2025'in En İyi 10 Bankacılık CRM'si

Bankacılık sektörü giderek daha rekabetçi hale gelmiştir ve müşteri beklentileri yüksektir. Müşteri ile ilgili etkileşimleri izleyen ve müşteri ile yüz yüze çalışan takımların daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olan bir çözüme ihtiyacınız var.

Çözüm, bankacılık için doğru CRM'ye sahip olmaktır. Bankacılık sektörü için bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümü, daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri hizmeti sunmak için müşteri iletişimlerini yönetir ve izler.

Bu içgörülerle donatılmış pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi takımları, öğeleri doğrudan CRM iş akışına taşır. Bu takımlar, kaynakları nerede bulacaklarını ve sonraki adımları nasıl atacaklarını bilir.

Bankacılık CRM yazılımı, müşterilerin ihtiyaç ve tercihlerini önceden tahmin ederek onlara doğru ürünleri sunar ve müşteri memnuniyetini artırır. Sonuç olarak, müşterilerle uzun vadeli ilişkiler ve tekrarlayan gelir elde edersiniz.

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için özellikler, sınırlamalar ve fiyatlandırmaya göre bankacılık çözümleri için bir CRM listesi hazırladık.

Bankacılık CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Müşteri beklentilerini aşmanıza yardımcı olacak bankacılık çözümleri için doğru CRM'yi bulmak için aramanız gereken anahtar özellikler.

Veri yönetimi: Satış sürecindeki ilerlemelerini izlemenize yardımcı olmak için kişileri, müşterileri ve anlaşmaları depolamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümü seçin

Güvenlik: Bankacılık CRM yazılımında güvenlik sertifikalarını ve şifreleme, erişim kontrolü ve düzenli güvenlik güncellemeleri gibi özellikleri kontrol edin Bankacılık CRM yazılımında güvenlik sertifikalarını ve şifreleme, erişim kontrolü ve düzenli güvenlik güncellemeleri gibi özellikleri kontrol edin

Mobil erişim: Müşterileriniz hizmetlerinizi akıllı telefonlarından kullanıyorsa, satış temsilcileriniz de hareket halindeyken müşteri ilişkilerini sürdürebilmelidir

Analitik: Düz müşteri verileri, ancak bunlardan içgörüler elde edebiliyorsanız anlamlıdır. Tüm müşteri verilerini tek bir yerde görselleştirmek için yerleşik performans gösterge panelleri bulunan CRM yazılımını tercih edin

Özelleştirme: İki banka birbirinin aynısı değildir. İki banka birbirinin aynısı değildir. Finans yönetimi için CRM sistemi , finansal hedeflerinizi izlemek, hesaplarınızı yönetmek ve karınızı hesaplamak için özelleştirmelere izin vermelidir

Eğitim ve Destek: CRM uygulaması zaman alır. Çevrimiçi bankacılık çözümlerini uygularken, iç ekiplerinizin CRM uygulaması zaman alır. Çevrimiçi bankacılık çözümlerini uygularken, iç ekiplerinizin CRM iş akışında takıldıkları her an onlara yardımcı olmak için CRM'nin destek ve oryantasyon ekibine erişmeniz gerekir

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Mevcut teknoloji altyapınızla entegre olan ve iş kaynakları arasında veri akışına olanak tanıyan bankacılık CRM'sini seçin. Buna müşteri segmentasyonu için pazarlama araçları, pazarlama otomasyon araçları, diğer bankacılık yazılım programları, Mevcut teknoloji altyapınızla entegre olan ve iş kaynakları arasında veri akışına olanak tanıyan bankacılık CRM'sini seçin. Buna müşteri segmentasyonu için pazarlama araçları, pazarlama otomasyon araçları, diğer bankacılık yazılım programları, müşteri tutma yazılımı ve proje yönetimi platformları dahildir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Bankacılık CRM Yazılımı

Listeye giren en iyi 10 bankacılık CRM yazılımına bir göz atalım.

1. ClickUp

AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile Bankacılık projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp, bankalar ve finans kurumlarındaki satış takımlarının müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetmelerini sağlar. Hepsi bir arada bankacılık CRM'si, satış temsilcilerinin hesapları Liste görünümü, Kanban panosu ve Tablo görünümü formunda izleyerek müşteri ilişkilerini tek seferde anlamalarına yardımcı olur.

ClickUp'ın CRM sistemleri, departmanlar arası siloları ortadan kaldırarak bankacılık hizmetlerinde müşteri hizmetleri süreçlerini kolaylaştırır. Müşteri yolculuğuna tam görünürlük sağlayan takımlar, birlikte çalışarak müşteri sadakatini ve etkileşimlerini iyileştirmek için çok kanallı pazarlama kampanyaları planlar.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

Pazarlama kampanyanızın performansına göre CRM stratejinizi özelleştirme konusunda tam özgürlük elde edin. Ayrıca, en iyi sonuçları elde etmek için CRM ve proje yönetimini tek bir yerde birleştirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

CRM şablonunu kullanarak müşteri iletişim bilgilerini ve ilgili verileri yapılandırılmış bir biçimde toplayın ve gelecekteki pazarlama çabalarınız için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

E-posta merkezinden müşteri iletişimini merkezileştirin. Tek bir yerden anlaşmalar üzerinde işbirliği yapın, müşterilere hesap güncellemelerini gönderin veya pazarlama kampanyaları başlatın

Satış sürecindeki tüm ilgili işleri izlemek için görevler ve belgeler arasına bağlantılar ekleyin

Bir görev içinde başlangıç ve son teslim tarihlerini kolayca ve hızlı bir şekilde ayarlayın veya koşullu ayarları kullanarak tarihlerin tekrarlanmasını sağlayın veya tamamlandıktan sonra yeni bir görev oluşturun

Müşteri destek temsilcisiyle iletişime geçtikten sonra anket formu göndermek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için hatırlatıcılar ve takipler ayarlayın

Otomasyon ile müşteri iş akışlarını optimize edin, etkinliğe dayalı tetikleyici durum güncellemelerini dahil edin ve boru hattının her aşamasına göre görevler atayın

Koşullu mantıkla desteklenen önceden oluşturulmuş formları kullanarak satış organizasyonlarındaki müşteri kabul sürecini kolaylaştırın

ClickUp belgelerini kullanarak teklifler, wiki'ler, bütçe teklifi şablonları , konferans e-postaları ve anket formlarını hızlı bir şekilde oluşturun

ClickUp AI, satış takımlarının e-posta metinlerini kontrol ederek, kısaltarak veya taslak haline getirerek iletişimlerinde daha güvenli olmalarını sağlar

Müşteri yaşam boyu değeri, ortalama işlem boyutu ve tekrarlanan gelir gibi kritik bankacılık sektörü metriklerinin üst düzey görünümlerini içeren özel raporlar oluşturun ve tüm bunları görsel olarak çekici gösterge panelleri üzerinde görselleştirin

pazarlama otomasyon araçları, satış tahmin platformları, müşteri desteği, müşteri izleme yazılımı , muhasebe yazılımı ve yasal yazılım çözümleriyle 100'den fazla entegrasyon

ClickUp sınırlamaları

Raporlama ve analiz özellikleri daha iyi olabilir

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız Plan : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Üye başına aylık 12 dolar

Business Plus Planı : Üye başına aylık 19 ABD doları

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

2. Salesforce – Finansal Hizmet Bulutu

salesforce aracılığıyla

Salesforce finansal hizmet bulutu, farklı temas noktalarından müşteri verilerini birleştirerek müşterilerin 360 derecelik bir görünümünü sağlayan bir bankacılık müşteri ilişkileri yönetimi yazılımıdır. Bu bilgiler, müşteri tutma oranını artırmak için bankacılık sektöründe müşterilerin ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri, tercihlerini ve farklı takımlarla geçmiş etkileşimlerini öngörmek açısından çok önemlidir.

Bankacılık gibi müşteri odaklı bir sektörde, kredi, sigorta, varlık yönetimi ve müşteri hizmetleri dahil olmak üzere farklı takımlar, veriye dayalı kararlar almak için Salesforce CRM sistemlerini kullanır.

Financial Service Cloud'un en iyi özellikleri

Ev satın alma gibi önemli etkinlikler sırasında sigortalılarla proaktif olarak iletişime geçin

Ticari ve tüketici işleri için kanallar ve coğrafyalar arasında müşteri deneyimini birleştirin

Bankacılık sistemleri, finansal planlama, portföy yönetimi ve ön bürodan arka büroya kadar tüm süreçleri destekleyen diğer platformlardan gelen verileri entegre edin

Financial Service Cloud'un sınırları

Küçük ve orta ölçekli bankalar için nispeten pahalıdır

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

Uygulama için teknik ekibin yardımı gerekir

Finansal Hizmet Bulut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Finansal Hizmet Bulut derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (89 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Monday. com

via Monday

Monday, proje yönetimi ve potansiyel müşteriler ile iletişimlerin yönetimi için tek bir platform olarak fonksiyon gören bir CRM çözümüdür.

Takımınıza, proje bütçelerini gözden geçirme ve potansiyel müşteri puanlama özelliğini kullanarak potansiyel müşterilere öncelik verme süper gücünü verin. Takip e-postaları göndermek için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın ve müşterileri, ürünleri ve maliyetleri tek seferde izlemek için sütunlar ekleyerek Kanban panolarını özelleştirin.

Monday. com en iyi özellikler

Gösterge panelinden müşteri ile ilgili metrikler hakkında içgörüler edinin

Formlar ve anketler kullanarak müşteri ihtiyaçlarını öngörmek için geri bildirim toplayın

Satış öncesi faaliyetlerinizin bir parçası olarak potansiyel müşterileri yönetin ve satış sonrası aşamada müşteri tahsilatlarınızı tek bir yerden takip edin

Teknoloji yığınınızdaki 200'den fazla araçla entegre edin ve departmanlar arası işbirliğini basitleştirin

Monday. com sınırlamaları

Bazen, panonun ekrana yüklenmesi gerekenden daha fazla zaman alabilir

Bazı müşteriler otomasyon sorunları yaşıyor

Monday. com fiyatlandırma

Temel CRM: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Standart CRM: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro CRM: Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise CRM: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (709 yorum)

Capterra: 4,8/5 (380 yorum)

4. Microsoft Dynamics

microsoft Dynamics aracılığıyla

Microsoft Dynamics, satış ekibinin tekrarlayan görevlere ayırdığı zamanı azaltmak ve anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanmak için yapay zekası Microsoft Sales CoPilot'u kullanan CRM çözümlerinden biridir.

Bu CRM yazılım örneğinin heyecan verici bir özelliği, bankacılık CRM yazılımındaki verileri kullanarak müşteriler için bağlamsal e-postalar yazması ve toplantıları özetlemesidir. AI puanlama modelleri, otomatik müşteri adayı özetleri ve veri görselleştirmeleri gibi özellikler, müşteri beklentilerini aşmanıza yardımcı olur.

Microsoft Dynamics'in en iyi özellikleri

Microsoft Dynamics Sales ve diğer Microsoft uygulamaları arasında otomatik veri senkronizasyonu

Müşteri etkileşimi ve yaklaşan son tarihler hakkında otomatik bildirimler

Takımınız için satış eylem dizileri oluşturun ve onları başarıya yönlendirin

Aramalar sırasında müşteri ihtiyaçları ve sorularına yönelik ipuçları, bilgiler ve önerilen cevaplar alın

Microsoft Dynamics sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü ve raporlama özellikleri iyileştirilmelidir

Tamamen bilgisayar tarafından oluşturulan destek ile uygulama zorlukları

Microsoft Dynamics fiyatlandırması

Profesyonel: 65 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 95 $/kullanıcı/ay

Premium: 135 $/kullanıcı/ay

Microsoft Sales CoPilot, Enterprise ve Premium planının bir parçasıdır. Profesyonel plan kullanıcıları, kullanıcı başına aylık 40 $ ek ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilir

Microsoft Dynamics puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (1.577 yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Oracle Sales

oracle Sales aracılığıyla

Oracle Sales, bankaların eksiksiz müşteri verilerini elde etmeleri ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları için akıllı öneriler paylaşmaları ve aynı zamanda proje bütçelerini izlemeleri ve yönetmeleri için bir CRM çözümleri paketidir.

Satış otomasyonu, temsilcilerin CRM'deki verileri güncellemektense müşteri ilişkilerini geliştirmek için daha fazla zaman harcamasına olanak tanır. En iyi yanı, CRM sisteminin müşteri adreslerini ve telefon numaralarını otomatik olarak doğrulaması ve satış takımları adına veri yinelemelerini aktif olarak izlemesidir.

Satış performansı yönetimi için yarışmalar, hedefler ve takım gösterge panelleri oluşturarak takımın performansını ve iyileştirilmesi gereken alanları analiz edin.

Oracle Sales'in en iyi özellikleri

Pazarlama stratejilerini kişiselleştirin, işbirliğini geliştirin ve müşteri beklentilerini karşılamak için olası senaryolar çalıştırın

CRM verilerinize dayalı olarak doğru tahminler ve istatistiksel öngörüler oluşturun

Geçmiş etkileşimleri kullanarak müşterilerle ilgili bilgileri derleyin ve verileri haber akışı tarzı içerik formunda satış takımınıza sunun

Oracle Sales sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı ve yavaş

Yazılım yapılandırması teknik uzmanlık gerektirir

Oracle Sales fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Sales puanları ve yorumları

G2: 4/5 (120 yorum)

Capterra: 4,3/5 (62 yorum)

6. Engagebay

engageBay aracılığıyla

Engagebay, CRM, satış otomasyonu, yardım masası yazılımı ve sohbet desteğinin bir karışımıdır. CRM ve otomasyon bölümleri, sınırsız sayıda kişiyi kaydeder ve işlemleri otomatik modda ayarlar. Müşteri memnuniyeti, bankacılık sektöründe müşteri beklentilerini karşılamak için çok önemli olduğundan, yardım masası ve sohbet, müşteri hizmetleri biletlerini çözer.

Modern CRM sistemleri, müşteri etkileşimlerini kapsamlı bir şekilde görüntülemenize, müşteri güncellemelerini otomatik olarak izlemenize ve çapraz satış ve ek satış fırsatları hakkında derinlemesine bilgiler paylaşmanıza yardımcı olur. Müşteri hizmetleri ve satış ekipleri, doğrudan sistemden telefon görüşmeleri yapar ve ileride başvurmak üzere görüşme kayıtlarını kaydeder.

Engagebay'in en iyi özellikleri

Farklı ürün kategorileri, coğrafi bölgeler ve özel parametreler için satış kanalları oluşturun

Bir grup müşteri hesabı için ABM kampanyaları yürütün

Liste görünümü, gelecekteki fırsatları grafiksel olarak gösterir ve dönüm noktası görünümü, CRM anlaşmalarını dönüm noktaları arasında sürükleyip bırakmanıza olanak tanır

Enagagebay sınırlamaları

Müşteriler entegrasyon sorunları yaşıyor

E-postalar için sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş şablon

Enagagebay fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : 11,04 $/kullanıcı/ay

Büyüme: 42,49 $/kullanıcı/ay

Pro: 67,99 $/kullanıcı/ay

Engagebay puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (212 yorum)

Capterra: 4,6/5 (587 yorum)

7. CRMNEXT

cRMNEXT aracılığıyla

CRMNEXT, bankalar ve finans kurumları için özel olarak tasarlanmış bir müşteri ilişkileri yönetimi CRM'sidir.

Satış, pazarlama, müşteri desteği ve ilişki yönetimi dahil olmak üzere iş süreçlerine dahil olan birden fazla takımla, veri siloları verimsizliği daha da artırır. CRM çözümleri, yerel bir banka şubesindeki ön büro personelinden liderliğe kadar müşteri yolculuğu boyunca neler olup bittiğine ilişkin görünürlük sağlar.

Örneğin, bir kredi için yeni bir müşteri adayı olduğunda, müşteri bilgileri neredeyse anında kredi yetkilisiyle paylaşılır. İlişki yönetimi yetkilisi, en başından itibaren kişiselleştirilmiş ürün ve ek satış fırsatları önerir. C-suite, önerinin yeni kullanıcılardan daha yüksek gelir elde edilip edilmediğini izler.

CRMNEXT'in en iyi özellikleri

Kılavuzlu yolculuklar hesap açma işlemlerini hızlandırır

Bankacılık CRM'sini SQL ve Oracle gibi harici veritabanlarıyla veya REST API ile entegre edin

Yerleşik güvenlik önlemleri, veri yönetimini iyileştirir ve hatalı veri girişi risklerini azaltır

CRMNEXT sınırlamaları

Sistemde çok sayıda hata var

Bant genişliği arttıkça müşteriler sistemde yavaşlık yaşar

CRMNEXT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CRMNEXT puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Creatio

via Creatio

Creatio, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini bir araya getiren, kod gerektirmeyen bir bankacılık CRM çözümüdür. Tüm takımlar, müşteri yolculuğu boyunca müşteri profillerine ilişkin görünürlük elde eder. Pazarlama takımları, bankacılık için CRM'den alınan gerçek zamanlı verilerle pazarlama kampanyaları yürütür. Kapsamlı otomatik sadakat bonus programı, müşteri tutma oranını artırır.

Potansiyel müşteri döngüsünü otomatikleştirerek yakalayın, değerlendirin, dağıtın, işleyin ve devredin. Satış ekipleri, bu bankacılık CRM yazılımını kullanarak kişisel verimlilik gösterge panelleri oluşturur.

Creatio'nun en iyi özellikleri

E-posta ve takvim entegrasyonu ile koordineli görev yönetimi

Daha yüksek satış verimliliği için akıllı En İyi Sonraki Eylem (NBA) önerileri, satış kılavuzları ve karar yolları

Saha ziyaretlerini önceliklendirme, hizmet verme ve gerçekleştirme için saha satış aracı

Creatio sınırlamaları

Creatio pazarındaki sınırlı uygulama seçenekleri

Eski kullanıcı arayüzü

Creatio fiyatlandırması

Büyüme : 25 $/kullanıcı/ay

Enterprise : 55 $/kullanıcı/ay

Sınırsız: 85 $/kullanıcı/ay

Bu fiyatlandırma yalnızca platform içindir. Her ürün için eklenti fiyatlandırması vardır. Örneğin, satış özelliği kullanıcı başına aylık 15 ABD dolarıdır

Creatio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (240 yorum)

Capterra: 4,8/5 (109 yorum)

9. Maximizer

maximizer aracılığıyla

CRM çözümü Maximizer, bankacılık sektöründeki satış liderlerinin eyleme geçirilebilir içgörüler için ilgili ve temiz verilere erişebilmesi için tasarlanmıştır. Kabile bilgisi ile veriye dayalı içgörüler birleştirildiğinde müşteri deneyimini artırmak için harika bir yol ortaya çıkar.

Satış liderleri, Maximizer'ın bankacılık CRM'ini iki şekilde kullanır: ilk olarak, satış temsilcilerinin performansını görmek için ve ikinci olarak, yeni potansiyel müşteriler, satış fırsatları ve anlaşmalar hakkında gerçek zamanlı uyarılar almak için.

Otomatik bir sistem, müşteri davranışlarına göre yenileme fırsatlarını belirler ve müşteri yaşam döngüsü bilgilerini birleştirerek süreci kolaylaştırır.

Maximizer'ın en iyi özellikleri

Hızlı erişim için müşteri verilerini depolayın ve müşteri notlarını aynı arayüzde kaydedin

Satış temsilcilerinin net bir şekilde iletişim kurması için önceden hazırlanmış profesyonel e-posta şablonları

Gerçek zamanlı AI önerileri ve bankacılık müşterilerinize göre uyarlanmış satış stratejileri içeren özel bir oyun kitabı

Maximizer sınırlamaları

Çok sayıda özellik yeni kullanıcılar için korkutucu olabilir

Arayüz mobil cihazlara uygun değildir

Maximizer fiyatlandırması

Temel sürüm : Özel fiyatlandırma

Satış lideri sürümü: Özel fiyatlandırma

Maximizer puanları ve yorumları

G2: 39/5 (461 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (349 yorum)

10. Zoho CRM

zoho CRM aracılığıyla

Kullanıcı dostu bankacılık CRM yazılımı Zoho, potansiyel müşterileri, anlaşmaları ve hesapları yönetmek için tek bir kaynak sunar.

Bankalar ve finans kurumları, web siteleri, sohbetler, sosyal medya ve ticaret fuarları gibi birden fazla platformdan potansiyel müşteri oluşturmayı otomatikleştirir. Bir adım daha ileri giderek, satış sürecinde potansiyel müşterilere puan vermek, potansiyel müşterinin doğru satış temsilcisine atanmasını sağlar.

Anlaşma boru hattının tam görünürlüğünü elde edin ve güçlü bir analiz motoru, içgörüler için anlaşmaları analiz eder. Takımın verimliliğini artırmak için önceden belirlenmiş etkinliklere göre tetiklenen iş akışları kurun.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Potansiyel müşterileri ve fırsatları görün ve cep telefonlarından satış ekibiyle işbirliği yapın

Satış ve e-posta otomasyonunu senkronize etmek için sınırsız e-posta şablonu

Ortaklarla işbirliği yapın ve ortak portalı kullanarak içgörülerinizi paylaşın

Zoho CRM sınırlamaları

Raporlama özelliği üzerinde çalışılması gerekiyor

Kullanıcılar müşteri desteği sorunlarından şikayetçi

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 23 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 40 $/kullanıcı/ay

Ultimate: 52 $/kullanıcı/ay

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (2.502 yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.533 yorum)

En İyi Bankacılık CRM Yazılımı Takımları Uyumlu Hale Getirir, Müşteri Sadakatini Artırır ve Tekrarlayan Gelir Sağlar

Bankacılıkta sağlam bir CRM, müşteri sadakatinin ve genel deneyimin iyileştirilmesi, daha verimli takımlar ve öngörülebilir gelir gibi geniş kapsamlı faydalar sağlar.

Bankacılık CRM'leri, kuruluş genelinde birçok amaca hizmet eder. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünler etrafında bir pazarlama stratejisi ve iş mesajlaşma stratejinizi kolaylaştırmak için iletişim planı şablonları oluşturun.

Takımlar, ilgili müşteri bilgilerine erişebilir. Satış sürecinde herkes müşteri ilişkileri yönetimi konusunda aynı çizgidedir.

Yeni başlıyorsanız, potansiyel müşteri yönetimi ve müşteri memnuniyetiyle ilgilenen tüm takımlar için müşteri bilgilerini merkezileştiren, yeni başlayanlar için uygun bir CRM arayın.

İşte size en uygun öneriler.

ClickUp, herkesin müşteri ilişkileri üzerinde tam görünürlük sağlayan, kullanımı kolay ve esnek bir CRM yazılımıdır. Çalışma Alanı, takımların anlaşmaları kapatmak veya pazarlama iletişimi göndermek için ilgili bilgilere erişmesine olanak tanıyarak işlevler arası işbirliğini artırır.

Görevler arası bağlantılar, otomatik hatırlatıcılar, yapay zeka destekli asistan ve 1000'den fazla entegrasyon gibi gelişmiş özellikler, ClickUp'ı en iyi bankacılık CRM yazılımı yapar.

Ücretsiz ClickUp deneme sürümüne kaydolun.