Sorunsuz İşbirliği için En İyi 10 Lucidspark Alternatifi

İşbirliğinin ofis duvarlarıyla sınırlı olmadığı, sanal alanda kesintisiz bir şekilde geliştiği bir dünya hayal edin. Görsel işbirliği yazılımları bu hayali senaryoyu gerçeğe dönüştürüyor! Bu araçlar, tamamen yeni bir birlikte çalışma şeklini ortaya çıkardı. Bu yeni dünyada, atasözündeki beyaz tahta sanaldır, fikirler serbestçe akar ve verimli bir ekip çalışması için ihtiyacınız olan tek şey istikrarlı bir internet bağlantısıdır. 🛜

Bu alanda öne çıkan Lucidspark, beyin fırtınasını kolaylaştırmak, iş akışlarını optimize etmek ve işbirliğine dayalı bir ekip çalışması ortamı oluşturmak için tasarlanmış bir çevrimiçi beyaz tahta platformudur.

Lucidspark'ın bu alanda tek başına olmadığına şaşırmamak gerekir. Takım işbirliği ve proje yönetimi ihtiyaçlarınıza daha uygun özellik ve yeteneklere sahip birçok rakip alternatif bulunmaktadır.

Bu makalede, fiziksel konumlarından bağımsız olarak takımınızın bir araya gelip en iyi fikirlerini hayata geçirmesini sağlayan 10 harika Lucidspark alternatifi'ni inceleyerek seçeneklerinizi keşfetmenize yardımcı olacağız.

Lucidspark nedir?

Lucidspark, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak düzenlenebilen sanal bir beyaz tahta oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Farklı konumlardaki takım üyeleri oturum açabilir, tuvaline katkıda bulunabilir ve mükemmelliğe ulaşana kadar fikirleri toplu olarak ince ayar yapabilir. 💯

Dijital yapışkan notlar ve diyagramlar gibi aracın görsel öğeleri, kavramları daha etkili bir şekilde yakalamanıza ve geliştirmenize yardımcı olarak fikirlerinizi eyleme geçirilebilir adımlara veya somut görevlere dönüştürmenizi kolaylaştırır.

Lucidspark, pastanın üzerine konulan çilek gibi, fikir oluşturma sürecinizi destekleyebilecek bir işbirliğine dayalı AI özelliğine sahiptir. İlgili anahtar kelimeleri girdiğinizde, araç çeşitli öneriler oluşturur ve bunları sanal tuvalinizde yapışkan notlar olarak sunar.

Görsel işbirliği platformu, kritik fikirleri basitleştirip özetleyerek takımınızın hedefe odaklanmasını sağlayabilir.

Lucidspark alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İnkar edilemez güçlü yönlerine rağmen, Lucidspark'ın bazı sınırlamaları da vardır. Platformun arayüzünü tam olarak öğrenmek genellikle önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir. Ayrıca, uzun yükleme süreleri ile bilinir ve bu da işlevselliğini etkileyerek gerçek zamanlı takım işbirliğini engelleyebilir.

Değerli bir Lucidspark alternatifi arıyorsanız, aşağıdaki temel özelliklere sahip olmasına dikkat edin:

Kullanım kolaylığı: Takımınız, birlikte zahmetsizce çalışmak için paylaşılan bir tuval oluşturabilmeli ve düzenleyebilmelidir İşbirliği araçları: Alternatif, fiziksel konumdan bağımsız olarak takım üyeleri arasında sorunsuz gerçek zamanlı işbirliğini desteklemelidir Çok yönlü görselleştirme öğeleri: Proje yönetimi işbirliği aracı , fikirlerinizi görselleştirmenize ve problem çözmeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak çeşitli çizim ve diyagram oluşturma öğelerine sahip olmalıdır AI özellikleri: Lucidspark alternatifiniz, fikirleri oluşturarak, basitleştirerek ve özetleyerek işbirliğini desteklemek için AI'dan yararlanmalıdır Entegrasyonlar: Araç, gerçek zamanlı işbirliği için proje yönetimi ve iletişim platformları dahil olmak üzere düzenli olarak kullandığınız diğer sistemler ve uygulamalarla entegre olmalıdır

hırslı Takımlar İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Lucidspark Alternatifi!

ClickUp'ın her şeye gücü yeten Beyaz Tahtalarından Kinopio'nun ilginç tasarımına ve Freehand'in Akıllı Tuvaline kadar, listemizdeki her Lucispark alternatifi bir işbirliği fırsatları dünyasının kapılarını açar.

İşbirliği ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, Lucidspark'ın en iyi 10 alternatifini anahtar özellikleri ve eksiklikleriyle birlikte sunacağız.

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

ClickUp, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılan, etkili iletişimi kolaylaştıran ve verimliliği artıran çeşitli özelliklere sahip görsel bir proje yönetimi platformudur. 🤝

Platformun sevilen işbirliği aracı ClickUp Beyaz Tahtalar, takım üyelerinizin beyin fırtınası yapabileceği, yapışkan notlar şeklinde fikirlerini paylaşabileceği ve yaratıcılık düzeyiniz ne olursa olsun herhangi bir konsepti zahmetsizce görselleştirebileceği sonsuz bir sanal tuval sunar.

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve işbirliğine açık dijital tuvalde kimlerin ne eklediğini görün.

Aracın sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicisi, bağlantılar, iş akışları veya yol haritaları çizmek için birden fazla öğeyi birbirine bağlamayı kolaylaştırarak takımın anahtar fikirlerine daha net bir bakış açısı sağlar. Ayrıca, resimler, belgeler ve bağlantılar ekleyerek kavramlarınıza ek bağlam sağlayabilirsiniz.

Beyaz Tahtanızdan doğrudan görevler oluşturup işler atayarak, platform konseptten eyleme birkaç saniye içinde geçmenizi sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

ClickUp Zihin Haritaları, ön fikir oluşturma veya proje ve görevleri haritalama gibi işbirliği çabalarınıza ekstra bir görsel dokunuş eklemenizi sağlayan başka bir yerleşik işlevdir.

Zihin Haritaları'nı kullanarak karmaşık fikirleri ve süreçleri daha basit parçalara ayırın ve aralarındaki bağlantıları ortaya çıkarın. Ya da basit bir sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanarak haritaya görevler ekleyerek projenizin iş akışını özetleyin. Görevleri düzenleyin veya kaldırın ve görev bağımlılıklarını belirleyerek iş akışınızın her zaman tam kontrolünü elinizde tutun. 🧠

ClickUp'ta Boş Mod ile Zihin Haritanızı sıfırdan özelleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yapışkan notlar, belgeler, resimler ekleyerek veya görevler atayarak gerçek zamanlı işbirliği için sanal beyaz tahtalar

Beyaz Tahta'da her görevin aciliyetini belirlemenize yardımcı olan renk kodlu bir sistem

Boş bir tuval ile başlama zahmetinden kurtulmak için kapsamlı bir beyaz tahta şablon kitaplığı

Projeler, görevler ve iş akışlarını planlamak ve organize etmek için Zihin Haritaları

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları üzerindeki öğeleri zahmetsizce düzenlemek için sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar genellikle çeşitli özelliklerini keşfetmek için zamana ihtiyaç duyar

Yazılımın arayüzü yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Miro

Miro, takımların paylaşılan bir panoda gerçek zamanlı strateji belirleme ve görselleştirme oturumları yapmasını sağlayan bir işbirliği çalışma alanıdır. Beyaz tahta özelliklerinin yanı sıra, karmaşık kavramları daha küçük, daha kolay anlaşılır parçalara ayırmaya yardımcı olan bir zihin haritası oluşturucu da içerir.

Bu araç, takımınızın hedeflerini ve girişimlerini görselleştirmenize ve bunları müşteri beklentileri ve genel stratejiyle uyumlu hale getirmenize olanak tanır, hem de hepsi tek bir sonsuz dijital tuval üzerinde. Değerli müşteri geri bildirimlerini panoya yerleştirin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını daha iyi anlamak için önemli sonuçlar çıkarın.

Miro ile boş bir panodan başlamak veya uygulamalar arasında geçiş yaparak odaklanmanızı kaybetmek konusunda endişelenmenize gerek yok. Yazılım, işlerinizi kolaylaştırmak için 2.500'den fazla hazır şablon ve 100'den fazla entegrasyona sahiptir.

Miro'nun en iyi özellikleri

Büyük ölçekli, gerçek zamanlı işbirliği için tasarlanmış sonsuz dijital tuval

Kolay veri görselleştirme ve yapıcı geri bildirim döngüleri için diyagram ve zihin haritaları

Hassas şirket verileriniz için kurumsal düzeyde güvenlik önlemleri

beyin fırtınası veya süreç haritalama oturumlarına hızlı bir başlangıç yapmak için 2.500'den fazla şablon

Jira, Slack, Asana ve Zoom gibi 100'den fazla popüler uygulama ile entegre

Miro sınırlamaları

Dağınık panolar nedeniyle ara sıra performans sorunları yaşanıyor

Yeni kullanıcılar arayüzü kullanmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $

İş: Üye başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.400+ yorum)

3. Sketchboard

Takımınızın ilerlemesini ve performansını takip etmenizi sağlayan işbirliğine dayalı bir dijital beyaz tahta platformu arıyorsanız, Sketchboard mükemmel bir Lucidspark alternatifi olabilir.

Sketchboard, tüm ekip üyeleri çevrimiçi beyaz tahtada aynı anda birlikte çalışabildiğinden, kapsamlı e-posta alışverişi ihtiyacını en aza indirerek iletişimi kolaylaştırır. Böylelikle, herkesin ortak hedefi anlaması ve bu hedef doğrultusunda çalışması çok daha kolay hale gelir. 🥅

Bu araç, işbirliğine dayalı süreç haritalamasına olanak tanıyarak dönüm noktalarına doğru ilerlemenizi hızlandırır. Fikirleri görselleştirmek veya iş akışlarını ayrıntılı olarak incelemek için otomatik bağlantılara sahip 400'den fazla hazır eskiz şekli arasından seçim yapabilirsiniz.

Sketchboard'un en iyi özellikleri

İzleme sistemi, takımın hesap verebilirliğini kolaylaştırır

Sonsuz tuval, soyut sorunları görselleştirir ve anlayışı geliştirir

Eskizleri ve diyagramları uygun takım sunumlarına dönüştürmenize olanak tanır

Beyin fırtınası oturumlarını kolaylaştırmak için süreç haritalayıcı

Verimliliği artırmak için Microsoft Teams, Slack ve Webex ile sorunsuz entegrasyon

Sketchboard sınırlamaları

Yeni kullanıcılar genellikle kapsamlı özelliklerini kavramakta zorlanırlar

Bazı tasarımların ve içe aktarımların karmaşıklığı nedeniyle yükleme süresi uzayabilir

Sketchboard fiyatlandırması

Solo: 8 $/ay (bir kullanıcı)

Takım: Kullanıcı başına aylık 4,9 $ (en az iki kullanıcı)

İş: Kullanıcı başına aylık 9 $ (en az beş kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (25+ kullanıcı)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Sketchboard puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5 yorum)

Capterra: 4,0/5 (2 yorum)

4. Mural

Mural, fikir üretmenize ve düzenlemenize, projeler planlamanıza ve hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir işbirliği platformudur.

Murals adı verilen etkileşimli beyaz tahtaları, karmaşık kavramları simgeler ve görüntüler olarak temsil etmenize olanak tanıyarak, paylaşılan hedeflerin ve zorlukların toplu olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, takım üyelerinin sonsuz bir tuval üzerine yapışkan notlar ekleyerek fikirlerini sunmalarını sağlayarak ilgi çekici konuşmaları teşvik eder.

Mural, tüm ilgili fikirleri ve bilgileri beyaz tahtada görüntüleyerek uzun paydaş görüşmelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışır. Dahası, takımınız erişimi düzenleme, kimin sadece görüntüleme veya düzenleme ayrıcalıklarına sahip olduğunu belirleme yetkisine sahip olacaktır. 👀

Mural'ın en iyi özellikleri

Fikir paylaşımı ve üretimi, proje planlama ve geri bildirim toplama için sonsuz bir tuval

Karmaşık kavramları daha küçük parçalara ayırmak için süreç haritalama araçları

Takımınızın acil görevlere odaklanmasına yardımcı olan zamanlayıcı özelliği

Takımınızın izin haklarını düzenlemesine yardımcı olan bir erişim kontrol sistemi

Microsoft 365 Copilot ile entegrasyon yoluyla AI yetenekleri

Mural sınırlamaları

Kullanıcılar "oylama" özelliğiyle ilgili sorunlar bildirdi

Kapsamlı özelliklerinde gezinmek bir öğrenme eğrisi sunar

Mural fiyatlandırması

Ücretsiz

Team+: Üye başına aylık 9,99 $

İş: Üye başına aylık 17,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mural puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

5. Kinopio

Kinopio, zihninizin çalışma şeklini yansıtarak fikir üretmeyi ve problem çözmeyi teşvik eden, Lucidspark'a benzersiz bir alternatiftir.

Bu araç, görüntüleri ve metinleri beyaz tahtadaki kartlara ekleyerek fikirleri etkili bir şekilde tasvir etmenize, bağlantılar kurmanıza ve basitleştirmenize ve bir adım geriye giderek beyin fırtınası egzersizlerinizin genel görünümünü elde etmenize olanak tanır.

Beyaz tahta üzerindeki tüm öğeleri, düşünme sürecinizi mükemmel şekilde yansıtan bir düzen elde edene kadar sürükle ve bırak eylemleriyle kolayca taşıyabilirsiniz.

Kinopio, beyaz tahtalarınızı sıfırdan oluşturmanıza veya üç kategoriden hazır şablonlar arasından seçim yapmanıza olanak tanır: Yaşam, İş ve Okul ve Ürün.

Kinopio'nun en iyi özellikleri

Uzamsal düşünmeyi ve fikir oluşturmayı kolaylaştıran kart sistemi

Beyaz tahtada kartları taşımak için kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyici

Beyaz tahtayı karıştırmadan geri bildirim sağlamak için yorum konuları

Daha hızlı fikir üretme ve problem çözme için önceden hazırlanmış şablonlar

Belirli kartları PDF olarak dışa aktarma seçeneği

Kinopio sınırlamaları

Diğer kurumsal araçlarla sorunsuz entegrasyon eksikliği

Nispeten az tasarım seçeneği

Kinopio fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: 6 $/ay

Kinopio puanları ve yorumları

Product Hunt: 5/5 (35+ yorum)

AlternativeTo: 4. 8/5 (5+ yorum)

6. Whimsical

Listemizdeki bir başka mükemmel görsel işbirliği platformu olan Whimsical'ın beyaz tahtaları, akış şemaları, tel kafesler, zihin haritaları ve belgeleri birleştirerek birleşik bir işbirliği ekosistemi oluşturur. Bu sayede, projeleriniz ve pazarlama kampanyalarınız için tek bir bilgi kaynağı oluşturmak ve fikir oluşturma ile uygulama arasındaki boşluğu doldurmak için kullanabilir, aynı zamanda paydaşları her zaman bilgilendirebilirsiniz.

Whimsical'ın özelliklerine nispeten yeni eklenen bir özellik, GPT destekli Metinden akış şemasına dönüştürme işlevidir. Bu işlev, doğal dil komutlarını kullanarak fikirlerinizi saniyeler içinde yararlı grafiklere dönüştürmenizi sağlar.

Whimsical'ın en iyi özellikleri

Akış şemaları, tel kafesler, zihin haritaları ve belgeler içeren dijital beyaz tahtalar

Wireframe'ler mobil ve masaüstü cihazlarla uyumludur 📲

Çeşitli kullanım durumları için düzinelerce beyaz tahta şablonu

AI destekli Metin-akış şeması fonksiyonu

Kolay belge yönetimi için İşbirliğine Dayalı Belgeler özelliği

Kaprisli sınırlamalar

Tasarım uzmanlığı olmayan kullanıcılar, işlevler ve arayüzde gezinirken zorluk yaşayabilir

Ücretsiz deneme sürümü, biraz sınırlı özelliklerle birlikte gelir

Kaprisli fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Düzenleyici başına aylık 10 ABD doları

Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 20 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Whimsical puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

7. Freehand

Kısa süre önce Miro tarafından satın alınan Freehand, takımların ofiste veya uzaktan çalışırken projeler üzerinde işbirliği yapmalarını sağlayan bir dijital çalışma alanıdır. Takımınızın tam verimliliğini ve yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 🎨

Freehand'in Intelligent Canvas olarak bilinen işbirliğine dayalı beyaz tahtası ile uzaktan takım çalışması, beyin fırtınası ve hatta takım oluşturma bile kolaylaşır. Özelleştirilebilir iş akışları, önceden oluşturulmuş şablonlar, yüzlerce entegrasyon, etkileşimli nesneler ve görev yönetimi seçenekleriyle işlerinizi halletmenizi sağlar

Freehand, her zaman ve her yerden erişilebilen tel kafes ve akış şeması özellikleri sunar. Üzerinde çalıştığınız zihin haritasına ve beyaz tahtaya genel bir bağlantı sağlayarak müşterilerinizle fikirlerinizi ince ayar yapabilirsiniz.

Freehand'ın en iyi özellikleri

Tüm paydaşların her yerden ve her zaman erişebileceği bir dijital beyaz tahta

Görev yönetimine yardımcı izleme sistemi

Sonsuz çok oyunculu işbirliğine olanak tanıyan tel kafes ve akış şeması seçenekleri

Özelleştirilebilir iş akışları, hazır şablonlar ve akıllı, etkileşimli nesneler

Serbest el sınırlamaları

Güçlü özelliklerine alışmak zor olabilir

Yapışkan notlar için sınırlı renk kodları

Freehand fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Serbest el değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (5'ten az yorum)

8. Microsoft Beyaz Tahta

Microsoft, Beyaz Tahta ürününde en iyi Lucidspark alternatiflerinden birini sunuyor. 60'a kadar şablon ile takımınızın fikirlerini kolayca düzenleyebilir, düşünceleri özetleyebilir ve fikir üretme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Beyaz tahta, paydaşların tuval üzerine gerçek zamanlı katkılarda bulunabileceği konferanslar ve sanal toplantılar sırasında görüntülenebilir. Renkli işaretleyiciler kullanarak veya yapışkan notlar ekleyerek fikirlerinizi ekleyebilirsiniz. 📋

En iyi yanı ne mi? Tuval üzerine yapışkan notlar eklemek için dokunmatik ekrana ihtiyacınız yok. Windows 11, iOS ve Surface Hub ile uyumludur.

Microsoft Beyaz Tahta'nın en iyi özellikleri

Hareket halindeyken erişilebilen işbirliğine dayalı sanal beyaz tahta

Farklı fikirleri ve temaları göstermek için renkli işaretleyiciler ve yapışkan notlar

Fikir oluşturma sürecini hızlandırmak için kapsamlı şablon kitaplığı

Etkileşimli Microsoft Teams sunumları ve paydaş toplantıları için uygundur

Microsoft'un AI aracı Copilot ile entegrasyon

Microsoft Beyaz Tahta sınırlamaları

Birden fazla kullanıcı aynı anda beyaz tahtayı düzenlemeye çalıştığında ara sıra yaşanan aksaklıklar

Sınırlı özellik seti

Microsoft Beyaz Tahta fiyatlandırması

İş Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 10,62 ABD doları

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 22 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Microsoft Beyaz Tahta puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

9. Jamboard

Google tarafından geliştirilen Jamboard, jam adı verilen dijital bir tuval üzerinde takımınızın yaratıcılığını ortaya çıkarmak ve ateşlemek için tasarlanmış canlı, işbirliğine dayalı bir araçtır. Fare veya izleme paneli kullanarak yazıp çizerek veya Google arama motorundan doğrudan aldığınız görüntüleri sürükleyip yeniden boyutlandırarak fikirlerinizi görselleştirin.

Aracı Jamboard cihazı adlı özel bir gadget'ta kullanıyorsanız, sağlanan stylus kalemi kullanarak eskizler yapın; aracın görüntü tanıma teknolojisi bunları düzgün görüntülere dönüştürecektir.

Jamboard cihazınızdan, mobil uygulamanızdan veya web tarayıcınızdan jam'ler oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Ve farklı bir cihazdan kaldığınız yerden devam etmek konusunda endişelenmeyin — Jamboard'un Google Drive entegrasyonu, jam oturumunuzun tüm cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.

Jamboard'un en iyi özellikleri

Drive, E-Tablolar, Dokümanlar ve Slaytlar gibi diğer Google uygulamalarından içerik çıkarma imkanı sunar

Okunabilirliği ve netliği artırmak için şekil ve el yazısı tanıma özellikleri

Özel Jamboard cihazlarında, mobil uygulamalarda ve internet tarayıcılarında kullanılabilir

Google Drive entegrasyonu sayesinde cihazlar arasında otomatik senkronizasyon

Tek bir oturumda 50 kullanıcıya kadar aynı anda iş yapma imkanı

Jamboard sınırlamaları

Google, bu aracı 2024'ün sonlarında kullanımdan kaldıracaktır

Bazen arızalar ve yavaşlama eğilimi gösterir

Jamboard fiyatlandırması

Ücretsiz Google hesabı ile

Jamboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

10. Figma

Figma, öncelikle tasarımcılar ve ürün yöneticileri için tasarlanmış bir görsel platformdur ve kullanıcıların dijital tasarımlar ve prototipler oluşturmasına ve bunlar üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Bu görsel platform, takımınızın fikirleri ve temaları daha iyi anlamasına yardımcı olan ücretsiz bir kavram haritası şablonu sunar.

Beyaz tahtada gerçek zamanlı ortak tasarım, bir bağlantıyı paylaşarak mümkün hale gelir. Değişiklikleri takip edebilir ve herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Figma ayrıca görüntüleme, yorum yapma ve düzenleme ayrıcalıklarını yönetmenize ve kontrol etmenize olanak tanır.

Figma'nın en iyi özellikleri

Görüntüleme, yorumlama ve düzenleme haklarını düzenleyen kontrol sistemi

Sürüm geçmişi

Prototip oluşturma ve vektör düzenleme

Kapsamlı şablon kitaplığı

Figma sınırlamaları

Figma'da gezinmek yeni kullanıcılar için biraz zor olabilir

Katmanlı özellikler, deneyimsiz takım üyeleri için zorluklar yaratabilir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

FigJam Professional: Düzenleyici başına aylık 3 ABD doları

FigJam Organizasyon: Düzenleyici başına aylık 5 $

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 5 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

ClickUp ile daha önce hiç olmadığı gibi işbirliği yapın: En iyi Lucidspark alternatifi

Takım işbirliğinizi bir üst seviyeye taşımaya ve işinizi benzeri görülmemiş bir verimlilik düzeyine hazırlamaya hazır mısınız? ClickUp, dinamik beyaz tahtaları, sezgisel zihin haritaları, çeşitli görselleştirme seçenekleri ve hazır şablonları ile Lucidspark alternatifleri arasında öne çıkıyor — hepsi tek bir platformda! Ve bu, profesyonel ve kişisel hayatınızı düzenlemenin neredeyse her yönünü kapsayan platformun kapsamlı özellik setinin sadece küçük bir parçası. 🙌

Takımınızın iyi yağlanmış bir makine gibi çalışmasını sağlamak için ClickUp'a kaydolun ve işbirliği yapma şeklinizi değiştirin!