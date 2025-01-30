2025'in en iyi 10 Copper CRM alternatifi

Copper CRM, satış CRM pazarında güvenilir bir oyuncu olarak kendini kanıtlamış olsa da, özel ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamayabilir. Modern satış takımlarının benzersiz taleplerini karşılamada zorluklar yaşanmış ve deneyiminizi etkileyebilecek birkaç sorun ortaya çıkmıştır.

Örneğin, Copper, bazı kullanıcıların rahatsız edici bulduğu müşteri hizmetleri kalitesi ve iptal politikası nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Ayrıca, Google dışındaki yazılımlarla uyumluluğu, özellikle Outlook kullanıcıları için en sorunsuz deneyimi sunmayabilir.

Yetersiz müşteri desteği veya entegrasyon zorlukları gibi potansiyel sınırlamalarla uğraşmak yerine, satış ekibinizin gereksinimlerine daha uygun alternatif CRM seçeneklerini keşfetmek faydalı olabilir.

İşte size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacak 10 alternatif. Başlayalım!

Copper CRM alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

CRM seçerken kaçırmamanız gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Müşteri Veri Yönetimi: CRM'niz müşteri bilgilerini verimli bir şekilde depolamalı ve yönetmelidir. Müşterilerinizi iyi tanımak, CRM'niz müşteri bilgilerini verimli bir şekilde depolamalı ve yönetmelidir. Müşterilerinizi iyi tanımak, müşteri sadakatini artırır . Müşterilerinizin eylemlerini anlayın ve izleyin, kişileri kategorilere ayırın ve geçmiş etkileşimleri kullanın. Bunlardan yararlanarak, müşterilerinizin tekliflerinize daha açık olmasını sağlayabilirsiniz

Performans Analitiği: Birçok modern CRM, sprint sırasında performansınızı analiz eden birinci sınıf üretken yapay zeka teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji, satış boru hatlarınız, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşüm oranlarınız ile diğer önemli ayrıntılar hakkında ayrıntılı raporlar sunar ve satış takımlarınızın kotalarını aşmaları için veriye dayalı içgörüler sağlar

Entegrasyon Yetenekleri: Çoğu işletme, önemli yatırımlar yaptıkları mevcut uygulamalara sahiptir ve CRM'lerinin bu uygulamalarla senkronizasyonunu ister. Birden fazla uygulamayı destekleyen sorunsuz entegrasyon yeteneklerine sahip bir CRM arayın

Otomasyon: Satış otomasyonu özellikleriyle temsilcilerinizin yükünü önemli ölçüde azaltın. Potansiyel müşterileri otomatik olarak puanlayın, zamanında takip edin, satış huninizi kolaylaştırın, sohbet robotları ile yanıt ve çözüm süresini azaltın, vb. İnsan dokunuşu gerektiren görevlere odaklanın Satış otomasyonu özellikleriyle temsilcilerinizin yükünü önemli ölçüde azaltın. Potansiyel müşterileri otomatik olarak puanlayın, zamanında takip edin, satış huninizi kolaylaştırın, sohbet robotları ile yanıt ve çözüm süresini azaltın, vb. İnsan dokunuşu gerektiren görevlere odaklanın

Gelişmiş CX Desteği: Modern bir CRM'nin birincil hedefi, en iyi müşteri deneyimini sunmak olmalıdır. Bu, gelişmiş bilet sistemleri, çok kanallı destek, canlı sohbet ve bilgi tabanı oluşturma gibi özellikleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir

İşbirliği Özellikleri: Doğru CRM, departmanlar arasındaki takım üyelerinizin koordinasyon ve işbirliği yapmasına olanak sağlamalıdır. İletişim hataları nedeniyle aynı sorunlarla tekrar tekrar uğraşmak zorunda kalmadığınızı ve tüm müşteri bilgilerinizin tek bir organizasyon çapında platformda gerçek zamanlı olarak paylaşıldığını ve güncellendiğini hayal edin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Copper CRM Alternatifi

1. ClickUp

ClickUp CRM ile müşterileri, satış süreçlerini, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

ClickUp, en çok yönlü Copper CRM alternatiflerinden biridir. Takım koordinasyonu ve proje yönetimine odaklanan ClickUp, birçok CRM şablonu oluşturarak olağanüstü bir CRM çözümü geliştirmiştir. Satış sürecinin her adımını etkili bir şekilde görselleştirerek doğru zamanda doğru kararı verin. ClickUp ile müşteri ilişkileri yönetimi iş akışları oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp Beyaz Tahtalarında bir CRM iş akışı otomasyonu haritalamak için ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Pipeline Görselleştirme: ClickUp'ın güçlü görselleştirme yeteneklerini kullanarak satış boru hattınızı kuşbakışı görünümünde görüntüleyin. 10'dan fazla uyarlanabilir görünüm ile satış boru hatlarınızı, müşteri etkileşimlerinizi ve siparişlerinizi yönetin. Klasik Liste görünümünden dinamik ClickUp'ın güçlü görselleştirme yeteneklerini kullanarak satış boru hattınızı kuşbakışı görünümünde görüntüleyin. 10'dan fazla uyarlanabilir görünüm ile satış boru hatlarınızı, müşteri etkileşimlerinizi ve siparişlerinizi yönetin. Klasik Liste görünümünden dinamik Kanban panosuna ve yapılandırılmış Tablo görünümüne kadar, hesaplarınızı ihtiyacınız olan esneklikle kolayca izleyin ve yönetin

ClickUp Şablonları: Verimli CRM iş akışları tasarlamak için Verimli CRM iş akışları tasarlamak için ClickUp'ın hazır şablonlarını kullanın. Bu şablonlar , Zamanlama Görünümü, Satış Playbook Görünümü, Hesap Ayrıntıları Görünümü, Liste Görünümü ve Kapalı Anlaşmalar Görünümü dahil olmak üzere 7 durum ve 5 görünüm türü ile birlikte gelir

İşbirliği Özellikleri: ClickUp CRM'nin mükemmel işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın. Gerçek zamanlı olarak güncellenen birleşik bir platformla, takım üyeleriniz arasındaki iletişim hatalarına veda edin ClickUp CRM'nin mükemmel işbirliği özelliklerini kullanarak takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın. Gerçek zamanlı olarak güncellenen birleşik bir platformla, takım üyeleriniz arasındaki iletişim hatalarına veda edin

Görev Otomasyonu: ClickUp'ın otomasyon ve yapay zeka özelliklerinden yararlanarak satış döngülerinizde mükemmel bir sinerji elde edin. Otomasyon özelliğini kullanarak, satış sürecinin her aşamasında görevleri sorunsuz bir şekilde atayın, faaliyetlere göre durum güncellemelerini başlatın ve öncelikleri yeniden düzenleyerek takımınıza bir sonraki odak noktasına geçmelerini bildirin. Bu, insan hatalarını önemli ölçüde azaltır ve çok fazla zaman kazandırır

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye basarak görev güncellemelerini, özetleri ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun

Veri Analizi: Müşteri yaşam boyu değeri ve ortalama anlaşma boyutları gibi metrikleri zahmetsizce izlemek için içgörülü perspektifler oluşturun. ClickUp ile tüm müşteri verilerine erişebilir ve bunları iş operasyonlarınızın sonraki adımları hakkında veriye dayalı içgörüler elde etmek için kullanabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Bazı küçük hata düzeltmeleri yapılabilir

Arama fonksiyonu iyileştirilmelidir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Salesforce

salesforce aracılığıyla

Salesforce, büyük ölçekli işletmeler için en popüler CRM çözümlerinden biridir. Mevcut yazılımlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan mükemmel entegrasyonlara sahiptir.

Salesforce Lighting, Sales Cloud ve Salesforce AppExchange, CRM'nizin tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve ihtiyaçlarınıza göre sonsuz şekilde özelleştirmenize yardımcı olan araçlardır.

Salesforce'un en iyi özellikleri

Dinamik Gösterge Panelleri ve Özel Raporlar: Esnek özelleştirme özellikleriyle Salesforce'u istediğiniz gibi uyarlayın. Gösterge panelinizi, benzersiz tercihlerinize ve işlevsellik gereksinimlerinize uyacak şekilde hareket halindeyken ayarlayın. Görmek istediğiniz ayrıntılara odaklanmak için kişiselleştirilmiş raporlar oluşturun

Salesforce Lightning ile E-posta Entegrasyonu: Salesforce Lightning entegrasyonu ile uygulama geliştirme ve satış süreçlerinizi basitleştirin. Tamamen özelleştirilebilir bileşen tabanlı çerçeve, verimliliği artırmanıza ve uygulamaları daha hızlı tasarlamanıza yardımcı olur

Sales Cloud: Sales Cloud ile tüm müşteri bilgilerinizi tek bir platformda birleştirin. Pazarlama, potansiyel müşteri oluşturma, satış, müşteri hizmetleri ve iş analizi özelliklerinden yararlanarak satışlarınızı ve verimliliğinizi artırın

Salesforce sınırlamaları

Kullanıcılar, 2019'daki yeniden tasarımın erişilebilirliği azalttığını ve yavaşlattığını şikayet etti

Kurulum ve kurulum fiyatlara dahil olmalıdır

Rapor oluşturma sırasında sınırlayıcı ve sezgisel olmayan alanlar ve kriterler

Kullanıcı arayüzü bir yenilenmeye ihtiyaç duyabilir

Fiyatı nedeniyle küçük işletmeler için uygun değildir

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 190 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 355

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (18.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000+ yorum)

3. Sugar CRM

SugarCRM aracılığıyla

SugarCRM, daha geniş bir demografik kitleye ulaşmanıza yardımcı olan birçok yenilikçi özelliğe sahiptir. Çok dilli ve çoklu para birimi desteği, erişim konusunda öne çıkan özelliklerden biridir.

CRM'ye başka bir benzersiz yaklaşım ise, gerekli özellikleri ve uygulamaları doğrudan Sugar CRM arayüzüne entegre eden Sugar Connector'dır.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Çok dilli ve çoklu para birimi desteği: SugarCRM'nin çok dilli ve çoklu para birimi özellikleriyle daha geniş bir müşteri tabanına ulaşın. 38 dil ve çok sayıda para birimi seçeneğini destekler. Satış ekipleri ve müşteriler arasında çeviri ve para birimi dönüştürme işlemlerini kolaylaştırın

Teklif yönetim sistemleri: CRM teklif yazılımı ile anlaşmalarınızı hızlandırın ve tüm satış döngüsünü basitleştirin

Etkinlik Akışları: Kişiselleştirilmiş paylaşım ayarlarıyla CRM kullanıcılarınız arasında işbirliğini sağlayın. Sugar CRM'nin etkinlik akışları, en son ilgili bilgileri arayüzde doğrudan üyelerinize sunar. Bu, onların verimli bir şekilde öğrenmelerini ve hareket etmelerini sağlar

Sugar Connector: Gerekli uygulamaları bir araya getirerek Sugar Connector ile sorunsuz bir yazılım ortamı oluşturun. DocuSign gibi gerekli uygulamalara bağlanmanızı sağlar. Verileri doğrudan Slack kanallarına aktarmanıza olanak tanır

Sugar CRM sınırlamaları

E-posta kampanyası özelliği sezgisel değildir

Sık sık çökme sorunları kullanıcıların şikayetlerine neden oluyor

Kişisel gösterge panelleri oluşturmak, zor bir öğrenme süreci gerektirir

Küresel arama özelliği bazen hatalı çalışıyor

Sugar CRM fiyatlandırması

Pazar: 10.000 kişi için aylık 1.000 $

Satış: Kullanıcı başına aylık 49 $

Hizmet: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Sugar CRM puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (600+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (400'den fazla yorum)

4. HubSpot

HubSpot aracılığıyla

Sonsuz ölçeklenebilir bir CRM modeli olarak pazarlanan HubSpot, birkaç kişiden oluşan satış takımları ve binlerce çalışanı olan kurumsal şirketler için benzersiz özelliklere sahiptir.

Davranışsal Hedefleme özelliği, potansiyel müşteri oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırır. Ayrıca, fiyat belirleme ve teklif oluşturma sürecini basitleştiren CPQ yeteneklerine de sahiptir.

HubSpot'un en iyi özellikleri

Davranışsal hedefleme: Birikmiş Birikmiş müşteri verilerini kullanarak pazarlama kampanyalarını ve erişim programlarını kişiselleştirin. Müşteri etkileşimi ve etkileşim geçmişi gibi metriklere dayalı HubSpot'un Davranışsal Hedefleme programı ile müşterilerinize tercih ettikleri şekilde ulaşın

İşlem e-posta yazılımı: HubSpot'u kullanarak işlem e-postalarını otomatikleştirerek e-posta gönderme sürecinizi kolaylaştırın ve üyelerinizin yükünü hafifletin. Makbuzları, teklifleri, oryantasyon mesajlarını vb. otomatik olarak oluşturun ve gönderin

CPQ özellikleri: HubSpot'un Configure, Price, Quote (CPQ) yazılımını kullanarak rakiplerinizin bir adım önünde olun ve satış sürecinizi kolaylaştırın. Ürünleri yapılandırın, olası piyasa fiyatlarını belirleyin ve tek seferde teklifler oluşturun

HubSpot sınırlamaları

ABM işlevselliği yeterince gelişmemiştir

Küçük işletmeler yüksek fiyatlara ayak uydurmakta zorlanabilir

E-postalar konusunda sınırlı tasarım seçenekleri

HubSpot Marketing Hub'ın daha iyi entegrasyon yeteneklerine ihtiyacı var

HubSpot fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 1.600 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 5.000 $

HubSpot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.900+ yorum)

5. Affinity

Affinity aracılığıyla

Affinity, İlişki Zekası modeli sayesinde benzersiz Copper CRM alternatiflerinden biridir. Öncelikle, şirketiniz için yüksek kaliteli potansiyel müşteriler oluşturan yüksek öncelikli kişilere ulaşmak için ağ kanalları oluşturmaya odaklanır.

Bu temaya uygun olarak, CRM gelecekteki iletişim taktikleri için tüm müşteri etkileşim verilerini otomatik olarak kaydeder.

Affinity'nin en iyi özellikleri

İlişki Zekası: Affinity'nin İlişki Zekasını kullanarak ağ kanallarınızdan zahmetsizce içgörüler toplayın. Yüksek öncelikli anlaşmaları keşfetme, yönetme ve kapatmada kilit rol oynayan anahtar kişilere giden en verimli yolu sorunsuz bir şekilde izleyin

Otomatik CRM Kayıtları: Manuel Manuel veri girişi derdine son verin. Affinity'nin Otomatik CRM Kayıtları özelliği, her etkileşimi zahmetsizce yakalayarak değerli zamanınızdan tasarruf sağlar. Şirketinizle olan etkileşimlerin kapsamlı bir geçmişini içeren kişiselleştirilmiş kayıtlar oluştururken izleyin

Affinite sınırlamaları

CRM sistemi, büyük veri kümeleriyle çalışırken yavaşlar

GSuite eklentisi aşırı ekran alanı kaplar

Web gösterge paneli yönetimi, önemli bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

Kullanıcılar, deneme sürümlerinde bazı temel gelişmiş özelliklerin bulunmasını talep ediyorlar

Affinite fiyatlandırma

Özel Fiyatlandırma

Benzerlik derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Zoho CRM, otomasyon ve iş ortaklarının güçlendirilmesine odaklanmıştır. Sıradan görevleri ve rutin satış süreçlerini otomatikleştirerek en iyi Copper CRM alternatiflerinden biri haline gelmiştir.

Ayrıca, benzersiz İş Ortağı Portalı özelliği, tüm paydaşların projeye anlamlı bir şekilde katkıda bulunurken tüm gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Rutin Satış Otomasyonu: Zoho'nun Rutin Satış Otomasyonu sistemini kullanarak tekrarlanan satış süreçlerinin monotonluğundan kurtulun. Ağır işleri yazılıma bırakın ve takım üyeleriniz için değerli zaman kazanın

Ortak Portalları: Ortaklarınıza, potansiyel müşteriler oluşturmak ve geliştirmek, envanteri yönetmek ve kişilerini görüntülemek için özenle hazırlanmış ve anlamlı erişim sağlayın. İşinizi büyütün ve tüm paydaşlarla iyi ilişkiler kurun

Omnichannel Destek: Zoho'nun kapsamlı geçmiş ve etkileşim verilerini kullanarak müşterilerinizin tercih ettiği platformlarda onlarla bağlantı kurun. Müşteri odaklı kalarak olası sürtüşmeleri önleyin ve mesajlarınızın spam olarak işaretlenmeden alıcıya ulaşmasını sağlayın

Zoho CRM sınırlamaları

Excel CSV aracılığıyla daha iyi veri içe aktarma fonksiyonuna ihtiyaç vardır

Onboarding sürecinde zorlu öğrenme eğrisi

Diğer CRM'lere kıyasla entegrasyon konusunda eksiklikler

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 23 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 40 $/kullanıcı/ay

Ultimate: 52 $/kullanıcı/ay

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.530+ yorum)

7. Nutshell CRM

Via Nutshell CRM

Nutshell CRM, verimli müşteri adayı yönetimine odaklanan entegre özellikleri sayesinde e-posta pazarlaması için sağlam destek sunar. Platform, gelişmiş e-posta pazarlama özellikleri ve güçlü rapor oluşturma yetenekleri içerir. Nutshell CRM'yi e-posta pazarlaması için en iyi Copper CRM alternatifi olarak değerlendirin.

Nutshell CRM'nin en iyi özellikleri

Gelişmiş Raporlama: Nutshell'in gelişmiş raporlama özelliği ile takımınız ve ürün performansınız hakkında değerli bilgiler edinin. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirin, iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanın ve bir sonraki toplantınız için zahmetsizce sunuma hazır grafikler oluşturun. Nutshell'in gelişmiş raporlama özelliği ile takımınız ve ürün performansınız hakkında değerli bilgiler edinin. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirin, iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanın ve bir sonraki toplantınız için zahmetsizce sunuma hazır grafikler oluşturun. Verilere dayalı kararları kolaylıkla alın

Akıllı Formlar: Nutshell CRM'nin Akıllı Formları ile bilgi toplama sürecini kolaylaştırın. Web sitenizden dakikalar içinde potansiyel müşterileri yakalayın. Nutshell ile müşteri verilerini kolayca özelleştirin ve otomatik olarak senkronize edin. Basitleştirin, toplayın ve fethedin

Yerleşik E-posta Pazarlama: Nutshell'in e-posta pazarlamasıyla erişiminizi artırın. Şablonları seçin veya haber bültenleri, yayınlar ve damla dizileri için kendi şablonlarınızı oluşturun. Müşterilere daha hızlı ve daha ikna edici bir şekilde ulaşın

Nutshell CRM sınırlamaları

Birden fazla e-posta ek dosyası fonksiyonunda iyileştirme gerektirir

Daha fazla etkinlik hatırlatıcı seçeneği gerekiyor

Gelişmiş arama özelliği yoktur ve kesin sonuçlar sağlamaz

Mobil uygulamada bazı özellikler eksik

Nutshell CRM fiyatlandırması

Temel: 16 $ / kullanıcı başına aylık

Pro: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları

Power AI: Kullanıcı başına aylık 52 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 67 ABD doları

Nutshell CRM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (890+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (440+ yorum)

8. Pipedrive

Pipedrive aracılığıyla

Orijinal satış boru hattı yönetimi CRM'si olan Pipedrive, müşterilerinizin web sitenizi ziyaret ettiklerinde hareketlerini izlemenizi sağlar.

Pipedrive ile müşterilerinizin ürün ve hizmetlerinizle ne zaman, nerede ve nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin ve onlara özel müşteri deneyimleri sunun. Bunu, satın alma deneyimlerini de özelleştirmek için satış otomasyonu oluşturmak için kullanın. Bunu, bu kapsamlı platformdan tam değer elde etmek için sürekli genişleyen uygulama entegrasyonları listesiyle birleştirin.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış Boru Hattı Yönetimi: Satış boru hattı yönetimine olanak tanıyan ilk yazılımı kullanarak boru hattı görselleştirme ile Satış boru hattı yönetimine olanak tanıyan ilk yazılımı kullanarak boru hattı görselleştirme ile ş akışınızı yönetin. Satış döngüsü boyunca potansiyel müşterilerinizi takip edin ve bir daha hiçbir fırsatı kaçırmayın

Web Ziyaretçisi İzleme: Pipedrive'ın ve bağlantılar kurmaya bir adım önde başlayın Pipedrive'ın Web İzleme Eklentisi ile web sitesi ziyaretçilerini ve potansiyel müşterileri zahmetsizce ortaya çıkarın. Hizmetlerinize kimlerin faizini çektiğini ve neyin dikkatlerini çektiğini anlayarak anlamlı ilişkiler kurmaya başlayınve bağlantılar kurmaya bir adım önde başlayın

Olağanüstü Entegrasyon Listesi: En yeni ve en iyi araçları içeren Pipedrive'ın Marketplace ile CRM'inizi bir üst seviyeye taşıyın. Muhasebe, faturalandırma, müşteri adayı yönetimi, telefon çözümleri, teklif sözleşmeleri, uzaktan çalışma ve sohbet robotları için popüler uygulamaları keşfedin

Pipedrive sınırlamaları

Kullanıcılar video mesajlaşma özellikleri talep ediyor

Sezgisel olmayan veri sıralama alanları, raporları yapılandırmayı zorlaştırabilir

Outlook ile iyi senkronizasyon sağlamaz

Kalabalık bir boru hattından önemli anlaşmaları seçmek zor

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 19,90 $

Profesyonel: 39,90 $/ay kullanıcı başına

Güç: Kullanıcı başına aylık 49,90

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 59,90

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.690+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.910+ yorum)

9. Keap

Keap aracılığıyla

Keap'in takip otomasyon sistemi, çalışan sıkıntısı çeken küçük işletmelere müşterilere her zaman yanıt verme yeteneği kazandırmak konusunda uzmanlaşmıştır. Buna ek olarak, kişisel telefonunuzda ikinci bir özel iş telefon numarası sahibi olmanızı sağlayan Keap Business Line'ı da ekleyin. Kişisel alanınıza girmeden bağlantıda kalmanızı sağlar, bu da onu müşteri ilişkileri yönetimi için mükemmel hale getirir.

Keap'in en iyi özellikleri

Küçük İşletmeler için Takip Otomasyonu: Keap'in iş akışı otomasyonlu otomatik takip özelliğini kullanarak müşterilerinize anında ve anlamlı yanıtlar verin

İş Hattı: Keap Business Line ile özel bir iş numarası edinin. Telefonunuzla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve iş sesli mesaj, masaüstü desteği ve otomatik yanıtlama gibi premium özelliklerle birlikte gelir. İş ve kişisel hayatınızı ayrı tutun, ödün vermeden 7/24 erişilebilirlik sağlayın

Keap sınırlamaları

Açılış sayfası oluşturucu çok yönlü değildir

Keap Alışveriş Sepeti kullanıcı deneyimi en iyisi değildir

Keap fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 159 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 229 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 279 $

Keap puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.460+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.250+ yorum)

BIGContacts aracılığıyla

BIGContacts, potansiyel müşterileri ve müşteri ilişkilerini iyi yönetmenizi sağlayan küçük işletmeler için bir CRM'dir. E-posta uyarıları ve cihaz uyumluluğu gibi özellikleri öne çıkmaktadır. Müşteriler e-postalarınızla etkileşime girdiğinde sizi bilgilendirir ve buna göre yanıt vermenize yardımcı olur.

Ayrıca, akıllı telefonunuz dahil olmak üzere PC'nizden ve diğer tüm cihazlardan her şeyi yapabilirsiniz. BIGContacts'un kapsamlı kişi veritabanı ve e-posta pazarlama özelliklerini kullanarak müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle iletişimi düzenleyin. Bu, pazarlama otomasyonu ile sağlam iş süreçleri oluşturmanıza yardımcı olur.

E-posta Uyarıları: BIGContacts'un e-posta uyarılarıyla e-posta pazarlamanızın etkisine ilişkin içgörüler edinin. Potansiyel müşterilerinizin e-postalarınızla ne zaman ve nasıl etkileşimde bulunduğuna ilişkin gerçek zamanlı ayrıntılar alın. Bu bilgileri, uzunluk, zamanlama ve içeriğe göre kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak için kullanın

Cihaz Uyumluluğu: BIGContacts'un olağanüstü uyumluluğu ile tüm cihazlarınızda sorunsuz CRM erişimi deneyimleyin. Akıllı telefonunuzdan tüm özelliklere erişimin keyfini çıkarın. İster masanızda ister yolda olun, bağlantıda kalın ve kontrolü elinizde tutun

Daha gelişmiş arama özelliklerine ihtiyaç var

Rapor oluşturma özelliği daha kullanıcı dostu olabilir

Çok fazla veri yüklendiğinde yavaşlar

BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 5 $

DAHA BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 15 $

EN BÜYÜK: Kullanıcı başına aylık 25 $

ENTERPRISE: Özel Fiyatlandırma

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Peki, hangi CRM'yi seçeceksiniz?

Küresel CRM pazarı çok geniştir ve seçenekler sonsuzdur. Copper CRM'nin avantajları vardır, ancak tüm şirketler için uygun olmayabilir. Copper CRM'nin fiyatlandırması avantajlı olabilir, ancak pazarın ihtiyaçları çeşitlidir ve gereksinimler sadece uygun fiyatlı olmanın ötesine geçer.

Kapsamlı alternatif listemizle, artık hangi Copper CRM alternatiflerini değerlendireceğinizi biliyorsunuz. Şirketiniz için hepsi bir arada bir CRM mi, yoksa satış ekibiniz için özel olarak tasarlanmış bir CRM mi seçerseniz seçin, ihtiyaçlarınıza özel olanı seçin.

Listelenen araçlar arasında ClickUp, birkaç nedenden dolayı öne çıkıyor. İlk olarak, tek bir yazılım çözümü içinde birden fazla iş zorluğunu ele alan çok yönlü özelliklere sahiptir. Ücretsiz sürümü bile sağlam bir özellik seti sunar.

Dahası, ClickUp mükemmel müşteri hizmetleri ve müşteri desteği ve pazarlama dahil olmak üzere çeşitli fonksiyonları kapsayan tek bir platformun rahatlığını sunar. Peki, ne bekliyorsunuz? ClickUp CRM'yi bugün ücretsiz deneyin!