış ve hizmet otomasyonu için hepsi bir arada bir dağıtım CRM paketidir. Pazarlama ve satış faaliyetlerinizi kolaylaştırmak, müşteri kazanımınızı iyileştirmek ve müşteri desteği sürecinizi basitleştirmek için kullanın.
EngageBay'in en iyi özellikleri
- E-posta kampanyalarını, satış otomasyonunu, potansiyel müşteri oluşturmayı ve daha fazlasını basitleştirmek için tasarlanmış düzinelerce pazarlama aracına erişin 📩
- İletişim bilgileri yönetimi, takip otomasyonu ve verimli bir yardım masası özelliği ile müşteri etkileşimlerini iyileştirin
- Takvimler ve dönüm noktası izleme gibi proje yönetimi özellikleri, takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlar
- Önceden oluşturulmuş otomasyonlarla bilet yönlendirme, eskalasyon ve görev oluşturma işlemlerini kolaylaştırarak müşteri hizmetleri süreçlerinizi iyileştirin
EngageBay sınırlamaları
- Kullanıcılar, sık karşılaşılan sorunlar için sorun giderme kılavuzlarının ve SSS'lerin eksik olduğunu bildiriyor
- Şablon seçenekleri sınırlıdır ve genellikle sürükle ve bırak işlevselliği yoktur
EngageBay fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 64,99 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 119,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
EngageBay puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)
8. Salesforce
Salesforce, pazarlama kampanyalarını ve daha fazlasını iyileştiren araçlara sahip, toptan dağıtım için önde gelen bir CRM'dir. Hizmet takımlarınızın müşterilerle bağlantı kurmasına ve sürekli büyümeyi sağlamak için kullanıcı deneyimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesine yardımcı olmak için kullanın. 🌱
Salesforce en iyi özellikleri
- Sales AI, müşteri verilerini kullanmak ve etkinizi artırmak için tasarlanmış düzinelerce araç sunar
- Analitik araçlar tahmin doğruluğunu artırır, satış kanalınızı büyütür ve kârlılığınızı artırır
- Her şeyi tek bir platformda bir araya getirmek için önde gelen proje yönetimi ve pazarlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Eyleme geçirilebilir gerçek zamanlı içgörüler, satış takımınızın daha hızlı satış yapmasına ve satış sürecini daha iyi yönetmesine yardımcı olur
Salesforce sınırlamaları
- Bazı özellikler sezgisel değildir ve gezinirken kafa karıştırıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar sık sık hata ve çökme sorunları yaşadıklarını ve bunun sonucunda işlerinin kaybolduğunu bildiriyor
Salesforce fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $, yıllık faturalandırılır
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $, yıllık faturalandırılır
- Sınırsız+: Kullanıcı başına aylık 500 $, yıllık faturalandırılır
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (18.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)
9. Yöntem
Method, QuickBooks ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış özelleştirilebilir bir CRM platformudur. Platformlar arasında ödemelerin, faturaların ve müşteri bilgilerinin senkronizasyonunu kolaylaştırır. 🌻
Yöntemin en iyi özellikleri
- QuickBooks ve Xero ile iki yönlü senkronizasyon, maliyetli hataları önleyebilir ve satış takımınızı bilgilendirebilir
- Çevrimiçi ödeme portalları, kredi kartı ödemelerini işleme almanızı ve nakit akışınızı pozitif tutmanızı sağlar
- Otomasyon, darboğazları önlemeye yardımcı olur ve satış takımınızın önemli görevlere odaklanmasını sağlar
- Müşteri portalları, müşteri deneyimini iyileştirir ve müşterilerin bilgilerini görüntülemelerine ve güncelleştirmelerine olanak tanır
Yöntem sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, görünümleri kişiselleştirmek ve platformu farklı satış takımları için daha verimli hale getirmek için özelleştirme özelliklerinin eksik olduğunu bildiriyor
- Hatalar işlevselliği engelleyebilir ve düzeltilmesi zaman alabilir
Yöntem fiyatlandırma
- İletişim Yönetimi: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır
- CRM Pro: Kullanıcı başına aylık 44 $, yıllık faturalandırılır
- CRM Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74 $, yıllık faturalandırılır
Yöntem derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,1/5 (90+ yorum)
10. NetSuite
Oracle NetSuite'in bulut tabanlı iş yazılımı, ERP, CRM ve e-ticaret araçlarıyla birlikte gelir. Toptancılar ve perakendeciler için popüler bir CRM'dir. Pazarlama takımlarınızın kolayca gezinebileceği birleşik bir platformdan müşteri ilişkilerini geliştirin ve potansiyel müşteri oluşturmayı artırın. 🕹️
NetSuite en iyi özellikleri
- Otomasyonlar, muhasebe, operasyonlar ve envanter yönetimi gibi manuel süreçleri yöneterek zaman kazandırır
- ERP araçları, tek bir platformdan birden fazla iştirak, kuruluş ve tüzel kişiyi kolayca yönetmenizi sağlar
- Analitik özellikler, envanter seviyelerini izlemeyi, siparişleri zamanında teslim etmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve taşıma maliyetlerini en aza indirgemeyi kolaylaştırır
- Muhasebe araçları, finansal performansınız ve nakit akışınızın eksiksiz bir görünümünü sunar
NetSuite sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, yararsız hata mesajları ve müşteri hizmetleri ekibinin yavaş yanıt süresinden şikayet etmektedir
- Kullanıcılar, platforma alışırken zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
NetSuite fiyatlandırma
NetSuite, genel fiyat bilgileri sağlamaz. İşletmeler, temel platformun maliyeti, isteğe bağlı modüller ve kullanıcı sayısına göre yıllık lisans ücretleri ve tek seferlik kurulum ücreti öder. Özel fiyat teklifi bilgileri için NetSuite satış ekibiyle iletişime geçin.
NetSuite puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.400'den fazla yorum)
Stratejik Büyümeyi Hemen Başlatın
En iyilerin en iyileri arasından seçim yaptığınızda, distribütörler ve perakendeciler için en iyi CRM'yi bulmak daha kolaydır. 🏆
Envanter yönetimi ve sipariş izleme gibi özellikler sunan, sektöre özel ihtiyaçları karşılayan birinci sınıf çözümleri tercih edin. Bir platform seçtikten sonra, verimlilik için satış kanalınızı optimize etmeye odaklanabilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam CRM özellikleriyle ClickUp, satış süreçlerini optimize edebilir ve dağıtım ve perakende operasyonlarınızı güçlendirebilir. Sorunsuz ve ücretsiz bir deneyim için şimdi ClickUp'a kaydolun.