2025'in en iyi 10 Copper CRM alternatifi

Copper CRM, satış CRM pazarında güvenilir bir oyuncu olarak kendini kanıtlamış olsa da, özel ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamayabilir. Modern satış takımlarının benzersiz taleplerini karşılamada zorluklar yaşanmış ve deneyiminizi etkileyebilecek birkaç sorun ortaya çıkmıştır.
Örneğin, Copper, bazı kullanıcıların rahatsız edici bulduğu müşteri hizmetleri kalitesi ve iptal politikası nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Ayrıca, Google dışındaki yazılımlarla uyumluluğu, özellikle Outlook kullanıcıları için en sorunsuz deneyimi sunmayabilir.
Yetersiz müşteri desteği veya entegrasyon zorlukları gibi potansiyel sınırlamalarla uğraşmak yerine, satış ekibinizin gereksinimlerine daha uygun alternatif CRM seçeneklerini keşfetmek faydalı olabilir.
İşte size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak 10 alternatif. Başlayalım!
Copper CRM alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
CRM seçerken kaçırmamanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:
- Müşteri Veri Yönetimi: CRM'niz müşteri bilgilerini verimli bir şekilde depolamalı ve yönetmelidir. Müşterilerinizi iyi tanımak, müşteri sadakatini artırır . Müşterilerinizin eylemlerini anlayın ve izleyin, kişileri kategorilere ayırın ve geçmiş etkileşimleri kullanın. Bunlardan yararlanarak, müşterilerinizin tekliflerinize daha açık olmasını sağlayabilirsiniz
- Performans Analitiği: Birçok modern CRM, sprint sırasında performansınızı analiz eden birinci sınıf üretken yapay zeka teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji, satış boru hatlarınız, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşüm oranlarınız ile diğer önemli ayrıntılar hakkında ayrıntılı raporlar sunar ve satış takımlarınızın kotalarını aşmaları için veriye dayalı içgörüler sağlar
- Entegrasyon Yetenekleri: Çoğu işletme, önemli yatırımlar yaptıkları mevcut uygulamalara sahiptir ve CRM'lerinin bu uygulamalarla senkronizasyonunu ister. Birden fazla uygulamayı destekleyen sorunsuz entegrasyon yeteneklerine sahip bir CRM arayın
- Otomasyon: Satış otomasyonu özellikleriyle temsilcilerinizin yükünü önemli ölçüde azaltın. Potansiyel müşterileri otomatik olarak puanlayın, zamanında takip edin, satış huninizi kolaylaştırın, sohbet robotları ile yanıt ve çözüm süresini azaltın, vb. İnsan dokunuşu gerektiren görevlere odaklanın
- Gelişmiş CX Desteği: Modern bir CRM'nin birincil hedefi, en iyi müşteri deneyimini sunmak olmalıdır. Bu, gelişmiş bilet sistemleri, çok kanallı destek, canlı sohbet ve bilgi tabanı oluşturma gibi özellikleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir
- İşbirliği Özellikleri: Doğru CRM, departmanlar arasındaki takım üyelerinizin koordinasyon ve işbirliği yapmasına olanak sağlamalıdır. İletişim hataları nedeniyle aynı sorunlarla tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalmadığınızı ve tüm müşteri bilgilerinizin tek bir organizasyon çapında platformda gerçek zamanlı olarak paylaşıldığını ve güncellendiğini hayal edin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Copper CRM Alternatifi
1. ClickUp
ClickUp, en çok yönlü Copper CRM alternatiflerinden biridir. Takım koordinasyonu ve proje yönetimine odaklanan ClickUp, birçok CRM şablonu oluşturarak olağanüstü bir CRM çözümü geliştirmiştir. Satış sürecinin her adımını etkili bir şekilde görselleştirerek doğru zamanda doğru kararı verin. ClickUp ile müşteri ilişkileri yönetimi iş akışları oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Pipeline Görselleştirme: ClickUp'ın güçlü görselleştirme yeteneklerini kullanarak satış boru hattınızı kuşbakışı görünümünde görüntüleyin. 10'dan fazla uyarlanabilir görünüm ile satış boru hatlarınızı, müşteri etkileşimlerinizi ve siparişlerinizi yönetin. Klasik Liste görünümünden dinamik Kanban panosuna ve yapılandırılmış Tablo görünümüne kadar, hesaplarınızı ihtiyacınız olan esneklikle kolayca izleyin ve yönetin
- ClickUp Şablonları: Verimli CRM iş akışları tasarlamak için ClickUp'ın hazır şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, Zamanlama Görünümü, Satış Playbook Görünümü, Hesap Ayrıntıları Görünümü, Liste Görünümü ve Kapalı Anlaşmalar Görünümü dahil olmak üzere 7 durum ve 5 görünüm türü ile birlikte gelir
- İşbirliği Özellikleri: ClickUp CRM'nin mükemmel işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın. Gerçek zamanlı olarak güncellenen birleşik bir platformla, takım üyeleriniz arasındaki iletişim hatalarına veda edin
- Görev Otomasyonu: ClickUp'ın otomasyon ve yapay zeka özelliklerinden yararlanarak satış döngülerinizde mükemmel bir sinerji elde edin. Otomasyon özelliğini kullanarak, satış sürecinin her aşamasında görevleri sorunsuz bir şekilde atayın, faaliyetlere göre durum güncellemelerini başlatın ve öncelikleri yeniden düzenleyerek takımınıza bir sonraki odak noktasına geçmelerini bildirin. Bu, insan hatalarını önemli ölçüde azaltır ve çok fazla zaman kazandırır
- Veri Analizi: Müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi metrikleri zahmetsizce izlemek için içgörülü perspektifler oluşturun. ClickUp ile tüm müşteri verilerine erişebilir ve bunları iş operasyonlarınızın sonraki adımları hakkında veriye dayalı içgörüler elde etmek için kullanabilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Bazı küçük hata düzeltmeleri yapılabilir
- Arama fonksiyonu iyileştirilmelidir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Salesforce
Salesforce, büyük ölçekli işletmeler için en popüler CRM çözümlerinden biridir. Mevcut yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan mükemmel entegrasyonlara sahiptir.
Salesforce Lighting, Sales Cloud ve Salesforce AppExchange, CRM'nizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve ihtiyaçlarınıza göre sonsuz şekilde özelleştirmenize yardımcı olan araçlardır.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Dinamik Gösterge Panelleri ve Özel Raporlar: Esnek özelleştirme özellikleriyle Salesforce'u istediğiniz gibi uyarlayın. Gösterge panelinizi, benzersiz tercihlerinize ve işlevsellik gereksinimlerinize uyacak şekilde hareket halindeyken ayarlayın. Görmek istediğiniz ayrıntılara odaklanmak için kişiselleştirilmiş raporlar oluşturun
- Salesforce Lightning ile E-posta Entegrasyonu: Salesforce Lightning entegrasyonu ile uygulama geliştirme ve satış süreçlerinizi basitleştirin. Tamamen özelleştirilebilir bileşen tabanlı çerçeve, verimliliği artırmanıza ve uygulamaları daha hızlı tasarlamanıza yardımcı olur
- Sales Cloud: Sales Cloud ile tüm müşteri bilgilerinizi tek bir platformda birleştirin. Pazarlama, potansiyel müşteri oluşturma, satış, müşteri hizmetleri ve iş analizi özelliklerinden yararlanarak satışlarınızı ve verimliliğinizi artırın
Salesforce sınırlamaları
- Kullanıcılar, 2019'daki yeniden tasarımın erişilebilirliği azalttığını ve yavaşlattığını şikayet etti
- Kurulum ve kurulum fiyatlara dahil olmalıdır
- Rapor oluşturma sırasında sınırlayıcı ve sezgisel olmayan alanlar ve kriterler
- Kullanıcı arayüzü bir yenilenmeye ihtiyaç duyabilir
- Fiyatı nedeniyle küçük işletmeler için uygun değildir
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 190 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 355
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (18.000+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)
3. Sugar CRM
SugarCRM, daha geniş bir demografik kitleye ulaşmanıza yardımcı olan birçok yenilikçi özelliğe sahiptir. Çok dilli ve çoklu para birimi desteği, erişim konusunda öne çıkan özelliklerden biridir.
CRM'ye başka bir benzersiz yaklaşım ise, gerekli özellikleri ve uygulamaları doğrudan Sugar CRM arayüzüne entegre eden Sugar Connector'dır.
SugarCRM'nin en iyi özellikleri
- Çok dilli ve çoklu para birimi desteği: SugarCRM'nin çok dilli ve çoklu para birimi özellikleriyle daha geniş bir müşteri tabanına ulaşın. 38 dil ve çok sayıda para birimi seçeneğini destekler. Satış ekipleri ve müşteriler arasında çeviri ve para birimi dönüştürme işlemlerini kolaylaştırın
- Teklif yönetim sistemleri: CRM teklif yazılımı ile anlaşmalarınızı hızlandırın ve tüm satış döngüsünü basitleştirin
- Etkinlik Akışları: Kişiselleştirilmiş paylaşım ayarlarıyla CRM kullanıcılarınız arasında işbirliğini sağlayın. Sugar CRM'nin etkinlik akışları, en son ilgili bilgileri arayüzde doğrudan üyelerinize sunar. Bu, onların verimli bir şekilde öğrenmelerini ve hareket etmelerini sağlar
- Sugar Connector: Gerekli uygulamaları bir araya getirerek Sugar Connector ile sorunsuz bir yazılım ortamı oluşturun. DocuSign gibi gerekli uygulamalara bağlanmanızı sağlar. Verileri doğrudan Slack kanallarına aktarmanıza olanak tanır
Sugar CRM sınırlamaları
- E-posta kampanyası özelliği sezgisel değildir
- Sık sık çökme sorunları kullanıcıların şikayetlerine neden oluyor
- Kişisel gösterge panelleri oluşturmak, zor bir öğrenme süreci gerektirir
- Küresel arama özelliği bazen hatalı çalışıyor
Sugar CRM fiyatlandırması
- Pazar: 10.000 kişi için aylık 1.000 $
- Satış: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Hizmet: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
Sugar CRM puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (600+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)
4. HubSpot
Sonsuz ölçeklenebilir bir CRM modeli olarak pazarlanan HubSpot, birkaç kişiden oluşan satış takımları ve binlerce çalışanı olan kurumsal şirketler için benzersiz özelliklere sahiptir.
Davranışsal Hedefleme özelliği, potansiyel müşteri oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırır. Ayrıca, fiyat belirleme ve teklif oluşturma sürecini basitleştiren CPQ yeteneklerine de sahiptir.
HubSpot'un en iyi özellikleri
- Davranışsal hedefleme: Birikmiş müşteri verilerini kullanarak pazarlama kampanyalarını ve erişim programlarını kişiselleştirin. Müşteri etkileşimi ve etkileşim geçmişi gibi metriklere dayalı HubSpot'un Davranışsal Hedefleme programı ile müşterilerinize tercih ettikleri şekilde ulaşın
- İşlem e-posta yazılımı: HubSpot'u kullanarak işlem e-postalarını otomatikleştirerek e-posta gönderme sürecinizi kolaylaştırın ve üyelerinizin yükünü hafifletin. Makbuzları, teklifleri, oryantasyon mesajlarını vb. otomatik olarak oluşturun ve gönderin
- CPQ özellikleri: HubSpot'un Configure, Price, Quote (CPQ) yazılımını kullanarak rakiplerinizin bir adım önünde olun ve satış sürecinizi kolaylaştırın. Ürünleri yapılandırın, olası piyasa fiyatlarını belirleyin ve tek seferde teklifler oluşturun
HubSpot sınırlamaları
- ABM işlevselliği yeterince gelişmemiştir
- Küçük işletmeler yüksek fiyatlara ayak uydurmakta zorlanabilir
- E-postalar konusunda sınırlı tasarım seçenekleri
- HubSpot Marketing Hub'ın daha iyi entegrasyon yeteneklerine ihtiyacı var
HubSpot fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1.600 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 5.000 $
HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (3.900+ yorum)
5. Affinity
Affinity, İlişki Zekası modeli sayesinde benzersiz Copper CRM alternatiflerinden biridir. Öncelikle, şirketiniz için yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturan yüksek öncelikli kişilere ulaşmak için ağ kanalları oluşturmaya odaklanır.
Bu temaya uygun olarak, CRM gelecekteki iletişim taktikleri için tüm müşteri etkileşim verilerini otomatik olarak kaydeder.
Affinity'nin en iyi özellikleri
- İlişki Zekası: Affinity'nin İlişki Zekasını kullanarak ağ kanallarınızdan zahmetsizce içgörüler toplayın. Yüksek öncelikli anlaşmaları keşfetme, yönetme ve kapatmada kilit rol oynayan anahtar kişilere giden en verimli yolu sorunsuz bir şekilde izleyin
- Otomatik CRM Kayıtları: Manuel veri girişi derdine son verin. Affinity'nin Otomatik CRM Kayıtları özelliği, her etkileşimi zahmetsizce yakalayarak değerli zamanınızdan tasarruf sağlar. Şirketinizle olan etkileşimlerin kapsamlı bir geçmişini içeren kişiselleştirilmiş kayıtlar oluştururken izleyin
Affinite sınırlamaları
- CRM sistemi, büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlar
- GSuite eklentisi aşırı ekran alanı kaplar
- Web gösterge paneli yönetimi, önemli bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir
- Kullanıcılar, deneme sürümlerinde bazı temel gelişmiş özelliklerin bulunmasını talep ediyorlar
Affinite fiyatlandırma
- Özel Fiyatlandırma
Benzerlik derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Zoho CRM
Zoho CRM, otomasyon ve iş ortaklarının güçlendirilmesine odaklanmıştır. Sıradan görevleri ve rutin satış süreçlerini otomatikleştirerek en iyi Copper CRM alternatiflerinden biri haline gelmiştir.
Ayrıca, benzersiz İş Ortağı Portalı özelliği, tüm paydaşların projeye anlamlı bir şekilde katkıda bulunurken tüm gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar.
Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- Rutin Satış Otomasyonu: Zoho'nun Rutin Satış Otomasyonu sistemini kullanarak tekrarlanan satış süreçlerinin monotonluğundan kurtulun. Ağır işleri yazılıma bırakın ve takım üyeleriniz için değerli zaman kazanın
- Ortak Portalları: Ortaklarınıza, potansiyel müşteriler oluşturmak ve geliştirmek, envanteri yönetmek ve kişilerini görüntülemek için özenle hazırlanmış ve anlamlı erişim sağlayın. İşinizi büyütün ve tüm paydaşlarla iyi ilişkiler kurun
- Omnichannel Destek: Zoho'nun kapsamlı geçmiş ve etkileşim verilerini kullanarak müşterilerinizin tercih ettiği platformlarda onlarla bağlantı kurun. Müşteri odaklı kalarak olası sürtüşmeleri önleyin ve mesajlarınızın spam olarak işaretlenmeden alıcıya ulaşmasını sağlayın
Zoho CRM sınırlamaları
- Excel CSV aracılığıyla daha iyi veri içe aktarma fonksiyonuna ihtiyaç vardır
- Onboarding sürecinde zorlu öğrenme eğrisi
- Diğer CRM'lere kıyasla entegrasyon konusunda eksiklikler
Zoho CRM fiyatlandırması
- Standart: 14 $/kullanıcı/ay
- Profesyonel:23 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: 40 $/kullanıcı/ay
- Ultimate: 52 $/kullanıcı/ay
Zoho CRM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.530+ yorum)
7. Nutshell CRM
Nutshell CRM, verimli müşteri adayı yönetimine odaklanan entegre özellikleri sayesinde e-posta pazarlaması için sağlam destek sunar. Platform, gelişmiş e-posta pazarlama özellikleri ve güçlü rapor oluşturma yetenekleri içerir. Nutshell CRM'yi e-posta pazarlaması için en iyi Copper CRM alternatifi olarak değerlendirin.
Nutshell CRM'nin en iyi özellikleri
- Gelişmiş Raporlama: Nutshell'in gelişmiş raporlama özelliği ile takımınız ve ürün performansınız hakkında değerli bilgiler edinin. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirin, iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanın ve bir sonraki toplantınız için zahmetsizce sunuma hazır grafikler oluşturun. Verilere dayalı kararları kolaylıkla alın
- Akıllı Formlar: Nutshell CRM'nin Akıllı Formları ile bilgi toplama sürecini kolaylaştırın. Web sitenizden dakikalar içinde potansiyel müşterileri yakalayın. Nutshell ile müşteri verilerini kolayca özelleştirin ve otomatik olarak senkronize edin. Basitleştirin, toplayın ve fethedin
- Yerleşik E-posta Pazarlama: Nutshell'in e-posta pazarlamasıyla erişiminizi artırın. Şablonları seçin veya haber bültenleri, yayınlar ve damla dizileri için kendi şablonlarınızı oluşturun. Müşterilere daha hızlı ve daha ikna edici bir şekilde ulaşın
Nutshell CRM sınırlamaları
- Birden fazla e-posta ek dosyası fonksiyonunda iyileştirme gerektirir
- Daha fazla etkinlik hatırlatıcı seçeneği gerekiyor
- Gelişmiş arama özelliği yoktur ve kesin sonuçlar sağlamaz
- Mobil uygulamada bazı özellikler eksik
Nutshell CRM fiyatlandırması
- Temel: 16 $/kullanıcı başına aylık
- Pro: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları
- Power AI: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 67 ABD doları
Nutshell CRM puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (890+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (440+ yorum)
8. Pipedrive
Orijinal satış boru hattı yönetimi CRM'si olan Pipedrive, müşterilerinizin web sitenizi ziyaret ettiklerinde hareketlerini izlemenizi sağlar.
Pipedrive ile müşterilerinizin ürün ve hizmetlerinizle ne zaman, nerede ve nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin ve onlara özel müşteri deneyimleri sunun. Bunu, satın alma deneyimlerini de özelleştirmek için satış otomasyonu oluşturmak için kullanın. Bunu, bu kapsamlı platformdan tam değer elde etmek için sürekli genişleyen uygulama entegrasyonları listesiyle birleştirin.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Satış Boru Hattı Yönetimi: Satış boru hattı yönetimine olanak tanıyan ilk yazılımı kullanarak boru hattı görselleştirme ile ş akışınızı yönetin. Satış döngüsü boyunca potansiyel müşterilerinizi takip edin ve bir daha hiçbir fırsatı kaçırmayın
- Web Ziyaretçisi İzleme: Pipedrive'ın Web İzleme Eklentisi ile web sitesi ziyaretçilerini ve potansiyel müşterileri zahmetsizce ortaya çıkarın. Hizmetlerinize kimlerin faizini çektiğini ve neyin dikkatlerini çektiğini anlayarak anlamlı ilişkiler kurmaya başlayın ve bağlantılar kurmaya bir adım önde başlayın
- Olağanüstü Entegrasyon Listesi: En yeni ve en iyi araçları içeren Pipedrive'ın Marketplace ile CRM'inizi bir üst seviyeye taşıyın. Muhasebe, faturalandırma, müşteri adayı yönetimi, telefon çözümleri, teklif sözleşmeleri, uzaktan çalışma ve sohbet robotları için popüler uygulamaları keşfedin
Pipedrive sınırlamaları
- Kullanıcılar video mesajlaşma özellikleri talep ediyor
- Sezgisel olmayan veri sıralama alanları, raporları yapılandırmayı zorlaştırabilir
- Outlook ile iyi senkronizasyon sağlamaz
- Kalabalık bir boru hattından önemli anlaşmaları seçmek zor
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 9,80 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,90 $
- Profesyonel: 39,90 $/ay kullanıcı başına
- Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.690+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.910+ yorum)
9. Keap
Keap'in takip otomasyon sistemi, çalışan sıkıntısı çeken küçük işletmelere müşterilere her zaman yanıt verme yeteneği kazandırmak konusunda uzmanlaşmıştır. Buna ek olarak, kişisel telefonunuzda ikinci bir özel iş telefon numarası sahibi olmanızı sağlayan Keap Business Line'ı da ekleyin. Kişisel alanınıza girmeden bağlantıda kalmanızı sağlar, bu da onu müşteri ilişkileri yönetimi için mükemmel hale getirir.
Keap'in en iyi özellikleri
- Küçük İşletmeler için Takip Otomasyonu: Keap'in iş akışı otomasyonlu otomatik takip özelliğini kullanarak müşterilerinize anında ve anlamlı yanıtlar verin
- İş Hattı: Keap Business Line ile özel bir iş numarası edinin. Telefonunuzla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iş sesli mesaj, masaüstü desteği ve otomatik yanıtlama gibi premium özelliklerle birlikte gelir. İş ve kişisel hayatınızı ayrı tutun, ödün vermeden 7/24 erişilebilirlik sağlayın
Keap sınırlamaları
- Açılış sayfası oluşturucu çok yönlü değildir
- Keap Alışveriş Sepeti kullanıcı deneyimi en iyisi değildir
Keap fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 159 $
- Maksimum: Kullanıcı başına aylık 229 $
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 279 $
Keap puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.460+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.250+ yorum)
10. BIGContacts
BIGContacts, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini iyi yönetmenizi sağlayan küçük işletmeler için bir CRM'dir. E-posta uyarıları ve cihaz uyumluluğu gibi özellikleri öne çıkmaktadır. Müşteriler e-postalarınızla etkileşime girdiğinde sizi bilgilendirir ve buna göre yanıt vermenize yardımcı olur.
Ayrıca, akıllı telefonunuz dahil olmak üzere PC'nizden ve diğer tüm cihazlardan her şeyi yapabilirsiniz. BIGContacts'un kapsamlı kişi veritabanı ve e-posta pazarlama özelliklerini kullanarak müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle iletişimi düzenleyin. Bu, pazarlama otomasyonu ile sağlam iş süreçleri oluşturmanıza yardımcı olur.
BIGContacts'ın en iyi özellikleri
- E-posta Uyarıları: BIGContacts'un e-posta uyarılarıyla e-posta pazarlamanızın etkisine ilişkin içgörüler edinin. Potansiyel müşterilerinizin e-postalarınızla ne zaman ve nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin gerçek zamanlı ayrıntılar alın. Bu bilgileri, uzunluk, zamanlama ve içeriğe göre kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak için kullanın
- Cihaz Uyumluluğu: BIGContacts'un olağanüstü uyumluluğu ile tüm cihazlarınızda sorunsuz CRM erişimi deneyimleyin. Akıllı telefonunuzdan tüm özelliklere erişimin keyfini çıkarın. İster masanızda ister yolda olun, bağlantıda kalın ve kontrolü elinizde tutun
BIGContacts sınırlamaları
- Daha gelişmiş arama özelliklerine ihtiyaç var
- Rapor oluşturma özelliği daha kullanıcı dostu olabilir
- Çok fazla veri yüklendiğinde yavaşlar
BIGContacts fiyatlandırması
- BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 5 $
- DAHA BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 15 $
- EN BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 25 $
- ENTERPRISE: Özel Fiyatlandırma
BIGContacts puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
Peki, hangi CRM'yi seçeceksiniz?
Küresel CRM pazarı çok geniştir ve seçenekler sonsuzdur. Copper CRM'nin avantajları vardır, ancak tüm şirketler için uygun olmayabilir. Copper CRM'nin fiyatlandırması avantajlı olabilir, ancak pazarın ihtiyaçları çeşitlidir ve gereksinimler sadece uygun fiyatlı olmanın ötesine geçer.
Kapsamlı alternatif listemizle, artık hangi Copper CRM alternatiflerini değerlendireceğinizi biliyorsunuz. Şirketiniz için hepsi bir arada bir CRM mi, yoksa satış ekibiniz için özel olarak tasarlanmış bir CRM mi seçerseniz seçin, ihtiyaçlarınıza özel olanı seçin.
Listelenen araçlar arasında ClickUp, birkaç nedenden dolayı öne çıkıyor. İlk olarak, tek bir yazılım çözümü içinde birden fazla iş zorluğunu ele alan çok yönlü özelliklere sahiptir. Ücretsiz sürümü bile sağlam bir özellik seti sunar.
Dahası, ClickUp mükemmel müşteri hizmetleri ve müşteri desteği ve pazarlama dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonları kapsayan tek bir platformun rahatlığını sunar. Peki, ne bekliyorsunuz? ClickUp CRM'yi bugün ücretsiz deneyin!