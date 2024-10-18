2025'te Toptan Satışları Yönetmek İçin Distribütörler İçin En İyi 10 CRM

Ticaret dinamik bir sektördür ve toptan dağıtıcılar tedarik zincirlerinin bel kemiğidir. Etkili müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımının vazgeçilmez olduğunu biliyorsunuz, ama hangisi en iyisi?

Toptan dağıtım için CRM, operasyonlarınızı iyileştirmenize, satış sürecinizi kolaylaştırmanıza ve toptan satış işinizi yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olabilir. 🙌

Müşterileri ve ürünleri uygun, merkezi bir konumda yönetmek için yazılım araçlarına ihtiyaç duyan distribütörler ve herkes için en iyi CRM'yi keşfedin.

Distribütörler için CRM'de nelere dikkat etmelisiniz?

Dağıtım şirketiniz için en iyi CRM'yi seçerken düzinelerce seçenek arasında gezinmek zor olabilir. Toptan dağıtım işinizde sorunsuz operasyonlar sağlamak için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Gerçek zamanlı fonksiyon : Satış süreciniz, müşteri etkileşimleriniz ve envanter yönetiminiz hakkında anlık bilgiler sağlayan bir CRM yazılımı çözümü arayın

Kullanıcı dostu gösterge panelleri : Takım üyelerinizin metriklere, modüllere ve diğer anahtar özelliklere kolayca erişmesini sağlayan bir satış CRM'sine odaklanın

Proje yönetimi özellikleri: CRM ve proje yönetimini bir araya getiren bir araç seçerek işinizin günümüz pazarında başarılı olmasına yardımcı olun 📈 CRM ve proje yönetimini bir araya getiren bir araç seçerek işinizin günümüz pazarında başarılı olmasına yardımcı olun

Özelleştirilebilir araçlar: Şirketinizin benzersiz ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir araçlara sahip bir CRM sistemi bulun. Potansiyel müşteri yönetiminden satış otomasyonuna kadar, dinamiklerinize uyacak şekilde yapılandırabileceğiniz bir CRM çözümü istiyorsunuz

Pazarlama entegrasyonu: Pazarlama otomasyon yazılımını entegre ederek müşteri etkileşimine bütünsel bir yaklaşım oluşturan araçları arayın Pazarlama otomasyon yazılımını entegre ederek müşteri etkileşimine bütünsel bir yaklaşım oluşturan araçları arayın

İş hedeflerinizle uyumlu herhangi bir özelliği gözden kaçırdıysak, şimdi not alın. Her şeyden önce, benzersiz CRM stratejiniz için işinizin ihtiyaçlarını önceliklendirin.

Distribütörler için kullanılacak en iyi 10 CRM

Bu CRM yazılım çözümleri, dağıtım şirketiniz için e-posta pazarlamasını, müşteri desteğini, iletişim yönetimini ve daha fazlasını geliştirebilir.

Tahminlerden takibe kadar, bu son teknoloji CRM araçları dağıtım sektörüne ayak uydurmak için gereken her şeye sahiptir, böylece aynı anda çok fazla şeyle uğraşıyormuş gibi hissetmezsiniz. 🤹

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp CRM, toptan dağıtım ve hepsi bir arada proje yönetimi için en iyi SaaS seçimidir. Ancak ClickUp sadece en iyi CRM yazılımı değildir. Kolaylaştırılmış, bulut tabanlı bir görev yönetimi platformu sunan lider ücretsiz proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ın CRM için AI araçları, dağıtım şirketinize veriye dayalı içgörülerle güç katmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 💡

İş süreçlerinizi iyileştirmek için 100'den fazla sezgisel AI aracını kullanın. ClickUp AI, sosyal medya gönderilerini, e-posta kampanyalarını, toplantı notlarını ve daha fazlasını saniyeler içinde taslak olarak hazırlayabilir.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. ClickUp Otomasyonları, sıkıcı süreçler ve veri girişi için harcanan zamanı azaltarak size anlaşmaları kapatmak için daha fazla zaman kazandırır.

Satış ekibiniz arasındaki işbirliğini geliştirin, müşteri verilerini düzenleyin ve satış döngüsünün her aşamasında karlılığı artırın. 💰

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, önemli konulara odaklanmanızı ve takımlarınızın CRM iş akışında daha kolay gezinmesini sağlar

1.000'den fazla diğer uygulama ve araçla sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonu, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmenizi sağlar

Görev yönetimi, satış hesap tabloları ve günlük işleri kolaylaştırmak için iletişim planı şablonları gibi temel ihtiyaçlar için 1.000'den fazla ücretsiz şablon

Chrome, Firefox ve Edge tarayıcı uzantılarıyla uyumludur; masaüstü uygulaması Microsoft, Linux ve Mac ile uyumludur; mobil uygulama Android ve iOS ile uyumludur

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle bir öğrenme süreci vardır, ancak bu, ücretsiz video eğitimleri ve kapsamlı SSS ile çözülür

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur (ancak Sonsuza Kadar Ücretsiz plan ile yüzlerce ücretsiz CRM aracına erişebilirsiniz)

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, toptan satış operasyonlarının müşteri etkileşimlerini yönetmesini ve optimize etmesini kolaylaştıran kapsamlı bir CRM yazılımıdır. Kullanıcı dostu platform, potansiyel müşteri yönetimi, satış otomasyonu ve analitik gibi özellikler sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Omni-channel varlığı, destek ekiplerinin doğru kanaldan doğru mesajla müşterilerle etkileşim kurmasını kolaylaştırır

Otomasyon araçları, pazarlama kampanyalarınızı, müşteri erişiminizi ve iş akışlarınızı otomatik hale getirmenizi sağlar

Ayrıntılı analizler, müşteri sadakatini artırmak, satış operasyonlarını gerçek zamanlı olarak ölçmek ve satış tahminlerini kolaylaştırmak için içgörüler sağlar 📌

Zoho pazar yeri üzerinden 800'den fazla uygulama ile entegrasyon, herkesin hayatını kolaylaştırır

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı incelemelerde, kullanıcı arayüzünün iyileştirilmesi gerektiği belirtilmektedir

Özel fonksiyonlar, bazı satış takımları için engelleyici olabilecek programlama dili kullanımını gerektirir

Zoho CRM fiyatlandırma

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.500+ yorum)

3. Freshsales

freshworks aracılığıyla

Freshworks, Freshsales adlı bir müşteri etkileşimi ve iş verimliliği çözümleri paketi sunar. Dağıtım şirketinizin satış temsilcileri için satış yönetimi, müşteri desteği ve daha fazlasını iyileştirmek amacıyla kullanın. ⚒️

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Küçük işletmelerin gelir artışı ve verimlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda satış aracına erişin

AI CRM özellikleri, uygulamanız ve web sitenizdeki müşteri davranışlarına ilişkin içgörülerle müşteri yolculuğunu iyileştirir

Otomasyon özellikleri, görev oluşturma, bildirimler ve daha fazlasını otomatik hale getirmenizi sağlar

Mailchimp ve Trello gibi en iyi araçlarla entegrasyonlar, her şeyi bir araya getirmeye yardımcı olur

Freshsales sınırlamaları

Kullanıcı yorumları, saat dilimleri ve konum gibi müşteri bilgilerini bulmanın zorluğundan bahsetmektedir

Bazı yorumcular, ücretsiz planda hatalar ve eksik özellikler ile ilgili sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Freshsales fiyatlandırma

Ücretsiz: 1-3 kullanıcı için ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 18 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 83 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (7.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

4. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot, pazarlama, hizmet, satış ve web sitesi oluşturma yazılımları sunan hizmet işletmeleri için popüler bir CRM 'dir. Potansiyel müşterileri yönetmek ve beslemek, günlük görevleri otomatikleştirmek ve müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırmak için müşteri etkileşimleri hakkında içgörüler elde etmek için kullanın. 🤝💲

HubSpot'un en iyi özellikleri

QuickBooks, E-posta, Zerys ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegrasyon

Otomasyonlar, potansiyel müşteri oluşturma, e-posta pazarlaması ve potansiyel müşteri izlemeyi otomatik hale getirir

Müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında satış fırsatlarını, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları izleyin ve yönetin

Analitik araçlar, metrikleri izlemeyi ve ayrıntılı içgörülerle satış performansını analiz etmeyi kolaylaştırır

HubSpot sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, eklentilerin sınırlı bütçeye sahip işletmeler için çok pahalı olabileceğini belirtiyor

İncelemelere göre, benzer CRM yazılımlarına kıyasla bazı işlevler eksiktir (örneğin, birden fazla sözleşmeyi aynı anda seçme özelliği)

HubSpot fiyatlandırma

Başlangıç: Aylık 20 $

Profesyonel: 890 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.900'den fazla yorum)

5. Creatio

creatio aracılığıyla

Creatio, iş süreci otomasyonu ve müşteri memnuniyetini artırmak için ihtiyacınız olan her şey için bir başka mükemmel CRM yazılımı örneğidir. Satış elemanlarınızı verimliliği artırmak, pazarlama çabalarını hızlandırmak ve toptan dağıtım şirketinizi başka bir düzeye taşımak için gerekli araçlarla donatın. 🤸

Creatio'nun en iyi özellikleri

Bu platform, distribütörler ve toptancılar için kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını ve CRM'yi otomatikleştirmeyi kolaylaştırır

Hazır otomasyonlar, pazarlama kampanyalarını ve müşteri adayları yönetimini kolaylaştırır

Uçtan uca satış süreci yönetimi , büyümeniz, potansiyel müşteri yakalama, dağıtım ve daha fazlası hakkında 360 derecelik bir görünüm sunar

Üçüncü taraf sohbet robotu ve yerel canlı sohbet özellikleri, verimli bir iletişim çözümü için sinerji oluşturur

Creatio sınırlamaları

Kullanıcılar, bazı entegrasyonların zor olabileceğini ve geliştirme gerektirdiğini bildiriyor

Bazı kullanıcı yorumlarına göre, analiz aracı diğer CRM araçlarında bulunan özelliklerden yoksundur (ör. dışa aktarma fonksiyonu ve hesaplanan değişkenler)

Creatio fiyatlandırma

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

6. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış boru hattı yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış araçlara sahip bir CRM platformudur. Görevleri otomatikleştirmek, anlaşmaları izlemek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve başarılı satış sonuçları elde etmek için değerli içgörüler elde etmek için kullanın. 🎯

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı satış raporları, daha iyi hedef belirleme, tahmin ve takım izleme kararları için satış huniniz hakkında içgörüler sağlar

Satış otomasyonu, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanıza ve satış sürecinizin her adımını basitleştirmenize yardımcı olur

Nitelik belirleme ve önceliklendirme gibi müşteri yönetimi fonksiyonları, satış takımınızın her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı olur

Pipeline yönetimi, dikkat edilmesi gereken anlaşmaları işaretlemek için renkli ipuçları gibi sezgisel araçlarla dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur

Pipedrive sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için üçüncü taraf araçlarla entegrasyonun kafa karıştırıcı olabileceğini bildirmiştir

İncelemelere göre, mevcut otomasyonlar tekrarlayan veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır

Pipedrive fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 21,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 37,90 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59,90 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 74,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 119 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900'den fazla yorum)

7. EngageBay

engageBay aracılığıyla

EngageBay, pazarlama, satış ve hizmet otomasyonu için hepsi bir arada bir dağıtım CRM paketidir. Pazarlama ve satış faaliyetlerinizi kolaylaştırmak, müşteri kazanımınızı iyileştirmek ve müşteri desteği sürecinizi basitleştirmek için kullanın.

EngageBay'in en iyi özellikleri

E-posta kampanyalarını, satış otomasyonunu, potansiyel müşteri oluşturmayı ve daha fazlasını basitleştirmek için tasarlanmış düzinelerce pazarlama aracına erişin 📩

İletişim bilgileri yönetimi, takip otomasyonu ve verimli bir yardım masası özelliği ile müşteri etkileşimlerini iyileştirin

Takvimler ve dönüm noktası izleme gibi proje yönetimi özellikleri, takımınızın işleri yolunda gitmesini sağlar

Önceden oluşturulmuş otomasyonlarla bilet yönlendirme, eskalasyon ve görev oluşturma işlemlerini kolaylaştırarak müşteri hizmetleri süreçlerinizi iyileştirin

EngageBay sınırlamaları

Kullanıcılar, sık karşılaşılan sorunlar için sorun giderme kılavuzlarının ve SSS'lerin eksik olduğunu bildiriyor

Şablon seçenekleri sınırlıdır ve genellikle sürükle ve bırak işlevselliği yoktur

EngageBay fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 64,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 119,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

EngageBay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

8. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce, pazarlama kampanyalarını ve daha fazlasını iyileştiren araçlara sahip, toptan dağıtım için önde gelen bir CRM'dir. Hizmet takımlarınızın müşterilerle bağlantı kurmasına ve sürekli büyümeyi sağlamak için kullanıcı deneyimi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesine yardımcı olmak için kullanın. 🌱

Salesforce en iyi özellikleri

Sales AI, müşteri verilerini kullanmak ve etkinizi artırmak için tasarlanmış düzinelerce araç sunar

Analitik araçlar tahmin doğruluğunu artırır, satış kanalınızı büyütür ve kârlılığınızı artırır

Her şeyi tek bir platformda bir araya getirmek için önde gelen proje yönetimi ve pazarlama araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Eyleme geçirilebilir gerçek zamanlı içgörüler, satış takımınızın daha hızlı satış yapmasına ve satış sürecini daha iyi yönetmesine yardımcı olur

Salesforce sınırlamaları

Bazı özellikler sezgisel değildir ve gezinirken kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar sık sık hata ve çökme sorunları yaşadıklarını ve bunun sonucunda işlerinin kaybolduğunu bildiriyor

Salesforce fiyatlandırma

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $, yıllık faturalandırılır

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $, yıllık faturalandırılır

Sınırsız+: Kullanıcı başına aylık 500 $, yıllık faturalandırılır

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

9. Yöntem

via Method

Method, QuickBooks ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış özelleştirilebilir bir CRM platformudur. Platformlar arasında ödemelerin, faturaların ve müşteri bilgilerinin senkronizasyonunu kolaylaştırır. 🌻

Yöntemin en iyi özellikleri

QuickBooks ve Xero ile iki yönlü senkronizasyon, maliyetli hataları önleyebilir ve satış takımınızı bilgilendirebilir

Çevrimiçi ödeme portalları, kredi kartı ödemelerini işleme almanızı ve nakit akışınızı pozitif tutmanızı sağlar

Otomasyon, darboğazları önlemeye yardımcı olur ve satış takımınızın önemli görevlere odaklanmasını sağlar

Müşteri portalları, müşteri deneyimini iyileştirir ve müşterilerin bilgilerini görüntülemelerine ve güncelleştirmelerine olanak tanır

Yöntem sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, görünümleri kişiselleştirmek ve platformu farklı satış takımları için daha verimli hale getirmek için özelleştirme özelliklerinin eksik olduğunu bildiriyor

Hatalar işlevselliği engelleyebilir ve düzeltilmesi zaman alabilir

Yöntem fiyatlandırma

İletişim Yönetimi : Kullanıcı başına aylık 25 $, yıllık faturalandırılır

CRM Pro: Kullanıcı başına aylık 44 $, yıllık faturalandırılır

CRM Enterprise: Kullanıcı başına aylık 74 $, yıllık faturalandırılır

Yöntem derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,1/5 (90+ yorum)

10. NetSuite

oracle NetSuite aracılığıyla

Oracle NetSuite'in bulut tabanlı iş yazılımı, ERP, CRM ve e-ticaret araçlarıyla birlikte gelir. Toptancılar ve perakendeciler için popüler bir CRM'dir. Pazarlama takımlarınızın kolayca gezinebileceği birleşik bir platformdan müşteri ilişkilerini geliştirin ve potansiyel müşteri oluşturmayı artırın. 🕹️

NetSuite en iyi özellikleri

Otomasyonlar, muhasebe, operasyonlar ve envanter yönetimi gibi manuel süreçleri yöneterek zaman kazandırır

ERP araçları, tek bir platformdan birden fazla iştirak, kuruluş ve tüzel kişiyi kolayca yönetmenizi sağlar

Analitik özellikler, envanter seviyelerini izlemeyi, siparişleri zamanında teslim etmeyi, müşteri memnuniyetini artırmayı ve taşıma maliyetlerini en aza indirgemeyi kolaylaştırır

Muhasebe araçları, finansal performansınız ve nakit akışınızın eksiksiz bir görünümünü sunar

NetSuite sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, yararsız hata mesajları ve müşteri hizmetleri ekibinin yavaş yanıt süresinden şikayet etmektedir

Kullanıcılar, platforma alışırken zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

NetSuite fiyatlandırma

NetSuite, genel fiyat bilgileri sağlamaz. İşletmeler, temel platformun maliyeti, isteğe bağlı modüller ve kullanıcı sayısına göre yıllık lisans ücretleri ve tek seferlik kurulum ücreti öder. Özel fiyat teklifi bilgileri için NetSuite satış ekibiyle iletişime geçin.

NetSuite puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.400'den fazla yorum)

Stratejik Büyümeyi Hemen Başlatın

En iyilerin en iyileri arasından seçim yaptığınızda, distribütörler ve perakendeciler için en iyi CRM'yi bulmak daha kolaydır. 🏆

Envanter yönetimi ve sipariş izleme gibi özellikler sunan, sektöre özel ihtiyaçları karşılayan birinci sınıf çözümleri tercih edin. Bir platform seçtikten sonra, verimlilik için satış kanalınızı optimize etmeye odaklanabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve sağlam CRM özellikleriyle ClickUp, satış süreçlerini optimize edebilir ve dağıtım ve perakende operasyonlarınızı güçlendirebilir. Sorunsuz ve ücretsiz bir deneyim için şimdi ClickUp'a kaydolun.